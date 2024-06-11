Как просматривать сделки прямо на графике и не утонуть в торговой истории

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Введение

Современные трейдеры часто сталкиваются с проблемой анализа большого объема данных, связанных с торговыми операциями. В клиентском терминале MetaTrader 5 отображение торговой истории может стать неэффективным и запутанным из-за перегруженности графика значками открытых и закрытых позиций. Это особенно актуально для трейдеров, работающих с большим количеством сделок, где график быстро заполняется, делая практически невозможным анализ торговой деятельности и принятие взвешенных решений.

Целью данной статьи является предложить решение, которое облегчит восприятие и анализ торговой истории. Мы разработаем механизм пошагового отображения закрытых позиций и улучшенной информации о сделках. Это позволит трейдерам сосредоточиться на каждой отдельной сделке и получить более глубокое понимание их торговых операций.

В ходе работы мы реализуем функции, которые позволят:

Пошагово просматривать закрытые позиции, используя клавиши навигации.

Улучшить всплывающие подсказки, предоставляя более детальную информацию о каждой сделке.

Центрировать график таким образом, чтобы наиболее важные элементы всегда находились в зоне видимости.

Кроме того, будет подробно рассмотрена структура данных, необходимая для реализации данного функционала, и предложены основные принципы учета сделок и позиций в MetaTrader 5. В результате, трейдеры смогут более эффективно управлять своей торговой историей и принимать обоснованные решения на основе полученной информации.

В клиентском терминале MetaTrader 5 мы можем отобразить торговую историю, установив в настройках графика (клавиша F8) на вкладке "Показывать" флажок на пункте "Показывать торговую историю":





Установив флажок, мы позволяем терминалу отобразить на графике всю историю торговли в виде значков открытия/закрытия позиций, соединённых линиями. При этом отображаются полностью все сделки, проведённые на символе:





При наличии большого количества сделок график может быть сильно перегружен значками, где сложно что-либо разобрать. Да и всплывающие подсказки, появляющиеся при наведении курсора на значок сделки или на соединяющую сделки линию, не особо информативны:





Создаваемая сегодня программа при запуске отобразит лишь последнюю закрытую позицию. Перемещение по остальным позициям будет осуществляться при нажатии курсорных клавиш:

клавиша вверх отобразит первую закрытую позицию по символу;

клавиша вниз отобразит последнюю закрытую позицию по символу;

клавиша влево отобразит предыдущую закрытую позицию по символу;

клавиша вправо отобразит следующую закрытую позицию по символу.

Во всплывающих подсказках сделок и соединяющей линии постараемся отобразить больше полезной информации, плюс при удержании клавиши Shift, на график будет выведена информация по текущей выбранной закрытой позиции:



При отображении каждой последующей закрытой позиции, график будем центрировать так, чтобы нарисованная схема со значками открытия/закрытия позиции и соединяющая их линия размещались по центру графика.

В случае, если оба значка открытия и закрытия не умещаются внутри одного экрана графика, то график будем центрировать так, чтобы сделка открытия располагалась на втором слева видимом баре графика.



Рассмотрим основные принципы учёта сделок и позиций и структуру классов, которые сегодня создадим.

Как формируется позиция? Сначала на сервер отправляется торговый запрос — ордер (торговый приказ). Ордер может быть либо отменён, либо исполнен. При исполнении ордера получаем сделку — факт исполнения торгового запроса. Если на момент исполнения ордера не было позиций, то сделка порождает позицию в направлении сделки. Если позиция уже была, то здесь есть несколько вариантов, в зависимости от типа учёта позиций. При неттинговом учёте на одном символе возможна только одна позиция. Соответственно, сделка, порождённая торговым приказом, изменяет уже существующую позицию. Она может быть:

закрыта — если была проведена сделка продажи для длинной позиции с объёмом, равным объёму позиции:

Позиция 1.0 Buy - Сделка 1.0 Sell = объём 0 (закрытие позиции);



частично закрыта — если была проведена сделка продажи для длинной позиции с объёмом, меньшим объёма позиции:

Позиция 1.0 Buy - Сделка 0.5 Sell = объём 0.5 (частичное закрытие позиции);



добавлен объём — если была проведена сделка покупки для длинной позиции:

Позиция 1.0 Buy + Сделка 0.5 Buy = объём 1.5 (увеличение объёма позиции);



развёрнута — если была проведена сделка продажи для длинной позиции с объёмом, большим объёма позиции:

Позиция 1.0 Buy - Сделка 1.5 Sell = Позиция 0.5 Sell (переворот позиции);



Для учёта позиций на счёте с типом хеджинг каждая сделка может либо изменять уже существующую позицию, либо порождать новую. Для изменения уже существующей позиции (закрытие, либо частичное закрытие), необходимо указывать в торговом приказе идентификатор позиции, с которой требуется провести торговую операцию. Идентификатор позиции — это уникальное число, присваиваемое каждой новой позиции, и неизменяемое на протяжении всей жизни позиции:

открытие новой позиции — если была проведена сделка продажи или покупки при уже существующей позиции:

Позиция 1.0 Buy + Сделка 1.0 Sell = 2 самостоятельные позиции 1.0 Buy и 1.0 Sell (открытие позиции), или

Позиция 1.0 Buy + Сделка 1.5 Buy = 2 самостоятельные позиции 1.0 Buy и 1.5 Buy (открытие позиции), и т.п.;



закрытие существующей позиции — если была проведена сделка продажи с указанием идентификатора уже существующей длинной позиции:

Позиция 1.0 Buy с ID 123 - Сделка 1.0 Sell с ID 123 = закрытие позиции 1.0 Buy с ID 123 (закрытие позиции с ID 123);



частичное закрытие существующей позиции — если была проведена сделка продажи с указанием идентификатора уже существующей длинной позиции с объёмом, меньшим объёма существующей позиции с указанным идентификатором:

Позиция 1.0 Buy с ID 123 - Сделка 0.5 Sell с ID 123 = объём 0.5 Buy с ID 123 (частичное закрытие позиции с ID 123);



Подробнее об ордерах, сделках и позициях можно почитать в статье "Ордерa, позиции и сделки в MetaTrader 5".



Каждый отправленный на торговый сервер ордер до момента его исполнения находится в списке действующих ордеров в терминале. При его срабатывании появляется сделка, порождающая новую, либо изменяющая существующую позицию. В момент исполнения ордера, он помещается в список исторических ордеров, и создаётся сделка, которая тоже размещается в списке исторических сделок. Если сделка порождает позицию, то создаётся новая позиция, располагающаяся в списке действующих позиций.

Списка исторических (закрытых) позиций в терминале нет. Списка действующих сделок тоже нет в терминале — они сразу же являются историческими и расположены в соответствующем списке.

Объясняется это просто: ордер — это приказ на совершение торговых операций на счёте. Он существует до тех пор, пока не будет исполнен. Расположен в списке существующих приказов. Как только ордер исполняется — он перестаёт существовать (в идеальном случае) и помещается в список исполненных торговых приказов. При этом он порождает сделку. Сделка — это факт исполнения торгового приказа. Это одномоментное событие — ордер исполнен — это сделка. Всё. Сделку поместили в список свершившихся на счёте фактов.

Сделка порождает позицию, которая существует до той поры, пока не будет закрыта. Соответственно, позиция всегда находится в списке действующих позиций. Как только она закрывается, она удаляется из этого списка.

В терминале нет списка закрытых позиций. Но есть список проведённых сделок. Поэтому, для того чтобы создать список закрытых позиций, необходимо их составить из сделок, принадлежащих ранее закрытой позиции. Список сделок нам доступен всегда. И в каждой сделке, в её свойствах, есть идентификатор той позиции, в истории жизни которой сделка участвовала. Таким образом, нам доступно всё необходимое для воссоздания истории жизни каждой из ранее существовавших на счёте позиций — идентификатор позиции и список её сделок.



Исходя из написанного выше, получаем такой алгоритм действий для воссоздания ранее закрытых позиций из имеющегося исторического списка сделок:

Получаем список всех сделок по нужному символу;

Идём по списку и получаем каждую очередную сделку из списка;

Проверяем в свойствах сделки идентификатор позиции;

Если позиции с таким идентификатором нет в собственном списке исторических позиций, создаём новый объект исторической позиции;

Получаем объект исторической позиции по полученному ранее идентификатору;

В список сделок объекта исторической позиции добавляем текущую сделку.

По завершении цикла по списку сделок терминала, будем иметь в программе полный список всех закрытых позиций на счёте по символу, содержащих списки сделок, принадлежащих каждой позиции. Теперь в каждой исторической позиции будет список сделок, участвующих в изменении этой позиции, и мы сможем получить полную информацию обо всех изменениях закрытой позиции за время её существования. Для реализации озвученной логики нам необходимо создать три класса: Класс сделки. Будет содержать список всех свойств исторической сделки, методы доступа к свойствам — установки и получения, плюс дополнительные методы для вывода информации о сделке; Класс позиции. Будет содержать список всех сделок, методы доступа к ним и дополнительные методы для вывода информации о позиции и её сделках; Класс управления историческими позициями. Будет содержать список всех исторических позиций, создавать и обновлять его, а также методы для доступа к свойствам позиций и их сделок, плюс дополнительные методы для вывода информации о позициях и их сделках. Итак, начнём.



Класс сделки

Чтобы получить и сохранить свойства сделки, нужно выбрать историю ордеров и сделок (HistorySelect()), пройтись в цикле по истории сделок и получить из списка исторических сделок тикет сделки по индексу цикла (HistoryDealGetTicket()). При этом сделка будет выбрана для получения её свойств при помощи функций HistoryDealGetInteger(), HistoryDealGetDouble() и HistoryDealGetString().



В классе сделки будем исходить из того, что сделка уже выбрана и можно сразу получать её свойства. Помимо записи и получения свойств сделки, класс будет позволять создать графическую метку на графике, отображающую сделку. Метка будет рисованной на канвасе, чтобы можно было для каждого типа сделки самостоятельно нарисовать нужную метку, а не использовать значки из предопределённого набора символов шрифта. При создании объекта каждой сделки, будем получать тиковую историю цен в моменте появления сделки, что позволит рассчитать спред, бывший в момент проведения сделки, и отобразить его в описании её параметров.



Так как у каждой позиции может быть много сделок, участвовавших в её изменении, то все сделки в итоге будут располагаться в списке класса динамического массива указателей на экземпляры класса CObject и его наследников CArrayObj.

Соответственно, класс сделки будет унаследован от класса базового объекта Стандартной Библиотеки CObject.



Сделка имеет набор целочисленных, вещественных и строковых свойств. Каждый объект-сделка будет находиться в списке объектов в классе исторической позиции. Для реализации поиска нужной сделки необходимо будет написать перечисление параметров, и по значениям этого перечисления можно будет искать сделки в списке и сортировать список по этим же значениям. Для использования в создаваемой программе нам потребуется поиск всего по двум свойствам — по тикету сделки и по времени в миллисекундах. По тикету будем определять, что такая сделка уже есть в списке (либо её в нём ещё нет), а по времени в миллисекундах сделки будут отсортированы в списке — чтобы расположить их в строго хронологическом порядке. Но так как классы подразумевают расширение, то в перечислении свойств сделки будут находиться все её свойства.



Для организации поиска и сортировки в списках CArrayObj Стандартной Библиотеки в классе CObject уже определён виртуальный метод Compare(), возвращающий значение 0:



virtual int Compare( const CObject *node, const int mode= 0 ) const { return ( 0 ); }

То есть, это метод всегда возвращает равенство. В каждом из объектов классов, унаследованных от CObject этот метод нужно переопределять таким образом, чтобы при сравнении одного, указанного в параметре mode, свойства двух сравниваемых объектов, метод возвращал:

-1 — если значение свойства текущего объекта меньше значения этого свойства у сравниваемого объекта;

1 — если значение свойства текущего объекта больше значения этого свойства у сравниваемого объекта;



0 — если значения указанного свойства у обоих сравниваемых объектов равны.



Таким образом, исходя из пояснений выше, нам дополнительно для каждого из создаваемых сегодня классов, необходимо будет создать перечисления свойств объектов классов и методы их сравнения.



Создадим в папке \MQL5\Include\ папку PositionsViewer\, а в ней новый файл Deal.mqh класса CDeal:





Базовым классом должен быть класс CObject Стандартной библиотеки:





В итоге получим такую заготовку файла класса объекта-сделки:

#property copyright "Copyright 2024, MetaQuotes Ltd." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" class CDeal : public CObject { private : public : CDeal(); ~CDeal(); }; CDeal::CDeal() { } CDeal::~CDeal() { }





Подключим файлы классов стандартного объекта библиотеки CObject и класса CCanvas к созданному файлу класса объекта-сделки и напишем перечисление для сортировки по свойствам объекта-сделки:

#property copyright "Copyright 2024, MetaQuotes Ltd." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" #include <Object.mqh> #include <Canvas\Canvas.mqh> enum ENUM_DEAL_SORT_MODE { SORT_MODE_DEAL_TICKET = 0 , SORT_MODE_DEAL_ORDER, SORT_MODE_DEAL_TIME, SORT_MODE_DEAL_TIME_MSC, SORT_MODE_DEAL_TYPE, SORT_MODE_DEAL_ENTRY, SORT_MODE_DEAL_MAGIC, SORT_MODE_DEAL_REASON, SORT_MODE_DEAL_POSITION_ID, SORT_MODE_DEAL_VOLUME, SORT_MODE_DEAL_PRICE, SORT_MODE_DEAL_COMMISSION, SORT_MODE_DEAL_SWAP, SORT_MODE_DEAL_PROFIT, SORT_MODE_DEAL_FEE, SORT_MODE_DEAL_SL, SORT_MODE_DEAL_TP, SORT_MODE_DEAL_SYMBOL, SORT_MODE_DEAL_COMMENT, SORT_MODE_DEAL_EXTERNAL_ID, }; class CDeal : public CObject { }

В приватной, защищённой и публичных секциях объявим все необходимые для работы класса переменные и методы:

class CDeal : public CObject { private : MqlTick m_tick; CCanvas m_canvas; long m_chart_id; int m_width; int m_height; string m_name; bool CreateLabelObj( void ); void DrawArrowMaskBuy( const int shift_x, const int shift_y); void DrawArrowBuy( const int shift_x, const int shift_y); void DrawArrowMaskSell( const int shift_x, const int shift_y); void DrawArrowSell( const int shift_x, const int shift_y); void DrawLabelView( void ); bool GetDealTick( const int amount= 20 ); int GetSpreadM1( void ); string TimeMscToString( const long time_msc, int flags= TIME_DATE | TIME_MINUTES | TIME_SECONDS ) const ; protected : long m_ticket; long m_order; datetime m_time; long m_time_msc; ENUM_DEAL_TYPE m_type; ENUM_DEAL_ENTRY m_entry; long m_magic; ENUM_DEAL_REASON m_reason; long m_position_id; double m_volume; double m_price; double m_commission; double m_swap; double m_profit; double m_fee; double m_sl; double m_tp; string m_symbol; string m_comment; string m_external_id; int m_digits; double m_point; double m_bid; double m_ask; int m_spread; color m_color_arrow; virtual void DrawArrow( void ); public : void SetTicket( const long ticket) { this .m_ticket=ticket; } void SetOrder( const long order) { this .m_order=order; } void SetTime( const datetime time) { this .m_time=time; } void SetTimeMsc( const long value) { this .m_time_msc=value; } void SetTypeDeal( const ENUM_DEAL_TYPE type) { this .m_type=type; } void SetEntry( const ENUM_DEAL_ENTRY entry) { this .m_entry=entry; } void SetMagic( const long magic) { this .m_magic=magic; } void SetReason( const ENUM_DEAL_REASON reason) { this .m_reason=reason; } void SetPositionID( const long id) { this .m_position_id=id; } void SetVolume( const double volume) { this .m_volume=volume; } void SetPrice( const double price) { this .m_price=price; } void SetCommission( const double value) { this .m_commission=value; } void SetSwap( const double value) { this .m_swap=value; } void SetProfit( const double value) { this .m_profit=value; } void SetFee( const double value) { this .m_fee=value; } void SetSL( const double value) { this .m_sl=value; } void SetTP( const double value) { this .m_tp=value; } void SetSymbol( const string symbol) { this .m_symbol=symbol; } void SetComment( const string comment) { this .m_comment=comment; } void SetExternalID( const string ext_id) { this .m_external_id=ext_id; } long Ticket( void ) const { return ( this .m_ticket); } long Order( void ) const { return ( this .m_order); } datetime Time( void ) const { return ( this .m_time); } long TimeMsc( void ) const { return ( this .m_time_msc); } ENUM_DEAL_TYPE TypeDeal( void ) const { return ( this .m_type); } ENUM_DEAL_ENTRY Entry( void ) const { return ( this .m_entry); } long Magic( void ) const { return ( this .m_magic); } ENUM_DEAL_REASON Reason( void ) const { return ( this .m_reason); } long PositionID( void ) const { return ( this .m_position_id); } double Volume( void ) const { return ( this .m_volume); } double Price( void ) const { return ( this .m_price); } double Commission( void ) const { return ( this .m_commission); } double Swap( void ) const { return ( this .m_swap); } double Profit( void ) const { return ( this .m_profit); } double Fee( void ) const { return ( this .m_fee); } double SL( void ) const { return ( this .m_sl); } double TP( void ) const { return ( this .m_tp); } double Bid( void ) const { return ( this .m_bid); } double Ask( void ) const { return ( this .m_ask); } int Spread( void ) const { return ( this .m_spread); } string Symbol ( void ) const { return ( this .m_symbol); } string Comment ( void ) const { return ( this .m_comment); } string ExternalID( void ) const { return ( this .m_external_id); } void SetColorArrow( const color clr); void HideArrow( const bool chart_redraw= false ); void ShowArrow( const bool chart_redraw= false ); string TypeDescription( void ) const ; string EntryDescription( void ) const ; string ReasonDescription( void ) const ; string Description( void ); virtual string Tooltip( void ); void Print ( void ); virtual int Compare( const CObject *node, const int mode= 0 ) const ; CDeal( void ) { this .m_ticket= 0 ; } CDeal( const ulong ticket); ~CDeal(); };

Рассмотрим подробнее объявленные методы.





Параметрический конструктор:

CDeal::CDeal( const ulong ticket) { this .m_ticket = ( long )ticket; this .m_order = :: HistoryDealGetInteger (ticket, DEAL_ORDER ); this .m_time = ( datetime ):: HistoryDealGetInteger (ticket, DEAL_TIME ); this .m_time_msc = :: HistoryDealGetInteger (ticket, DEAL_TIME_MSC ); this .m_type = ( ENUM_DEAL_TYPE ):: HistoryDealGetInteger (ticket, DEAL_TYPE ); this .m_entry = ( ENUM_DEAL_ENTRY ):: HistoryDealGetInteger (ticket, DEAL_ENTRY ); this .m_magic = :: HistoryDealGetInteger (ticket, DEAL_MAGIC ); this .m_reason = ( ENUM_DEAL_REASON ):: HistoryDealGetInteger (ticket, DEAL_REASON ); this .m_position_id= :: HistoryDealGetInteger (ticket, DEAL_POSITION_ID ); this .m_volume = :: HistoryDealGetDouble (ticket, DEAL_VOLUME ); this .m_price = :: HistoryDealGetDouble (ticket, DEAL_PRICE ); this .m_commission = :: HistoryDealGetDouble (ticket, DEAL_COMMISSION ); this .m_swap = :: HistoryDealGetDouble (ticket, DEAL_SWAP ); this .m_profit = :: HistoryDealGetDouble (ticket, DEAL_PROFIT ); this .m_fee = :: HistoryDealGetDouble (ticket, DEAL_FEE); this .m_sl = :: HistoryDealGetDouble (ticket, DEAL_SL); this .m_tp = :: HistoryDealGetDouble (ticket, DEAL_TP); this .m_symbol = :: HistoryDealGetString (ticket, DEAL_SYMBOL ); this .m_comment = :: HistoryDealGetString (ticket, DEAL_COMMENT ); this .m_external_id= :: HistoryDealGetString (ticket, DEAL_EXTERNAL_ID ); this .m_chart_id = :: ChartID (); this .m_digits = ( int ):: SymbolInfoInteger ( this .m_symbol, SYMBOL_DIGITS ); this .m_point = :: SymbolInfoDouble ( this .m_symbol, SYMBOL_POINT ); this .m_width = 19 ; this .m_height = 19 ; this .m_name = "Deal#" +( string ) this .m_ticket; this .m_color_arrow= ( this .TypeDeal()== DEAL_TYPE_BUY ? C'3,95,172' : this .TypeDeal()== DEAL_TYPE_SELL ? C'225,68,29' : C'180,180,180' ); this .m_spread = 0 ; this .m_bid = 0 ; this .m_ask = 0 ; this .CreateLabelObj(); if ( this .GetDealTick() && this .m_point!= 0 ) { this .m_bid= this .m_tick.bid; this .m_ask= this .m_tick.ask; this .m_spread= int (( this .m_ask- this .m_bid)/ this .m_point); } else this .m_spread= this .GetSpreadM1(); }

Помним, что текущая сделка уже выбрана. Поэтому здесь сразу заполняем все свойства объекта из свойств сделки. Далее устанавливаем параметры канваса для отображения метки сделки на графике, создаём графический объект этой метки и получаем тик по времени сделки для расчёта спреда, бывшего в момент совершения сделки. Если тик не удаётся получить, то берём средний спред минутного бара, на котором была сделка.



В итоге, при создании объекта-сделки, сразу получаем объект с записанными в него свойствами исторической сделки по её тикету, и уже созданный, но скрытый значок для визуализации сделки на графике, плюс величину спреда на момент совершения этой сделки.







В деструкторе класса проверяем причину деинициализации и, если это не смена таймфрейма графика, уничтожаем графический ресурс объекта графической метки:

CDeal::~CDeal() { if (:: UninitializeReason ()!= REASON_CHARTCHANGE ) this .m_canvas.Destroy(); }





Виртуальный метод сравнения двух объектов между собой по указанному свойству:

int CDeal::Compare( const CObject *node, const int mode= 0 ) const { const CDeal * obj = node; switch (mode) { case SORT_MODE_DEAL_TICKET : return ( this .Ticket() > obj.Ticket() ? 1 : this .Ticket() < obj.Ticket() ? - 1 : 0 ); case SORT_MODE_DEAL_ORDER : return ( this .Order() > obj.Order() ? 1 : this .Order() < obj.Order() ? - 1 : 0 ); case SORT_MODE_DEAL_TIME : return ( this .Time() > obj.Time() ? 1 : this .Time() < obj.Time() ? - 1 : 0 ); case SORT_MODE_DEAL_TIME_MSC : return ( this .TimeMsc() > obj.TimeMsc() ? 1 : this .TimeMsc() < obj.TimeMsc() ? - 1 : 0 ); case SORT_MODE_DEAL_TYPE : return ( this .TypeDeal() > obj.TypeDeal() ? 1 : this .TypeDeal() < obj.TypeDeal() ? - 1 : 0 ); case SORT_MODE_DEAL_ENTRY : return ( this .Entry() > obj.Entry() ? 1 : this .Entry() < obj.Entry() ? - 1 : 0 ); case SORT_MODE_DEAL_MAGIC : return ( this .Magic() > obj.Magic() ? 1 : this .Magic() < obj.Magic() ? - 1 : 0 ); case SORT_MODE_DEAL_REASON : return ( this .Reason() > obj.Reason() ? 1 : this .Reason() < obj.Reason() ? - 1 : 0 ); case SORT_MODE_DEAL_POSITION_ID : return ( this .PositionID() > obj.PositionID() ? 1 : this .PositionID() < obj.PositionID() ? - 1 : 0 ); case SORT_MODE_DEAL_VOLUME : return ( this .Volume() > obj.Volume() ? 1 : this .Volume() < obj.Volume() ? - 1 : 0 ); case SORT_MODE_DEAL_PRICE : return ( this .Price() > obj.Price() ? 1 : this .Price() < obj.Price() ? - 1 : 0 ); case SORT_MODE_DEAL_COMMISSION : return ( this .Commission() > obj.Commission() ? 1 : this .Commission() < obj.Commission() ? - 1 : 0 ); case SORT_MODE_DEAL_SWAP : return ( this .Swap() > obj.Swap() ? 1 : this .Swap() < obj.Swap() ? - 1 : 0 ); case SORT_MODE_DEAL_PROFIT : return ( this .Profit() > obj.Profit() ? 1 : this .Profit() < obj.Profit() ? - 1 : 0 ); case SORT_MODE_DEAL_FEE : return ( this .Fee() > obj.Fee() ? 1 : this .Fee() < obj.Fee() ? - 1 : 0 ); case SORT_MODE_DEAL_SL : return ( this .SL() > obj.SL() ? 1 : this .SL() < obj.SL() ? - 1 : 0 ); case SORT_MODE_DEAL_TP : return ( this .TP() > obj.TP() ? 1 : this .TP() < obj.TP() ? - 1 : 0 ); case SORT_MODE_DEAL_SYMBOL : return ( this . Symbol () > obj. Symbol () ? 1 : this . Symbol () < obj. Symbol () ? - 1 : 0 ); case SORT_MODE_DEAL_COMMENT : return ( this . Comment () > obj. Comment () ? 1 : this . Comment () < obj. Comment () ? - 1 : 0 ); case SORT_MODE_DEAL_EXTERNAL_ID : return ( this .ExternalID() > obj.ExternalID() ? 1 : this .ExternalID() < obj.ExternalID() ? - 1 : 0 ); default : return (- 1 ); } }

В метод передаётся указатель на сравниваемый объект и значение сравниваемого свойства из перечисления ENUM_DEAL_SORT_MODE. Если значение указанного свойства текущего объекта больше значения свойства сравниваемого объекта, то возвращается 1. Если значение свойства текущего объекта меньше значения сравниваемого — возвращается -1, в любом ином случае возвращается ноль.





Метод, возвращающий описание типа сделки:



string CDeal::TypeDescription( void ) const { switch ( this .m_type) { case DEAL_TYPE_BUY : return "Buy" ; case DEAL_TYPE_SELL : return "Sell" ; case DEAL_TYPE_BALANCE : return "Balance" ; case DEAL_TYPE_CREDIT : return "Credit" ; case DEAL_TYPE_CHARGE : return "Additional charge" ; case DEAL_TYPE_CORRECTION : return "Correction" ; case DEAL_TYPE_BONUS : return "Bonus" ; case DEAL_TYPE_COMMISSION : return "Additional commission" ; case DEAL_TYPE_COMMISSION_DAILY : return "Daily commission" ; case DEAL_TYPE_COMMISSION_MONTHLY : return "Monthly commission" ; case DEAL_TYPE_COMMISSION_AGENT_DAILY : return "Daily agent commission" ; case DEAL_TYPE_COMMISSION_AGENT_MONTHLY : return "Monthly agent commission" ; case DEAL_TYPE_INTEREST : return "Interest rate" ; case DEAL_TYPE_BUY_CANCELED : return "Canceled buy deal" ; case DEAL_TYPE_SELL_CANCELED : return "Canceled sell deal" ; case DEAL_DIVIDEND : return "Dividend operations" ; case DEAL_DIVIDEND_FRANKED : return "Franked (non-taxable) dividend operations" ; case DEAL_TAX : return "Tax charges" ; default : return "Unknown: " +( string ) this .m_type; } }

Здесь возвращаются описания всех типов сделок, большинство из которых не будет использоваться в программе. Но метод возвращает все типы, с учётом возможностей расширения и наследования классов.





Метод, возвращающий описание способа изменения позиции:



string CDeal::EntryDescription( void ) const { switch ( this .m_entry) { case DEAL_ENTRY_IN : return "Entry In" ; case DEAL_ENTRY_OUT : return "Entry Out" ; case DEAL_ENTRY_INOUT : return "Reverse" ; case DEAL_ENTRY_OUT_BY : return "Close a position by an opposite one" ; default : return "Unknown: " +( string ) this .m_entry; } }





Метод, возвращающий описание причины проведения сделки:



string CDeal::ReasonDescription( void ) const { switch ( this .m_reason) { case DEAL_REASON_CLIENT : return "Terminal" ; case DEAL_REASON_MOBILE : return "Mobile" ; case DEAL_REASON_WEB : return "Web" ; case DEAL_REASON_EXPERT : return "EA" ; case DEAL_REASON_SL : return "SL" ; case DEAL_REASON_TP : return "TP" ; case DEAL_REASON_SO : return "SO" ; case DEAL_REASON_ROLLOVER : return "Rollover" ; case DEAL_REASON_VMARGIN : return "Var. Margin" ; case DEAL_REASON_SPLIT : return "Split" ; case DEAL_REASON_CORPORATE_ACTION: return "Corp. Action" ; default : return "Unknown reason " +( string ) this .m_reason; } }

Из этого метода будем использовать лишь три значения: закрытие по StopLoss, TakeProfit и StopOut.





Метод, возвращающий описание сделки:



string CDeal::Description( void ) { return (:: StringFormat ( "Deal: %-9s %.2f %-4s #%I64d at %s" , this .EntryDescription(), this .Volume(), this .TypeDescription(), this .Ticket(), this .TimeMscToString( this .TimeMsc()))); }

При помощи функции StringFormat() создаёт и возвращает строку вида:

Deal: Entry In 0.10 Buy # 1728374638 at 2023.06 . 12 16 : 51 : 36.838





Виртуальный метод, возвращающий текст всплывающего сообщения сделки:

string CDeal::Tooltip( void ) { return (:: StringFormat ( "Position ID #%I64d %s:

Deal #%I64d %.2f %s %s

%s [%.*f]

Profit: %.2f, SL: %.*f, TP: %.*f" , this .PositionID(), this . Symbol (), this .Ticket(), this .Volume(), this .TypeDescription(), this .EntryDescription(), this .TimeMscToString( this .TimeMsc()), this .m_digits, this .Price(), this .Profit(), this .m_digits, this .SL(), this .m_digits, this .TP())); }

Аналогично вышерассмотренному методу, здесь формируется и возвращается строка текста вида:

Position ID # 1752955040 EURUSD: Deal # 1728430603 0.10 Sell Entry Out 2023.06 . 12 17 : 04 : 20.362 [ 1.07590 ] Profit: 15.00 , SL: 1.07290 , TP: 1.07590

Эта строка далее будет использоваться для вывода описания сделки во всплывающей подсказке, при наведении указателя мышки на значок сделки на графике. Метод может быть переопределён в наследуемых классах для вывода иной информации по сделке.







Метод, распечатывающий в журнале свойства сделки:

void CDeal:: Print ( void ) { :: PrintFormat ( " %s" , this .Description()); }

Метод не распечатывает все свойства сделки, а лишь выводит минимальную информацию о сделке, возвращаемую методом Description(), рассмотренным выше. Перед строкой описания сделки добавляются два пробела — чтобы упорядочить информацию при выводе описания позиции, где под заголовком с описанием позиции распечатываются данные о её сделках:

Position EURUSD 0.10 Buy # 1752955040 , Magic 0 -Opened 2023.06 . 12 16 : 51 : 36.838 [ 1.07440 ] -Closed 2023.06 . 12 17 : 04 : 20.362 [ 1.07590 ] Deal: Entry In 0.10 Buy # 1728374638 at 2023.06 . 12 16 : 51 : 36.838 Deal: Entry Out 0.10 Sell # 1728430603 at 2023.06 . 12 17 : 04 : 20.362

Подробнее о функциях PrintFormat() и StringFormat() можно почитать в статьях "Изучаем PrintFormat() и берем готовые к использованию примеры" и "StringFormat(). Обзор, готовые примеры использования".





Метод, возвращающий время с миллисекундами:



string CDeal::TimeMscToString( const long time_msc, int flags= TIME_DATE | TIME_MINUTES | TIME_SECONDS ) const { return (:: TimeToString (time_msc/ 1000 , flags) + "." + :: IntegerToString (time_msc % 1000 , 3 , '0' )); }

Здесь формируется строка из значения времени в миллисекундах, сконвертированное в обычное время делением на 1000. К полученной строке через точку добавляется количество миллисекунд, полученных как остаток от деления времени в миллисекундах на 1000. Строка миллисекунд форматируется в трёхзначный вид с добавлением лидирующих нулей, если она короче трёх знаков. В итоге получаем такое представление времени:

2023.06 . 12 17 : 04 : 20.362

Для того, чтобы понять каким был спред в момент совершения сделки, необходимо получить нужный тик по времени сделки в миллисекундах. Казалось бы, тривиальная задача копирования одного тика по известному времени стандартной функцией CopyTicks() вылилась в небольшой квест по поиску решения, так как по точно указанному времени не получилось скопировать тик. В итоге, после некоторых поисков решения, удалось найти нужный алгоритм: необходимо делать некоторое количество запросов тиков в постоянно расширяющемся диапазоне времени "От" до времени совершения сделки. Подробнее здесь.





Метод для получения тика сделки:

bool CDeal::GetDealTick( const int amount= 20 ) { MqlTick ticks[]; int attempts = amount; int offset = 500 ; int copied = 0 ; while (!:: IsStopped () && (copied<= 0 ) && (attempts--)!= 0 ) copied = :: CopyTicksRange ( this .m_symbol, ticks, COPY_TICKS_INFO , this .m_time_msc-(offset <<= 1 ), this .m_time_msc); if (copied> 0 ) this .m_tick=ticks[copied- 1 ]; return (copied> 0 ); }

После получения тика, из него берутся значения цен Ask и Bid и рассчитывается размер спреда как (Ask - Bid) / Point.



Если в итоге данным методом тик получить не удалось, то получаем усреднённое значение спреда при помощи метода для получения спреда минутного бара сделки:

int CDeal::GetSpreadM1( void ) { int array[ 1 ]={}; int bar=:: iBarShift ( this .m_symbol, PERIOD_M1 , this .Time()); if (bar== WRONG_VALUE ) return 0 ; return (:: CopySpread ( this .m_symbol, PERIOD_M1 , bar, 1 , array)== 1 ? array[ 0 ] : 0 ); }

Здесь: получаем время открытия минутного бара по времени сделки, и по этому времени получаем средний спред бара при помощи функции CopySpread(). При ошибке получения бара или спреда, метод возвращает ноль.





Метод, создающий объект-метку на графике:



bool CDeal::CreateLabelObj( void ) { :: ResetLastError (); if (! this .m_canvas.CreateBitmap( this .m_name, this .m_time, this .m_price, this .m_width, this .m_height, COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE )) { :: PrintFormat ( "%s: When creating a graphic object, error %d occurred in the CreateBitmap method of the CCanvas class" , __FUNCTION__ , :: GetLastError ()); return false ; } :: ObjectSetInteger ( this .m_chart_id, this .m_name, OBJPROP_ANCHOR , ANCHOR_CENTER ); :: ObjectSetInteger ( this .m_chart_id, this .m_name, OBJPROP_TIME , this .Time()); :: ObjectSetDouble ( this .m_chart_id, this .m_name, OBJPROP_PRICE , this .Price()); :: ObjectSetString ( this .m_chart_id, this .m_name, OBJPROP_TOOLTIP , this .Tooltip()); this .HideArrow(); this .DrawLabelView(); return true ; }

Создаём графический ресурс, устанавливаем его точку привязки по центру, цену и время сделки, и текст всплывающей подсказки. Далее созданному объекту устанавливается флаг, что он скрыт на всех периодах графика, и рисуется на нём его внешний вид. Теперь для его отображения достаточно лишь установить для объекта флаг видимости на всех таймфреймах.





Метод, рисующий внешний вид объекта-метки:



void CDeal::DrawLabelView( void ) { this .m_canvas.Erase( 0x00FFFFFF ); this .DrawArrow(); this .m_canvas.Update( true ); }

Сначала графический объект Bitmap заливается полностью прозрачным цветом, затем на нём рисуется стрелка, соответствующая типу сделки, и далее канвас обновляется с перерисовкой графика.





Виртуальный метод, рисующий стрелку, соответствующую типу сделки:



void CDeal::DrawArrow( void ) { switch ( this .TypeDeal()) { case DEAL_TYPE_BUY : this .DrawArrowBuy( 5 , 10 ); break ; case DEAL_TYPE_SELL : this .DrawArrowSell( 5 , 0 ); break ; default : break ; } }

В зависимости от типа сделки (Buy или Sell) вызывается метод рисования соответствующей стрелки. Метод виртуальный, поэтому он может переопределяться в наследуемых классах. Например, в дочернем классе можно для иного типа сделки рисовать другой значок, либо можно дополнительно учитывать способ изменения позиции, и т.д.







Метод, рисующий на холсте маску стрелки Buy:



void CDeal::DrawArrowMaskBuy( const int shift_x, const int shift_y) { int x[]={ 4 +shift_x, 8 +shift_x, 8 +shift_x, 6 +shift_x, 6 +shift_x, 2 +shift_x, 2 +shift_x, 0 +shift_x, 0 +shift_x, 4 +shift_x}; int y[]={ 0 +shift_y, 4 +shift_y, 5 +shift_y, 5 +shift_y, 7 +shift_y, 7 +shift_y, 5 +shift_y, 5 +shift_y, 4 +shift_y, 0 +shift_y}; this .m_canvas.Polygon(x, y, :: ColorToARGB ( clrWhite , 220 )); }

Стрелки, рисуемые в качестве значков сделок, по периметру имеют обводку (маску) белого цвета — чтобы выделяться на тёмном фоне свечи:

Так как координаты фигур, рисуемых на канвасе, всегда задаются относительно локальных координат канваса (холста), то необходимо ввести смещения, которые будут добавляться к координатам точек ломанной линии по осям X и Y — чтобы можно было точно центрировать рисуемую фигуру внутри холста. Далее, с учётом переданных в метод смещений, задаются значения координат X и Y в массивах и вызывается метод Polygon() для рисования белой обводки по координатным точкам. Далее, уже внутри этой обводки будет нарисована стрелка методами рисования стрелок.

Метод, рисующий на холсте стрелку Buy:



void CDeal::DrawArrowBuy( const int shift_x, const int shift_y) { this .DrawArrowMaskBuy(shift_x, shift_y); int x[]={ 4 +shift_x, 7 +shift_x, 5 +shift_x, 5 +shift_x, 3 +shift_x, 3 +shift_x, 1 +shift_x, 4 +shift_x}; int y[]={ 1 +shift_y, 4 +shift_y, 4 +shift_y, 6 +shift_y, 6 +shift_y, 4 +shift_y, 4 +shift_y, 1 +shift_y}; this .m_canvas.Polygon(x, y, :: ColorToARGB ( this .m_color_arrow)); this .m_canvas.Fill( 4 +shift_x, 4 +shift_y, :: ColorToARGB ( this .m_color_arrow)); }

Здесь сначала рисуется маска стрелки Buy, а затем, по указанным координатным точкам рисуется стрелка Buy, и внутреннее её пространство заливается цветом.







Аналогичные методы для рисования стрелки Sell:

void CDeal::DrawArrowMaskSell( const int shift_x, const int shift_y) { int x[]={ 4 +shift_x, 0 +shift_x, 0 +shift_x, 2 +shift_x, 2 +shift_x, 6 +shift_x, 6 +shift_x, 8 +shift_x, 8 +shift_x, 4 +shift_x}; int y[]={ 8 +shift_y, 4 +shift_y, 3 +shift_y, 3 +shift_y, 1 +shift_y, 1 +shift_y, 3 +shift_y, 3 +shift_y, 4 +shift_y, 8 +shift_y}; this .m_canvas.Polygon(x, y, :: ColorToARGB ( clrWhite , 220 )); } void CDeal::DrawArrowSell( const int shift_x, const int shift_y) { this .DrawArrowMaskSell(shift_x, shift_y); int x[]={ 4 +shift_x, 1 +shift_x, 3 +shift_x, 3 +shift_x, 5 +shift_x, 5 +shift_x, 7 +shift_x, 4 +shift_x}; int y[]={ 7 +shift_y, 4 +shift_y, 4 +shift_y, 2 +shift_y, 2 +shift_y, 4 +shift_y, 4 +shift_y, 7 +shift_y}; this .m_canvas.Polygon(x, y, :: ColorToARGB ( this .m_color_arrow)); this .m_canvas.Fill( 4 +shift_x, 4 +shift_y, :: ColorToARGB ( this .m_color_arrow)); }





Методы для скрытия и отображения значка сделки на графике:

void CDeal::HideArrow( const bool chart_redraw= false ) { :: ObjectSetInteger ( this .m_chart_id, this .m_name, OBJPROP_TIMEFRAMES , OBJ_NO_PERIODS ); if (chart_redraw) :: ChartRedraw ( this .m_chart_id); } void CDeal::ShowArrow( const bool chart_redraw= false ) { :: ObjectSetInteger ( this .m_chart_id, this .m_name, OBJPROP_TIMEFRAMES , OBJ_ALL_PERIODS ); if (chart_redraw) :: ChartRedraw ( this .m_chart_id); }

Для того, чтобы скрыть объект на графике, достаточно для свойства видимости графического объекта OBJPROP_TIMEFRAMES установить значение OBJ_NO_PERIODS.

Соответственно, чтобы отобразить объект на графике, нужно свойству OBJPROP_TIMEFRAMES установить значение OBJ_ALL_PERIODS.







Метод, устанавливающий цвет значка сделки:

void CDeal::SetColorArrow( const color clr) { this .m_color_arrow=clr; this .DrawLabelView(); }

Переменной m_color_arrow, хранящей цвет рисуемого значка, устанавливается переданное в метод значение, и весь графический объект полностью перерисовывается. Таким образом, можно "на лету" из управляющей программы поменять цвет метки сделки на графике.

Мы создали класс сделки, дающий доступ к свойствам исторической сделки по её тикету, и позволяющий получить необходимые данные по этой сделке и отобразить или скрыть её значок на графике.

Объекты этого класса будут храниться в списке сделок объекта позиции, который в свою очередь будет отображать свойства исторической позиции, давать доступ к её сделкам и параметрам и отображать на графике сделки открытия и закрытия позиции, соединённые линией.







Класс позиции

В той же папке, где создавали класс сделки, создадим новый файл Position.mqh класса позиции CPosition.



Аналогично классу сделки, для класса позиции напишем перечисление свойств объекта для поиска и сортировки по свойствам позиции, и подключим файлы класса сделки и CArrayObj:

#property copyright "Copyright 2024, MetaQuotes Ltd." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" #include "Deal.mqh" #include <Arrays\ArrayObj.mqh> enum ENUM_POSITION_SORT_MODE { SORT_MODE_POSITION_TICKET = 0 , SORT_MODE_POSITION_TIME, SORT_MODE_POSITION_TIME_MSC, SORT_MODE_POSITION_TIME_UPDATE, SORT_MODE_POSITION_TIME_UPDATE_MSC, SORT_MODE_POSITION_TYPE, SORT_MODE_POSITION_MAGIC, SORT_MODE_POSITION_IDENTIFIER, SORT_MODE_POSITION_REASON, SORT_MODE_POSITION_VOLUME, SORT_MODE_POSITION_PRICE_OPEN, SORT_MODE_POSITION_SL, SORT_MODE_POSITION_TP, SORT_MODE_POSITION_PRICE_CURRENT, SORT_MODE_POSITION_SWAP, SORT_MODE_POSITION_PROFIT, SORT_MODE_POSITION_SYMBOL, SORT_MODE_POSITION_COMMENT, SORT_MODE_POSITION_EXTERNAL_ID, SORT_MODE_POSITION_TIME_CLOSE, SORT_MODE_POSITION_TIME_CLOSE_MSC, SORT_MODE_POSITION_PRICE_CLOSE, }; class CPosition : public CObject { }

В защищённой и публичной секциях класса впишем переменные и методы для работы с классом:

class CPosition : public CObject { private : protected : CArrayObj m_list_deals; CDeal m_temp_deal; string TimeMscToString( const long time_msc, int flags= TIME_DATE | TIME_MINUTES | TIME_SECONDS ) const ; long m_ticket; datetime m_time; long m_time_msc; datetime m_time_update; long m_time_update_msc; ENUM_POSITION_TYPE m_type; long m_magic; long m_identifier; ENUM_POSITION_REASON m_reason; double m_volume; double m_price_open; double m_sl; double m_tp; double m_price_current; double m_swap; double m_profit; string m_symbol; string m_comment; string m_external_id; long m_chart_id; int m_profit_pt; int m_digits; double m_point; double m_contract_size; string m_currency_profit; string m_account_currency; string m_line_name; color m_line_color; virtual bool CreateLine( void ); CDeal *GetDealIn( void ) const ; CDeal *GetDealOut( void ) const ; void HideDeals( const bool chart_redraw= false ); void ShowDeals( const bool chart_redraw= false ); void HideLine( const bool chart_redraw= false ); void ShowLine( const bool chart_redraw= false ); public : void SetTicket( const long ticket) { this .m_ticket=ticket; } void SetTime( const datetime time) { this .m_time=time; } void SetTimeMsc( const long value) { this .m_time_msc=value; } void SetTimeUpdate( const datetime time) { this .m_time_update=time; } void SetTimeUpdateMsc( const long value) { this .m_time_update_msc=value; } void SetTypePosition( const ENUM_POSITION_TYPE type) { this .m_type=type; } void SetMagic( const long magic) { this .m_magic=magic; } void SetID( const long id) { this .m_identifier=id; } void SetReason( const ENUM_POSITION_REASON reason) { this .m_reason=reason; } void SetVolume( const double volume) { this .m_volume=volume; } void SetPriceOpen( const double price) { this .m_price_open=price; } void SetSL( const double value) { this .m_sl=value; } void SetTP( const double value) { this .m_tp=value; } void SetPriceCurrent( const double price) { this .m_price_current=price; } void SetSwap( const double value) { this .m_swap=value; } void SetProfit( const double value) { this .m_profit=value; } void SetSymbol( const string symbol) { this .m_symbol=symbol; } void SetComment( const string comment) { this .m_comment=comment; } void SetExternalID( const string ext_id) { this .m_external_id=ext_id; } long Ticket( void ) const { return ( this .m_ticket); } datetime Time( void ) const { return ( this .m_time); } long TimeMsc( void ) const { return ( this .m_time_msc); } datetime TimeUpdate( void ) const { return ( this .m_time_update); } long TimeUpdateMsc( void ) const { return ( this .m_time_update_msc);} ENUM_POSITION_TYPE TypePosition( void ) const { return ( this .m_type); } long Magic( void ) const { return ( this .m_magic); } long ID( void ) const { return ( this .m_identifier); } ENUM_POSITION_REASON Reason( void ) const { return ( this .m_reason); } double Volume( void ) const { return ( this .m_volume); } double PriceOpen( void ) const { return ( this .m_price_open); } double SL( void ) const { return ( this .m_sl); } double TP( void ) const { return ( this .m_tp); } double PriceCurrent( void ) const { return ( this .m_price_current); } double Swap( void ) const { return ( this .m_swap); } double Profit( void ) const { return ( this .m_profit); } string Symbol ( void ) const { return ( this .m_symbol); } string Comment ( void ) const { return ( this .m_comment); } string ExternalID( void ) const { return ( this .m_external_id); } ulong DealIn( void ) const ; ulong DealOut( void ) const ; datetime TimeClose( void ) const ; long TimeCloseMsc( void ) const ; int ProfitInPoints( void ) const ; double PriceClose( void ) const ; CDeal *DealAdd( const long ticket); void SetLineColor( const color clr= C'225,68,29' ); void SetDealsColor( const color clr_deal_buy= C'3,95,172' , const color clr_deal_sell= C'225,68,29' ); string TypeDescription( void ) const ; string TimePriceCloseDescription( void ); string TimePriceOpenDescription( void ); string Description( void ); virtual string Tooltip( void ); void Print ( void ); void Hide( const bool chart_redraw= false ); void Show( const bool chart_redraw= false ); virtual int Compare( const CObject *node, const int mode= 0 ) const ; CPosition( const long position_id, const string symbol); CPosition( void ) { this .m_symbol=:: Symbol (); } ~CPosition(); };

Для поиска в сортированном списке в классе динамического массива указателей на экземпляры класса CObject и его наследников CArrayObj, в метод поиска Search() передаётся указатель на экземпляр объекта, с которым нужно провести сравнение по тому свойству, по которому отсортирован список. Чтобы постоянно не создавать и уничтожать новый объект с заданным свойством, что достаточно накладно в плане производительности, в защищённой секции класса объявлен экземпляр объекта-сделки. Для поиска просто будем в этот объект устанавливать нужное значение нужного свойства и передавать его в метод поиска в качестве искомого экземпляра.



Рассмотрим объявленные методы подробнее.





Параметрический конструктор:



CPosition::CPosition( const long position_id, const string symbol) { this .m_list_deals.Sort(SORT_MODE_DEAL_TIME_MSC); this .m_identifier = position_id; this .m_account_currency = :: AccountInfoString ( ACCOUNT_CURRENCY ); this .m_symbol = (symbol== NULL ? :: Symbol () : symbol); this .m_digits = ( int ):: SymbolInfoInteger ( this .m_symbol, SYMBOL_DIGITS ); this .m_point = :: SymbolInfoDouble ( this .m_symbol, SYMBOL_POINT ); this .m_contract_size = :: SymbolInfoDouble ( this .m_symbol, SYMBOL_TRADE_CONTRACT_SIZE ); this .m_currency_profit = :: SymbolInfoString ( this .m_symbol, SYMBOL_CURRENCY_PROFIT ); this .m_chart_id = :: ChartID (); this .m_line_name = "line#" +( string ) this .m_identifier; this .m_line_color = C'225,68,29' ; }

В конструктор передаётся идентификатор позиции и символ, по которому была открыта позиция. Списку сделок позиции устанавливается флаг сортировки по времени сделки в миллисекундах, сохраняется идентификатор и символ в переменные класса и устанавливаются некоторые параметры аккаунта, символа, идентификатор графика и свойства линии, соединяющей значки сделок открытия-закрытия позиции.





В деструкторе класса удаляются все графические объекты, префиксом у которых выступает наименование линии, и очищается список сделок:

CPosition::~CPosition() { :: ObjectDelete ( this .m_chart_id, this .m_line_name); this .m_list_deals.Clear(); }

Удаление графического объекта-линии сделано по префиксу из таких соображений: если в наследуемом классе будет организовано отображение нескольких линий, соединяющих все сделки позиции, а не только сделку открытия со сделкой закрытия, то наименование каждой линии может быть организовано в виде "имя_линии" + "номер_линии". И тогда, в этом случае, всё равно все такие линии будут удалены в деструкторе, так как все они имеют один общий префикс — "имя линии".





Метод, сравнивающий два объекта между собой по указанному свойству:

int CPosition::Compare( const CObject *node, const int mode= 0 ) const { const CPosition *obj=node; switch (mode) { case SORT_MODE_POSITION_TICKET : return ( this .Ticket() > obj.Ticket() ? 1 : this .Ticket() < obj.Ticket() ? - 1 : 0 ); case SORT_MODE_POSITION_TIME : return ( this .Time() > obj.Time() ? 1 : this .Time() < obj.Time() ? - 1 : 0 ); case SORT_MODE_POSITION_TIME_MSC : return ( this .TimeMsc() > obj.TimeMsc() ? 1 : this .TimeMsc() < obj.TimeMsc() ? - 1 : 0 ); case SORT_MODE_POSITION_TIME_UPDATE : return ( this .TimeUpdate() > obj.TimeUpdate() ? 1 : this .TimeUpdate() < obj.TimeUpdate() ? - 1 : 0 ); case SORT_MODE_POSITION_TIME_UPDATE_MSC: return ( this .TimeUpdateMsc() > obj.TimeUpdateMsc() ? 1 : this .TimeUpdateMsc() < obj.TimeUpdateMsc() ? - 1 : 0 ); case SORT_MODE_POSITION_TYPE : return ( this .TypePosition() > obj.TypePosition() ? 1 : this .TypePosition() < obj.TypePosition() ? - 1 : 0 ); case SORT_MODE_POSITION_MAGIC : return ( this .Magic() > obj.Magic() ? 1 : this .Magic() < obj.Magic() ? - 1 : 0 ); case SORT_MODE_POSITION_IDENTIFIER : return ( this .ID() > obj.ID() ? 1 : this .ID() < obj.ID() ? - 1 : 0 ); case SORT_MODE_POSITION_REASON : return ( this .Reason() > obj.Reason() ? 1 : this .Reason() < obj.Reason() ? - 1 : 0 ); case SORT_MODE_POSITION_VOLUME : return ( this .Volume() > obj.Volume() ? 1 : this .Volume() < obj.Volume() ? - 1 : 0 ); case SORT_MODE_POSITION_PRICE_OPEN : return ( this .PriceOpen() > obj.PriceOpen() ? 1 : this .PriceOpen() < obj.PriceOpen() ? - 1 : 0 ); case SORT_MODE_POSITION_SL : return ( this .SL() > obj.SL() ? 1 : this .SL() < obj.SL() ? - 1 : 0 ); case SORT_MODE_POSITION_TP : return ( this .TP() > obj.TP() ? 1 : this .TP() < obj.TP() ? - 1 : 0 ); case SORT_MODE_POSITION_PRICE_CURRENT : return ( this .PriceCurrent() > obj.PriceCurrent() ? 1 : this .PriceCurrent() < obj.PriceCurrent() ? - 1 : 0 ); case SORT_MODE_POSITION_SWAP : return ( this .Swap() > obj.Swap() ? 1 : this .Swap() < obj.Swap() ? - 1 : 0 ); case SORT_MODE_POSITION_PROFIT : return ( this .Profit() > obj.Profit() ? 1 : this .Profit() < obj.Profit() ? - 1 : 0 ); case SORT_MODE_POSITION_SYMBOL : return ( this . Symbol () > obj. Symbol () ? 1 : this . Symbol () < obj. Symbol () ? - 1 : 0 ); case SORT_MODE_POSITION_COMMENT : return ( this . Comment () > obj. Comment () ? 1 : this . Comment () < obj. Comment () ? - 1 : 0 ); case SORT_MODE_POSITION_EXTERNAL_ID : return ( this .ExternalID() > obj.ExternalID() ? 1 : this .ExternalID() < obj.ExternalID() ? - 1 : 0 ); case SORT_MODE_POSITION_TIME_CLOSE : return ( this .TimeClose() > obj.TimeClose() ? 1 : this .TimeClose() < obj.TimeClose() ? - 1 : 0 ); case SORT_MODE_POSITION_TIME_CLOSE_MSC : return ( this .TimeCloseMsc() > obj.TimeCloseMsc() ? 1 : this .TimeCloseMsc() < obj.TimeCloseMsc() ? - 1 : 0 ); case SORT_MODE_POSITION_PRICE_CLOSE : return ( this .PriceClose() > obj.PriceClose() ? 1 : this .PriceClose() < obj.PriceClose() ? - 1 : 0 ); default : return - 1 ; } }

Аналогичный метод рассматривали при разработке класса объекта-сделки. Здесь всё идентично: если у текущего объекта значение свойства больше, чем у сравниваемого — возвращается 1, если меньше — возвращается -1, если свойства равны — возвращается ноль.





Метод, возвращающий время с миллисекундами:

string CPosition::TimeMscToString( const long time_msc, int flags= TIME_DATE | TIME_MINUTES | TIME_SECONDS ) const { return (:: TimeToString (time_msc/ 1000 , flags) + "." + :: IntegerToString (time_msc % 1000 , 3 , '0' )); }

Это копия одноимённого метода класса объекта-сделки, рассмотренного в классе сделки.







Метод, возвращающий указатель на сделку открытия:



CDeal *CPosition::GetDealIn( void ) const { int total= this .m_list_deals.Total(); for ( int i= 0 ; i<total; i++) { CDeal *deal= this .m_list_deals.At(i); if (deal== NULL ) continue ; if (deal.Entry()== DEAL_ENTRY_IN ) return deal; } return NULL ; }

Нам нужно найти в списке объектов-сделок сделку со способом изменения позиции Entry In — вход в позицию. В отсортированном по времени списке эта сделка должна быть первой. Поэтому цикл начинаем с начала списка — с индекса 0.

Получаем из списка сделку по индексу и, если это сделка входа в позицию — возвращаем указатель на найденную сделку в списке. По окончании цикла возвращаем NULL — сделка не найдена.







Метод, возвращающий указатель на сделку закрытия:



CDeal *CPosition::GetDealOut( void ) const { for ( int i= this .m_list_deals.Total()- 1 ; i>= 0 ; i--) { CDeal *deal= this .m_list_deals.At(i); if (deal== NULL ) continue ; if (deal.Entry()== DEAL_ENTRY_OUT || deal.Entry()== DEAL_ENTRY_OUT_BY ) return deal; } return NULL ; }

Здесь, по сравнению с предыдущим методом, всё наоборот — сделка выхода из позиции находится в самом конце списка, поэтому и цикл начинаем с конца.

Как только найдена сделка выхода из позиции — возвращаем на неё указатель. Иначе — возвращаем значение NULL.







Методы для получения дополнительных свойств исторической позиции:



ulong CPosition::DealIn( void ) const { CDeal *deal= this .GetDealIn(); return (deal!= NULL ? deal.Ticket() : 0 ); } ulong CPosition::DealOut( void ) const { CDeal *deal= this .GetDealOut(); return (deal!= NULL ? deal.Ticket() : 0 ); } datetime CPosition::TimeClose( void ) const { CDeal *deal= this .GetDealOut(); return (deal!= NULL ? deal.Time() : 0 ); } long CPosition::TimeCloseMsc( void ) const { CDeal *deal= this .GetDealOut(); return (deal!= NULL ? deal.TimeMsc() : 0 ); } double CPosition::PriceClose( void ) const { CDeal *deal= this .GetDealOut(); return (deal!= NULL ? deal.Price() : 0 ); }

Во всех методах сначала получаем указатель на сделку, из которой нужно взять соответствующее свойство, и, если указатель валидный, — возвращаем значение свойства, иначе — ноль.







Метод, возвращающий прибыль в пунктах:



int CPosition::ProfitInPoints( void ) const { if ( this .m_point== 0 ) { :: Print ( "The Point() value could not be retrieved." ); return 0 ; } double open = this .PriceOpen(); double close= this .PriceClose(); if (open== 0 || close== 0 ) return 0 ; return int ( this .TypePosition()== POSITION_TYPE_BUY ? (close-open)/ this .m_point : (open-close)/ this .m_point); }

Здесь сначала получаем цены открытия и закрытия из соответствующих сделок, и далее возвращаем результат расчёта прибыли в пунктах, в зависимости от направления позиции.







Метод, добавляющий сделку в список сделок:

CDeal *CPosition::DealAdd( const long ticket) { this .m_temp_deal.SetTicket(ticket); this .m_list_deals.Sort(SORT_MODE_DEAL_TICKET); bool added=( this .m_list_deals.Search(& this .m_temp_deal)!= WRONG_VALUE ); this .m_list_deals.Sort(SORT_MODE_DEAL_TIME_MSC); if (added) return NULL ; CDeal *deal= new CDeal(ticket); if (deal== NULL ) return NULL ; if (! this .m_list_deals.InsertSort(deal)) { delete deal; return NULL ; } if (deal.Entry()== DEAL_ENTRY_OUT || deal.Entry()== DEAL_ENTRY_OUT_BY ) { this .SetProfit(deal.Profit()); this .CreateLine(); } return deal; }

В метод передаётся тикет выбранной сделки. Сначала проверяется, что в списке нет сделки с таким тикетом. Для этого временному объекту-сделке устанавливается переданный в метод тикет, список сделок сортируется по значению тикетов сделок, и выполняется поиск сделки в списке с таким тикетом. Сразу же после поиска сделки, списку возвращается флаг сортировки по времени в миллисекундах. Если такая сделка уже есть в списке, то добавлять её уже не нужно — метод возвращает NULL. При этом сортировка списка сделок уже установлена по умолчанию — по времени в миллисекундах. Если такой сделки нет в списке — создаётся новый объект-сделка и добавляется в список в порядке сортировки по времени в миллисекундах. Если это сделка закрытия позиции, то в свойства позиции записывается её профит и создаётся соединительная линия между сделками открытия и закрытия позиции. В итоге возвращается указатель на созданный новый объект сделки.





Метод, возвращающий описание типа позиции:

string CPosition::TypeDescription( void ) const { return ( this .m_type== POSITION_TYPE_BUY ? "Buy" : this .m_type== POSITION_TYPE_SELL ? "Sell" : "Unknown::" +( string ) this .m_type); }

В зависимости от типа позиции, сохранённого в переменной m_type, возвращается описание. Если в переменную записано значение, не совпадающее с константами перечисления типа позиции, то возвращается значение "Unknown::"+значение_переменной.





Метод, возвращающий описание времени и цены закрытия позиции:



string CPosition::TimePriceCloseDescription( void ) { if ( this .TimeCloseMsc()== 0 ) return "Not closed yet" ; return (:: StringFormat ( "Closed %s [%.*f]" , this .TimeMscToString( this .TimeCloseMsc()), this .m_digits, this .PriceClose())); }

Если в объекте позиции ещё нет сделки закрытия, то метод вернёт сообщение, что позиция ещё не закрыта. В противном случае создаётся и возвращается строка вида:

Closed 2023.06 . 12 17 : 04 : 20.362 [ 1.07590 ]





Метод, возвращающий описание времени и цены открытия позиции:

string CPosition::TimePriceOpenDescription( void ) { return (:: StringFormat ( "Opened %s [%.*f]" , this .TimeMscToString( this .TimeMsc()), this .m_digits, this .PriceOpen())); }

Здесь создаётся и возвращается строка вида:

Opened 2023.06 . 12 16 : 51 : 36.838 [ 1.07440 ]





Метод, возвращающий краткое описание позиции:



string CPosition::Description( void ) { return (:: StringFormat ( "Position %s %.2f %s #%I64d, Magic %I64d" , this . Symbol (), this .Volume(), this .TypeDescription(), this .ID(), this .Magic())); }

Создаётся и возвращается строка вида:

Position EURUSD 0.10 Buy # 1752955040 , Magic 123





Виртуальный метод, возвращающий текст всплывающего сообщения позиции:



string CPosition::Tooltip( void ) { CDeal *deal_in = this .GetDealIn(); CDeal *deal_out= this .GetDealOut(); if (deal_in== NULL || deal_out== NULL ) return NULL ; double commission=deal_in.Commission()+deal_out.Commission(); double swap=deal_in.Swap()+deal_out.Swap(); double fee=deal_in.Fee()+deal_out.Fee(); double profit=deal_out.Profit(); int spread_in=deal_in.Spread(); int spread_out=deal_out.Spread(); string reason=(deal_out.Reason()== DEAL_REASON_SL || deal_out.Reason()== DEAL_REASON_TP || deal_out.Reason()== DEAL_REASON_SO ? deal_out.ReasonDescription() : "" ); return (:: StringFormat ( "%s

Commission %.2f, Swap %.2f, Fee %.2f

Spread In/Out %d/%d, Profit %+.2f %s (%d points)

Result: %s %+.2f %s" , this .Description(), commission, swap, fee, spread_in, spread_out, profit, this .m_currency_profit, this .ProfitInPoints(), reason, profit+commission+fee+swap, this .m_currency_profit)); }

В методе создаётся и возвращается строка вида:

Position EURUSD 0.10 Buy # 1752955040 , Magic 0 Commission 0.00 , Swap 0.00 , Fee 0.00 Spread In/Out 0 / 0 , Profit + 15.00 USD ( 150 points) Result: TP + 15.00 USD

Этот текст устанавливается как текст всплывающей подсказки для линии, соединяющей сделки открытия и закрытия позиции. Метод виртуальный, и может быть переопределён в наследуемых классах в случае, если необходимо выводить несколько иную информацию. При использовании строки, возвращаемой методом как текст всплывающей подсказки, необходимо учитывать длину строки, так как она ограничена для всплывающей подсказки примерно 160-ю символами, включая управляющие коды. Точного значения, к сожалению, назвать не могу — значение было выявлено эмпирическим путём.







Метод, отображающий значки сделок на графике:

void CPosition::ShowDeals( const bool chart_redraw= false ) { for ( int i= this .m_list_deals.Total()- 1 ; i>= 0 ; i--) { CDeal *deal= this .m_list_deals.At(i); if (deal== NULL ) continue ; deal.ShowArrow(); } if (chart_redraw) :: ChartRedraw ( this .m_chart_id); }

В цикле по списку сделок получаем каждую очередную сделку и вызываем метод полученного объекта ShowArrow(), отображающий значок сделки на графике. По окончании цикла перерисовываем график, если для этого установлен флаг.





Метод, скрывающий значки сделок на графике:



void CPosition::HideDeals( const bool chart_redraw= false ) { for ( int i= this .m_list_deals.Total()- 1 ; i>= 0 ; i--) { CDeal *deal= this .m_list_deals.At(i); if (deal== NULL ) continue ; deal.HideArrow(); } if (chart_redraw) :: ChartRedraw ( this .m_chart_id); }

В цикле по списку сделок получаем каждую очередную сделку и вызываем метод полученного объекта HideArrow(), скрывающий значок сделки с графика. По окончании цикла перерисовываем график, если для этого установлен флаг.







Метод, создающий линию, соединяющую сделки открытия-закрытия:

bool CPosition::CreateLine( void ) { :: ResetLastError (); if (!:: ObjectCreate ( this .m_chart_id, this .m_line_name, OBJ_TREND , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 )) { :: Print ( "ObjectCreate() failed. Error " , :: GetLastError ()); return false ; } this .HideLine(); :: ObjectSetInteger ( this .m_chart_id, this .m_line_name, OBJPROP_STYLE , STYLE_DOT ); :: ObjectSetInteger ( this .m_chart_id, this .m_line_name, OBJPROP_COLOR , this .m_line_color); return true ; }

Создаётся линия с координатами цены и времени в нулевом расположении (цена равна 0, время равно 01.01.1970 00:00:00), скрываем линию с графика и устанавливаем стиль рисования точками и заданный по умолчанию цвет.

Изначально линии каждого объекта создаются в скрытом виде, и лишь в момент, когда их нужно отобразить, им устанавливаются нужные координаты и отображение при помощи



метода, отображающего соединительную линию между значками сделок:

void CPosition::ShowLine( const bool chart_redraw= false ) { CDeal *deal_in= this .GetDealIn(); CDeal *deal_out= this .GetDealOut(); if (deal_in== NULL || deal_out== NULL ) return ; :: ObjectSetInteger ( this .m_chart_id, this .m_line_name, OBJPROP_TIME , 0 , deal_in.Time()); :: ObjectSetInteger ( this .m_chart_id, this .m_line_name, OBJPROP_TIME , 1 , deal_out.Time()); :: ObjectSetDouble ( this .m_chart_id, this .m_line_name, OBJPROP_PRICE , 0 , deal_in.Price()); :: ObjectSetDouble ( this .m_chart_id, this .m_line_name, OBJPROP_PRICE , 1 , deal_out.Price()); :: ObjectSetString ( this .m_chart_id, this .m_line_name, OBJPROP_TOOLTIP , this .Tooltip()); :: ObjectSetInteger ( this .m_chart_id, this .m_line_name, OBJPROP_TIMEFRAMES , OBJ_ALL_PERIODS ); if (chart_redraw) :: ChartRedraw ( this .m_chart_id); }





Метод, скрывающий соединительную линию между значками сделок:

void CPosition::HideLine( const bool chart_redraw= false ) { :: ObjectSetInteger ( this .m_chart_id, this .m_line_name, OBJPROP_TIMEFRAMES , OBJ_NO_PERIODS ); if (chart_redraw) :: ChartRedraw ( this .m_chart_id); }

Для объекта сбрасывается флаг видимости на всех периодах графика и, при установленном флаге, график обновляется.





Метод, устанавливающий цвет соединительной линии:



void CPosition::SetLineColor( const color clr= C'225,68,29' ) { if (:: ObjectSetInteger ( this .m_chart_id, this .m_line_name, OBJPROP_COLOR , clr)) this .m_line_color=clr; }

Для объекта устанавливается в свойство цвета переданное в метод значение и, если всё успешно, этот цвет записывается в переменную m_line_color.





Метод, устанавливающий цвет сделок Buy и Sell:



void CPosition::SetDealsColor( const color clr_deal_buy= C'3,95,172' , const color clr_deal_sell= C'225,68,29' ) { int total= this .m_list_deals.Total(); for ( int i= 0 ; i<total; i++) { CDeal *deal= this .m_list_deals.At(i); if (deal== NULL ) continue ; if (deal.TypeDeal()== DEAL_TYPE_BUY ) deal.SetColorArrow(clr_deal_buy); if (deal.TypeDeal()== DEAL_TYPE_SELL ) deal.SetColorArrow(clr_deal_sell); } }

В метод передаются два цвета — цвет для сделки Buy и цвет для сделки Sell. В цикле по списку сделок позиции получаем указатель на каждую очередную сделку и устанавливаем цвет для значка сделки в соответствии с её типом.







Метод, отображающий графическое представление позиции на графике:



void CPosition::Show( const bool chart_redraw= false ) { this .ShowDeals( false ); this .ShowLine(chart_redraw); }

В методе последовательно вызываются защищённые методы, отображающие сделки входа и выхода и соединяющую их линию на графике.







Метод, скрывающий графическое представление позиции на графике:



void CPosition::Hide( const bool chart_redraw= false ) { this .HideLine( false ); this .HideDeals(chart_redraw); }

В методе последовательно вызываются защищённые методы, скрывающие сделки входа и выхода и соединяющую их линию на графике.

Два вышерассмотренных метода публичные, и используются для управления отображением позиции на графике из управляющей программы.





Метод, распечатывающий в журнале свойства позиции и её сделок:



void CPosition:: Print ( void ) { :: PrintFormat ( "%s

-%s

-%s" , this .Description(), this .TimePriceOpenDescription(), this .TimePriceCloseDescription()); for ( int i= 0 ; i< this .m_list_deals.Total(); i++) { CDeal *deal= this .m_list_deals.At(i); if (deal== NULL ) continue ; deal. Print (); } }

Сначала выводится заголовок с кратким описанием позиции и двумя строками с временем и ценой открытия и закрытия позиции. Далее в цикле распечатываются описания всех сделок позиции из списка сделок.

В итоге получаем такую распечатку в журнале:

Position EURUSD 0.10 Sell # 2523224572 , Magic 0 -Opened 2024.05 . 31 17 : 06 : 15.134 [ 1.08734 ] -Closed 2024.05 . 31 17 : 33 : 17.772 [ 1.08639 ] Deal: Entry In 0.10 Sell # 2497852906 at 2024.05 . 31 17 : 06 : 15.134 Deal: Entry Out 0.10 Buy # 2497993663 at 2024.05 . 31 17 : 33 : 17.772

Не очень информативно, но методы Print() в этих классах делались только для отладки, и этого достаточно.

Теперь мы имеем уже два класса: класс сделки, и класс позиции, содержащий в себе список сделок, участвовавших в жизни позиции. Классы несложные, и содержат в себе основную информацию по сделкам и некоторую дополнительную информацию по ценам и времени открытия/закрытия позиции и её профита в пунктах. Остальные методы используются для получения и вывода этой информации на график или в текстовую строку.

Теперь создадим обобщающий класс, в котором все позиции будут собираться из сделок и размещаться в список исторических позиций. Класс будет предоставлять доступ к свойствам позиций и их сделок, обновлять и дополнять список исторических позиций и отображать указанную позицию на графике.







Класс управления историческими позициями

В той же папке, в которой создавали два предыдущих класса, создадим новый файл PositionsControl.mqh класса CPositionsControl.

Класс должен быть унаследован от базового объекта Стандартной Библиотеки CObject, а файл класса позиций подключен к новому файлу класса CPositionsControl:

#property copyright "Copyright 2024, MetaQuotes Ltd." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" #include "Position.mqh" class CPositionsControl : public CObject { }

В приватной, защищённой и публичной секциях объявим переменные и методы для работы с классом:

class CPositionsControl : public CObject { private : string m_symbol; long m_current_id; bool m_key_ctrl; ENUM_POSITION_TYPE PositionTypeByDeal( const CDeal *deal); protected : CPosition m_temp_pos; CArrayObj m_list_pos; long m_chart_id; CPosition *GetPositionObjByID( const long id); bool IsMarketPosition( const long id); CPosition *GetFirstClosedPosition( void ); CPosition *GetLastClosedPosition( void ); CPosition *GetPrevClosedPosition(CPosition *current); CPosition *GetNextClosedPosition(CPosition *current); void Show(CPosition *pos, const bool chart_redraw= false ); void CentersChartByCurrentSelected( void ); long CurrentSelectedID( void ) const { return this .m_current_id; } datetime TimeOpenCurrentSelected( void ); datetime TimeCloseCurrentSelected( void ); void HideAllExceptOne( const long pos_id, const bool chart_redraw= false ); public : string Symbol ( void ) const { return this .m_symbol; } long ChartID ( void ) const { return this .m_chart_id; } virtual bool Refresh( void ); int Total( void ) const { return this .m_list_pos.Total(); } void HideFirst( const bool chart_redraw= false ); void ShowFirst( const bool chart_redraw= false ); void HideLast( const bool chart_redraw= false ); void ShowLast( const bool chart_redraw= false ); void ShowCurrent( const bool chart_redraw= false ); void ShowPrev( const bool chart_redraw= false ); void ShowNext( const bool chart_redraw= false ); string CurrentSelectedDescription( void ); void Print ( void ); CPositionsControl( const string symbol= NULL ); ~CPositionsControl(); };

Рассмотрим подробнее объявленные методы.





Конструктор класса:

CPositionsControl::CPositionsControl( const string symbol= NULL ) { this .m_list_pos.Sort(SORT_MODE_POSITION_TIME_CLOSE_MSC); this .m_symbol = (symbol== NULL ? :: Symbol () : symbol); this .m_chart_id = :: ChartID (); this .m_current_id = 0 ; this .m_key_ctrl = :: ChartGetInteger ( this .m_chart_id, CHART_KEYBOARD_CONTROL ); }

Устанавливаем списку исторических позиций флаг сортировки по времени закрытия в миллисекундах. Записываем в переменную переданный в конструктор символ. Если это пустая строка, то — текущий символ графика, на котором запущена программа. Идентификатор графика устанавливается как идентификатор текущего графика. В наследуемых классах можно будет установить иной идентификатор. В переменную m_key_ctrl запишем флаг разрешения управления графиком клавишами. После работы программы это значение будет записано обратно в свойство графика — чтобы вернуть его в то состояние, которым оно было до запуска программы, так как она активно его изменяет.





В деструкторе класса список позиций уничтожается, а свойству графика CHART_KEYBOARD_CONTROL возвращается значение, бывшее перед запуском программы:



CPositionsControl::~CPositionsControl() { this .m_list_pos.Shutdown(); :: ChartSetInteger ( this .m_chart_id, CHART_KEYBOARD_CONTROL , this .m_key_ctrl); }





Метод, возвращающий объект-позицию из списка по идентификатору:

CPosition *CPositionsControl::GetPositionObjByID( const long id) { this .m_temp_pos.SetID(id); this .m_list_pos.Sort(SORT_MODE_POSITION_IDENTIFIER); int index= this .m_list_pos.Search(& this .m_temp_pos); CPosition *pos= this .m_list_pos.At(index); this .m_list_pos.Sort(SORT_MODE_POSITION_TIME_CLOSE_MSC); return pos; }

Логика метода полностью расписана в комментариях к коду.





Метод, возвращающий флаг того, что позиция рыночная:



bool CPositionsControl::IsMarketPosition( const long id) { for ( int i=:: PositionsTotal ()- 1 ; i>= 0 ; i--) { ulong ticket=:: PositionGetTicket (i); if (ticket!= 0 && :: PositionSelectByTicket (ticket) && :: PositionGetInteger ( POSITION_IDENTIFIER )==id) return true ; } return false ; }

При создании списка позиций по списку сделок, важно не учитывать текущие рыночные позиции и не добавлять их в список исторических позиций. Чтобы понять, что позиция ещё не закрыта, нужно найти её в списке действующих позиций по её идентификатору. Если такая позиция существует, то её добавлять в список не нужно. Метод ищет позиции из списка рыночных по её тикету, проверяет соответствие идентификатора позиции переданному в метод значению и, если такая позиция есть (её возможно выбрать) — возвращает true. В противном случае — возвращает false.





Метод, возвращающий указатель на первую закрытую позицию в списке:



CPosition *CPositionsControl::GetFirstClosedPosition( void ) { this .m_list_pos.Sort(SORT_MODE_POSITION_TIME_CLOSE_MSC); return this .m_list_pos.At( 0 ); }

Список позиций сортируется по времени закрытия позиций в миллисекундах и возвращается указатель на первую позицию в списке (самую старую).





Метод, возвращающий указатель на последнюю закрытую позицию в списке:

CPosition *CPositionsControl::GetLastClosedPosition( void ) { this .m_list_pos.Sort(SORT_MODE_POSITION_TIME_CLOSE_MSC); return this .m_list_pos.At( this .m_list_pos.Total()- 1 ); }

Список позиций сортируется по времени закрытия позиций в миллисекундах и возвращается указатель на последнюю позицию в списке.







Метод, возвращающий указатель на предыдущую закрытую позицию в списке:



CPosition *CPositionsControl::GetPrevClosedPosition(CPosition *current) { this .m_list_pos.Sort(SORT_MODE_POSITION_TIME_CLOSE_MSC); int prev= this .m_list_pos.SearchLess(current); return this .m_list_pos.At(prev); }

На основе текущей выбранной позиции, указатель на которую передаётся в метод, ищется предыдущая в списке, отсортированном по времени закрытия в миллисекундах. Метод SearchLess() класса CArrayObj возвращает указатель на первый встреченный в списке объект, имеющий меньшее значение, по которому отсортирован список. В данном случае список отсортирован по времени закрытия в миллисекундах. Соответственно — первый найденный объект с временем закрытия меньшим, чем у переданного в метод — предыдущая позиция. Если объект-позиция не найден, либо в метод передан самый первый элемент списка (предыдущих нет), то метод возвращает NULL.







Метод, возвращающий указатель на следующую закрытую позицию в списке:

CPosition *CPositionsControl::GetNextClosedPosition(CPosition *current) { this .m_list_pos.Sort(SORT_MODE_POSITION_TIME_CLOSE_MSC); int next= this .m_list_pos.SearchGreat(current); return this .m_list_pos.At(next); }

На основе текущей выбранной позиции, указатель на которую передаётся в метод, ищется следующая в списке, отсортированном по времени закрытия в миллисекундах. Метод SearchGreat() класса CArrayObj возвращает указатель на первый встреченный в списке объект, имеющий большее значение, по которому отсортирован список. В данном случае список отсортирован по времени закрытия в миллисекундах. Соответственно — первый найденный объект с временем закрытия большим, чем у переданного в метод — следующая позиция. Если объект-позиция не найден, либо в метод передан самый последний элемент списка (следующих нет), то метод возвращает NULL.







Метод, выводящий на график графическое представление указанной позиции:

void CPositionsControl::Show(CPosition *pos, const bool chart_redraw= false ) { if (pos!= NULL ) { pos.Show(chart_redraw); this .m_current_id=pos.ID(); } }

В метод передаётся указатель на позицию, графическое представление которой необходимо отобразить на графике. Если получен валидный объект, вызываем его метод Show() и в переменную m_current_id записываем идентификатор этой позиции. По значению идентификатора позиции в переменной m_current_id мы можем определить текущую выбранную позицию. Выбранной считается такая позиция, графическое представление которой отображено на графике.







Метод, скрывающий с графика графическое представление первой позиции:



void CPositionsControl::HideFirst( const bool chart_redraw= false ) { CPosition *pos= this .GetFirstClosedPosition(); if (pos!= NULL ) pos.Hide(chart_redraw); }

Получаем указатель на первую позицию в списке и вызываем её метод Hide().





Метод, отображающий на графике графическое представление первой позиции:

void CPositionsControl::ShowFirst( const bool chart_redraw= false ) { CPosition *pos= this .GetFirstClosedPosition(); if (pos== NULL ) return ; this .HideAllExceptOne(pos.ID()); this .Show(pos,chart_redraw); this .CentersChartByCurrentSelected(); }

Методом GetFirstClosedPosition(), рассмотренным выше, получаем указатель на первую позицию в списке, отсортированном по времени в миллисекундах. Скрываем все значки всех позиций, кроме первой, отображаем первую позицию и центрируем график по значкам её сделок на графике.







Метод, скрывающий с графика графическое представление последней позиции:



void CPositionsControl::HideLast( const bool chart_redraw= false ) { CPosition *pos= this .GetLastClosedPosition(); if (pos!= NULL ) pos.Hide(chart_redraw); }

Получаем указатель на последнюю позицию в списке и вызываем её метод Hide().







Метод, отображающий на графике графическое представление последней позиции:



void CPositionsControl::ShowLast( const bool chart_redraw= false ) { CPosition *pos= this .GetLastClosedPosition(); if (pos== NULL ) return ; this .HideAllExceptOne(pos.ID(), false ); this .Show(pos,chart_redraw); this .CentersChartByCurrentSelected(); }

Методом GetLastClosedPosition(), рассмотренным выше, получаем указатель на последнюю позицию в списке, отсортированном по времени в миллисекундах. Скрываем все значки всех позиций, кроме последней, отображаем последнюю позицию и центрируем график по значкам её сделок на графике.





Метод, отображающий на графике графическое представление текущей позиции:



void CPositionsControl::ShowCurrent( const bool chart_redraw= false ) { CPosition *curr= this .GetPositionObjByID( this .CurrentSelectedID()); if (curr== NULL ) return ; this .Show(curr,chart_redraw); this .CentersChartByCurrentSelected(); }

Получаем указатель на позицию, идентификатор которой записан в переменной m_current_id, отображаем её графическое представление на графике и центрируем график по значкам её сделок на графике.







Метод, отображающий на графике графическое представление предыдущей позиции:

void CPositionsControl::ShowPrev( const bool chart_redraw= false ) { CPosition *curr= this .GetPositionObjByID( this .CurrentSelectedID()); CPosition *prev= this .GetPrevClosedPosition(curr); if (curr== NULL || prev== NULL ) return ; curr.Hide(); this .Show(prev,chart_redraw); this .CentersChartByCurrentSelected(); }

Здесь получаем указатели на текущую выбранную и предыдущую позиции в списке. Значки текущей позиции скрываем, а значки предыдущей отображаем. При их отображении, идентификатор этой позиции записывается в переменную m_current_id, указывая на то, что теперь эта позиция является текущей. По её значкам центрируем график.





Метод, отображающий на графике графическое представление следующей позиции:



void CPositionsControl::ShowNext( const bool chart_redraw= false ) { CPosition *curr= this .GetPositionObjByID( this .CurrentSelectedID()); CPosition *next= this .GetNextClosedPosition(curr); if (curr== NULL || next== NULL ) return ; curr.Hide(); this .Show(next,chart_redraw); this .CentersChartByCurrentSelected(); }

Метод идентичен предыдущему, за исключением того, что здесь получаем указатели на текущую выбранную и следующую позиции в списке. Значки текущей позиции скрываем, а значки следующей отображаем. При их отображении, идентификатор этой позиции записывается в переменную m_current_id, указывая на то, что теперь эта позиция является текущей. По её значкам центрируем график.







Метод, скрывающий с графика графическое представление всех позиций, кроме указанной:



void CPositionsControl::HideAllExceptOne( const long pos_id, const bool chart_redraw= false ) { int total= this .m_list_pos.Total(); for ( int i= 0 ; i<total; i++) { CPosition *pos= this .m_list_pos.At(i); if (pos== NULL || pos.ID()==pos_id) continue ; pos.Hide(); } if (chart_redraw) :: ChartRedraw ( this .m_chart_id); }

В метод передаётся идентификатор позиции, значки которой нужно оставить на графике. Значки всех остальных позиций скрываются.





Метод, центрирующий график на текущей выбранной позиции:

void CPositionsControl::CentersChartByCurrentSelected( void ) { int bar_open= 0 , bar_close= 0 ; int first_visible=( int ):: ChartGetInteger ( this .m_chart_id, CHART_FIRST_VISIBLE_BAR ); int visible_bars =( int ):: ChartGetInteger ( this .m_chart_id, CHART_VISIBLE_BARS ); datetime time_open= this .TimeOpenCurrentSelected(); if (time_open!= 0 ) bar_open=:: iBarShift ( this .m_symbol, PERIOD_CURRENT , time_open); datetime time_close= this .TimeCloseCurrentSelected(); if (time_close!= 0 ) bar_close=:: iBarShift ( this .m_symbol, PERIOD_CURRENT , time_close); int width=bar_open-bar_close; int shift=(bar_open + visible_bars/ 2 - width/ 2 ); if (shift-bar_open< 0 ) shift=bar_open+ 1 ; if (bar_open>first_visible || bar_open<first_visible+visible_bars) :: ChartNavigate ( this .m_chart_id, CHART_CURRENT_POS , first_visible-shift); }

Вся логика метода полностью расписана в комментариях к коду. Метод смещает график инструмента так, чтобы визуально все сделки позиции с соединяющей их линией располагались по центру графика. Если значки всех сделок не умещаются в ширину графика, то график смещается таким образом, чтобы сделка открытия позиции находилась на втором слева видимом баре графика.





Метод, возвращающий время открытия текущей выбранной позиции:

datetime CPositionsControl::TimeOpenCurrentSelected( void ) { CPosition *pos= this .GetPositionObjByID( this .CurrentSelectedID()); return (pos!= NULL ? pos.Time() : 0 ); }

Получаем указатель на текущую выбранную позицию по её идентификатору, записанному в переменной m_current_id, и при успешном получении указателя возвращаем время открытия позиции. В противном случае — ноль.





Метод, возвращающий время закрытия текущей выбранной позиции:



datetime CPositionsControl::TimeCloseCurrentSelected( void ) { CPosition *pos= this .GetPositionObjByID( this .CurrentSelectedID()); return (pos!= NULL ? pos.TimeClose() : 0 ); }

Получаем указатель на текущую выбранную позицию по её идентификатору, записанному в переменной m_current_id, и при успешном получении указателя возвращаем время закрытия позиции. В противном случае — ноль.







Метод, возвращающий тип позиции по типу сделки:

ENUM_POSITION_TYPE CPositionsControl::PositionTypeByDeal( const CDeal *deal) { if (deal== NULL ) return WRONG_VALUE ; switch (deal.TypeDeal()) { case DEAL_TYPE_BUY : return POSITION_TYPE_BUY ; case DEAL_TYPE_SELL : return POSITION_TYPE_SELL ; default : return WRONG_VALUE ; } }

В метод передаётся указатель на сделку и, в зависимости от типа сделки, возвращается соответствующий тип позиции.





Метод, создающий список исторических позиций:

bool CPositionsControl::Refresh( void ) { if (!:: HistorySelect ( 0 ,:: TimeCurrent ())) return false ; this .m_list_pos.Sort(SORT_MODE_POSITION_TIME_MSC); bool res= true ; CPosition *pos= NULL ; int total=:: HistoryDealsTotal (); for ( int i=total- 1 ; i>= 0 ; i--) { ulong ticket=:: HistoryDealGetTicket (i); ENUM_DEAL_TYPE deal_type=( ENUM_DEAL_TYPE ):: HistoryDealGetInteger (ticket, DEAL_TYPE ); if (ticket== 0 || (deal_type!= DEAL_TYPE_BUY && deal_type!= DEAL_TYPE_SELL ) || :: HistoryDealGetString (ticket, DEAL_SYMBOL )!= this .m_symbol) continue ; long pos_id=:: HistoryDealGetInteger (ticket, DEAL_POSITION_ID ); if ( this .IsMarketPosition(pos_id)) continue ; pos= this .GetPositionObjByID(pos_id); if (pos== NULL ) { pos= new CPosition(pos_id, this .m_symbol); if (pos== NULL ) { res &= false ; continue ; } if (! this .m_list_pos.InsertSort(pos)) { res &= false ; delete pos; continue ; } } CDeal *deal=pos.DealAdd(ticket); if (deal== NULL ) { res &= false ; continue ; } if (deal.Entry()== DEAL_ENTRY_IN ) { pos.SetTime(deal.Time()); pos.SetTimeMsc(deal.TimeMsc()); ENUM_POSITION_TYPE type= this .PositionTypeByDeal(deal); pos.SetTypePosition(type); pos.SetPriceOpen(deal.Price()); pos.SetVolume(deal.Volume()); } if (deal.Entry()== DEAL_ENTRY_OUT || deal.Entry()== DEAL_ENTRY_OUT_BY ) { pos.SetPriceCurrent(deal.Price()); } if (deal.Entry()== DEAL_ENTRY_INOUT ) { ENUM_POSITION_TYPE type= this .PositionTypeByDeal(deal); pos.SetTypePosition(type); pos.SetVolume(deal.Volume()-pos.Volume()); } } this .m_list_pos.Sort(SORT_MODE_POSITION_TIME_CLOSE_MSC); return res; }

Логика метода подробно расписана в комментариях к коду.

Вкратце о логике поиска исторических позиций: в клиентском терминале есть только список действующих позиций. У каждой позиции есть свои сделки, которые находятся в списке исторических сделок. В каждой сделке прописан идентификатор позиции, в жизни которой она участвовала. По этому идентификатору можно однозначно определить, к какой позиции относится сделка. Соответственно, для создания списка исторических позиций необходимо пройтись в цикле по списку исторических сделок и определить по идентификатору, к какой позиции относится сделка. Обязательно проверить, что такой позиции с таким идентификатором нет в списке действующих позиций. Если есть — это ещё не закрытая позиция, и эту сделку нужно пропустить. Если такой позиции уже нет в рынке, то нужно создать новый объект исторической позиции с таким идентификатором и добавить эту сделку в список сделок созданной позиции. Перед созданием объекта-позиции нужно проверить, создавалась ли такая позиция ранее. Если да, то объект-позицию создавать не нужно, а просто добавить эту сделку в список уже созданной позиции. Естественно, если такая сделка уже есть в списке позиции, то и сделку уже добавлять не нужно. После завершения цикла по историческим сделкам, в результате будет создан список уже закрытых позиций, и каждая позиция в этом списке будет содержать список только своих сделок.







Метод, распечатывающий в журнале свойства позиций и их сделок:

void CPositionsControl:: Print ( void ) { int total= this .m_list_pos.Total(); for ( int i= 0 ; i<total; i++) { CPosition *pos= this .m_list_pos.At(i); if (pos== NULL ) continue ; pos. Print (); } }

Начиная от самой ранней позиции (с самого начала списка), в цикле получаем каждую очередную позицию и выводим её описание в журнал.







Метод, возвращающий описание текущей выбранной позиции:



string CPositionsControl::CurrentSelectedDescription( void ) { CPosition *pos= this .GetPositionObjByID( this .CurrentSelectedID()); return (pos!= NULL ? pos.Tooltip() : NULL ); }

Получаем указатель на текущую выбранную позицию, идентификатор которой записан в переменной m_current_id, и возвращаем строку, создаваемую для вывода всплывающей подсказки (Tooltip). Эту строку можно использовать для вывода её на график в комментарии, что и покажем в тестовом советнике для наглядного отображения некоторых свойств позиции, значки которой отображены на графике. В тестовом советнике будет такой функционал:

При запуске создаётся торговая история в виде списка исторических позиций, каждая со списком своих сделок; По завершении создания списка исторических позиций, последняя закрытая позиция отображается на графике в виде значков сделок открытия и закрытия, соединённых линией; Перемещаться по списку исторических позиций можно курсорными клавишами с удержанием клавиши Ctrl: Клавиша Влево — отображает на графике предыдущую позицию; Клавиша Вправо — отображает на графике следующую позицию; Клавиша Вверх — отображает на графике первую позицию; Клавиша Вниз — отображает на графике последнюю позицию;

Удержание клавиши Shift отображает на графике комментарий с описанием текущей выбранной в списке позиции.







Тестирование

В папке \MQL5\Experts\PositionsViewer\ создадим новый файл советника PositionViewer.mq5.



Подключим к созданному файлу советника файл класса управления историческими позициями, объявим макроподстановки для кодов клавиш и глобальные переменные советника:

#property copyright "Copyright 2024, MetaQuotes Ltd." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" #include <PositionsViewer\PositionsControl.mqh> #define KEY_LEFT 37 #define KEY_RIGHT 39 #define KEY_UP 38 #define KEY_DOWN 40 CPositionsControl ExtPositions; bool ExtChartScroll; bool ExtChartHistory;

В обработчике OnInit() советника пропишем такой код:

int OnInit () { ExtChartScroll= ChartGetInteger ( ChartID (), CHART_AUTOSCROLL ); ChartSetInteger ( ChartID (), CHART_AUTOSCROLL , false ); ExtChartHistory= ChartGetInteger ( ChartID (), CHART_SHOW_TRADE_HISTORY ); ChartSetInteger ( ChartID (), CHART_SHOW_TRADE_HISTORY , false ); ulong start= GetTickCount64 (); Print ( "Reading trade history and creating a list of historical positions" ); ExtPositions.Refresh(); ulong msec= GetTickCount64 ()-start; PrintFormat ( "List of historical positions created in %I64u msec" , msec); if ( UninitializeReason ()== REASON_CHARTCHANGE ) ExtPositions.ShowCurrent( true ); else ExtPositions.ShowLast( true ); return ( INIT_SUCCEEDED ); }

Здесь запоминаются флаги автопрокрутки графика и отображения торговой истории — чтобы восстановить их при завершении работы программы. Автопрокрутка графика и показ истории отключаются, создаётся список всех исторических позиций, когда-либо существовавших на текущем символе, и в журнал выводится время создания списка. Если раскомментировать строку "//ExtPositions.Print();", то после создания списка закрытых позиций, в журнале будут распечатаны все исторические позиции из созданного списка. Если это не смена периода графика, то на графике рисуются значки последней закрытой позиции, и график прокручивается так, чтобы значки были по его центру. Если это смена периода графика, то отображается текущая выбранная в списке позиция.







В обработчике OnDeinit() восстановим запомненные значения автопрокрутки графика и показа торговой истории и удалим комментарии с графика:

void OnDeinit ( const int reason) { ChartSetInteger ( ChartID (), CHART_AUTOSCROLL , ExtChartScroll); ChartSetInteger ( ChartID (), CHART_SHOW_TRADE_HISTORY , ExtChartHistory); Comment ( "" ); }





В обработчике OnTradeTransaction() при каждом появлении новой сделки необходимо вызвать метод обновления списка класса контроля исторических позиций, а если это закрытие позиции, то отобразить её значки на графике:

void OnTradeTransaction ( const MqlTradeTransaction & trans, const MqlTradeRequest & request, const MqlTradeResult & result) { if (trans.type== TRADE_TRANSACTION_DEAL_ADD ) { ExtPositions.Refresh(); ulong deal_ticket=trans.deal; long entry; if (deal_ticket== 0 || ! HistoryDealGetInteger (deal_ticket, DEAL_ENTRY , entry)) return ; if (entry== DEAL_ENTRY_OUT || entry== DEAL_ENTRY_OUT_BY ) ExtPositions.ShowLast( true ); } }





В обработчике событий будем отслеживать события нажатия кнопок клавиатуры, и реагировать на курсорные клавиши совместно с Ctrl – для навигации по списку закрытых позиций, на клавишу Shift – для отображения описания позиции в комментарии на графике и на изменение масштаба графика – для центрирования графика по значкам текущей позиции:

void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (id== CHARTEVENT_KEYDOWN ) { if ( TerminalInfoInteger ( TERMINAL_KEYSTATE_CONTROL )< 0 ) { if (( bool ) ChartGetInteger ( 0 , CHART_KEYBOARD_CONTROL )) ChartSetInteger ( 0 , CHART_KEYBOARD_CONTROL , false ); if (lparam==KEY_LEFT) ExtPositions.ShowPrev( true ); if (lparam==KEY_RIGHT) ExtPositions.ShowNext( true ); if (lparam==KEY_UP) ExtPositions.ShowFirst( true ); if (lparam==KEY_DOWN) ExtPositions.ShowLast( true ); } else { if (!( bool ) ChartGetInteger ( 0 , CHART_KEYBOARD_CONTROL )) ChartSetInteger ( 0 , CHART_KEYBOARD_CONTROL , true ); } } if ( TerminalInfoInteger ( TERMINAL_KEYSTATE_SHIFT )< 0 ) Comment (ExtPositions.CurrentSelectedDescription()); else { if ( ChartGetString ( ChartID (), CHART_COMMENT )!= NULL ) Comment ( "" ); } static int scale=- 1 ; if (id== CHARTEVENT_CHART_CHANGE ) { int scale_curr=( int ) ChartGetInteger ( ChartID (), CHART_SCALE ); if (scale!=scale_curr) { ExtPositions.ShowCurrent( true ); scale=scale_curr; } } }





Такое расположение закрытых позиций со стандартным отображением истории торговли:





это хорошая иллюстрация к написанному в самом начале статьи:

... отображение торговой истории может стать неэффективным и запутанным из-за перегруженности графика значками открытых и закрытых позиций. Это особенно актуально для трейдеров, работающих с большим количеством сделок, где график быстро заполняется, делая практически невозможным анализ торговой деятельности и принятие взвешенных решений ...

Теперь скомпилируем советник и запустим его на графике:





При запуске, отображённая стандартными средствами история, была скрыта, но осталась видимой только последняя закрытая позиция. Перемещаться по истории позиций можно, удерживая клавишу Ctrl и нажимая курсорные клавиши. Перемещаясь по списку закрытых позиций, можно легко и без путаницы на графике видеть графическое представление торговой истории в том месте, где график был заполнен значками всех сделок закрытых здесь позиций.



Если удерживать ещё и Shift, то на графике в комментарии будет показано описание текущей выбранной закрытой позиции.



Теперь найдём позицию, сделки которой находятся на достаточном удалении друг от друга, и посмотрим как они центрируются на графике в случае, если не умещаются в одной видимой области окна графика при увеличении его горизонтального масштаба:





Видим, что если обе сделки не помещаются в окно графика, то он центрируется таким образом, чтобы была видима сделка входа в позицию на втором баре слева.

Если нажать клавишу Shift, то увидим описание этой закрытой позиции в комментарии на графике:





Это удобно, так как позволяет увидеть описание позиции без наведения курсора мышки на соединяющую сделки линию. А если перемещаться по списку закрытых позиций курсорными клавишами, удерживая Ctrl + Shift, то можно наглядно в комментарии сразу же видеть описание закрытой позиции, отображённой в текущий момент на графике.





Старт советника запускает процесс создания списка исторических позиций. В моём случае при небольшой истории с 2023-го года время создания списка:

PositionViewer (EURUSD,M15) Reading trade history and creating a list of historical positions PositionViewer (EURUSD,M15) List of historical positions created in 6422 msec

Последующие переключения периодов графика уже не требуют времени на пересоздание списка:

PositionViewer (EURUSD,M1) Reading trade history and creating a list of historical positions PositionViewer (EURUSD,M1) List of historical positions created in 31 msec PositionViewer (EURUSD,M5) Reading trade history and creating a list of historical positions PositionViewer (EURUSD,M5) List of historical positions created in 47 msec PositionViewer (EURUSD,M1) Reading trade history and creating a list of historical positions PositionViewer (EURUSD,M1) List of historical positions created in 31 msec





Заключение

Торговая история, представляемая созданной программой, удобнее в случае активной и частой торговли — график никогда не будет перегружен значками сделок закрытых позиций — каждая позиция отображается самостоятельно, а переключение между показом текущей и следующей, либо прошлой позицией, осуществляется курсорными клавишами. У каждого значка сделки во всплывающих подсказках есть больше информации, чем у стандартного отображения торговой истории, а при наведении курсора на соединяющую сделки линию, показывается всплывающая подсказка с информацией по закрытой позиции.



Созданные в статье классы позволяют использовать их в собственных разработках, расширять свой функционал и создавать более сложные и функциональные программы с информацией по торговой истории и истории закрытых позиций.

Все файлы классов и тестового советника прикреплены к статье и доступны для самостоятельного изучения. В архиве MQL5.zip расположены файлы таким образом, чтобы можно было сразу разархивировать их в каталог терминала MQL5, и в папке Experts будет создана новая папка PositionsViewer\ со всеми файлами этого проекта: файл эксперта PositionViewer.mq5 и там же три включаемых файла классов. Достаточно просто скомпилировать файл советника и использовать.

Полный исходный код проекта со всеми файлами, описанными в статье, доступен в