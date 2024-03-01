DoEasy. Сервисные функции (Часть 1): Ценовые паттерны

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Концепция

Библиотека DoEasy разрабатывается как инструмент, позволяющий удобно получать различные данные торгового окружения. В библиотеке списки любых данных можно сортировать, фильтровать и получать доступ лишь к определённым данным с определёнными параметрами. Всё это позволяет нам добавить в библиотеку некоторый стандартный для неё функционал, который упростит пользователю его создание — он будет уже готов к использованию прямо из библиотеки.

Создание различного рода стандартного функционала заранее запланировано и этот функционал постепенно будет добавлен в библиотеку. Сегодня добавим в библиотеку инструменты для поиска и отображения ценовых паттернов, которые могут быть найдены на данных таймсерий. Классы таймсерий предоставляют возможность быстрого доступа к любым данным любых таймсерий. И на этих данных можно легко найти любой паттерн, описанный каким-либо автором, либо найденный и разработанный самостоятельно.

Любой паттерн имеет определённый набор параметров, общий для любого вида и типа паттернов. Все данные такого рода будут сосредоточены в классе объекта базового абстрактного паттерна. На его основе будем создавать наследуемые классы, распределённые по типу паттернов. Любой найденный паттерн будет связан с баром таймсерии так, чтобы по найденному бару можно было обратиться к паттерну, который был обнаружен на этом баре. Любой паттерн имеет в своём составе базовый бар, от которого ведётся поиск формации, образующей в результате паттерн. Поэтому на одном баре могут присутствовать разные паттерны. Соответственно, бар таймсерии будет хранить список паттернов, для которых он является базовым.

Для каждого паттерна предусмотрим возможность его графического отображения на графике. Для того, чтобы не перегружать график значками паттернов, сделаем возможность отобразить эти значки по указанию из программы. Каждый паттерн может иметь разные настройки для его поиска. У нас будет возможность создания одинаковых по типу паттернов, но различных по набору их параметров — это будут два и более разных паттерна одного типа. Такой подход позволит искать определённый паттерн, указывая различные его параметры. Все списки всех найденных паттернов будут сохраняться в программе для быстрого к ним доступа — по заданным параметрам. Это даст возможность найти все паттерны одного типа с первым типом параметров, а затем найти тот же самый паттерн, но с другими параметрами, а затем сравнить то, что было найдено. Думаю, это будет удобно — не задавать жёстко искомые соотношения пропорций бара, а сделать это более гибко — дать возможность "поиграться параметрами".



Все найденные паттерны на любом символе и периоде графика будут храниться в одном списке паттернов — чтобы можно было по общему списку искать какие-либо общие свойства у разных паттернов на разных ценовых данных без предварительного переноса их из разных списков в один.





Доработка классов библиотеки

В файле \MQL5\Include\DoEasy\Defines.mqh впишем макроподстановку с идентификатором списка паттернов:

#define COLLECTION_HISTORY_ID ( 0x777A ) #define COLLECTION_MARKET_ID ( 0x777B ) #define COLLECTION_EVENTS_ID ( 0x777C ) #define COLLECTION_ACCOUNT_ID ( 0x777D ) #define COLLECTION_SYMBOLS_ID ( 0x777E ) #define COLLECTION_SERIES_ID ( 0x777F ) #define COLLECTION_SERIES_PATTERNS_ID ( 0x7780 ) #define COLLECTION_BUFFERS_ID ( 0x7781 ) #define COLLECTION_INDICATORS_ID ( 0x7782 ) #define COLLECTION_INDICATORS_DATA_ID ( 0x7783 ) #define COLLECTION_TICKSERIES_ID ( 0x7784 ) #define COLLECTION_MBOOKSERIES_ID ( 0x7785 ) #define COLLECTION_MQL5_SIGNALS_ID ( 0x7786 ) #define COLLECTION_CHARTS_ID ( 0x7787 ) #define COLLECTION_CHART_WND_ID ( 0x7788 ) #define COLLECTION_GRAPH_OBJ_ID ( 0x7789 ) #define COLLECTION_ID_LIST_END (COLLECTION_GRAPH_OBJ_ID)





В список типов объектов добавим новые типы объектов для классов паттернов, создаваемых сегодня:

OBJECT_DE_TYPE_SERIES_BAR, OBJECT_DE_TYPE_SERIES_PERIOD, OBJECT_DE_TYPE_SERIES_SYMBOL, OBJECT_DE_TYPE_SERIES_PATTERN, OBJECT_DE_TYPE_SERIES_PATTERN_CONTROL, OBJECT_DE_TYPE_SERIES_PATTERNS_CONTROLLERS,

Объект Паттерн — это сам объект какого-либо паттерна;

Объект Управления паттерном — это объект, внутри которого будет организован функционал поиска и создания паттернов одного типа внутри одной таймсерии. Для каждого паттерна создаётся свой объект управления;

Объект Управления паттернами — это объект, хранящий в себе список всех объектов управления паттернами различных типов и предоставляющий к ним доступ. Объект определяется внутри класса таймсерии.



Так как паттерны ищутся по каким-либо параметрам баров таймсерии, либо сочетаниям этих параметров у разных близлежащих баров, то к свойствам бара добавим параметры пропорции свечи — отношения тела свечи к её размеру, верхней и нижней теней к размеру свечи и увеличим общее количество целочисленных параметров с 10 до 13:

enum ENUM_BAR_PROP_DOUBLE { BAR_PROP_OPEN = BAR_PROP_INTEGER_TOTAL, BAR_PROP_HIGH, BAR_PROP_LOW, BAR_PROP_CLOSE, BAR_PROP_CANDLE_SIZE, BAR_PROP_CANDLE_SIZE_BODY, BAR_PROP_CANDLE_BODY_TOP, BAR_PROP_CANDLE_BODY_BOTTOM, BAR_PROP_CANDLE_SIZE_SHADOW_UP, BAR_PROP_CANDLE_SIZE_SHADOW_DOWN, BAR_PROP_RATIO_BODY_TO_CANDLE_SIZE, BAR_PROP_RATIO_UPPER_SHADOW_TO_CANDLE_SIZE, BAR_PROP_RATIO_LOWER_SHADOW_TO_CANDLE_SIZE, }; #define BAR_PROP_DOUBLE_TOTAL ( 13 ) #define BAR_PROP_DOUBLE_SKIP ( 0 )

По этим пропорциям всегда можно описать обобщённый внешний облик любой свечи и по ним же можно и искать нужные свечи с нужными пропорциями.

Напишем перечисления типов и свойств паттернов:

enum ENUM_PATTERN_STATUS { PATTERN_STATUS_JC, PATTERN_STATUS_PA, };

На данный момент в библиотеке будет две группы различных паттернов — формации из японских свечей и формации Price Action. Принадлежность паттерна к той, или иной группе будем считать статусом паттерна. В перечислении выше описаны эти статусы.

Паттерны одинакового типа могут быть на покупку, на продажу и двунаправленными. Напишем перечисление типов паттернов по направлению:

enum ENUM_PATTERN_DIRECTION { PATTERN_DIRECTION_BULLISH, PATTERN_DIRECTION_BEARISH, PATTERN_DIRECTION_BOTH, };





Напишем перечисление с типами паттернов:

enum ENUM_PATTERN_TYPE { PATTERN_TYPE_HARAMI = 0x0 , PATTERN_TYPE_HARAMI_CROSS = 0x1 , PATTERN_TYPE_TWEEZER = 0x2 , PATTERN_TYPE_PIERCING_LINE = 0x4 , PATTERN_TYPE_DARK_CLOUD_COVER = 0x8 , PATTERN_TYPE_THREE_WHITE_SOLDIERS= 0x10 , PATTERN_TYPE_THREE_BLACK_CROWS = 0x20 , PATTERN_TYPE_SHOOTING_STAR = 0x40 , PATTERN_TYPE_HAMMER = 0x80 , PATTERN_TYPE_INVERTED_HAMMER = 0x100 , PATTERN_TYPE_HANGING_MAN = 0x200 , PATTERN_TYPE_DOJI = 0x400 , PATTERN_TYPE_DRAGONFLY_DOJI = 0x800 , PATTERN_TYPE_GRAVESTONE_DOJI = 0x1000 , PATTERN_TYPE_MORNING_STAR = 0x2000 , PATTERN_TYPE_MORNING_DOJI_STAR = 0x4000 , PATTERN_TYPE_EVENING_STAR = 0x8000 , PATTERN_TYPE_EVENING_DOJI_STAR = 0x10000 , PATTERN_TYPE_THREE_STARS = 0x20000 , PATTERN_TYPE_ABANDONED_BABY = 0x40000 , PATTERN_TYPE_PIVOT_POINT_REVERSAL= 0x80000 , PATTERN_TYPE_OUTSIDE_BAR = 0x100000 , PATTERN_TYPE_INSIDE_BAR = 0x200000 , PATTERN_TYPE_PIN_BAR = 0x400000 , PATTERN_TYPE_RAILS = 0x800000 , };

В данном списке представлены паттерны, поиск которых постепенно будет добавлен в библиотеку. Значения констант сделаны в виде битовых флагов. Это позволит в одной переменной хранить разные типы паттернов, которые найдены на одном баре, являющихся для каждого паттерна базовым.

У каждого паттерна есть некие свойства, присущие данному паттерну. Но есть и общие для всех паттернов свойства. Напишем перечисления целочисленных, вещественных и строковых свойств паттернов:

enum ENUM_PATTERN_PROP_INTEGER { PATTERN_PROP_CODE = 0 , PATTERN_PROP_CTRL_OBJ_ID, PATTERN_PROP_ID, PATTERN_PROP_TIME, PATTERN_PROP_STATUS, PATTERN_PROP_TYPE, PATTERN_PROP_DIRECTION, PATTERN_PROP_PERIOD, PATTERN_PROP_CANDLES, }; #define PATTERN_PROP_INTEGER_TOTAL ( 9 ) #define PATTERN_PROP_INTEGER_SKIP ( 0 ) enum ENUM_PATTERN_PROP_DOUBLE { PATTERN_PROP_BAR_PRICE_OPEN = PATTERN_PROP_INTEGER_TOTAL, PATTERN_PROP_BAR_PRICE_HIGH, PATTERN_PROP_BAR_PRICE_LOW, PATTERN_PROP_BAR_PRICE_CLOSE, PATTERN_PROP_RATIO_BODY_TO_CANDLE_SIZE, PATTERN_PROP_RATIO_UPPER_SHADOW_TO_CANDLE_SIZE, PATTERN_PROP_RATIO_LOWER_SHADOW_TO_CANDLE_SIZE, PATTERN_PROP_RATIO_BODY_TO_CANDLE_SIZE_CRITERION, PATTERN_PROP_RATIO_LARGER_SHADOW_TO_CANDLE_SIZE_CRITERION, PATTERN_PROP_RATIO_SMALLER_SHADOW_TO_CANDLE_SIZE_CRITERION, }; #define PATTERN_PROP_DOUBLE_TOTAL ( 10 ) #define PATTERN_PROP_DOUBLE_SKIP ( 0 ) enum ENUM_PATTERN_PROP_STRING { PATTERN_PROP_SYMBOL = (PATTERN_PROP_INTEGER_TOTAL+PATTERN_PROP_DOUBLE_TOTAL), PATTERN_PROP_NAME, }; #define PATTERN_PROP_STRING_TOTAL ( 2 )

В эти списки свойств будем прописывать свойства. которые присущи всем без исключениям паттернам. Затем, в наследуемых от базового паттернах в методах, возвращающих флаг использования того, или иного свойства, будем указывать какие свойства из этих списков не принадлежат данному конкретному паттерну.



Тепернь напишем перечисление с возможными критериями сортировки для поиска, сортировки и фильтрации паттернов в их общем списке:

#define FIRST_PATTERN_DBL_PROP (PATTERN_PROP_INTEGER_TOTAL-PATTERN_PROP_INTEGER_SKIP) #define FIRST_PATTERN_STR_PROP (PATTERN_PROP_INTEGER_TOTAL-PATTERN_PROP_INTEGER_SKIP+PATTERN_PROP_DOUBLE_TOTAL-PATTERN_PROP_DOUBLE_SKIP) enum ENUM_SORT_PATTERN_MODE { SORT_BY_PATTERN_CODE = 0 , SORT_BY_PATTERN_CTRL_OBJ_ID, SORT_BY_PATTERN_ID, SORT_BY_PATTERN_TIME, SORT_BY_PATTERN_STATUS, SORT_BY_PATTERN_TYPE, SORT_BY_PATTERN_DIRECTION, SORT_BY_PATTERN_PERIOD, SORT_BY_PATTERN_CANDLES, SORT_BY_PATTERN_BAR_PRICE_OPEN = FIRST_PATTERN_DBL_PROP, SORT_BY_PATTERN_BAR_PRICE_HIGH, SORT_BY_PATTERN_BAR_PRICE_LOW, SORT_BY_PATTERN_BAR_PRICE_CLOSE, SORT_BY_PATTERN_RATIO_BODY_TO_CANDLE_SIZE, SORT_BY_PATTERN_RATIO_UPPER_SHADOW_TO_CANDLE_SIZE, SORT_BY_PATTERN_RATIO_LOWER_SHADOW_TO_CANDLE_SIZE, SORT_BY_PATTERN_RATIO_BODY_TO_CANDLE_SIZE_CRITERION, SORT_BY_PATTERN_RATIO_LARGER_SHADOW_TO_CANDLE_SIZE_CRITERION, SORT_BY_PATTERN_RATIO_SMALLER_SHADOW_TO_CANDLE_SIZE_CRITERION, SORT_BY_PATTERN_SYMBOL = FIRST_BAR_STR_PROP, SORT_BY_PATTERN_NAME, };

По этим свойствам у нас будет возможность искать паттерны в списке.



При нахождении паттерна на базовом баре, ближайшем к текущему, нужно будет отправить сообщение для библиотеки, чтобы она могла его обработать и отправить сообщение в управляющую программу. У нас уже готовы методы для отправки и обработки сообщений о событиях таймсерий. Но для них нужно добавить события нахождения нового паттерна.

Добавим в список возможных событий таймсерий код сообщения о нахождении нового паттерна:

enum ENUM_SERIES_EVENT { SERIES_EVENTS_NO_EVENT = SYMBOL_EVENTS_NEXT_CODE, SERIES_EVENTS_NEW_BAR, SERIES_EVENTS_MISSING_BARS, SERIES_EVENTS_PATTERN, }; #define SERIES_EVENTS_NEXT_CODE (SERIES_EVENTS_PATTERN+ 1 )

Код следующего события поменяем с "Пропущенные бары+1" на "Паттерн+1" — чтобы последующие коды событий начинались с правильного значения.







В файле \MQL5\Include\DoEasy\Data.mqh напишем индексы новых сообщений библиотеки:

MSG_LIB_TEXT_BAR_TYPE_CANDLE_ZERO_BODY, MSG_LIB_TEXT_BAR_TEXT_FIRS_SET_AMOUNT_DATA, MSG_LIB_TEXT_BAR_RATIO_BODY_TO_CANDLE_SIZE, MSG_LIB_TEXT_BAR_RATIO_UPPER_SHADOW_TO_CANDLE_SIZE, MSG_LIB_TEXT_BAR_RATIO_LOWER_SHADOW_TO_CANDLE_SIZE,

...

MSG_LIB_TEXT_TS_TEXT_ATTEMPT, MSG_LIB_TEXT_TS_TEXT_WAIT_FOR_SYNC, MSG_LIB_TEXT_PATTERN_CODE, MSG_LIB_TEXT_PATTERN_TIME, MSG_LIB_TEXT_PATTERN_ID, MSG_LIB_TEXT_PATTERN_CTRL_OBJ_ID, MSG_LIB_TEXT_PATTERN_CANDLES, MSG_LIB_TEXT_PATTERN_DIRECTION, MSG_LIB_TEXT_PATTERN_BAR_PRICE_OPEN, MSG_LIB_TEXT_PATTERN_BAR_PRICE_HIGH, MSG_LIB_TEXT_PATTERN_BAR_PRICE_LOW, MSG_LIB_TEXT_PATTERN_BAR_PRICE_CLOSE, MSG_LIB_TEXT_PATTERN_RATIO_BODY_TO_CANDLE_SIZE, MSG_LIB_TEXT_PATTERN_RATIO_UPPER_SHADOW_TO_CANDLE_SIZE, MSG_LIB_TEXT_PATTERN_RATIO_LOWER_SHADOW_TO_CANDLE_SIZE, MSG_LIB_TEXT_PATTERN_RATIO_BODY_TO_CANDLE_SIZE_CRIT, MSG_LIB_TEXT_PATTERN_RATIO_LARGER_SHADOW_TO_CANDLE_SIZE_CRIT, MSG_LIB_TEXT_PATTERN_RATIO_SMALLER_SHADOW_TO_CANDLE_SIZE_CRIT, MSG_LIB_TEXT_PATTERN_NAME, MSG_LIB_TEXT_PATTERN_STATUS_JC, MSG_LIB_TEXT_PATTERN_STATUS_PA, MSG_LIB_TEXT_PATTERN_BULLISH, MSG_LIB_TEXT_PATTERN_BEARISH, MSG_LIB_TEXT_PATTERN_BOTH, MSG_LIB_TEXT_PATTERN_TYPE_HARAMI, MSG_LIB_TEXT_PATTERN_TYPE_HARAMI_CROSS, MSG_LIB_TEXT_PATTERN_TYPE_TWEEZER, MSG_LIB_TEXT_PATTERN_TYPE_PIERCING_LINE, MSG_LIB_TEXT_PATTERN_TYPE_DARK_CLOUD_COVER, MSG_LIB_TEXT_PATTERN_TYPE_THREE_WHITE_SOLDIERS, MSG_LIB_TEXT_PATTERN_TYPE_THREE_BLACK_CROWS, MSG_LIB_TEXT_PATTERN_TYPE_SHOOTING_STAR, MSG_LIB_TEXT_PATTERN_TYPE_HAMMER, MSG_LIB_TEXT_PATTERN_TYPE_INVERTED_HAMMER, MSG_LIB_TEXT_PATTERN_TYPE_HANGING_MAN, MSG_LIB_TEXT_PATTERN_TYPE_DOJI, MSG_LIB_TEXT_PATTERN_TYPE_DRAGONFLY_DOJI, MSG_LIB_TEXT_PATTERN_TYPE_GRAVESTONE_DOJI, MSG_LIB_TEXT_PATTERN_TYPE_MORNING_STAR, MSG_LIB_TEXT_PATTERN_TYPE_MORNING_DOJI_STAR, MSG_LIB_TEXT_PATTERN_TYPE_EVENING_STAR, MSG_LIB_TEXT_PATTERN_TYPE_EVENING_DOJI_STAR, MSG_LIB_TEXT_PATTERN_TYPE_THREE_STARS, MSG_LIB_TEXT_PATTERN_TYPE_ABANDONED_BABY, MSG_LIB_TEXT_PATTERN_TYPE_PIVOT_POINT_REVERSAL, MSG_LIB_TEXT_PATTERN_TYPE_OUTSIDE_BAR, MSG_LIB_TEXT_PATTERN_TYPE_INSIDE_BAR, MSG_LIB_TEXT_PATTERN_TYPE_PIN_BAR, MSG_LIB_TEXT_PATTERN_TYPE_RAILS,

и сообщения, соответствующие вновь добавленным индексам:



{ "Свеча с нулевым телом" , "Candle with zero body" }, { "Сначала нужно установить требуемое количество данных при помощи SetRequiredUsedData()" , "First you need to set the required amount of data using SetRequiredUsedData()" }, { "Отношение тела свечи к полному размеру свечи" , "Ratio of candle body to full candle size" }, { "Отношение размера верхней тени к размеру свечи" , "Ratio of the upper shadow size to the candle size" }, { "Отношение размера нижней тени к размеру свечи" , "Ratio of the lower shadow size to the candle size" },

...

{ "Попытка: " , "Attempt: " }, { "Ожидание синхронизации данных ..." , "Waiting for data synchronization ..." }, { "Код" , "Code" }, { "Время определяющего бара" , "Time of the defining bar" }, { "Идентификатор паттерна" , "Pattern ID" }, { "Идентификатор объекта управления паттерном" , "Pattern Control object ID" }, { "Количество свечей, составляющих паттерн" , "Number of candles in the pattern" }, { "Направление паттерна" , "Pattern direction" }, { "Цена Open определяющего бара паттерна" , "Open price of the defining bar" }, { "Цена High определяющего бара паттерна" , "High price of the defining bar" }, { "Цена Low определяющего бара паттерна" , "Low price of the defining bar" }, { "Цена Close определяющего бара паттерна" , "Close price of the defining bar" }, { "Отношение тела свечи к полному размеру свечи в %" , "Ratio of candle body to full candle size in %" }, { "Отношение размера верхней тени к размеру свечи в %" , "Ratio of the size of the upper shadow to the size of the candle in %" }, { "Отношение размера нижней тени к размеру свечи в %" , "Ratio of the size of the lower shadow to the size of the candle in %" }, { "Установленный критерий отношения тела свечи к полному размеру свечи в %" , "Criterion for the Ratio of candle body to full candle size in %" }, { "Установленный критерий отношения размера наибольшей тени к размеру свечи в %" , "Criterion for the Ratio of the size of the larger shadow to the size of the candle in %" }, { "Установленный критерий отношения размера наименьшей тени к размеру свечи в %" , "Criterion for the Ratio of the size of the smaller shadow to the size of the candle in %" }, { "Наименование" , "Name" }, { "Свечной паттерн" , "Candlestick pattern" }, { "Формация Price Action" , "Price Action Formation" }, { "Бычий паттерн" , "Bullish pattern" }, { "Медвежий паттерн" , "Bearish pattern" }, { "Двунаправленный паттерн" , "Bidirectional pattern" }, { "Харами" , "Harami" }, { "Крест харами" , "Harami Cross" }, { "Пинцет" , "Tweezer" }, { "Просвет в облаках" , "Piercing pattern" }, { "Завеса из темных облаков" , "Dark Cloud Cover" }, { "Три белых солдата" , "Three White Soldiers" }, { "Три черные вороны" , "Three Black Crows" }, { "Падающая звезда" , "Shooting Star" }, { "Молот" , "Hammer" }, { "Перевёрнутый молот" , "Inverted Hammer" }, { "Повешенный" , "Hanging Man" }, { "Доджи" , "Doji" }, { "Доджи стрекоза" , "Dragonfly doji" }, { "Доджи надгробие" , "Gravestone Doji" }, { "Утренняя звезда" , "Morning Star" }, { "Утренняя доджи-звезда" , "Morning Doji Star" }, { "Вечерняя звезда" , "Evening Star" }, { "Вечерняя доджи-звезда" , "Evening Doji Star" }, { "Три звезды" , "Three stars" }, { "Брошенное дитя" , "Abandoned baby" }, { "PPR разворотная точка" , "Pivot Point Reversal" }, { "Внешний бар" , "Outside Bar" }, { "Внутренний бар" , "Inside Bar" }, { "Пин бар" , "Pin Bar" }, { "Рельсы" , "Rails" },





В файле класса объекта "Бар" \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Series\Bar.mqh в приватной секции напишем методы, рассчитывающие и возвращающие пропорции свечи:

class CBar : public CBaseObj { private : MqlDateTime m_dt_struct; int m_digits; string m_period_description; long m_long_prop[BAR_PROP_INTEGER_TOTAL]; double m_double_prop[BAR_PROP_DOUBLE_TOTAL]; string m_string_prop[BAR_PROP_STRING_TOTAL]; int IndexProp(ENUM_BAR_PROP_DOUBLE property) const { return ( int )property-BAR_PROP_INTEGER_TOTAL; } int IndexProp(ENUM_BAR_PROP_STRING property) const { return ( int )property-BAR_PROP_INTEGER_TOTAL-BAR_PROP_DOUBLE_TOTAL; } ENUM_BAR_BODY_TYPE BodyType( void ) const ; double CandleSize( void ) const { return ( this .High()- this .Low()); } double BodySize( void ) const { return ( this .BodyHigh()- this .BodyLow()); } double ShadowUpSize( void ) const { return ( this .High()- this .BodyHigh()); } double ShadowDownSize( void ) const { return ( this .BodyLow()- this .Low()); } double BodyHigh( void ) const { return :: fmax ( this .Close(), this .Open()); } double BodyLow( void ) const { return :: fmin ( this .Close(), this .Open()); } double CandleRatioBodyToCandleSize( void ) const { return ( this .CandleSize()> 0 ? this .BodySize()* 100.0 / this .CandleSize() : 100.0 ); } double CandleRatioUpperShadowToCandleSize( void ) const { return ( this .CandleSize()> 0 ? this .ShadowUpSize()* 100.0 / this .CandleSize() : 100.0 ); } double CandleRatioLowerShadowToCandleSize( void ) const { return ( this .CandleSize()> 0 ? this .ShadowDownSize()* 100.0 / this .CandleSize(): 100.0 ); } int TimeYear( void ) const { return this .m_dt_struct.year; } int TimeMonth( void ) const { return this .m_dt_struct.mon; } int TimeDayOfWeek( void ) const { return this .m_dt_struct.day_of_week; } int TimeDayOfYear( void ) const { return this .m_dt_struct.day_of_year; } int TimeDay( void ) const { return this .m_dt_struct.day; } int TimeHour( void ) const { return this .m_dt_struct.hour; } int TimeMinute( void ) const { return this .m_dt_struct.min; } public :





В публичной секции в разделе упрощённого доступа к свойствам бара напишем методы, возвращающие новые свойства бара для пропорций свечи:

ENUM_BAR_BODY_TYPE TypeBody( void ) const { return (ENUM_BAR_BODY_TYPE) this .GetProperty(BAR_PROP_TYPE); } ENUM_TIMEFRAMES Timeframe( void ) const { return ( ENUM_TIMEFRAMES ) this .GetProperty(BAR_PROP_PERIOD); } int Spread( void ) const { return ( int ) this .GetProperty(BAR_PROP_SPREAD); } long VolumeTick( void ) const { return this .GetProperty(BAR_PROP_VOLUME_TICK); } long VolumeReal( void ) const { return this .GetProperty(BAR_PROP_VOLUME_REAL); } datetime Time( void ) const { return ( datetime ) this .GetProperty(BAR_PROP_TIME); } long Year( void ) const { return this .GetProperty(BAR_PROP_TIME_YEAR); } long Month( void ) const { return this .GetProperty(BAR_PROP_TIME_MONTH); } long DayOfWeek( void ) const { return this .GetProperty(BAR_PROP_TIME_DAY_OF_WEEK); } long DayOfYear( void ) const { return this .GetProperty(BAR_PROP_TIME_DAY_OF_YEAR); } long Day( void ) const { return this .GetProperty(BAR_PROP_TIME_DAY); } long Hour( void ) const { return this .GetProperty(BAR_PROP_TIME_HOUR); } long Minute( void ) const { return this .GetProperty(BAR_PROP_TIME_MINUTE); } double Open( void ) const { return this .GetProperty(BAR_PROP_OPEN); } double High( void ) const { return this .GetProperty(BAR_PROP_HIGH); } double Low( void ) const { return this .GetProperty(BAR_PROP_LOW); } double Close( void ) const { return this .GetProperty(BAR_PROP_CLOSE); } double Size( void ) const { return this .GetProperty(BAR_PROP_CANDLE_SIZE); } double SizeBody( void ) const { return this .GetProperty(BAR_PROP_CANDLE_SIZE_BODY); } double TopBody( void ) const { return this .GetProperty(BAR_PROP_CANDLE_BODY_TOP); } double BottomBody( void ) const { return this .GetProperty(BAR_PROP_CANDLE_BODY_BOTTOM); } double SizeShadowUp( void ) const { return this .GetProperty(BAR_PROP_CANDLE_SIZE_SHADOW_UP); } double SizeShadowDown( void ) const { return this .GetProperty(BAR_PROP_CANDLE_SIZE_SHADOW_DOWN); } double RatioBodyToCandleSize( void ) const { return this .GetProperty(BAR_PROP_RATIO_BODY_TO_CANDLE_SIZE); } double RatioUpperShadowToCandleSize( void ) const { return this .GetProperty(BAR_PROP_RATIO_UPPER_SHADOW_TO_CANDLE_SIZE);} double RatioLowerShadowToCandleSize( void ) const { return this .GetProperty(BAR_PROP_RATIO_LOWER_SHADOW_TO_CANDLE_SIZE);} string Symbol ( void ) const { return this .GetProperty(BAR_PROP_SYMBOL); } int Index( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe) const { return :: iBarShift ( this . Symbol (),(timeframe== PERIOD_CURRENT ? :: Period () : timeframe), this .Time()); }





В методе, устанавливающем параметры объекта-бара впишем запись рассчитанных пропорций свечи в свойства объекта-бара:

void CBar::SetProperties( const MqlRates &rates) { this .SetProperty(BAR_PROP_SPREAD,rates.spread); this .SetProperty(BAR_PROP_VOLUME_TICK,rates.tick_volume); this .SetProperty(BAR_PROP_VOLUME_REAL,rates.real_volume); this .SetProperty(BAR_PROP_TIME,rates.time); this .SetProperty(BAR_PROP_TIME_YEAR, this .TimeYear()); this .SetProperty(BAR_PROP_TIME_MONTH, this .TimeMonth()); this .SetProperty(BAR_PROP_TIME_DAY_OF_YEAR, this .TimeDayOfYear()); this .SetProperty(BAR_PROP_TIME_DAY_OF_WEEK, this .TimeDayOfWeek()); this .SetProperty(BAR_PROP_TIME_DAY, this .TimeDay()); this .SetProperty(BAR_PROP_TIME_HOUR, this .TimeHour()); this .SetProperty(BAR_PROP_TIME_MINUTE, this .TimeMinute()); this .SetProperty(BAR_PROP_OPEN,rates.open); this .SetProperty(BAR_PROP_HIGH,rates.high); this .SetProperty(BAR_PROP_LOW,rates.low); this .SetProperty(BAR_PROP_CLOSE,rates.close); this .SetProperty(BAR_PROP_CANDLE_SIZE, this .CandleSize()); this .SetProperty(BAR_PROP_CANDLE_SIZE_BODY, this .BodySize()); this .SetProperty(BAR_PROP_CANDLE_BODY_TOP, this .BodyHigh()); this .SetProperty(BAR_PROP_CANDLE_BODY_BOTTOM, this .BodyLow()); this .SetProperty(BAR_PROP_CANDLE_SIZE_SHADOW_UP, this .ShadowUpSize()); this .SetProperty(BAR_PROP_CANDLE_SIZE_SHADOW_DOWN, this .ShadowDownSize()); this .SetProperty(BAR_PROP_RATIO_BODY_TO_CANDLE_SIZE, this .CandleRatioBodyToCandleSize()); this .SetProperty(BAR_PROP_RATIO_UPPER_SHADOW_TO_CANDLE_SIZE, this .CandleRatioUpperShadowToCandleSize()); this .SetProperty(BAR_PROP_RATIO_LOWER_SHADOW_TO_CANDLE_SIZE, this .CandleRatioLowerShadowToCandleSize()); this .SetProperty(BAR_PROP_TYPE, this .BodyType()); this .m_graph_elm.SetTypeNode( this .m_type); }





В методе, возвращающем описание вещественного свойства бара, впишем возврат описаний новых свойств бара:

string CBar::GetPropertyDescription(ENUM_BAR_PROP_DOUBLE property) { int dg=( this .m_digits> 0 ? this .m_digits : 1 ); return ( property==BAR_PROP_OPEN ? CMessage::Text(MSG_ORD_PRICE_OPEN)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +:: DoubleToString ( this .GetProperty(property),dg) ) : property==BAR_PROP_HIGH ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_BAR_HIGH)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +:: DoubleToString ( this .GetProperty(property),dg) ) : property==BAR_PROP_LOW ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_BAR_LOW)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +:: DoubleToString ( this .GetProperty(property),dg) ) : property==BAR_PROP_CLOSE ? CMessage::Text(MSG_ORD_PRICE_CLOSE)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +:: DoubleToString ( this .GetProperty(property),dg) ) : property==BAR_PROP_CANDLE_SIZE ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_BAR_CANDLE_SIZE)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +:: DoubleToString ( this .GetProperty(property),dg) ) : property==BAR_PROP_CANDLE_SIZE_BODY ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_BAR_CANDLE_SIZE_BODY)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +:: DoubleToString ( this .GetProperty(property),dg) ) : property==BAR_PROP_CANDLE_SIZE_SHADOW_UP ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_BAR_CANDLE_SIZE_SHADOW_UP)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +:: DoubleToString ( this .GetProperty(property),dg) ) : property==BAR_PROP_CANDLE_SIZE_SHADOW_DOWN ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_BAR_CANDLE_SIZE_SHADOW_DOWN)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +:: DoubleToString ( this .GetProperty(property),dg) ) : property==BAR_PROP_CANDLE_BODY_TOP ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_BAR_CANDLE_BODY_TOP)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +:: DoubleToString ( this .GetProperty(property),dg) ) : property==BAR_PROP_CANDLE_BODY_BOTTOM ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_BAR_CANDLE_BODY_BOTTOM)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +:: DoubleToString ( this .GetProperty(property),dg) ) : property==BAR_PROP_RATIO_BODY_TO_CANDLE_SIZE ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_BAR_RATIO_BODY_TO_CANDLE_SIZE)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +:: DoubleToString ( this .GetProperty(property), 2 )+ "%" ) : property==BAR_PROP_RATIO_UPPER_SHADOW_TO_CANDLE_SIZE ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_BAR_RATIO_UPPER_SHADOW_TO_CANDLE_SIZE)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +:: DoubleToString ( this .GetProperty(property), 2 )+ "%" ) : property==BAR_PROP_RATIO_LOWER_SHADOW_TO_CANDLE_SIZE ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_BAR_RATIO_LOWER_SHADOW_TO_CANDLE_SIZE)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +:: DoubleToString ( this .GetProperty(property), 2 )+ "%" ) : "" ); }





Доработка классов завершена. Теперь можно приступать к созданию базового объекта-паттерна.



Класс абстрактного паттерна

В папке \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Series\Patterns\ создадим новый файл Pattern.mqh. Класс должен быть унаследован от базового объекта библиотеки, файл которого нужно подключить к файлу создаваемого класса:



#property copyright "Copyright 2023, MetaQuotes Ltd." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" #property strict #include "..\..\BaseObj.mqh" class CPattern : public CBaseObj { }





В приватной секции объявлены стандартные для объектов библиотеки массивы свойств и методы, возвращающие фактический индекс свойства в соответствующем массиве:

class CPattern : public CBaseObj { private : long m_long_prop[PATTERN_PROP_INTEGER_TOTAL]; double m_double_prop[PATTERN_PROP_DOUBLE_TOTAL]; string m_string_prop[PATTERN_PROP_STRING_TOTAL]; int IndexProp(ENUM_PATTERN_PROP_DOUBLE property) const { return ( int )property-PATTERN_PROP_INTEGER_TOTAL; } int IndexProp(ENUM_PATTERN_PROP_STRING property) const { return ( int )property-PATTERN_PROP_INTEGER_TOTAL-PATTERN_PROP_DOUBLE_TOTAL;} protected :





В защищённой секции класса объявлены переменные-члены класса, необходимые для его работы:

protected : CForm *m_form; int m_digits; ulong m_symbol_code; string m_name_graph_obj; double m_price; color m_color_bullish; color m_color_bearish; color m_color_bidirect; color m_color; color m_color_panel_bullish; color m_color_panel_bearish; color m_color_panel_bidirect; public :

Объект-форма необходим для создания информационной панели, которая будет появляться при наведении курсора мышки на бар графика, где образован паттерн. Цифровой код символа необходим для того, чтобы перевести наименование символа в число, которое будет добавляться к идентификатору паттерна. Идентификатор паттерна — это уникальное число, состоящее из времени открытия бара + тип паттерна + его статус + направление паттерна + таймфрейм + символ таймсерии. По этому коду будем определять, что именно такой паттерн уже есть в списке паттернов.





В публичной секции класса объявлены стандартные для библиотеки методы:

public : void SetProperty(ENUM_PATTERN_PROP_INTEGER property, long value ) { this .m_long_prop[property]= value ; } void SetProperty(ENUM_PATTERN_PROP_DOUBLE property, double value ){ this .m_double_prop[ this .IndexProp(property)]= value ; } void SetProperty(ENUM_PATTERN_PROP_STRING property, string value ){ this .m_string_prop[ this .IndexProp(property)]= value ; } long GetProperty(ENUM_PATTERN_PROP_INTEGER property) const { return this .m_long_prop[property]; } double GetProperty(ENUM_PATTERN_PROP_DOUBLE property) const { return this .m_double_prop[ this .IndexProp(property)]; } string GetProperty(ENUM_PATTERN_PROP_STRING property) const { return this .m_string_prop[ this .IndexProp(property)]; } virtual bool SupportProperty(ENUM_PATTERN_PROP_INTEGER property) { return true ; } virtual bool SupportProperty(ENUM_PATTERN_PROP_DOUBLE property) { return true ; } virtual bool SupportProperty(ENUM_PATTERN_PROP_STRING property) { return true ; } CPattern *GetObject( void ) { return & this ;} virtual int Compare( const CObject *node, const int mode= 0 ) const ; bool IsEqual(CPattern* compared_obj) const ; CPattern(){ this .m_type=OBJECT_DE_TYPE_SERIES_PATTERN; } protected : CPattern( const ENUM_PATTERN_STATUS status, const ENUM_PATTERN_TYPE type, const uint id, const ENUM_PATTERN_DIRECTION direction, const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe,MqlRates &rates); public : ~CPattern( void );





Там же объявлены методы упрощённого доступа к свойствам объекта-паттерна, методы описания свойств объекта-паттерна и методы для работы с цветами графических объектов:

ENUM_PATTERN_TYPE TypePattern( void ) const { return (ENUM_PATTERN_TYPE) this .GetProperty(PATTERN_PROP_TYPE); } ENUM_PATTERN_DIRECTION Direction( void ) const { return (ENUM_PATTERN_DIRECTION) this .GetProperty(PATTERN_PROP_DIRECTION); } ENUM_TIMEFRAMES Timeframe( void ) const { return ( ENUM_TIMEFRAMES ) this .GetProperty(PATTERN_PROP_PERIOD); } ENUM_PATTERN_STATUS Status( void ) const { return (ENUM_PATTERN_STATUS) this .GetProperty(PATTERN_PROP_STATUS); } ulong Code( void ) const { return this .GetProperty(PATTERN_PROP_CODE); } uint ID( void ) const { return ( uint ) this .GetProperty(PATTERN_PROP_ID); } ulong ControlObjectID( void ) const { return this .GetProperty(PATTERN_PROP_CTRL_OBJ_ID); } datetime Time( void ) const { return ( datetime ) this .GetProperty(PATTERN_PROP_TIME); } uint Candles( void ) const { return ( uint ) this .GetProperty(PATTERN_PROP_CANDLES); } double BarPriceOpen( void ) const { return this .GetProperty(PATTERN_PROP_BAR_PRICE_OPEN); } double BarPriceHigh( void ) const { return this .GetProperty(PATTERN_PROP_BAR_PRICE_HIGH); } double BarPriceLow( void ) const { return this .GetProperty(PATTERN_PROP_BAR_PRICE_LOW); } double BarPriceClose( void ) const { return this .GetProperty(PATTERN_PROP_BAR_PRICE_CLOSE); } string Symbol ( void ) const { return this .GetProperty(PATTERN_PROP_SYMBOL); } string Name( void ) const { return this .GetProperty(PATTERN_PROP_NAME); } string GetPropertyDescription(ENUM_PATTERN_PROP_INTEGER property); string GetPropertyDescription(ENUM_PATTERN_PROP_DOUBLE property); string GetPropertyDescription(ENUM_PATTERN_PROP_STRING property); virtual string StatusDescription( void ) const { return NULL ; } virtual string TypeDescription( void ) const { return NULL ; } string DirectDescription( void ) const ; virtual void Print ( const bool full_prop= false , const bool dash= false ); virtual void PrintShort( const bool dash= false , const bool symbol= false ); virtual string Header( void ); protected : bool DeleteGraphObj( bool redraw= false ); void SetColorBullish( const color clr) { this .m_color_bullish=clr; } void SetColorBearish( const color clr) { this .m_color_bearish=clr; } void SetColorBiDirect( const color clr) { this .m_color_bidirect=clr; } bool CreateInfoPanel( void ); virtual void CreateInfoPanelView( void ){} public : void SetColors( const color color_bullish, const color color_bearish, const color color_bidirect, const bool redraw= false ); void SetColorPanelBullish( const color clr) { this .m_color_panel_bullish=clr; } void SetColorPanelBearish( const color clr) { this .m_color_panel_bearish=clr; } void SetColorPanelBiDirect( const color clr) { this .m_color_panel_bidirect=clr; } void SetColorPanelBullish( const uchar R, const uchar G, const uchar B); void SetColorPanelBearish( const uchar R, const uchar G, const uchar B); void SetColorPanelBiDirect( const uchar R, const uchar G, const uchar B); void Draw( const bool redraw= false ); void Show( const bool redraw= false ); void Hide( const bool redraw= false ); void ShowInfoPanel( const int x, const int y); void HideInfoPanel( void ); };





Рассмотрим реализацию объявленных методов.

В конструкторе класса устанавливаем свойства объекта-паттерна и параметры графических объектов — метка паттерна на графике и информационная панель:



CPattern::CPattern( const ENUM_PATTERN_STATUS status, const ENUM_PATTERN_TYPE type, const uint id, const ENUM_PATTERN_DIRECTION direction, const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, MqlRates &rates) { this .m_digits=( int ):: SymbolInfoInteger (symbol, SYMBOL_DIGITS ); this .m_type=OBJECT_DE_TYPE_SERIES_PATTERN; this .SetProperty(PATTERN_PROP_STATUS,status); this .SetProperty(PATTERN_PROP_TYPE,type); this .SetProperty(PATTERN_PROP_ID,id); this .SetProperty(PATTERN_PROP_DIRECTION,direction); this .SetProperty(PATTERN_PROP_PERIOD,timeframe); this .SetProperty(PATTERN_PROP_TIME,rates.time); this .SetProperty(PATTERN_PROP_BAR_PRICE_OPEN,rates.open); this .SetProperty(PATTERN_PROP_BAR_PRICE_HIGH,rates.high); this .SetProperty(PATTERN_PROP_BAR_PRICE_LOW,rates.low); this .SetProperty(PATTERN_PROP_BAR_PRICE_CLOSE,rates.close); this .SetProperty(PATTERN_PROP_SYMBOL,symbol); this .m_symbol_code= 0 ; for ( int i= 0 ;i<( int )symbol.Length();i++) this .m_symbol_code+=symbol.GetChar(i); ulong code=( ulong )rates.time+type+status+direction+timeframe+ this .m_symbol_code; this .SetProperty(PATTERN_PROP_CODE,code); this .m_name_graph_obj=:: StringFormat ( "%s_p%lu" , this .m_name_program,code); this .m_color_bullish= clrBlue ; this .m_color_bearish= clrRed ; this .m_color_bidirect= clrGreen ; if ( this .Direction()==PATTERN_DIRECTION_BULLISH) { this .m_color= this .m_color_bullish; this .m_price=rates.low; } else if ( this .Direction()==PATTERN_DIRECTION_BEARISH) { this .m_color= this .m_color_bearish; this .m_price=rates.high; } else { this .m_color= this .m_color_bidirect; this .m_price=rates.open; } this .m_color_panel_bullish= clrLightGray ; this .m_color_panel_bearish= clrLightGray ; this .m_color_panel_bidirect= clrLightGray ; this .m_form= NULL ; }





В деструкторе класса удаляем созданные графические объекты:

CPattern::~CPattern( void ) { if ( this .m_form!= NULL ) delete this .m_form; this .DeleteGraphObj(); }





Метод, сравнивающий объекты CPattern между собой по указанному свойству:

int CPattern::Compare( const CObject *node, const int mode= 0 ) const { const CPattern *obj_compared=node; if (mode<PATTERN_PROP_INTEGER_TOTAL) { long value_compared=obj_compared.GetProperty((ENUM_PATTERN_PROP_INTEGER)mode); long value_current= this .GetProperty((ENUM_PATTERN_PROP_INTEGER)mode); return (value_current>value_compared ? 1 : value_current<value_compared ? - 1 : 0 ); } else if (mode<PATTERN_PROP_DOUBLE_TOTAL+PATTERN_PROP_INTEGER_TOTAL) { double value_compared=obj_compared.GetProperty((ENUM_PATTERN_PROP_DOUBLE)mode); double value_current= this .GetProperty((ENUM_PATTERN_PROP_DOUBLE)mode); return (value_current>value_compared ? 1 : value_current<value_compared ? - 1 : 0 ); } else if (mode<PATTERN_PROP_DOUBLE_TOTAL+PATTERN_PROP_INTEGER_TOTAL+PATTERN_PROP_STRING_TOTAL) { string value_compared=obj_compared.GetProperty((ENUM_PATTERN_PROP_STRING)mode); string value_current= this .GetProperty((ENUM_PATTERN_PROP_STRING)mode); return (value_current>value_compared ? 1 : value_current<value_compared ? - 1 : 0 ); } return 0 ; }

Это стандартный метод библиотеки для сравнения свойств двух объектов.





Метод, сравнивающий объекты CPattern между собой по всем свойствам:



bool CPattern::IsEqual(CPattern *compared_obj) const { int begin= 0 , end=PATTERN_PROP_INTEGER_TOTAL; for ( int i=begin; i<end; i++) { ENUM_PATTERN_PROP_INTEGER prop=(ENUM_PATTERN_PROP_INTEGER)i; if ( this .GetProperty(prop)!=compared_obj.GetProperty(prop)) return false ; } begin=end; end+=PATTERN_PROP_DOUBLE_TOTAL; for ( int i=begin; i<end; i++) { ENUM_PATTERN_PROP_DOUBLE prop=(ENUM_PATTERN_PROP_DOUBLE)i; if ( this .GetProperty(prop)!=compared_obj.GetProperty(prop)) return false ; } begin=end; end+=PATTERN_PROP_STRING_TOTAL; for ( int i=begin; i<end; i++) { ENUM_PATTERN_PROP_STRING prop=(ENUM_PATTERN_PROP_STRING)i; if ( this .GetProperty(prop)!=compared_obj.GetProperty(prop)) return false ; } return true ; }

Тоже стандартный для библиотеки метод. Возвращает true только в случае равенства всех свойств двух сравниваемых объектов.





Методы для вывода описаний свойств паттерна в журнал:

void CPattern:: Print ( const bool full_prop= false , const bool dash= false ) { :: Print ( "============= " ,CMessage::Text(MSG_LIB_PARAMS_LIST_BEG), " (" , this .Header(), ") =============" ); int begin= 0 , end=PATTERN_PROP_INTEGER_TOTAL; for ( int i=begin; i<end; i++) { ENUM_PATTERN_PROP_INTEGER prop=(ENUM_PATTERN_PROP_INTEGER)i; if (!full_prop && ! this .SupportProperty(prop)) continue ; :: Print ( this .GetPropertyDescription(prop)); } :: Print ( "------" ); begin=end; end+=PATTERN_PROP_DOUBLE_TOTAL; for ( int i=begin; i<end; i++) { ENUM_PATTERN_PROP_DOUBLE prop=(ENUM_PATTERN_PROP_DOUBLE)i; if (!full_prop && ! this .SupportProperty(prop)) continue ; :: Print ( this .GetPropertyDescription(prop)); } :: Print ( "------" ); begin=end; end+=PATTERN_PROP_STRING_TOTAL; for ( int i=begin; i<end; i++) { ENUM_PATTERN_PROP_STRING prop=(ENUM_PATTERN_PROP_STRING)i; if (!full_prop && ! this .SupportProperty(prop)) continue ; :: Print ( this .GetPropertyDescription(prop)); } :: Print ( "============= " ,CMessage::Text(MSG_LIB_PARAMS_LIST_END), " (" , this .Header(), ") =============

" ); } void CPattern::PrintShort( const bool dash= false , const bool symbol= false ) { :: Print ( this .Header(), ":

" ,(dash ? " - " : "" ), this . Symbol (), ", " ,TimeframeDescription( this .Timeframe()), " " ,:: TimeToString ( this .Time()), ", " , this .DirectDescription()); } string CPattern::Header( void ) { return ( this .StatusDescription()+ " " + this .TypeDescription()); } string CPattern::GetPropertyDescription(ENUM_PATTERN_PROP_INTEGER property) { return ( property==PATTERN_PROP_CODE ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_PATTERN_CODE)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( string ) this .GetProperty(property) ) : property==PATTERN_PROP_TIME ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_PATTERN_TIME)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +:: TimeToString ( this .GetProperty(property), TIME_DATE | TIME_MINUTES | TIME_SECONDS ) ) : property==PATTERN_PROP_STATUS ? CMessage::Text(MSG_ORD_STATUS)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " + this .StatusDescription() ) : property==PATTERN_PROP_TYPE ? CMessage::Text(MSG_ORD_TYPE)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " + this .TypeDescription() ) : property==PATTERN_PROP_ID ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_PATTERN_ID)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( string ) this .GetProperty(property) ) : property==PATTERN_PROP_CTRL_OBJ_ID ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_PATTERN_CTRL_OBJ_ID)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( string ) this .GetProperty(property) ) : property==PATTERN_PROP_DIRECTION ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_PATTERN_DIRECTION)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " + this .DirectDescription() ) : property==PATTERN_PROP_PERIOD ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_BAR_PERIOD)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +TimeframeDescription(( ENUM_TIMEFRAMES ) this .GetProperty(property)) ) : property==PATTERN_PROP_CANDLES ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_PATTERN_CANDLES)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( string ) this .GetProperty(property) ) : "" ); } string CPattern::GetPropertyDescription(ENUM_PATTERN_PROP_DOUBLE property) { int dg=( this .m_digits> 0 ? this .m_digits : 1 ); return ( property==PATTERN_PROP_BAR_PRICE_OPEN ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_PATTERN_BAR_PRICE_OPEN)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +:: DoubleToString ( this .GetProperty(property),dg) ) : property==PATTERN_PROP_BAR_PRICE_HIGH ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_PATTERN_BAR_PRICE_HIGH)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +:: DoubleToString ( this .GetProperty(property),dg) ) : property==PATTERN_PROP_BAR_PRICE_LOW ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_PATTERN_BAR_PRICE_LOW)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +:: DoubleToString ( this .GetProperty(property),dg) ) : property==PATTERN_PROP_BAR_PRICE_CLOSE ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_PATTERN_BAR_PRICE_CLOSE)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +:: DoubleToString ( this .GetProperty(property),dg) ) : property==PATTERN_PROP_RATIO_BODY_TO_CANDLE_SIZE ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_PATTERN_RATIO_BODY_TO_CANDLE_SIZE)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +:: DoubleToString ( this .GetProperty(property), 2 ) ) : property==PATTERN_PROP_RATIO_LOWER_SHADOW_TO_CANDLE_SIZE ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_PATTERN_RATIO_LOWER_SHADOW_TO_CANDLE_SIZE)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +:: DoubleToString ( this .GetProperty(property), 2 ) ) : property==PATTERN_PROP_RATIO_UPPER_SHADOW_TO_CANDLE_SIZE ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_PATTERN_RATIO_UPPER_SHADOW_TO_CANDLE_SIZE)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +:: DoubleToString ( this .GetProperty(property), 2 ) ) : property==PATTERN_PROP_RATIO_BODY_TO_CANDLE_SIZE_CRITERION ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_PATTERN_RATIO_BODY_TO_CANDLE_SIZE_CRIT)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +:: DoubleToString ( this .GetProperty(property), 2 ) ) : property==PATTERN_PROP_RATIO_LARGER_SHADOW_TO_CANDLE_SIZE_CRITERION ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_PATTERN_RATIO_LARGER_SHADOW_TO_CANDLE_SIZE_CRIT)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +:: DoubleToString ( this .GetProperty(property), 2 ) ) : property==PATTERN_PROP_RATIO_SMALLER_SHADOW_TO_CANDLE_SIZE_CRITERION ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_PATTERN_RATIO_SMALLER_SHADOW_TO_CANDLE_SIZE_CRIT)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +:: DoubleToString ( this .GetProperty(property), 2 ) ) : "" ); } string CPattern::GetPropertyDescription(ENUM_PATTERN_PROP_STRING property) { return ( property==PATTERN_PROP_SYMBOL ? CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_SYMBOL)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " + this .GetProperty(property) ) : property==PATTERN_PROP_NAME ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_PATTERN_NAME)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " + this .GetProperty(property) ) : "" ); } string CPattern::DirectDescription( void ) const { switch ( this .Direction()) { case PATTERN_DIRECTION_BULLISH : return CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_PATTERN_BULLISH); case PATTERN_DIRECTION_BEARISH : return CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_PATTERN_BEARISH); case PATTERN_DIRECTION_BOTH : return CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_PATTERN_BOTH); default : return "Unknown" ; } }

Подобные методы не раз были описаны в прошлых статьях о библиотеке, и возвращаться к их описанию здесь мы не будем — всё в них достаточно просто и понятно.





Методы для работы с графическими объектами:

bool CPattern::DeleteGraphObj( bool redraw= false ) { if (:: ObjectFind ( this .m_chart_id, this .m_name_graph_obj)< 0 ) return true ; if (:: ObjectDelete ( this .m_chart_id, this .m_name_graph_obj)) { if (redraw) :: ChartRedraw ( this .m_chart_id); return true ; } return false ; } bool CPattern::CreateInfoPanel( void ) { int x= 0 , y= 0 ; if ( this .m_form!= NULL ) return true ; double price=( this .BarPriceHigh()+ this .BarPriceLow())/ 2 ; if (!:: ChartTimePriceToXY ( this .m_chart_id, 0 , this .Time(),price,x,y)) return false ; this .m_form= this .CreateForm( this .ID(), this .Name(),x,y, 4 , 4 ); if ( this .m_form== NULL ) return false ; this .CreateInfoPanelView(); return true ; } void CPattern::ShowInfoPanel( const int x, const int y) { if ( this .m_form== NULL ) if (! this .CreateInfoPanel()) return ; int chart_w=( int ):: ChartGetInteger ( this .m_chart_id, CHART_WIDTH_IN_PIXELS ); int chart_h=( int ):: ChartGetInteger ( this .m_chart_id, CHART_HEIGHT_IN_PIXELS ); int cx=(x+ this .m_form.Width() >chart_w- 1 ? chart_w- 1 - this .m_form.Width() : x); int cy=(y+ this .m_form.Height()>chart_h- 1 ? chart_h- 1 - this .m_form.Height() : y); if ( this .m_form.SetCoordX(cx) && this .m_form.SetCoordY(cy)) this .m_form.Show(); } void CPattern::HideInfoPanel( void ) { if ( this .m_form!= NULL ) this .m_form.Hide(); } void CPattern::Draw( const bool redraw= false ) { if (:: ObjectFind ( this .m_chart_id, this .m_name_graph_obj)< 0 ) { if (! this .CreateTrendLine( this .m_chart_id, this .m_name_graph_obj, 0 , this .Time(), this .m_price, this .Time(), this .m_price, this .m_color, 5 )) return ; } else this .Show(redraw); } void CPattern::Show( const bool redraw= false ) { :: ObjectSetInteger ( this .m_chart_id, this .m_name_graph_obj, OBJPROP_TIMEFRAMES , OBJ_ALL_PERIODS ); if (redraw) :: ChartRedraw ( this .m_chart_id); } void CPattern::Hide( const bool redraw= false ) { :: ObjectSetInteger ( this .m_chart_id, this .m_name_graph_obj, OBJPROP_TIMEFRAMES , OBJ_NO_PERIODS ); if (redraw) :: ChartRedraw ( this .m_chart_id); } void CPattern::SetColors( const color color_bullish, const color color_bearish, const color color_bidirect, const bool redraw= false ) { this .SetColorBullish(color_bullish); this .SetColorBearish(color_bearish); this .SetColorBiDirect(color_bidirect); this .m_color=( this .Direction()==PATTERN_DIRECTION_BULLISH ? this .m_color_bullish : this .Direction()==PATTERN_DIRECTION_BEARISH ? this .m_color_bearish : this .m_color_bidirect); :: ObjectSetInteger ( this .m_chart_id, this .m_name_graph_obj, OBJPROP_COLOR , this .m_color); if (redraw) :: ChartRedraw ( this .m_chart_id); }

Методы достаточно просты и прокомментированы. Каждый из них разбирать не имеет особого смысла — все методы понятны при чтении их кода.

Объект базового абстрактного паттерна готов. На его основе будем делать все запланированные для библиотеки паттерны. И уже в них будем прописывать точные параметры и используемые/неиспользуемые свойства.



Начнём с простого, но полезного паттерна Price Action Pin Bar.



Паттерн Пин-бар

Бары с коротким телом, одной длинной тенью и практически отсутствующей второй являются наиболее важными сигналами на ценовом графике. Причина, по которой они важны, заключается в том, что они часто дают сильную подсказку (лучше, чем другие бары) о том, куда может пойти цена, естественно, с учётом текущего окружения и состояния рынка.

Класс будет простейшим — нам необходимо для каждого класса, наследуемого от базового объекта-паттерна, лишь указать некоторые, присущие только данному паттерну, свойства, и указать какие свойства поддерживаются в классе-наследнике, а какие — нет.

Рассмотрим класс паттерна Пин-Бар, который продолжаем писать в том же файле, где и базовый класс паттернов:

class CPatternPinBar : public CPattern { protected : virtual void CreateInfoPanelView( void ); public : virtual bool SupportProperty(ENUM_PATTERN_PROP_INTEGER property) { return true ; } virtual bool SupportProperty(ENUM_PATTERN_PROP_DOUBLE property) { return true ; } virtual bool SupportProperty(ENUM_PATTERN_PROP_STRING property) { return true ; } virtual string StatusDescription( void ) const { return CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_PATTERN_STATUS_PA); } virtual string TypeDescription( void ) const { return CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_PATTERN_TYPE_PIN_BAR); } CPatternPinBar( const uint id, const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, MqlRates &rates, const ENUM_PATTERN_DIRECTION direct); };

Методы, возвращающие описания статуса и типа паттерна возвращают строки "Формация Price Action" и "Pin Bar" соответственно. Методы, возвращающие флаги использования свойств, здесь для всех свойств возвращают true. При добавлении новых паттернов и новых свойств бара для паттернов, будем запрещать те свойства, которые не имеют отношения к паттерну Пин Бар.



В конструкторе класса в строке инициализации в родительский класс передаём статус паттерна "Price Action", тип паттерна "Pin Bar" и остальные параметры, переданные во входных параметрах конструктора:

CPatternPinBar::CPatternPinBar( const uint id, const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, MqlRates &rates, const ENUM_PATTERN_DIRECTION direct) : CPattern( PATTERN_STATUS_PA , PATTERN_TYPE_PIN_BAR ,id,direct,symbol,timeframe,rates) { this .SetProperty(PATTERN_PROP_NAME, "Pin Bar" ); this .SetProperty(PATTERN_PROP_CANDLES, 1 ); }

В теле конструктора устанавливаем наименование паттерна "Pin Bar" и количество свечей, составляющих паттерн, равное 1.





Виртуальный метод, создающий внешний вид инфо-панели, для каждого паттерна будет своим — будет отображать присущие паттерну свойства. Для паттерна Пин Бар метод будет таким:

void CPatternPinBar::CreateInfoPanelView( void ) { if ( this .m_form== NULL ) return ; color color_bullish= this .m_form.ChangeRGBComponents( this .m_form.ChangeColorLightness( this .m_color_panel_bullish, 5 ), 0 , 0 , 30 ); color color_bearish= this .m_form.ChangeRGBComponents( this .m_form.ChangeColorLightness( this .m_color_panel_bearish, 5 ), 30 , 0 , 0 ); color color_bidirect= this .m_color_bidirect; color clr[ 2 ]={}; switch ( this .Direction()) { case PATTERN_DIRECTION_BULLISH : clr[ 0 ]= this .m_form.ChangeColorLightness(color_bullish,- 2.5 ); clr[ 1 ]= this .m_form.ChangeColorLightness(color_bullish, 2.5 ); break ; case PATTERN_DIRECTION_BEARISH : clr[ 0 ]= this .m_form.ChangeColorLightness(color_bearish,- 2.5 ); clr[ 1 ]= this .m_form.ChangeColorLightness(color_bearish, 2.5 ); break ; default : clr[ 0 ]= this .m_form.ChangeColorLightness(color_bidirect,- 2.5 ); clr[ 1 ]= this .m_form.ChangeColorLightness(color_bidirect, 2.5 ); break ; } this .m_form.SetBackgroundColor( this .Direction()==PATTERN_DIRECTION_BULLISH ? color_bullish : this .Direction()==PATTERN_DIRECTION_BEARISH ? color_bearish : this .m_color_bidirect, true ); this .m_form.SetBorderColor( clrGray , true ); string name=:: StringFormat ( "Pin Bar (%.2f/%.2f/%.2f)" , this .GetProperty(PATTERN_PROP_RATIO_BODY_TO_CANDLE_SIZE), this .GetProperty(PATTERN_PROP_RATIO_UPPER_SHADOW_TO_CANDLE_SIZE), this .GetProperty(PATTERN_PROP_RATIO_LOWER_SHADOW_TO_CANDLE_SIZE)); string param=:: StringFormat ( "%s (%.2f/%.2f/%.2f)" , this .DirectDescription(), this .GetProperty(PATTERN_PROP_RATIO_BODY_TO_CANDLE_SIZE_CRITERION), this .GetProperty(PATTERN_PROP_RATIO_LARGER_SHADOW_TO_CANDLE_SIZE_CRITERION), this .GetProperty(PATTERN_PROP_RATIO_SMALLER_SHADOW_TO_CANDLE_SIZE_CRITERION)); int x= 3 ; int y= 20 ; int w= 4 +(:: fmax ( 20 + this .m_form.TextWidth(name),:: fmax (x+ this .m_form.TextWidth(param),x+ this .m_form.TextWidth(:: TimeToString ( this .Time()))))); int h= 2 +( 20 + this .m_form.TextHeight( this .DirectDescription())+ this .m_form.TextHeight(:: TimeToString ( this .Time()))); this .m_form.SetWidth(w); this .m_form.SetHeight(h); int chart_w=( int ):: ChartGetInteger ( this .m_chart_id, CHART_WIDTH_IN_PIXELS ); int chart_h=( int ):: ChartGetInteger ( this .m_chart_id, CHART_HEIGHT_IN_PIXELS ); int cx=( this .m_form.RightEdge() >chart_w- 1 ? chart_w- 1 - this .m_form.Width() : this .m_form.CoordX()); int cy=( this .m_form.BottomEdge()>chart_h- 1 ? chart_h- 1 - this .m_form.Height() : this .m_form.CoordY()); this .m_form.SetCoordX(cx); this .m_form.SetCoordY(cy); this .m_form.Erase(clr, 200 , true , false ); this .m_form.DrawFrameSimple( 0 , 0 , this .m_form.Width(), this .m_form.Height(), 1 , 1 , 1 , 1 , this .m_form.BorderColor(), 200 ); this .m_form.DrawIconInfo( 1 , 1 , 200 ); this .m_form.Text( 20 , 3 ,name, clrBlack , 200 ); this .m_form.DrawLine( 1 , 18 , this .m_form.Width()- 1 , 18 , clrDarkGray , 250 ); y= 20 ; this .m_form.Text(x,y,param, clrBlack , 200 ); y+= this .m_form.TextHeight(:: TimeToString ( this .Time())); this .m_form.Text(x,y,:: TimeToString ( this .Time()), clrBlack , 200 ); this .m_form.Update( true ); }

Логика метода полностью расписана в комментариях к коду. В заголовке будем выводить наименование паттерна и пропорции свечи, на которой найден паттерн. Под заголовком будем выводить направление паттерна, критерии его поиска и дату/время определяющего паттерн бара:

Здесь в заголовке указаны пропорции свечи:

16.22 — отношение тела свечи к размеру всей свечи,

18.92 — отношение верхней тени к размеру всей свечи,

64.86 — отношение нижней тени к размеру всей свечи.

Под заголовком указано направление паттерна и критерии его поиска:

30.00 — тело не должно быть более 30% от размера всей свечи,

60.00 — наибольшая тень должна быть не менее 60% от размера всей свечи,

30.00 — наименьшая тень не должна быть более 30% от размера всей свечи.

Для разных паттернов критерии их поиска будут своими, поэтому и отображаться в информационной панели будут разные данные, что и делает виртуальный метод, рисующий внешний вид панели.



С классами паттернов на сегодня завершили. Теперь нужно интегрировать их в библиотеку.







Чтобы мы могли сортировать паттерны, фильтровать и выбирать нужные, необходимо создать такой инструментарий. В классе CSelect в файле библиотеки \MQL5\Include\DoEasy\Services\Select.mqh допишем всё необходимое.

В первую очередь подключим к файлу класса CSelect файл классов паттернов:

#property copyright "Copyright 2020, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://mql5.com/ru/users/artmedia70" #property version "1.00" #include <Arrays\ArrayObj.mqh> #include "..\Objects\Orders\Order.mqh" #include "..\Objects\Events\Event.mqh" #include "..\Objects\Accounts\Account.mqh" #include "..\Objects\Symbols\Symbol.mqh" #include "..\Objects\PendRequest\PendRequest.mqh" #include "..\Objects\Series\\Patterns\Pattern.mqh" #include "..\Objects\Series\SeriesDE.mqh" #include "..\Objects\Indicators\Buffer.mqh" #include "..\Objects\Indicators\IndicatorDE.mqh" #include "..\Objects\Indicators\DataInd.mqh" #include "..\Objects\Ticks\DataTick.mqh" #include "..\Objects\Book\MarketBookOrd.mqh" #include "..\Objects\MQLSignalBase\MQLSignal.mqh" #include "..\Objects\Chart\ChartObj.mqh" #include "..\Objects\Graph\GCnvElement.mqh" #include "..\Objects\Graph\Standard\GStdGraphObj.mqh"





Сразу после объявления методов для работы с барами таймсерий объявим методы для работы с паттернами:

static CArrayObj *ByBarProperty(CArrayObj *list_source,ENUM_BAR_PROP_INTEGER property, long value ,ENUM_COMPARER_TYPE mode); static CArrayObj *ByBarProperty(CArrayObj *list_source,ENUM_BAR_PROP_DOUBLE property, double value ,ENUM_COMPARER_TYPE mode); static CArrayObj *ByBarProperty(CArrayObj *list_source,ENUM_BAR_PROP_STRING property, string value ,ENUM_COMPARER_TYPE mode); static int FindBarMax(CArrayObj *list_source,ENUM_BAR_PROP_INTEGER property); static int FindBarMax(CArrayObj *list_source,ENUM_BAR_PROP_DOUBLE property); static int FindBarMax(CArrayObj *list_source,ENUM_BAR_PROP_STRING property); static int FindBarMin(CArrayObj *list_source,ENUM_BAR_PROP_INTEGER property); static int FindBarMin(CArrayObj *list_source,ENUM_BAR_PROP_DOUBLE property); static int FindBarMin(CArrayObj *list_source,ENUM_BAR_PROP_STRING property); static CArrayObj *ByPatternProperty(CArrayObj *list_source,ENUM_PATTERN_PROP_INTEGER property, long value ,ENUM_COMPARER_TYPE mode); static CArrayObj *ByPatternProperty(CArrayObj *list_source,ENUM_PATTERN_PROP_DOUBLE property, double value ,ENUM_COMPARER_TYPE mode); static CArrayObj *ByPatternProperty(CArrayObj *list_source,ENUM_PATTERN_PROP_STRING property, string value ,ENUM_COMPARER_TYPE mode); static int FindPatternMax(CArrayObj *list_source,ENUM_PATTERN_PROP_INTEGER property); static int FindPatternMax(CArrayObj *list_source,ENUM_PATTERN_PROP_DOUBLE property); static int FindPatternMax(CArrayObj *list_source,ENUM_PATTERN_PROP_STRING property); static int FindPatternMin(CArrayObj *list_source,ENUM_PATTERN_PROP_INTEGER property); static int FindPatternMin(CArrayObj *list_source,ENUM_PATTERN_PROP_DOUBLE property); static int FindPatternMin(CArrayObj *list_source,ENUM_PATTERN_PROP_STRING property);





За пределами тела класса напишем их реализацию:

CArrayObj *CSelect::ByPatternProperty(CArrayObj *list_source,ENUM_PATTERN_PROP_INTEGER property, long value,ENUM_COMPARER_TYPE mode) { if (list_source== NULL ) return NULL ; CArrayObj *list= new CArrayObj(); if (list== NULL ) return NULL ; list.FreeMode( false ); ListStorage.Add(list); int total=list_source.Total(); for ( int i= 0 ; i<total; i++) { CPattern *obj=list_source.At(i); if (!obj.SupportProperty(property)) continue ; long obj_prop=obj.GetProperty(property); if (CompareValues(obj_prop,value,mode)) list.Add(obj); } return list; } CArrayObj *CSelect::ByPatternProperty(CArrayObj *list_source,ENUM_PATTERN_PROP_DOUBLE property, double value,ENUM_COMPARER_TYPE mode) { if (list_source== NULL ) return NULL ; CArrayObj *list= new CArrayObj(); if (list== NULL ) return NULL ; list.FreeMode( false ); ListStorage.Add(list); for ( int i= 0 ; i<list_source.Total(); i++) { CPattern *obj=list_source.At(i); if (!obj.SupportProperty(property)) continue ; double obj_prop=obj.GetProperty(property); if (CompareValues(obj_prop,value,mode)) list.Add(obj); } return list; } CArrayObj *CSelect::ByPatternProperty(CArrayObj *list_source,ENUM_PATTERN_PROP_STRING property, string value,ENUM_COMPARER_TYPE mode) { if (list_source== NULL ) return NULL ; CArrayObj *list= new CArrayObj(); if (list== NULL ) return NULL ; list.FreeMode( false ); ListStorage.Add(list); for ( int i= 0 ; i<list_source.Total(); i++) { CPattern *obj=list_source.At(i); if (!obj.SupportProperty(property)) continue ; string obj_prop=obj.GetProperty(property); if (CompareValues(obj_prop,value,mode)) list.Add(obj); } return list; } int CSelect::FindPatternMax(CArrayObj *list_source,ENUM_PATTERN_PROP_INTEGER property) { if (list_source== NULL ) return WRONG_VALUE ; int index= 0 ; CPattern *max_obj= NULL ; int total=list_source.Total(); if (total== 0 ) return WRONG_VALUE ; for ( int i= 1 ; i<total; i++) { CPattern *obj=list_source.At(i); long obj1_prop=obj.GetProperty(property); max_obj=list_source.At(index); long obj2_prop=max_obj.GetProperty(property); if (CompareValues(obj1_prop,obj2_prop,MORE)) index=i; } return index; } int CSelect::FindPatternMax(CArrayObj *list_source,ENUM_PATTERN_PROP_DOUBLE property) { if (list_source== NULL ) return WRONG_VALUE ; int index= 0 ; CPattern *max_obj= NULL ; int total=list_source.Total(); if (total== 0 ) return WRONG_VALUE ; for ( int i= 1 ; i<total; i++) { CPattern *obj=list_source.At(i); double obj1_prop=obj.GetProperty(property); max_obj=list_source.At(index); double obj2_prop=max_obj.GetProperty(property); if (CompareValues(obj1_prop,obj2_prop,MORE)) index=i; } return index; } int CSelect::FindPatternMax(CArrayObj *list_source,ENUM_PATTERN_PROP_STRING property) { if (list_source== NULL ) return WRONG_VALUE ; int index= 0 ; CPattern *max_obj= NULL ; int total=list_source.Total(); if (total== 0 ) return WRONG_VALUE ; for ( int i= 1 ; i<total; i++) { CPattern *obj=list_source.At(i); string obj1_prop=obj.GetProperty(property); max_obj=list_source.At(index); string obj2_prop=max_obj.GetProperty(property); if (CompareValues(obj1_prop,obj2_prop,MORE)) index=i; } return index; } int CSelect::FindPatternMin(CArrayObj* list_source,ENUM_PATTERN_PROP_INTEGER property) { int index= 0 ; CPattern *min_obj= NULL ; int total=list_source.Total(); if (total== 0 ) return WRONG_VALUE ; for ( int i= 1 ; i<total; i++) { CPattern *obj=list_source.At(i); long obj1_prop=obj.GetProperty(property); min_obj=list_source.At(index); long obj2_prop=min_obj.GetProperty(property); if (CompareValues(obj1_prop,obj2_prop,LESS)) index=i; } return index; } int CSelect::FindPatternMin(CArrayObj* list_source,ENUM_PATTERN_PROP_DOUBLE property) { int index= 0 ; CPattern *min_obj= NULL ; int total=list_source.Total(); if (total== 0 ) return WRONG_VALUE ; for ( int i= 1 ; i<total; i++) { CPattern *obj=list_source.At(i); double obj1_prop=obj.GetProperty(property); min_obj=list_source.At(index); double obj2_prop=min_obj.GetProperty(property); if (CompareValues(obj1_prop,obj2_prop,LESS)) index=i; } return index; } int CSelect::FindPatternMin(CArrayObj* list_source,ENUM_PATTERN_PROP_STRING property) { int index= 0 ; CPattern *min_obj= NULL ; int total=list_source.Total(); if (total== 0 ) return WRONG_VALUE ; for ( int i= 1 ; i<total; i++) { CPattern *obj=list_source.At(i); string obj1_prop=obj.GetProperty(property); min_obj=list_source.At(index); string obj2_prop=min_obj.GetProperty(property); if (CompareValues(obj1_prop,obj2_prop,LESS)) index=i; } return index; }

Класс CSelect был рассмотрен в третьей статье описания библиотеки. Для списков всех объектов, где необходимо осуществлять поиск и фильтрацию по свойствам объектов, в классе CSelect пишутся идентичные по логике методы. Для объектов-паттернов всё точно так же. Поэтому, ознакомившись с описанием класса, можно разобраться во всех вышеперечисленных методах.

Единственное, что сейчас отличает рассмотренный ранее класс, — это метод сравнения значений двух объектов CompareValues(). Ранее он был таким:

template < typename T> bool CSelect::CompareValues(T value1,T value2,ENUM_COMPARER_TYPE mode) { return ( mode==EQUAL && value1==value2 ? true : mode==NO_EQUAL && value1!=value2 ? true : mode==MORE && value1>value2 ? true : mode==LESS && value1<value2 ? true : mode==EQUAL_OR_MORE && value1>=value2 ? true : mode==EQUAL_OR_LESS && value1<=value2 ? true : false ); }

Сейчас же конструкция if-else, применённая в старом методе, заменена на конструкцию switch:

template < typename T> bool CSelect::CompareValues(T value1,T value2,ENUM_COMPARER_TYPE mode) { switch (mode) { case EQUAL : return (value1==value2 ? true : false ); case NO_EQUAL : return (value1!=value2 ? true : false ); case MORE : return (value1>value2 ? true : false ); case LESS : return (value1<value2 ? true : false ); case EQUAL_OR_MORE : return (value1>=value2 ? true : false ); case EQUAL_OR_LESS : return (value1<=value2 ? true : false ); default : return false ; } }

В таком виде сравнение должно работать быстрее.







Классы управления паттернами

Для каждого паттерна, и даже для одинаковых паттернов, но с разными параметрами, создадим класс управления паттерном. В этом классе будем хранить заданные свойства для поиска паттерна, организуем их поиск в таймсерии и возврат указателей на искомые паттерны. Каждый паттерн будет иметь собственный уникальный идентификатор, состоящий из имени символа, таймфрейма, типа паттерна, его направления и суммы его параметров. Таким образом, даже два одинаковых паттерна на одном и том же символе и периоде графика, но с разными параметрами, будут независимыми, разными, и будут находиться в списке всех паттернов.

По имеющемуся порядку файлов в библиотеке, для каждого нового типа классов создаётся свой собственный файл — это упорядочивает структуру библиотеки и уменьшает объём каждого из файлов. Но в данном случае пришлось классы управления паттернами расположить в файле класса таймсерии \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Series\SeriesDE.mqh. Всё из-за того, что слишком много в библиотеке взаимосвязей разных классов и, если разделить класс таймсерии и классы управления паттернами по разным файлам и к файлу таймсерии подключить файл классов управления паттернами, то некоторые из файлов перестают компилироваться, так как в одном месте компилятор не имеет доступа к файлу таймсерии, а в другом — к файлу классов управления паттернами. Пока я не смог всё правильно подключить сколько бы ни пытался, и сколько бы вариантов не перепробовал. В конечном итоге решил писать классы управления паттернами прямо в файле класса таймсерии, в которой и будет находиться один из классов управления паттернами.

Структура будет такой: для каждого паттерна с его набором свойств и параметров будет создаваться свой собственный класс управления. Сколько создаётся паттернов для поиска и различных вариаций искомых однотипных паттернов — столько создаётся и объектов управления этими паттернами. Далее эти созданные объекты помещаются в список класса управления всеми созданными объектами управления паттернами, и уже из него осуществляется доступ к размещённым в нём объектам управления каждым паттерном, из которого в свою очередь осуществляется доступ непосредственно к паттернам.

Откроем файл класса таймсерии \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Series\SeriesDE.mqh и с самого его начала начнём писать новый класс — класс управления абстрактным паттерном:

#property copyright "Copyright 2020, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://mql5.com/ru/users/artmedia70" #property version "1.00" #property strict #include "..\..\Services\Select.mqh" #include "..\..\Services\NewBarObj.mqh" #include "Bar.mqh" class CPatternControl : public CBaseObjExt { private : ENUM_TIMEFRAMES m_timeframe; string m_symbol; double m_point; bool m_used; bool m_drawing; ENUM_PATTERN_TYPE m_type_pattern; protected : double m_ratio_body_to_candle_size; double m_ratio_larger_shadow_to_candle_size; double m_ratio_smaller_shadow_to_candle_size; ulong m_object_id; CArrayObj *m_list_series; CArrayObj *m_list_all_patterns; CPattern m_pattern_instance; ulong m_symbol_code; virtual ENUM_PATTERN_DIRECTION FindPattern( const datetime series_bar_time, const uint min_body_size) const { return WRONG_VALUE ; } virtual CPattern *CreatePattern( const ENUM_PATTERN_DIRECTION direction, const uint id,CBar *bar){ return NULL ; } virtual ulong GetPatternCode( const ENUM_PATTERN_DIRECTION direction, const datetime time) const { return 0 ; } virtual CArrayObj*GetListPatterns( void ) { return NULL ; } virtual ulong CreateObjectID( void ) { return 0 ; } public : CPatternControl *GetObject( void ) { return & this ; } void SetUsed( const bool flag) { this .m_used=flag; } bool IsUsed( void ) const { return this .m_used; } void SetDrawing( const bool flag) { this .m_drawing=flag; } bool IsDrawing( void ) const { return this .m_drawing; } void SetRatioBodyToCandleSizeValue( const double value) { this .m_ratio_body_to_candle_size=value; } void SetRatioLargerShadowToCandleSizeValue( const double value) { this .m_ratio_larger_shadow_to_candle_size=value; } void SetRatioSmallerShadowToCandleSizeValue( const double value) { this .m_ratio_smaller_shadow_to_candle_size=value; } double RatioBodyToCandleSizeValue( void ) const { return this .m_ratio_body_to_candle_size; } double RatioLargerShadowToCandleSizeValue( void ) const { return this .m_ratio_larger_shadow_to_candle_size; } double RatioSmallerShadowToCandleSizeValue( void ) const { return this .m_ratio_smaller_shadow_to_candle_size; } virtual ulong ObjectID( void ) const { return this .m_object_id; } ENUM_PATTERN_TYPE TypePattern( void ) const { return this .m_type_pattern; } ENUM_TIMEFRAMES Timeframe( void ) const { return this .m_timeframe; } string Symbol ( void ) const { return this .m_symbol; } double Point ( void ) const { return this .m_point; } ulong SymbolCode( void ) const { return this .m_symbol_code; } virtual int Compare( const CObject *node, const int mode= 0 ) const ; virtual int CreateAndRefreshPatternList( void ); void DrawPatterns( const bool redraw= false ); protected : CPatternControl( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const ENUM_PATTERN_STATUS status, const ENUM_PATTERN_TYPE type,CArrayObj *list_series,CArrayObj *list_patterns); };

Все переменные и методы подписаны, их назначение в принципе должно быть понятно из их описаний.

Класс имеет только защищённый параметрический конструктор, так как отдельно данный класс не используется. А вот классы, наследуемые от него, будут иметь публичный конструктор, где и будут передаваться соответствующие параметры в защищённый конструктор родительского класса в соответствии с типом паттерна, для которого создаётся этот объект управления.

В защищённый параметрический конструктор передаются параметры создаваемого паттерна и указатели на внешние списки: список-таймсерию и список всех паттернов. В списке инициализации задаются критерии поиска паттернов по умолчанию и флаги использования паттерна и рисования меток паттерна. Затем в теле конструктора корректируются и устанавливаются все переданные параметры, указателям на списки класса присваиваются переданные в метод указатели и создаётся код символа:

CPatternControl::CPatternControl( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const ENUM_PATTERN_STATUS status, const ENUM_PATTERN_TYPE type, CArrayObj *list_series,CArrayObj *list_patterns ) : m_ratio_body_to_candle_size( 30 ),m_ratio_larger_shadow_to_candle_size( 60 ),m_ratio_smaller_shadow_to_candle_size( 30 ),m_used( true ),m_drawing( true ) { this .m_type=OBJECT_DE_TYPE_SERIES_PATTERN_CONTROL; this .m_type_pattern=type; this .m_symbol=(symbol== NULL || symbol== "" ? :: Symbol () : symbol); this .m_timeframe=(timeframe== PERIOD_CURRENT ? :: Period () : timeframe); this .m_point=:: SymbolInfoDouble ( this .m_symbol, SYMBOL_POINT ); this .m_object_id= 0 ; this .m_list_series=list_series; this .m_list_all_patterns=list_patterns; for ( int i= 0 ;i<( int ) this .m_symbol.Length();i++) this .m_symbol_code+= this .m_symbol.GetChar(i); }

Передаваемые в конструктор указатели на списки нужны для того, чтобы указать с какими внешними списками, созданными извне, работает данный класс. Присваивая указателям на списки класса указатели на внешние списки мы тем самым точно определяем, что работает класс именно с теми списками, которые были созданы извне, а не с какими-либо иными экземплярами класса CArrayObj.





Метод, сравнивающий объекты CPatternControl между собой:



int CPatternControl::Compare( const CObject *node, const int mode= 0 ) const { const CPatternControl *obj_compared=node; return ( this .SymbolCode() > obj_compared.SymbolCode() || this .Timeframe() > obj_compared.Timeframe() || this .TypePattern() > obj_compared.TypePattern() || this .ObjectID() > obj_compared.ObjectID() ? 1 : this .SymbolCode() < obj_compared.SymbolCode() || this .Timeframe() < obj_compared.Timeframe() || this .TypePattern() < obj_compared.TypePattern() || this .ObjectID() < obj_compared.ObjectID() ? - 1 : 0 ); }

Здесь каждое свойство текущего объекта сравнивается с соответствующим свойством сравниваемого объекта и возвращается 0 только в случае равенства каждого из всех сравниваемых свойств.





Метод, ищущий паттерны и добавляющий найденные в список всех паттернов:



int CPatternControl::CreateAndRefreshPatternList( void ) { if (! this .m_used) return 0 ; this .m_is_event= false ; this .m_list_events.Clear(); datetime time_open= 0 ; if (!:: SeriesInfoInteger ( this . Symbol (), this .Timeframe(), SERIES_LASTBAR_DATE ,time_open)) return 0 ; CArrayObj *list=CSelect::ByBarProperty( this .m_list_series,BAR_PROP_TIME,time_open,LESS); if (list== NULL || list.Total()== 0 ) return 0 ; list.Sort(SORT_BY_BAR_TIME); for ( int i=list.Total()- 1 ;i>= 0 ;i--) { CBar *bar=list.At(i); if (bar== NULL ) continue ; ENUM_PATTERN_DIRECTION direction= this .FindPattern(bar.Time(), 1 ); if (direction== WRONG_VALUE ) continue ; ulong code= this .GetPatternCode(direction,bar.Time()); this .m_pattern_instance.SetProperty(PATTERN_PROP_CODE,code); this .m_list_all_patterns.Sort(SORT_BY_PATTERN_CODE); int index= this .m_list_all_patterns.Search(& this .m_pattern_instance); if (index== WRONG_VALUE ) { CPattern *pattern= this .CreatePattern(direction, this .m_list_all_patterns.Total(),bar); if (pattern== NULL ) continue ; this .m_list_all_patterns.Sort(SORT_BY_PATTERN_TIME); if (! this .m_list_all_patterns.InsertSort(pattern)) { delete pattern; continue ; } if ( this .m_drawing) pattern.Draw(); } } this .m_list_all_patterns.Sort(SORT_BY_PATTERN_TIME); return m_list_all_patterns.Total(); }

Логика метода подробно расписана в комментариях к коду. Вкратце: по списку всех баров, кроме текущего (паттерны должны искаться только на завершённых барах) ищем паттерн при помощи виртуального метода FindPattern(), реализация которого должна быть выполнена в наследуемых классах, так как каждый паттерн ищется по-своему. Если паттерн найден, то создаётся новый объект-паттерн опять же при помощи виртуального метода CreatePattern(), реализуемого в наследуемых классах по той же причине, и созданный новый объект помещается в список всех паттернов библиотеки.





Метод, выводящий метки паттернов на график:



void CPatternControl::DrawPatterns( const bool redraw= false ) { CArrayObj *list= this .GetListPatterns(); if (list== NULL || list.Total()== 0 ) return ; list.Sort(SORT_BY_PATTERN_TIME); for ( int i=list.Total()- 1 ;i>= 0 ;i--) { CPattern *obj=list.At(i); if (obj== NULL ) continue ; obj.Draw( false ); } if (redraw) :: ChartRedraw ( this .m_chart_id); }

Логика метода прокомментирована в коде. Вкратце: получаем список только тех паттернов, которыми управляет этот объект управления. В цикле по полученному списку получаем каждый очередной объект-паттерн и выводим его графическую метку на график. Перерисовка графика осуществляется по завершении цикла — чтобы избавиться от перерисовки графика на каждой итерации цикла.

Класс базового объекта управления паттернами готов. Теперь нужно написать наследуемые классы, в которых уже точно прописаны типы паттернов и их параметры.





Так как сегодня делаем только один паттерн — Пин-Бар, то сделаем объект управления этим паттерном. Продолжим писать код далее в том же файле:

class CPatternControlPinBar : public CPatternControl { protected : virtual ENUM_PATTERN_DIRECTION FindPattern( const datetime series_bar_time, const uint min_body_size) const ; virtual CPattern *CreatePattern( const ENUM_PATTERN_DIRECTION direction, const uint id,CBar *bar); virtual ulong GetPatternCode( const ENUM_PATTERN_DIRECTION direction, const datetime time) const { return (time+PATTERN_TYPE_PIN_BAR+PATTERN_STATUS_PA+direction+ this .Timeframe()+ this .m_symbol_code); } virtual CArrayObj*GetListPatterns( void ); virtual ulong CreateObjectID( void ); public : CPatternControlPinBar( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, CArrayObj *list_series,CArrayObj *list_patterns, const double ratio_body_to_candle_size, const double ratio_larger_shadow_to_candle_size, const double ratio_smaller_shadow_to_candle_size) : CPatternControl(symbol,timeframe,PATTERN_STATUS_PA,PATTERN_TYPE_PIN_BAR,list_series,list_patterns) { this .m_ratio_body_to_candle_size=ratio_body_to_candle_size; this .m_ratio_larger_shadow_to_candle_size=ratio_larger_shadow_to_candle_size; this .m_ratio_smaller_shadow_to_candle_size=ratio_smaller_shadow_to_candle_size; this .m_object_id= this .CreateObjectID(); } };

В конструкторе класса в списке инициализации в родительский класс передаём статус паттерна Price Action и тип паттерна Pin Bar. Также в параметрах конструктора передаются указатели на внешние списки и критерии поиска паттерна.







Метод, создающий идентификатор объекта на основе критериев поиска паттерна:



ulong CPatternControlPinBar::CreateObjectID( void ) { ushort body=( ushort ) this .RatioBodyToCandleSizeValue()* 100 ; ushort larger=( ushort ) this .RatioLargerShadowToCandleSizeValue()* 100 ; ushort smaller=( ushort ) this .RatioSmallerShadowToCandleSizeValue()* 100 ; ulong res= 0 ; this .UshortToLong(body, 0 ,res); this .UshortToLong(larger, 1 ,res); return this .UshortToLong(smaller, 2 ,res); }

Три критерия (процентные отношения тела свечи, наибольшей и наименьшей теней к размеру всей свечи) задаются в вещественных числах (в процентах) и не могут быть больше 100. Поэтому мы их переводим в целочисленные значения умножением на 100, а далее создаём ulong-идентификатор при помощи метода расширенного стандартного объекта библиотеки UshortToLong(), заполняющий указанные биты long-числа ushort-значениями:

long CBaseObjExt::UshortToLong( const ushort ushort_value, const uchar to_byte, long &long_value) { if (to_byte> 3 ) { :: Print (DFUN,CMessage::Text(MSG_LIB_SYS_ERROR_INDEX)); return 0 ; } return (long_value |= this .UshortToByte(ushort_value,to_byte)); } long CBaseObjExt::UshortToByte( const ushort value, const uchar to_byte) const { return ( long )value<<( 16 *to_byte); }





Виртуальный метод, создающий паттерн с указанным направлением:



CPattern *CPatternControlPinBar::CreatePattern( const ENUM_PATTERN_DIRECTION direction, const uint id,CBar *bar) { if (bar== NULL ) return NULL ; MqlRates rates={ 0 }; rates.time=bar.Time(); rates.open=bar.Open(); rates.high=bar.High(); rates.low=bar.Low(); rates.close=bar.Close(); CPatternPinBar *obj= new CPatternPinBar(id, this . Symbol (), this .Timeframe(),rates,direction); if (obj== NULL ) return NULL ; obj.SetProperty(PATTERN_PROP_RATIO_BODY_TO_CANDLE_SIZE,bar.RatioBodyToCandleSize()); obj.SetProperty(PATTERN_PROP_RATIO_LOWER_SHADOW_TO_CANDLE_SIZE,bar.RatioLowerShadowToCandleSize()); obj.SetProperty(PATTERN_PROP_RATIO_UPPER_SHADOW_TO_CANDLE_SIZE,bar.RatioUpperShadowToCandleSize()); obj.SetProperty(PATTERN_PROP_RATIO_BODY_TO_CANDLE_SIZE_CRITERION, this .RatioBodyToCandleSizeValue()); obj.SetProperty(PATTERN_PROP_RATIO_LARGER_SHADOW_TO_CANDLE_SIZE_CRITERION, this .RatioLargerShadowToCandleSizeValue()); obj.SetProperty(PATTERN_PROP_RATIO_SMALLER_SHADOW_TO_CANDLE_SIZE_CRITERION, this .RatioSmallerShadowToCandleSizeValue()); obj.SetProperty(PATTERN_PROP_CTRL_OBJ_ID, this .ObjectID()); return obj; }

Логика метода описана в комментариях к коду. Видно, что указатель на объект управления паттерном прописывается и в созданном объекте-паттерне. Таким образом, получив указатель где-либо в программе на объект-паттерн, мы можем из него обратиться и к объекту управления, которым был создан этот паттерн и уже далее работать с ним. Т.е. тут организован двусторонний доступ: как из объекта управления к паттерну, так и из паттерна к его объекту управления.





Метод, ищущий паттерн:

ENUM_PATTERN_DIRECTION CPatternControlPinBar::FindPattern( const datetime series_bar_time, const uint min_body_size) const { CBar *bar= NULL ; CPatternPinBar *pin_bar= NULL ; CArrayObj *list=CSelect::ByBarProperty( this .m_list_series,BAR_PROP_TIME,series_bar_time,EQUAL); if (list== NULL || list.Total()== 0 ) return WRONG_VALUE ; list=CSelect::ByBarProperty(list,BAR_PROP_RATIO_BODY_TO_CANDLE_SIZE, this .RatioBodyToCandleSizeValue(),EQUAL_OR_LESS); list=CSelect::ByBarProperty(list,BAR_PROP_RATIO_BODY_TO_CANDLE_SIZE,min_body_size,EQUAL_OR_MORE); if (list== NULL || list.Total()== 0 ) return WRONG_VALUE ; CArrayObj *list_bullish=CSelect::ByBarProperty(list,BAR_PROP_RATIO_LOWER_SHADOW_TO_CANDLE_SIZE, this .RatioLargerShadowToCandleSizeValue(),EQUAL_OR_MORE); list_bullish=CSelect::ByBarProperty(list_bullish,BAR_PROP_RATIO_UPPER_SHADOW_TO_CANDLE_SIZE, this .RatioSmallerShadowToCandleSizeValue(),EQUAL_OR_LESS); if (list_bullish!= NULL && list_bullish.Total()> 0 ) return PATTERN_DIRECTION_BULLISH; CArrayObj *list_bearish=CSelect::ByBarProperty(list,BAR_PROP_RATIO_UPPER_SHADOW_TO_CANDLE_SIZE, this .RatioLargerShadowToCandleSizeValue(),EQUAL_OR_MORE); list_bearish=CSelect::ByBarProperty(list_bearish,BAR_PROP_RATIO_LOWER_SHADOW_TO_CANDLE_SIZE, this .RatioSmallerShadowToCandleSizeValue(),EQUAL_OR_LESS); if (list_bearish!= NULL && list_bearish.Total()> 0 ) return PATTERN_DIRECTION_BEARISH; return WRONG_VALUE ; }

Логика метода прокомментирована в коде. Вкратце: Пин-Бар — это однобаровая формация Price Action, поэтому нам нужен всего один бар таймсерии. Получаем один бар по переданному в метод времени бара. Далее узнаём пропорции тела свечи относительно всего её размера. Если тело больше допустимого размера — паттерна точно нет, возвращаем -1. Если же критерий по размеру тела свечи пройден, то точно так же проверяем сначала тени свечи на допустимые размеры для бычьего паттерна, а затем, если бычьего паттерна нет, то проверяем тени свечи на размеры для медвежьего паттерна. Если паттерн найден — возвращаем его направление, если нет — возвращаем -1.







Метод, возвращающий список паттернов, управляемых этим объектом:

CArrayObj *CPatternControlPinBar::GetListPatterns( void ) { CArrayObj *list=CSelect::ByPatternProperty( this .m_list_all_patterns,PATTERN_PROP_PERIOD, this .Timeframe(),EQUAL); list=CSelect::ByPatternProperty(list,PATTERN_PROP_SYMBOL, this . Symbol (),EQUAL); list=CSelect::ByPatternProperty(list,PATTERN_PROP_TYPE,PATTERN_TYPE_PIN_BAR,EQUAL); return CSelect::ByPatternProperty(list,PATTERN_PROP_CTRL_OBJ_ID, this .ObjectID(),EQUAL); }

В списке всех паттернов ищем только паттерны с периодом графика, установленным для данного объекта.

В полученном списке ищем паттерны с символом, установленным для данного объекта.

Из полученного списка извлекаем только паттерны Пин-Бар.

Возвращаем указатель на список только тех паттернов, для которых установлен идентификатор данного объекта управления.

Если на каком-то этапе список получить не удалось, то в результате будет возвращён NULL.

Объект управления паттерном Пин-Бар готов. В последующих статьях будем постепенно добавлять новые паттерны и новые объекту управления ими.





Теперь необходимо написать класс управления созданными выше объектами управления паттернами. Продолжим писать далее в том же файле.

По своей сути класс представляет из себя список созданных объектов управления паттернами и набор методов, предоставляющих доступ к ним. Все методы однотипные, и будут реализованы прямо в теле класса.



В приватной секции расположены список объектов управления паттернами и списки таймсерии и всех паттернов. В публичной секции расположены методы, возвращающие таймфрейм, символ и указатель на этот объект:



class CPatternsControl : public CBaseObjExt { private : CArrayObj m_list_controls; CArrayObj *m_list_series; CArrayObj *m_list_all_patterns; ENUM_TIMEFRAMES m_timeframe; string m_symbol; public : ENUM_TIMEFRAMES Timeframe( void ) const { return this .m_timeframe; } string Symbol ( void ) const { return this .m_symbol; } CPatternsControl *GetObject( void ) { return & this ; } protected :





В защищённой секции расположены методы, возвращающие объекты управления паттернами. Полностью готов из них (и из всех последующих, которые сегодня необходимы и сделаны) только метод, возвращающий объект управления паттерном Пин-Бар с указанными параметрами:

CPatternControl *GetObjControlPatternPinBar( const double ratio_body= 30 , const double ratio_larger_shadow= 60 , const double ratio_smaller_shadow= 30 ) { int total= this .m_list_controls.Total(); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { CPatternControl *obj= this .m_list_controls.At(i); if (obj== NULL || obj.TypePattern()!=PATTERN_TYPE_PIN_BAR) continue ; if (ratio_body==obj.RatioBodyToCandleSizeValue() && ratio_larger_shadow==obj.RatioLargerShadowToCandleSizeValue() && ratio_smaller_shadow==obj.RatioSmallerShadowToCandleSizeValue()) return obj; } return NULL ; }





Остальные методы созданы в виде заготовок. Рассмотрим полный список этих методов:

protected : CPatternControl *GetObjControlPatternHarami( void ) { int total= this .m_list_controls.Total(); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { CPatternControl *obj= this .m_list_controls.At(i); if (obj== NULL || obj.TypePattern()!=PATTERN_TYPE_HARAMI) continue ; } return NULL ; } CPatternControl *GetObjControlPatternHaramiCross( void ) { int total= this .m_list_controls.Total(); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { CPatternControl *obj= this .m_list_controls.At(i); if (obj== NULL || obj.TypePattern()!=PATTERN_TYPE_HARAMI_CROSS) continue ; } return NULL ; } CPatternControl *GetObjControlPatternTweezer( void ) { int total= this .m_list_controls.Total(); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { CPatternControl *obj= this .m_list_controls.At(i); if (obj== NULL || obj.TypePattern()!=PATTERN_TYPE_TWEEZER) continue ; } return NULL ; } CPatternControl *GetObjControlPatternPiercingLine( void ) { int total= this .m_list_controls.Total(); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { CPatternControl *obj= this .m_list_controls.At(i); if (obj== NULL || obj.TypePattern()!=PATTERN_TYPE_PIERCING_LINE) continue ; } return NULL ; } CPatternControl *GetObjControlPatternDarkCloudCover( void ) { int total= this .m_list_controls.Total(); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { CPatternControl *obj= this .m_list_controls.At(i); if (obj== NULL || obj.TypePattern()!=PATTERN_TYPE_DARK_CLOUD_COVER) continue ; } return NULL ; } CPatternControl *GetObjControlPatternThreeWhiteSoldiers( void ) { int total= this .m_list_controls.Total(); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { CPatternControl *obj= this .m_list_controls.At(i); if (obj== NULL || obj.TypePattern()!=PATTERN_TYPE_THREE_WHITE_SOLDIERS) continue ; } return NULL ; } CPatternControl *GetObjControlPatternThreeBlackCrows( void ) { int total= this .m_list_controls.Total(); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { CPatternControl *obj= this .m_list_controls.At(i); if (obj== NULL || obj.TypePattern()!=PATTERN_TYPE_THREE_BLACK_CROWS) continue ; } return NULL ; } CPatternControl *GetObjControlPatternShootingStar( void ) { int total= this .m_list_controls.Total(); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { CPatternControl *obj= this .m_list_controls.At(i); if (obj== NULL || obj.TypePattern()!=PATTERN_TYPE_SHOOTING_STAR) continue ; } return NULL ; } CPatternControl *GetObjControlPatternHammer( void ) { int total= this .m_list_controls.Total(); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { CPatternControl *obj= this .m_list_controls.At(i); if (obj== NULL || obj.TypePattern()!=PATTERN_TYPE_HAMMER) continue ; } return NULL ; } CPatternControl *GetObjControlPatternInvertedHammer( void ) { int total= this .m_list_controls.Total(); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { CPatternControl *obj= this .m_list_controls.At(i); if (obj== NULL || obj.TypePattern()!=PATTERN_TYPE_INVERTED_HAMMER) continue ; } return NULL ; } CPatternControl *GetObjControlPatternHangingMan( void ) { int total= this .m_list_controls.Total(); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { CPatternControl *obj= this .m_list_controls.At(i); if (obj== NULL || obj.TypePattern()!=PATTERN_TYPE_HANGING_MAN) continue ; } return NULL ; } CPatternControl *GetObjControlPatternDoji( void ) { int total= this .m_list_controls.Total(); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { CPatternControl *obj= this .m_list_controls.At(i); if (obj== NULL || obj.TypePattern()!=PATTERN_TYPE_DOJI) continue ; } return NULL ; } CPatternControl *GetObjControlPatternDragonflyDoji( void ) { int total= this .m_list_controls.Total(); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { CPatternControl *obj= this .m_list_controls.At(i); if (obj== NULL || obj.TypePattern()!=PATTERN_TYPE_DRAGONFLY_DOJI) continue ; } return NULL ; } CPatternControl *GetObjControlPatternGravestoneDoji( void ) { int total= this .m_list_controls.Total(); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { CPatternControl *obj= this .m_list_controls.At(i); if (obj== NULL || obj.TypePattern()!=PATTERN_TYPE_GRAVESTONE_DOJI) continue ; } return NULL ; } CPatternControl *GetObjControlPatternMorningStar( void ) { int total= this .m_list_controls.Total(); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { CPatternControl *obj= this .m_list_controls.At(i); if (obj== NULL || obj.TypePattern()!=PATTERN_TYPE_MORNING_STAR) continue ; } return NULL ; } CPatternControl *GetObjControlPatternMorningDojiStar( void ) { int total= this .m_list_controls.Total(); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { CPatternControl *obj= this .m_list_controls.At(i); if (obj== NULL || obj.TypePattern()!=PATTERN_TYPE_MORNING_DOJI_STAR) continue ; } return NULL ; } CPatternControl *GetObjControlPatternEveningStar( void ) { int total= this .m_list_controls.Total(); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { CPatternControl *obj= this .m_list_controls.At(i); if (obj== NULL || obj.TypePattern()!=PATTERN_TYPE_EVENING_STAR) continue ; } return NULL ; } CPatternControl *GetObjControlPatternEveningDojiStar( void ) { int total= this .m_list_controls.Total(); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { CPatternControl *obj= this .m_list_controls.At(i); if (obj== NULL || obj.TypePattern()!=PATTERN_TYPE_EVENING_DOJI_STAR) continue ; } return NULL ; } CPatternControl *GetObjControlPatternThreeStars( void ) { int total= this .m_list_controls.Total(); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { CPatternControl *obj= this .m_list_controls.At(i); if (obj== NULL || obj.TypePattern()!=PATTERN_TYPE_THREE_STARS) continue ; } return NULL ; } CPatternControl *GetObjControlPatternAbandonedBaby( void ) { int total= this .m_list_controls.Total(); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { CPatternControl *obj= this .m_list_controls.At(i); if (obj== NULL || obj.TypePattern()!=PATTERN_TYPE_ABANDONED_BABY) continue ; } return NULL ; } CPatternControl *GetObjControlPatternPivotPointReversal( void ) { int total= this .m_list_controls.Total(); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { CPatternControl *obj= this .m_list_controls.At(i); if (obj== NULL || obj.TypePattern()!=PATTERN_TYPE_PIVOT_POINT_REVERSAL) continue ; } return NULL ; } CPatternControl *GetObjControlPatternOutsideBar( void ) { int total= this .m_list_controls.Total(); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { CPatternControl *obj= this .m_list_controls.At(i); if (obj== NULL || obj.TypePattern()!=PATTERN_TYPE_OUTSIDE_BAR) continue ; } return NULL ; } CPatternControl *GetObjControlPatternInsideBar( void ) { int total= this .m_list_controls.Total(); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { CPatternControl *obj= this .m_list_controls.At(i); if (obj== NULL || obj.TypePattern()!=PATTERN_TYPE_INSIDE_BAR) continue ; } return NULL ; } CPatternControl *GetObjControlPatternPinBar( const double ratio_body= 30 , const double ratio_larger_shadow= 60 , const double ratio_smaller_shadow= 30 ) { int total= this .m_list_controls.Total(); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { CPatternControl *obj= this .m_list_controls.At(i); if (obj== NULL || obj.TypePattern()!=PATTERN_TYPE_PIN_BAR) continue ; if (ratio_body==obj.RatioBodyToCandleSizeValue() && ratio_larger_shadow==obj.RatioLargerShadowToCandleSizeValue() && ratio_smaller_shadow==obj.RatioSmallerShadowToCandleSizeValue()) return obj; } return NULL ; } CPatternControl *GetObjControlPatternRails( void ) { int total= this .m_list_controls.Total(); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { CPatternControl *obj= this .m_list_controls.At(i); if (obj== NULL || obj.TypePattern()!=PATTERN_TYPE_RAILS) continue ; } return NULL ; } public :

В каждый из этих методов, по мере создания новых паттернов, будем добавлять входные параметры, необходимые для создания каждого конкретного паттерна.





В публичной секции класса будет расположен список методов, устанавливающих флаги использования паттернов и создающих объекты управления. Для каждого паттерна в параметрах метода будут указаны присущие этому паттерну свойства. Метод для установки флага паттерна Пин-Бар:



void SetUsedPatternPinBar( const bool flag, const double ratio_body= 30 , const double ratio_larger_shadow= 60 , const double ratio_smaller_shadow= 30 ) { CPatternControlPinBar *obj= this .GetObjControlPatternPinBar(ratio_body,ratio_larger_shadow,ratio_smaller_shadow); if (obj!= NULL ) obj.SetUsed(flag); else if (flag) { obj= new CPatternControlPinBar( this . Symbol (), this .Timeframe(), this .m_list_series, this .m_list_all_patterns,ratio_body,ratio_larger_shadow,ratio_smaller_shadow); if (obj== NULL ) return ; if (! this .m_list_controls.Add(obj)) { delete obj; return ; } obj.SetUsed(flag); obj.SetRatioBodyToCandleSizeValue(ratio_body); obj.SetRatioLargerShadowToCandleSizeValue(ratio_larger_shadow); obj.SetRatioSmallerShadowToCandleSizeValue(ratio_smaller_shadow); obj.CreateAndRefreshPatternList(); } }





Остальные методы написаны лишь как заготовки — их будем дополнять по мере создания новых паттернов:

public : void SetUsedPatternHarami( const bool flag) { } void SetUsedPatternHaramiCross( const bool flag) { } void SetUsedPatternTweezer( const bool flag) { } void SetUsedPatternPiercingLine( const bool flag) { } void SetUsedPatternDarkCloudCover( const bool flag) { } void SetUsedPatternThreeWhiteSoldiers( const bool flag) { } void SetUsedPatternThreeBlackCrows( const bool flag) { } void SetUsedPatternShootingStar( const bool flag) { } void SetUsedPatternHammer( const bool flag) { } void SetUsedPatternInvertedHammer( const bool flag) { } void SetUsedPatternHangingMan( const bool flag) { } void SetUsedPatternDoji( const bool flag) { } void SetUsedPatternDragonflyDoji( const bool flag) { } void SetUsedPatternGravestoneDoji( const bool flag) { } void SetUsedPatternMorningStar( const bool flag) { } void SetUsedPatternMorningDojiStar( const bool flag) { } void SetUsedPatternEveningStar( const bool flag) { } void SetUsedPatternEveningDojiStar( const bool flag) { } void SetUsedPatternThreeStars( const bool flag) { } void SetUsedPatternAbandonedBaby( const bool flag) { } void SetUsedPatternPivotPointReversal( const bool flag) { } void SetUsedPatternOutsideBar( const bool flag) { } void SetUsedPatternInsideBar( const bool flag) { } void SetUsedPatternPinBar( const bool flag, const double ratio_body= 30 , const double ratio_larger_shadow= 60 , const double ratio_smaller_shadow= 30 ) { CPatternControlPinBar *obj= this .GetObjControlPatternPinBar(ratio_body,ratio_larger_shadow,ratio_smaller_shadow); if (obj!= NULL ) obj.SetUsed(flag); else if (flag) { obj= new CPatternControlPinBar( this . Symbol (), this .Timeframe(), this .m_list_series, this .m_list_all_patterns,ratio_body,ratio_larger_shadow,ratio_smaller_shadow); if (obj== NULL ) return ; if (! this .m_list_controls.Add(obj)) { delete obj; return ; } obj.SetUsed(flag); obj.SetRatioBodyToCandleSizeValue(ratio_body); obj.SetRatioLargerShadowToCandleSizeValue(ratio_larger_shadow); obj.SetRatioSmallerShadowToCandleSizeValue(ratio_smaller_shadow); obj.CreateAndRefreshPatternList(); } } void SetUsedPatternRails( const bool flag) { }





Методы возврата флага использования паттерна. Здесь тоже готов лишь метод возврата флага использования паттерна Пин-Бар:



bool IsUsedPatternPinBar( const double ratio_body= 30 , const double ratio_larger_shadow= 60 , const double ratio_smaller_shadow= 30 ) { CPatternControl *obj= this .GetObjControlPatternPinBar(ratio_body,ratio_larger_shadow,ratio_smaller_shadow); return (obj!= NULL ? obj.IsUsed() : false ); }





Остальные методы выполнены в виде заготовок, в которых не указаны входные параметры паттернов:

bool IsUsedPatternHarami( void ) { CPatternControl *obj=GetObjControlPatternHarami(); return (obj!= NULL ? obj.IsUsed() : false ); } bool IsUsedPatternHaramiCross( void ) { CPatternControl *obj=GetObjControlPatternHaramiCross(); return (obj!= NULL ? obj.IsUsed() : false ); } bool IsUsedPatternTweezer( void ) { CPatternControl *obj=GetObjControlPatternTweezer(); return (obj!= NULL ? obj.IsUsed() : false ); } bool IsUsedPatternPiercingLine( void ) { CPatternControl *obj=GetObjControlPatternPiercingLine(); return (obj!= NULL ? obj.IsUsed() : false ); } bool IsUsedPatternDarkCloudCover( void ) { CPatternControl *obj=GetObjControlPatternDarkCloudCover(); return (obj!= NULL ? obj.IsUsed() : false ); } bool IsUsedPatternThreeWhiteSoldiers( void ) { CPatternControl *obj=GetObjControlPatternThreeWhiteSoldiers(); return (obj!= NULL ? obj.IsUsed() : false ); } bool IsUsedPatternThreeBlackCrows( void ) { CPatternControl *obj=GetObjControlPatternThreeBlackCrows(); return (obj!= NULL ? obj.IsUsed() : false ); } bool IsUsedPatternShootingStar( void ) { CPatternControl *obj=GetObjControlPatternShootingStar(); return (obj!= NULL ? obj.IsUsed() : false ); } bool IsUsedPatternHammer( void ) { CPatternControl *obj=GetObjControlPatternHammer(); return (obj!= NULL ? obj.IsUsed() : false ); } bool IsUsedPatternInvertedHammer( void ) { CPatternControl *obj=GetObjControlPatternInvertedHammer(); return (obj!= NULL ? obj.IsUsed() : false ); } bool IsUsedPatternHangingMan( void ) { CPatternControl *obj=GetObjControlPatternHangingMan(); return (obj!= NULL ? obj.IsUsed() : false ); } bool IsUsedPatternDoji( void ) { CPatternControl *obj=GetObjControlPatternDoji(); return (obj!= NULL ? obj.IsUsed() : false ); } bool IsUsedPatternDragonflyDoji( void ) { CPatternControl *obj=GetObjControlPatternDragonflyDoji(); return (obj!= NULL ? obj.IsUsed() : false ); } bool IsUsedPatternGravestoneDoji( void ) { CPatternControl *obj=GetObjControlPatternGravestoneDoji(); return (obj!= NULL ? obj.IsUsed() : false ); } bool IsUsedPatternMorningStar( void ) { CPatternControl *obj=GetObjControlPatternMorningStar(); return (obj!= NULL ? obj.IsUsed() : false ); } bool IsUsedPatternMorningDojiStar( void ) { CPatternControl *obj=GetObjControlPatternMorningDojiStar(); return (obj!= NULL ? obj.IsUsed() : false ); } bool IsUsedPatternEveningStar( void ) { CPatternControl *obj=GetObjControlPatternEveningStar(); return (obj!= NULL ? obj.IsUsed() : false ); } bool IsUsedPatternEveningDojiStar( void ) { CPatternControl *obj=GetObjControlPatternEveningDojiStar(); return (obj!= NULL ? obj.IsUsed() : false ); } bool IsUsedPatternThreeStars( void ) { CPatternControl *obj=GetObjControlPatternThreeStars(); return (obj!= NULL ? obj.IsUsed() : false ); } bool IsUsedPatternAbandonedBaby( void ) { CPatternControl *obj=GetObjControlPatternAbandonedBaby(); return (obj!= NULL ? obj.IsUsed() : false ); } bool IsUsedPatternPivotPointReversal( void ) { CPatternControl *obj=GetObjControlPatternPivotPointReversal(); return (obj!= NULL ? obj.IsUsed() : false ); } bool IsUsedPatternOutsideBar( void ) { CPatternControl *obj=GetObjControlPatternOutsideBar(); return (obj!= NULL ? obj.IsUsed() : false ); } bool IsUsedPatternInsideBar( void ) { CPatternControl *obj=GetObjControlPatternInsideBar(); return (obj!= NULL ? obj.IsUsed() : false ); } bool IsUsedPatternPinBar( const double ratio_body= 30 , const double ratio_larger_shadow= 60 , const double ratio_smaller_shadow= 30 ) { CPatternControl *obj= this .GetObjControlPatternPinBar(ratio_body,ratio_larger_shadow,ratio_smaller_shadow); return (obj!= NULL ? obj.IsUsed() : false ); } bool IsUsedPatternRails( void ) { CPatternControl *obj=GetObjControlPatternRails(); return (obj!= NULL ? obj.IsUsed() : false ); }





Метод, ищущий и обновляющий все активные паттерны:



void RefreshAll( void ) { int total= this .m_list_controls.Total(); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { CPatternControl *ctrl= this .m_list_controls.At(i); if (ctrl== NULL ) continue ; ctrl.CreateAndRefreshPatternList(); } this .DrawPatternPinBar(); }





Методы рисования паттернов на графике. Полностью готов только метод, рисующий метки паттерна Пин-Бар. Остальные методы выполнены в виде заготовок без входных параметров паттернов:

void DrawPatternHarami( const bool redraw= false ) { CPatternControl *obj=GetObjControlPatternHarami(); if (obj== NULL ) return ; obj.DrawPatterns(redraw); } void DrawPatternHaramiCross( const bool redraw= false ) { CPatternControl *obj=GetObjControlPatternHaramiCross(); if (obj== NULL ) return ; obj.DrawPatterns(redraw); } void DrawPatternTweezer( const bool redraw= false ) { CPatternControl *obj=GetObjControlPatternTweezer(); if (obj== NULL ) return ; obj.DrawPatterns(redraw); } void DrawPatternPiercingLine( const bool redraw= false ) { CPatternControl *obj=GetObjControlPatternPiercingLine(); if (obj== NULL ) return ; obj.DrawPatterns(redraw); } void DrawPatternDarkCloudCover( const bool redraw= false ) { CPatternControl *obj=GetObjControlPatternDarkCloudCover(); if (obj== NULL ) return ; obj.DrawPatterns(redraw); } void DrawPatternThreeWhiteSoldiers( const bool redraw= false ) { CPatternControl *obj=GetObjControlPatternThreeWhiteSoldiers(); if (obj== NULL ) return ; obj.DrawPatterns(redraw); } void DrawPatternThreeBlackCrows( const bool redraw= false ) { CPatternControl *obj=GetObjControlPatternThreeBlackCrows(); if (obj== NULL ) return ; obj.DrawPatterns(redraw); } void DrawPatternShootingStar( const bool redraw= false ) { CPatternControl *obj=GetObjControlPatternShootingStar(); if (obj== NULL ) return ; obj.DrawPatterns(redraw); } void DrawPatternHammer( const bool redraw= false ) { CPatternControl *obj=GetObjControlPatternHammer(); if (obj== NULL ) return ; obj.DrawPatterns(redraw); } void DrawPatternInvertedHammer( const bool redraw= false ) { CPatternControl *obj=GetObjControlPatternInvertedHammer(); if (obj== NULL ) return ; obj.DrawPatterns(redraw); } void DrawPatternHangingMan( const bool redraw= false ) { CPatternControl *obj=GetObjControlPatternHangingMan(); if (obj== NULL ) return ; obj.DrawPatterns(redraw); } void DrawPatternDoji( const bool redraw= false ) { CPatternControl *obj=GetObjControlPatternDoji(); if (obj== NULL ) return ; obj.DrawPatterns(redraw); } void DrawPatternDragonflyDoji( const bool redraw= false ) { CPatternControl *obj=GetObjControlPatternDragonflyDoji(); if (obj== NULL ) return ; obj.DrawPatterns(redraw); } void DrawPatternGravestoneDoji( const bool redraw= false ) { CPatternControl *obj=GetObjControlPatternGravestoneDoji(); if (obj== NULL ) return ; obj.DrawPatterns(redraw); } void DrawPatternMorningStar( const bool redraw= false ) { CPatternControl *obj=GetObjControlPatternMorningStar(); if (obj== NULL ) return ; obj.DrawPatterns(redraw); } void DrawPatternMorningDojiStar( const bool redraw= false ) { CPatternControl *obj=GetObjControlPatternMorningDojiStar(); if (obj== NULL ) return ; obj.DrawPatterns(redraw); } void DrawPatternEveningStar( const bool redraw= false ) { CPatternControl *obj=GetObjControlPatternEveningStar(); if (obj== NULL ) return ; obj.DrawPatterns(redraw); } void DrawPatternEveningDojiStar( const bool redraw= false ) { CPatternControl *obj=GetObjControlPatternEveningDojiStar(); if (obj== NULL ) return ; obj.DrawPatterns(redraw); } void DrawPatternThreeStars( const bool redraw= false ) { CPatternControl *obj=GetObjControlPatternThreeStars(); if (obj== NULL ) return ; obj.DrawPatterns(redraw); } void DrawPatternAbandonedBaby( const bool redraw= false ) { CPatternControl *obj=GetObjControlPatternAbandonedBaby(); if (obj== NULL ) return ; obj.DrawPatterns(redraw); } void DrawPatternPivotPointReversal( const bool redraw= false ) { CPatternControl *obj=GetObjControlPatternPivotPointReversal(); if (obj== NULL ) return ; obj.DrawPatterns(redraw); } void DrawPatternOutsideBar( const bool redraw= false ) { CPatternControl *obj=GetObjControlPatternOutsideBar(); if (obj== NULL ) return ; obj.DrawPatterns(redraw); } void DrawPatternInsideBar( const bool redraw= false ) { CPatternControl *obj=GetObjControlPatternInsideBar(); if (obj== NULL ) return ; obj.DrawPatterns(redraw); } void DrawPatternPinBar( const double ratio_body= 30 , const double ratio_larger_shadow= 60 , const double ratio_smaller_shadow= 30 , const bool redraw= false ) { CPatternControl *obj=GetObjControlPatternPinBar(ratio_body,ratio_larger_shadow,ratio_smaller_shadow); if (obj== NULL ) return ; obj.DrawPatterns(redraw); } void DrawPatternRails( const bool redraw= false ) { CPatternControl *obj=GetObjControlPatternRails(); if (obj== NULL ) return ; obj.DrawPatterns(redraw); } CPatternsControl( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe,CArrayObj *list_timeseries,CArrayObj *list_all_patterns); };





В конструкторе класса устанавливаем тип объекта библиотеки, корректируем и устанавливаем символ и таймфрейм графика и записываем в указатели списков таймсерий и всех паттернов указатели на внешние списки, переданные в параметрах конструктора:



CPatternsControl::CPatternsControl( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe , CArrayObj *list_timeseries,CArrayObj *list_all_patterns ) { this .m_type=OBJECT_DE_TYPE_SERIES_PATTERNS_CONTROLLERS; this .m_symbol=(symbol== NULL || symbol== "" ? :: Symbol () : symbol); this .m_timeframe=(timeframe== PERIOD_CURRENT ? :: Period () : timeframe); this .m_list_series=list_timeseries; this .m_list_all_patterns=list_all_patterns; }

Классы управления паттернами готовы.





Теперь необходимо вписать подготовленные классы объектов управления паттернами в классы таймсерий и организовать к ним доступ.

В этом же файле \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Series\SeriesDE.mqh внесём правки в класс таймсерии.

В приватной секции объявим указатель на объект управления паттернами, в защищённой — указатель на список всех паттернов всех таймсерий всех символов, в публичной секции объявим метод, возвращающий указатель на объект управления паттернами:



class CSeriesDE : public CBaseObj { private : ENUM_TIMEFRAMES m_timeframe; string m_symbol; string m_period_description; datetime m_firstdate; datetime m_lastbar_date; uint m_amount; uint m_required; uint m_bars; bool m_sync; CArrayObj m_list_series; CNewBarObj m_new_bar_obj; CPatternsControl *m_patterns_control; void SetServerDate( void ) { this .m_firstdate=( datetime ):: SeriesInfoInteger ( this .m_symbol, this .m_timeframe, SERIES_FIRSTDATE ); this .m_lastbar_date=( datetime ):: SeriesInfoInteger ( this .m_symbol, this .m_timeframe, SERIES_LASTBAR_DATE ); } protected : CArrayObj *m_list_all_patterns; public : CSeriesDE *GetObject( void ) { return & this ; } CArrayObj *GetList( void ) { return &m_list_series; } CNewBarObj *GetNewBarObj( void ) { return & this .m_new_bar_obj; } CPatternsControl *GetPatternsCtrlObj( void ) { return this .m_patterns_control;}





В классе есть только деструктор, создаваемый по умолчанию. Объявим для класса деструктор, а в конструкторы класса добавим указатели на внешний список всех паттернов. И напишем методы для работы с объектом управления паттернами, повторяющие аналогичные же методы этого объекта. Здесь лишь будут вызываться соответствующие методы объекта управления паттернами:



CSeriesDE( CArrayObj *list ); CSeriesDE( CArrayObj *list , const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const uint required= 0 ); ~CSeriesDE( void ); void SetUsedPatternHarami( const bool flag) { } void SetUsedPatternHaramiCross( const bool flag) { } void SetUsedPatternTweezer( const bool flag) { } void SetUsedPatternPiercingLine( const bool flag) { } void SetUsedPatternDarkCloudCover( const bool flag) { } void SetUsedPatternThreeWhiteSoldiers( const bool flag) { } void SetUsedPatternThreeBlackCrows( const bool flag) { } void SetUsedPatternShootingStar( const bool flag) { } void SetUsedPatternHammer( const bool flag) { } void SetUsedPatternInvertedHammer( const bool flag) { } void SetUsedPatternHangingMan( const bool flag) { } void SetUsedPatternDoji( const bool flag) { } void SetUsedPatternDragonflyDoji( const bool flag) { } void SetUsedPatternGravestoneDoji( const bool flag) { } void SetUsedPatternMorningStar( const bool flag) { } void SetUsedPatternMorningDojiStar( const bool flag) { } void SetUsedPatternEveningStar( const bool flag) { } void SetUsedPatternEveningDojiStar( const bool flag) { } void SetUsedPatternThreeStars( const bool flag) { } void SetUsedPatternAbandonedBaby( const bool flag) { } void SetUsedPatternPivotPointReversal( const bool flag) { } void SetUsedPatternOutsideBar( const bool flag) { } void SetUsedPatternInsideBar( const bool flag) { } void SetUsedPatternPinBar( const bool flag, const double ratio_body= 30 , const double ratio_larger_shadow= 60 , const double ratio_smaller_shadow= 30 ) { if ( this .m_patterns_control== NULL ) return ; this .m_patterns_control.SetUsedPatternPinBar(flag,ratio_body,ratio_larger_shadow,ratio_smaller_shadow); } void SetUsedPatternRails( const bool flag) { } bool IsUsedPatternHarami( void ) { return ( this .m_patterns_control!= NULL ? this .m_patterns_control.IsUsedPatternHarami() : false ); } bool IsUsedPatternHaramiCross( void ) { return ( this .m_patterns_control!= NULL ? this .m_patterns_control.IsUsedPatternHaramiCross() : false ); } bool IsUsedPatternTweezer( void ) { return ( this .m_patterns_control!= NULL ? this .m_patterns_control.IsUsedPatternTweezer() : false ); } bool IsUsedPatternPiercingLine( void ) { return ( this .m_patterns_control!= NULL ? this .m_patterns_control.IsUsedPatternPiercingLine() : false ); } bool IsUsedPatternDarkCloudCover( void ) { return ( this .m_patterns_control!= NULL ? this .m_patterns_control.IsUsedPatternDarkCloudCover() : false ); } bool IsUsedPatternThreeWhiteSoldiers( void ) { return ( this .m_patterns_control!= NULL ? this .m_patterns_control.IsUsedPatternThreeWhiteSoldiers() : false ); } bool IsUsedPatternThreeBlackCrows( void ) { return ( this .m_patterns_control!= NULL ? this .m_patterns_control.IsUsedPatternThreeBlackCrows() : false ); } bool IsUsedPatternShootingStar( void ) { return ( this .m_patterns_control!= NULL ? this .m_patterns_control.IsUsedPatternShootingStar() : false ); } bool IsUsedPatternHammer( void ) { return ( this .m_patterns_control!= NULL ? this .m_patterns_control.IsUsedPatternHammer() : false ); } bool IsUsedPatternInvertedHammer( void ) { return ( this .m_patterns_control!= NULL ? this .m_patterns_control.IsUsedPatternInvertedHammer() : false ); } bool IsUsedPatternHangingMan( void ) { return ( this .m_patterns_control!= NULL ? this .m_patterns_control.IsUsedPatternHangingMan() : false ); } bool IsUsedPatternDoji( void ) { return ( this .m_patterns_control!= NULL ? this .m_patterns_control.IsUsedPatternDoji() : false ); } bool IsUsedPatternDragonflyDoji( void ) { return ( this .m_patterns_control!= NULL ? this .m_patterns_control.IsUsedPatternDragonflyDoji() : false ); } bool IsUsedPatternGravestoneDoji( void ) { return ( this .m_patterns_control!= NULL ? this .m_patterns_control.IsUsedPatternGravestoneDoji() : false ); } bool IsUsedPatternMorningStar( void ) { return ( this .m_patterns_control!= NULL ? this .m_patterns_control.IsUsedPatternMorningStar() : false ); } bool IsUsedPatternMorningDojiStar( void ) { return ( this .m_patterns_control!= NULL ? this .m_patterns_control.IsUsedPatternMorningDojiStar() : false ); } bool IsUsedPatternEveningStar( void ) { return ( this .m_patterns_control!= NULL ? this .m_patterns_control.IsUsedPatternEveningStar() : false ); } bool IsUsedPatternEveningDojiStar( void ) { return ( this .m_patterns_control!= NULL ? this .m_patterns_control.IsUsedPatternEveningDojiStar() : false ); } bool IsUsedPatternThreeStars( void ) { return ( this .m_patterns_control!= NULL ? this .m_patterns_control.IsUsedPatternThreeStars() : false ); } bool IsUsedPatternAbandonedBaby( void ) { return ( this .m_patterns_control!= NULL ? this .m_patterns_control.IsUsedPatternAbandonedBaby() : false ); } bool IsUsedPatternPivotPointReversal( void ) { return ( this .m_patterns_control!= NULL ? this .m_patterns_control.IsUsedPatternPivotPointReversal() : false ); } bool IsUsedPatternOutsideBar( void ) { return ( this .m_patterns_control!= NULL ? this .m_patterns_control.IsUsedPatternOutsideBar() : false ); } bool IsUsedPatternInsideBar( void ) { return ( this .m_patterns_control!= NULL ? this .m_patterns_control.IsUsedPatternInsideBar() : false ); } bool IsUsedPatternPinBar( const double ratio_body= 30 , const double ratio_larger_shadow= 60 , const double ratio_smaller_shadow= 30 ) { return ( this .m_patterns_control!= NULL ? this .m_patterns_control.IsUsedPatternPinBar(ratio_body,ratio_larger_shadow,ratio_smaller_shadow) : false ); } bool IsUsedPatternRails( void ) { return ( this .m_patterns_control!= NULL ? this .m_patterns_control.IsUsedPatternRails() : false ); } void DrawPatternHarami( const bool redraw= false ) { if ( this .m_patterns_control!= NULL ) this .m_patterns_control.DrawPatternHarami(redraw); } void DrawPatternHaramiCross( const bool redraw= false ) { if ( this .m_patterns_control!= NULL ) this .m_patterns_control.DrawPatternHaramiCross(redraw); } void DrawPatternTweezer( const bool redraw= false ) { if ( this .m_patterns_control!= NULL ) this .m_patterns_control.DrawPatternTweezer(redraw); } void DrawPatternPiercingLine( const bool redraw= false ) { if ( this .m_patterns_control!= NULL ) this .m_patterns_control.DrawPatternPiercingLine(redraw); } void DrawPatternDarkCloudCover( const bool redraw= false ) { if ( this .m_patterns_control!= NULL ) this .m_patterns_control.DrawPatternDarkCloudCover(redraw); } void DrawPatternThreeWhiteSoldiers( const bool redraw= false ) { if ( this .m_patterns_control!= NULL ) this .m_patterns_control.DrawPatternThreeWhiteSoldiers(redraw); } void DrawPatternThreeBlackCrows( const bool redraw= false ) { if ( this .m_patterns_control!= NULL ) this .m_patterns_control.DrawPatternThreeBlackCrows(redraw); } void DrawPatternShootingStar( const bool redraw= false ) { if ( this .m_patterns_control!= NULL ) this .m_patterns_control.DrawPatternShootingStar(redraw); } void DrawPatternHammer( const bool redraw= false ) { if ( this .m_patterns_control!= NULL ) this .m_patterns_control.DrawPatternHammer(redraw); } void DrawPatternInvertedHammer( const bool redraw= false ) { if ( this .m_patterns_control!= NULL ) this .m_patterns_control.DrawPatternInvertedHammer(redraw); } void DrawPatternHangingMan( const bool redraw= false ) { if ( this .m_patterns_control!= NULL ) this .m_patterns_control.DrawPatternHangingMan(redraw); } void DrawPatternDoji( const bool redraw= false ) { if ( this .m_patterns_control!= NULL ) this .m_patterns_control.DrawPatternDoji(redraw); } void DrawPatternDragonflyDoji( const bool redraw= false ) { if ( this .m_patterns_control!= NULL ) this .m_patterns_control.DrawPatternDragonflyDoji(redraw); } void DrawPatternGravestoneDoji( const bool redraw= false ) { if ( this .m_patterns_control!= NULL ) this .m_patterns_control.DrawPatternGravestoneDoji(redraw); } void DrawPatternMorningStar( const bool redraw= false ) { if ( this .m_patterns_control!= NULL ) this .m_patterns_control.DrawPatternMorningStar(redraw); } void DrawPatternMorningDojiStar( const bool redraw= false ) { if ( this .m_patterns_control!= NULL ) this .m_patterns_control.DrawPatternMorningDojiStar(redraw); } void DrawPatternEveningStar( const bool redraw= false ) { if ( this .m_patterns_control!= NULL ) this .m_patterns_control.DrawPatternEveningStar(redraw); } void DrawPatternEveningDojiStar( const bool redraw= false ) { if ( this .m_patterns_control!= NULL ) this .m_patterns_control.DrawPatternEveningDojiStar(redraw); } void DrawPatternThreeStars( const bool redraw= false ) { if ( this .m_patterns_control!= NULL ) this .m_patterns_control.DrawPatternThreeStars(redraw); } void DrawPatternAbandonedBaby( const bool redraw= false ) { if ( this .m_patterns_control!= NULL ) this .m_patterns_control.DrawPatternAbandonedBaby(redraw); } void DrawPatternPivotPointReversal( const bool redraw= false ) { if ( this .m_patterns_control!= NULL ) this .m_patterns_control.DrawPatternPivotPointReversal(redraw); } void DrawPatternOutsideBar( const bool redraw= false ) { if ( this .m_patterns_control!= NULL ) this .m_patterns_control.DrawPatternOutsideBar(redraw); } void DrawPatternInsideBar( const bool redraw= false ) { if ( this .m_patterns_control!= NULL ) this .m_patterns_control.DrawPatternInsideBar(redraw); } void DrawPatternPinBar( const double ratio_body= 30 , const double ratio_larger_shadow= 60 , const double ratio_smaller_shadow= 30 , const bool redraw= false ) { if ( this .m_patterns_control!= NULL ) this .m_patterns_control.DrawPatternPinBar(ratio_body,ratio_larger_shadow,ratio_smaller_shadow,redraw); } void DrawPatternRails( const bool redraw= false ) { if ( this .m_patterns_control!= NULL ) this .m_patterns_control.DrawPatternRails(redraw); } };





В реализациях конструкторов класса присвоим указателю на список всех паттернов переданный в конструктор указатель на внешний список и создадим новый объект управления паттернами:



CSeriesDE::CSeriesDE(CArrayObj *list) : m_bars( 0 ),m_amount( 0 ),m_required( 0 ),m_sync( false ) { this .m_type=OBJECT_DE_TYPE_SERIES_PERIOD; this .m_list_series.Clear(); this .m_list_series.Sort(SORT_BY_BAR_TIME); this .SetSymbolPeriod( NULL ,( ENUM_TIMEFRAMES ):: Period ()); this .m_period_description=TimeframeDescription( this .m_timeframe); this .m_list_all_patterns=list; this .m_patterns_control= new CPatternsControl( this .m_symbol, this .m_timeframe, this .GetList(), this .m_list_all_patterns); } CSeriesDE::CSeriesDE(CArrayObj *list, const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const uint required= 0 ) : m_bars( 0 ), m_amount( 0 ),m_required( 0 ),m_sync( false ) { this .m_type=OBJECT_DE_TYPE_SERIES_PERIOD; this .m_list_series.Clear(); this .m_list_series.Sort(SORT_BY_BAR_TIME); this .SetSymbolPeriod(symbol,timeframe); this .m_sync= this .SetRequiredUsedData(required, 0 ); this .m_period_description=TimeframeDescription( this .m_timeframe); this .m_list_all_patterns=list; this .m_patterns_control= new CPatternsControl( this .m_symbol, this .m_timeframe, this .GetList(), this .m_list_all_patterns); }





В деструкторе класса удалим созданный в конструкторе объект управления паттернами:

CSeriesDE::~CSeriesDE( void ) { if ( this .m_patterns_control!= NULL ) delete this .m_patterns_control; }





Для поиска паттернов, в метод, обновляющий список и данные тайм-серии, добавим блок кода для поиска и обновления списка паттернов:

void CSeriesDE::Refresh(SDataCalculate &data_calculate) { if (! this .m_available) return ; MqlRates rates[ 1 ]; this .m_list_series.Sort(SORT_BY_BAR_TIME); if ( this .IsNewBarManual(data_calculate.rates.time)) { CBar *new_bar= new CBar( this .m_symbol, this .m_timeframe, this .m_new_bar_obj.TimeNewBar(),DFUN_ERR_LINE); if (new_bar== NULL ) return ; if (! this .m_list_series.InsertSort(new_bar)) { delete new_bar; return ; } this .SetServerDate(); if ( this .m_list_series.Total()>( int ) this .m_required) this .m_list_series.Delete( 0 ); if ( this .m_patterns_control== NULL ) return ; this .m_patterns_control.RefreshAll(); this .SaveNewBarTime(data_calculate.rates.time); } int index=CSelect::FindBarMax( this .GetList(),BAR_PROP_TIME); CBar *bar= this .m_list_series.At(index); if (bar== NULL ) return ; int copied= 1 ; if ( this .m_program== PROGRAM_INDICATOR && this .m_symbol==:: Symbol () && this .m_timeframe==( ENUM_TIMEFRAMES ):: Period ()) { rates[ 0 ].time=data_calculate.rates.time; rates[ 0 ].open=data_calculate.rates.open; rates[ 0 ].high=data_calculate.rates.high; rates[ 0 ].low=data_calculate.rates.low; rates[ 0 ].close=data_calculate.rates.close; rates[ 0 ].tick_volume=data_calculate.rates.tick_volume; rates[ 0 ].real_volume=data_calculate.rates.real_volume; rates[ 0 ].spread=data_calculate.rates.spread; } else copied=:: CopyRates ( this .m_symbol, this .m_timeframe, 0 , 1 ,rates); if (copied== 1 ) bar.SetProperties(rates[ 0 ]); }





В файле класса таймсерии символа \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Series\TimeSeriesDE.mqh в защищённой секции класса объявим указатель на список всех паттернов всех таймсерий всех символов, а в публичной секции объявим метод, возвращающий указатель на этот список:

class CTimeSeriesDE : public CBaseObjExt { private : string m_symbol; CNewTickObj m_new_tick; CArrayObj m_list_series; datetime m_server_firstdate; datetime m_terminal_firstdate; int IndexTimeframe( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe); ENUM_TIMEFRAMES TimeframeByIndex( const uchar index) const { return TimeframeByEnumIndex( uchar (index+ 1 )); } void SetTerminalServerDate( void ) { this .m_server_firstdate=( datetime ):: SeriesInfoInteger ( this .m_symbol,:: Period (), SERIES_SERVER_FIRSTDATE ); this .m_terminal_firstdate=( datetime ):: SeriesInfoInteger ( this .m_symbol,:: Period (), SERIES_TERMINAL_FIRSTDATE ); } protected : CArrayObj *m_list_all_patterns; public : CTimeSeriesDE *GetObject( void ) { return & this ; } CArrayObj *GetListSeries( void ) { return & this .m_list_series; } CArrayObj *GetListPatterns( void ) { return this .m_list_all_patterns; } CSeriesDE *GetSeries( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe) { return this .m_list_series.At( this .IndexTimeframe(timeframe)); } CSeriesDE *GetSeriesByIndex( const uchar index) { return this .m_list_series.At(index); }





Здесь точно так же, как и в классе таймсерии в конструкторах будем передавать указатель на внешний список паттернов, и объявим методы работы с объектами управления паттернами:

CTimeSeriesDE( CArrayObj *list_all_patterns ) { this .m_type=OBJECT_DE_TYPE_SERIES_SYMBOL; this .m_list_all_patterns=list_all_patterns; } CTimeSeriesDE( CArrayObj *list_all_patterns , const string symbol); void SetUsedPatternHarami( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool flag); void SetUsedPatternHaramiCross( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool flag); void SetUsedPatternTweezer( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool flag); void SetUsedPatternPiercingLine( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool flag); void SetUsedPatternDarkCloudCover( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool flag); void SetUsedPatternThreeWhiteSoldiers( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool flag); void SetUsedPatternThreeBlackCrows( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool flag); void SetUsedPatternShootingStar( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool flag); void SetUsedPatternHammer( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool flag); void SetUsedPatternInvertedHammer( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool flag); void SetUsedPatternHangingMan( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool flag); void SetUsedPatternDoji( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool flag); void SetUsedPatternDragonflyDoji( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool flag); void SetUsedPatternGravestoneDoji( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool flag); void SetUsedPatternMorningStar( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool flag); void SetUsedPatternMorningDojiStar( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool flag); void SetUsedPatternEveningStar( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool flag); void SetUsedPatternEveningDojiStar( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool flag); void SetUsedPatternThreeStars( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool flag); void SetUsedPatternAbandonedBaby( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool flag); void SetUsedPatternPivotPointReversal( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool flag); void SetUsedPatternOutsideBar( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool flag); void SetUsedPatternInsideBar( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool flag); void SetUsedPatternPinBar( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool flag, const double ratio_body= 30 , const double ratio_larger_shadow= 60 , const double ratio_smaller_shadow= 30 ); void SetUsedPatternRails( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool flag); bool IsUsedPatternHarami( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe); bool IsUsedPatternHaramiCross( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe); bool IsUsedPatternTweezer( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe); bool IsUsedPatternPiercingLine( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe); bool IsUsedPatternDarkCloudCover( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe); bool IsUsedPatternThreeWhiteSoldiers( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe); bool IsUsedPatternThreeBlackCrows( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe); bool IsUsedPatternShootingStar( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe); bool IsUsedPatternHammer( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe); bool IsUsedPatternInvertedHammer( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe); bool IsUsedPatternHangingMan( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe); bool IsUsedPatternDoji( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe); bool IsUsedPatternDragonflyDoji( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe); bool IsUsedPatternGravestoneDoji( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe); bool IsUsedPatternMorningStar( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe); bool IsUsedPatternMorningDojiStar( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe); bool IsUsedPatternEveningStar( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe); bool IsUsedPatternEveningDojiStar( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe); bool IsUsedPatternThreeStars( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe); bool IsUsedPatternAbandonedBaby( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe); bool IsUsedPatternPivotPointReversal( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe); bool IsUsedPatternOutsideBar( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe); bool IsUsedPatternInsideBar( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe); bool IsUsedPatternPinBar( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const double ratio_body= 30 , const double ratio_larger_shadow= 60 , const double ratio_smaller_shadow= 30 ); bool IsUsedPatternRails( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe); void DrawPatternHarami( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool redraw= false ); void DrawPatternHaramiCross( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool redraw= false ); void DrawPatternTweezer( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool redraw= false ); void DrawPatternPiercingLine( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool redraw= false ); void DrawPatternDarkCloudCover( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool redraw= false ); void DrawPatternThreeWhiteSoldiers( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool redraw= false ); void DrawPatternThreeBlackCrows( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool redraw= false ); void DrawPatternShootingStar( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool redraw= false ); void DrawPatternHammer( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool redraw= false ); void DrawPatternInvertedHammer( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool redraw= false ); void DrawPatternHangingMan( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool redraw= false ); void DrawPatternDoji( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool redraw= false ); void DrawPatternDragonflyDoji( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool redraw= false ); void DrawPatternGravestoneDoji( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool redraw= false ); void DrawPatternMorningStar( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool redraw= false ); void DrawPatternMorningDojiStar( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool redraw= false ); void DrawPatternEveningStar( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool redraw= false ); void DrawPatternEveningDojiStar( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool redraw= false ); void DrawPatternThreeStars( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool redraw= false ); void DrawPatternAbandonedBaby( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool redraw= false ); void DrawPatternPivotPointReversal( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool redraw= false ); void DrawPatternOutsideBar( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool redraw= false ); void DrawPatternInsideBar( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool redraw= false ); void DrawPatternPinBar( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const double ratio_body= 30 , const double ratio_larger_shadow= 60 , const double ratio_smaller_shadow= 30 , const bool redraw= false ); void DrawPatternRails( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool redraw= false ); };

Здесь только в методах для работы с паттерном Пин-Бар написаны входные параметры. В остальных методах будем их вписывать по мере создания классов новых паттернов.





В конструкторе класса присвоим указателю на список всех паттернов указатель на внешний список, переданный в параметрах конструктора:

CTimeSeriesDE::CTimeSeriesDE(CArrayObj *list_all_patterns, const string symbol) : m_symbol(symbol) { this .m_type=OBJECT_DE_TYPE_SERIES_SYMBOL; this .m_list_series.Clear(); this .m_list_series.Sort(); this .SetTerminalServerDate(); this .m_new_tick.SetSymbol( this .m_symbol); this .m_new_tick.Refresh(); this .m_list_all_patterns=list_all_patterns; }





В методе, возвращающем индекс таймфрейма в списке, используется временный объект для поиска индекса. А при создании нового объекта таймсерии теперь необходимо передавать указатель на внешний список. Вместо реального указателя на реальный список здесь передадим указатель на пустой объект-список, так как это временный объект, который затем удаляется (это поведение нужно потом исправить — не стоит постоянно создавать и удалять новые объекты, а нужно создать временный в глобальном пуле и его использовать как инстанс, вместо удаления присваивая ему NULL):

int CTimeSeriesDE::IndexTimeframe( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe) { CArrayObj *list= NULL ; const CSeriesDE *obj= new CSeriesDE( list , this .m_symbol,(timeframe== PERIOD_CURRENT ? ( ENUM_TIMEFRAMES ):: Period () : timeframe)); if (obj== NULL ) return WRONG_VALUE ; this .m_list_series.Sort(); int index= this .m_list_series.Search(obj); delete obj; return index; }





В методе, добавляющем в список указанную список-таймсерию, передадим в конструктор указатель на список паттернов:

bool CTimeSeriesDE::AddSeries( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const uint required= 0 ) { bool res= false ; CSeriesDE *series= new CSeriesDE( this .m_list_all_patterns , this .m_symbol,timeframe,required); if (series== NULL ) return res; this .m_list_series.Sort(); if ( this .m_list_series.Search(series)== WRONG_VALUE ) res= this .m_list_series.Add(series); series.SetAvailable( true ); if (!res) delete series; return res; }





В самом конце листинга класса пропишем реализации объявленных методов для работы с паттернами:

void CTimeSeriesDE::SetUsedPatternHarami( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool flag) { CSeriesDE *series= this .GetSeries(timeframe); if (series!= NULL ) series.SetUsedPatternHarami(flag); } void CTimeSeriesDE::SetUsedPatternHaramiCross( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool flag) { CSeriesDE *series= this .GetSeries(timeframe); if (series!= NULL ) series.SetUsedPatternHaramiCross(flag); } void CTimeSeriesDE::SetUsedPatternTweezer( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool flag) { CSeriesDE *series= this .GetSeries(timeframe); if (series!= NULL ) series.SetUsedPatternTweezer(flag); } void CTimeSeriesDE::SetUsedPatternPiercingLine( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool flag) { CSeriesDE *series= this .GetSeries(timeframe); if (series!= NULL ) series.SetUsedPatternPiercingLine(flag); } void CTimeSeriesDE::SetUsedPatternDarkCloudCover( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool flag) { CSeriesDE *series= this .GetSeries(timeframe); if (series!= NULL ) series.SetUsedPatternDarkCloudCover(flag); } void CTimeSeriesDE::SetUsedPatternThreeWhiteSoldiers( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool flag) { CSeriesDE *series= this .GetSeries(timeframe); if (series!= NULL ) series.SetUsedPatternThreeWhiteSoldiers(flag); } void CTimeSeriesDE::SetUsedPatternThreeBlackCrows( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool flag) { CSeriesDE *series= this .GetSeries(timeframe); if (series!= NULL ) series.SetUsedPatternThreeBlackCrows(flag); } void CTimeSeriesDE::SetUsedPatternShootingStar( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool flag) { CSeriesDE *series= this .GetSeries(timeframe); if (series!= NULL ) series.SetUsedPatternShootingStar(flag); } void CTimeSeriesDE::SetUsedPatternHammer( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool flag) { CSeriesDE *series= this .GetSeries(timeframe); if (series!= NULL ) series.SetUsedPatternHammer(flag); } void CTimeSeriesDE::SetUsedPatternInvertedHammer( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool flag) { CSeriesDE *series= this .GetSeries(timeframe); if (series!= NULL ) series.SetUsedPatternInvertedHammer(flag); } void CTimeSeriesDE::SetUsedPatternHangingMan( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool flag) { CSeriesDE *series= this .GetSeries(timeframe); if (series!= NULL ) series.SetUsedPatternHangingMan(flag); } void CTimeSeriesDE::SetUsedPatternDoji( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool flag) { CSeriesDE *series= this .GetSeries(timeframe); if (series!= NULL ) series.SetUsedPatternDoji(flag); } void CTimeSeriesDE::SetUsedPatternDragonflyDoji( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool flag) { CSeriesDE *series= this .GetSeries(timeframe); if (series!= NULL ) series.SetUsedPatternDragonflyDoji(flag); } void CTimeSeriesDE::SetUsedPatternGravestoneDoji( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool flag) { CSeriesDE *series= this .GetSeries(timeframe); if (series!= NULL ) series.SetUsedPatternGravestoneDoji(flag); } void CTimeSeriesDE::SetUsedPatternMorningStar( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool flag) { CSeriesDE *series= this .GetSeries(timeframe); if (series!= NULL ) series.SetUsedPatternMorningStar(flag); } void CTimeSeriesDE::SetUsedPatternMorningDojiStar( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool flag) { CSeriesDE *series= this .GetSeries(timeframe); if (series!= NULL ) series.SetUsedPatternMorningDojiStar(flag); } void CTimeSeriesDE::SetUsedPatternEveningStar( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool flag) { CSeriesDE *series= this .GetSeries(timeframe); if (series!= NULL ) series.SetUsedPatternEveningStar(flag); } void CTimeSeriesDE::SetUsedPatternEveningDojiStar( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool flag) { CSeriesDE *series= this .GetSeries(timeframe); if (series!= NULL ) series.SetUsedPatternEveningDojiStar(flag); } void CTimeSeriesDE::SetUsedPatternThreeStars( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool flag) { CSeriesDE *series= this .GetSeries(timeframe); if (series!= NULL ) series.SetUsedPatternThreeStars(flag); } void CTimeSeriesDE::SetUsedPatternAbandonedBaby( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool flag) { CSeriesDE *series= this .GetSeries(timeframe); if (series!= NULL ) series.SetUsedPatternAbandonedBaby(flag); } void CTimeSeriesDE::SetUsedPatternPivotPointReversal( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool flag) { CSeriesDE *series= this .GetSeries(timeframe); if (series!= NULL ) series.SetUsedPatternPivotPointReversal(flag); } void CTimeSeriesDE::SetUsedPatternOutsideBar( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool flag) { CSeriesDE *series= this .GetSeries(timeframe); if (series!= NULL ) series.SetUsedPatternOutsideBar(flag); } void CTimeSeriesDE::SetUsedPatternInsideBar( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool flag) { CSeriesDE *series= this .GetSeries(timeframe); if (series!= NULL ) series.SetUsedPatternInsideBar(flag); } void CTimeSeriesDE::SetUsedPatternPinBar( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool flag, const double ratio_body= 30 , const double ratio_larger_shadow= 60 , const double ratio_smaller_shadow= 30 ) { CSeriesDE *series= this .GetSeries(timeframe); if (series!= NULL ) series.SetUsedPatternPinBar(flag,ratio_body,ratio_larger_shadow,ratio_smaller_shadow); } void CTimeSeriesDE::SetUsedPatternRails( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool flag) { CSeriesDE *series= this .GetSeries(timeframe); if (series!= NULL ) series.SetUsedPatternRails(flag); } bool CTimeSeriesDE::IsUsedPatternHarami( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe) { CSeriesDE *series= this .GetSeries(timeframe); return (series!= NULL ? series.IsUsedPatternHarami() : false ); } bool CTimeSeriesDE::IsUsedPatternHaramiCross( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe) { CSeriesDE *series= this .GetSeries(timeframe); return (series!= NULL ? series.IsUsedPatternHaramiCross() : false ); } bool CTimeSeriesDE::IsUsedPatternTweezer( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe) { CSeriesDE *series= this .GetSeries(timeframe); return (series!= NULL ? series.IsUsedPatternTweezer() : false ); } bool CTimeSeriesDE::IsUsedPatternPiercingLine( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe) { CSeriesDE *series= this .GetSeries(timeframe); return (series!= NULL ? series.IsUsedPatternPiercingLine() : false ); } bool CTimeSeriesDE::IsUsedPatternDarkCloudCover( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe) { CSeriesDE *series= this .GetSeries(timeframe); return (series!= NULL ? series.IsUsedPatternDarkCloudCover() : false ); } bool CTimeSeriesDE::IsUsedPatternThreeWhiteSoldiers( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe) { CSeriesDE *series= this .GetSeries(timeframe); return (series!= NULL ? series.IsUsedPatternThreeWhiteSoldiers() : false ); } bool CTimeSeriesDE::IsUsedPatternThreeBlackCrows( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe) { CSeriesDE *series= this .GetSeries(timeframe); return (series!= NULL ? series.IsUsedPatternThreeBlackCrows() : false ); } bool CTimeSeriesDE::IsUsedPatternShootingStar( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe) { CSeriesDE *series= this .GetSeries(timeframe); return (series!= NULL ? series.IsUsedPatternShootingStar() : false ); } bool CTimeSeriesDE::IsUsedPatternHammer( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe) { CSeriesDE *series= this .GetSeries(timeframe); return (series!= NULL ? series.IsUsedPatternHammer() : false ); } bool CTimeSeriesDE::IsUsedPatternInvertedHammer( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe) { CSeriesDE *series= this .GetSeries(timeframe); return (series!= NULL ? series.IsUsedPatternInvertedHammer() : false ); } bool CTimeSeriesDE::IsUsedPatternHangingMan( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe) { CSeriesDE *series= this .GetSeries(timeframe); return (series!= NULL ? series.IsUsedPatternHangingMan() : false ); } bool CTimeSeriesDE::IsUsedPatternDoji( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe) { CSeriesDE *series= this .GetSeries(timeframe); return (series!= NULL ? series.IsUsedPatternDoji() : false ); } bool CTimeSeriesDE::IsUsedPatternDragonflyDoji( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe) { CSeriesDE *series= this .GetSeries(timeframe); return (series!= NULL ? series.IsUsedPatternDragonflyDoji() : false ); } bool CTimeSeriesDE::IsUsedPatternGravestoneDoji( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe) { CSeriesDE *series= this .GetSeries(timeframe); return (series!= NULL ? series.IsUsedPatternGravestoneDoji() : false ); } bool CTimeSeriesDE::IsUsedPatternMorningStar( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe) { CSeriesDE *series= this .GetSeries(timeframe); return (series!= NULL ? series.IsUsedPatternMorningStar() : false ); } bool CTimeSeriesDE::IsUsedPatternMorningDojiStar( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe) { CSeriesDE *series= this .GetSeries(timeframe); return (series!= NULL ? series.IsUsedPatternMorningDojiStar() : false ); } bool CTimeSeriesDE::IsUsedPatternEveningStar( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe) { CSeriesDE *series= this .GetSeries(timeframe); return (series!= NULL ? series.IsUsedPatternEveningStar() : false ); } bool CTimeSeriesDE::IsUsedPatternEveningDojiStar( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe) { CSeriesDE *series= this .GetSeries(timeframe); return (series!= NULL ? series.IsUsedPatternEveningDojiStar() : false ); } bool CTimeSeriesDE::IsUsedPatternThreeStars( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe) { CSeriesDE *series= this .GetSeries(timeframe); return (series!= NULL ? series.IsUsedPatternThreeStars() : false ); } bool CTimeSeriesDE::IsUsedPatternAbandonedBaby( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe) { CSeriesDE *series= this .GetSeries(timeframe); return (series!= NULL ? series.IsUsedPatternAbandonedBaby() : false ); } bool CTimeSeriesDE::IsUsedPatternPivotPointReversal( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe) { CSeriesDE *series= this .GetSeries(timeframe); return (series!= NULL ? series.IsUsedPatternPivotPointReversal() : false ); } bool CTimeSeriesDE::IsUsedPatternOutsideBar( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe) { CSeriesDE *series= this .GetSeries(timeframe); return (series!= NULL ? series.IsUsedPatternOutsideBar() : false ); } bool CTimeSeriesDE::IsUsedPatternInsideBar( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe) { CSeriesDE *series= this .GetSeries(timeframe); return (series!= NULL ? series.IsUsedPatternInsideBar() : false ); } bool CTimeSeriesDE::IsUsedPatternPinBar( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const double ratio_body= 30 , const double ratio_larger_shadow= 60 , const double ratio_smaller_shadow= 30 ) { CSeriesDE *series= this .GetSeries(timeframe); return (series!= NULL ? series.IsUsedPatternPinBar(ratio_body,ratio_larger_shadow,ratio_smaller_shadow) : false ); } bool CTimeSeriesDE::IsUsedPatternRails( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe) { CSeriesDE *series= this .GetSeries(timeframe); return (series!= NULL ? series.IsUsedPatternRails() : false ); } void CTimeSeriesDE::DrawPatternHarami( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool redraw= false ) { CSeriesDE *series= this .GetSeries(timeframe); if (series!= NULL ) series.DrawPatternHarami(redraw); } void CTimeSeriesDE::DrawPatternHaramiCross( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool redraw= false ) { CSeriesDE *series= this .GetSeries(timeframe); if (series!= NULL ) series.DrawPatternHaramiCross(redraw); } void CTimeSeriesDE::DrawPatternTweezer( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool redraw= false ) { CSeriesDE *series= this .GetSeries(timeframe); if (series!= NULL ) series.DrawPatternTweezer(redraw); } void CTimeSeriesDE::DrawPatternPiercingLine( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool redraw= false ) { CSeriesDE *series= this .GetSeries(timeframe); if (series!= NULL ) series.DrawPatternPiercingLine(redraw); } void CTimeSeriesDE::DrawPatternDarkCloudCover( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool redraw= false ) { CSeriesDE *series= this .GetSeries(timeframe); if (series!= NULL ) series.DrawPatternDarkCloudCover(redraw); } void CTimeSeriesDE::DrawPatternThreeWhiteSoldiers( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool redraw= false ) { CSeriesDE *series= this .GetSeries(timeframe); if (series!= NULL ) series.DrawPatternThreeWhiteSoldiers(redraw); } void CTimeSeriesDE::DrawPatternThreeBlackCrows( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool redraw= false ) { CSeriesDE *series= this .GetSeries(timeframe); if (series!= NULL ) series.DrawPatternThreeBlackCrows(redraw); } void CTimeSeriesDE::DrawPatternShootingStar( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool redraw= false ) { CSeriesDE *series= this .GetSeries(timeframe); if (series!= NULL ) series.DrawPatternShootingStar(redraw); } void CTimeSeriesDE::DrawPatternHammer( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool redraw= false ) { CSeriesDE *series= this .GetSeries(timeframe); if (series!= NULL ) series.DrawPatternHammer(redraw); } void CTimeSeriesDE::DrawPatternInvertedHammer( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool redraw= false ) { CSeriesDE *series= this .GetSeries(timeframe); if (series!= NULL ) series.DrawPatternInvertedHammer(redraw); } void CTimeSeriesDE::DrawPatternHangingMan( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool redraw= false ) { CSeriesDE *series= this .GetSeries(timeframe); if (series!= NULL ) series.DrawPatternHangingMan(redraw); } void CTimeSeriesDE::DrawPatternDoji( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool redraw= false ) { CSeriesDE *series= this .GetSeries(timeframe); if (series!= NULL ) series.DrawPatternDoji(redraw); } void CTimeSeriesDE::DrawPatternDragonflyDoji( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool redraw= false ) { CSeriesDE *series= this .GetSeries(timeframe); if (series!= NULL ) series.DrawPatternDragonflyDoji(redraw); } void CTimeSeriesDE::DrawPatternGravestoneDoji( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool redraw= false ) { CSeriesDE *series= this .GetSeries(timeframe); if (series!= NULL ) series.DrawPatternGravestoneDoji(redraw); } void CTimeSeriesDE::DrawPatternMorningStar( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool redraw= false ) { CSeriesDE *series= this .GetSeries(timeframe); if (series!= NULL ) series.DrawPatternMorningStar(redraw); } void CTimeSeriesDE::DrawPatternMorningDojiStar( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool redraw= false ) { CSeriesDE *series= this .GetSeries(timeframe); if (series!= NULL ) series.DrawPatternMorningDojiStar(redraw); } void CTimeSeriesDE::DrawPatternEveningStar( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool redraw= false ) { CSeriesDE *series= this .GetSeries(timeframe); if (series!= NULL ) series.DrawPatternEveningStar(redraw); } void CTimeSeriesDE::DrawPatternEveningDojiStar( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool redraw= false ) { CSeriesDE *series= this .GetSeries(timeframe); if (series!= NULL ) series.DrawPatternEveningDojiStar(redraw); } void CTimeSeriesDE::DrawPatternThreeStars( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool redraw= false ) { CSeriesDE *series= this .GetSeries(timeframe); if (series!= NULL ) series.DrawPatternThreeStars(redraw); } void CTimeSeriesDE::DrawPatternAbandonedBaby( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool redraw= false ) { CSeriesDE *series= this .GetSeries(timeframe); if (series!= NULL ) series.DrawPatternAbandonedBaby(redraw); } void CTimeSeriesDE::DrawPatternPivotPointReversal( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool redraw= false ) { CSeriesDE *series= this .GetSeries(timeframe); if (series!= NULL ) series.DrawPatternPivotPointReversal(redraw); } void CTimeSeriesDE::DrawPatternOutsideBar( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool redraw= false ) { CSeriesDE *series= this .GetSeries(timeframe); if (series!= NULL ) series.DrawPatternOutsideBar(redraw); } void CTimeSeriesDE::DrawPatternInsideBar( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool redraw= false ) { CSeriesDE *series= this .GetSeries(timeframe); if (series!= NULL ) series.DrawPatternInsideBar(redraw); } void CTimeSeriesDE::DrawPatternPinBar( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const double ratio_body= 30 , const double ratio_larger_shadow= 60 , const double ratio_smaller_shadow= 30 , const bool redraw= false ) { CSeriesDE *series= this .GetSeries(timeframe); if (series!= NULL ) series.DrawPatternPinBar(ratio_body,ratio_larger_shadow,ratio_smaller_shadow,redraw); } void CTimeSeriesDE::DrawPatternRails( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool redraw= false ) { CSeriesDE *series= this .GetSeries(timeframe); if (series!= NULL ) series.DrawPatternRails(redraw); }

Все методы идентичны. Сначала получаем указатель на таймсерию по указанному таймфрейму, и далее вызываем её метод для работы с соответствующим паттерном. Входные параметры в представленных методах указаны только для готового паттерна Пин-Бар. Для всех остальных методов будем добавлять параметры по мере создания классов новых паттернов.





Теперь аналогичные доработки нужно сделать в классе-коллекции таймсерий в файле \MQL5\Include\DoEasy\Collections\TimeSeriesCollection.mqh.



Выше мы в конструкторы классов передавали указатель на внешний список всех паттернов. Этот список будет создан как раз в этом классе и метод, возвращающий указатель на него:

class CTimeSeriesCollection : public CBaseObjExt { private : CListObj m_list; CListObj m_list_all_patterns; int IndexTimeSeries( const string symbol); public : CTimeSeriesCollection *GetObject( void ) { return & this ; } CArrayObj *GetList( void ) { return & this .m_list; } CArrayObj *GetListAllPatterns( void ) { return & this .m_list_all_patterns; } CTimeSeriesDE *GetTimeseries( const string symbol); CSeriesDE *GetSeries( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe);





В публичной секции объявим методы для работы с паттернами:

bool CopyToBufferAsSeries( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const ENUM_BAR_PROP_DOUBLE property, double &array[], const double empty= EMPTY_VALUE ); void SetUsedPatternHarami( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool flag); void SetUsedPatternHaramiCross( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool flag); void SetUsedPatternTweezer( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool flag); void SetUsedPatternPiercingLine( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool flag); void SetUsedPatternDarkCloudCover( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool flag); void SetUsedPatternThreeWhiteSoldiers( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool flag); void SetUsedPatternThreeBlackCrows( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool flag); void SetUsedPatternShootingStar( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool flag); void SetUsedPatternHammer( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool flag); void SetUsedPatternInvertedHammer( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool flag); void SetUsedPatternHangingMan( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool flag); void SetUsedPatternDoji( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool flag); void SetUsedPatternDragonflyDoji( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool flag); void SetUsedPatternGravestoneDoji( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool flag); void SetUsedPatternMorningStar( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool flag); void SetUsedPatternMorningDojiStar( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool flag); void SetUsedPatternEveningStar( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool flag); void SetUsedPatternEveningDojiStar( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool flag); void SetUsedPatternThreeStars( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool flag); void SetUsedPatternAbandonedBaby( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool flag); void SetUsedPatternPivotPointReversal( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool flag); void SetUsedPatternOutsideBar( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool flag); void SetUsedPatternInsideBar( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool flag); void SetUsedPatternPinBar( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool flag, const double ratio_body= 30 , const double ratio_larger_shadow= 60 , const double ratio_smaller_shadow= 30 ); void SetUsedPatternRails( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool flag); bool IsUsedPatternHarami( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe); bool IsUsedPatternHaramiCross( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe); bool IsUsedPatternTweezer( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe); bool IsUsedPatternPiercingLine( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe); bool IsUsedPatternDarkCloudCover( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe); bool IsUsedPatternThreeWhiteSoldiers( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe); bool IsUsedPatternThreeBlackCrows( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe); bool IsUsedPatternShootingStar( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe); bool IsUsedPatternHammer( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe); bool IsUsedPatternInvertedHammer( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe); bool IsUsedPatternHangingMan( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe); bool IsUsedPatternDoji( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe); bool IsUsedPatternDragonflyDoji( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe); bool IsUsedPatternGravestoneDoji( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe); bool IsUsedPatternMorningStar( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe); bool IsUsedPatternMorningDojiStar( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe); bool IsUsedPatternEveningStar( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe); bool IsUsedPatternEveningDojiStar( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe); bool IsUsedPatternThreeStars( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe); bool IsUsedPatternAbandonedBaby( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe); bool IsUsedPatternPivotPointReversal( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe); bool IsUsedPatternOutsideBar( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe); bool IsUsedPatternInsideBar( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe); bool IsUsedPatternPinBar( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const double ratio_body= 30 , const double ratio_larger_shadow= 60 , const double ratio_smaller_shadow= 30 ); bool IsUsedPatternRails( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe); void DrawPatternHarami( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool redraw= false ); void DrawPatternHaramiCross( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool redraw= false ); void DrawPatternTweezer( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool redraw= false ); void DrawPatternPiercingLine( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool redraw= false ); void DrawPatternDarkCloudCover( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool redraw= false ); void DrawPatternThreeWhiteSoldiers( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool redraw= false ); void DrawPatternThreeBlackCrows( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool redraw= false ); void DrawPatternShootingStar( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool redraw= false ); void DrawPatternHammer( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool redraw= false ); void DrawPatternInvertedHammer( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool redraw= false ); void DrawPatternHangingMan( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool redraw= false ); void DrawPatternDoji( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool redraw= false ); void DrawPatternDragonflyDoji( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool redraw= false ); void DrawPatternGravestoneDoji( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool redraw= false ); void DrawPatternMorningStar( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool redraw= false ); void DrawPatternMorningDojiStar( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool redraw= false ); void DrawPatternEveningStar( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool redraw= false ); void DrawPatternEveningDojiStar( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool redraw= false ); void DrawPatternThreeStars( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool redraw= false ); void DrawPatternAbandonedBaby( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool redraw= false ); void DrawPatternPivotPointReversal( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool redraw= false ); void DrawPatternOutsideBar( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool redraw= false ); void DrawPatternInsideBar( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool redraw= false ); void DrawPatternPinBar( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const double ratio_body= 30 , const double ratio_larger_shadow= 60 , const double ratio_smaller_shadow= 30 , const bool redraw= false ); void DrawPatternRails( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool redraw= false ); CTimeSeriesCollection(); };





В конструкторе класса очистим список всех паттернов, установим ему флаг сортированного списка и присвоим ему идентификатор списка паттернов:



CTimeSeriesCollection::CTimeSeriesCollection() { this .m_type=COLLECTION_SERIES_ID; this .m_list.Clear(); this .m_list.Sort(); this .m_list.Type(COLLECTION_SERIES_ID); this .m_list_all_patterns.Clear(); this .m_list_all_patterns.Sort(); this .m_list_all_patterns.Type(COLLECTION_SERIES_PATTERNS_ID); }





В методе, возвращающем индекс таймсерии по имени символа, по причине, описанной чуть выше, тоже создадим пустой список и передадим указатель на него в конструктор класса создаваемой таймсерии:

int CTimeSeriesCollection::IndexTimeSeries( const string symbol) { CArrayObj *list= NULL ; const CTimeSeriesDE *obj= new CTimeSeriesDE( list ,symbol== NULL || symbol== "" ? :: Symbol () : symbol); if (obj== NULL ) return WRONG_VALUE ; this .m_list.Sort(); int index= this .m_list.Search(obj); delete obj; return index; }





В методе, создающем список-коллекцию таймсерий символов, передадим указатель на список всех паттернов в конструктор создаваемой таймсерии:

bool CTimeSeriesCollection::CreateCollection( const CArrayObj *list_symbols) { if (list_symbols== NULL ) return false ; int total=list_symbols.Total(); this .m_list.Clear(); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { CSymbol *symbol_obj=list_symbols.At(i); if (symbol_obj== NULL ) continue ; CTimeSeriesDE *timeseries= new CTimeSeriesDE( this .GetListAllPatterns() ,symbol_obj.Name()); if (timeseries== NULL ) continue ; this .m_list.Sort(); if ( this .m_list.Search(timeseries)> WRONG_VALUE ) delete timeseries; else if (! this .m_list.Add(timeseries)) delete timeseries; } return this .m_list.Total()> 0 ; }





В конце листинга напишем реализации методов для работы с паттернами:

void CTimeSeriesCollection::SetUsedPatternHarami( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool flag) { CTimeSeriesDE *timeseries= this .GetTimeseries(symbol); if (timeseries!= NULL ) timeseries.SetUsedPatternHarami(timeframe,flag); } void CTimeSeriesCollection::SetUsedPatternHaramiCross( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool flag) { CTimeSeriesDE *timeseries= this .GetTimeseries(symbol); if (timeseries!= NULL ) timeseries.SetUsedPatternHaramiCross(timeframe,flag); } void CTimeSeriesCollection::SetUsedPatternTweezer( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool flag) { CTimeSeriesDE *timeseries= this .GetTimeseries(symbol); if (timeseries!= NULL ) timeseries.SetUsedPatternTweezer(timeframe,flag); } void CTimeSeriesCollection::SetUsedPatternPiercingLine( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool flag) { CTimeSeriesDE *timeseries= this .GetTimeseries(symbol); if (timeseries!= NULL ) timeseries.SetUsedPatternPiercingLine(timeframe,flag); } void CTimeSeriesCollection::SetUsedPatternDarkCloudCover( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool flag) { CTimeSeriesDE *timeseries= this .GetTimeseries(symbol); if (timeseries!= NULL ) timeseries.SetUsedPatternDarkCloudCover(timeframe,flag); } void CTimeSeriesCollection::SetUsedPatternThreeWhiteSoldiers( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool flag) { CTimeSeriesDE *timeseries= this .GetTimeseries(symbol); if (timeseries!= NULL ) timeseries.SetUsedPatternThreeWhiteSoldiers(timeframe,flag); } void CTimeSeriesCollection::SetUsedPatternThreeBlackCrows( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool flag) { CTimeSeriesDE *timeseries= this .GetTimeseries(symbol); if (timeseries!= NULL ) timeseries.SetUsedPatternThreeBlackCrows(timeframe,flag); } void CTimeSeriesCollection::SetUsedPatternShootingStar( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool flag) { CTimeSeriesDE *timeseries= this .GetTimeseries(symbol); if (timeseries!= NULL ) timeseries.SetUsedPatternShootingStar(timeframe,flag); } void CTimeSeriesCollection::SetUsedPatternHammer( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool flag) { CTimeSeriesDE *timeseries= this .GetTimeseries(symbol); if (timeseries!= NULL ) timeseries.SetUsedPatternHammer(timeframe,flag); } void CTimeSeriesCollection::SetUsedPatternInvertedHammer( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool flag) { CTimeSeriesDE *timeseries= this .GetTimeseries(symbol); if (timeseries!= NULL ) timeseries.SetUsedPatternInvertedHammer(timeframe,flag); } void CTimeSeriesCollection::SetUsedPatternHangingMan( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool flag) { CTimeSeriesDE *timeseries= this .GetTimeseries(symbol); if (timeseries!= NULL ) timeseries.SetUsedPatternHangingMan(timeframe,flag); } void CTimeSeriesCollection::SetUsedPatternDoji( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool flag) { CTimeSeriesDE *timeseries= this .GetTimeseries(symbol); if (timeseries!= NULL ) timeseries.SetUsedPatternDoji(timeframe,flag); } void CTimeSeriesCollection::SetUsedPatternDragonflyDoji( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool flag) { CTimeSeriesDE *timeseries= this .GetTimeseries(symbol); if (timeseries!= NULL ) timeseries.SetUsedPatternDragonflyDoji(timeframe,flag); } void CTimeSeriesCollection::SetUsedPatternGravestoneDoji( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool flag) { CTimeSeriesDE *timeseries= this .GetTimeseries(symbol); if (timeseries!= NULL ) timeseries.SetUsedPatternGravestoneDoji(timeframe,flag); } void CTimeSeriesCollection::SetUsedPatternMorningStar( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool flag) { CTimeSeriesDE *timeseries= this .GetTimeseries(symbol); if (timeseries!= NULL ) timeseries.SetUsedPatternMorningStar(timeframe,flag); } void CTimeSeriesCollection::SetUsedPatternMorningDojiStar( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool flag) { CTimeSeriesDE *timeseries= this .GetTimeseries(symbol); if (timeseries!= NULL ) timeseries.SetUsedPatternMorningDojiStar(timeframe,flag); } void CTimeSeriesCollection::SetUsedPatternEveningStar( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool flag) { CTimeSeriesDE *timeseries= this .GetTimeseries(symbol); if (timeseries!= NULL ) timeseries.SetUsedPatternEveningStar(timeframe,flag); } void CTimeSeriesCollection::SetUsedPatternEveningDojiStar( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool flag) { CTimeSeriesDE *timeseries= this .GetTimeseries(symbol); if (timeseries!= NULL ) timeseries.SetUsedPatternEveningDojiStar(timeframe,flag); } void CTimeSeriesCollection::SetUsedPatternThreeStars( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool flag) { CTimeSeriesDE *timeseries= this .GetTimeseries(symbol); if (timeseries!= NULL ) timeseries.SetUsedPatternThreeStars(timeframe,flag); } void CTimeSeriesCollection::SetUsedPatternAbandonedBaby( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool flag) { CTimeSeriesDE *timeseries= this .GetTimeseries(symbol); if (timeseries!= NULL ) timeseries.SetUsedPatternAbandonedBaby(timeframe,flag); } void CTimeSeriesCollection::SetUsedPatternPivotPointReversal( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool flag) { CTimeSeriesDE *timeseries= this .GetTimeseries(symbol); if (timeseries!= NULL ) timeseries.SetUsedPatternPivotPointReversal(timeframe,flag); } void CTimeSeriesCollection::SetUsedPatternOutsideBar( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool flag) { CTimeSeriesDE *timeseries= this .GetTimeseries(symbol); if (timeseries!= NULL ) timeseries.SetUsedPatternOutsideBar(timeframe,flag); } void CTimeSeriesCollection::SetUsedPatternInsideBar( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool flag) { CTimeSeriesDE *timeseries= this .GetTimeseries(symbol); if (timeseries!= NULL ) timeseries.SetUsedPatternInsideBar(timeframe,flag); } void CTimeSeriesCollection::SetUsedPatternPinBar( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool flag, const double ratio_body= 30 , const double ratio_larger_shadow= 60 , const double ratio_smaller_shadow= 30 ) { CTimeSeriesDE *timeseries= this .GetTimeseries(symbol); if (timeseries!= NULL ) timeseries.SetUsedPatternPinBar(timeframe,flag,ratio_body,ratio_larger_shadow,ratio_smaller_shadow); } void CTimeSeriesCollection::SetUsedPatternRails( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool flag) { CTimeSeriesDE *timeseries= this .GetTimeseries(symbol); if (timeseries!= NULL ) timeseries.SetUsedPatternRails(timeframe,flag); } bool CTimeSeriesCollection::IsUsedPatternHarami( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe) { CTimeSeriesDE *timeseries= this .GetTimeseries(symbol); return (timeseries!= NULL ? timeseries.IsUsedPatternHarami(timeframe) : false ); } bool CTimeSeriesCollection::IsUsedPatternHaramiCross( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe) { CTimeSeriesDE *timeseries= this .GetTimeseries(symbol); return (timeseries!= NULL ? timeseries.IsUsedPatternHaramiCross(timeframe) : false ); } bool CTimeSeriesCollection::IsUsedPatternTweezer( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe) { CTimeSeriesDE *timeseries= this .GetTimeseries(symbol); return (timeseries!= NULL ? timeseries.IsUsedPatternTweezer(timeframe) : false ); } bool CTimeSeriesCollection::IsUsedPatternPiercingLine( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe) { CTimeSeriesDE *timeseries= this .GetTimeseries(symbol); return (timeseries!= NULL ? timeseries.IsUsedPatternPiercingLine(timeframe) : false ); } bool CTimeSeriesCollection::IsUsedPatternDarkCloudCover( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe) { CTimeSeriesDE *timeseries= this .GetTimeseries(symbol); return (timeseries!= NULL ? timeseries.IsUsedPatternDarkCloudCover(timeframe) : false ); } bool CTimeSeriesCollection::IsUsedPatternThreeWhiteSoldiers( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe) { CTimeSeriesDE *timeseries= this .GetTimeseries(symbol); return (timeseries!= NULL ? timeseries.IsUsedPatternThreeWhiteSoldiers(timeframe) : false ); } bool CTimeSeriesCollection::IsUsedPatternThreeBlackCrows( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe) { CTimeSeriesDE *timeseries= this .GetTimeseries(symbol); return (timeseries!= NULL ? timeseries.IsUsedPatternThreeBlackCrows(timeframe) : false ); } bool CTimeSeriesCollection::IsUsedPatternShootingStar( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe) { CTimeSeriesDE *timeseries= this .GetTimeseries(symbol); return (timeseries!= NULL ? timeseries.IsUsedPatternShootingStar(timeframe) : false ); } bool CTimeSeriesCollection::IsUsedPatternHammer( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe) { CTimeSeriesDE *timeseries= this .GetTimeseries(symbol); return (timeseries!= NULL ? timeseries.IsUsedPatternHammer(timeframe) : false ); } bool CTimeSeriesCollection::IsUsedPatternInvertedHammer( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe) { CTimeSeriesDE *timeseries= this .GetTimeseries(symbol); return (timeseries!= NULL ? timeseries.IsUsedPatternInvertedHammer(timeframe) : false ); } bool CTimeSeriesCollection::IsUsedPatternHangingMan( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe) { CTimeSeriesDE *timeseries= this .GetTimeseries(symbol); return (timeseries!= NULL ? timeseries.IsUsedPatternHangingMan(timeframe) : false ); } bool CTimeSeriesCollection::IsUsedPatternDoji( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe) { CTimeSeriesDE *timeseries= this .GetTimeseries(symbol); return (timeseries!= NULL ? timeseries.IsUsedPatternDoji(timeframe) : false ); } bool CTimeSeriesCollection::IsUsedPatternDragonflyDoji( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe) { CTimeSeriesDE *timeseries= this .GetTimeseries(symbol); return (timeseries!= NULL ? timeseries.IsUsedPatternDragonflyDoji(timeframe) : false ); } bool CTimeSeriesCollection::IsUsedPatternGravestoneDoji( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe) { CTimeSeriesDE *timeseries= this .GetTimeseries(symbol); return (timeseries!= NULL ? timeseries.IsUsedPatternGravestoneDoji(timeframe) : false ); } bool CTimeSeriesCollection::IsUsedPatternMorningStar( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe) { CTimeSeriesDE *timeseries= this .GetTimeseries(symbol); return (timeseries!= NULL ? timeseries.IsUsedPatternMorningStar(timeframe) : false ); } bool CTimeSeriesCollection::IsUsedPatternMorningDojiStar( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe) { CTimeSeriesDE *timeseries= this .GetTimeseries(symbol); return (timeseries!= NULL ? timeseries.IsUsedPatternMorningDojiStar(timeframe) : false ); } bool CTimeSeriesCollection::IsUsedPatternEveningStar( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe) { CTimeSeriesDE *timeseries= this .GetTimeseries(symbol); return (timeseries!= NULL ? timeseries.IsUsedPatternEveningStar(timeframe) : false ); } bool CTimeSeriesCollection::IsUsedPatternEveningDojiStar( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe) { CTimeSeriesDE *timeseries= this .GetTimeseries(symbol); return (timeseries!= NULL ? timeseries.IsUsedPatternEveningDojiStar(timeframe) : false ); } bool CTimeSeriesCollection::IsUsedPatternThreeStars( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe) { CTimeSeriesDE *timeseries= this .GetTimeseries(symbol); return (timeseries!= NULL ? timeseries.IsUsedPatternThreeStars(timeframe) : false ); } bool CTimeSeriesCollection::IsUsedPatternAbandonedBaby( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe) { CTimeSeriesDE *timeseries= this .GetTimeseries(symbol); return (timeseries!= NULL ? timeseries.IsUsedPatternAbandonedBaby(timeframe) : false ); } bool CTimeSeriesCollection::IsUsedPatternPivotPointReversal( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe) { CTimeSeriesDE *timeseries= this .GetTimeseries(symbol); return (timeseries!= NULL ? timeseries.IsUsedPatternPivotPointReversal(timeframe) : false ); } bool CTimeSeriesCollection::IsUsedPatternOutsideBar( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe) { CTimeSeriesDE *timeseries= this .GetTimeseries(symbol); return (timeseries!= NULL ? timeseries.IsUsedPatternOutsideBar(timeframe) : false ); } bool CTimeSeriesCollection::IsUsedPatternInsideBar( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe) { CTimeSeriesDE *timeseries= this .GetTimeseries(symbol); return (timeseries!= NULL ? timeseries.IsUsedPatternInsideBar(timeframe) : false ); } bool CTimeSeriesCollection::IsUsedPatternPinBar( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const double ratio_body= 30 , const double ratio_larger_shadow= 60 , const double ratio_smaller_shadow= 30 ) { CTimeSeriesDE *timeseries= this .GetTimeseries(symbol); return (timeseries!= NULL ? timeseries.IsUsedPatternPinBar(timeframe,ratio_body,ratio_larger_shadow,ratio_smaller_shadow) : false ); } bool CTimeSeriesCollection::IsUsedPatternRails( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe) { CTimeSeriesDE *timeseries= this .GetTimeseries(symbol); return (timeseries!= NULL ? timeseries.IsUsedPatternRails(timeframe) : false ); } void CTimeSeriesCollection::DrawPatternHarami( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool redraw= false ) { CTimeSeriesDE *timeseries= this .GetTimeseries(symbol); if (timeseries!= NULL ) timeseries.DrawPatternHarami(timeframe,redraw); } void CTimeSeriesCollection::DrawPatternHaramiCross( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool redraw= false ) { CTimeSeriesDE *timeseries= this .GetTimeseries(symbol); if (timeseries!= NULL ) timeseries.DrawPatternHaramiCross(timeframe,redraw); } void CTimeSeriesCollection::DrawPatternTweezer( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool redraw= false ) { CTimeSeriesDE *timeseries= this .GetTimeseries(symbol); if (timeseries!= NULL ) timeseries.DrawPatternTweezer(timeframe,redraw); } void CTimeSeriesCollection::DrawPatternPiercingLine( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool redraw= false ) { CTimeSeriesDE *timeseries= this .GetTimeseries(symbol); if (timeseries!= NULL ) timeseries.DrawPatternPiercingLine(timeframe,redraw); } void CTimeSeriesCollection::DrawPatternDarkCloudCover( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool redraw= false ) { CTimeSeriesDE *timeseries= this .GetTimeseries(symbol); if (timeseries!= NULL ) timeseries.DrawPatternDarkCloudCover(timeframe,redraw); } void CTimeSeriesCollection::DrawPatternThreeWhiteSoldiers( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool redraw= false ) { CTimeSeriesDE *timeseries= this .GetTimeseries(symbol); if (timeseries!= NULL ) timeseries.DrawPatternThreeWhiteSoldiers(timeframe,redraw); } void CTimeSeriesCollection::DrawPatternThreeBlackCrows( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool redraw= false ) { CTimeSeriesDE *timeseries= this .GetTimeseries(symbol); if (timeseries!= NULL ) timeseries.DrawPatternThreeBlackCrows(timeframe,redraw); } void CTimeSeriesCollection::DrawPatternShootingStar( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool redraw= false ) { CTimeSeriesDE *timeseries= this .GetTimeseries(symbol); if (timeseries!= NULL ) timeseries.DrawPatternShootingStar(timeframe,redraw); } void CTimeSeriesCollection::DrawPatternHammer( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool redraw= false ) { CTimeSeriesDE *timeseries= this .GetTimeseries(symbol); if (timeseries!= NULL ) timeseries.DrawPatternHammer(timeframe,redraw); } void CTimeSeriesCollection::DrawPatternInvertedHammer( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool redraw= false ) { CTimeSeriesDE *timeseries= this .GetTimeseries(symbol); if (timeseries!= NULL ) timeseries.DrawPatternInvertedHammer(timeframe,redraw); } void CTimeSeriesCollection::DrawPatternHangingMan( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool redraw= false ) { CTimeSeriesDE *timeseries= this .GetTimeseries(symbol); if (timeseries!= NULL ) timeseries.DrawPatternHangingMan(timeframe,redraw); } void CTimeSeriesCollection::DrawPatternDoji( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool redraw= false ) { CTimeSeriesDE *timeseries= this .GetTimeseries(symbol); if (timeseries!= NULL ) timeseries.DrawPatternDoji(timeframe,redraw); } void CTimeSeriesCollection::DrawPatternDragonflyDoji( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool redraw= false ) { CTimeSeriesDE *timeseries= this .GetTimeseries(symbol); if (timeseries!= NULL ) timeseries.DrawPatternDragonflyDoji(timeframe,redraw); } void CTimeSeriesCollection::DrawPatternGravestoneDoji( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool redraw= false ) { CTimeSeriesDE *timeseries= this .GetTimeseries(symbol); if (timeseries!= NULL ) timeseries.DrawPatternGravestoneDoji(timeframe,redraw); } void CTimeSeriesCollection::DrawPatternMorningStar( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool redraw= false ) { CTimeSeriesDE *timeseries= this .GetTimeseries(symbol); if (timeseries!= NULL ) timeseries.DrawPatternMorningStar(timeframe,redraw); } void CTimeSeriesCollection::DrawPatternMorningDojiStar( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool redraw= false ) { CTimeSeriesDE *timeseries= this .GetTimeseries(symbol); if (timeseries!= NULL ) timeseries.DrawPatternMorningDojiStar(timeframe,redraw); } void CTimeSeriesCollection::DrawPatternEveningStar( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool redraw= false ) { CTimeSeriesDE *timeseries= this .GetTimeseries(symbol); if (timeseries!= NULL ) timeseries.DrawPatternEveningStar(timeframe,redraw); } void CTimeSeriesCollection::DrawPatternEveningDojiStar( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool redraw= false ) { CTimeSeriesDE *timeseries= this .GetTimeseries(symbol); if (timeseries!= NULL ) timeseries.DrawPatternEveningDojiStar(timeframe,redraw); } void CTimeSeriesCollection::DrawPatternThreeStars( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool redraw= false ) { CTimeSeriesDE *timeseries= this .GetTimeseries(symbol); if (timeseries!= NULL ) timeseries.DrawPatternThreeStars(timeframe,redraw); } void CTimeSeriesCollection::DrawPatternAbandonedBaby( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool redraw= false ) { CTimeSeriesDE *timeseries= this .GetTimeseries(symbol); if (timeseries!= NULL ) timeseries.DrawPatternAbandonedBaby(timeframe,redraw); } void CTimeSeriesCollection::DrawPatternPivotPointReversal( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool redraw= false ) { CTimeSeriesDE *timeseries= this .GetTimeseries(symbol); if (timeseries!= NULL ) timeseries.DrawPatternPivotPointReversal(timeframe,redraw); } void CTimeSeriesCollection::DrawPatternOutsideBar( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool redraw= false ) { CTimeSeriesDE *timeseries= this .GetTimeseries(symbol); if (timeseries!= NULL ) timeseries.DrawPatternOutsideBar(timeframe,redraw); } void CTimeSeriesCollection::DrawPatternInsideBar( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool redraw= false ) { CTimeSeriesDE *timeseries= this .GetTimeseries(symbol); if (timeseries!= NULL ) timeseries.DrawPatternInsideBar(timeframe,redraw); } void CTimeSeriesCollection::DrawPatternPinBar( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const double ratio_body= 30 , const double ratio_larger_shadow= 60 , const double ratio_smaller_shadow= 30 , const bool redraw= false ) { CTimeSeriesDE *timeseries= this .GetTimeseries(symbol); if (timeseries!= NULL ) timeseries.DrawPatternPinBar(timeframe,ratio_body,ratio_larger_shadow,ratio_smaller_shadow,redraw); } void CTimeSeriesCollection::DrawPatternRails( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool redraw= false ) { CTimeSeriesDE *timeseries= this .GetTimeseries(symbol); if (timeseries!= NULL ) timeseries.DrawPatternRails(timeframe,redraw); }

Логика всех методов простая — получаем указатель на таймсерию, и используем её методы для работы с паттернами, созданные выше. Полностью готовы методы только для работы с паттерном Пин-Бар. Остальные доработаем по мере создания новых паттернов.





Теперь внесём аналогичные доработки в главный класс библиотеки CEngine в файле \MQL5\Include\DoEasy\Engine.mqh.

В разделе работы с таймсериями впишем методы для работы с паттернами таймсерий:

bool SeriesCopyToBufferAsSeries( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const ENUM_BAR_PROP_DOUBLE property, double &array[], const double empty= EMPTY_VALUE ) { return this .m_time_series.CopyToBufferAsSeries(symbol,timeframe,property,array,empty);} CArrayObj *GetListAllPatterns( void ) { return this .m_time_series.GetListAllPatterns(); } CArrayObj *GetListPatterns( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe) { CArrayObj *list=CSelect::ByPatternProperty( this .GetListAllPatterns(),PATTERN_PROP_SYMBOL,symbol,EQUAL); return CSelect::ByPatternProperty(list,PATTERN_PROP_PERIOD,timeframe,EQUAL); } CArrayObj *GetListPatterns( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const ENUM_PATTERN_TYPE type) { CArrayObj *list= this .GetListPatterns(symbol,timeframe); return CSelect::ByPatternProperty(list,PATTERN_PROP_TYPE,type,EQUAL); } CArrayObj *GetListPatterns( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const datetime time) { CArrayObj *list= this .GetListPatterns(symbol,timeframe); return CSelect::ByPatternProperty(list,PATTERN_PROP_TIME,time,EQUAL); } CArrayObj *GetListPatterns( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const datetime time, const ENUM_PATTERN_TYPE type) { CArrayObj *list= this .GetListPatterns(symbol,timeframe,time); return CSelect::ByPatternProperty(list,PATTERN_PROP_TYPE,type,EQUAL); } CPattern *GetPattern( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const datetime time, const ENUM_PATTERN_TYPE type) { CArrayObj *list= this .GetListPatterns(symbol,timeframe,time,type); return (list!= NULL ? list.At( 0 ) : NULL ); } void SeriesSetUsedPatternHarami( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool flag) { this .m_time_series.SetUsedPatternHarami(symbol,timeframe,flag); } void SeriesSetUsedPatternHaramiCross( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool flag) { this .m_time_series.SetUsedPatternHaramiCross(symbol,timeframe,flag); } void SeriesSetUsedPatternTweezer( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool flag) { this .m_time_series.SetUsedPatternTweezer(symbol,timeframe,flag); } void SeriesSetUsedPatternPiercingLine( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool flag) { this .m_time_series.SetUsedPatternPiercingLine(symbol,timeframe,flag); } void SeriesSetUsedPatternDarkCloudCover( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool flag) { this .m_time_series.SetUsedPatternDarkCloudCover(symbol,timeframe,flag); } void SeriesSetUsedPatternThreeWhiteSoldiers( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool flag) { this .m_time_series.SetUsedPatternThreeWhiteSoldiers(symbol,timeframe,flag); } void SeriesSetUsedPatternThreeBlackCrows( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool flag) { this .m_time_series.SetUsedPatternThreeBlackCrows(symbol,timeframe,flag); } void SeriesSetUsedPatternShootingStar( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool flag) { this .m_time_series.SetUsedPatternShootingStar(symbol,timeframe,flag); } void SeriesSetUsedPatternHammer( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool flag) { this .m_time_series.SetUsedPatternHammer(symbol,timeframe,flag); } void SeriesSetUsedPatternInvertedHammer( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool flag) { this .m_time_series.SetUsedPatternInvertedHammer(symbol,timeframe,flag); } void SeriesSetUsedPatternHangingMan( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool flag) { this .m_time_series.SetUsedPatternHangingMan(symbol,timeframe,flag); } void SeriesSetUsedPatternDoji( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool flag) { this .m_time_series.SetUsedPatternDoji(symbol,timeframe,flag); } void SeriesSetUsedPatternDragonflyDoji( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool flag) { this .m_time_series.SetUsedPatternDragonflyDoji(symbol,timeframe,flag); } void SeriesSetUsedPatternGravestoneDoji( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool flag) { this .m_time_series.SetUsedPatternGravestoneDoji(symbol,timeframe,flag); } void SeriesSetUsedPatternMorningStar( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool flag) { this .m_time_series.SetUsedPatternMorningStar(symbol,timeframe,flag); } void SeriesSetUsedPatternMorningDojiStar( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool flag) { this .m_time_series.SetUsedPatternMorningDojiStar(symbol,timeframe,flag); } void SeriesSetUsedPatternEveningStar( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool flag) { this .m_time_series.SetUsedPatternEveningStar(symbol,timeframe,flag); } void SeriesSetUsedPatternEveningDojiStar( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool flag) { this .m_time_series.SetUsedPatternEveningDojiStar(symbol,timeframe,flag); } void SeriesSetUsedPatternThreeStars( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool flag) { this .m_time_series.SetUsedPatternThreeStars(symbol,timeframe,flag); } void SeriesSetUsedPatternAbandonedBaby( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool flag) { this .m_time_series.SetUsedPatternAbandonedBaby(symbol,timeframe,flag); } void SeriesSetUsedPatternPivotPointReversal( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool flag) { this .m_time_series.SetUsedPatternPivotPointReversal(symbol,timeframe,flag); } void SeriesSetUsedPatternOutsideBar( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool flag) { this .m_time_series.SetUsedPatternOutsideBar(symbol,timeframe,flag); } void SeriesSetUsedPatternInsideBar( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool flag) { this .m_time_series.SetUsedPatternInsideBar(symbol,timeframe,flag); } void SeriesSetUsedPatternPinBar( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool flag, const double ratio_body= 30 , const double ratio_larger_shadow= 60 , const double ratio_smaller_shadow= 30 ) { this .m_time_series.SetUsedPatternPinBar(symbol,timeframe,flag,ratio_body,ratio_larger_shadow,ratio_smaller_shadow); } void SeriesSetUsedPatternRails( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool flag) { this .m_time_series.SetUsedPatternRails(symbol,timeframe,flag); } void SeriesDrawPatternHarami( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool redraw= false ) { this .m_time_series.DrawPatternHarami(symbol,timeframe,redraw); } void SeriesDrawPatternHaramiCross( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool redraw= false ) { this .m_time_series.DrawPatternHaramiCross(symbol,timeframe,redraw); } void SeriesDrawPatternTweezer( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool redraw= false ) { this .m_time_series.DrawPatternTweezer(symbol,timeframe,redraw); } void SeriesDrawPatternPiercingLine( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool redraw= false ) { this .m_time_series.DrawPatternPiercingLine(symbol,timeframe,redraw); } void SeriesDrawPatternDarkCloudCover( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool redraw= false ) { this .m_time_series.DrawPatternDarkCloudCover(symbol,timeframe,redraw); } void SeriesDrawPatternThreeWhiteSoldiers( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool redraw= false ) { this .m_time_series.DrawPatternThreeWhiteSoldiers(symbol,timeframe,redraw); } void SeriesDrawPatternThreeBlackCrows( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool redraw= false ) { this .m_time_series.DrawPatternThreeBlackCrows(symbol,timeframe,redraw); } void SeriesDrawPatternShootingStar( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool redraw= false ) { this .m_time_series.DrawPatternShootingStar(symbol,timeframe,redraw); } void SeriesDrawPatternHammer( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool redraw= false ) { this .m_time_series.DrawPatternHammer(symbol,timeframe,redraw); } void SeriesDrawPatternInvertedHammer( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool redraw= false ) { this .m_time_series.DrawPatternInvertedHammer(symbol,timeframe,redraw); } void SeriesDrawPatternHangingMan( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool redraw= false ) { this .m_time_series.DrawPatternHangingMan(symbol,timeframe,redraw); } void SeriesDrawPatternDoji( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool redraw= false ) { this .m_time_series.DrawPatternDoji(symbol,timeframe,redraw); } void SeriesDrawPatternDragonflyDoji( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool redraw= false ) { this .m_time_series.DrawPatternDragonflyDoji(symbol,timeframe,redraw); } void SeriesDrawPatternGravestoneDoji( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool redraw= false ) { this .m_time_series.DrawPatternGravestoneDoji(symbol,timeframe,redraw); } void SeriesDrawPatternMorningStar( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool redraw= false ) { this .m_time_series.DrawPatternMorningStar(symbol,timeframe,redraw); } void SeriesDrawPatternMorningDojiStar( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool redraw= false ) { this .m_time_series.DrawPatternMorningDojiStar(symbol,timeframe,redraw); } void SeriesDrawPatternEveningStar( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool redraw= false ) { this .m_time_series.DrawPatternEveningStar(symbol,timeframe,redraw); } void SeriesDrawPatternEveningDojiStar( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool redraw= false ) { this .m_time_series.DrawPatternEveningDojiStar(symbol,timeframe,redraw); } void SeriesDrawPatternThreeStars( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool redraw= false ) { this .m_time_series.DrawPatternThreeStars(symbol,timeframe,redraw); } void SeriesDrawPatternAbandonedBaby( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool redraw= false ) { this .m_time_series.DrawPatternAbandonedBaby(symbol,timeframe,redraw); } void SeriesDrawPatternPivotPointReversal( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool redraw= false ) { this .m_time_series.DrawPatternPivotPointReversal(symbol,timeframe,redraw); } void SeriesDrawPatternOutsideBar( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool redraw= false ) { this .m_time_series.DrawPatternOutsideBar(symbol,timeframe,redraw); } void SeriesDrawPatternInsideBar( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool redraw= false ) { this .m_time_series.DrawPatternInsideBar(symbol,timeframe,redraw); } void SeriesDrawPatternPinBar( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const double ratio_body= 30 , const double ratio_larger_shadow= 60 , const double ratio_smaller_shadow= 30 , const bool redraw= false ) { this .m_time_series.DrawPatternPinBar(symbol,timeframe,ratio_body,ratio_larger_shadow,ratio_smaller_shadow,redraw); if (redraw) :: ChartRedraw (); } void SeriesDrawPatternRails( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool redraw= false ) { this .m_time_series.DrawPatternRails(symbol,timeframe,redraw); } void SeriesPatternHideAll( const bool redraw= false ) { CArrayObj *list= this .GetListAllPatterns(); for ( int i=list.Total()- 1 ;i>= 0 ;i--) { CPattern *obj=list.At(i); if (obj!= NULL ) obj.Hide(); } if (redraw) :: ChartRedraw (); } void SeriesPatternHideAllExceptOne( const ulong pattern_code, const bool redraw= false ) { CArrayObj *list=CSelect::ByPatternProperty( this .GetListAllPatterns(),PATTERN_PROP_CODE,pattern_code,NO_EQUAL); if (list== NULL ) return ; for ( int i=list.Total()- 1 ;i>= 0 ;i--) { CPattern *obj=list.At(i); if (obj!= NULL ) obj.Hide(); } if (redraw) :: ChartRedraw (); } void SeriesPatternHideAllInfoPanels( const bool redraw= false ) { CArrayObj *list= this .GetListAllPatterns(); for ( int i=list.Total()- 1 ;i>= 0 ;i--) { CPattern *obj=list.At(i); if (obj!= NULL ) obj.HideInfoPanel(); } if (redraw) :: ChartRedraw (); } void SeriesPatternHideAllInfoPanelsExceptOne( const ulong pattern_code, const bool redraw= false ) { CArrayObj *list=CSelect::ByPatternProperty( this .GetListAllPatterns(),PATTERN_PROP_CODE,pattern_code,NO_EQUAL); if (list== NULL ) return ; for ( int i=list.Total()- 1 ;i>= 0 ;i--) { CPattern *obj=list.At(i); if (obj!= NULL ) obj.HideInfoPanel(); } if (redraw) :: ChartRedraw (); } CTickSeriesCollection *GetTickSeriesCollection( void ) { return & this .m_tick_series; } CArrayObj *GetListTickSeries( void ) { return this .m_tick_series.GetList(); }

Здесь тоже полностью готовы методы для работы с паттернами Пин-Бар и методы, работающие со списками объектов-паттернов по указанным свойствам. Постепенно, при добавлении новых паттернов, доработаем и те методы, которые пока выполнены в виде заглушек.

В обработчике события нового тика временно закомментируем обновление тиковых данных, так как обработка тиков вызывает иногда длительные зависания графика. Где кроется причина пока не ясно — либо где-то в коде библиотеки, хотя ранее всё работало без проблем, либо это связано с обновлениями терминала, и где-то там закралась ошибка, вызывающая такое поведение графиков:

void CEngine:: OnTick (SDataCalculate &data_calculate, const uint required= 0 ) { if ( this .m_program_type!= PROGRAM_EXPERT ) return ; this .SeriesSync(data_calculate,required); this .SeriesRefresh( NULL ,data_calculate); }

На сегодня это всё. Протестируем что у нас вышло.





Тестирование

Для тестирования возьмём советник из статьи "Прочие классы в библиотеке DoEasy (Часть 72): Отслеживание и фиксация параметров объектов-чартов в коллекции"

и сохраним его в новой папке \MQL5\Experts\TestDoEasy\Part134\ под новым именем TestDoEasyPart134.mq5.

Во входные переменные добавим пропорции свечи, по которым будут искаться паттерны, включим работу только на текущем таймфрейме и отключим использование стакана цен, сигналов и отслеживание событий графиков:



input ushort InpMagic = 123 ; input double InpLots = 0.1 ; input uint InpStopLoss = 150 ; input uint InpTakeProfit = 150 ; input uint InpDistance = 50 ; input uint InpDistanceSL = 50 ; input uint InpDistancePReq = 50 ; input uint InpBarsDelayPReq = 5 ; input uint InpSlippage = 5 ; input uint InpSpreadMultiplier = 1 ; input uchar InpTotalAttempts = 5 ; sinput double InpWithdrawal = 10 ; sinput uint InpButtShiftX = 0 ; sinput uint InpButtShiftY = 10 ; input uint InpTrailingStop = 50 ; input uint InpTrailingStep = 20 ; input uint InpTrailingStart = 0 ; input uint InpStopLossModify = 20 ; input uint InpTakeProfitModify = 60 ; sinput ENUM_SYMBOLS_MODE InpModeUsedSymbols = SYMBOLS_MODE_CURRENT; sinput string InpUsedSymbols = "EURUSD,AUDUSD,EURAUD,EURCAD,EURGBP,EURJPY,EURUSD,GBPUSD,NZDUSD,USDCAD,USDJPY" ; sinput ENUM_TIMEFRAMES_MODE InpModeUsedTFs = TIMEFRAMES_MODE_CURRENT; sinput string InpUsedTFs = "M1,M5,M15,M30,H1,H4,D1,W1,MN1" ; sinput double InpPinBarRatioBody = 30.0 ; sinput double InpPinBarRatioLarger = 60.0 ; sinput double InpPinBarRatioSmaller= 30.0 ; sinput ENUM_INPUT_YES_NO InpUseBook = INPUT_NO; sinput ENUM_INPUT_YES_NO InpUseMqlSignals = INPUT_NO; sinput ENUM_INPUT_YES_NO InpUseCharts = INPUT_NO; sinput ENUM_INPUT_YES_NO InpUseSounds = INPUT_YES;





В обработчике OnInit() подготовим список паттернов для работы с ним:

int OnInit () { prefix= MQLInfoString ( MQL_PROGRAM_NAME )+ "_" ; testing=engine.IsTester(); for ( int i= 0 ;i<TOTAL_BUTT;i++) { butt_data[i].name=prefix+ EnumToString ((ENUM_BUTTONS)i); butt_data[i].text=EnumToButtText((ENUM_BUTTONS)i); } lot=NormalizeLot( Symbol (), fmax (InpLots,MinimumLots( Symbol ())* 2.0 )); magic_number=InpMagic; stoploss=InpStopLoss; takeprofit=InpTakeProfit; distance_pending=InpDistance; distance_stoplimit=InpDistanceSL; slippage=InpSlippage; trailing_stop=InpTrailingStop* Point (); trailing_step=InpTrailingStep* Point (); trailing_start=InpTrailingStart; stoploss_to_modify=InpStopLossModify; takeprofit_to_modify=InpTakeProfitModify; distance_pending_request=(InpDistancePReq< 5 ? 5 : InpDistancePReq); bars_delay_pending_request=(InpBarsDelayPReq< 1 ? 1 : InpBarsDelayPReq); g_point= SymbolInfoDouble ( NULL , SYMBOL_POINT ); g_digits=( int ) SymbolInfoInteger ( NULL , SYMBOL_DIGITS ); group1= 0 ; group2= 0 ; srand ( GetTickCount ()); OnInitDoEasy(); if (IsPresentObectByPrefix(prefix)) ObjectsDeleteAll ( 0 ,prefix); if (!CreateButtons(InpButtShiftX,InpButtShiftY)) return INIT_FAILED ; ButtonState(butt_data[TOTAL_BUTT- 1 ].name,trailing_on); for ( int i= 0 ;i< 14 ;i++) { ButtonState(butt_data[i].name+ "_PRICE" , false ); ButtonState(butt_data[i].name+ "_TIME" , false ); } engine.PlaySoundByDescription(SND_OK); engine.Pause( 600 ); engine.PlaySoundByDescription(TextByLanguage( "Звук упавшей монетки 2" , "The sound of a falling coin 2" )); if (engine.ChartGetMainChart()!= NULL ) engine.ChartGetMainChart().SetEventMouseMoveON(); engine.GetListAllPatterns().Clear(); engine.SeriesSetUsedPatternPinBar( NULL , PERIOD_CURRENT , true ,InpPinBarRatioBody,InpPinBarRatioLarger,InpPinBarRatioSmaller); engine.SeriesPatternHideAll(); engine.SeriesPatternHideAllInfoPanels(); engine.SeriesDrawPatternPinBar( NULL , PERIOD_CURRENT ,InpPinBarRatioBody,InpPinBarRatioLarger,InpPinBarRatioSmaller, true ); return ( INIT_SUCCEEDED ); }





В обработчике событий OnChartEvent() добавим обработку события изменения графика — чтобы при любом изменении скрывались показанные на данный момент информационные панели, и добавим блок кода, выводящий эти панели на график при наведении курсора на свечу, на которой был найден паттерн:



void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if ( MQLInfoInteger ( MQL_TESTER )) return ; if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK ) { if ( StringFind (sparam, "BUTT_" )> 0 ) PressButtonEvents(sparam); } if (id> CHARTEVENT_CUSTOM - 1 ) { OnDoEasyEvent(id,lparam,dparam,sparam); } if (id== CHARTEVENT_CHART_CHANGE ) { engine.SeriesPatternHideAllInfoPanels(); return ; } if (id== CHARTEVENT_MOUSE_MOVE ) { CChartObj *chart=engine.ChartGetMainChart(); if (chart== NULL ) return ; int wnd_num=chart.XYToTimePrice(lparam,dparam); if (wnd_num== WRONG_VALUE ) return ; datetime time=chart.TimeFromXY(); double price=chart.PriceFromXY(); CChartWnd *wnd=chart.GetWindowByNum(wnd_num); if (wnd== NULL ) return ; if (wnd.TimePriceToXY(time,price)) { datetime bar_time=GetStartTimeOfBarFast( PERIOD_CURRENT ,time); CPattern *pinbar=engine.GetPattern( Symbol (), Period (),bar_time,PATTERN_TYPE_PIN_BAR); if (pinbar!= NULL ) { if (price>=pinbar.BarPriceLow() && price<=pinbar.BarPriceHigh()) { pinbar.PrintShort( true ); int x= 0 ; int y= 0 ; if ( ChartTimePriceToXY (pinbar.GetChartID(), 0 ,bar_time,price,x,y)) { engine.SeriesPatternHideAllInfoPanelsExceptOne(pinbar.Code()); pinbar.ShowInfoPanel(x,y); } } } } } }

Это будет работать так: на графике будут отображены метки найденных паттернов. Если навести курсор на бар с меткой (в пределах его High и Low), то отобразится информационная панель с небольшим описанием паттерна. При наведении курсора мышки на другой бар с паттерном, панель первого паттерна будет скрыта и отображена панель того, на который переместили курсор. Любая отображённая на графике панель будет видима до тех пор, пока не будет как-либо изменён график, например, сдвинут вправо или влево. На данный момент для теста это самое простое решение. Далее, скорее всего сделаем автоматическое скрытие панелей по времени.

Скомпилируем советник и запустим его на графике:

Видим, что на графике стоят метки паттернов, найденных на свечах. При наведении курсора появляются информационные панели с описанием паттерна, его параметров и критериев поиска. Для бычьего и медвежьего паттернов окраска панелей различна. Если курсор убрать от бара, информационная панель остаётся на нём и удаляется только при открытии другой панели другого паттерна, либо при смещении графика.



Что дальше

В следующей статье продолжим разработку паттернов.



Все созданные файлы прикреплены к статье, и их можно скачать для самостоятельного изучения и тестирования.



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