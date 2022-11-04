Машинное обучение и Data Science. Нейросети (Часть 02): архитектура нейронных сетей с прямой связью
«Я не утверждаю, что нейронные сети — это просто. Нужно быть экспертом, чтобы заставить их работать. Но у этого опыта гораздо более широкое применение. Те усилия, которые раньше уходили на разработку функций, теперь направлены на разработку архитектуры, функции потерь и схемы оптимизации. Ручной труд переходит на более высокий уровень абстракции».
--Стефано Соатто
Введение
В предыдущей статье мы обсуждали основы нейросетей и построили очень простой и статичный многослойный перцептрон (MLP). При этом прекрасно понимаем, что в реальных приложениях навряд ли придется использовать два элементарных входных параметра и два узла скрытых слоев, а именно с этим мы работали в прошлый раз.
Для конкретных задач могут понадобиться сети с 10 узлами во входном слое, 13 узлами/нейронами в скрытом слое и, скажем, четырьмя в выходном слое. В таком случае всю нейронную сеть придется настраивать заново.
А значит, нужно динамичное решение. Динамический код, параметры которого можно менять и оптимизировать без ущерба для программы. Если для построения нейросетей вы используете библиотеку питон keras, работы по настройке и сборке даже самых сложных архитектур будет меньше. Именно этого я хочу добиться средствами MQL5.
В статье "Линейная регрессия (часть 3)", которую я обязательно рекомендую прочитать, я представил матрично-векторную форму, которая позволяет получить гибкие модели с неограниченным количеством входных данных.
Матрицы в помощь
Если вдруг понадобиться изменить параметры модели со статичным кодом, оптимизация может занять очень много времени — это головная боль, боль в спине и прочие неприятности.
Если поближе рассмотреть операции, лежащие в основе нейронной сети, можно заметить, что каждый вход умножается на присвоенный ему весовой коэффициент, а полученный результат добавляется к смещению. С этим хорошо справляются матричные операции.
По сути, мы находим скалярное произведение входных данных и матрицы весовых коэффициентов, а затем прибавляем его к смещению.
Чтобы построить гибкую нейронную сеть, попробуем поработать с нечетной архитектурой из двух узлов во входном слое, четырех — в первом скрытом слое, шести — во втором и одного — в третьем слое, и с одним узлом в выходном слое.
Это позволит проверить, будет ли матричная логика работать во всех нужных сценариях:
- Когда предыдущий (входной) слой имеет меньше узлов, чем следующий (выходной слой)
- Когда предыдущий (входной) слой имеет больше узлов, чем следующий
- Когда имеется равное количество узлов во входном и выходном слое
Прежде чем перейти к написанию кода матричных операций и вычислению значений, выполним необходимые базовые вещи, без которых работа будет невозможна.
Генерация случайных весов и значений смещения
//Generate random bias for(int i=0; i<m_hiddenLayers; i++) bias[i] = MathRandom(0,1); //generate weights int sum_weights=0, L_inputs=inputs; double L_weights[]; for (int i=0; i<m_hiddenLayers; i++) { sum_weights += L_inputs * m_hiddenLayerNodes[i]; ArrayResize(Weights,sum_weights); L_inputs = m_hiddenLayerNodes[i]; } for (int j=0; j<sum_weights; j++) Weights[j] = MathRandom(0,1);
С этой операцией мы уже работали в предыдущей части. Следует отметить, что эти значения весовых коэффициентов и смещения нужно сгенерировать один раз и использовать в цикле эпох.
Что такое эпоха?
Эпоха — это полный проход всех данных в нейронной сети. В случае feed-forward — это полный прямой проход всех входных данных, в back propagation — полный прямой и обратный проход. Простыми словами, это когда нейросеть увидела все данные.
В отличие от многослойного перцептрона, о котором мы говорили в предыдущей статье, найдем реализацию, которая учитывает функцию активации в выходном слое. Те, кто использует Keras, наверняка знакомы с эти. Ведь по факту у нас может быть любая функция активации в скрытом слое и приводящая к результату в выходном слое.
CNeuralNets(fx HActivationFx,fx OActivationFx,int &NodesHL[],int outputs=NULL, bool SoftMax=false);
Обратите внимание на входные параметры: HActivationFx — функция активации в скрытых слоях, OActivationFx — функция активации в выходном слое, NodesHL[] — количество узлов в скрытом слое. Если в массиве, скажем, 3 элемента, это означает, что у вас будет 3 скрытых слоя, и количество узлов в этих слоях будет определяться элементами, присутствующими внутри массива. Посмотрим на код ниже.
int hlnodes[3] = {4,6,1}; int outputs = 1; neuralnet = new CNeuralNets(SIGMOID,RELU,hlnodes,outputs);
Это первая архитектура, показанная выше. Параметр outputs необязательный. Если оставить в значении NULL, следующая конфигурация будет применена к выходному слою:
if (m_outputLayers == NULL) { if (A_fx == RELU) m_outputLayers = 1; else m_outputLayers = ArraySize(MLPInputs); }
Если в скрытом слое выбрать функцию активации RELU, в выходном слое будет один узел. В противном случае количество выходов в конечном слое будет равно количеству входов в первом слое. Если в скрытом слое используется функция активации отличная от RELU, скорее всего это классификационная нейронная сеть, поэтому в таком случае выходной слой по умолчанию будет равен количеству столбцов. Вообще-то это не совсем правильно — выходы должны быть по количеству целевых функций из набора данных при работе с задачами классификации. В дальнейших версиях я найду способ изменить это поведение, а пока количество выходных нейронов надо будет выбирать вручную.
Теперь вызовем полную функцию многослойного перцептрона (MLP) и посмотрим результат. Затем я объясню, что для этого было сделано.
LI 0 10:10:29.995 NNTestScript (#NQ100,H1) CNeural Nets Initialized activation = SIGMOID UseSoftMax = No IF 0 10:10:29.995 NNTestScript (#NQ100,H1) biases EI 0 10:10:29.995 NNTestScript (#NQ100,H1) 0.6283 0.2029 0.1004 IQ 0 10:10:29.995 NNTestScript (#NQ100,H1) Hidden Layer 1 | Nodes 4 | Bias 0.6283 NS 0 10:10:29.995 NNTestScript (#NQ100,H1) Inputs 2 Weights 8 JD 0 10:10:29.995 NNTestScript (#NQ100,H1) 4.00000 6.00000 FL 0 10:10:29.995 NNTestScript (#NQ100,H1) 0.954 0.026 0.599 0.952 0.864 0.161 0.818 0.765 EJ 0 10:10:29.995 NNTestScript (#NQ100,H1) Arr size A 2 EM 0 10:10:29.995 NNTestScript (#NQ100,H1) AxBMatrix[0] = 3.81519 X A[0] = 4.000 B[0] = 0.954 NI 0 10:10:29.995 NNTestScript (#NQ100,H1) AxBMatrix[0] = 9.00110 X A[1] = 6.000 B[4] = 0.864 IE 0 10:10:29.995 NNTestScript (#NQ100,H1) AxBMatrix[1] = 0.10486 X A[0] = 4.000 B[1] = 0.026 DQ 0 10:10:29.995 NNTestScript (#NQ100,H1) AxBMatrix[1] = 1.06927 X A[1] = 6.000 B[5] = 0.161 MM 0 10:10:29.995 NNTestScript (#NQ100,H1) AxBMatrix[2] = 2.39417 X A[0] = 4.000 B[2] = 0.599 JI 0 10:10:29.995 NNTestScript (#NQ100,H1) AxBMatrix[2] = 7.29974 X A[1] = 6.000 B[6] = 0.818 GE 0 10:10:29.995 NNTestScript (#NQ100,H1) AxBMatrix[3] = 3.80725 X A[0] = 4.000 B[3] = 0.952 KQ 0 10:10:29.995 NNTestScript (#NQ100,H1) AxBMatrix[3] = 8.39569 X A[1] = 6.000 B[7] = 0.765 DL 0 10:10:29.995 NNTestScript (#NQ100,H1) before rows 1 cols 4 GI 0 10:10:29.995 NNTestScript (#NQ100,H1) IxWMatrix QM 0 10:10:29.995 NNTestScript (#NQ100,H1) Matrix CH 0 10:10:29.995 NNTestScript (#NQ100,H1) [ HK 0 10:10:29.995 NNTestScript (#NQ100,H1) 9.00110 1.06927 7.29974 8.39569 OO 0 10:10:29.995 NNTestScript (#NQ100,H1) ] CH 0 10:10:29.995 NNTestScript (#NQ100,H1) rows = 1 cols = 4 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< End of the first Hidden Layer >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> NS 0 10:10:29.995 NNTestScript (#NQ100,H1) Hidden Layer 2 | Nodes 6 | Bias 0.2029 HF 0 10:10:29.995 NNTestScript (#NQ100,H1) Inputs 4 Weights 24 LR 0 10:10:29.995 NNTestScript (#NQ100,H1) 0.99993 0.84522 0.99964 0.99988 EL 0 10:10:29.996 NNTestScript (#NQ100,H1) 0.002 0.061 0.056 0.600 0.737 0.454 0.113 0.622 0.387 0.456 0.938 0.587 0.379 0.207 0.356 0.784 0.046 0.597 0.511 0.838 0.848 0.748 0.047 0.282 FF 0 10:10:29.996 NNTestScript (#NQ100,H1) Arr size A 4 EI 0 10:10:29.996 NNTestScript (#NQ100,H1) AxBMatrix[0] = 0.00168 X A[0] = 1.000 B[0] = 0.002 QE 0 10:10:29.996 NNTestScript (#NQ100,H1) AxBMatrix[0] = 0.09745 X A[1] = 0.845 B[6] = 0.113 MR 0 10:10:29.996 NNTestScript (#NQ100,H1) AxBMatrix[0] = 0.47622 X A[2] = 1.000 B[12] = 0.379 NN 0 10:10:29.996 NNTestScript (#NQ100,H1) AxBMatrix[0] = 0.98699 X A[3] = 1.000 B[18] = 0.511 MI 0 10:10:29.996 NNTestScript (#NQ100,H1) AxBMatrix[1] = 0.06109 X A[0] = 1.000 B[1] = 0.061 ME 0 10:10:29.996 NNTestScript (#NQ100,H1) AxBMatrix[1] = 0.58690 X A[1] = 0.845 B[7] = 0.622 PR 0 10:10:29.996 NNTestScript (#NQ100,H1) AxBMatrix[1] = 0.79347 X A[2] = 1.000 B[13] = 0.207 KN 0 10:10:29.996 NNTestScript (#NQ100,H1) AxBMatrix[1] = 1.63147 X A[3] = 1.000 B[19] = 0.838 GI 0 10:10:29.996 NNTestScript (#NQ100,H1) AxBMatrix[2] = 0.05603 X A[0] = 1.000 B[2] = 0.056 GE 0 10:10:29.996 NNTestScript (#NQ100,H1) AxBMatrix[2] = 0.38353 X A[1] = 0.845 B[8] = 0.387 GS 0 10:10:29.996 NNTestScript (#NQ100,H1) AxBMatrix[2] = 0.73961 X A[2] = 1.000 B[14] = 0.356 CO 0 10:10:29.996 NNTestScript (#NQ100,H1) AxBMatrix[2] = 1.58725 X A[3] = 1.000 B[20] = 0.848 KH 0 10:10:29.996 NNTestScript (#NQ100,H1) AxBMatrix[3] = 0.59988 X A[0] = 1.000 B[3] = 0.600 OD 0 10:10:29.996 NNTestScript (#NQ100,H1) AxBMatrix[3] = 0.98514 X A[1] = 0.845 B[9] = 0.456 LS 0 10:10:29.996 NNTestScript (#NQ100,H1) AxBMatrix[3] = 1.76888 X A[2] = 1.000 B[15] = 0.784 KO 0 10:10:29.996 NNTestScript (#NQ100,H1) AxBMatrix[3] = 2.51696 X A[3] = 1.000 B[21] = 0.748 PH 0 10:10:29.996 NNTestScript (#NQ100,H1) AxBMatrix[4] = 0.73713 X A[0] = 1.000 B[4] = 0.737 FG 0 10:10:29.996 NNTestScript (#NQ100,H1) AxBMatrix[4] = 1.53007 X A[1] = 0.845 B[10] = 0.938 RS 0 10:10:29.996 NNTestScript (#NQ100,H1) AxBMatrix[4] = 1.57626 X A[2] = 1.000 B[16] = 0.046 OO 0 10:10:29.996 NNTestScript (#NQ100,H1) AxBMatrix[4] = 1.62374 X A[3] = 1.000 B[22] = 0.047 EH 0 10:10:29.996 NNTestScript (#NQ100,H1) AxBMatrix[5] = 0.45380 X A[0] = 1.000 B[5] = 0.454 DG 0 10:10:29.996 NNTestScript (#NQ100,H1) AxBMatrix[5] = 0.95008 X A[1] = 0.845 B[11] = 0.587 PS 0 10:10:29.996 NNTestScript (#NQ100,H1) AxBMatrix[5] = 1.54675 X A[2] = 1.000 B[17] = 0.597 EO 0 10:10:29.996 NNTestScript (#NQ100,H1) AxBMatrix[5] = 1.82885 X A[3] = 1.000 B[23] = 0.282 KH 0 10:10:29.996 NNTestScript (#NQ100,H1) before rows 1 cols 6 RL 0 10:10:29.996 NNTestScript (#NQ100,H1) IxWMatrix HI 0 10:10:29.996 NNTestScript (#NQ100,H1) Matrix NS 0 10:10:29.996 NNTestScript (#NQ100,H1) [ ND 0 10:10:29.996 NNTestScript (#NQ100,H1) 0.98699 1.63147 1.58725 2.51696 1.62374 1.82885 JM 0 10:10:29.996 NNTestScript (#NQ100,H1) ] LG 0 10:10:29.996 NNTestScript (#NQ100,H1) rows = 1 cols = 6 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< End of second Hidden Layer >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ML 0 10:10:29.996 NNTestScript (#NQ100,H1) Hidden Layer 3 | Nodes 1 | Bias 0.1004 OG 0 10:10:29.996 NNTestScript (#NQ100,H1) Inputs 6 Weights 6 NQ 0 10:10:29.996 NNTestScript (#NQ100,H1) 0.76671 0.86228 0.85694 0.93819 0.86135 0.88409 QM 0 10:10:29.996 NNTestScript (#NQ100,H1) 0.278 0.401 0.574 0.301 0.256 0.870 RD 0 10:10:29.996 NNTestScript (#NQ100,H1) Arr size A 6 NO 0 10:10:29.996 NNTestScript (#NQ100,H1) AxBMatrix[0] = 0.21285 X A[0] = 0.767 B[0] = 0.278 QK 0 10:10:29.996 NNTestScript (#NQ100,H1) AxBMatrix[0] = 0.55894 X A[1] = 0.862 B[1] = 0.401 CG 0 10:10:29.996 NNTestScript (#NQ100,H1) AxBMatrix[0] = 1.05080 X A[2] = 0.857 B[2] = 0.574 DS 0 10:10:29.996 NNTestScript (#NQ100,H1) AxBMatrix[0] = 1.33314 X A[3] = 0.938 B[3] = 0.301 HO 0 10:10:29.996 NNTestScript (#NQ100,H1) AxBMatrix[0] = 1.55394 X A[4] = 0.861 B[4] = 0.256 CJ 0 10:10:29.996 NNTestScript (#NQ100,H1) AxBMatrix[0] = 2.32266 X A[5] = 0.884 B[5] = 0.870 HF 0 10:10:29.996 NNTestScript (#NQ100,H1) before rows 1 cols 1 LR 0 10:10:29.996 NNTestScript (#NQ100,H1) IxWMatrix NS 0 10:10:29.996 NNTestScript (#NQ100,H1) Matrix DF 0 10:10:29.996 NNTestScript (#NQ100,H1) [ NN 0 10:10:29.996 NNTestScript (#NQ100,H1) 2.32266 DJ 0 10:10:29.996 NNTestScript (#NQ100,H1) ] GM 0 10:10:29.996 NNTestScript (#NQ100,H1) rows = 1 cols = 1
Изображение ниже — визуализация сети. На нем видно, что мы сделали только на первом слое, остальное — просто повторение той же самой процедуры.
Матричное умножение здесь помножает весовые коэффициенты первого слоя на входные данные, как и ожидалось. Однако программирование логики оказалось не таким простым. Здесь можно запутаться, посмотрите на код ниже. Обратите внимание на функцию MatrixMultiply, остальной код можно пока игнорировать.
void CNeuralNets::FeedForwardMLP( double &MLPInputs[], double &MLPOutput[]) { //--- m_hiddenLayers = m_hiddenLayers+1; ArrayResize(m_hiddenLayerNodes,m_hiddenLayers); m_hiddenLayerNodes[m_hiddenLayers-1] = m_outputLayers; int HLnodes = ArraySize(MLPInputs); int weight_start = 0; double Weights[], bias[]; ArrayResize(bias,m_hiddenLayers); //--- int inputs=ArraySize(MLPInputs); int w_size = 0; //size of weights int cols = inputs, rows=1; double IxWMatrix[]; //dot product matrix //Generate random bias for(int i=0; i<m_hiddenLayers; i++) bias[i] = MathRandom(0,1); //generate weights int sum_weights=0, L_inputs=inputs; double L_weights[]; for (int i=0; i<m_hiddenLayers; i++) { sum_weights += L_inputs * m_hiddenLayerNodes[i]; ArrayResize(Weights,sum_weights); L_inputs = m_hiddenLayerNodes[i]; } for (int j=0; j<sum_weights; j++) Weights[j] = MathRandom(0,1); for (int i=0; i<m_hiddenLayers; i++) { w_size = (inputs*m_hiddenLayerNodes[i]); ArrayResize(L_weights,w_size); ArrayCopy(L_weights,Weights,0,0,w_size); ArrayRemove(Weights,0,w_size); MatrixMultiply(MLPInputs,L_weights,IxWMatrix,cols,cols,rows,cols); ArrayFree(MLPInputs); ArrayResize(MLPInputs,m_hiddenLayerNodes[i]); inputs = ArraySize(MLPInputs); for(int k=0; k<ArraySize(IxWMatrix); k++) MLPInputs[k] = ActivationFx(IxWMatrix[k]+bias[i]); } }
Первый вход в сеть на входном слое — матрица 1xn означает, что в ней одна строка и неизвестное количество столбцов (n). Инициализируем эту логику перед циклом for в строке
int cols = inputs, rows=1;
чтобы получить общее количество весовых коэффициентов, необходимых для завершения процесса умножения. Умножаем количество узлов входного/предыдущего слоя на количество в выходном/следующем слое. В данном случае имеем 2 входа и 4 узла в первом скрытом слое, поэтому нам нужно 2x4 = 8 значений весов. Самая важная фишка всего этого показана далее:
MatrixMultiply(MLPInputs,L_weights,IxWMatrix,cols,cols,rows,cols);
Чтобы лучше понять, посмотрим, что делает матричное умножение:
void MatrixMultiply(double &A[],double &B[],double &AxBMatrix[], int colsA,int rowsB,int &new_rows,int &new_cols)
Последние параметры new_rows и new_cols — обновленные значения количества строк и столбцов в новой матрице. Далее значения повторно используются как количество строк и столбцов для следующей матрицы. Помните, что входом для следующего слоя служат выходные значения предыдущего слоя?
Это еще более важно для матрицы, потому что
- В первом слое входная матрица это матрица весов 1x2 = 2x4, а выходная матрица = 1x4.
- Во втором слое входная матрица это матрица весов 1x4 = 4x6, а выходная матрица1x6
- Соответственно, в третий слой входит 1x6 матрица весов 6x1, а ан выходе матрица 1x1
Мы знаем, что для умножения матриц количество столбцов в первой матрице должно быть равно количеству строк во второй. Полученная матрица будет иметь размерность по количеству строк из первой матрицы и количеству столбцов из второй.
На основе вышеперечисленных операций
Самые первые входные параметры — это те, размеры которых известны. Но в матрице весовых коэффициентов 8 элементов, которые были получены путем умножения входных данных и количества узлов в скрытом слое, поэтому мы можем окончательно заключить, что в ней есть строки, равные количеству столбцов в предыдущем слое/на входе, и это практически все. Такая логика становится возможной благодаря процессу изменения значений новых строк и новых столбцов на старые (внутри функции умножения матриц)
new_rows = rowsA; new_cols = colsB;
Подробнее о матрицах можно узнать в стандартной библиотеке. Если же вас интересует что-то большее, не входящее в библиотеку, вы найдете ссылку в конце статьи.
Итак, у нас есть гибкая архитектура. Теперь давайте посмотрим, как может выглядеть обучение сети и тестирование в случае многослойного перцептрона MLP с прямой связью.
Задействованные процессы
- Обучаем сеть на х эпох, находим модель с наименьшим количеством ошибок.
- Сохраняем параметры модели в бинарном файле, который можно открыть в других программах, например, внутри советника.
Подождите секунду, я только что сказал, что мы находим модель с наименьшим количеством ошибок? На самом деле нет, это просто прямой подход.
Некоторые участникb MQL5.community любят оптимизировать советники с этими параметрами на вход. Это работает, но в этом случае веса и смещения генерируются только один раз, а затем используются для остальных эпох, так же как в обратном проходе, вот только эти значения затем не обновляются.
Используем количество эпох по умолчанию, равное 1.
void CNeuralNets::train_feedforwardMLP(double &XMatrix[],int epochs=1)
Можно попробовать изменить код, чтобы передавать весовые коэффициенты на вход в скрипт, оттуда же можно установить любое значение количества эпох. Есть и много других способов.
Тестирование или использование модели на новых данных
Чтобы иметь возможность использовать модель, которую мы обучили, нам нужно иметь возможность делиться ее параметрами с другими программами. Это можно сделать через файлы. Поскольку параметры нашей модели представляют собой значения double из массивов, нам нужны binary- файлы. Читаем файлы, в которых сохранены весовые коэффициенты и смещение, и сохраняем их в соответствующих массивах для использования.
Вот эта функция отвечает за обучение нейронной сети.
void CNeuralNets::train_feedforwardMLP(double &XMatrix[],int epochs=1) { double MLPInputs[]; ArrayResize(MLPInputs,m_inputs); double MLPOutputs[]; ArrayResize(MLPOutputs,m_outputLayers); double Weights[], bias[]; setmodelParams(Weights,bias); //Generating random weights and bias for (int i=0; i<epochs; i++) { int start = 0; int rows = ArraySize(XMatrix)/m_inputs; { if (m_debug) printf("<<<< %d >>>",j+1); ArrayCopy(MLPInputs,XMatrix,0,start,m_inputs); FeedForwardMLP(MLPInputs,MLPOutputs,Weights,bias); start+=m_inputs; } } WriteBin(Weights,bias); }
Функция setmodelParams() генерирует случайные значения весовых коэффициентов и смещения. После обучения модели получаем значения весов и смещения, сохраняем их в binary-файл.
WriteBin(Weights,bias);
Чтобы посмотреть, как все работает в MLP, будем использовать набор данных из реального примера отсюда.
Параметр XMatrix[] представляет собой матрицу всех входных значений, которым будем хотим обучать нашу модель. В нашем случае нужно импортировать файл CSV в матрицу.
Импортируем набор данных
double XMatrix[]; int rows,cols; CSVToMatrix(XMatrix,rows,cols,"NASDAQ_DATA.csv"); MatrixPrint(XMatrix,cols,3);
Вывод того кода будет таким:
MN 0 12:02:13.339 NNTestScript (#NQ100,H1) Matrix MI 0 12:02:13.340 NNTestScript (#NQ100,H1) [ MJ 0 12:02:13.340 NNTestScript (#NQ100,H1) 4173.800 13067.500 13386.600 34.800 RD 0 12:02:13.340 NNTestScript (#NQ100,H1) 4179.200 13094.800 13396.700 36.600 JQ 0 12:02:13.340 NNTestScript (#NQ100,H1) 4182.700 13108.000 13406.600 37.500 FK 0 12:02:13.340 NNTestScript (#NQ100,H1) 4185.800 13104.300 13416.800 37.100 ..... ..... ..... DK 0 12:02:13.353 NNTestScript (#NQ100,H1) 4332.700 14090.200 14224.600 43.700 GD 0 12:02:13.353 NNTestScript (#NQ100,H1) 4352.500 14162.000 14225.000 47.300 IN 0 12:02:13.353 NNTestScript (#NQ100,H1) 4401.900 14310.300 14226.200 56.100 DK 0 12:02:13.353 NNTestScript (#NQ100,H1) 4405.200 14312.700 14224.500 56.200 EE 0 12:02:13.353 NNTestScript (#NQ100,H1) 4415.800 14370.400 14223.200 60.000 OS 0 12:02:13.353 NNTestScript (#NQ100,H1) ] IE 0 12:02:13.353 NNTestScript (#NQ100,H1) rows = 744 cols = 4
Теперь весь файл CSV хранится внутри XMatrix[]. Ура!
Преимущество этой полученной матрицы заключается в том, что больше не нужно беспокоиться о входных данных нейронной сети, поскольку переменная cols получает количество столбцов из CSV-файла. Это будут входы нейронной сети. И вот как выглядит весь скрипт целиком:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Script program start function | //+------------------------------------------------------------------+ #include "NeuralNets.mqh"; CNeuralNets *neuralnet; //+------------------------------------------------------------------+ void OnStart() { int hlnodes[3] = {4,6,1}; int outputs = 1; int inputs_=2; double XMatrix[]; int rows,cols; CSVToMatrix(XMatrix,rows,cols,"NASDAQ_DATA.csv"); MatrixPrint(XMatrix,cols,3); neuralnet = new CNeuralNets(SIGMOID,RELU,cols,hlnodes,outputs); neuralnet.train_feedforwardMLP(XMatrix); delete(neuralnet); }
Просто, не так ли? Однако нужно исправить несколько строк кода. В train_feedforwardMLP добавлены итерации всего набора данных в одну итерацию эпохи.
for (int i=0; i<epochs; i++) { int start = 0; int rows = ArraySize(XMatrix)/m_inputs; for (int j=0; j<rows; j++) //iterate the entire dataset in a single epoch { if (m_debug) printf("<<<< %d >>>",j+1); ArrayCopy(MLPInputs,XMatrix,0,start,m_inputs); FeedForwardMLP(MLPInputs,MLPOutputs,Weights,bias); start+=m_inputs; } }
Проверим логи при запуске программы в режиме отладки.
bool m_debug = true;
Режим отладки занимает много места на диске. Поэтому при любом другом использовании (не в режиме отладки) установите значение false. После одного запуска программы у меня логи были размером в 21Мб.
Краткий обзор двух итераций:
MR 0 12:23:16.485 NNTestScript (#NQ100,H1) <<<< 1 >>> DE 0 12:23:16.485 NNTestScript (#NQ100,H1) Hidden layer nodes plus the output FS 0 12:23:16.485 NNTestScript (#NQ100,H1) 4 6 1 1 KK 0 12:23:16.485 NNTestScript (#NQ100,H1) Hidden Layer 1 | Nodes 4 | Bias 0.3903 IN 0 12:23:16.485 NNTestScript (#NQ100,H1) Inputs 4 Weights 16 MJ 0 12:23:16.485 NNTestScript (#NQ100,H1) 4173.80000 13067.50000 13386.60000 34.80000 DF 0 12:23:16.485 NNTestScript (#NQ100,H1) 0.060 0.549 0.797 0.670 0.420 0.914 0.146 0.968 0.464 0.031 0.855 0.240 0.717 0.288 0.372 0.805 .... PD 0 12:23:16.485 NNTestScript (#NQ100,H1) MLP Final Output LM 0 12:23:16.485 NNTestScript (#NQ100,H1) 1.333 HP 0 12:23:16.485 NNTestScript (#NQ100,H1) <<<< 2 >>> PG 0 12:23:16.485 NNTestScript (#NQ100,H1) Hidden layer nodes plus the output JR 0 12:23:16.485 NNTestScript (#NQ100,H1) 4 6 1 1 OH 0 12:23:16.485 NNTestScript (#NQ100,H1) Hidden Layer 1 | Nodes 4 | Bias 0.3903 EI 0 12:23:16.485 NNTestScript (#NQ100,H1) Inputs 4 Weights 16 FM 0 12:23:16.485 NNTestScript (#NQ100,H1) 4179.20000 13094.80000 13396.70000 36.60000 II 0 12:23:16.486 NNTestScript (#NQ100,H1) 0.060 0.549 0.797 0.670 0.420 0.914 0.146 0.968 0.464 0.031 0.855 0.240 0.717 0.288 0.372 0.805 GJ 0 12:23:16.486 NNTestScript (#NQ100,H1)
Все настроено и работает хорошо, как и ожидалось. Теперь сохраним параметры модели в файл binary.
Сохранение параметров модели в файле
bool CNeuralNets::WriteBin(double &w[], double &b[]) { string file_name_w = NULL, file_name_b= NULL; int handle_w, handle_b; file_name_w = MQLInfoString(MQL_PROGRAM_NAME)+"\\"+"model_w.bin"; file_name_b = MQLInfoString(MQL_PROGRAM_NAME)+"\\"+"model_b.bin"; FileDelete(file_name_w); FileDelete(file_name_b); handle_w = FileOpen(file_name_w,FILE_WRITE|FILE_BIN); if (handle_w == INVALID_HANDLE) { printf("Invalid %s Handle err %d",file_name_w,GetLastError()); } else FileWriteArray(handle_w,w); FileClose(handle_w); handle_b = FileOpen(file_name_b,FILE_WRITE|FILE_BIN); if (handle_b == INVALID_HANDLE) { printf("Invalid %s Handle err %d",file_name_b,GetLastError()); } else FileWriteArray(handle_b,b); FileClose(handle_b); return(true); }
Этот шаг крайне важен. Как уже говорили, это помогает совместно использовать параметры модели с другими программами, использующими одну и ту же библиотеку. Файлы будут храниться в подпапке, название которой совпадает с названием файла скрипта:
Пример того, как получить доступ к параметрам модели в других программах:
double weights[], bias[]; int handlew = FileOpen("NNTestScript\\model_w.bin",FILE_READ|FILE_BIN); FileReadArray(handlew,weights); FileClose(handlew); int handleb = FileOpen("NNTestScript\\model_b.bin",FILE_READ|FILE_BIN); FileReadArray(handleb,bias); FileClose(handleb); Print("bias"); ArrayPrint(bias,4); Print("Weights"); ArrayPrint(weights,4);
Результат
HR 0 14:14:02.380 NNTestScript (#NQ100,H1) bias DG 0 14:14:02.385 NNTestScript (#NQ100,H1) 0.0063 0.2737 0.9216 0.4435 OQ 0 14:14:02.385 NNTestScript (#NQ100,H1) Weights GG 0 14:14:02.385 NNTestScript (#NQ100,H1) [ 0] 0.5338 0.6378 0.6710 0.6256 0.8313 0.8093 0.1779 0.4027 0.5229 0.9181 0.5449 0.4888 0.9003 0.2870 0.7107 0.8477 NJ 0 14:14:02.385 NNTestScript (#NQ100,H1) [16] 0.2328 0.1257 0.4917 0.1930 0.3924 0.2824 0.4536 0.9975 0.9484 0.5822 0.0198 0.7951 0.3904 0.7858 0.7213 0.0529 EN 0 14:14:02.385 NNTestScript (#NQ100,H1) [32] 0.6332 0.6975 0.9969 0.3987 0.4623 0.4558 0.4474 0.4821 0.0742 0.5364 0.9512 0.2517 0.3690 0.4989 0.5482Доступ к файлам можно получить из любого места, для этого нужно только знать название и расположение.
Использование модели
Это была легкая часть. Функция прямого прохода MLP изменилась — мы добавили новые входные веса и смещения, это поможет запустить модель, например, для работы на последних ценовых данных или чем-то еще.
void CNeuralNets::FeedForwardMLP(double &MLPInputs[],double &MLPOutput[],double &Weights[], double &bias[])
В завершении кода извлекаем веса и смещение и используем модель на практике. Сначала читаем параметры, затем задаем входные значения, не входную матрицу, потому что в этот раз используем обученную модель для прогнозирования результатов входных значений. MLPOutput[] дает выходной массив:
double weights[], bias[]; int handlew = FileOpen("NNTestScript\\model_w.bin",FILE_READ|FILE_BIN); FileReadArray(handlew,weights); FileClose(handlew); int handleb = FileOpen("NNTestScript\\model_b.bin",FILE_READ|FILE_BIN); FileReadArray(handleb,bias); FileClose(handleb); double Inputs[]; ArrayCopy(Inputs,XMatrix,0,0,cols); //copy the four first columns from this matrix double Output[]; neuralnet = new CNeuralNets(SIGMOID,RELU,cols,hlnodes,outputs); neuralnet.FeedForwardMLP(Inputs,Output,weights,bias); Print("Outputs"); ArrayPrint(Output); delete(neuralnet);
Все это работает.
Теперь можно изучать различные виды архитектуры и различные варианты, чтобы понять, что лучше всего подходит именно для вас.
Нейронная сеть с прямой связью была первым и самым простым типом разработанной искусственной нейронной сети. В этой сети информация движется только в одном направлении — вперед — от входных узлов, через скрытые узлы (если они есть) и к выходным узлам. В сети нет циклов
Модель, которую мы только что написали, является базовой и может не давать желаемых результатов без должной оптимизации (уверен на 100%). Надеюсь, вы проявите творческий подход и поработаете над этим.
Заключительные мысли
Важно понимать теорию и все, что находится за закрытыми дверями различных техник машинного обучения. У нас нет пакетов data science в MQL5, но есть как минимум фреймворки Python. Однако, бывают случаи, когда работу нужно организовать в MetaTrader. Не имея четкого понимания теории, стоящей за такого рода вещами, человеку будет трудно разобраться и извлечь максимальную пользу из машинного обучения. По мере продвижения важность теории и изученных ранее в этой серии вещей возрастает.
Всем удачи!
Репозиторий GitHub: https://github.com/MegaJoctan/NeuralNetworks-MQL5
Познакомьтесь с моей библиотекой для работы с матрицами и векторами
Дополнительная литература
- Neural Networks for Pattern Recognition (Advanced Texts in Econometrics)
- Neural Networks: Tricks of the Trade (Lecture Notes in Computer Science, 7700)
- Deep Learning (Adaptive Computation and Machine Learning series)
Статьи:
- Машинное обучение и Data Science (Часть 01): Линейная регрессия
- Машинное обучение и Data Science (Часть 02): Логистическая регрессия
- Машинное обучение и Data Science (Часть 03): Матричная регрессия
- Машинное обучение и Data Science (Часть 06): Градиентный спуск
- Машинное обучение и Data Science — Нейросети (Часть 01): Разбираем нейронные сети с прямой связью
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная статья: https://www.mql5.com/en/articles/11334
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Имхо, в этом цикле материал гораздо лучше представлен, чем например в цикле "Нейросети - это просто"...
Вопрос скорее к админам. А разве можно вставлять в коде ссылки на платные биб-ки?
Имхо, в этом цикле материал гораздо лучше представлен, чем например в цикле "Нейросети - это просто"...
Вопрос скорее к админам. А разве можно вставлять в коде ссылки на платные биб-ки?
нет, не возможно я забыл удалить ссылку
В статье есть такое:
Ok so here is the function responsible for training the neural network.
Специально привожу выдержку на языке, на котором автор написал статью.
Стесняюсь спросить, а в каком месте происходит обучение? Имхо, имеет место прямое распространение...
Забавно:
А что если так? ))
Когда увидел, что есть в статье раздел:
Матрицы в помощь
Если вдруг понадобиться изменить параметры модели со статичным кодом, оптимизация может занять очень много времени — это головная боль, боль в спине и прочие неприятности.
то подумал, что ну вот, наконец-то кто-то опишет МО в терминах нативных матриц (matrix). Но головная боль от самопальных матриц в виде одномерного массива а-ля XMatrix[] только усилилась...
4 входа, 1 скрытый слой с 6 нейронами и один выход?
Вы плохо объясняете самую важную вещь. Как объявить архитектуру модели.
Сколько скрытых слоев я могу использовать?