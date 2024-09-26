DoEasy. Сервисные функции (Часть 3): Паттерн "Внешний бар"

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Концепция

Продолжаем раздел библиотеки DoEasy по работе с ценовыми паттернами.

В прошлой статье мы создали поиск и отображение двухбаровых паттернов Price Action "Внутренний Бар". Сегодня создадим поиск паттерна "Внешний Бар", являющегося по сути зеркальным отображением внутреннего бара.

Но есть и отличия. Если внутренний бар является двунаправленным паттерном, и вход может осуществляться по любой из сторон паттерна, то паттерн "Внешний Бар" делится на два направления — Бычий и Медвежий:

BUOVB (Bullish Outside Vertical Bar) – бычий внешний вертикальный бар. Сигнальный бар полностью перекрывает предыдущий, цена его закрытия выше максимума предыдущего бара. Вход осуществляется при пробое максимума сигнального бара+фильтр (5-10 пунктов).

(Bullish Outside Vertical Bar) – бычий внешний вертикальный бар. Сигнальный бар полностью перекрывает предыдущий, цена его закрытия выше максимума предыдущего бара. Вход осуществляется при пробое максимума сигнального бара+фильтр (5-10 пунктов). BEOVB (Bearish Outside Vertical Bar) – медвежий внешний вертикальный бар. Сигнальный бар полностью перекрывает предыдущий, цена его закрытия ниже минимума предыдущего бара. Вход осуществляется при пробое минимума сигнального бара - фильтр (5-10 пунктов).

Прежде, чем начнём делать класс паттерна, необходимо внести доработки в уже готовые классы библиотеки. Во-первых, все методы в классах доступа к паттернам созданы не оптимально — это было лишь тестирование концепции, где всё было реализовано "в лоб" множеством методов, каждый для своего типа паттернов. Теперь же сделаем всего один метод для доступа к работе с указанными паттернами. Для каждого из действий — по собственному методу, где требуемый паттерн будет указываться переменной. Это сильно упростит и укоротит коды классов.

И во-вторых, за длительное время, пока не было работы над библиотекой, в языке MQL5 произошли некоторые изменения и добавления (не все анонсированные изменения ещё добавлены в язык), и мы эти изменения добавим в библиотеку. Также была проведена работа над найденными ошибками за всё время тестирования библиотеки — опишем все проведённые доработки.





Доработка классов библиотеки

При определении некоторых паттернов важно взаимное соотношение размеров соседних свечей, участвующих в формировании фигуры паттерна. Для целей определения соотношения размеров, добавим к свойствам паттерна новое значение. И также в свойствах каждого паттерна и класса управления паттернами добавим свойство, в котором будет указано то значение, по которому ищется соотношение свечей.

В файле библиотеки \MQL5\Include\DoEasy\Defines.mqh в перечисление вещественных свойств паттерна добавим новые свойства, а общее количество вещественных свойств увеличим с 10 до 12:

enum ENUM_PATTERN_PROP_DOUBLE { PATTERN_PROP_BAR_PRICE_OPEN = PATTERN_PROP_INTEGER_TOTAL, PATTERN_PROP_BAR_PRICE_HIGH, PATTERN_PROP_BAR_PRICE_LOW, PATTERN_PROP_BAR_PRICE_CLOSE, PATTERN_PROP_RATIO_BODY_TO_CANDLE_SIZE, PATTERN_PROP_RATIO_UPPER_SHADOW_TO_CANDLE_SIZE, PATTERN_PROP_RATIO_LOWER_SHADOW_TO_CANDLE_SIZE, PATTERN_PROP_RATIO_CANDLE_SIZES, PATTERN_PROP_RATIO_BODY_TO_CANDLE_SIZE_CRITERION, PATTERN_PROP_RATIO_LARGER_SHADOW_TO_CANDLE_SIZE_CRITERION, PATTERN_PROP_RATIO_SMALLER_SHADOW_TO_CANDLE_SIZE_CRITERION, PATTERN_PROP_RATIO_CANDLE_SIZES_CRITERION, }; #define PATTERN_PROP_DOUBLE_TOTAL ( 12 ) #define PATTERN_PROP_DOUBLE_SKIP ( 0 )

Начиная с бета-версии 4540 клиентского терминала MetaTrader 5 в перечисление ENUM_SYMBOL_SWAP_MODE добавлено значение SYMBOL_SWAP_MODE_CURRENCY_PROFIT.

Если функция SymbolInfoInteger()возвращает такое значение, значит свопы на счете начисляются в деньгах в валюте расчета прибыли.

Добавим это значение в файлы библиотеки. В файле \MQL5\Include\DoEasy\Data.mqh впишем индексы новых сообщений библиотеки:

MSG_SYM_SWAP_MODE_CURRENCY_MARGIN, MSG_SYM_SWAP_MODE_CURRENCY_DEPOSIT, MSG_SYM_SWAP_MODE_CURRENCY_PROFIT, MSG_SYM_SWAP_MODE_INTEREST_CURRENT, MSG_SYM_SWAP_MODE_INTEREST_OPEN,

...

MSG_LIB_TEXT_PATTERN_RATIO_BODY_TO_CANDLE_SIZE, MSG_LIB_TEXT_PATTERN_RATIO_UPPER_SHADOW_TO_CANDLE_SIZE, MSG_LIB_TEXT_PATTERN_RATIO_LOWER_SHADOW_TO_CANDLE_SIZE, MSG_LIB_TEXT_PATTERN_RATIO_CANDLE_SIZES, MSG_LIB_TEXT_PATTERN_RATIO_BODY_TO_CANDLE_SIZE_CRIT, MSG_LIB_TEXT_PATTERN_RATIO_LARGER_SHADOW_TO_CANDLE_SIZE_CRIT, MSG_LIB_TEXT_PATTERN_RATIO_SMALLER_SHADOW_TO_CANDLE_SIZE_CRIT, MSG_LIB_TEXT_PATTERN_RATIO_CANDLE_SIZES_CRITERION, MSG_LIB_TEXT_PATTERN_NAME,

и тестовые сообщения, соответствующие вновь добавленным индексам:

{ "Свопы начисляются в деньгах в маржинальной валюте символа" , "Swaps are charged in money in margin currency of the symbol" }, { "Свопы начисляются в деньгах в валюте депозита клиента" , "Swaps are charged in money, in client deposit currency" }, { "Свопы начисляются в деньгах в валюте расчета прибыли" , "Swaps are charged in money, in profit calculation currency" }, { "Свопы начисляются в годовых процентах от цены инструмента на момент расчета свопа" , "Swaps are charged as the specified annual interest from the instrument price at calculation of swap" }, { "Свопы начисляются в годовых процентах от цены открытия позиции по символу" , "Swaps are charged as the specified annual interest from the open price of position" },

...

{ "Отношение размера верхней тени к размеру свечи в %" , "Ratio of the size of the upper shadow to the size of the candle in %" }, { "Отношение размера нижней тени к размеру свечи в %" , "Ratio of the size of the lower shadow to the size of the candle in %" }, { "Отношение размеров свечей паттерна" , "Ratio of pattern candle sizes" }, { "Установленный критерий отношения тела свечи к полному размеру свечи в %" , "Criterion for the Ratio of candle body to full candle size in %" }, { "Установленный критерий отношения размера наибольшей тени к размеру свечи в %" , "Criterion for the Ratio of the size of the larger shadow to the size of the candle in %" }, { "Установленный критерий отношения размера наименьшей тени к размеру свечи в %" , "Criterion for the Ratio of the size of the smaller shadow to the size of the candle in %" }, { "Установленный критерий отношения размеров свечей паттерна" , "Criterion for the Ratio of pattern candle sizes" }, { "Наименование" , "Name" },

В массив сообщений ошибок времени выполнения добавим описание двух новых ошибок времени выполнения с кодами 4306 и 4307:

string messages_runtime_market[][TOTAL_LANG]= { { "Неизвестный символ" , "Unknown symbol" }, { "Символ не выбран в MarketWatch" , "Symbol is not selected in MarketWatch" }, { "Ошибочный идентификатор свойства символа" , "Wrong identifier of a symbol property" }, { "Время последнего тика неизвестно (тиков не было)" , "Time of the last tick is not known (no ticks)" }, { "Ошибка добавления или удаления символа в MarketWatch" , "Error adding or deleting a symbol in MarketWatch" }, { "Превышен лимит выбранных символов в MarketWatch" , "Exceeded the limit of selected symbols in MarketWatch" }, { "Неправильный индекс сессии при вызове функции SymbolInfoSessionQuote/SymbolInfoSessionTrade" , "Wrong session ID when calling the SymbolInfoSessionQuote/SymbolInfoSessionTrade function" }, };

В файле \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Symbols\Symbol.mqh в метод, возвращающий количество знаков после запятой в зависимости от метода расчёта свопа, впишем обработку нового значения перечисления:

int CSymbol::SymbolDigitsBySwap( void ) { return ( this .SwapMode()== SYMBOL_SWAP_MODE_POINTS || this .SwapMode()== SYMBOL_SWAP_MODE_REOPEN_CURRENT || this .SwapMode()== SYMBOL_SWAP_MODE_REOPEN_BID ? this . Digits () : this .SwapMode()== SYMBOL_SWAP_MODE_CURRENCY_SYMBOL || this .SwapMode()== SYMBOL_SWAP_MODE_CURRENCY_MARGIN || this .SwapMode()== SYMBOL_SWAP_MODE_CURRENCY_PROFIT || this .SwapMode()== SYMBOL_SWAP_MODE_CURRENCY_DEPOSIT ? this .DigitsCurrency(): this .SwapMode()== SYMBOL_SWAP_MODE_INTEREST_CURRENT || this .SwapMode()== SYMBOL_SWAP_MODE_INTEREST_OPEN ? 1 : 0 ); }

В метод, возвращающий описание модели расчета свопа, впишем возврат строки с описанием нового режима расчёта свопов:

string CSymbol::GetSwapModeDescription( void ) const { return ( this .SwapMode()== SYMBOL_SWAP_MODE_DISABLED ? CMessage::Text(MSG_SYM_SWAP_MODE_DISABLED) : this .SwapMode()== SYMBOL_SWAP_MODE_POINTS ? CMessage::Text(MSG_SYM_SWAP_MODE_POINTS) : this .SwapMode()== SYMBOL_SWAP_MODE_CURRENCY_SYMBOL ? CMessage::Text(MSG_SYM_SWAP_MODE_CURRENCY_SYMBOL) : this .SwapMode()== SYMBOL_SWAP_MODE_CURRENCY_MARGIN ? CMessage::Text(MSG_SYM_SWAP_MODE_CURRENCY_MARGIN) : this .SwapMode()== SYMBOL_SWAP_MODE_CURRENCY_DEPOSIT ? CMessage::Text(MSG_SYM_SWAP_MODE_CURRENCY_DEPOSIT) : this .SwapMode()== SYMBOL_SWAP_MODE_CURRENCY_PROFIT ? CMessage::Text(MSG_SYM_SWAP_MODE_CURRENCY_PROFIT) : this .SwapMode()== SYMBOL_SWAP_MODE_INTEREST_CURRENT ? CMessage::Text(MSG_SYM_SWAP_MODE_INTEREST_CURRENT) : this .SwapMode()== SYMBOL_SWAP_MODE_INTEREST_OPEN ? CMessage::Text(MSG_SYM_SWAP_MODE_INTEREST_OPEN) : this .SwapMode()== SYMBOL_SWAP_MODE_REOPEN_CURRENT ? CMessage::Text(MSG_SYM_SWAP_MODE_REOPEN_CURRENT) : this .SwapMode()== SYMBOL_SWAP_MODE_REOPEN_BID ? CMessage::Text(MSG_SYM_SWAP_MODE_REOPEN_BID) : CMessage::Text(MSG_SYM_MODE_UNKNOWN) ); }

В файле определений для языка MQL4 \MQL5\Include\DoEasy\ToMQL4.mqh в перечисление способов начисления свопов при переносе позиции добавим новое свойство:

enum ENUM_SYMBOL_SWAP_MODE { SYMBOL_SWAP_MODE_POINTS , SYMBOL_SWAP_MODE_CURRENCY_SYMBOL , SYMBOL_SWAP_MODE_INTEREST_OPEN , SYMBOL_SWAP_MODE_CURRENCY_MARGIN , SYMBOL_SWAP_MODE_DISABLED , SYMBOL_SWAP_MODE_CURRENCY_DEPOSIT , SYMBOL_SWAP_MODE_INTEREST_CURRENT , SYMBOL_SWAP_MODE_REOPEN_CURRENT , SYMBOL_SWAP_MODE_REOPEN_BID , SYMBOL_SWAP_MODE_CURRENCY_PROFIT };

В файле класса базового объекта библиотеки \MQL5\Include\DoEasy\Objects\BaseObj.mqh исправим строки с потенциальными утечками памяти:

bool CBaseObjExt::EventAdd( const ushort event_id, const long lparam, const double dparam, const string sparam) { CEventBaseObj * event = new CEventBaseObj(event_id,lparam,dparam,sparam); if ( event ==NULL) return false ; this .m_list_events.Sort(); if ( this .m_list_events.Search( event )>WRONG_VALUE) { delete event ; return false ; } return this .m_list_events.Add( event ); } bool CBaseObjExt::EventBaseAdd( const int event_id, const ENUM_BASE_EVENT_REASON reason, const double value ) { CBaseEvent* event = new CBaseEvent(event_id,reason, value ); if ( event ==NULL) return false ; this .m_list_events_base.Sort(); if ( this .m_list_events_base.Search( event )>WRONG_VALUE) { delete event ; return false ; } return this .m_list_events_base.Add( event ); }

Здесь методы возвращают результат добавления объекта в список (true при удачном добавлении, и false — при ошибке). Если произойдёт ошибка добавления созданного посредством оператора newобъекта, то этот объект останется где-то в памяти без сохранения на него указателя в списке, что приведёт к утечкам памяти. Исправим:

bool CBaseObjExt::EventAdd( const ushort event_id, const long lparam, const double dparam, const string sparam) { CEventBaseObj * event = new CEventBaseObj(event_id,lparam,dparam,sparam); if ( event ==NULL) return false ; this .m_list_events.Sort(); if ( this .m_list_events.Search( event )> WRONG_VALUE || ! this .m_list_events.Add( event ) ) { delete event ; return false ; } return true ; } bool CBaseObjExt::EventBaseAdd( const int event_id, const ENUM_BASE_EVENT_REASON reason, const double value ) { CBaseEvent* event = new CBaseEvent(event_id,reason, value ); if ( event ==NULL) return false ; this .m_list_events_base.Sort(); if ( this .m_list_events_base.Search( event )> WRONG_VALUE || ! this .m_list_events_base.Add( event ) ) { delete event ; return false ; } return true ; }

Теперь при неудачном добавлении объекта-события в список, вновь созданный объект будет так же удаляться, как и уже при наличии такого же объекта в списке, и метод вернёт false.

В файле \MT5\MQL5\Include\DoEasy\Objects\Orders\Order.mqh при подсчёте количества пунктов необходимо добавить округление полученного результата, иначе, при значениях меньше 1, но близких к единице, получаем нулевое количество пунктов при приведении вещественного числа к целочисленному:

int COrder::ProfitInPoints( void ) const { MqlTick tick={ 0 }; string symbol= this . Symbol (); if (!:: SymbolInfoTick (symbol,tick)) return 0 ; ENUM_ORDER_TYPE type=( ENUM_ORDER_TYPE ) this .TypeOrder(); double point=:: SymbolInfoDouble (symbol, SYMBOL_POINT ); if (type== ORDER_TYPE_CLOSE_BY || point== 0 ) return 0 ; if ( this .Status()==ORDER_STATUS_HISTORY_ORDER) return int (type== ORDER_TYPE_BUY ? ( :: round ( this .PriceClose()- this .PriceOpen())/point) : type== ORDER_TYPE_SELL ? :: round (( this .PriceOpen()- this .PriceClose())/point) : 0 ); else if ( this .Status()==ORDER_STATUS_MARKET_POSITION) { if (type== ORDER_TYPE_BUY ) return ( int ) :: round ((tick.bid- this .PriceOpen())/point) ; else if (type== ORDER_TYPE_SELL ) return ( int ) :: round (( this .PriceOpen()-tick.ask)/point) ; } else if ( this .Status()==ORDER_STATUS_MARKET_PENDING) { if (type== ORDER_TYPE_BUY_LIMIT || type== ORDER_TYPE_BUY_STOP || type== ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT ) return ( int ) fabs ( :: round ((tick.bid- this .PriceOpen())/point) ); else if (type== ORDER_TYPE_SELL_LIMIT || type== ORDER_TYPE_SELL_STOP || type== ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT ) return ( int ) fabs ( :: round (( this .PriceOpen()-tick.ask)/point) ); } return 0 ; }

В файле \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Events\Event.mqh изначально была допущена ошибка при возврате long-значения как значения перечисления:

ENUM_ORDER_TYPE TypeOrderPosPrevious( void ) const { return ( ENUM_ORDER_TYPE ) this .GetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORD_POS_BEFORE); } long TicketOrderPosPrevious( void ) const { return ( ENUM_ORDER_TYPE ) this .GetProperty(EVENT_PROP_TICKET_ORD_POS_BEFORE); } ENUM_ORDER_TYPE TypeOrderPosCurrent( void ) const { return ( ENUM_ORDER_TYPE ) this .GetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORD_POS_CURRENT); } long TicketOrderPosCurrent( void ) const { return ( ENUM_ORDER_TYPE ) this .GetProperty(EVENT_PROP_TICKET_ORD_POS_CURRENT);} ENUM_POSITION_TYPE TypePositionPrevious( void ) const { return PositionTypeByOrderType( this .TypeOrderPosPrevious()); } ulong TicketPositionPrevious( void ) const { return this .TicketOrderPosPrevious(); } ENUM_POSITION_TYPE TypePositionCurrent( void ) const { return PositionTypeByOrderType( this .TypeOrderPosCurrent()); } ulong TicketPositionCurrent( void ) const { return this .TicketOrderPosCurrent(); }

Пока значение тикета ордера, имеющего тип long, не превышало значения INT_MAX (тип данных для перечисления — int), тикеты ордеров возвращались корректно. Но стоило значению тикета превысить INT_MAX, как происходило переполнение, и возвращалось отрицательное число. Теперь всё исправлено:

ENUM_ORDER_TYPE TypeOrderPosPrevious( void ) const { return ( ENUM_ORDER_TYPE ) this .GetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORD_POS_BEFORE); } long TicketOrderPosPrevious( void ) const { return this .GetProperty(EVENT_PROP_TICKET_ORD_POS_BEFORE); } ENUM_ORDER_TYPE TypeOrderPosCurrent( void ) const { return ( ENUM_ORDER_TYPE ) this .GetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORD_POS_CURRENT); } long TicketOrderPosCurrent( void ) const { return this .GetProperty(EVENT_PROP_TICKET_ORD_POS_CURRENT); } ENUM_POSITION_TYPE TypePositionPrevious( void ) const { return PositionTypeByOrderType( this .TypeOrderPosPrevious()); } ulong TicketPositionPrevious( void ) const { return this .TicketOrderPosPrevious(); } ENUM_POSITION_TYPE TypePositionCurrent( void ) const { return PositionTypeByOrderType( this .TypeOrderPosCurrent()); } ulong TicketPositionCurrent( void ) const { return this .TicketOrderPosCurrent(); }

В перечислении, возвращающем наименование статуса события ордерной системы, был пропущен статус модификации, и в некоторых случаях в описании торгового события указывался статус "Unknown". Исправим добавлением строки:

string CEvent::StatusDescription( void ) const { ENUM_EVENT_STATUS status=(ENUM_EVENT_STATUS) this .GetProperty(EVENT_PROP_STATUS_EVENT); return ( status==EVENT_STATUS_MARKET_PENDING ? CMessage::Text(MSG_EVN_STATUS_MARKET_PENDING) : status==EVENT_STATUS_MARKET_POSITION ? CMessage::Text(MSG_EVN_STATUS_MARKET_POSITION) : status==EVENT_STATUS_HISTORY_PENDING ? CMessage::Text(MSG_EVN_STATUS_HISTORY_PENDING) : status==EVENT_STATUS_HISTORY_POSITION ? CMessage::Text(MSG_EVN_STATUS_HISTORY_POSITION) : status==EVENT_STATUS_BALANCE ? CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_BALANCE) : status==EVENT_STATUS_MODIFY ? CMessage::Text(MSG_EVN_REASON_MODIFY) : CMessage::Text(MSG_EVN_STATUS_UNKNOWN) ); }

В классе торгового объекта поправим одно упущение: политика заполнения объёма (из перечисления ENUM_ORDER_TYPE_FILLING) неправильно передавалась в метод открытия позиции.

Внесём в торговые методы в файле MQL5\Include\DoEasy\Objects\Trade\TradeObj.mqh необходимые доработки. В методе открытия позиции в блоке заполнения структуры торгового запроса добавим установку политики заполнения объёма:

bool CTradeObj::OpenPosition( const ENUM_POSITION_TYPE type, const double volume, const double sl= 0 , const double tp= 0 , const ulong magic= ULONG_MAX , const string comment= NULL , const ulong deviation= ULONG_MAX , const ENUM_ORDER_TYPE_FILLING type_filling= WRONG_VALUE ) { if ( this .m_program== PROGRAM_INDICATOR || this .m_program== PROGRAM_SERVICE ) return true ; :: ResetLastError (); if (!:: SymbolInfoTick ( this .m_symbol, this .m_tick)) { this .m_result.retcode=:: GetLastError (); this .m_result.comment=CMessage::Text( this .m_result.retcode); if ( this .m_log_level>LOG_LEVEL_NO_MSG) :: Print (DFUN,CMessage::Text(MSG_LIB_SYS_NOT_GET_PRICE),CMessage::Text( this .m_result.retcode)); return false ; } :: ZeroMemory ( this .m_request); :: ZeroMemory ( this .m_result); this .m_request.action = TRADE_ACTION_DEAL ; this .m_request.symbol = this .m_symbol; this .m_request.magic = (magic== ULONG_MAX ? this .m_magic : magic); this .m_request.type = ( ENUM_ORDER_TYPE )type; this .m_request.price = (type== POSITION_TYPE_BUY ? this .m_tick.ask : this .m_tick.bid); this .m_request.volume = volume; this .m_request.sl = sl; this .m_request.tp = tp; this .m_request.deviation = (deviation== ULONG_MAX ? this .m_deviation : deviation); this .m_request.type_filling= (type_filling> WRONG_VALUE ? type_filling : this .m_type_filling); this .m_request.comment = (comment== NULL ? this .m_comment : comment); #ifdef __MQL5__ return (! this .m_async_mode ? :: OrderSend ( this .m_request, this .m_result) : :: OrderSendAsync ( this .m_request, this .m_result)); #else :: ResetLastError (); int ticket=:: OrderSend (m_request.symbol,m_request.type,m_request.volume,m_request.price,( int )m_request.deviation,m_request.sl,m_request.tp,m_request.comment,( int )m_request.magic,m_request.expiration, clrNONE ); this .m_result.retcode=:: GetLastError (); :: SymbolInfoTick ( this .m_symbol, this .m_tick); this .m_result.ask= this .m_tick.ask; this .m_result.bid= this .m_tick.bid; this .m_result.comment=CMessage::Text( this .m_result.retcode); if (ticket!= WRONG_VALUE ) { this .m_result.deal=ticket; this .m_result.price=(:: OrderSelect (ticket,SELECT_BY_TICKET) ? ::OrderOpenPrice() : this .m_request.price); this .m_result.volume=(:: OrderSelect (ticket,SELECT_BY_TICKET) ? ::OrderLots() : this .m_request.volume); return true ; } else { return false ; } #endif }

В данном классе значение политики заполнения устанавливается в переменную m_type_filling изначально при инициализации библиотеки разрешёнными для ордеров значениями (метод CEngine::TradingSetCorrectTypeFilling). Если в метод открытия передать отрицательное значение для политики заполнения, то будет использовано значение из переменной m_type_filling, установленное при инициализации библиотеки. Если же необходимо указать иной тип заполнения объёма, то его нужно передать в параметре метода type_filling, и будет использоваться именно переданное значение.

Ранее добавленной строки не было, и политика заполнения, если нужно было указать иную политику, не по умолчанию, всегда имела значение Return (ORDER_FILLING_RETURN), так как поле type_filling структуры MqlTradeRequest не заполнялось и всегда имело нулевое значение. Теперь это исправлено.

Поправим аналогичные недоработки в иных методах класса, где так или иначе нужна политика заполнения объёма:

bool CTradeObj::ClosePosition( const ulong ticket, const string comment= NULL , const ulong deviation= ULONG_MAX ) { if ( this .m_program== PROGRAM_INDICATOR || this .m_program== PROGRAM_SERVICE ) return true ; :: ResetLastError (); if (!:: PositionSelectByTicket (ticket)) { this .m_result.retcode=:: GetLastError (); this .m_result.comment=CMessage::Text( this .m_result.retcode); if ( this .m_log_level>LOG_LEVEL_NO_MSG) :: Print (DFUN, "#" ,( string )ticket, ": " ,CMessage::Text(MSG_LIB_SYS_ERROR_FAILED_SELECT_POS),CMessage::Text( this .m_result.retcode)); return false ; } if (!:: SymbolInfoTick ( this .m_symbol, this .m_tick)) { this .m_result.retcode=:: GetLastError (); this .m_result.comment=CMessage::Text( this .m_result.retcode); if ( this .m_log_level>LOG_LEVEL_NO_MSG) :: Print (DFUN,CMessage::Text(MSG_LIB_SYS_NOT_GET_PRICE),CMessage::Text( this .m_result.retcode)); return false ; } ENUM_POSITION_TYPE position_type=( ENUM_POSITION_TYPE ):: PositionGetInteger ( POSITION_TYPE ); ENUM_ORDER_TYPE type=OrderTypeOppositeByPositionType(position_type); :: ZeroMemory ( this .m_request); :: ZeroMemory ( this .m_result); this .m_request.action = TRADE_ACTION_DEAL ; this .m_request.symbol = this .m_symbol; this .m_request.type = type; this .m_request.magic = :: PositionGetInteger ( POSITION_MAGIC ); this .m_request.price = (position_type== POSITION_TYPE_SELL ? this .m_tick.ask : this .m_tick.bid); this .m_request.volume = :: PositionGetDouble ( POSITION_VOLUME ); this .m_request.deviation = (deviation== ULONG_MAX ? this .m_deviation : deviation); this .m_request.comment = (comment== NULL ? this .m_comment : comment); this .m_request.type_filling= this .m_type_filling; if ( this .IsHedge()) this .m_request.position=:: PositionGetInteger ( POSITION_TICKET ); #ifdef __MQL5__ return (! this .m_async_mode ? :: OrderSend ( this .m_request, this .m_result) : :: OrderSendAsync ( this .m_request, this .m_result)); #else :: SymbolInfoTick ( this .m_symbol, this .m_tick); this .m_result.ask= this .m_tick.ask; this .m_result.bid= this .m_tick.bid; :: ResetLastError (); if (::OrderClose(( int ) this .m_request.position, this .m_request.volume, this .m_request.price,( int ) this .m_request.deviation, clrNONE )) { this .m_result.retcode=:: GetLastError (); this .m_result.deal=ticket; this .m_result.price=(:: OrderSelect (( int )ticket,SELECT_BY_TICKET) ? ::OrderClosePrice() : this .m_request.price); this .m_result.volume=(:: OrderSelect (( int )ticket,SELECT_BY_TICKET) ? ::OrderLots() : this .m_request.volume); this .m_result.comment=CMessage::Text( this .m_result.retcode); return true ; } else { this .m_result.retcode=:: GetLastError (); this .m_result.ask= this .m_tick.ask; this .m_result.bid= this .m_tick.bid; this .m_result.comment=CMessage::Text( this .m_result.retcode); return false ; } #endif } bool CTradeObj::ClosePositionPartially( const ulong ticket, const double volume, const string comment= NULL , const ulong deviation= ULONG_MAX ) { if ( this .m_program== PROGRAM_INDICATOR || this .m_program== PROGRAM_SERVICE ) return true ; :: ResetLastError (); if (!:: PositionSelectByTicket (ticket)) { this .m_result.retcode=:: GetLastError (); this .m_result.comment=CMessage::Text( this .m_result.retcode); if ( this .m_log_level>LOG_LEVEL_NO_MSG) :: Print (DFUN, "#" ,( string )ticket, ": " ,CMessage::Text(MSG_LIB_SYS_ERROR_FAILED_SELECT_POS),CMessage::Text( this .m_result.retcode)); return false ; } if (!:: SymbolInfoTick ( this .m_symbol, this .m_tick)) { this .m_result.retcode=:: GetLastError (); this .m_result.comment=CMessage::Text( this .m_result.retcode); if ( this .m_log_level>LOG_LEVEL_NO_MSG) :: Print (DFUN,CMessage::Text(MSG_LIB_SYS_NOT_GET_PRICE),CMessage::Text( this .m_result.retcode)); return false ; } ENUM_POSITION_TYPE position_type=( ENUM_POSITION_TYPE ):: PositionGetInteger ( POSITION_TYPE ); ENUM_ORDER_TYPE type=OrderTypeOppositeByPositionType(position_type); double position_volume=:: PositionGetDouble ( POSITION_VOLUME ); :: ZeroMemory ( this .m_request); :: ZeroMemory ( this .m_result); this .m_request.action = TRADE_ACTION_DEAL ; this .m_request.position = ticket; this .m_request.symbol = this .m_symbol; this .m_request.magic = :: PositionGetInteger ( POSITION_MAGIC ); this .m_request.type = type; this .m_request.price = (position_type== POSITION_TYPE_SELL ? this .m_tick.ask : this .m_tick.bid); this .m_request.volume = (volume<position_volume ? volume : position_volume); this .m_request.deviation = (deviation== ULONG_MAX ? this .m_deviation : deviation); this .m_request.comment = (comment== NULL ? this .m_comment : comment); this .m_request.type_filling= this .m_type_filling; if ( this .IsHedge()) this .m_request.position=:: PositionGetInteger ( POSITION_TICKET ); #ifdef __MQL5__ return (! this .m_async_mode ? :: OrderSend ( this .m_request, this .m_result) : :: OrderSendAsync ( this .m_request, this .m_result)); #else :: SymbolInfoTick ( this .m_symbol, this .m_tick); this .m_result.ask= this .m_tick.ask; this .m_result.bid= this .m_tick.bid; :: ResetLastError (); if (::OrderClose(( int ) this .m_request.position, this .m_request.volume, this .m_request.price,( int ) this .m_request.deviation, clrNONE )) { this .m_result.retcode=:: GetLastError (); this .m_result.deal=ticket; this .m_result.price=(:: OrderSelect (( int )ticket,SELECT_BY_TICKET) ? ::OrderClosePrice() : this .m_request.price); this .m_result.volume=(:: OrderSelect (( int )ticket,SELECT_BY_TICKET) ? ::OrderLots() : this .m_request.volume); this .m_result.comment=CMessage::Text( this .m_result.retcode); return true ; } else { this .m_result.retcode=:: GetLastError (); this .m_result.comment=CMessage::Text( this .m_result.retcode); return false ; } #endif }

Теперь поправим аналогичные упущения в торговом классе библиотеки в файле \MQL5\Include\DoEasy\Trading.mqh.

В методе открытия позиции OpenPosition() структура торгового запроса заполняется значениями на основании значений, переданных в метод:

this .m_request.volume=volume; this .m_request.deviation=(deviation== ULONG_MAX ? trade_obj.GetDeviation() : deviation); this .m_request.comment=(comment== NULL ? trade_obj.GetComment() : comment); this .m_request.type_filling=(type_filling> WRONG_VALUE ? type_filling : trade_obj.GetTypeFilling());

а при вызове метода открытия позиции торгового объекта символа, в его параметрах указываются не значения, установленные в структуру торгового запроса, а те, которые были переданы в метод открытия позиции:

for ( int i= 0 ;i< this .m_total_try;i++) { res=trade_obj.OpenPosition(type, this .m_request.volume, this .m_request.sl, this .m_request.tp,magic, comment,deviation,type_filling );

Исправим это:

res=trade_obj.OpenPosition(type, this .m_request.volume, this .m_request.sl, this .m_request.tp,magic, this .m_request.comment, this .m_request.deviation, this .m_request.type_filling );

Для того, чтобы отслеживать события, происходящие на всех открытых графиках, а не только на том, к которому прикреплена программа, работающая на основе библиотеки, на каждый открываемый (или уже открытый) график размещается индикатор, отслеживающий события графика и отправляющий их программе.

Если клиентский терминал был подключен сначала к одному серверу, и были открыты графики различных инструментов, а затем терминал был подключен к другому серверу, на котором нет инструментов, графики которых уже открыты, то программа не сможет разместить на таких графиках эти индикаторы, а в журнале будут записи об ошибках, которые говорят об ошибке создания индикатора, а не на отсутствие символов открытых графиков на сервере. Чтобы исправить эти неоднозначные записи в журнале, нужно добавить проверку наличия символа на сервере перед созданием индикатора.

В файле \MQL5\Include\DoEasy\Collections\GraphElementsCollection.mqh в методе, создающем индикатор контроля событий, добавим проверку наличия символа на сервере:

bool CChartObjectsControl::CreateEventControlInd( const long chart_id_main) { bool is_custom= false ; if (!:: SymbolExist ( this . Symbol (), is_custom)) { CMessage::ToLog(DFUN+ " " + this . Symbol ()+ ": " ,MSG_LIB_SYS_NOT_SYMBOL_ON_SERVER); return false ; } this .m_chart_id_main=chart_id_main; string name= "::" +PATH_TO_EVENT_CTRL_IND; :: ResetLastError (); this .m_handle_ind=:: iCustom ( this . Symbol (), this .Timeframe(),name, this . ChartID (), this .m_chart_id_main); if ( this .m_handle_ind== INVALID_HANDLE ) { CMessage::ToLog(DFUN,MSG_GRAPH_OBJ_FAILED_CREATE_EVN_CTRL_INDICATOR); CMessage::ToLog(DFUN,:: GetLastError (), true ); return false ; } this .m_name_ind= "EventSend_From#" +( string ) this . ChartID ()+ "_To#" +( string ) this .m_chart_id_main; :: Print ( DFUN, this . Symbol (), " " ,TimeframeDescription( this .Timeframe()), ": " , CMessage::Text(MSG_GRAPH_OBJ_CREATE_EVN_CTRL_INDICATOR), " \"" , this .m_name_ind, "\"" ); return true ; }

Теперь при отсутствии символа на сервере, будет выведено сообщение об этом в журнал, и метод вернёт false.

В файле базового графического объекта библиотеки \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Graph\GBaseObj.mqh в методе, возвращающем описание типа графического элемента, добавим один пропущенный тип — графический объект "Bitmap":

string CGBaseObj::TypeElementDescription( const ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE type) { return ( type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_STANDARD ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_STANDARD) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_STANDARD_EXTENDED ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_STANDARD_EXTENDED) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_ELEMENT ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_ELEMENT) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_BITMAP ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_BITMAP) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_SHADOW_OBJ ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_SHADOW_OBJ) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_FORM ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_FORM) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WINDOW ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WINDOW) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_UNDERLAY ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_UNDERLAY) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_BASE ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_BASE) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_CONTAINER ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_CONTAINER) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_GROUPBOX ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_GROUPBOX) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_PANEL ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_PANEL) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_TAB_CONTROL ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_TAB_CONTROL) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_SPLIT_CONTAINER ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_SPLIT_CONTAINER) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_COMMON_BASE ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_COMMON_BASE) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_LABEL ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_LABEL) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_CHECKBOX ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_CHECKBOX) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_RADIOBUTTON ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_RADIOBUTTON) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_BUTTON ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_BUTTON) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ELEMENTS_LIST_BOX ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ELEMENTS_LIST_BOX) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_LIST_BOX ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_LIST_BOX) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_LIST_BOX_ITEM ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_LIST_BOX_ITEM) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_CHECKED_LIST_BOX ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_CHECKED_LIST_BOX) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_BUTTON_LIST_BOX ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_BUTTON_LIST_BOX) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_TOOLTIP ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_TOOLTIP) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_PROGRESS_BAR ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_PROGRESS_BAR) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_TAB_HEADER ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_TAB_HEADER) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_TAB_FIELD ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_TAB_FIELD) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTON ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTON) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTON_UP ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTON_UP) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTON_DOWN ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTON_DOWN) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTON_LEFT ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTON_LEFT) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTON_RIGHT ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTON_RIGHT) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTONS_UD_BOX ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTONS_UD_BOX) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTONS_LR_BOX ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTONS_LR_BOX) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_SPLIT_CONTAINER_PANEL ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_SPLIT_CONTAINER_PANEL) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_SPLITTER ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_SPLITTER) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_HINT_BASE ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_HINT_BASE) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_HINT_MOVE_LEFT ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_HINT_MOVE_LEFT) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_HINT_MOVE_RIGHT ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_HINT_MOVE_RIGHT) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_HINT_MOVE_UP ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_HINT_MOVE_UP) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_HINT_MOVE_DOWN ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_HINT_MOVE_DOWN) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_BAR_PROGRESS_BAR ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_BAR_PROGRESS_BAR) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_GLARE_OBJ ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_GLARE_OBJ) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_SCROLL_BAR ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_SCROLL_BAR) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_SCROLL_BAR_VERTICAL ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_SCROLL_BAR_VERTICAL) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_SCROLL_BAR_HORISONTAL ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_SCROLL_BAR_HORISONTAL) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_SCROLL_BAR_THUMB ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_SCROLL_BAR_THUMB) : "Unknown" ); }

Классы паттернов — их организацию и структуру, тоже немного переработаем. Класс базового абстрактного паттерна находится в файле \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Series\Patterns\Pattern.mqh, и в нём же далее пишутся классы паттернов, наследуемые от базового класса.

Разделим все классы паттернов по собственным файлам. Сейчас есть возможность выводить значки паттернов в виде обычных точек на графике, которые рисуются стандартными объектами "Трендовая линия" с обеими координатами цены и времени на одном баре. Решено было отказаться от этой возможности ради упрощения кода. Все значки будут рисоваться на графических объектах "Рисунок". Рисунки паттернов создаются по размерам баров, входящих в состав паттерна. Для изменения размеров объектов-рисунков при изменении горизонтального масштаба графика нужно ввести переменную, хранящую значение масштаба. Переменные для хранения остальных размеров графика уже есть в составе базового объекта паттерна. При изменении размеров графика, новые значения будут вписываться во все созданные объекты найденных паттернов, и они будут перерисовываться по новым размерам.

В папке библиотеки \MT5\MQL5\Include\DoEasy\Objects\Series\Patterns\ создадим два новых файла PatternPinBar.mqh и PatternInsideBar.mqh — в них разместим методом Cut and Paste (вырезать и вставить) классы паттернов "Пин-Бар" и "Внутренний Бар", написанные прямо в файле класса базового абстрактного паттерна. Далее внесём в них изменения, а пока продолжим правку класса абстрактного паттерна.

Из защищённой секции класса удалим переменную-флаг m_draw_dots, указывающую на способ рисования значков паттерна точками, и объявим переменную для хранения ширины графика в пикселях:

protected : CForm *m_form; CGCnvBitmap *m_bitmap; int m_digits; ulong m_symbol_code; string m_name_graph_obj; double m_price; color m_color_bullish; color m_color_bearish; color m_color_bidirect; color m_color; color m_color_panel_bullish; color m_color_panel_bearish; color m_color_panel_bidirect; int m_bars_formation; bool m_draw_dots; int m_chart_scale; int m_chart_height_px; int m_chart_width_px; double m_chart_price_max; double m_chart_price_min; public :

Методы, рассчитывающие ширину и высоту объекта-рисунка

int GetBitmapWidth( void ); int GetBitmapHeight( void );

переименуем в правильные названия и объявим их как виртуальные:

virtual int CalculatetBitmapWidth( void ); virtual int CalculatetBitmapHeight( void );

Всё же Get — это "Получить", а не "Рассчитать". Виртуальные методы позволят в наследуемых классах использовать собственные расчёты ширины и высоты рисунка, в зависимости от типа паттерна и способа его рисования.

В публичной секции класса удалим метод SetDrawAsDots():

public : bool DeleteGraphObj( bool redraw= false ); void SetColors( const color color_bullish, const color color_bearish, const color color_bidirect, const bool redraw= false ); void SetDrawAsDots( const bool flag) { this .m_draw_dots=flag; } void SetColorPanelBullish( const color clr) { this .m_color_panel_bullish=clr; } void SetColorPanelBearish( const color clr) { this .m_color_panel_bearish=clr; } void SetColorPanelBiDirect( const color clr) { this .m_color_panel_bidirect=clr; } void SetColorPanelBullish( const uchar R, const uchar G, const uchar B); void SetColorPanelBearish( const uchar R, const uchar G, const uchar B); void SetColorPanelBiDirect( const uchar R, const uchar G, const uchar B); virtual void Draw( const bool redraw); void Show( const bool redraw= false ); void Hide( const bool redraw= false ); void ShowInfoPanel( const int x, const int y, const bool redraw= true ); void HideInfoPanel( void );

и объявим виртуальный метод Redraw():

public : bool DeleteGraphObj( bool redraw= false ); void SetColors( const color color_bullish, const color color_bearish, const color color_bidirect, const bool redraw= false ); void SetColorPanelBullish( const color clr) { this .m_color_panel_bullish=clr; } void SetColorPanelBearish( const color clr) { this .m_color_panel_bearish=clr; } void SetColorPanelBiDirect( const color clr) { this .m_color_panel_bidirect=clr; } void SetColorPanelBullish( const uchar R, const uchar G, const uchar B); void SetColorPanelBearish( const uchar R, const uchar G, const uchar B); void SetColorPanelBiDirect( const uchar R, const uchar G, const uchar B); virtual bool Draw( const bool redraw); virtual bool Redraw( const bool redraw) { return true ; } void Show( const bool redraw= false ); void Hide( const bool redraw= false ); void ShowInfoPanel( const int x, const int y, const bool redraw= true ); void HideInfoPanel( void );

Метод Redraw() будет перерисовывать объект-рисунок с новыми размерами. А так, как у каждого типа паттерна могут быть свои типы рисунков, то метод объявлен виртуальным, и здесь просто возвращает true. В наследуемых классах метод будет переопределяться, чтобы перерисовывать именно тот рисунок, который рисуется для данного паттерна.

Там же, в публичной секции, напишем методы для установки и возврата ширины графика в пикселях:

void SetChartScale( const int scale) { this .m_chart_scale=scale; } void SetChartHeightInPixels( const int height) { this .m_chart_height_px=height; } void SetChartWidthInPixels( const int width) { this .m_chart_width_px=width; } void SetChartPriceMax( const double price) { this .m_chart_price_max=price; } void SetChartPriceMin( const double price) { this .m_chart_price_min=price; } int ChartScale( void ) const { return this .m_chart_scale; } int ChartHeightInPixels( void ) const { return this .m_chart_height_px; } int ChartWidthInPixels( void ) const { return this .m_chart_width_px; } double ChartPriceMax( void ) const { return this .m_chart_price_max; } double ChartPriceMin( void ) const { return this .m_chart_price_min; }

При изменении ширины графика, класс управления паттернами поочерёдно пропишет во все объекты паттернов новые размеры графика — чтобы в каждом из созданных объектов паттернов не получать свойства графика, а получить новые размеры лишь один раз при их изменении, а потом их вписать во все созданные объекты паттернов.

В конструкторе класса, в самом его конце, удалим строку с инициализацией уже не нужной переменной:

this .m_color_panel_bullish= clrLightGray ; this .m_color_panel_bearish= clrLightGray ; this .m_color_panel_bidirect= clrLightGray ; this .m_form= NULL ; this .m_bitmap= NULL ; this .m_draw_dots= true ; this .m_bars_formation= 1 ; }

В методе, возвращающем описание вещественного свойства паттерна, добавим два блока кода для вывода описаний двух новых свойств паттерна:

string CPattern::GetPropertyDescription(ENUM_PATTERN_PROP_DOUBLE property) { int dg=( this .m_digits> 0 ? this .m_digits : 1 ); return ( property==PATTERN_PROP_BAR_PRICE_OPEN ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_PATTERN_BAR_PRICE_OPEN)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +:: DoubleToString ( this .GetProperty(property),dg) ) : property==PATTERN_PROP_BAR_PRICE_HIGH ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_PATTERN_BAR_PRICE_HIGH)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +:: DoubleToString ( this .GetProperty(property),dg) ) : property==PATTERN_PROP_BAR_PRICE_LOW ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_PATTERN_BAR_PRICE_LOW)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +:: DoubleToString ( this .GetProperty(property),dg) ) : property==PATTERN_PROP_BAR_PRICE_CLOSE ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_PATTERN_BAR_PRICE_CLOSE)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +:: DoubleToString ( this .GetProperty(property),dg) ) : property==PATTERN_PROP_RATIO_BODY_TO_CANDLE_SIZE ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_PATTERN_RATIO_BODY_TO_CANDLE_SIZE)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +:: DoubleToString ( this .GetProperty(property), 2 ) ) : property==PATTERN_PROP_RATIO_LOWER_SHADOW_TO_CANDLE_SIZE ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_PATTERN_RATIO_LOWER_SHADOW_TO_CANDLE_SIZE)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +:: DoubleToString ( this .GetProperty(property), 2 ) ) : property==PATTERN_PROP_RATIO_UPPER_SHADOW_TO_CANDLE_SIZE ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_PATTERN_RATIO_UPPER_SHADOW_TO_CANDLE_SIZE)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +:: DoubleToString ( this .GetProperty(property), 2 ) ) : property==PATTERN_PROP_RATIO_CANDLE_SIZES ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_PATTERN_RATIO_CANDLE_SIZES)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +:: DoubleToString ( this .GetProperty(property), 2 ) ) : property==PATTERN_PROP_RATIO_BODY_TO_CANDLE_SIZE_CRITERION ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_PATTERN_RATIO_BODY_TO_CANDLE_SIZE_CRIT)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +:: DoubleToString ( this .GetProperty(property), 2 ) ) : property==PATTERN_PROP_RATIO_LARGER_SHADOW_TO_CANDLE_SIZE_CRITERION ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_PATTERN_RATIO_LARGER_SHADOW_TO_CANDLE_SIZE_CRIT)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +:: DoubleToString ( this .GetProperty(property), 2 ) ) : property==PATTERN_PROP_RATIO_SMALLER_SHADOW_TO_CANDLE_SIZE_CRITERION ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_PATTERN_RATIO_SMALLER_SHADOW_TO_CANDLE_SIZE_CRIT)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +:: DoubleToString ( this .GetProperty(property), 2 ) ) : property==PATTERN_PROP_RATIO_CANDLE_SIZES_CRITERION ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_PATTERN_RATIO_CANDLE_SIZES_CRITERION)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +:: DoubleToString ( this .GetProperty(property), 2 ) ) : "" ); }

В методе, отображающем инфо-панель на графике, теперь нет необходимости получать свойства графика, так как они уже прописаны в объекте паттерна при его создании, либо при изменении размеров графика.

Удалим из метода строки получения свойств графика:

void CPattern::ShowInfoPanel( const int x, const int y, const bool redraw= true ) { if ( this .m_form== NULL ) if (! this .CreateInfoPanel()) return ; int chart_w=( int ):: ChartGetInteger ( this .m_chart_id, CHART_WIDTH_IN_PIXELS ); int chart_h=( int ):: ChartGetInteger ( this .m_chart_id, CHART_HEIGHT_IN_PIXELS );

Теперь вместо ранее получаемых свойств графика используем эти свойства, предустановленные при создании объекта:

void CPattern::ShowInfoPanel( const int x, const int y, const bool redraw= true ) { if ( this .m_form== NULL ) if (! this .CreateInfoPanel()) return ; int cx=(x+ this .m_form.Width() > this .m_chart_width_px - 1 ? this .m_chart_width_px - 1 - this .m_form.Width() : x); int cy=(y+ this .m_form.Height()> this .m_chart_height_px - 1 ? this .m_chart_height_px - 1 - this .m_form.Height() : y); if ( this .m_form.SetCoordX(cx) && this .m_form.SetCoordY(cy)) this .m_form.Show(); if (redraw) :: ChartRedraw ( this .m_chart_id); }

Из метода рисования, отображения и скрытия значков паттерна удалим строки, связанные с рисованием значков паттерна точками:

void CPattern::Draw( const bool redraw) { if (:: ObjectFind ( this .m_chart_id, this .m_name_graph_obj)< 0 ) this .CreateTrendLine( this .m_chart_id, this .m_name_graph_obj, 0 , this .Time(), this .m_price, this .Time(), this .m_price, this .m_color, 5 ); else this .Show(redraw); } void CPattern::Show( const bool redraw= false ) { if ( this .m_draw_dots) { :: ObjectSetInteger ( this .m_chart_id, this .m_name_graph_obj, OBJPROP_TIMEFRAMES , OBJ_ALL_PERIODS ); return ; } if ( this .m_bitmap!= NULL ) this .m_bitmap.Show(); if (redraw) :: ChartRedraw ( this .m_chart_id); } void CPattern::Hide( const bool redraw= false ) { if ( this .m_draw_dots) { :: ObjectSetInteger ( this .m_chart_id, this .m_name_graph_obj, OBJPROP_TIMEFRAMES , OBJ_NO_PERIODS ); return ; } if ( this .m_bitmap!= NULL ) this .m_bitmap.Hide(); if (redraw) :: ChartRedraw ( this .m_chart_id); }

Теперь эти методы выглядят проще:

bool CPattern::Draw( const bool redraw) { this .Show(redraw); return true ; } void CPattern::Show( const bool redraw= false ) { if ( this .m_bitmap== NULL ) return ; this .m_bitmap.Show(); if (redraw) :: ChartRedraw ( this .m_chart_id); } void CPattern::Hide( const bool redraw= false ) { if ( this .m_bitmap== NULL ) return ; this .m_bitmap.Hide(); if (redraw) :: ChartRedraw ( this .m_chart_id); }

Далее доработаем классы паттернов, коды которых были перенесены из файла абстрактного паттерна.

Откроем файл класса паттерна "Пин-Бар" \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Series\Patterns\PatternPinBar.mqh и внесём изменения.

Ранее значки этого паттерна рисовались только точками при помощи стандартных графических объектов. Теперь же нам нужно добавить методы рисования точек на графическом объекте "Bitmap".

Добавим объявление новых методов в тело класса:

#property copyright "Copyright 2023, MetaQuotes Ltd." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" #property strict #include "Pattern.mqh" class CPatternPinBar : public CPattern { protected : virtual bool CreateBitmap( void ); virtual void CreateInfoPanelView( void ); void CreateBitmapView( void ); virtual int CalculatetBitmapWidth( void ) { return ( 20 ); } virtual int CalculatetBitmapHeight( void ) { return ( 40 ); } public : virtual bool SupportProperty(ENUM_PATTERN_PROP_INTEGER property) { return true ; } virtual bool SupportProperty(ENUM_PATTERN_PROP_DOUBLE property) { return true ; } virtual bool SupportProperty(ENUM_PATTERN_PROP_STRING property) { return true ; } virtual string StatusDescription( void ) const { return CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_PATTERN_STATUS_PA); } virtual string TypeDescription( void ) const { return CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_PATTERN_TYPE_PIN_BAR); } virtual bool Draw( const bool redraw); CPatternPinBar( const uint id, const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, MqlRates &rates, const ENUM_PATTERN_DIRECTION direct); };

Виртуальные методы CalculatetBitmapWidth() и CalculatetBitmapHeight() всегда возвращают строго заданные размеры рисунка 20х40 пикселей потому, что для этого паттерна, рисуемого только на одном баре, не нужно рассчитывать ни высоту, ни ширину рисунка — он всегда должен быть одного размера. Точка привязки рисунка устанавливается по центру объекта, и всегда точки рисуются на холсте в верхней, либо в нижней половине рисунка, в зависимости от направления паттерна. Для бычьего паттерна точка рисуется в нижней половине рисунка, а для медвежьего — в верхней. Это даёт возможность отображать точки паттернов всегда на одном расстоянии от тени свечи, независимо от вертикального масштаба и периода графика, что достаточно удобно и практично.

В реализации метода, создающего внешний вид инфо-панели CreateInfoPanelView(), удалим строки получения свойств графика:

int chart_w=( int ):: ChartGetInteger ( this .m_chart_id, CHART_WIDTH_IN_PIXELS ); int chart_h=( int ):: ChartGetInteger ( this .m_chart_id, CHART_HEIGHT_IN_PIXELS ); int cx=( this .m_form.RightEdge() >chart_w- 1 ? chart_w- 1 - this .m_form.Width() : this .m_form.CoordX()); int cy=( this .m_form.BottomEdge()>chart_h- 1 ? chart_h- 1 - this .m_form.Height() : this .m_form.CoordY());

Теперь эти свойства предустановлены при создании объекта, либо обновляются при изменении размеров графика. Поэтому теперь используем значения из переменных, в которых записаны ширина и высота графика:

int cx=( this .m_form.RightEdge() > this .m_chart_width_px - 1 ? this .m_chart_width_px - 1 - this .m_form.Width() : this .m_form.CoordX()); int cy=( this .m_form.BottomEdge()> this .m_chart_height_px - 1 ? this .m_chart_height_px - 1 - this .m_form.Height() : this .m_form.CoordY());

Напишем реализацию методов рисования значка паттерна.

Метод, рисующий значок паттерна на графике:

bool CPatternPinBar::Draw( const bool redraw) { if ( this .m_bitmap== NULL ) { if (! this .CreateBitmap()) return false ; } this .Show(redraw); return true ; }

В случае, если физически объекта-рисунка ещё нет — создаём его, и далее отображаем на графике.

Метод, создающий объект-рисунок:

bool CPatternPinBar::CreateBitmap( void ) { if ( this .m_bitmap!= NULL ) return true ; datetime time= this .MotherBarTime(); double price=( this .Direction()==PATTERN_DIRECTION_BULLISH ? this .MotherBarLow() : this .MotherBarHigh()); int w= this .CalculatetBitmapWidth(); int h= this .CalculatetBitmapHeight(); this .m_bitmap= this .CreateBitmap( this .ID(), this .GetChartID(), 0 , this .Name(),time,price,w,h, this .m_color_bidirect); if ( this .m_bitmap== NULL ) return false ; :: ObjectSetInteger ( this .GetChartID(), this .m_bitmap.NameObj(), OBJPROP_ANCHOR , ANCHOR_CENTER ); :: ObjectSetString ( this .GetChartID(), this .m_bitmap.NameObj(), OBJPROP_TOOLTIP , "

" ); this .CreateBitmapView(); return true ; }

Логика метода прокомментирована в коде. При установке координат объекта на графике учитываем направление паттерна. Если паттерн бычий, то координатой будет цена Low бара паттерна, если медвежий — координатой будет цена High.

Метод, создающий внешний вид объекта-рисунка:

void CPatternPinBar::CreateBitmapView( void ) { this .m_bitmap.Erase(CLR_CANV_NULL, 0 ); int y=( this .Direction()==PATTERN_DIRECTION_BULLISH ? this .m_bitmap.Height()/ 2 + 6 : this .m_bitmap.Height()/ 2 - 6 ); int x= this .m_bitmap.Width()/ 2 ; int r= 2 ; this .m_bitmap.DrawCircleFill(x,y,r, this .Direction()==PATTERN_DIRECTION_BULLISH ? this .m_color_bullish : this .m_color_bearish); this .m_bitmap.Update( false ); }

Сначала очищаем холст полностью прозрачным цветом. Затем определяем локальные координаты рисуемой точки. Для бычьего паттерна координатой Y будет половина высоты рисунка плюс 6 пикселей (ниже центра рисунка на 6 пикселей). Для медвежьего паттерна 6 пикселей вычитаем из координаты центра рисунка. Координатой X будет половина ширины рисунка. Радиус рисуемой окружности задан равным 2, что делает нормально видимую точку на любых таймфреймах графика.

Теперь аналогичные доработки сделаем в файле паттерна "Внутренний Бар" \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Series\Patterns\PatternInsideBar.mqh.

Объявим виртуальный метод перерисовки значка паттерна:

#property copyright "Copyright 2023, MetaQuotes Ltd." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" #property strict #include "Pattern.mqh" class CPatternInsideBar : public CPattern { protected : virtual bool CreateBitmap( void ); virtual void CreateInfoPanelView( void ); void CreateBitmapView( void ); public : virtual bool SupportProperty(ENUM_PATTERN_PROP_INTEGER property) { return true ; } virtual bool SupportProperty(ENUM_PATTERN_PROP_DOUBLE property) { return true ; } virtual bool SupportProperty(ENUM_PATTERN_PROP_STRING property) { return true ; } virtual string StatusDescription( void ) const { return CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_PATTERN_STATUS_PA); } virtual string TypeDescription( void ) const { return CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_PATTERN_TYPE_INSIDE_BAR); } virtual bool Draw( const bool redraw); virtual bool Redraw( const bool redraw); CPatternInsideBar( const uint id, const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, MqlRates &rates, const ENUM_PATTERN_DIRECTION direct); };

За пределами тела класса напишем реализацию метода, перерисовывающего значок паттерна с новыми размерами:

bool CPatternInsideBar::Redraw( const bool redraw) { if ( this .m_bitmap== NULL ) return CPatternInsideBar::Draw(redraw); int w= this .CalculatetBitmapWidth(); int h= this .CalculatetBitmapHeight(); if (! this .m_bitmap.SetWidth(w) || ! this .m_bitmap.SetHeight(h)) return false ; this .CreateBitmapView(); this .Show(redraw); return true ; }

Логика метода прокомментирована в коде — здесь всё предельно просто: рассчитываем новые размеры холста, изменяем его размеры и рисуем на холсте новый рисунок по новым размерам.

В методе, создающем внешний вид инфо-панели, ранее была допущена ошибка при расчёте размера паттерна в барах:

string name=:: StringFormat ( "Inside Bar (%lu bars)" , int ( this .Time()- this .MotherBarTime())/:: PeriodSeconds ( this .Timeframe())+ 1 ); string param= this .DirectDescription();

Такой расчёт имеет право на существование, но только в том случае, если смежные бары паттерна не разделены выходными днями. Если же между левым и правым баром паттерна есть выходные дни, то они будут добавлены к количеству баров, и вместо 2 получим значение 4.

Поправим расчёт:

string name=:: StringFormat ( "Inside Bar (%lu bars)" , :: Bars ( this . Symbol (), this .Timeframe(), this .MotherBarTime(), this .Time()) ); string param= this .DirectDescription();

Теперь всегда будет возвращаться правильное количество баров между временем двух баров паттерна.

И так как теперь значения ширины и высоты графика заранее прописываются в переменных, в этом же методе удалим получение свойств графика:

int chart_w=( int ):: ChartGetInteger ( this .m_chart_id, CHART_WIDTH_IN_PIXELS ); int chart_h=( int ):: ChartGetInteger ( this .m_chart_id, CHART_HEIGHT_IN_PIXELS ); int cx=( this .m_form.RightEdge() >chart_w- 1 ? chart_w- 1 - this .m_form.Width() : this .m_form.CoordX()); int cy=( this .m_form.BottomEdge()>chart_h- 1 ? chart_h- 1 - this .m_form.Height() : this .m_form.CoordY());

и поправим расчёт координат панели на использование предустановленных значений из переменных:

int cx=( this .m_form.RightEdge() > this .m_chart_width_px - 1 ? this .m_chart_width_px - 1 - this .m_form.Width() : this .m_form.CoordX()); int cy=( this .m_form.BottomEdge()> this .m_chart_height_px - 1 ? this .m_chart_height_px - 1 - this .m_form.Height() : this .m_form.CoordY());

В методе рисования значка паттерна на графике удалим блок кода для рисования точками:

void CPatternInsideBar::Draw( const bool redraw) { if ( this .m_draw_dots) { CPattern::Draw(redraw); return ; } if ( this .m_bitmap== NULL ) { if (! this .CreateBitmap()) return ; } this .Show(redraw); }

Теперь метод выглядит проще:

bool CPatternInsideBar::Draw( const bool redraw) { if ( this .m_bitmap== NULL ) { if (! this .CreateBitmap()) return false ; } this .Show(redraw); return true ; }

Все остальные доработки будем делать уже после создания класса нового паттерна "Внешний Бар"





Класс паттерна "Внешний бар"

В папке библиотеки \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Series\Patterns\ создадим новый файл PatternOutsideBar.mqh класса CPatternOutsideBar.

Класс должен быть унаследован от базового класса объекта-паттерна, а его файл должен быть подключен к созданному файлу класса паттерна:

#property copyright "Copyright 2023, MetaQuotes Ltd." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" #property strict #include "Pattern.mqh" class CPatternOutsideBar : public CPattern { }

Объявим стандартные для классов объектов паттернов методы:

class CPatternOutsideBar : public CPattern { protected : virtual bool CreateBitmap( void ); virtual void CreateInfoPanelView( void ); void CreateBitmapView( void ); virtual int CalculatetBitmapHeight( void ); public : virtual bool SupportProperty(ENUM_PATTERN_PROP_INTEGER property) { return true ; } virtual bool SupportProperty(ENUM_PATTERN_PROP_DOUBLE property) { return true ; } virtual bool SupportProperty(ENUM_PATTERN_PROP_STRING property) { return true ; } virtual string StatusDescription( void ) const { return CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_PATTERN_STATUS_PA); } virtual string TypeDescription( void ) const { return CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_PATTERN_TYPE_OUTSIDE_BAR);} virtual bool Draw( const bool redraw); virtual bool Redraw( const bool redraw); CPatternOutsideBar( const uint id, const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, MqlRates &rates, const ENUM_PATTERN_DIRECTION direct); };

Все эти методы одинаковы для всех паттернов. Лишь их реализация немного отличается от паттерна к паттерну. Рассмотрим каждый метод.

В конструкторе классаопределим наименование паттерна, количество свечей, входящих в фигуру, и количество смежных, идущих подряд паттернов, равное количеству свечей паттерна:

CPatternOutsideBar::CPatternOutsideBar( const uint id, const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, MqlRates &rates, const ENUM_PATTERN_DIRECTION direct) : CPattern(PATTERN_STATUS_PA,PATTERN_TYPE_OUTSIDE_BAR,id,direct,symbol,timeframe,rates) { this .SetProperty(PATTERN_PROP_NAME, "Outside Bar" ); this .SetProperty(PATTERN_PROP_CANDLES, 2 ); this .m_bars_formation=( int ) this .GetProperty(PATTERN_PROP_CANDLES); }

Метод, создающий внешний вид инфо-панели:

void CPatternOutsideBar::CreateInfoPanelView( void ) { if ( this .m_form== NULL ) return ; color color_bullish= this .m_form.ChangeRGBComponents( this .m_form.ChangeColorLightness( this .m_color_panel_bullish, 5 ), 0 , 0 , 100 ); color color_bearish= this .m_form.ChangeRGBComponents( this .m_form.ChangeColorLightness( this .m_color_panel_bearish, 5 ), 100 , 0 , 0 ); color color_bidirect= this .m_color_panel_bidirect; color clr[ 2 ]={}; switch ( this .Direction()) { case PATTERN_DIRECTION_BULLISH : clr[ 0 ]= this .m_form.ChangeColorLightness(color_bullish,- 2.5 ); clr[ 1 ]= this .m_form.ChangeColorLightness(color_bullish, 2.5 ); break ; case PATTERN_DIRECTION_BEARISH : clr[ 0 ]= this .m_form.ChangeColorLightness(color_bearish,- 2.5 ); clr[ 1 ]= this .m_form.ChangeColorLightness(color_bearish, 2.5 ); break ; default : clr[ 0 ]= this .m_form.ChangeColorLightness(color_bidirect,- 2.5 ); clr[ 1 ]= this .m_form.ChangeColorLightness(color_bidirect, 2.5 ); break ; } this .m_form.SetBackgroundColor( this .Direction()==PATTERN_DIRECTION_BULLISH ? color_bullish : this .Direction()==PATTERN_DIRECTION_BEARISH ? color_bearish : color_bidirect, true ); this .m_form.SetBorderColor( clrGray , true ); string name=:: StringFormat ( "Outside Bar (%.2f/%.2f)" , this .GetProperty(PATTERN_PROP_RATIO_CANDLE_SIZES), this .GetProperty(PATTERN_PROP_RATIO_BODY_TO_CANDLE_SIZE)); string param=:: StringFormat ( "%s (%.2f/%.2f)" , this .DirectDescription(), this .GetProperty(PATTERN_PROP_RATIO_CANDLE_SIZES_CRITERION), this .GetProperty(PATTERN_PROP_RATIO_BODY_TO_CANDLE_SIZE_CRITERION)); int x= 3 ; int y= 20 ; int w= 4 +(:: fmax ( 20 + this .m_form.TextWidth(name),:: fmax (x+ this .m_form.TextWidth(param),x+ this .m_form.TextWidth(:: TimeToString ( this .Time()))))); int h= 2 +( 20 + this .m_form.TextHeight( this .DirectDescription())+ this .m_form.TextHeight(:: TimeToString ( this .Time()))); this .m_form.SetWidth(w); this .m_form.SetHeight(h); int cx=( this .m_form.RightEdge() > this .m_chart_width_px- 1 ? this .m_chart_width_px- 1 - this .m_form.Width() : this .m_form.CoordX()); int cy=( this .m_form.BottomEdge()> this .m_chart_height_px- 1 ? this .m_chart_height_px- 1 - this .m_form.Height() : this .m_form.CoordY()); this .m_form.SetCoordX(cx); this .m_form.SetCoordY(cy); this .m_form.Erase(clr, 200 , true , false ); this .m_form.DrawFrameSimple( 0 , 0 , this .m_form.Width(), this .m_form.Height(), 1 , 1 , 1 , 1 , this .m_form.BorderColor(), 200 ); this .m_form.DrawIconInfo( 1 , 1 , 200 ); this .m_form.Text( 20 , 3 ,name, clrBlack , 200 ); this .m_form.DrawLine( 1 , 18 , this .m_form.Width()- 1 , 18 , clrDarkGray , 250 ); y= 20 ; this .m_form.Text(x,y,param, clrBlack , 200 ); y+= this .m_form.TextHeight(:: TimeToString ( this .Time())); this .m_form.Text(x,y,:: TimeToString ( this .Time()), clrBlack , 200 ); this .m_form.Update( true ); }

Логика метода прокомментирована в коде. Здесь рисуется панель с градиентной заливкой цветом с красным оттенком для медвежьего паттерна и с синим оттенком — для бычьего. В верхней части рисуется иконка со знаком (i) и пишется название паттерна с его характеристиками — соотношение двух баров паттерна. В нижней части описывается направление паттерна со значениями, заданными для поиска паттерна и временем найденного паттерна.

Метод, рисующий значок паттерна на графике:

bool CPatternOutsideBar::Draw( const bool redraw) { if ( this .m_bitmap== NULL ) { if (! this .CreateBitmap()) return false ; } this .Show(redraw); return true ; }

Метод, перерисовывающий с новым размером значок паттерна на графике:

bool CPatternOutsideBar::Redraw( const bool redraw) { if ( this .m_bitmap== NULL ) return CPatternOutsideBar::Draw(redraw); int w= this .CalculatetBitmapWidth(); int h= this .CalculatetBitmapHeight(); if (! this .m_bitmap.SetWidth(w) || ! this .m_bitmap.SetHeight(h)) return false ; this .CreateBitmapView(); this .Show(redraw); return true ; }

Просто меняем размеры холста и заново рисуем на новом размере новый рисунок паттерна.

Метод, создающий объект-рисунок:

bool CPatternOutsideBar::CreateBitmap( void ) { if ( this .m_bitmap!= NULL ) return true ; datetime time= this .MotherBarTime(); double price=( this .BarPriceHigh()+ this .BarPriceLow())/ 2 ; int w= this .CalculatetBitmapWidth(); int h= this .CalculatetBitmapHeight(); this .m_bitmap= this .CreateBitmap( this .ID(), this .GetChartID(), 0 , this .Name(),time,price,w,h, this .m_color_bidirect); if ( this .m_bitmap== NULL ) return false ; :: ObjectSetInteger ( this .GetChartID(), this .m_bitmap.NameObj(), OBJPROP_ANCHOR , ANCHOR_CENTER ); :: ObjectSetString ( this .GetChartID(), this .m_bitmap.NameObj(), OBJPROP_TOOLTIP , "

" ); this .CreateBitmapView(); return true ; }

Если графический объект ранее уже создавался, то просто уходим из метода. Иначе — получаем цену и время, на которых будет размещаться графический объект, рассчитываем его ширину и высоту и создаём новый объект. Затем устанавливаем точку привязки по центру объекта и рисуем на нём его внешний вид. Цена, на которую встанет центральная точка графического объекта, рассчитывается по центру наибольшей свечи паттерна.

Метод, создающий внешний вид объекта-рисунка:

void CPatternOutsideBar::CreateBitmapView( void ) { this .m_bitmap.Erase(CLR_CANV_NULL, 0 ); int x= this .m_bitmap.Width()/ 2 - int ( 1 << this .m_chart_scale)/ 2 ; this .m_bitmap.DrawRectangleFill(x, 0 , this .m_bitmap.Width()- 1 , this .m_bitmap.Height()- 1 ,( this .Direction()==PATTERN_DIRECTION_BULLISH ? this .m_color_bullish : this .m_color_bearish), 80 ); this .m_bitmap.DrawRectangle(x, 0 , this .m_bitmap.Width()- 1 , this .m_bitmap.Height()- 1 , clrGray ); this .m_bitmap.Update( false ); }

Здесь сначала рисунок стирается с использованием полностью прозрачного цвета. Затем рассчитывается локальная X-координата начала закрашиваемой области, в зависимости от масштаба графика. Рисуется залитый цветом прямоугольник на всю высоту графического объекта с рассчитанной начальной координатой X, и сверху, по тем же координатам и с тем же размером, рисуется прямоугольная рамка.

Метод, рассчитывающий высоту объекта-рисунка:

int CPatternOutsideBar::CalculatetBitmapHeight( void ) { double chart_price_range= this .m_chart_price_max- this .m_chart_price_min; double patt_price_range= this .BarPriceHigh()- this .BarPriceLow(); return ( int ) ceil (patt_price_range* this .m_chart_height_px/chart_price_range)+ 8 ; }

Здесь получаем диапазон цен графика — от максимальной цены на графике до минимальной цены на графике, и диапазон цен паттерна —от High определяющей свечи до Low определяющей свечи. Затем рассчитываем отношение одного диапазона к другому в пикселях и возвращаем полученное значение высоты объекта-рисунка, прибавив к нему 8 пикселей — по четыре сверху и снизу.

Класс паттерна "Внешний Бар" готов. Теперь нам нужно в классах таймсерий избавиться от множества одинаковых методов, каждый из которых выполняет одну и ту же работу для собственного паттерна. Просто сделаем по одному методу для каждого действия над паттерном, в котором будем указывать тип нужного паттерна.

Все требуемые параметры отношений свечей, входящих в паттерн, будем передавать в классы паттернов при помощи структуры MqlParam. Это позволит передавать в разные классы разных паттернов совершенно отличные друг от друга параметры, а не только сугубо заданные формальными переменными, одинаковыми для всех классов.

Пока названия этих переменных, в которых указываются различные соотношения свечей паттернов, менять не будем. Но при необходимости далее их переименуем в "безликие" переменные, типа "param1", "param2" и т.д. А в конструкторах классов уже будем назначать каждой такой переменной требуемый параметр паттерна. Но это только при необходимости. Пока же обойдёмся уже названными переменными, одинаковыми для всех паттернов.

В классе объекта-бара, расположенном в файле \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Series\Bar.mqh, поменяем наименование метода AddPattern() на AddPatternType():

CBar *GetObject( void ) { return & this ;} void SetSymbolPeriod( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const datetime time); void SetProperties( const MqlRates &rates); void AddPatternType( const ENUM_PATTERN_TYPE pattern_type){ this .m_long_prop[BAR_PROP_PATTERNS_TYPE] |=pattern_type; }

Всё же данный метод добавляет тип паттерна в объект-бар, а не указатель на паттерн. Поэтому логичнее поменять наименование метода на более правильное.

Для того, чтобы можно было выбирать и получать из списков паттернов требуемые, нужно в файле \MQL5\Include\DoEasy\Services\Select.mqh класса CSelect подключить все файлы паттернов:

#property copyright "Copyright 2020, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://mql5.com/ru/users/artmedia70" #property version "1.00" #include <Arrays\ArrayObj.mqh> #include "..\Objects\Orders\Order.mqh" #include "..\Objects\Events\Event.mqh" #include "..\Objects\Accounts\Account.mqh" #include "..\Objects\Symbols\Symbol.mqh" #include "..\Objects\PendRequest\PendRequest.mqh" #include "..\Objects\Series\\Patterns\PatternPinBar.mqh" #include "..\Objects\Series\\Patterns\PatternInsideBar.mqh" #include "..\Objects\Series\\Patterns\PatternOutsideBar.mqh" #include "..\Objects\Series\SeriesDE.mqh" #include "..\Objects\Indicators\Buffer.mqh" #include "..\Objects\Indicators\IndicatorDE.mqh" #include "..\Objects\Indicators\DataInd.mqh" #include "..\Objects\Ticks\DataTick.mqh" #include "..\Objects\Book\MarketBookOrd.mqh" #include "..\Objects\MQLSignalBase\MQLSignal.mqh" #include "..\Objects\Chart\ChartObj.mqh" #include "..\Objects\Graph\GCnvElement.mqh" #include "..\Objects\Graph\Standard\GStdGraphObj.mqh"

Это сделает классы паттернов доступными в классах таймсерий, где организована работа с паттернами.

Нам потребуется сравнивать на равенство массивы структур MqlParam. Напишем функции для сравнения полей структур и массива структур в файле \MQL5\Include\DoEasy\Services\DELib.mqh:

bool IsEqualMqlParams( MqlParam &struct1, MqlParam &struct2) { if (struct1.type!=struct2.type) return false ; switch (struct1.type) { case TYPE_BOOL : case TYPE_CHAR : case TYPE_UCHAR : case TYPE_SHORT : case TYPE_USHORT : case TYPE_COLOR : case TYPE_INT : case TYPE_UINT : case TYPE_DATETIME : case TYPE_LONG : case TYPE_ULONG : return (struct1.integer_value==struct2.integer_value); case TYPE_FLOAT : case TYPE_DOUBLE : return ( NormalizeDouble (struct1.double_value-struct2.double_value, DBL_DIG )== 0 ); case TYPE_STRING : return (struct1.string_value==struct2.string_value); default : return false ; } } bool IsEqualMqlParamArrays( MqlParam &array1[], MqlParam &array2[]) { int total= ArraySize (array1); int size= ArraySize (array2); if (total!=size || total== 0 || size== 0 ) return false ; for ( int i= 0 ;i<total;i++) { if (!IsEqualMqlParams(array1[i],array2[i])) return false ; } return true ; }

Классы управления паттернами находятся в файле класса таймсерии \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Series\SeriesDE.mqh. В классе управления абстрактным паттерном удалим теперь не нужную и добавим новые переменные:

class CPatternControl : public CBaseObjExt { private : ENUM_TIMEFRAMES m_timeframe; string m_symbol; double m_point; bool m_used; bool m_drawing; bool m_draw_dots; ENUM_PATTERN_TYPE m_type_pattern; protected : double m_ratio_body_to_candle_size; double m_ratio_larger_shadow_to_candle_size; double m_ratio_smaller_shadow_to_candle_size; double m_ratio_candle_sizes; uint m_min_body_size; ulong m_object_id; CArrayObj *m_list_series; CArrayObj *m_list_all_patterns; CPattern m_pattern_instance; ulong m_symbol_code; int m_chart_scale; int m_chart_height_px; int m_chart_width_px; double m_chart_price_max; double m_chart_price_min;

Ранее в метод поиска паттерна мы передавали в переменной минимальный размер свечи для поиска паттерна:

virtual ENUM_PATTERN_DIRECTION FindPattern( const datetime series_bar_time , const uint min_body_size , MqlRates &mother_bar_data) const { return WRONG_VALUE ; }

Теперь же этот размер будем передавать посредством MqlParam-переменной, поэтому сейчас данная переменная удалена из всех методов поиска паттерна во всех классах управления паттернами:

virtual ENUM_PATTERN_DIRECTION FindPattern( const datetime series_bar_time, MqlRates &mother_bar_data) const { return WRONG_VALUE ; } virtual CPattern *CreatePattern( const ENUM_PATTERN_DIRECTION direction, const uint id,CBar *bar){ return NULL ; } virtual ulong GetPatternCode( const ENUM_PATTERN_DIRECTION direction, const datetime time) const { return 0 ; } virtual CArrayObj*GetListPatterns( void ) { return NULL ; }

Из публичной секции класса удалим методы для установки и получения свойств рисования паттернов точками:

void SetDrawingAsDots( const bool flag, const bool redraw); bool IsDrawingAsDots( void ) const { return this .m_draw_dots; }

Объявим массив параметров паттерна, добавим методы для работы с новыми переменными, из виртуального метода CreateAndRefreshPatternList() удалим передачу параметра min_body_size, а в параметрическом конструкторе добавим передачу массива свойств паттерна посредством массива структур MqlParam. Объявим новый метод для перерисовки всех имеющихся паттернов на графике:

public : MqlParam PatternParams[]; CPatternControl *GetObject( void ) { return & this ; } void SetUsed( const bool flag) { this .m_used=flag; } bool IsUsed( void ) const { return this .m_used; } void SetDrawing( const bool flag) { this .m_drawing=flag; } bool IsDrawing( void ) const { return this .m_drawing; } void SetRatioBodyToCandleSizeValue( const double value ) { this .m_ratio_body_to_candle_size= value ; } void SetRatioLargerShadowToCandleSizeValue( const double value ) { this .m_ratio_larger_shadow_to_candle_size= value ; } void SetRatioSmallerShadowToCandleSizeValue( const double value ) { this .m_ratio_smaller_shadow_to_candle_size= value ; } void SetRatioCandleSizeValue( const double value ) { this .m_ratio_candle_sizes= value ; } void SetMinBodySize( const uint value ) { this .m_min_body_size= value ; } double RatioBodyToCandleSizeValue( void ) const { return this .m_ratio_body_to_candle_size; } double RatioLargerShadowToCandleSizeValue( void ) const { return this .m_ratio_larger_shadow_to_candle_size; } double RatioSmallerShadowToCandleSizeValue( void ) const { return this .m_ratio_smaller_shadow_to_candle_size; } double RatioCandleSizeValue( void ) const { return this .m_ratio_candle_sizes; } int MinBodySize( void ) const { return ( int ) this .m_min_body_size; } virtual ulong ObjectID( void ) const { return this .m_object_id; } ENUM_PATTERN_TYPE TypePattern( void ) const { return this .m_type_pattern; } ENUM_TIMEFRAMES Timeframe( void ) const { return this .m_timeframe; } string Symbol( void ) const { return this .m_symbol; } double Point( void ) const { return this .m_point; } ulong SymbolCode( void ) const { return this .m_symbol_code; } void SetChartScale( const int scale) { this .m_chart_scale=scale; } void SetChartHeightInPixels( const int height) { this .m_chart_height_px=height; } void SetChartWidthInPixels( const int width) { this .m_chart_width_px=width; } void SetChartPriceMax( const double price) { this .m_chart_price_max=price; } void SetChartPriceMin( const double price) { this .m_chart_price_min=price; } int ChartScale( void ) const { return this .m_chart_scale; } int ChartHeightInPixels( void ) const { return this .m_chart_height_px; } int ChartWidthInPixels( void ) const { return this .m_chart_width_px; } double ChartPriceMax( void ) const { return this .m_chart_price_max; } double ChartPriceMin( void ) const { return this .m_chart_price_min; } virtual int Compare( const CObject *node, const int mode= 0 ) const ; virtual int CreateAndRefreshPatternList( void ); void DrawPatterns( const bool redraw= false ); void RedrawPatterns( const bool redraw= false ); protected : CPatternControl( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const ENUM_PATTERN_STATUS status, const ENUM_PATTERN_TYPE type,CArrayObj *list_series,CArrayObj *list_patterns , const MqlParam ¶m[] ); };

В параметрическом конструкторе класса получим недостающие свойства графика и заполним параметры паттерна из переданного в конструктор массива:

CPatternControl::CPatternControl( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const ENUM_PATTERN_STATUS status, const ENUM_PATTERN_TYPE type,CArrayObj *list_series,CArrayObj *list_patterns, const MqlParam ¶m[]) : m_used( true ),m_drawing( true ) { this .m_type=OBJECT_DE_TYPE_SERIES_PATTERN_CONTROL; this .m_type_pattern=type; this .m_symbol=(symbol== NULL || symbol== "" ? :: Symbol () : symbol); this .m_timeframe=(timeframe== PERIOD_CURRENT ? :: Period () : timeframe); this .m_point=:: SymbolInfoDouble ( this .m_symbol, SYMBOL_POINT ); this .m_object_id= 0 ; this .m_list_series=list_series; this .m_list_all_patterns=list_patterns; for ( int i= 0 ;i<( int ) this .m_symbol.Length();i++) this .m_symbol_code+= this .m_symbol.GetChar(i); this .m_chart_scale=( int ):: ChartGetInteger ( this .m_chart_id, CHART_SCALE ); this .m_chart_height_px=( int ):: ChartGetInteger ( this .m_chart_id, CHART_HEIGHT_IN_PIXELS ); this .m_chart_width_px=( int ):: ChartGetInteger ( this .m_chart_id, CHART_WIDTH_IN_PIXELS ); this .m_chart_price_max=:: ChartGetDouble ( this .m_chart_id, CHART_PRICE_MAX ); this .m_chart_price_min=:: ChartGetDouble ( this .m_chart_id, CHART_PRICE_MIN ); int count=:: ArrayResize ( this .PatternParams,:: ArraySize (param)); for ( int i= 0 ;i<count;i++) { this .PatternParams[i].type = param[i].type; this .PatternParams[i].double_value = param[i].double_value; this .PatternParams[i].integer_value= param[i].integer_value; this .PatternParams[i].string_value = param[i].string_value; } }

В метод, ищущий паттерны и добавляющий найденные в список всех паттернов, внесём некоторые правки:

int CPatternControl::CreateAndRefreshPatternList( void ) { if (! this .m_used) return 0 ; this .m_is_event= false ; this .m_list_events.Clear(); datetime time_open= 0 ; if (!:: SeriesInfoInteger ( this . Symbol (), this .Timeframe(), SERIES_LASTBAR_DATE ,time_open)) return 0 ; CArrayObj *list=CSelect::ByBarProperty( this .m_list_series,BAR_PROP_TIME,time_open,LESS); if (list== NULL || list.Total()== 0 ) return 0 ; MqlRates pattern_mother_bar_data={}; list.Sort(SORT_BY_BAR_TIME); for ( int i=list.Total()- 1 ;i>= 0 ;i--) { CBar *bar=list.At(i); if (bar== NULL ) continue ; ENUM_PATTERN_DIRECTION direction= this .FindPattern(bar.Time(),pattern_mother_bar_data); if (direction== WRONG_VALUE ) continue ; ulong code= this .GetPatternCode(direction,bar.Time()); this .m_pattern_instance.SetProperty(PATTERN_PROP_CODE,code); this .m_list_all_patterns.Sort(SORT_BY_PATTERN_CODE); int index= this .m_list_all_patterns.Search(& this .m_pattern_instance); if (index== WRONG_VALUE ) { CPattern *pattern= this .CreatePattern(direction, this .m_list_all_patterns.Total(),bar); if (pattern== NULL ) continue ; this .m_list_all_patterns.Sort(SORT_BY_PATTERN_TIME); if (! this .m_list_all_patterns.InsertSort(pattern)) { delete pattern; continue ; } bar.AddPatternType(pattern.TypePattern()); pattern.SetPatternBar(bar); pattern.SetMotherBarData(pattern_mother_bar_data); pattern.SetChartHeightInPixels( this .m_chart_height_px); pattern.SetChartWidthInPixels( this .m_chart_width_px); pattern.SetChartScale( this .m_chart_scale); pattern.SetChartPriceMax( this .m_chart_price_max); pattern.SetChartPriceMin( this .m_chart_price_min); if ( this .m_drawing) pattern.Draw( false ); datetime time_prev=time_open-:: PeriodSeconds ( this .Timeframe()); if (bar.Time()==time_prev) { } } } this .m_list_all_patterns.Sort(SORT_BY_PATTERN_TIME); return m_list_all_patterns.Total(); }

Метод теперь не имеет формальных параметров. При создании нового паттерна, в него сразу передаются и устанавливаются свойства графика. В самом конце блока цикла поиска паттерна сделаем заготовку для создания события нового паттерна — далее, в последующих статьях, сделаем отправку событий о появлении нового паттерна таймсерии.

Метод, перерисовывающий паттерны на графике с новым размером объекта-рисунка:

void CPatternControl::RedrawPatterns( const bool redraw= false ) { CArrayObj *list= this .GetListPatterns(); if (list== NULL || list.Total()== 0 ) return ; list.Sort(SORT_BY_PATTERN_TIME); for ( int i=list.Total()- 1 ;i>= 0 ;i--) { CPattern *obj=list.At(i); if (obj== NULL ) continue ; obj.Redraw( false ); } if (redraw) :: ChartRedraw ( this .m_chart_id); }

Просто в цикле перебираем список паттернов таймсерии и вызываем методы перерисовки каждого паттерна. Пока метод не оптимален — перерисовка осуществляется по всему списку паттернов. Хотя, можно организовать перерисовку только видимой на графике части истории. Но это позже.

Теперь доработаем классы управления паттернами. Они расположены далее в этом же файле. Найдём все вхождения строки —

const uint min_body_size

в формальных параметрах методов классов и удалим эти строки, — теперь минимальный размер искомой свечи паттерна передаётся совместно с параметрами паттернов в массиве структур MqlParam.

Просто отметим цветом все места, в которые были внесены изменения, чтобы не расписывать здесь каждую такую, однотипную для всех классов, строчку кода.

В классе управления паттерном "Пин бар":

class CPatternControlPinBar : public CPatternControl { protected : virtual ENUM_PATTERN_DIRECTION FindPattern( const datetime series_bar_time, MqlRates &mother_bar_data) const ; virtual CPattern *CreatePattern( const ENUM_PATTERN_DIRECTION direction, const uint id,CBar *bar); virtual ulong GetPatternCode( const ENUM_PATTERN_DIRECTION direction, const datetime time) const { return (time+PATTERN_TYPE_PIN_BAR+PATTERN_STATUS_PA+direction+ this .Timeframe()+ this .m_symbol_code); } virtual CArrayObj*GetListPatterns( void ); virtual ulong CreateObjectID( void ); public : CPatternControlPinBar( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, CArrayObj *list_series,CArrayObj *list_patterns, const MqlParam ¶m[] ) : CPatternControl(symbol,timeframe,PATTERN_STATUS_PA,PATTERN_TYPE_PIN_BAR,list_series,list_patterns ,param ) { this .m_min_body_size=( uint ) this .PatternParams[ 0 ].integer_value; this .m_ratio_body_to_candle_size= this .PatternParams[ 1 ].double_value; this .m_ratio_larger_shadow_to_candle_size= this .PatternParams[ 2 ].double_value; this .m_ratio_smaller_shadow_to_candle_size= this .PatternParams[ 3 ].double_value; this .m_ratio_candle_sizes= 0 ; this .m_object_id= this .CreateObjectID(); } };

...

ENUM_PATTERN_DIRECTION CPatternControlPinBar::FindPattern( const datetime series_bar_time, MqlRates &mother_bar_data) const { CArrayObj *list=CSelect::ByBarProperty( this .m_list_series,BAR_PROP_TIME,series_bar_time,EQUAL); if (list== NULL || list.Total()== 0 ) return WRONG_VALUE ; list=CSelect::ByBarProperty(list,BAR_PROP_RATIO_BODY_TO_CANDLE_SIZE, this .RatioBodyToCandleSizeValue(),EQUAL_OR_LESS); list=CSelect::ByBarProperty(list,BAR_PROP_RATIO_BODY_TO_CANDLE_SIZE, this .m_min_body_size,EQUAL_OR_MORE); if (list== NULL || list.Total()== 0 ) return WRONG_VALUE ;

В классе управления паттерном "Внутренний бар":

class CPatternControlInsideBar : public CPatternControl { private : bool CheckInsideBar( const CBar *bar1, const CBar *bar0) const { if (bar0== NULL || bar1== NULL ) return false ; return (bar0.High()<bar1.High() && bar0.Low()>bar1.Low()); } bool FindMotherBar(CArrayObj *list, MqlRates &rates) const { bool res= false ; if (list== NULL ) return false ; for ( int i=list.Total()- 2 ;i> 0 ;i--) { CBar *bar0=list.At(i); CBar *bar1=list.At(i- 1 ); if (bar0== NULL || bar1== NULL ) return false ; if (CheckInsideBar(bar1,bar0)) { this .SetBarData(bar1,rates); res= true ; } else break ; } return res; } protected : virtual ENUM_PATTERN_DIRECTION FindPattern( const datetime series_bar_time, MqlRates &mother_bar_data) const ; virtual CPattern *CreatePattern( const ENUM_PATTERN_DIRECTION direction, const uint id,CBar *bar); virtual ulong GetPatternCode( const ENUM_PATTERN_DIRECTION direction, const datetime time) const { return (time+PATTERN_TYPE_INSIDE_BAR+PATTERN_STATUS_PA+PATTERN_DIRECTION_BOTH+ this .Timeframe()+ this .m_symbol_code); } virtual CArrayObj*GetListPatterns( void ); virtual ulong CreateObjectID( void ); public : CPatternControlInsideBar( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, CArrayObj *list_series,CArrayObj *list_patterns , const MqlParam ¶m[] ) : CPatternControl(symbol,timeframe,PATTERN_STATUS_PA,PATTERN_TYPE_INSIDE_BAR,list_series,list_patterns ,param ) { this .m_min_body_size=( uint ) this .PatternParams[ 0 ].integer_value; this .m_ratio_body_to_candle_size= 0 ; this .m_ratio_larger_shadow_to_candle_size= 0 ; this .m_ratio_smaller_shadow_to_candle_size= 0 ; this .m_ratio_candle_sizes= 0 ; this .m_object_id= this .CreateObjectID(); } };

...

ENUM_PATTERN_DIRECTION CPatternControlInsideBar::FindPattern( const datetime series_bar_time, MqlRates &mother_bar_data) const {

По аналогии с классами управления паттернами "Пин-Бар" и "Внутренний Бар" далее по тексту напишем класс управления паттерном "Внешний Бар":

class CPatternControlOutsideBar : public CPatternControl { private : bool CheckProportions( const CBar *bar) const { return (bar.RatioBodyToCandleSize()>= this .RatioBodyToCandleSizeValue()); } double GetRatioCandles( const CBar *bar) const { if (bar== NULL ) return 0 ; CArrayObj *list=CSelect::ByBarProperty( this .m_list_series,BAR_PROP_TIME,bar.Time(),LESS); if (list== NULL || list.Total()== 0 ) return 0 ; list.Sort(SORT_BY_BAR_TIME); CBar *bar1=list.At(list.Total()- 1 ); if (bar1== NULL ) return 0 ; return (bar.Size()> 0 ? bar1.Size()* 100.0 /bar.Size() : 0.0 ); } bool CheckOutsideBar( const CBar *bar1, const CBar *bar0) const { if (bar0== NULL || bar1== NULL || bar0.TypeBody()==BAR_BODY_TYPE_NULL || bar1.TypeBody()==BAR_BODY_TYPE_NULL || bar0.TypeBody()==BAR_BODY_TYPE_CANDLE_ZERO_BODY || bar1.TypeBody()==BAR_BODY_TYPE_CANDLE_ZERO_BODY || bar0.TypeBody()==bar1.TypeBody()) return false ; double ratio=(bar0.Size()> 0 ? bar1.Size()* 100.0 /bar0.Size() : 0.0 ); if (ratio< this .RatioCandleSizeValue()) return false ; return (bar1.High()<=bar0.High() && bar1.Low()>=bar0.Low() && bar1.TopBody()<bar0.TopBody() && bar1.BottomBody()>bar0.BottomBody()); } protected : virtual ENUM_PATTERN_DIRECTION FindPattern( const datetime series_bar_time, MqlRates &mother_bar_data) const ; virtual CPattern *CreatePattern( const ENUM_PATTERN_DIRECTION direction, const uint id,CBar *bar); virtual ulong GetPatternCode( const ENUM_PATTERN_DIRECTION direction, const datetime time) const { return (time+PATTERN_TYPE_OUTSIDE_BAR+PATTERN_STATUS_PA+direction+ this .Timeframe()+ this .m_symbol_code); } virtual CArrayObj*GetListPatterns( void ); virtual ulong CreateObjectID( void ); public : CPatternControlOutsideBar( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, CArrayObj *list_series,CArrayObj *list_patterns, const MqlParam ¶m[]) : CPatternControl(symbol,timeframe,PATTERN_STATUS_PA,PATTERN_TYPE_OUTSIDE_BAR,list_series,list_patterns,param) { this .m_min_body_size=( uint ) this .PatternParams[ 0 ].integer_value; this .m_ratio_candle_sizes= this .PatternParams[ 1 ].double_value; this .m_ratio_body_to_candle_size= this .PatternParams[ 2 ].double_value; this .m_object_id= this .CreateObjectID(); } };

Необходимые условия для определения паттерна: тело бара справа должно полностью перекрывать размеры тела бара слева, а тени баров либо равны, либо тени бара справа могут перекрывать тени бара слева. Такой поиск осуществляется в методе CheckOutsideBar(). Кроме того, необходимо учитывать соотношение размеров тел свечей, входящих в паттерн, относительно полного размера свечей. Эту проверку выполняет метод CheckProportions().

В конструкторе класса устанавливаем статус паттерна как "Price Action", тип паттерна как "Outside Bar" и устанавливаем все пропорции свечей паттерна из массива структур, переданного в конструктор.

Метод, создающий идентификатор объекта на основе критериев поиска паттерна:

ulong CPatternControlOutsideBar::CreateObjectID( void ) { ushort bodies=( ushort ) this .RatioCandleSizeValue()* 100 ; ushort body=( ushort ) this .RatioBodyToCandleSizeValue()* 100 ; ulong res= 0 ; this .UshortToLong(bodies, 0 ,res); return this .UshortToLong(body, 1 ,res); }

Два критерия (процентные отношения размеров свечей и отношение тела свечи к полному размеру свечи) задаются в вещественных числах (в процентах) и не могут быть больше 100. Поэтому мы их переводим в целочисленные значения умножением на 100, а далее создаём ulong-идентификатор при помощи метода расширенного стандартного объекта библиотеки UshortToLong(), заполняющий указанные биты long-числа ushort-значениями:

long CBaseObjExt::UshortToLong( const ushort ushort_value, const uchar to_byte, long &long_value) { if (to_byte> 3 ) { :: Print (DFUN,CMessage::Text(MSG_LIB_SYS_ERROR_INDEX)); return 0 ; } return (long_value |= this .UshortToByte(ushort_value,to_byte)); } long CBaseObjExt::UshortToByte( const ushort value, const uchar to_byte) const { return ( long )value<<( 16 *to_byte); }

Метод, создающий паттерн с указанным направлением:

CPattern *CPatternControlOutsideBar::CreatePattern( const ENUM_PATTERN_DIRECTION direction, const uint id,CBar *bar) { if (bar== NULL ) return NULL ; MqlRates rates={ 0 }; this .SetBarData(bar,rates); CPatternOutsideBar *obj= new CPatternOutsideBar(id, this . Symbol (), this .Timeframe(),rates,direction); if (obj== NULL ) return NULL ; obj.SetProperty(PATTERN_PROP_RATIO_BODY_TO_CANDLE_SIZE,bar.RatioBodyToCandleSize()); obj.SetProperty(PATTERN_PROP_RATIO_LOWER_SHADOW_TO_CANDLE_SIZE,bar.RatioLowerShadowToCandleSize()); obj.SetProperty(PATTERN_PROP_RATIO_UPPER_SHADOW_TO_CANDLE_SIZE,bar.RatioUpperShadowToCandleSize()); obj.SetProperty(PATTERN_PROP_RATIO_CANDLE_SIZES, this .GetRatioCandles(bar)); obj.SetProperty(PATTERN_PROP_RATIO_BODY_TO_CANDLE_SIZE_CRITERION, this .RatioBodyToCandleSizeValue()); obj.SetProperty(PATTERN_PROP_RATIO_LARGER_SHADOW_TO_CANDLE_SIZE_CRITERION, this .RatioLargerShadowToCandleSizeValue()); obj.SetProperty(PATTERN_PROP_RATIO_SMALLER_SHADOW_TO_CANDLE_SIZE_CRITERION, this .RatioSmallerShadowToCandleSizeValue()); obj.SetProperty(PATTERN_PROP_RATIO_CANDLE_SIZES_CRITERION, this .RatioCandleSizeValue()); obj.SetProperty(PATTERN_PROP_CTRL_OBJ_ID, this .ObjectID()); return obj; }

Метод создаёт новый объект класса паттерна "Внешний Бар", заполняет данные о его пропорциях и критериях поиска и возвращает указатель на созданный объект.

Метод поиска паттерна:

ENUM_PATTERN_DIRECTION CPatternControlOutsideBar::FindPattern( const datetime series_bar_time, MqlRates &mother_bar_data) const { CArrayObj *list=CSelect::ByBarProperty( this .m_list_series,BAR_PROP_TIME,series_bar_time,EQUAL_OR_LESS); if (list== NULL || list.Total()== 0 ) return WRONG_VALUE ; list.Sort(SORT_BY_BAR_TIME); CBar *bar_patt=list.At(list.Total()- 1 ); if (bar_patt== NULL ) return WRONG_VALUE ; for ( int i=list.Total()- 2 ;i>= 0 ;i--) { CBar *bar_prev=list.At(i); if (bar_prev== NULL ) return WRONG_VALUE ; if (! this .CheckProportions(bar_patt) || ! this .CheckProportions(bar_prev)) return WRONG_VALUE ; if (! this .CheckOutsideBar(bar_prev,bar_patt)) return WRONG_VALUE ; this .SetBarData(bar_prev,mother_bar_data); if (bar_patt.TypeBody()==BAR_BODY_TYPE_BULLISH) return PATTERN_DIRECTION_BULLISH; if (bar_patt.TypeBody()==BAR_BODY_TYPE_BEARISH) return PATTERN_DIRECTION_BEARISH; } return WRONG_VALUE ; }

Логика метода расписана в комментариях. В метод передаётся время открытия текущего бара. Получаем список всех баров кроме текущего (на нулевом баре паттерны не ищем). В цикле по полученному списку баров проверяем каждые близлежащие два бара на предмет их соответствия критериям паттерна. Если их соотношение представляет из себя паттерн — определяем и возвращаем направление паттерна.

Метод, возвращающий список паттернов, управляемых этим объектом:

CArrayObj *CPatternControlOutsideBar::GetListPatterns( void ) { CArrayObj *list=CSelect::ByPatternProperty( this .m_list_all_patterns,PATTERN_PROP_PERIOD, this .Timeframe(),EQUAL); list=CSelect::ByPatternProperty(list,PATTERN_PROP_SYMBOL, this . Symbol (),EQUAL); list=CSelect::ByPatternProperty(list,PATTERN_PROP_TYPE,PATTERN_TYPE_OUTSIDE_BAR,EQUAL); return CSelect::ByPatternProperty(list,PATTERN_PROP_CTRL_OBJ_ID, this .ObjectID(),EQUAL); }

Из общего списка всех паттернов получаем список, отфильтрованный по периоду графика, затем из полученного списка получаем список, отфильтрованный по имени символа. Далее полученный список фильтруется по типу паттерна "Внешний Бар" и полученный список фильтруется по идентификатору данного объекта управления. В итоге метод возвращает список только тех паттернов, которыми управляет данный класс.

Теперь нам нужно полностью переработать класс управления паттернами. Подробнее о нём можно почитать в этой статье.

Вместо длинных и однообразных методов для работы с каждым из типов паттернов, создадим несколько методов для работы с указанным паттерном. Далее в том же файле удалим из класса управления паттернами многочисленные однотипные методы, такие как:

... "Возвращает объект управления паттерном ..." CPatternControl *GetObjControlPattern ...XXXXX(), ... "Устанавливает флаг использования паттерна ... и создаёт объект управления если его ещё нет" void SetUsedPattern ... XXXXX( const bool flag), ... "Возвращает флаг использования паттерна ..." bool IsUsedPattern ...XXXXX( void ), ... "Устанавливает флаг рисования точками паттерна ..." void SetDrawingAsDotsPattern ...XXXXX( const bool flag, const bool redraw), ... "Возвращает флаг рисования точками паттерна ..." bool IsDrawingAsDotsPattern ...XXXXX( void ), ... "Ставит метки паттернов ... на графике" void DrawPattern ...XXXXX( const bool redraw= false )

В общем, таких методов очень много — на каждый паттерн по своему методу. В итоге — почти на 1300 строк кода. Удалим все строки класса управления паттернами, и заново перепишем весь класс. Теперь для работы с паттернами будет по несколько методов с возможностью выбора, с каким именно паттерном работать.

Полностью переписанный класс со всеми его методами теперь будет таким:

class CPatternsControl : public CBaseObjExt { private : CArrayObj m_list_controls; CArrayObj *m_list_series; CArrayObj *m_list_all_patterns; ENUM_TIMEFRAMES m_timeframe; string m_symbol; public : ENUM_TIMEFRAMES Timeframe( void ) const { return this .m_timeframe; } string Symbol ( void ) const { return this .m_symbol; } CPatternsControl *GetObject( void ) { return & this ; } protected : CPatternControl *CreateObjControlPattern( const ENUM_PATTERN_TYPE pattern, MqlParam ¶m[]) { switch (pattern) { case PATTERN_TYPE_HARAMI : return NULL ; case PATTERN_TYPE_HARAMI_CROSS : return NULL ; case PATTERN_TYPE_TWEEZER : return NULL ; case PATTERN_TYPE_PIERCING_LINE : return NULL ; case PATTERN_TYPE_DARK_CLOUD_COVER : return NULL ; case PATTERN_TYPE_THREE_WHITE_SOLDIERS : return NULL ; case PATTERN_TYPE_THREE_BLACK_CROWS : return NULL ; case PATTERN_TYPE_SHOOTING_STAR : return NULL ; case PATTERN_TYPE_HAMMER : return NULL ; case PATTERN_TYPE_INVERTED_HAMMER : return NULL ; case PATTERN_TYPE_HANGING_MAN : return NULL ; case PATTERN_TYPE_DOJI : return NULL ; case PATTERN_TYPE_DRAGONFLY_DOJI : return NULL ; case PATTERN_TYPE_GRAVESTONE_DOJI : return NULL ; case PATTERN_TYPE_MORNING_STAR : return NULL ; case PATTERN_TYPE_MORNING_DOJI_STAR : return NULL ; case PATTERN_TYPE_EVENING_STAR : return NULL ; case PATTERN_TYPE_EVENING_DOJI_STAR : return NULL ; case PATTERN_TYPE_THREE_STARS : return NULL ; case PATTERN_TYPE_ABANDONED_BABY : return NULL ; case PATTERN_TYPE_PIVOT_POINT_REVERSAL : return NULL ; case PATTERN_TYPE_OUTSIDE_BAR : return new CPatternControlOutsideBar( this .m_symbol, this .m_timeframe, this .m_list_series, this .m_list_all_patterns,param); case PATTERN_TYPE_INSIDE_BAR : return new CPatternControlInsideBar( this .m_symbol, this .m_timeframe, this .m_list_series, this .m_list_all_patterns,param); case PATTERN_TYPE_PIN_BAR : return new CPatternControlPinBar( this .m_symbol, this .m_timeframe, this .m_list_series, this .m_list_all_patterns,param); case PATTERN_TYPE_RAILS : return NULL ; default : return NULL ; } } CPatternControl *GetObjControlPattern( const ENUM_PATTERN_TYPE pattern, MqlParam ¶m[]) { int total= this .m_list_controls.Total(); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { CPatternControl *obj= this .m_list_controls.At(i); if (obj== NULL || obj.TypePattern()!=pattern) continue ; if (IsEqualMqlParamArrays(obj.PatternParams,param)) return obj; } return NULL ; } public : void RefreshAll( void ) { int total= this .m_list_controls.Total(); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { CPatternControl *obj= this .m_list_controls.At(i); if (obj== NULL ) continue ; if (:: MQLInfoInteger ( MQL_TESTER )) { long int_value= 0 ; double dbl_value= 0 ; if (:: ChartGetInteger ( this .m_chart_id, CHART_SCALE , 0 , int_value)) { if (obj.ChartScale()!=int_value) obj.SetChartScale(( int )int_value); } if (:: ChartGetInteger ( this .m_chart_id, CHART_HEIGHT_IN_PIXELS , 0 , int_value)) { if (obj.ChartHeightInPixels()!=int_value) obj.SetChartHeightInPixels(( int )int_value); } if (:: ChartGetInteger ( this .m_chart_id, CHART_WIDTH_IN_PIXELS , 0 , int_value)) { if (obj.ChartWidthInPixels()!=int_value) obj.SetChartWidthInPixels(( int )int_value); } if (:: ChartGetDouble ( this .m_chart_id, CHART_PRICE_MAX , 0 , dbl_value)) { if (obj.ChartPriceMax()!=dbl_value) obj.SetChartPriceMax(dbl_value); } if (:: ChartGetDouble ( this .m_chart_id, CHART_PRICE_MIN , 0 , dbl_value)) { if (obj.ChartPriceMin()!=dbl_value) obj.SetChartPriceMin(dbl_value); } } obj.CreateAndRefreshPatternList(); } } void SetChartPropertiesToPattCtrl( const double price_max, const double price_min, const int scale, const int height_px, const int width_px) { int total= this .m_list_controls.Total(); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { CPatternControl *obj= this .m_list_controls.At(i); if (obj== NULL ) continue ; obj.SetChartHeightInPixels(height_px); obj.SetChartWidthInPixels(width_px); obj.SetChartScale(scale); obj.SetChartPriceMax(price_max); obj.SetChartPriceMin(price_min); } } void SetUsedPattern( const ENUM_PATTERN_TYPE pattern, MqlParam ¶m[], const bool flag) { CPatternControl *obj= NULL ; obj= this .GetObjControlPattern(pattern,param); if (obj!= NULL ) obj.SetUsed(flag); else if (flag) { obj= this .CreateObjControlPattern(pattern,param); if (obj== NULL ) return ; if (! this .m_list_controls.Add(obj)) { delete obj; return ; } obj.SetUsed(flag); obj.CreateAndRefreshPatternList(); } } bool IsUsedPattern( const ENUM_PATTERN_TYPE pattern, MqlParam ¶m[]) { CPatternControl *obj= this .GetObjControlPattern(pattern,param); return (obj!= NULL ? obj.IsUsed() : false ); } void DrawPattern( const ENUM_PATTERN_TYPE pattern, MqlParam ¶m[], const bool redraw= false ) { CPatternControl *obj=GetObjControlPattern(pattern,param); if (obj!= NULL ) obj.DrawPatterns(redraw); } void RedrawPattern( const ENUM_PATTERN_TYPE pattern, MqlParam ¶m[], const bool redraw= false ) { CPatternControl *obj=GetObjControlPattern(pattern,param); if (obj!= NULL ) obj.RedrawPatterns(redraw); } CPatternsControl( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe,CArrayObj *list_timeseries,CArrayObj *list_all_patterns); }; CPatternsControl::CPatternsControl( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe,CArrayObj *list_timeseries,CArrayObj *list_all_patterns) { this .m_type=OBJECT_DE_TYPE_SERIES_PATTERNS_CONTROLLERS; this .m_symbol=(symbol== NULL || symbol== "" ? :: Symbol () : symbol); this .m_timeframe=(timeframe== PERIOD_CURRENT ? :: Period () : timeframe); this .m_list_series=list_timeseries; this .m_list_all_patterns=list_all_patterns; }

Логика методов прокомментирована в коде. Хочется пояснить по выделенному блоку кода: при работе в визуальном режиме тестера обработчик OnChartEvent() практически бесполезен. А именно в нём мы отслеживаем изменение размеров графика по событию CHARTEVENT_CHART_CHANGE и записываем новые размеры графика в объект управления паттернами, откуда эти данные поступают в объекты паттернов. Но в тестере это не работает. Поэтому в выделенном блоке кода в тестере отслеживается изменение размеров графика и, при его изменении, новые данные заносятся в объекты управления паттернами.

Далее по коду в этом же файле \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Series\SeriesDE.mqh у нас написан класс таймсерии CSeriesDE. Доработаем этот класс.

Каждый раз при поиске какого-либо объекта-бара в списке таймсерии у нас создаётся новый объект при помощи оператора new, устанавливаются его параметры, объект с идентичными параметрами ищется в списке, а затем, этот новый созданный объект удаляется:

CBar *CSeriesDE::GetBar( const datetime time) { CBar *obj= new CBar(); if (obj== NULL ) return NULL ; obj.SetSymbolPeriod( this .m_symbol, this .m_timeframe,time); this .m_list_series.Sort(SORT_BY_BAR_TIME); int index= this .m_list_series.Search(obj); delete obj; return this .m_list_series.At(index); }

Таким образом, в некоторых ситуациях получается постоянное создание-удаление объекта в цикле. Это неправильно. Лучше создать единственный объект-экземпляр для поиска и использовать его для установки параметров и использования как образец для поиска. Таким образом избавимся от постоянного пересоздания объектов.

Объявим экземпляр объекта-бара для поиска:

class CSeriesDE : public CBaseObj { private : CBar m_bar_tmp; ENUM_TIMEFRAMES m_timeframe; string m_symbol;

и перепишем заново метод, возвращающий объект-бар по времени в таймсерии:

CBar *CSeriesDE::GetBar( const datetime time) { this .m_bar_tmp.SetSymbolPeriod( this .m_symbol, this .m_timeframe,time); this .m_list_series.Sort(SORT_BY_BAR_TIME); int index= this .m_list_series.Search(& this .m_bar_tmp); return this .m_list_series.At(index); }

Теперь, вместо создания и удаления нового объекта, мы в единственный экземпляр устанавливаем нужные параметры для поиска и ищем идентичный экземпляр в списке по образцу. Объект создан всего один раз в конструкторе класса и постоянно используется без пересоздания.

Точно так же, как в классе управления паттернами, удалим длинные списки методов для работы с каждым паттерном, и заменим их на несколько методов с выбором нужного паттерна:

void SetUsedPattern( const ENUM_PATTERN_TYPE pattern, MqlParam ¶m[], const bool flag) { if ( this .m_patterns_control!= NULL ) this .m_patterns_control.SetUsedPattern(pattern,param,flag); } bool IsUsedPattern( const ENUM_PATTERN_TYPE pattern, MqlParam ¶m[]) { return ( this .m_patterns_control!= NULL ? this .m_patterns_control.IsUsedPattern(pattern,param) : false ); } void DrawPattern( const ENUM_PATTERN_TYPE pattern, MqlParam ¶m[], const bool redraw= false ) { if ( this .m_patterns_control!= NULL ) this .m_patterns_control.DrawPattern(pattern,param,redraw); } void RedrawPattern( const ENUM_PATTERN_TYPE pattern, MqlParam ¶m[], const bool redraw= false ) { if ( this .m_patterns_control!= NULL ) this .m_patterns_control.RedrawPattern(pattern,param,redraw); } void SetChartPropertiesToPattCtrl( const double price_max, const double price_min, const int scale, const int height_px, const int width_px) { if ( this .m_patterns_control!= NULL ) this .m_patterns_control.SetChartPropertiesToPattCtrl(price_max,price_min,scale,height_px,width_px); }

Теперь для выбора нужного паттерна достаточно указать в параметрах методов его тип, а не использовать по собственному методу для каждого из паттернов.

В классе таймсерии символа в файле D:\MetaQuotes\MT5\MQL5\Include\DoEasy\Objects\Series\TimeSeriesDE.mqh точно так же изменим методы для работы с паттернами.

В теле класса, в самом конце, под заголовком

CTimeSeriesDE(CArrayObj *list_all_patterns) { this .m_type=OBJECT_DE_TYPE_SERIES_SYMBOL; this .m_list_all_patterns=list_all_patterns; } CTimeSeriesDE(CArrayObj *list_all_patterns, const string symbol);

написан длинный список объявлений методов для работы с паттернами. Удалим все эти объявления и заменим на объявление нескольких методов с выбором нужного паттерна:

CTimeSeriesDE(CArrayObj *list_all_patterns) { this .m_type=OBJECT_DE_TYPE_SERIES_SYMBOL; this .m_list_all_patterns=list_all_patterns; } CTimeSeriesDE(CArrayObj *list_all_patterns, const string symbol); void SetUsedPattern( const ENUM_PATTERN_TYPE pattern, MqlParam ¶m[], const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool flag); bool IsUsedPattern( const ENUM_PATTERN_TYPE pattern, MqlParam ¶m[], const ENUM_TIMEFRAMES timeframe); void DrawPattern( const ENUM_PATTERN_TYPE pattern, MqlParam ¶m[], const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool redraw= false ); void RedrawPattern( const ENUM_PATTERN_TYPE pattern, MqlParam ¶m[], const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool redraw= false ); void SetChartPropertiesToPattCtrl( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const double price_max, const double price_min, const int scale, const int height_px, const int width_px); };

За пределами тела класса, в самом конце листинга файла, под таким же заголовком написаны реализации объявленных методов. Удалим весь этот длинный список и заменим на новые методы:

void CTimeSeriesDE::SetUsedPattern( const ENUM_PATTERN_TYPE pattern, MqlParam ¶m[], const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool flag) { CSeriesDE *series= this .GetSeries(timeframe); if (series!= NULL ) series.SetUsedPattern(pattern,param,flag); } bool CTimeSeriesDE::IsUsedPattern( const ENUM_PATTERN_TYPE pattern, MqlParam ¶m[], const ENUM_TIMEFRAMES timeframe) { CSeriesDE *series= this .GetSeries(timeframe); return (series!= NULL ? series.IsUsedPattern(pattern,param) : false ); } void CTimeSeriesDE::DrawPattern( const ENUM_PATTERN_TYPE pattern, MqlParam ¶m[], const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool redraw= false ) { CSeriesDE *series= this .GetSeries(timeframe); if (series!= NULL ) series.DrawPattern(pattern,param,redraw); } void CTimeSeriesDE::RedrawPattern( const ENUM_PATTERN_TYPE pattern, MqlParam ¶m[], const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool redraw= false ) { CSeriesDE *series= this .GetSeries(timeframe); if (series!= NULL ) series.RedrawPattern(pattern,param,redraw); } void CTimeSeriesDE::SetChartPropertiesToPattCtrl( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const double price_max, const double price_min, const int scale, const int height_px, const int width_px) { CSeriesDE *series= this .GetSeries(timeframe); if (series!= NULL ) series.SetChartPropertiesToPattCtrl(price_max,price_min,scale,height_px,width_px); }

В каждый метод передаётся требуемый таймфрейм графика, с паттернами которого нужно работать, и необходимые параметры, по которым выбирается объект управления паттернами. Далее получается указатель на требуемую таймсерию, и возвращается результат обращения к одноимённому методу класса таймсерии.

Сделаем доработки и в файле класса коллекции таймсерий \MQL5\Include\DoEasy\Collections\TimeSeriesCollection.mqh.

В этом классе будем получать размеры графика, их изменение, и отсылать в классы управления паттернами. Добавим новые переменные для хранения размеров графика:

class CTimeSeriesCollection : public CBaseObjExt { private : CListObj m_list; CListObj m_list_all_patterns; CChartObjCollection *m_charts; double m_chart_max; double m_chart_min; int m_chart_scale; int m_chart_wpx; int m_chart_hpx; int IndexTimeSeries( const string symbol); public :

Под заголовком —

так же, как и в предыдущих классах, удалим объявленные методы и впишем новые с указанием типа паттерна:

bool CopyToBufferAsSeries( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const ENUM_BAR_PROP_DOUBLE property, double &array[], const double empty= EMPTY_VALUE ); void SetUsedPattern( const ENUM_PATTERN_TYPE pattern, MqlParam ¶m[], const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool flag); bool IsUsedPattern( const ENUM_PATTERN_TYPE pattern, MqlParam ¶m[], const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe); void DrawPattern( const ENUM_PATTERN_TYPE pattern, MqlParam ¶m[], const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool redraw= false ); void RedrawPattern( const ENUM_PATTERN_TYPE pattern, MqlParam ¶m[], const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool redraw= false ); void SetChartPropertiesToPattCtrl( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const double price_max, const double price_min, const int scale, const int height_px, const int width_px);

В конце тела класса объявим обработчик событий:

void OnInit (CChartObjCollection *charts) { this .m_charts=charts; } virtual void OnChartEvent ( const int id, const long & lparam, const double & dparam, const string & sparam); CTimeSeriesCollection( void ); };

В конструкторе класса запишем размеры графика в новые переменные:

CTimeSeriesCollection::CTimeSeriesCollection( void ) { this .m_type=COLLECTION_SERIES_ID; this .m_list.Clear(); this .m_list.Sort(); this .m_list.Type(COLLECTION_SERIES_ID); this .m_list_all_patterns.Clear(); this .m_list_all_patterns.Sort(); this .m_list_all_patterns.Type(COLLECTION_SERIES_PATTERNS_ID); this .m_chart_scale=( int ):: ChartGetInteger ( this .m_chart_id, CHART_SCALE ); this .m_chart_max=:: ChartGetDouble ( this .m_chart_id, CHART_PRICE_MAX ); this .m_chart_min=:: ChartGetDouble ( this .m_chart_id, CHART_PRICE_MIN ); this .m_chart_wpx=( int ):: ChartGetInteger ( this .m_chart_id, CHART_WIDTH_IN_PIXELS ); this .m_chart_hpx=( int ):: ChartGetInteger ( this .m_chart_id, CHART_HEIGHT_IN_PIXELS ); }

За пределами тела класса под заголовком —

удалим все методы для работы с каждым конкретным паттерном. Вместо удалённых методов напишем новые — с указанием типа паттерна:

void CTimeSeriesCollection::SetUsedPattern( const ENUM_PATTERN_TYPE pattern, MqlParam ¶m[], const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool flag) { CTimeSeriesDE *timeseries= this .GetTimeseries(symbol); if (timeseries!= NULL ) timeseries.SetUsedPattern(pattern,param,timeframe,flag); } bool CTimeSeriesCollection::IsUsedPattern( const ENUM_PATTERN_TYPE pattern, MqlParam ¶m[], const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe) { CTimeSeriesDE *timeseries= this .GetTimeseries(symbol); return (timeseries!= NULL ? timeseries.IsUsedPattern(pattern,param,timeframe) : false ); } void CTimeSeriesCollection::DrawPattern( const ENUM_PATTERN_TYPE pattern, MqlParam ¶m[], const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool redraw= false ) { CTimeSeriesDE *timeseries= this .GetTimeseries(symbol); if (timeseries!= NULL ) timeseries.DrawPattern(pattern,param,timeframe,redraw); } void CTimeSeriesCollection::RedrawPattern( const ENUM_PATTERN_TYPE pattern, MqlParam ¶m[], const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool redraw= false ) { CTimeSeriesDE *timeseries= this .GetTimeseries(symbol); if (timeseries!= NULL ) timeseries.RedrawPattern(pattern,param,timeframe,redraw); } void CTimeSeriesCollection::SetChartPropertiesToPattCtrl( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const double price_max, const double price_min, const int scale, const int height_px, const int width_px) { CTimeSeriesDE *timeseries= this .GetTimeseries(symbol); if (timeseries!= NULL ) timeseries.SetChartPropertiesToPattCtrl(timeframe,price_max,price_min,scale,height_px,width_px); }

В каждый метод передаётся требуемый таймфрейм и символ графика, с паттернами которого нужно работать, и необходимые параметры, по которым выбирается объект управления паттернами. Далее получается указатель на требуемую таймсерию и возвращается результат обращения к одноимённому методу класса таймсерии символа.

Ниже напишем обработчик событий:

void CTimeSeriesCollection:: OnChartEvent ( const int id, const long & lparam, const double & dparam, const string & sparam) { CChartObj *chart= this .m_charts.GetChart( this .m_charts.GetMainChartID()); if (chart== NULL ) return ; CChartWnd *wnd= this .m_charts.GetChartWindow(chart.ID(), 0 ); if (wnd== NULL ) return ; bool res= false ; if (id== CHARTEVENT_CHART_CHANGE ) { int scale=( int ):: ChartGetInteger (chart.ID(), CHART_SCALE ); if ( this .m_chart_scale!=scale) { this .m_chart_scale=scale; res= true ; } int chart_wpx=( int ):: ChartGetInteger (chart.ID(), CHART_WIDTH_IN_PIXELS ); if ( this .m_chart_wpx!=chart_wpx) { this .m_chart_wpx=chart_wpx; res= true ; } int chart_hpx=( int ):: ChartGetInteger (chart.ID(), CHART_HEIGHT_IN_PIXELS ); if ( this .m_chart_hpx!=chart_hpx) { this .m_chart_hpx=chart_hpx; res= true ; } double chart_max=:: ChartGetDouble (chart.ID(), CHART_PRICE_MAX ); if ( this .m_chart_max!=chart_max) { this .m_chart_max=chart_max; res= true ; } double chart_min=:: ChartGetDouble (chart.ID(), CHART_PRICE_MIN ); if ( this .m_chart_min!=chart_min) { this .m_chart_min=chart_min; res= true ; } if (res) { this .SetChartPropertiesToPattCtrl(chart. Symbol (),chart.Timeframe(),chart_max,chart_min,scale,chart_hpx,chart_wpx); CArrayObj *list=CSelect::ByPatternProperty( this .GetListAllPatterns(),PATTERN_PROP_SYMBOL,chart. Symbol (),EQUAL); list=CSelect::ByPatternProperty(list,PATTERN_PROP_PERIOD,chart.Timeframe(),EQUAL); if (list!= NULL ) { int total=list.Total(); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { CPattern *pattern=list.At(i); if (pattern== NULL ) continue ; pattern.SetChartWidthInPixels( this .m_chart_wpx); pattern.SetChartHeightInPixels( this .m_chart_hpx); pattern.SetChartScale( this .m_chart_scale); pattern.SetChartPriceMax( this .m_chart_max); pattern.SetChartPriceMin( this .m_chart_min); pattern.Redraw( false ); } :: ChartRedraw (chart.ID()); } } } }

Вся логика обработчика полностью расписана в комментариях к коду. Именно здесь, при обнаружении изменения размеров графика, новые размеры передаются в классы управления паттернами таймсерий, и паттерны перерисовываются в соответствии с новыми размерами графика.

Теперь доработаем главный класс библиотеки CEngine в файле \MQL5\Include\DoEasy\Engine.mqh.

Здесь тоже в теле класса есть длинный список методов для работы с паттернами. Удалим только те методы, которые отвечают за рисование паттернов в виде точек. Остальные методы нужно доработать — теперь требуется отправлять параметры паттерна в методы работы с ним при помощи массива структур MqlParam. Во всех пока неиспользуемых методах будем заполнять только одно поле структуры, в котором передаётся минимальный размер свечей паттерна, например:

void SeriesSetUsedPatternHarami( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool flag) { MqlParam param[]={}; if (:: ArrayResize (param, 1 )== 1 ) { param[ 0 ].type= TYPE_UINT ; param[ 0 ].integer_value= 0 ; } this .m_time_series.SetUsedPattern(PATTERN_TYPE_HARAMI,param,CorrectSymbol(symbol),CorrectTimeframe(timeframe),flag); }

Остальные методы для пока ещё неиспользуемых паттернов идентичны, и рассматривать их нет необходимости — они есть в прилагаемых к статье файлах.

Рассмотрим методы для работы с уже созданными в библиотеке паттернами.

Метод, устанавливающий флаг использования паттерна Внешний бар (Поглощение) и создающий объект управления если его ещё нет:

void SeriesSetUsedPatternOutsideBar( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool flag, const double ratio_candles= 70 , const double ratio_body_to_shadows= 80 , const uint min_body_size= 3 ) { MqlParam param[]={}; if (:: ArrayResize (param, 3 )== 3 ) { param[ 0 ].type= TYPE_UINT ; param[ 0 ].integer_value=min_body_size; param[ 1 ].type= TYPE_DOUBLE ; param[ 1 ].double_value=ratio_candles; param[ 2 ].type= TYPE_DOUBLE ; param[ 2 ].double_value=ratio_body_to_shadows; } this .m_time_series.SetUsedPattern(PATTERN_TYPE_OUTSIDE_BAR,param,CorrectSymbol(symbol),CorrectTimeframe(timeframe),flag); }

Метод, устанавливающий флаг использования паттерна Внутренний бар и создающий объект управления если его ещё нет:

void SeriesSetUsedPatternInsideBar( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool flag, const uint min_body_size= 3 ) { MqlParam param[]={}; if (:: ArrayResize (param, 1 )== 1 ) { param[ 0 ].type= TYPE_UINT ; param[ 0 ].integer_value=min_body_size; } this .m_time_series.SetUsedPattern(PATTERN_TYPE_INSIDE_BAR,param,CorrectSymbol(symbol),CorrectTimeframe(timeframe),flag); }

В этом методе заполняется только одно поле структуры, так как паттерн не имеет настраиваемых свойств, кроме общего для всех паттернов свойства минимального размера свечей.

Метод, устанавливающий флаг использования паттерна Пин бар и создающий объект управления если его ещё нет:

void SeriesSetUsedPatternPinBar( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool flag, const double ratio_body= 30 , const double ratio_larger_shadow= 60 , const double ratio_smaller_shadow= 30 , const uint min_body_size= 3 ) { MqlParam param[]={}; if (:: ArrayResize (param, 4 )== 4 ) { param[ 0 ].type= TYPE_UINT ; param[ 0 ].integer_value=min_body_size; param[ 1 ].type= TYPE_DOUBLE ; param[ 1 ].double_value=ratio_body; param[ 2 ].type= TYPE_DOUBLE ; param[ 2 ].double_value=ratio_larger_shadow; param[ 3 ].type= TYPE_DOUBLE ; param[ 3 ].double_value=ratio_smaller_shadow; } this .m_time_series.SetUsedPattern(PATTERN_TYPE_PIN_BAR,param,CorrectSymbol(symbol),CorrectTimeframe(timeframe),flag); }

Рассмотрим методы для отображения паттернов на графике:

для уже реализованных паттернов в библиотеке

для пока ещё не созданного паттерна:

void SeriesDrawPatternOutsideBar( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const double ratio_candles= 70 , const double ratio_body_to_shadows= 80 , const uint min_body_size= 3 , const bool redraw= false ) { MqlParam param[]={}; if (:: ArrayResize (param, 3 )== 3 ) { param[ 0 ].type= TYPE_UINT ; param[ 0 ].integer_value=min_body_size; param[ 1 ].type= TYPE_DOUBLE ; param[ 1 ].double_value=ratio_candles; param[ 2 ].type= TYPE_DOUBLE ; param[ 2 ].double_value=ratio_body_to_shadows; } this .m_time_series.DrawPattern(PATTERN_TYPE_OUTSIDE_BAR,param,CorrectSymbol(symbol),CorrectTimeframe(timeframe),redraw); } void SeriesDrawPatternInsideBar( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const uint min_body_size= 3 , const bool redraw= false ) { MqlParam param[]={}; if (:: ArrayResize (param, 1 )== 1 ) { param[ 0 ].type= TYPE_UINT ; param[ 0 ].integer_value=min_body_size; } this .m_time_series.DrawPattern(PATTERN_TYPE_INSIDE_BAR,param,CorrectSymbol(symbol),CorrectTimeframe(timeframe),redraw); } void SeriesDrawPatternPinBar( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const double ratio_body= 30 , const double ratio_larger_shadow= 60 , const double ratio_smaller_shadow= 30 , const uint min_body_size= 3 , const bool redraw= false ) { MqlParam param[]={}; if (:: ArrayResize (param, 4 )== 4 ) { param[ 0 ].type= TYPE_UINT ; param[ 0 ].integer_value=min_body_size; param[ 1 ].type= TYPE_DOUBLE ; param[ 1 ].double_value=ratio_body; param[ 2 ].type= TYPE_DOUBLE ; param[ 2 ].double_value=ratio_larger_shadow; param[ 3 ].type= TYPE_DOUBLE ; param[ 3 ].double_value=ratio_smaller_shadow; } this .m_time_series.DrawPattern(PATTERN_TYPE_PIN_BAR,param,CorrectSymbol(symbol),CorrectTimeframe(timeframe),redraw); if (redraw) :: ChartRedraw (); } void SeriesDrawPatternRails( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool redraw= false ) { MqlParam param[]={}; if (:: ArrayResize (param, 1 )== 1 ) { param[ 0 ].type= TYPE_UINT ; param[ 0 ].integer_value= 0 ; } this .m_time_series.DrawPattern(PATTERN_TYPE_RAILS,param,CorrectSymbol(symbol),CorrectTimeframe(timeframe),redraw); }

Остальные методы для других паттернов идентичны методу для ещё не реализованного паттерна "Рельсы", и рассматривать их здесь не имеет смысла.

В самом конце тела класса объявим обработчик событий:

public : uint SetCompositeMagicNumber( ushort magic_id, const uchar group_id1= 0 , const uchar group_id2= 0 , const uchar pending_req_id= 0 ); void OnChartEvent ( const int id, const long & lparam, const double & dparam, const string & sparam); void OnDoEasyEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam); void EventsHandling( void ); };

За пределами тела класса напишем его реализацию:

void CEngine:: OnChartEvent ( const int id, const long & lparam, const double & dparam, const string & sparam) { this .m_graph_objects. OnChartEvent (id,lparam,dparam,sparam); this .m_time_series. OnChartEvent (id,lparam,dparam,sparam); }

Здесь сначала вызывается обработчик событий класса-коллекции графических объектов, и следом — обработчик событий коллекции таймсерий.

В обработчике событий библиотеки CEngine::OnDoEasyEvent() в блоке обработки событий таймсерий добавим блок для будущей обработки событий появления новых паттернов:

else if (idx>SERIES_EVENTS_NO_EVENT && idx<SERIES_EVENTS_NEXT_CODE) { if (idx==SERIES_EVENTS_NEW_BAR) { :: Print (DFUN,TextByLanguage( "Новый бар на " , "New Bar on " ),sparam, " " ,TimeframeDescription(( ENUM_TIMEFRAMES )dparam), ": " , TimeToString (lparam)); CArrayObj *list= this .m_buffers.GetListBuffersWithID(); if (list!= NULL ) { int total=list.Total(); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { CBuffer *buff=list.At(i); if (buff== NULL ) continue ; string symbol=sparam; ENUM_TIMEFRAMES timeframe=( ENUM_TIMEFRAMES )dparam; if (buff.TypeBuffer()==BUFFER_TYPE_DATA || buff.IndicatorType()== WRONG_VALUE ) continue ; if (buff. Symbol ()==symbol && buff.Timeframe()==timeframe ) { CSeriesDE *series= this .SeriesGetSeries(symbol,timeframe); if (series== NULL ) continue ; int count=:: fmin (( int )series.AvailableUsedData(),:: fmin (buff.GetDataTotal(),buff.IndicatorBarsCalculated())); this .m_buffers.PreparingDataBufferStdInd(buff.IndicatorType(),buff.ID(),count); } } } } if (idx==SERIES_EVENTS_MISSING_BARS) { :: Print (DFUN,TextByLanguage( "Пропущены бары на " , "Missed bars on " ),sparam, " " ,TimeframeDescription(( ENUM_TIMEFRAMES )dparam), ": " ,( string )lparam); } if (idx==SERIES_EVENTS_PATTERN) { } }

Здесь пока пусто, но, когда в дальнейшем будем делать отсылку событий паттернов, пропишем сюда обработку появления нового паттерна.

На этом доработка библиотеки завершена. Теперь проверим работу по поиску новых паттернов и обработку изменения горизонтального масштаба графика.





Тестирование



Для тестирования возьмём советник из прошлой статьи и сохраним его в новой папке \MQL5\Experts\TestDoEasy\Part136\ под новым именем TestDoEasy136.mq5.

Удалим из настроек флаг рисования паттернов точками:

sinput double InpPinBarRatioBody = 30.0 ; sinput double InpPinBarRatioLarger = 60.0 ; sinput double InpPinBarRatioSmaller= 30.0 ; sinput bool InpDrawPatternsAsDots= true ;

Добавим в настройки флаги использования паттернов и параметры для поиска паттерна "Внешний Бар":

sinput ENUM_SYMBOLS_MODE InpModeUsedSymbols = SYMBOLS_MODE_CURRENT; sinput string InpUsedSymbols = "EURUSD,AUDUSD,EURAUD,EURCAD,EURGBP,EURJPY,EURUSD,GBPUSD,NZDUSD,USDCAD,USDJPY" ; sinput ENUM_TIMEFRAMES_MODE InpModeUsedTFs = TIMEFRAMES_MODE_CURRENT; sinput string InpUsedTFs = "M1,M5,M15,M30,H1,H4,D1,W1,MN1" ; sinput ENUM_INPUT_YES_NO InpSearchPinBar = INPUT_YES; sinput double InpPinBarRatioBody = 30.0 ; sinput double InpPinBarRatioLarger = 60.0 ; sinput double InpPinBarRatioSmaller= 30.0 ; sinput ENUM_INPUT_YES_NO InpSearchInsideBar = INPUT_YES; sinput ENUM_INPUT_YES_NO InpSearchOutsideBar = INPUT_YES; sinput double InpOBRatioCandles = 50.0 ; sinput double InpOBRatioBodyToCandle= 50.0 ; sinput ENUM_INPUT_YES_NO InpUseBook = INPUT_NO; sinput ENUM_INPUT_YES_NO InpUseMqlSignals = INPUT_NO; sinput ENUM_INPUT_YES_NO InpUseCharts = INPUT_NO; sinput ENUM_INPUT_YES_NO InpUseSounds = INPUT_YES;

Так как методы установки использования паттернов при установленном флаге сразу же ищут и отображают найденные паттерны, то для теста достаточно установить флаги в обработчике OnInit() для немедленного запуска поиска паттернов и их отображения на графике:

engine.GetListAllPatterns().Clear(); engine.SeriesSetUsedPatternPinBar( NULL , PERIOD_CURRENT ,( bool )InpSearchPinBar,InpPinBarRatioBody,InpPinBarRatioLarger,InpPinBarRatioSmaller); engine.SeriesSetUsedPatternInsideBar( NULL , PERIOD_CURRENT ,( bool )InpSearchInsideBar); engine.SeriesSetUsedPatternOutsideBar( NULL , PERIOD_CURRENT ,( bool )InpSearchOutsideBar,InpOBRatioCandles,InpOBRatioBodyToCandle); ChartRedraw (); return ( INIT_SUCCEEDED ); }

В обработчике OnChartEvent() советника добавим вызов этого обработчика для главного объекта библиотеки Engine:

void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if ( MQLInfoInteger ( MQL_TESTER )) return ; if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK ) { if ( StringFind (sparam, "BUTT_" )> 0 ) PressButtonEvents(sparam); } if (id> CHARTEVENT_CUSTOM - 1 ) { OnDoEasyEvent(id,lparam,dparam,sparam); } engine. OnChartEvent (id,lparam,dparam,sparam); if (id== CHARTEVENT_CHART_CHANGE ) {

В обработчике событий библиотеки — функции OnDoEasyEvent()

void OnDoEasyEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { int idx=id- CHARTEVENT_CUSTOM ;

в блоке обработки событий таймсерий добавим сообщение о пропущенных барах, если такое событие имеет место быть:

else if (idx>SERIES_EVENTS_NO_EVENT && idx<SERIES_EVENTS_NEXT_CODE) { if (idx==SERIES_EVENTS_NEW_BAR) { Print (TextByLanguage( "Новый бар на " , "New Bar on " ),sparam, " " ,TimeframeDescription(( ENUM_TIMEFRAMES )dparam), ": " , TimeToString (lparam)); } if (idx==SERIES_EVENTS_MISSING_BARS) { Print (TextByLanguage( "Пропущены бары на " , "Missing bars on " ),sparam, " " ,TimeframeDescription(( ENUM_TIMEFRAMES )dparam), ": " ,lparam); } }

На данный момент это в техническом плане не даёт ничего — просто выводится в журнал количество пропущенных баров. Но зато видно, что библиотека правильно отрабатывает пропуски баров, если при работающем в терминале советнике было, например, отключение связи, или компьютер был введён в режим сна и затем выведен из него. А значит, при получении такого события, можно обновить необходимое количество баров для восстановления пропущенных данных таймсерий и паттернов. В последующем это будет реализовано.

Скомпилируем советник и запустим его, установив для поиска паттерна "Внешний Бар" такие значения:

Такие маленькие значения для пропорций свечей ставим специально, чтобы было найдено как можно большее количество паттернов.

При нормальных значениях пропорций свечей (50% и более), паттерны более правильные, но достаточно редкие.

После запуска будут найдены и отображены паттерны "Внешний Бар":

Видим, что паттерны находятся, при изменении размеров графика, размеры значков паттернов так же изменяют свои размеры.





Что дальше

В следующей статье, посвящённой ценовым формациям, мы продолжим создание различных паттернов и отправку событий об их появлении.

Все созданные файлы прикреплены к статье, и их можно скачать для самостоятельного изучения и тестирования.

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