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Машинное обучение и Data Science (Часть 12): Можно ли выигрывать на рынке с помощью самообучающихся нейронных сетей?

Машинное обучение и Data Science (Часть 12): Можно ли выигрывать на рынке с помощью самообучающихся нейронных сетей?

MetaTrader 5Трейдинг |
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Omega J Msigwa
Omega J Msigwa

«Я не утверждаю, что нейронные сети — это просто. Нужно быть экспертом, чтобы заставить их работать. Но у этого опыта гораздо более широкое применение. Те усилия, которые раньше уходили на разработку функций, теперь направлены на разработку архитектуры, функции потерь и схемы оптимизации. Ручной труд переходит на более высокий уровень абстракции».

Стефано Соатто

Введение

Если вы занимаетесь алгоритмической торговлей, вы скорее всего слышали о нейронных сетях. Кажется, вот он, путь к созданию святого грааля. Однако в этом я не уверен, потому что для получения прибыльной системы требуется больше, чем просто добавить в торгового робота нейросеть. Более того, нужно четко понимать, во что вы ввязываетесь при использовании нейронных сетей, потому что иногда успех или неудача, т.е. прибыли или убыток, зависят от мельчайших деталей.


Самообучающаяся нейросеть

Лично я думаю, что нейронные сети не помогут тем, кто не хочет марать руки. Ведь с ними постоянно нужно тратить время на анализ ошибок модели, предварительную обработку и масштабирование входных данных, и многое другое, о чем мы поговорим в этой статье.

Давайте начнем эту статью с определения искусственной нейронной сети.


Что такое искусственная нейронная сеть?

Простыми словами, искусственная нейронная сеть представляет собой вычислительную систему, вдохновленные биологическими нейронными сетями живого мозга. Об основных компонентах нейросетей мы говорили в предыдущей статье из этой серии.

В предыдущих статьях я объяснял основные вещи, касающиеся нейронной сети с прямой связью. В этой статье мы рассмотрим прямой и обратный проходы, а также обучение и тестирование нейронных сетей. Мы создадим торгового робота на основе всего, о чем говорилось, и посмотрим, как работает наш торговый робот.

Если говорить о многослойном перцептроне, все нейроны/узлы текущего слоя связаны между собой с узлами второго слоя и так далее для всех слоев от входа до выхода. Благодаря этому нейронная сеть может выявлять сложные отношения в наборах данных. Чем больше у вас слоев, тем больше ваша модель способна понимать сложные отношения в наборах данных. Однако платой за это является высокая вычислительная цена, которая вовсе не гарантирует точность модели, особенно если модель слишком сложна, а задача проста.

Зачастую одного скрытого слоя достаточно для большинства задач, которые люди пытаются решить с помощью сложных нейронных сетей. Мы в статье будем работать с однослойной нейронной сетью.


Прямой проход

Операции, связанные с прямым проходом сети, просты, их можно реализовать в нескольких строках кода. Для создания по-настоящему гибких сетей стоит изучить операции с матрицами и векторами, потому что они являются строительным блоком нейронных сетей и многих алгоритмов машинного обучения, которые мы обсуждаем в этой серии.

Важный момент: при работе надо понимать тип проблемы, которую вы пытаетесь решить с помощью нейронной сети, потому что для разных задач требуются разные типы сетей с разными конфигурациями и разными выходными данными.

Основные типы задач:

  1. Задачи регрессии
  2. Задачи классификации

1. Задачи регрессии

В задачах регрессии мы пытаемся предсказать непрерывные переменные. Применительно к трейдингу, здесь мы пытаемся предсказать следующую ценовую точку, к которой пойдет рынок. Если вы не знакомы с линейной регрессией, рекомендую почитать о ней здесь

Задачи такого вида решают регрессионные нейросети.

2. Задачи классификации

В задачах классификации мы стараемся предсказать результаты на дискретных переменных. Применительно к трейдингу мы могли бы предсказывать сигналы. Скажем, сигнал 0 означает, что рынок движется вниз, а сигнал 1 — что рынок движется вверх.

Задачи такого рода решаются нейронными сетями классификации или нейронными сетями распознавания образов, в MATLAB они называются patternnet.

В этой статье мы будем работать с задачей регрессии, пытаясь предсказать следующую цену, к которой пойдет рынок.

matrix CRegNeuralNets::ForwardPass(vector &input_v)
 {
   matrix INPUT = this.matrix_utils.VectorToMatrix(input_v);
   matrix OUTPUT;
   
   OUTPUT = W.MatMul(INPUT); //Weight X Inputs
   
   OUTPUT = OUTPUT + B;  //Outputs + Bias
   
   OUTPUT.Activation(OUTPUT, ENUM_ACTIVATION_FUNCTION(A_FX)); //Activation Function
   
   return (OUTPUT);
 }

Эта функция прямого прохода должна быть понятна, но самое важное, на что следует обратить пристальное внимание, — это размер матрицы на каждом шаге, чтобы все работало как надо.

matrix INPUT = this.matrix_utils.VectorToMatrix(input_v);

Эту часть стоит пояснить. Поскольку функция VectorToMatrix принимает на вход вектор, входные данные должны быть в матричной форме, потому что дальше мы будем использовать матричные операции.

Помните, что:

  • Первая матрица на входе в нейросеть это матрица nx1
  • Матрица весов представляет собой HN x n где HN — количество узлов в текущем скрытом слое, а n — количество входов из предыдущего слоя или количество строк входной матрицы.
  • Матрица смещения имеет тот же размер, что и выходные данные слоя. 

Это очень важно помнить. Запомните эти пункты, чтобы не разбираться во всем этом самостоятельно.

Давайте посмотрим на архитектуру нейронной сети, над которой мы работаем, чтобы вы четко понимали, чем мы здесь занимаемся.

В этой нейросети только один слой, поэтому в функции прямого прохода, показанной выше, нет циклов. При этом, если следовать тому же матричному подходу и использовать соответствующие размеры, вы сможете реализовать архитектуру любой сложности.

Итак, выше показан прямой проход с матрицей W. Давайте теперь посмотрим, как найти веса для нашей модели.


Генерация весов

Генерация подходящих весов для нейронной сети — это не просто инициализация случайных значений. Я узнал на горьком опыте, что неправильный подход вызывает всевозможные проблемы с обратным распространением, которые заставляют усомниться в этом сложном коде и заниматься его отладкой.

Если инициализировать веса неправильно, весь процесс обучения можно сделать излишне трудоемким и долгим. Сеть может застрять на локальных минимумах и очень медленно сходиться.

На первом шаге мы выбираем случайные значения, я предпочитаю использовать случайное состояние 42.

   this.W = matrix_utils.Random(0.0, 1.0,1,m_inputs, RANDOM_STATE);

Большинство людей останавливаются на этом шаге — генерируют веса и думают, что это все. После выбора случайных величин нужно инициализировать веса, используя Glorot или Инициализацию Ге (He Initialization).

Инициализация Xavier/Glorot лучше всего работает с сигмовидными и тангенциальными функциями активации, в то время как инициализация Ге работает с RELU и его вариантами.

Инициализация Ге (He)

Метод инициализации Xavier рассчитывается как случайное число с равномерным нормальным распределением (U). Вот так выглядит ее формула:


где: n — это количество входов в узел.

Таким образом, после инициализации весов у нас идет нормализация.

   this.W = matrix_utils.Random(0.0, 1.0,1,m_inputs, RANDOM_STATE);
   this.W = this.W * 1/sqrt(m_inputs); //He initialization

Поскольку эта нейронная сеть имеет один слой, у нас только одна матрица для переноса весов.


Функции активации нейронов

Это нейронная сеть регрессионного типа, а функции активации этой сети являются просто вариантами функции активации регрессии. RELU:

enum activation
  {
   AF_ELU_ = AF_ELU,
   AF_EXP_ = AF_EXP,
   AF_GELU_ = AF_GELU,
   AF_LINEAR_ = AF_LINEAR,
   AF_LRELU_ = AF_LRELU,
   AF_RELU_ = AF_RELU,
   AF_SELU_ = AF_SELU,
   AF_TRELU_ = AF_TRELU,
   AF_SOFTPLUS_ = AF_SOFTPLUS
  };

Эти функции активации, выделенные красным, в числе других доступны в стандартной библиотекой (Документация).

Функции потерь

Функции потерь для этой регрессионной нейронной сети:

enum loss
  {
    LOSS_MSE_ = LOSS_MSE,
    LOSS_MAE_ = LOSS_MAE,
    LOSS_MSLE_ = LOSS_MSLE,
    LOSS_HUBER_ = LOSS_HUBER
  };

В стандартной библиотеке есть и другие функции активации, подробнее о которых можно почитать в документации.


Обратный проход с использованием дельта-правила

Дельта-правило — это правило обучения градиентного спуска для обновления весов входных данных искусственных нейронов в однослойной нейронной сети. Это частный случай более общего алгоритма обратного распространения. Для нейрона j с активационной функцией g(x), дельта-правило веса Wji на позиции i для нейрона j будет таким:

Где:

   это небольшая константа, называемая скоростью обучения

  является производной от g

g(x) — это функция активации нейрона

 целевой результат

 фактический результат

 i-ый вход

Отлично, теперь у нас есть формула, так что нам просто нужно ее реализовать, верно? Нет.

Проблема с этой формулой в том, что как бы просто она ни выглядела, она очень сложна при преобразовании ее в код и требует пары циклов for. Такая практика в нейронных сетях может свести с ума. Правильная формула, которая нам нужна, это та, которая использует матричные операции. Вот она:

Где:

 — изменение матрицы весов

 — производная функции потерь

 —  поэлементное умножение матриц/Адамарово произведение

 — производная матрицы активации нейронов

 — матрица входных значений.

Размер матрицы L всегда равен размеру матрицы O, а результирующая матрица в правой части должна иметь тот же размер, что и матрица W. Так и только так.

Давайте посмотрим, как это выглядит при переносе формулы в код.

for (ulong iter=0; iter<m_rows; iter++)
   {
        OUTPUT = ForwardPass(m_x_matrix.Row(iter)); //forward pass
        pred = matrix_utils.MatrixToVector(OUTPUT);
              
        actual[0] = m_y_vector[iter];
              
        preds[iter] = pred[0];
        actuals[iter] = actual[0];
              
//---
              
        INPUT = matrix_utils.VectorToMatrix(m_x_matrix.Row(iter));
              
        vector loss_v = pred.LossGradient(actual, ENUM_LOSS_FUNCTION(L_FX));
              
        LOSS_DX.Col(loss_v, 0);
              
        OUTPUT.Derivative(OUTPUT, ENUM_ACTIVATION_FUNCTION(A_FX));
              
        OUTPUT = LOSS_DX * OUTPUT;
              
        INPUT = INPUT.Transpose();
        DX_W = OUTPUT.MatMul(INPUT);
               
        this.W -= (alpha * DX_W); //Weights update by gradient descent
 }

Преимущество использования для машинного обучения библиотеки матриц от MQL5 вместо массивов заключается в том, что нам не нужно производить никаких расчетов, я имею в виду, что не нужно самостоятельно считать производные функции потерь, производные функции активации — вообще ничего.

Чтобы обучить модель, нужно учесть две вещи: по крайней мере на данный момент эпохи и скорость обучения обозначаются как альфа. Если вы читали предыдущую статью из этой серии, в которой мы говорили о градиентном спуске, вы понимаете, о чем я говорю.

Эпохи. Одна эпоха — это когда весь набор данных полностью проходит цикл вперед и назад по сети. Простыми словами, это когда сеть увидела все данные. Чем больше количество эпох, тем больше времени требуется для обучения нейронной сети и тем лучше она может быть обучена.

Альфа — это размер шага, с которым алгоритм градиентного спуска движется к глобальному и локальному минимуму. Альфа обычно представляет собой небольшое значение от 0,1 до 0,00001. Чем больше это значение, тем быстрее сходится сеть, но тем выше риск пройти мимо локального минимума.

Ниже приведен полный код этого дельта-правила:

   for (ulong epoch=0; epoch<epochs && !IsStopped(); epoch++)
      {
         for (ulong iter=0; iter<m_rows; iter++)
            {
              OUTPUT = ForwardPass(m_x_matrix.Row(iter));
              pred = matrix_utils.MatrixToVector(OUTPUT);
              
              actual[0] = m_y_vector[iter];
              
              preds[iter] = pred[0];
              actuals[iter] = actual[0];
              
           //---
              
              INPUT = matrix_utils.VectorToMatrix(m_x_matrix.Row(iter));
              
              vector loss_v = pred.LossGradient(actual, ENUM_LOSS_FUNCTION(L_FX));
              
              LOSS_DX.Col(loss_v, 0);
              
              OUTPUT.Derivative(OUTPUT, ENUM_ACTIVATION_FUNCTION(A_FX));
              
              OUTPUT = LOSS_DX * OUTPUT;
              
              INPUT = INPUT.Transpose();
              DX_W = OUTPUT.MatMul(INPUT);
               
              this.W -= (alpha * DX_W);
            }
         
         printf("[ %d/%d ] Loss = %.8f | accuracy %.3f ",epoch+1,epochs,preds.Loss(actuals,ENUM_LOSS_FUNCTION(L_FX)),metrics.r_squared(actuals, preds));
      }

Теперь все готово. Пришло время обучить нейронную сеть понимать небольшую закономерность в наборе данных.

#include <MALE5\Neural Networks\selftrain NN.mqh>
#include <MALE5\matrix_utils.mqh>

CRegNeuralNets *nn;
CMatrixutils matrix_utils;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//---
    matrix Matrix = {
                     {1,2,3},
                     {2,3,5},
                     {3,4,7},
                     {4,5,9},
                     {5,6,11}
                   };
   
   matrix x_matrix; vector y_vector;
   
   matrix_utils.XandYSplitMatrices(Matrix,x_matrix,y_vector);
   
   nn = new CRegNeuralNets(x_matrix,y_vector,0.01,100, AF_RELU_, LOSS_MSE_); //Training the Network
   
   
//---
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }

Функция XandYSplitMatrices разбивает матрицу на матрицу x и вектор y.

X Matrix Y Vector
{ {1, 2},
  {2, 3},
  {3, 4},
  {4, 5},
  {5, 6} }		 {3},
{5},
{7},
{9},
{11}

Результаты обучения:

CS      0       20:30:00.878    Self Trained NN EA (Apple_Inc_(AAPL.O),H1)      [1/100] Loss = 56.22401001 | accuracy -6.028 
CS      0       20:30:00.879    Self Trained NN EA (Apple_Inc_(AAPL.O),H1)      [2/100] Loss = 2.81560904 | accuracy 0.648 
CS      0       20:30:00.879    Self Trained NN EA (Apple_Inc_(AAPL.O),H1)      [3/100] Loss = 0.11757813 | accuracy 0.985 
CS      0       20:30:00.879    Self Trained NN EA (Apple_Inc_(AAPL.O),H1)      [4/100] Loss = 0.01186759 | accuracy 0.999 
CS      0       20:30:00.879    Self Trained NN EA (Apple_Inc_(AAPL.O),H1)      [5/100] Loss = 0.00127888 | accuracy 1.000 
CS      0       20:30:00.879    Self Trained NN EA (Apple_Inc_(AAPL.O),H1)      [6/100] Loss = 0.00197030 | accuracy 1.000 
CS      0       20:30:00.879    Self Trained NN EA (Apple_Inc_(AAPL.O),H1)      [7/100] Loss = 0.00173890 | accuracy 1.000 
CS      0       20:30:00.879    Self Trained NN EA (Apple_Inc_(AAPL.O),H1)      [8/100] Loss = 0.00178597 | accuracy 1.000 
CS      0       20:30:00.879    Self Trained NN EA (Apple_Inc_(AAPL.O),H1)      [9/100] Loss = 0.00177543 | accuracy 1.000 
CS      0       20:30:00.879    Self Trained NN EA (Apple_Inc_(AAPL.O),H1)      [10/100] Loss = 0.00177774 | accuracy 1.000 
…
…
…
CS      0       20:30:00.883    Self Trained NN EA (Apple_Inc_(AAPL.O),H1)      [100/100] Loss = 0.00177732 | accuracy 1.000

Всего после 5 эпох точность нейронной сети составила 100%. Это хорошо, потому что эта задача очень простая, и более быстрого обучение было ожидаемо.

Теперь, когда эта нейронная сеть обучена, давайте протестируем ее на новых значениях {7,8}. Мы с вами знаем, что результат равен 15.

   vector new_data = {7,8};
   
   Print("Test ");
   Print(new_data," pred = ",nn.ForwardPass(new_data));
  

Выводимая информация:

CS      0       20:37:36.331    Self Trained NN EA (Apple_Inc_(AAPL.O),H1)      Test 
CS      0       20:37:36.331    Self Trained NN EA (Apple_Inc_(AAPL.O),H1)      [7,8] pred = [[14.96557787153696]]

Мы получили близкое значение 14,97. 15 — это просто значение double, f здесь мы получили дополнительные значения, но при округлении до 1 значащей цифры на выходе получится 15. Это свидетельствует о том, что наша нейронная сеть теперь способна учиться сама по себе. Отлично.

Давайте дадим этой модели реальный набор данных и посмотрим, что она сделает.

Я использовал данные по акциям Tesla и Apple в качестве независимых переменных для предсказания индекса NASDAQ (NAS 100). Я как-то прочитал в интернете статью на CNBC о том, что акции шести технологических компаний составляют половину стоимости NASDAQ. Две из них это Apple и Tesla. В этом примере я буду использовать эти две акции в качестве независимых переменных для обучения нейронной сети.

input string symbol_x = "Apple_Inc_(AAPL.O)"; 
input string symbol_x2 = "Tesco_(TSCO.L)";

input ENUM_COPY_RATES copy_rates_x = COPY_RATES_OPEN; 
input int n_samples = 100; 

//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {

   matrix x_matrix(n_samples,2); vector y_vector;

   vector x_vector; 
  //---
   x_vector.CopyRates(symbol_x,PERIOD_CURRENT,copy_rates_x,0,n_samples);
   x_matrix.Col(x_vector, 0); 
   x_vector.CopyRates(symbol_x2, PERIOD_CURRENT,copy_rates_x,0,n_samples);
   x_matrix.Col(x_vector, 1); 
   
   y_vector.CopyRates(Symbol(), PERIOD_CURRENT,COPY_RATES_CLOSE,0,n_samples);
    
   nn = new CRegNeuralNets(x_matrix,y_vector,0.01,1000, AF_RELU_, LOSS_MSE_);

Название символов в symbol_x и symbol_x2 у вашего брокера может отличаться. Не забудьте изменить эти переменные и добавить символы в обзор рынка перед запуском тестового советника. Символ y — текущий символ графика. Советник нужно запускать на графике NASDAQ.

После запуска скрипта вот что получилось в журнале:

CS      0       21:29:20.698    Self Trained NN EA (NAS100,M30) [ 1/1000 ] Loss = 353809311769.08959961 | accuracy -27061631.733 
CS      0       21:29:20.698    Self Trained NN EA (NAS100,M30) [ 2/1000 ] Loss = 149221473.48209998 | accuracy -11412.427 
CS      0       21:29:20.699    Self Trained NN EA (NAS100,M30) [ 3/1000 ] Loss = 149221473.48209998 | accuracy -11412.427 
CS      0       21:29:20.699    Self Trained NN EA (NAS100,M30) [ 4/1000 ] Loss = 149221473.48209998 | accuracy -11412.427 
CS      0       21:29:20.699    Self Trained NN EA (NAS100,M30) [ 5/1000 ] Loss = 149221473.48209998 | accuracy -11412.427 
CS      0       21:29:20.699    Self Trained NN EA (NAS100,M30) [ 6/1000 ] Loss = 149221473.48209998 | accuracy -11412.427 
....
....
CS      0       21:29:20.886    Self Trained NN EA (NAS100,M30) [ 1000/1000 ] Loss = 149221473.48209998 | accuracy -11412.427

Что?! И это мы получили после всего того, что сделали. Подобные вещи часто происходят в нейронных сетях, поэтому очень важно иметь четкое понимать, как работает нейросеть, независимо от того, какой фреймворк или библиотеку Python вы используете.


Нормализация и масштабирование данных

Не устану повторять, насколько это важно. Хотя не все выборки дают лучшие результаты при нормализации, например, если нормализовать этот простой датасет, который мы использовали сначала для проверки работоспособности нейросети, результаты будут ужасными. Нейросеть будет возвращать значения хуже — я проверял.

Существует множество методов нормализации. Три наиболее часто используемых из них:

  1. Min-Max Scaler
  2. Нормализация по среднему
  3. Стандартизация или нормализация Z-оценки
Подробнее о них я написал у себя в GitHub wiki: https://github.com/MegaJoctan/MALE5/wiki/Pre-processing#pre-processing-library. Сейчас я объясню только метод Min-max Scaler, потому что его мы будем использовать в нашем примере — именно этот метод дает нужные нам результаты.

Min-Max Scaler

Это метод нормализации, который масштабирует значения числового признака до фиксированного диапазона [0, 1]. Вот так выглядит ее формула:

x_norm = (x -x_min) / (x_max - x_min)

где:

x — исходное значение функции

x_min — минимальное значение функции

x_max — максимальное значение функции

x_norm — новое нормализованное значение признака

Для выбора метода нормализации и нормализации данных необходимо импортировать библиотеку предобработки. Include-файл приложен в конце статьи.

Я решил добавить возможность нормализации данных в нашу библиотеку нейронных сетей.

CRegNeuralNets::CRegNeuralNets(matrix &xmatrix, vector &yvector,double alpha, uint epochs, activation ACTIVATION_FUNCTION, loss LOSS_FUNCTION, norm_technique NORM_METHOD)

Тут можно выбрать подходящий метод нормализации в norm_technique:

enum norm_technique
 {
   NORM_MIN_MAX_SCALER, //Min max scaler
   NORM_MEAN_NORM,  //Mean normalization
   NORM_STANDARDIZATION, //standardization
   NORM_NONE    //Do not normalize.
 };

После добавления нормализации я смог получить приемлемую точность.

   nn = new CRegNeuralNets(x_matrix,y_vector,0.01,1000, AF_RELU_, LOSS_MSE_,NORM_MIN_MAX_SCALER);

Выводимая информация:

CS      0       22:40:56.457    Self Trained NN EA (NAS100,M30) [ 1/1000 ] Loss = 0.19379434 | accuracy -0.581 
CS      0       22:40:56.457    Self Trained NN EA (NAS100,M30) [ 2/1000 ] Loss = 0.07735744 | accuracy 0.369 
CS      0       22:40:56.458    Self Trained NN EA (NAS100,M30) [ 3/1000 ] Loss = 0.04761891 | accuracy 0.611 
CS      0       22:40:56.458    Self Trained NN EA (NAS100,M30) [ 4/1000 ] Loss = 0.03559318 | accuracy 0.710 
CS      0       22:40:56.458    Self Trained NN EA (NAS100,M30) [ 5/1000 ] Loss = 0.02937830 | accuracy 0.760 
CS      0       22:40:56.458    Self Trained NN EA (NAS100,M30) [ 6/1000 ] Loss = 0.02582918 | accuracy 0.789 
CS      0       22:40:56.459    Self Trained NN EA (NAS100,M30) [ 7/1000 ] Loss = 0.02372224 | accuracy 0.806 
CS      0       22:40:56.459    Self Trained NN EA (NAS100,M30) [ 8/1000 ] Loss = 0.02245222 | accuracy 0.817 
CS      0       22:40:56.460    Self Trained NN EA (NAS100,M30) [ 9/1000 ] Loss = 0.02168207 | accuracy 0.823 
CS      0       22:40:56.460    Self Trained NN EA (NAS100,M30


CS      0       22:40:56.623    Self Trained NN EA (NAS100,M30) [ 1000/1000 ] Loss = 0.02046533 | accuracy 0.833

Также должен признать, что я не получил желаемых результатов на часовом таймфрейме. Нейросеть работала точнее на 30-минутном графике, но я не стал разбираться, в чем причина.

Итак, точность тренировочных данных составляет 82,3%. Это хорошая точность. Теперь создадим простую торговую стратегию, которая будет использовать нашу сеть для открытия сделок.

Текущий подход, который я использовал для сбора данных в функции OnInit ненадежен. Я создам функцию для обучения сетей и размещу ее в функции Init. Наша сеть будет обучаться только один раз в жизни. Однако вы можете этот момент поменять при желании — это необязательно условие.

void OnTick()
  {
//---
     if (!train_nn)
       TrainNetwork(); //Train the network only once
     train_nn = true; 
      
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
void TrainNetwork()
 {
   matrix x_matrix(n_samples,2); vector y_vector;
   vector x_vector; 
   
   x_vector.CopyRates(symbol_x,PERIOD_CURRENT,copy_rates_x,0,n_samples);
   x_matrix.Col(x_vector, 0); 
   x_vector.CopyRates(symbol_x2, PERIOD_CURRENT,copy_rates_x,0,n_samples);
   x_matrix.Col(x_vector, 1); 
   
   y_vector.CopyRates(Symbol(), PERIOD_CURRENT,COPY_RATES_CLOSE,0,n_samples);
   
   nn = new CRegNeuralNets(x_matrix,y_vector,0.01,1000, AF_RELU_, LOSS_MSE_,NORM_MIN_MAX_SCALER);
 }

Кажется, что в этой функции обучения есть все, что нам нужно, чтобы выйти на рынок. Однако, она все же не надежна. Я запустил тестирование на дневном таймфрейме и получил точность -77%, на таймфрейме H4 он выдал точность -11234 или что-то в этом роде. При увеличении данных и тренировке на различных обучающих выборках нейронная сеть не соответствовала точности обучения, которую давала ранее.

Есть множество причин для этого, одна из них заключается в том, что разные проблемы требуют разных архитектур. Я предполагаю, что некоторые рыночные модели на разных таймфреймах могут быть слишком сложными для однослойной нейронной сети, а правило дельты предназначено именно для такой. Пока мы не можем это исправить, поэтому я продолжу с тем таймфреймом на котором у нас есть приемлемый результат. Тем не менее, мы можем кое-что сделать, чтобы улучшить результаты и немного исправить это непоследовательное поведение. Можно разделить данные со случайным состоянием.


Это важнее, чем вы можете подумать

Если вы до этого работали с Python в области машинного обучения, вы, вероятно, встречали функцию train_test_split от sklearn.

Цель разделения выборки на обучающие и тестовые данные состоит не только в том, чтобы поделить данные, но и в том, чтобы рандомизировать датасет, чтобы он не находился в исходном порядке. Я объясню. Поскольку нейросети и другие алгоритмы машинного обучения стремятся понять закономерности в данных, наличие данных в том же порядке, из которого они были извлечены, может быть плохо — моделям легче понять закономерности, когда данные представлены в том же порядке. Это не лучший способ обучения моделей, потому что для нас важно не расположение данных, а сами закономерности.

void TrainNetwork()
 {
//--- collecting the data

   matrix Matrix(n_samples,3); vector y_vector;
   vector x_vector; 
   
   x_vector.CopyRates(symbol_x,PERIOD_CURRENT,copy_rates_x,0,n_samples);
   Matrix.Col(x_vector, 0); 
   x_vector.CopyRates(symbol_x2, PERIOD_CURRENT,copy_rates_x,0,n_samples);
   Matrix.Col(x_vector, 1); 
   
   y_vector.CopyRates(Symbol(), PERIOD_CURRENT,COPY_RATES_CLOSE,0,n_samples);
   Matrix.Col(y_vector, 2);
   
//---

   matrix x_train, x_test; vector y_train, y_test;
   
   matrix_utils.TrainTestSplitMatrices(Matrix, x_train, y_train, x_test, y_test, 0.7, 42);
   
   nn = new CRegNeuralNets(x_train,y_train,0.01,1000, AF_RELU_, LOSS_MSE_,NORM_MIN_MAX_SCALER);
   
   vector test_pred = nn.ForwardPass(x_test);
    
   printf("Testing Accuracy =%.3f",metrics.r_squared(y_test, test_pred));
 }

После сбора обучающих данных мы ввели функцию TrainTestSplitMatrices с random state 42.

void TrainTestSplitMatrices(matrix &matrix_,matrix &x_train,vector &y_train,matrix &x_test, vector &y_test,double train_size=0.7,int random_state=-1)


Прогнозирование рынка в реальном времени

Чтобы делать прогнозы в реальном времени, в функции Ontick должен быть код для сбора данных и размещения их во входной вектор функции прямого прохода нейронной сети.

void OnTick()
  {
//---
     if (!train_nn)
       TrainNetwork(); //Train the network only once
     train_nn = true; 
     
     vector x1, x2;
     
     x1.CopyRates(symbol_x,PERIOD_CURRENT,copy_rates_x,0,1); //only the current candle
     x2.CopyRates(symbol_x2,PERIOD_CURRENT,copy_rates_x,0,1); //only the current candle
     
     vector inputs = {x1[0], x2[0]}; //current values of x1 and x2 instruments | Apple & Tesla
     
     matrix OUT = nn.ForwardPass(inputs); //Predicted Nasdaq value
     
     double pred = OUT[0][0];
     
     Comment("pred ",OUT);
 }

Теперь наша нейронная сеть может делать прогнозы. Попробуем использовать ее в торговле. Для этого создадим стратегию.


Логика торговли

Торговая логика проста: если предсказанная нейронной сетью цена выше текущей, открываем сделку на покупку с тейк-профитом на уровне спрогнозированной цены, умноженной на значение входного параметра take profit. И наоборот для сделок на продажу. В каждой сделке ставится стоп-лосс, равный количеству пунктов тейк-профита, помноженных на значение параметра stop loss. Как это выглядит в MetaEditor.

     stops_level = (int)SymbolInfoInteger(Symbol(),SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL);
     Lots = SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_VOLUME_MIN);
     spread = (double)SymbolInfoInteger(Symbol(), SYMBOL_SPREAD);
     
     MqlTick ticks;
     SymbolInfoTick(Symbol(), ticks);
     
     if (MathAbs(pred - ticks.ask) + spread > stops_level)
        {
          if (pred > ticks.ask && !PosExist(POSITION_TYPE_BUY))
            {
               target_gap  = pred - ticks.bid;
               
               m_trade.Buy(Lots, Symbol(), ticks.ask, ticks.bid - ((target_gap*stop_loss) * Point()) , ticks.bid + ((target_gap*take_profit) * Point()),"Self Train NN | Buy");
            }
         
          if (pred < ticks.bid && !PosExist(POSITION_TYPE_SELL))
            {
               target_gap = ticks.ask - pred;
               
               m_trade.Sell(Lots, Symbol(), ticks.bid, ticks.ask + ((target_gap*stop_loss) * Point()), ticks.ask - ((target_gap*take_profit) * Point()), "Self Train NN | Sell");
            } 
        }

Такая логика. Посмотрим, как советник работает в МТ5.

Этот простой советник может совершать сделки самостоятельно. Пока мы не можем оценить его работу — слишком рано. Перейдем в тестер стратегий.


Результаты тестера стратегий

Могут быть сложности с запуском алгоритмов машинного обучения в тестере стратегий, потому нужно убедиться, что алгоритмы работают гладко и быстрою. Ну и конечно, нужно убедиться, что советник генерирует прибыль. 

Я запускал тесты с 2023.01.01 по 2023.02.23 на четырехчасовом графике на основе реальных тиков. Тестировались последние тики, так как подозреваю, что такой тест будет намного лучшего качества по сравнению тестированием на старых данных.

Мы настроили функцию, которая обучает нашу модель, на запуск на самом первом тике жизненного цикла тестирования, поэтому процесс обучения и тестирования модели был выполнен мгновенно. Посмотрим, как работает модель, а потом проверим графики и все, что предоставляет тестер стратегий.

CS      0       15:50:47.676    Tester  NAS100,H4 (Pepperstone-Demo): generating based on real ticks
CS      0       15:50:47.677    Tester  NAS100,H4: testing of Experts\Advisors\Self Trained NN EA.ex5 from 2023.01.01 00:00 to 2023.02.23 00:00 started with inputs:
CS      0       15:50:47.677    Tester    symbol_x=Apple_Inc_(AAPL.O)
CS      0       15:50:47.677    Tester    symbol_x2=Tesco_(TSCO.L)
CS      0       15:50:47.677    Tester    copy_rates_x=1
CS      0       15:50:47.677    Tester    n_samples=200
CS      0       15:50:47.677    Tester    =
CS      0       15:50:47.677    Tester    slippage=100
CS      0       15:50:47.677    Tester    stop_loss=2.0
CS      0       15:50:47.677    Tester    take_profit=2.0
CS      3       15:50:49.209    Ticks   NAS100 : 2023.02.21 23:59 - real ticks absent for 2 minutes out of 1379 total minute bars within a day

CS      0       15:50:51.466    History Tesco_(TSCO.L),H4: history begins from 2022.01.04 08:00
CS      0       15:50:51.467    Self Trained NN EA (NAS100,H4)  2023.01.03 01:00:00   [ 1/1000 ] Loss = 0.14025037 | accuracy -1.524 
CS      0       15:50:51.468    Self Trained NN EA (NAS100,H4)  2023.01.03 01:00:00   [ 2/1000 ] Loss = 0.05244676 | accuracy 0.056 
CS      0       15:50:51.468    Self Trained NN EA (NAS100,H4)  2023.01.03 01:00:00   [ 3/1000 ] Loss = 0.04488896 | accuracy 0.192 
CS      0       15:50:51.468    Self Trained NN EA (NAS100,H4)  2023.01.03 01:00:00   [ 4/1000 ] Loss = 0.04114715 | accuracy 0.259 
CS      0       15:50:51.468    Self Trained NN EA (NAS100,H4)  2023.01.03 01:00:00   [ 5/1000 ] Loss = 0.03877407 | accuracy 0.302 
CS      0       15:50:51.469    Self Trained NN EA (NAS100,H4)  2023.01.03 01:00:00   [ 6/1000 ] Loss = 0.03725228 | accuracy 0.329 
CS      0       15:50:51.469    Self Trained NN EA (NAS100,H4)  2023.01.03 01:00:00   [ 7/1000 ] Loss = 0.03627591 | accuracy 0.347 
CS      0       15:50:51.469    Self Trained NN EA (NAS100,H4)  2023.01.03 01:00:00   [ 8/1000 ] Loss = 0.03564933 | accuracy 0.358 
CS      0       15:50:51.470    Self Trained NN EA (NAS100,H4)  2023.01.03 01:00:00   [ 9/1000 ] Loss = 0.03524708 | accuracy 0.366 
CS      0       15:50:51.470    Self Trained NN EA (NAS100,H4)  2023.01.03 01:00:00   [ 10/1000 ] Loss = 0.03498872 | accuracy 0.370 


CS      0       15:50:51.662    Self Trained NN EA (NAS100,H4)  2023.01.03 01:00:00   [ 1000/1000 ] Loss = 0.03452066 | accuracy 0.379 
CS      0       15:50:51.662    Self Trained NN EA (NAS100,H4)  2023.01.03 01:00:00   Testing Accuracy =0.717

Точность обучения составила 37,9%, но точность тестирования оказалась 71,7%. Как так?

Подозреваю, дело в качестве обучения. Всегда нужно следите за тем, чтобы данные для обучения и тестирования имели достойное качество, а каждый пропуск данных может иметь последствия. Поскольку мы проверяем результаты в тестере стратегий, мы должны быть уверены, что результаты тестирования на истории получены от хорошей модели, для построения которой мы приложили много усилий.

По окончании работы тестера стратегий результаты не удивили, большинство сделок, открытых этим советником, завершились с убытком в размере 78,27%.

Поскольку мы не оптимизировали стоп-лосс и тейк-профит, думаю, можно оптимизировать эти значения и другие параметры.

Я провел короткую оптимизацию и подобрал следующие значения: copy_rates_x: COPY_RATES_LOW, n_samples: 2950, Slippage: 1, Stop loss: 7.4, Take profit: 5.0.

На этот раз модель показала точность обучения 61,5% и точность тестирования 63,5% в начале в тестере стратегий. Кажется приемлемым.

CS      0       17:11:52.100    Self Trained NN EA (NAS100,H4)  2023.01.03 01:00:00   [ 1000/1000 ] Loss = 0.05890808 | accuracy 0.615 
CS      0       17:11:52.101    Self Trained NN EA (NAS100,H4)  2023.01.03 01:00:00   Testing Accuracy =0.635


Заключительные мысли

Дельта-правило используется для однослойных нейронных сетей регрессионного типа. Несмотря на то, что это однослойная нейронная сеть, мы на ее примере посмотрели, как можно улучшить сеть, когда дела идут не очень хорошо. Однослойная нейронная сеть — это просто комбинация моделей линейной регрессии, работающих вместе как команда для решения задачи. Например:

На это можно взглянуть с другой стороны - как 5 моделей линейной регрессии, работающих над одной и той же проблемой. Стоит отметить, что эта нейронная сеть не способна понимать сложные закономерности в переменных, поэтому не удивляйтесь результатам. Как было сказано ранее, дельта-правило является строительным блоком общего алгоритма обратного распространения, который используется для гораздо более сложных нейронных сетей в глубоком обучении.

Я построил нейронную сеть, которая не лишена ошибок, чтобы показать один момент: хотя нейронные сети способны изучать шаблоны, нужно обращать внимание на мелкие детали, чтобы сеть работала правильно и давала желаемые результаты.

Всем удачи!

Следите за разработкой этой библиотеки и других моделей машинного обучения в гитхабе: https://github.com/MegaJoctan/MALE5

Приложенные файлы:

Файл Содержание и использование
metrics.mqh  Содержит функции для измерения точности моделей нейронных сетей.
preprocessing.mqh  Содержит функции для масштабирования и подготовки данных для моделей нейронных сетей.
matrix_utils.mqh  Дополнительные функции для работы с матрицами
selftrain NN.mqh  Основной включаемый файл, содержащий самообучающиеся нейронные сети.
 Self Train NN EA.mq5  Советник для тестирования самообучающихся нейронных сетей

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Внимание: все содержание настоящей статьи предназначено только для целей обучения и не предназначена для других целей. Трейдинг — рискованное занятие, и вы должны осознавать все связанные с ним риски. Автор не несет ответственности за любые убытки или потери в результате использования моделей, обсуждаемых в этой статье. Никогда не рискуйте деньгами большими, чем вы можете себе позволить потерять без ущерба для себя!


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная статья: https://www.mql5.com/en/articles/12209

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Omega J Msigwa
Omega J Msigwa
  • https://omegafx.co
    • Backend web apps developer, ML enthusiast, Algo trader.
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    Check out my GitHub: https://github.com/MegaJoctan
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    Too Chee Ng
    Too Chee Ng | 25 нояб. 2023 в 14:01

    Хорошее демо, демонстрирующее возможность самообучения (настройки) ML советника.

    Это все еще ранние дни MQL ML. Надеюсь, со временем все больше и больше людей будут использовать MALE5. С нетерпением ждем ее зрелости.

    Alik Dmitriev
    Alik Dmitriev | 13 февр. 2024 в 12:00
    В архиве нет  selftrain NN.mqh
    Alik Dmitriev
    Alik Dmitriev | 30 нояб. 2024 в 17:00
    Как сохранить и загрузить сеть?
    Omega J Msigwa
    Omega J Msigwa | 1 дек. 2024 в 03:45
    Alik Dmitriev #:
    Как сохранить и загрузить сеть?
    сохраните веса и двоичные матрицы в двоичном файле или файле CSV, а затем загрузите их позже, вместо подгонки модели, на этот раз вы передаете значения весов и смещения в тензорном формате.
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