Машинное обучение и Data Science. Нейросети (Часть 02): архитектура нейронных сетей с прямой связью

«Я не утверждаю, что нейронные сети — это просто. Нужно быть экспертом, чтобы заставить их работать. Но у этого опыта гораздо более широкое применение. Те усилия, которые раньше уходили на разработку функций, теперь направлены на разработку архитектуры, функции потерь и схемы оптимизации. Ручной труд переходит на более высокий уровень абстракции».

--Стефано Соатто





Введение

В предыдущей статье мы обсуждали основы нейросетей и построили очень простой и статичный многослойный перцептрон (MLP). При этом прекрасно понимаем, что в реальных приложениях навряд ли придется использовать два элементарных входных параметра и два узла скрытых слоев, а именно с этим мы работали в прошлый раз.

Для конкретных задач могут понадобиться сети с 10 узлами во входном слое, 13 узлами/нейронами в скрытом слое и, скажем, четырьмя в выходном слое. В таком случае всю нейронную сеть придется настраивать заново.

А значит, нужно динамичное решение. Динамический код, параметры которого можно менять и оптимизировать без ущерба для программы. Если для построения нейросетей вы используете библиотеку питон keras, работы по настройке и сборке даже самых сложных архитектур будет меньше. Именно этого я хочу добиться средствами MQL5.

В статье "Линейная регрессия (часть 3)", которую я обязательно рекомендую прочитать, я представил матрично-векторную форму, которая позволяет получить гибкие модели с неограниченным количеством входных данных.





Матрицы в помощь

Если вдруг понадобиться изменить параметры модели со статичным кодом, оптимизация может занять очень много времени — это головная боль, боль в спине и прочие неприятности.









Если поближе рассмотреть операции, лежащие в основе нейронной сети, можно заметить, что каждый вход умножается на присвоенный ему весовой коэффициент, а полученный результат добавляется к смещению. С этим хорошо справляются матричные операции.

По сути, мы находим скалярное произведение входных данных и матрицы весовых коэффициентов, а затем прибавляем его к смещению.

Чтобы построить гибкую нейронную сеть, попробуем поработать с нечетной архитектурой из двух узлов во входном слое, четырех — в первом скрытом слое, шести — во втором и одного — в третьем слое, и с одним узлом в выходном слое.





Это позволит проверить, будет ли матричная логика работать во всех нужных сценариях:

Когда предыдущий (входной) слой имеет меньше узлов, чем следующий (выходной слой)

Когда предыдущий (входной) слой имеет больше узлов, чем следующий

Когда имеется равное количество узлов во входном и выходном слое

Прежде чем перейти к написанию кода матричных операций и вычислению значений, выполним необходимые базовые вещи, без которых работа будет невозможна.

Генерация случайных весов и значений смещения

for ( int i= 0 ; i<m_hiddenLayers; i++) bias[i] = MathRandom( 0 , 1 ); int sum_weights= 0 , L_inputs=inputs; double L_weights[]; for ( int i= 0 ; i<m_hiddenLayers; i++) { sum_weights += L_inputs * m_hiddenLayerNodes[i]; ArrayResize (Weights,sum_weights); L_inputs = m_hiddenLayerNodes[i]; } for ( int j= 0 ; j<sum_weights; j++) Weights[j] = MathRandom( 0 , 1 );

С этой операцией мы уже работали в предыдущей части. Следует отметить, что эти значения весовых коэффициентов и смещения нужно сгенерировать один раз и использовать в цикле эпох.



Что такое эпоха?

Эпоха — это полный проход всех данных в нейронной сети. В случае feed-forward — это полный прямой проход всех входных данных, в back propagation — полный прямой и обратный проход. Простыми словами, это когда нейросеть увидела все данные.

В отличие от многослойного перцептрона, о котором мы говорили в предыдущей статье, найдем реализацию, которая учитывает функцию активации в выходном слое. Те, кто использует Keras, наверняка знакомы с эти. Ведь по факту у нас может быть любая функция активации в скрытом слое и приводящая к результату в выходном слое.

CNeuralNets(fx HActivationFx,fx OActivationFx, int &NodesHL[], int outputs= NULL , bool SoftMax= false );

Обратите внимание на входные параметры: HActivationFx — функция активации в скрытых слоях, OActivationFx — функция активации в выходном слое, NodesHL[] — количество узлов в скрытом слое. Если в массиве, скажем, 3 элемента, это означает, что у вас будет 3 скрытых слоя, и количество узлов в этих слоях будет определяться элементами, присутствующими внутри массива. Посмотрим на код ниже.

int hlnodes[ 3 ] = { 4 , 6 , 1 }; int outputs = 1 ; neuralnet = new CNeuralNets(SIGMOID,RELU,hlnodes,outputs);

Это первая архитектура, показанная выше. Параметр outputs необязательный. Если оставить в значении NULL, следующая конфигурация будет применена к выходному слою:

if (m_outputLayers == NULL ) { if (A_fx == RELU) m_outputLayers = 1 ; else m_outputLayers = ArraySize (MLPInputs); }

Если в скрытом слое выбрать функцию активации RELU, в выходном слое будет один узел. В противном случае количество выходов в конечном слое будет равно количеству входов в первом слое. Если в скрытом слое используется функция активации отличная от RELU, скорее всего это классификационная нейронная сеть, поэтому в таком случае выходной слой по умолчанию будет равен количеству столбцов. Вообще-то это не совсем правильно — выходы должны быть по количеству целевых функций из набора данных при работе с задачами классификации. В дальнейших версиях я найду способ изменить это поведение, а пока количество выходных нейронов надо будет выбирать вручную.

Теперь вызовем полную функцию многослойного перцептрона (MLP) и посмотрим результат. Затем я объясню, что для этого было сделано.

LI 0 10 : 10 : 29.995 NNTestScript ( #NQ100,H1) CNeural Nets Initialized activation = SIGMOID UseSoftMax = No IF 0 10 : 10 : 29.995 NNTestScript ( #NQ100,H1) biases EI 0 10 : 10 : 29.995 NNTestScript ( #NQ100,H1) 0.6283 0.2029 0.1004 IQ 0 10 : 10 : 29.995 NNTestScript ( #NQ100,H1) Hidden Layer 1 | Nodes 4 | Bias 0.6283 NS 0 10 : 10 : 29.995 NNTestScript ( #NQ100,H1) Inputs 2 Weights 8 JD 0 10 : 10 : 29.995 NNTestScript ( #NQ100,H1) 4.00000 6.00000 FL 0 10 : 10 : 29.995 NNTestScript ( #NQ100,H1) 0.954 0.026 0.599 0.952 0.864 0.161 0.818 0.765 EJ 0 10 : 10 : 29.995 NNTestScript ( #NQ100,H1) Arr size A 2 EM 0 10 : 10 : 29.995 NNTestScript ( #NQ100,H1) AxBMatrix[ 0 ] = 3.81519 X A[ 0 ] = 4.000 B[ 0 ] = 0.954 NI 0 10 : 10 : 29.995 NNTestScript ( #NQ100,H1) AxBMatrix[ 0 ] = 9.00110 X A[ 1 ] = 6.000 B[ 4 ] = 0.864 IE 0 10 : 10 : 29.995 NNTestScript ( #NQ100,H1) AxBMatrix[ 1 ] = 0.10486 X A[ 0 ] = 4.000 B[ 1 ] = 0.026 DQ 0 10 : 10 : 29.995 NNTestScript ( #NQ100,H1) AxBMatrix[ 1 ] = 1.06927 X A[ 1 ] = 6.000 B[ 5 ] = 0.161 MM 0 10 : 10 : 29.995 NNTestScript ( #NQ100,H1) AxBMatrix[ 2 ] = 2.39417 X A[ 0 ] = 4.000 B[ 2 ] = 0.599 JI 0 10 : 10 : 29.995 NNTestScript ( #NQ100,H1) AxBMatrix[ 2 ] = 7.29974 X A[ 1 ] = 6.000 B[ 6 ] = 0.818 GE 0 10 : 10 : 29.995 NNTestScript ( #NQ100,H1) AxBMatrix[ 3 ] = 3.80725 X A[ 0 ] = 4.000 B[ 3 ] = 0.952 KQ 0 10 : 10 : 29.995 NNTestScript ( #NQ100,H1) AxBMatrix[ 3 ] = 8.39569 X A[ 1 ] = 6.000 B[ 7 ] = 0.765 DL 0 10 : 10 : 29.995 NNTestScript ( #NQ100,H1) before rows 1 cols 4 GI 0 10 : 10 : 29.995 NNTestScript ( #NQ100,H1) IxWMatrix QM 0 10 : 10 : 29.995 NNTestScript ( #NQ100,H1) Matrix CH 0 10 : 10 : 29.995 NNTestScript ( #NQ100,H1) [ HK 0 10 : 10 : 29.995 NNTestScript ( #NQ100,H1) 9.00110 1.06927 7.29974 8.39569 OO 0 10 : 10 : 29.995 NNTestScript ( #NQ100,H1) ] CH 0 10 : 10 : 29.995 NNTestScript ( #NQ100,H1) rows = 1 cols = 4 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< End of the first Hidden Layer >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> NS 0 10 : 10 : 29.995 NNTestScript ( #NQ100,H1) Hidden Layer 2 | Nodes 6 | Bias 0.2029 HF 0 10 : 10 : 29.995 NNTestScript ( #NQ100,H1) Inputs 4 Weights 24 LR 0 10 : 10 : 29.995 NNTestScript ( #NQ100,H1) 0.99993 0.84522 0.99964 0.99988 EL 0 10 : 10 : 29.996 NNTestScript ( #NQ100,H1) 0.002 0.061 0.056 0.600 0.737 0.454 0.113 0.622 0.387 0.456 0.938 0.587 0.379 0.207 0.356 0.784 0.046 0.597 0.511 0.838 0.848 0.748 0.047 0.282 FF 0 10 : 10 : 29.996 NNTestScript ( #NQ100,H1) Arr size A 4 EI 0 10 : 10 : 29.996 NNTestScript ( #NQ100,H1) AxBMatrix[ 0 ] = 0.00168 X A[ 0 ] = 1.000 B[ 0 ] = 0.002 QE 0 10 : 10 : 29.996 NNTestScript ( #NQ100,H1) AxBMatrix[ 0 ] = 0.09745 X A[ 1 ] = 0.845 B[ 6 ] = 0.113 MR 0 10 : 10 : 29.996 NNTestScript ( #NQ100,H1) AxBMatrix[ 0 ] = 0.47622 X A[ 2 ] = 1.000 B[ 12 ] = 0.379 NN 0 10 : 10 : 29.996 NNTestScript ( #NQ100,H1) AxBMatrix[ 0 ] = 0.98699 X A[ 3 ] = 1.000 B[ 18 ] = 0.511 MI 0 10 : 10 : 29.996 NNTestScript ( #NQ100,H1) AxBMatrix[ 1 ] = 0.06109 X A[ 0 ] = 1.000 B[ 1 ] = 0.061 ME 0 10 : 10 : 29.996 NNTestScript ( #NQ100,H1) AxBMatrix[ 1 ] = 0.58690 X A[ 1 ] = 0.845 B[ 7 ] = 0.622 PR 0 10 : 10 : 29.996 NNTestScript ( #NQ100,H1) AxBMatrix[ 1 ] = 0.79347 X A[ 2 ] = 1.000 B[ 13 ] = 0.207 KN 0 10 : 10 : 29.996 NNTestScript ( #NQ100,H1) AxBMatrix[ 1 ] = 1.63147 X A[ 3 ] = 1.000 B[ 19 ] = 0.838 GI 0 10 : 10 : 29.996 NNTestScript ( #NQ100,H1) AxBMatrix[ 2 ] = 0.05603 X A[ 0 ] = 1.000 B[ 2 ] = 0.056 GE 0 10 : 10 : 29.996 NNTestScript ( #NQ100,H1) AxBMatrix[ 2 ] = 0.38353 X A[ 1 ] = 0.845 B[ 8 ] = 0.387 GS 0 10 : 10 : 29.996 NNTestScript ( #NQ100,H1) AxBMatrix[ 2 ] = 0.73961 X A[ 2 ] = 1.000 B[ 14 ] = 0.356 CO 0 10 : 10 : 29.996 NNTestScript ( #NQ100,H1) AxBMatrix[ 2 ] = 1.58725 X A[ 3 ] = 1.000 B[ 20 ] = 0.848 KH 0 10 : 10 : 29.996 NNTestScript ( #NQ100,H1) AxBMatrix[ 3 ] = 0.59988 X A[ 0 ] = 1.000 B[ 3 ] = 0.600 OD 0 10 : 10 : 29.996 NNTestScript ( #NQ100,H1) AxBMatrix[ 3 ] = 0.98514 X A[ 1 ] = 0.845 B[ 9 ] = 0.456 LS 0 10 : 10 : 29.996 NNTestScript ( #NQ100,H1) AxBMatrix[ 3 ] = 1.76888 X A[ 2 ] = 1.000 B[ 15 ] = 0.784 KO 0 10 : 10 : 29.996 NNTestScript ( #NQ100,H1) AxBMatrix[ 3 ] = 2.51696 X A[ 3 ] = 1.000 B[ 21 ] = 0.748 PH 0 10 : 10 : 29.996 NNTestScript ( #NQ100,H1) AxBMatrix[ 4 ] = 0.73713 X A[ 0 ] = 1.000 B[ 4 ] = 0.737 FG 0 10 : 10 : 29.996 NNTestScript ( #NQ100,H1) AxBMatrix[ 4 ] = 1.53007 X A[ 1 ] = 0.845 B[ 10 ] = 0.938 RS 0 10 : 10 : 29.996 NNTestScript ( #NQ100,H1) AxBMatrix[ 4 ] = 1.57626 X A[ 2 ] = 1.000 B[ 16 ] = 0.046 OO 0 10 : 10 : 29.996 NNTestScript ( #NQ100,H1) AxBMatrix[ 4 ] = 1.62374 X A[ 3 ] = 1.000 B[ 22 ] = 0.047 EH 0 10 : 10 : 29.996 NNTestScript ( #NQ100,H1) AxBMatrix[ 5 ] = 0.45380 X A[ 0 ] = 1.000 B[ 5 ] = 0.454 DG 0 10 : 10 : 29.996 NNTestScript ( #NQ100,H1) AxBMatrix[ 5 ] = 0.95008 X A[ 1 ] = 0.845 B[ 11 ] = 0.587 PS 0 10 : 10 : 29.996 NNTestScript ( #NQ100,H1) AxBMatrix[ 5 ] = 1.54675 X A[ 2 ] = 1.000 B[ 17 ] = 0.597 EO 0 10 : 10 : 29.996 NNTestScript ( #NQ100,H1) AxBMatrix[ 5 ] = 1.82885 X A[ 3 ] = 1.000 B[ 23 ] = 0.282 KH 0 10 : 10 : 29.996 NNTestScript ( #NQ100,H1) before rows 1 cols 6 RL 0 10 : 10 : 29.996 NNTestScript ( #NQ100,H1) IxWMatrix HI 0 10 : 10 : 29.996 NNTestScript ( #NQ100,H1) Matrix NS 0 10 : 10 : 29.996 NNTestScript ( #NQ100,H1) [ ND 0 10 : 10 : 29.996 NNTestScript ( #NQ100,H1) 0.98699 1.63147 1.58725 2.51696 1.62374 1.82885 JM 0 10 : 10 : 29.996 NNTestScript ( #NQ100,H1) ] LG 0 10 : 10 : 29.996 NNTestScript ( #NQ100,H1) rows = 1 cols = 6 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< End of second Hidden Layer >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ML 0 10 : 10 : 29.996 NNTestScript ( #NQ100,H1) Hidden Layer 3 | Nodes 1 | Bias 0.1004 OG 0 10 : 10 : 29.996 NNTestScript ( #NQ100,H1) Inputs 6 Weights 6 NQ 0 10 : 10 : 29.996 NNTestScript ( #NQ100,H1) 0.76671 0.86228 0.85694 0.93819 0.86135 0.88409 QM 0 10 : 10 : 29.996 NNTestScript ( #NQ100,H1) 0.278 0.401 0.574 0.301 0.256 0.870 RD 0 10 : 10 : 29.996 NNTestScript ( #NQ100,H1) Arr size A 6 NO 0 10 : 10 : 29.996 NNTestScript ( #NQ100,H1) AxBMatrix[ 0 ] = 0.21285 X A[ 0 ] = 0.767 B[ 0 ] = 0.278 QK 0 10 : 10 : 29.996 NNTestScript ( #NQ100,H1) AxBMatrix[ 0 ] = 0.55894 X A[ 1 ] = 0.862 B[ 1 ] = 0.401 CG 0 10 : 10 : 29.996 NNTestScript ( #NQ100,H1) AxBMatrix[ 0 ] = 1.05080 X A[ 2 ] = 0.857 B[ 2 ] = 0.574 DS 0 10 : 10 : 29.996 NNTestScript ( #NQ100,H1) AxBMatrix[ 0 ] = 1.33314 X A[ 3 ] = 0.938 B[ 3 ] = 0.301 HO 0 10 : 10 : 29.996 NNTestScript ( #NQ100,H1) AxBMatrix[ 0 ] = 1.55394 X A[ 4 ] = 0.861 B[ 4 ] = 0.256 CJ 0 10 : 10 : 29.996 NNTestScript ( #NQ100,H1) AxBMatrix[ 0 ] = 2.32266 X A[ 5 ] = 0.884 B[ 5 ] = 0.870 HF 0 10 : 10 : 29.996 NNTestScript ( #NQ100,H1) before rows 1 cols 1 LR 0 10 : 10 : 29.996 NNTestScript ( #NQ100,H1) IxWMatrix NS 0 10 : 10 : 29.996 NNTestScript ( #NQ100,H1) Matrix DF 0 10 : 10 : 29.996 NNTestScript ( #NQ100,H1) [ NN 0 10 : 10 : 29.996 NNTestScript ( #NQ100,H1) 2.32266 DJ 0 10 : 10 : 29.996 NNTestScript ( #NQ100,H1) ] GM 0 10 : 10 : 29.996 NNTestScript ( #NQ100,H1) rows = 1 cols = 1

Изображение ниже — визуализация сети. На нем видно, что мы сделали только на первом слое, остальное — просто повторение той же самой процедуры.

Матричное умножение здесь помножает весовые коэффициенты первого слоя на входные данные, как и ожидалось. Однако программирование логики оказалось не таким простым. Здесь можно запутаться, посмотрите на код ниже. Обратите внимание на функцию MatrixMultiply, остальной код можно пока игнорировать.

void CNeuralNets::FeedForwardMLP( double &MLPInputs[], double &MLPOutput[]) { m_hiddenLayers = m_hiddenLayers+ 1 ; ArrayResize (m_hiddenLayerNodes,m_hiddenLayers); m_hiddenLayerNodes[m_hiddenLayers- 1 ] = m_outputLayers; int HLnodes = ArraySize (MLPInputs); int weight_start = 0 ; double Weights[], bias[]; ArrayResize (bias,m_hiddenLayers); int inputs= ArraySize (MLPInputs); int w_size = 0 ; int cols = inputs, rows= 1 ; double IxWMatrix[]; for ( int i= 0 ; i<m_hiddenLayers; i++) bias[i] = MathRandom( 0 , 1 ); int sum_weights= 0 , L_inputs=inputs; double L_weights[]; for ( int i= 0 ; i<m_hiddenLayers; i++) { sum_weights += L_inputs * m_hiddenLayerNodes[i]; ArrayResize (Weights,sum_weights); L_inputs = m_hiddenLayerNodes[i]; } for ( int j= 0 ; j<sum_weights; j++) Weights[j] = MathRandom( 0 , 1 ); for ( int i= 0 ; i<m_hiddenLayers; i++) { w_size = (inputs*m_hiddenLayerNodes[i]); ArrayResize (L_weights,w_size); ArrayCopy (L_weights,Weights, 0 , 0 ,w_size); ArrayRemove (Weights, 0 ,w_size); MatrixMultiply(MLPInputs,L_weights,IxWMatrix,cols,cols,rows,cols); ArrayFree (MLPInputs); ArrayResize (MLPInputs,m_hiddenLayerNodes[i]); inputs = ArraySize (MLPInputs); for ( int k= 0 ; k< ArraySize (IxWMatrix); k++) MLPInputs[k] = ActivationFx(IxWMatrix[k]+bias[i]); } }

Первый вход в сеть на входном слое — матрица 1xn означает, что в ней одна строка и неизвестное количество столбцов (n). Инициализируем эту логику перед циклом for в строке

int cols = inputs, rows= 1 ;

чтобы получить общее количество весовых коэффициентов, необходимых для завершения процесса умножения. Умножаем количество узлов входного/предыдущего слоя на количество в выходном/следующем слое. В данном случае имеем 2 входа и 4 узла в первом скрытом слое, поэтому нам нужно 2x4 = 8 значений весов. Самая важная фишка всего этого показана далее:

MatrixMultiply(MLPInputs,L_weights,IxWMatrix, cols , cols , rows , cols );

Чтобы лучше понять, посмотрим, что делает матричное умножение:

void MatrixMultiply( double &A[], double &B[], double &AxBMatrix[], int colsA, int rowsB, int &new_rows, int &new_cols)

Последние параметры new_rows и new_cols — обновленные значения количества строк и столбцов в новой матрице. Далее значения повторно используются как количество строк и столбцов для следующей матрицы. Помните, что входом для следующего слоя служат выходные значения предыдущего слоя?

Это еще более важно для матрицы, потому что

В первом слое входная матрица это матрица весов 1x2 = 2x4, а выходная матрица = 1x4.

Во втором слое входная матрица это матрица весов 1x4 = 4x6, а выходная матрица1x6

Соответственно, в третий слой входит 1x6 матрица весов 6x1, а ан выходе матрица 1x1

Мы знаем, что для умножения матриц количество столбцов в первой матрице должно быть равно количеству строк во второй. Полученная матрица будет иметь размерность по количеству строк из первой матрицы и количеству столбцов из второй.

На основе вышеперечисленных операций

Самые первые входные параметры — это те, размеры которых известны. Но в матрице весовых коэффициентов 8 элементов, которые были получены путем умножения входных данных и количества узлов в скрытом слое, поэтому мы можем окончательно заключить, что в ней есть строки, равные количеству столбцов в предыдущем слое/на входе, и это практически все. Такая логика становится возможной благодаря процессу изменения значений новых строк и новых столбцов на старые (внутри функции умножения матриц)

new_rows = rowsA; new_cols = colsB;

Подробнее о матрицах можно узнать в стандартной библиотеке. Если же вас интересует что-то большее, не входящее в библиотеку, вы найдете ссылку в конце статьи.

Итак, у нас есть гибкая архитектура. Теперь давайте посмотрим, как может выглядеть обучение сети и тестирование в случае многослойного перцептрона MLP с прямой связью.

Задействованные процессы

Обучаем сеть на х эпох, находим модель с наименьшим количеством ошибок. Сохраняем параметры модели в бинарном файле, который можно открыть в других программах, например, внутри советника.

Подождите секунду, я только что сказал, что мы находим модель с наименьшим количеством ошибок? На самом деле нет, это просто прямой подход.

Некоторые участникb MQL5.community любят оптимизировать советники с этими параметрами на вход. Это работает, но в этом случае веса и смещения генерируются только один раз, а затем используются для остальных эпох, так же как в обратном проходе, вот только эти значения затем не обновляются.

Используем количество эпох по умолчанию, равное 1.

void CNeuralNets::train_feedforwardMLP( double &XMatrix[], int epochs= 1 )

Можно попробовать изменить код, чтобы передавать весовые коэффициенты на вход в скрипт, оттуда же можно установить любое значение количества эпох. Есть и много других способов.





Тестирование или использование модели на новых данных



Чтобы иметь возможность использовать модель, которую мы обучили, нам нужно иметь возможность делиться ее параметрами с другими программами. Это можно сделать через файлы. Поскольку параметры нашей модели представляют собой значения double из массивов, нам нужны binary- файлы. Читаем файлы, в которых сохранены весовые коэффициенты и смещение, и сохраняем их в соответствующих массивах для использования.



Вот эта функция отвечает за обучение нейронной сети.

void CNeuralNets::train_feedforwardMLP( double &XMatrix[], int epochs= 1 ) { double MLPInputs[]; ArrayResize (MLPInputs,m_inputs); double MLPOutputs[]; ArrayResize (MLPOutputs,m_outputLayers); double Weights[], bias[]; setmodelParams(Weights,bias); for ( int i= 0 ; i<epochs; i++) { int start = 0 ; int rows = ArraySize (XMatrix)/m_inputs; { if (m_debug) printf ( "<<<< %d >>>" ,j+ 1 ); ArrayCopy (MLPInputs,XMatrix, 0 ,start,m_inputs); FeedForwardMLP(MLPInputs,MLPOutputs,Weights,bias); start+=m_inputs; } } WriteBin(Weights,bias); }

Функция setmodelParams() генерирует случайные значения весовых коэффициентов и смещения. После обучения модели получаем значения весов и смещения, сохраняем их в binary-файл.

WriteBin(Weights,bias);

Чтобы посмотреть, как все работает в MLP, будем использовать набор данных из реального примера отсюда.

Параметр XMatrix[] представляет собой матрицу всех входных значений, которым будем хотим обучать нашу модель. В нашем случае нужно импортировать файл CSV в матрицу.







Импортируем набор данных



double XMatrix[]; int rows,cols; CSVToMatrix(XMatrix,rows,cols, "NASDAQ_DATA.csv" ); MatrixPrint(XMatrix,cols, 3 ); Вывод того кода будет таким:

MN 0 12 : 02 : 13.339 NNTestScript ( #NQ100,H1) Matrix MI 0 12 : 02 : 13.340 NNTestScript ( #NQ100,H1) [ MJ 0 12 : 02 : 13.340 NNTestScript ( #NQ100,H1) 4173.800 13067.500 13386.600 34.800 RD 0 12 : 02 : 13.340 NNTestScript ( #NQ100,H1) 4179.200 13094.800 13396.700 36.600 JQ 0 12 : 02 : 13.340 NNTestScript ( #NQ100,H1) 4182.700 13108.000 13406.600 37.500 FK 0 12 : 02 : 13.340 NNTestScript ( #NQ100,H1) 4185.800 13104.300 13416.800 37.100 ..... ..... ..... DK 0 12 : 02 : 13.353 NNTestScript ( #NQ100,H1) 4332.700 14090.200 14224.600 43.700 GD 0 12 : 02 : 13.353 NNTestScript ( #NQ100,H1) 4352.500 14162.000 14225.000 47.300 IN 0 12 : 02 : 13.353 NNTestScript ( #NQ100,H1) 4401.900 14310.300 14226.200 56.100 DK 0 12 : 02 : 13.353 NNTestScript ( #NQ100,H1) 4405.200 14312.700 14224.500 56.200 EE 0 12 : 02 : 13.353 NNTestScript ( #NQ100,H1) 4415.800 14370.400 14223.200 60.000 OS 0 12 : 02 : 13.353 NNTestScript ( #NQ100,H1) ] IE 0 12 : 02 : 13.353 NNTestScript ( #NQ100,H1) rows = 744 cols = 4

Теперь весь файл CSV хранится внутри XMatrix[]. Ура!

Преимущество этой полученной матрицы заключается в том, что больше не нужно беспокоиться о входных данных нейронной сети, поскольку переменная cols получает количество столбцов из CSV-файла. Это будут входы нейронной сети. И вот как выглядит весь скрипт целиком:

#include "NeuralNets.mqh" ; CNeuralNets *neuralnet; void OnStart () { int hlnodes[ 3 ] = { 4 , 6 , 1 }; int outputs = 1 ; int inputs_= 2 ; double XMatrix[]; int rows,cols; CSVToMatrix(XMatrix,rows,cols, "NASDAQ_DATA.csv" ); MatrixPrint(XMatrix,cols, 3 ); neuralnet = new CNeuralNets(SIGMOID,RELU,cols,hlnodes,outputs); neuralnet.train_feedforwardMLP(XMatrix); delete (neuralnet); }

Просто, не так ли? Однако нужно исправить несколько строк кода. В train_feedforwardMLP добавлены итерации всего набора данных в одну итерацию эпохи.

for ( int i= 0 ; i<epochs; i++) { int start = 0 ; int rows = ArraySize (XMatrix)/m_inputs; for ( int j= 0 ; j<rows; j++) { if (m_debug) printf ( "<<<< %d >>>" ,j+ 1 ); ArrayCopy (MLPInputs,XMatrix, 0 ,start,m_inputs); FeedForwardMLP(MLPInputs,MLPOutputs,Weights,bias); start+=m_inputs; } }

Проверим логи при запуске программы в режиме отладки.

bool m_debug = true ;

Режим отладки занимает много места на диске. Поэтому при любом другом использовании (не в режиме отладки) установите значение false. После одного запуска программы у меня логи были размером в 21Мб.

Краткий обзор двух итераций:

MR 0 12 : 23 : 16.485 NNTestScript ( #NQ100,H1) <<<< 1 >>> DE 0 12 : 23 : 16.485 NNTestScript ( #NQ100,H1) Hidden layer nodes plus the output FS 0 12 : 23 : 16.485 NNTestScript ( #NQ100,H1) 4 6 1 1 KK 0 12 : 23 : 16.485 NNTestScript ( #NQ100,H1) Hidden Layer 1 | Nodes 4 | Bias 0.3903 IN 0 12 : 23 : 16.485 NNTestScript ( #NQ100,H1) Inputs 4 Weights 16 MJ 0 12 : 23 : 16.485 NNTestScript ( #NQ100,H1) 4173.80000 13067.50000 13386.60000 34.80000 DF 0 12 : 23 : 16.485 NNTestScript ( #NQ100,H1) 0.060 0.549 0.797 0.670 0.420 0.914 0.146 0.968 0.464 0.031 0.855 0.240 0.717 0.288 0.372 0.805 .... PD 0 12 : 23 : 16.485 NNTestScript ( #NQ100,H1) MLP Final Output LM 0 12 : 23 : 16.485 NNTestScript ( #NQ100,H1) 1.333 HP 0 12 : 23 : 16.485 NNTestScript ( #NQ100,H1) <<<< 2 >>> PG 0 12 : 23 : 16.485 NNTestScript ( #NQ100,H1) Hidden layer nodes plus the output JR 0 12 : 23 : 16.485 NNTestScript ( #NQ100,H1) 4 6 1 1 OH 0 12 : 23 : 16.485 NNTestScript ( #NQ100,H1) Hidden Layer 1 | Nodes 4 | Bias 0.3903 EI 0 12 : 23 : 16.485 NNTestScript ( #NQ100,H1) Inputs 4 Weights 16 FM 0 12 : 23 : 16.485 NNTestScript ( #NQ100,H1) 4179.20000 13094.80000 13396.70000 36.60000 II 0 12 : 23 : 16.486 NNTestScript ( #NQ100,H1) 0.060 0.549 0.797 0.670 0.420 0.914 0.146 0.968 0.464 0.031 0.855 0.240 0.717 0.288 0.372 0.805 GJ 0 12 : 23 : 16.486 NNTestScript ( #NQ100,H1)

Все настроено и работает хорошо, как и ожидалось. Теперь сохраним параметры модели в файл binary.

Сохранение параметров модели в файле

bool CNeuralNets::WriteBin( double &w[], double &b[]) { string file_name_w = NULL , file_name_b= NULL ; int handle_w, handle_b; file_name_w = MQLInfoString ( MQL_PROGRAM_NAME )+ "\\" + "model_w.bin" ; file_name_b = MQLInfoString ( MQL_PROGRAM_NAME )+ "\\" + "model_b.bin" ; FileDelete (file_name_w); FileDelete (file_name_b); handle_w = FileOpen (file_name_w, FILE_WRITE | FILE_BIN ); if (handle_w == INVALID_HANDLE ) { printf ( "Invalid %s Handle err %d" ,file_name_w, GetLastError ()); } else FileWriteArray (handle_w,w); FileClose (handle_w); handle_b = FileOpen (file_name_b, FILE_WRITE | FILE_BIN ); if (handle_b == INVALID_HANDLE ) { printf ( "Invalid %s Handle err %d" ,file_name_b, GetLastError ()); } else FileWriteArray (handle_b,b); FileClose (handle_b); return ( true ); }



Этот шаг крайне важен. Как уже говорили, это помогает совместно использовать параметры модели с другими программами, использующими одну и ту же библиотеку. Файлы будут храниться в подпапке, название которой совпадает с названием файла скрипта:

Пример того, как получить доступ к параметрам модели в других программах:

double weights[], bias[]; int handlew = FileOpen ( "NNTestScript\\model_w.bin" , FILE_READ | FILE_BIN ); FileReadArray (handlew,weights); FileClose (handlew); int handleb = FileOpen ( "NNTestScript\\model_b.bin" , FILE_READ | FILE_BIN ); FileReadArray (handleb,bias); FileClose (handleb); Print ( "bias" ); ArrayPrint (bias, 4 ); Print ( "Weights" ); ArrayPrint (weights, 4 );

Результат

HR 0 14 : 14 : 02.380 NNTestScript ( #NQ100,H1) bias DG 0 14 : 14 : 02.385 NNTestScript ( #NQ100,H1) 0.0063 0.2737 0.9216 0.4435 OQ 0 14 : 14 : 02.385 NNTestScript ( #NQ100,H1) Weights GG 0 14 : 14 : 02.385 NNTestScript ( #NQ100,H1) [ 0 ] 0.5338 0.6378 0.6710 0.6256 0.8313 0.8093 0.1779 0.4027 0.5229 0.9181 0.5449 0.4888 0.9003 0.2870 0.7107 0.8477 NJ 0 14 : 14 : 02.385 NNTestScript ( #NQ100,H1) [ 16 ] 0.2328 0.1257 0.4917 0.1930 0.3924 0.2824 0.4536 0.9975 0.9484 0.5822 0.0198 0.7951 0.3904 0.7858 0.7213 0.0529 EN 0 14 : 14 : 02.385 NNTestScript ( #NQ100,H1) [ 32 ] 0.6332 0.6975 0.9969 0.3987 0.4623 0.4558 0.4474 0.4821 0.0742 0.5364 0.9512 0.2517 0.3690 0.4989 0.5482

Использование модели



Доступ к файлам можно получить из любого места, для этого нужно только знать название и расположение.

Это была легкая часть. Функция прямого прохода MLP изменилась — мы добавили новые входные веса и смещения, это поможет запустить модель, например, для работы на последних ценовых данных или чем-то еще.

void CNeuralNets::FeedForwardMLP( double &MLPInputs[], double &MLPOutput[], double &Weights[], double &bias[])

В завершении кода извлекаем веса и смещение и используем модель на практике. Сначала читаем параметры, затем задаем входные значения, не входную матрицу, потому что в этот раз используем обученную модель для прогнозирования результатов входных значений. MLPOutput[] дает выходной массив:

double weights[], bias[]; int handlew = FileOpen ( "NNTestScript\\model_w.bin" , FILE_READ | FILE_BIN ); FileReadArray (handlew,weights); FileClose (handlew); int handleb = FileOpen ( "NNTestScript\\model_b.bin" , FILE_READ | FILE_BIN ); FileReadArray (handleb,bias); FileClose (handleb); double Inputs[]; ArrayCopy (Inputs,XMatrix, 0 , 0 ,cols); double Output[]; neuralnet = new CNeuralNets(SIGMOID,RELU,cols,hlnodes,outputs); neuralnet.FeedForwardMLP(Inputs,Output,weights,bias); Print ( "Outputs" ); ArrayPrint (Output); delete (neuralnet);

Все это работает.

Теперь можно изучать различные виды архитектуры и различные варианты, чтобы понять, что лучше всего подходит именно для вас.

Нейронная сеть с прямой связью была первым и самым простым типом разработанной искусственной нейронной сети. В этой сети информация движется только в одном направлении — вперед — от входных узлов, через скрытые узлы (если они есть) и к выходным узлам. В сети нет циклов

Модель, которую мы только что написали, является базовой и может не давать желаемых результатов без должной оптимизации (уверен на 100%). Надеюсь, вы проявите творческий подход и поработаете над этим.





Заключительные мысли

Важно понимать теорию и все, что находится за закрытыми дверями различных техник машинного обучения. У нас нет пакетов data science в MQL5, но есть как минимум фреймворки Python. Однако, бывают случаи, когда работу нужно организовать в MetaTrader. Не имея четкого понимания теории, стоящей за такого рода вещами, человеку будет трудно разобраться и извлечь максимальную пользу из машинного обучения. По мере продвижения важность теории и изученных ранее в этой серии вещей возрастает.

Всем удачи!

Репозиторий GitHub: https://github.com/MegaJoctan/NeuralNetworks-MQL5

Познакомьтесь с моей библиотекой для работы с матрицами и векторами





Дополнительная литература

Статьи: