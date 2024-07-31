Машинное обучение и Data Science (Часть 21): Сравниваем алгоритмы оптимизации в нейронных сетях

«Я не утверждаю, что нейронные сети — это просто. Нужно быть экспертом, чтобы заставить их работать. Но у этого опыта гораздо более широкое применение. Те усилия, которые раньше уходили на разработку функций, теперь направлены на разработку архитектуры, функции потерь и схемы оптимизации. Ручной труд переходит на более высокий уровень абстракции».

Стефано Соатто





Введение



Кажется, сегодня все интересуются искусственным интеллектом. Он повсюду, и крупные игроки в технологической индустрии, такие как Google и Microsoft, стоящие за openAI, продвигают использование ИИ в самых различных аспектах и отраслях, таких как развлечения, индустрия здравоохранения, искусство, творчество, и т. д.

Идея нейронных сетей и машинного обучения уже давно доступна и в MetaTrader 5. Например, в языке есть нативная поддержка матриц и векторов и архитектуры ONNX. Стало возможным создавать торговые модели с искусственным интеллектом любой сложности. Вам даже не нужно быть экспертом в линейной алгебре или других смежных науках, чтобы понимать все, что происходит в системе.

Несмотря на все это, сейчас труднее найти основы машинного обучения, чем когда-либо. Но без базовых знаний невозможно понять, как работает ИИ и как его можно использовать. Понимание того, что нужно делать и для чего, делает вас гибче и позволяет реализовать разные возможности. Есть очень много вещей, которые нам предстоит обсудить в области машинного обучения. Сегодня мы поговорим об алгоритмах оптимизации, узнаем, что это такое и как они соотносятся друг с другом, когда и какой алгоритм оптимизации следует выбрать для повышения производительности и точности нейронных сетей.

Тема, обсуждаемая в этой статье, поможет вам понять алгоритмы оптимизации в целом, то есть эти знания пригодятся вам даже при работе с моделями Scikit-Learn,Tensorflow или Pytorch из Python, так как эти оптимизаторы универсальны для всех нейронных сетей, независимо от того, какой язык программирования вы используете.





Что такое оптимизаторы нейронных сетей?



Согласно определению, оптимизаторы — это алгоритмы, которые точно настраивают параметры нейронной сети во время обучения. Их цель — минимизировать функцию потерь, что в конечном итоге приведет к повышению производительности.

Итак, оптимизаторы нейронных сетей:

Являются ключевыми параметрами, которые влияют на нейронную сеть. Определяют, как изменить каждый параметр на каждой итерации обучения. Измеряют несоответствие между фактическими значениями и прогнозами нейронной сети. Пытаются постепенно уменьшить эту ошибку.

Для начала рекомендую ознакомиться со статьей "Разбираем нейронные сети", если вы ее еще не читали. В данной статье мы будем улучшать модель нейронной сети, которую построили с нуля предыдущей статье, добавив в нее оптимизаторы.

Прежде чем познакомимся с различными типами оптимизаторов, нам необходимо понять алгоритмы обратного распространения ошибки. Обычно выделяют три алгоритма:

Стохастический градиентный спуск (Stochastic Gradient Descent, SGD) Пакетный градиентный спуск (Batch Gradient Descent BGD) Мини-пакетный градиентный спуск

01: Алгоритм стохастического градиентного спуска (SGD)



Стохастический градиентный спуск — это фундаментальный алгоритм оптимизации, используемый для обучения нейронных сетей. Он итеративно обновляет веса и смещения сети таким образом, чтобы минимизировать функцию потерь. Функция потерь измеряет несоответствие между предсказаниями сети и фактическими метками (целевыми значениями) в обучающих данных.

Основные процессы, задействованные в этих алгоритмах оптимизации, одинаковы. Они включают в себя следующие этапы:

Итерация Обратное распространение ошибки Обновление весов и смещений

Эти алгоритмы различаются тем, как обрабатываются итерации и как часто обновляются веса и смещения. Алгоритм SGD обновляет параметры нейронной сети (веса и смещения) по одному обучающему примеру (точке данных) за раз.

void CRegressorNets::backpropagation( const matrix & x, const vector &y) { for ( ulong epoch= 0 ; epoch<epochs && ! IsStopped (); epoch++) { for ( ulong iter= 0 ; iter<rows; iter++) { for ( int layer=( int )mlp.hidden_layers- 1 ; layer>= 0 && ! IsStopped (); layer--) { optimizer_weights.update(W, dW); optimizer_bias.update(B, dB); this .W_tensor.Add(W, layer); this .B_tensor.Add(B, layer); } } } }

Преимущества алгоритма:

Вычислительная эффективность при работе с большими наборами данных.

Иногда может сходиться быстрее, чем BGD и мини-пакетный градиентный спуск, особенно для невыпуклых функций потерь, поскольку использует одну обучающую выборку за раз.

Хорошо избегает локальных минимумов: благодаря зашумленным обновлениям в SGD имеет возможность выходить за пределы локальных минимумов и сходиться к глобальным минимумам.

Минусы:

Обновления могут быть зашумленными, что приводит к зигзагообразному поведению во время обучения.

Может не всегда сходиться к глобальному минимуму.

Медленно сходится, может потребоваться больше эпох, поскольку он обновляет параметры для каждого обучающего примера по одному.

Чувствителен к скорости обучения. Выбор скорости обучения может очень сильно повлиять на результаты алгоритма: более высокая скорость обучения может привести к тому, что алгоритм выйдет за пределы глобальных минимумов, а более низкая скорость обучения замедляет процесс сходимости.



Стохастический градиентный спуск больше подходит для оптимизации невыпуклых функций поскольку умеет избегать локальных минимумов и находить глобальный минимум.





02: Пакетный алгоритм градиентного спуска (BGD):

В отличие от SGD, пакетный градиентный спуск (BGD) вычисляет градиенты, используя весь набор данных на каждой итерации.

Преимущества:

Теоретически сходится к минимуму, если функция потерь гладкая и выпуклая.

Минусы:

Для больших наборов данных может быть затратно в вычислительном отношении, так как требуется повторная обработка всего набора данных.

Я не буду реализовывать его в нашей нейронной сети, с которой мы работаем в данный момент, но его можно легко реализовать, как и описанный ниже мини-пакетный градиентный спуск. При желании вы сможете реализовать его самостоятельно.





03: Мини-пакетный градиентный спуск:



Этот алгоритм является компромиссом между SGD и BGD. Он обновляет параметры сети, используя небольшое подмножество (мини-пакет) обучающих данных на каждой итерации.

Преимущества:

Обеспечивает хороший баланс между вычислительной эффективностью и стабильностью обновлений по сравнению с SGD и BGD.

Может обрабатывать большие наборы данных более эффективно, чем BGD.

Минусы:

Может потребоваться дополнительная настройка размера мини-пакета по сравнению с SGD.

Вычислительно затратен по сравнению с SGD, потребляет много памяти для пакетного хранения и обработки.

При большом количестве больших пакетов обучение может занять много времени.

Ниже приведен псевдокод того, как выглядит алгоритм мини-пакетного градиентного спуска:

void CRegressorNets::backpropagation( const matrix & x, const vector &y, OptimizerSGD *sgd, const uint epochs, uint batch_size= 0 , bool show_batch_progress= false ) { //.... for ( ulong epoch= 0 ; epoch<epochs && ! IsStopped (); epoch++) { for ( uint batch= 0 , batch_start= 0 , batch_end=batch_size; batch<num_batches; batch++, batch_start+=batch_size, batch_end=(batch_start+batch_size- 1 )) { matrix batch_x = MatrixExtend::Get(x, batch_start, batch_end- 1 ); vector batch_y = MatrixExtend::Get(y, batch_start, batch_end- 1 ); rows = batch_x.Rows(); for ( ulong iter= 0 ; iter<rows ; iter++) { pred_v[ 0 ] = predict(batch_x.Row(iter)); actual_v[ 0 ] = y[iter]; optimizer_weights.update(W, dW); optimizer_bias.update(B, dB); this .Weights_tensor.Add(W, layer); this .Bias_tensor.Add(B, layer); } } } }

В основе этих двух алгоритмов по умолчанию есть Простое правило обновления градиентного спуска, которое обычно называют Оптимизатор SGD или Mini-BGD.

class OptimizerSGD { protected : double m_learning_rate; public : OptimizerSGD( double learning_rate= 0.01 ); ~OptimizerSGD( void ); virtual void update( matrix ¶meters, matrix &gradients); }; OptimizerSGD::OptimizerSGD( double learning_rate= 0.01 ): m_learning_rate(learning_rate) { } OptimizerSGD::~OptimizerSGD( void ) { } void OptimizerSGD::update( matrix ¶meters, matrix &gradients) { parameters -= this .m_learning_rate * gradients; } class OptimizerMinBGD: public OptimizerSGD { public : OptimizerMinBGD( double learning_rate= 0.01 ); ~OptimizerMinBGD( void ); }; OptimizerMinBGD::OptimizerMinBGD( double learning_rate= 0.010000 ): OptimizerSGD(learning_rate) { } OptimizerMinBGD::~OptimizerMinBGD( void ) { }

Теперь обучим модель с помощью этих двух оптимизаторов и посмотрим на результат, чтобы лучше понять их:

#include <MALE5\MatrixExtend.mqh> #include <MALE5\preprocessing.mqh> #include <MALE5\metrics.mqh> #include <MALE5\Neural Networks\Regressor Nets.mqh> CRegressorNets *nn; StandardizationScaler scaler; vector open_, high_, low_; vector hidden_layers = { 5 }; input uint nn_epochs = 100 ; input double nn_learning_rate = 0.0001 ; input uint nn_batch_size = 32 ; input bool show_batch = false ; void OnStart () { string headers; matrix dataset = MatrixExtend::ReadCsv( "airfoil_noise_data.csv" , headers); matrix x_train, x_test; vector y_train, y_test; MatrixExtend::TrainTestSplitMatrices(dataset, x_train, y_train, x_test, y_test, 0.7 ); nn = new CRegressorNets(hidden_layers, AF_RELU_, LOSS_MSE_); x_train = scaler.fit_transform(x_train); nn.fit(x_train, y_train, new OptimizerMinBGD(nn_learning_rate), nn_epochs, nn_batch_size, show_batch); delete nn; }

Если параметру nn_batch_size установлено значение больше нуля, градиентный спуск Mini-Batch активирован независимо от того, какой оптимизатор применяется к функции обучения/обратного распространения ошибки.

backprop CRegressorNets::backpropagation( const matrix & x, const vector &y, OptimizerSGD *optimizer, const uint epochs, uint batch_size= 0 , bool show_batch_progress= false ) { OptimizerSGD optimizer_weights = optimizer; OptimizerSGD optimizer_bias = optimizer; if (batch_size> 0 ) { OptimizerMinBGD optimizer_weights; OptimizerMinBGD optimizer_bias; } CCrossValidation cross_validation; CTensors *cv_tensor; matrix validation_data = MatrixExtend::concatenate(x, y); matrix validation_x; vector validation_y; cv_tensor = cross_validation.KFoldCV(validation_data, 10 ); matrix DELTA = {}; double actual= 0 , pred= 0 ; matrix temp_inputs ={}; matrix dB = {}; matrix dW = {}; for ( ulong epoch= 0 ; epoch<epochs && ! IsStopped (); epoch++) { double epoch_start = GetTickCount (); uint num_batches = ( uint ) MathFloor (x.Rows()/(batch_size+ DBL_EPSILON )); vector batch_loss(num_batches), batch_accuracy(num_batches); vector actual_v( 1 ), pred_v( 1 ), LossGradient = {}; if (batch_size== 0 ) { for ( ulong iter= 0 ; iter<rows; iter++) { pred = predict(x.Row(iter)); actual = y[iter]; pred_v[ 0 ] = pred; actual_v[ 0 ] = actual; DELTA.Resize(mlp.outputs, 1 ); for ( int layer=( int )mlp.hidden_layers- 1 ; layer>= 0 && ! IsStopped (); layer--) { W = this .Weights_tensor.Get(layer); B = this .Bias_tensor.Get(layer); dB = DELTA; dW = DELTA.MatMul(temp_inputs.Transpose()); optimizer_weights.update(W, dW); optimizer_bias.update(B, dB); this .Weights_tensor.Add(W, layer); this .Bias_tensor.Add(B, layer); } } } else { for ( uint batch= 0 , batch_start= 0 , batch_end=batch_size; batch<num_batches; batch++, batch_start+=batch_size, batch_end=(batch_start+batch_size- 1 )) { matrix batch_x = MatrixExtend::Get(x, batch_start, batch_end- 1 ); vector batch_y = MatrixExtend::Get(y, batch_start, batch_end- 1 ); rows = batch_x.Rows(); for ( ulong iter= 0 ; iter<rows ; iter++) { pred_v[ 0 ] = predict(batch_x.Row(iter)); actual_v[ 0 ] = y[iter]; DELTA.Resize(mlp.outputs, 1 ); for ( int layer=( int )mlp.hidden_layers- 1 ; layer>= 0 && ! IsStopped (); layer--) { } W = this .Weights_tensor.Get(layer); B = this .Bias_tensor.Get(layer); dB = DELTA; dW = DELTA.MatMul(temp_inputs.Transpose()); optimizer_weights.update(W, dW); optimizer_bias.update(B, dB); this .Weights_tensor.Add(W, layer); this .Bias_tensor.Add(B, layer); } } pred_v = predict(batch_x); batch_loss[batch] = pred_v.Loss(batch_y, ENUM_LOSS_FUNCTION (m_loss_function)); batch_loss[batch] = MathIsValidNumber (batch_loss[batch]) ? (batch_loss[batch]> 1 e6 ? 1 e6 : batch_loss[batch]) : 1 e6; batch_accuracy[batch] = Metrics::r_squared(batch_y, pred_v); if (show_batch_progress) printf ( "----> batch[%d/%d] batch-loss %.5f accuracy %.3f" ,batch+ 1 ,num_batches,batch_loss[batch], batch_accuracy[batch]); } } vector validation_loss(cv_tensor.SIZE); vector validation_acc(cv_tensor.SIZE); for ( ulong i= 0 ; i<cv_tensor.SIZE; i++) { validation_data = cv_tensor.Get(i); MatrixExtend::XandYSplitMatrices(validation_data, validation_x, validation_y); vector val_preds = this .predict(validation_x);; validation_loss[i] = val_preds.Loss(validation_y, ENUM_LOSS_FUNCTION (m_loss_function)); validation_acc[i] = Metrics::r_squared(validation_y, val_preds); } pred_v = this .predict(x); if (batch_size== 0 ) { backprop_struct.training_loss[epoch] = pred_v.Loss(y, ENUM_LOSS_FUNCTION (m_loss_function)); backprop_struct.training_loss[epoch] = MathIsValidNumber (backprop_struct.training_loss[epoch]) ? (backprop_struct.training_loss[epoch]> 1 e6 ? 1 e6 : backprop_struct.training_loss[epoch]) : 1 e6; backprop_struct.validation_loss[epoch] = validation_loss.Mean(); backprop_struct.validation_loss[epoch] = MathIsValidNumber (backprop_struct.validation_loss[epoch]) ? (backprop_struct.validation_loss[epoch]> 1 e6 ? 1 e6 : backprop_struct.validation_loss[epoch]) : 1 e6; } else { backprop_struct.training_loss[epoch] = batch_loss.Mean(); backprop_struct.training_loss[epoch] = MathIsValidNumber (backprop_struct.training_loss[epoch]) ? (backprop_struct.training_loss[epoch]> 1 e6 ? 1 e6 : backprop_struct.training_loss[epoch]) : 1 e6; backprop_struct.validation_loss[epoch] = validation_loss.Mean(); backprop_struct.validation_loss[epoch] = MathIsValidNumber (backprop_struct.validation_loss[epoch]) ? (backprop_struct.validation_loss[epoch]> 1 e6 ? 1 e6 : backprop_struct.validation_loss[epoch]) : 1 e6; } double epoch_stop = GetTickCount (); printf ( "--> Epoch [%d/%d] training -> loss %.8f accuracy %.3f validation -> loss %.5f accuracy %.3f | Elapsed %s " ,epoch+ 1 ,epochs,backprop_struct.training_loss[epoch],Metrics::r_squared(y, pred_v),backprop_struct.validation_loss[epoch],validation_acc.Mean(), this .ConvertTime((epoch_stop-epoch_start)/ 1000.0 )); } isBackProp = false ; if ( CheckPointer (optimizer)!= POINTER_INVALID ) delete optimizer; return backprop_struct; }

Результаты:

Стохастический градиентный спуск (SGD): скорость обучения = 0,0001.

Batch Gradient Descent(BGD): Learning rate = 0.0001, batch size = 16

SGD сходился быстрее, был близок к локальным минимумам примерно к 10-й эпохе, в то время как BGD был примерно к 20-й эпохе, SGD сходился примерно с точностью 60 % как при обучении, так и при проверке, в то время как точность BGD составляла 15 % во время обучающей выборки и 13 % на проверочной выборке. Мы пока не можем сделать вывод, поскольку не уверены, что BGD имеет лучшую скорость обучения и размер пакета, подходящий для этого набора данных. Разные оптимизаторы лучше работают при разных скоростях обучения. Это может быть одной из причин неработоспособности SGD. И хотя он хорошо сходился без колебаний вокруг локальных минимумов, чего нельзя увидеть в SGD, так это плавны график как у BGD, что указывает на стабильный процесс обучения. Это связано с тем, что в BGD общая функция потери — это среднее значение потерь в отдельных пакетах. backprop_struct.training_loss[epoch] = batch_loss.Mean(); backprop_struct.training_loss[epoch] = MathIsValidNumber (backprop_struct.training_loss[epoch]) ? (backprop_struct.training_loss[epoch]> 1 e6 ? 1 e6 : backprop_struct.training_loss[epoch]) : 1 e6; backprop_struct.validation_loss[epoch] = validation_loss.Mean(); backprop_struct.validation_loss[epoch] = MathIsValidNumber (backprop_struct.validation_loss[epoch]) ? (backprop_struct.validation_loss[epoch]> 1 e6 ? 1 e6 : backprop_struct.validation_loss[epoch]) : 1 e6; Возможно, вы заметили на графиках, что к значениям потерь мы применили функцию log10. Эта нормализация гарантирует правильное отображение значений потерь, поскольку в ранние эпохи значения потерь иногда могут быть большими. Штрафуя большие значения, мы добиваемся того, чтобы они хорошо выглядели на графике. Реальные значения потерь можно увидеть во вкладке экспертов, а не на графике. void CRegressorNets::fit( const matrix &x, const vector &y, OptimizerSGD *optimizer, const uint epochs, uint batch_size= 0 , bool show_batch_progress= false ) { trained = true ; vector epochs_vector(epochs); for ( uint i= 0 ; i<epochs; i++) epochs_vector[i] = i+ 1 ; backprop backprop_struct; backprop_struct = this .backpropagation(x, y, optimizer, epochs, batch_size, show_batch_progress); CPlots plt; backprop_struct.training_loss = log10 (backprop_struct.training_loss); plt.Plot( "Loss vs Epochs" ,epochs_vector,backprop_struct.training_loss, "epochs" , "log10(loss)" , "training-loss" ,CURVE_LINES); backprop_struct.validation_loss = log10 (backprop_struct.validation_loss); plt.AddPlot(backprop_struct.validation_loss, "validation-loss" , clrRed ); while ( MessageBox ( "Close or Cancel Loss Vs Epoch plot to proceed" , "Training progress" , MB_OK )< 0 ) Sleep ( 1 ); isBackProp = false ; }

Оптимизатор SGD — это общий инструмент для минимизации функций потерь, а алгоритм SGD для обратного распространения ошибки — это особый метод SGD, предназначенный для расчета градиентов в нейронных сетях. Оптимизатор SGD можно сравнить с плотником, а алгоритмы SGD или Min-BGD для обратного распространения ошибки — со специализированным инструментом в их наборе инструментов.





Типы оптимизаторов нейронных сетей



Помимо оптимизаторов SGD, которые мы только что обсуждали, существуют и другие различные оптимизаторы нейронных сетей, каждый из которых использует разные стратегии для достижения оптимальных значений параметров. Ниже приведены некоторые из наиболее часто используемых оптимизаторов нейронных сетей:

Среднеквадратичное распространение (RMSProp) Адаптивный градиентный спуск (AdaGrad) Метод адаптивной оценки моментов (Adam) Adadelta Адаптивная оценка момента с ускорением Нестерова (Nadam)

Эти оптимизаторы применяются к алгоритму стохастического градиентного спуска во время обратного распространения ошибки.



01: Среднеквадратичное распространение (RMSProp)

Этот алгоритм оптимизации направлен на устранение ограничений стохастического градиентного спуска (SGD) путем адаптации скорости обучения для каждого параметра веса и смещения на основе их исторических градиентов.

Проблема с SGD:

SGD обновляет веса и смещения, используя текущий градиент и фиксированную скорость обучения. Однако в сложных функциях, коими и являются нейронные сети, величина градиентов может значительно различаться для разных параметров. Это может привести к, поскольку параметры с небольшими градиентами могут обновляться очень медленно, что также затрудняет общее обучение. Кроме того,, поскольку параметры с большими градиентами могут испытывать чрезмерные колебания во время обновлений, что делает процесс обучения нестабильным.

Теория:

Основная идея RMSprop:

Используем для контроля экспоненциальное скользящее среднее (EMA) квадратов градиентов. Для каждого параметра RMSprop отслеживает экспоненциально убывающее среднее значение квадратов градиентов. Это среднее значение отражает необходимое обновление параметра.



Нормализуем градиент. Текущий градиент для каждого параметра делится на квадратный корень из EMA квадратов градиентов вместе с небольшим сглаживающим коэффициентом (обычно обозначаемым ε), который позволяет избежать деления на ноль.

Обновляем параметры. Нормализованный градиент умножается на скорость обучения, чтобы определить обновление параметра.



Где:

EMA квадратов градиентов на временном шаге t Скорость затухания (гиперпараметр, обычно от 0,9 до 0,999) — контролирует влияние прошлых градиентов. Градиент функции потерь по параметру w на временном шаге t Значение параметра на временном шаге t Обновленное значение параметра на временном шаге t+1. η — скорость обучения (гиперпараметр) ε — коэффициент сглаживания (обычно небольшое значение, например 1e-8).

class OptimizerRMSprop { protected : double m_learning_rate; double m_decay_rate; double m_epsilon; matrix < double > cache; matrix divide( const double numerator, const matrix &denominator) { matrix res = denominator; for ( ulong i= 0 ; i<denominator.Rows(); i++) res.Row(numerator / denominator.Row(i), i); return res; } public : OptimizerRMSprop( double learning_rate= 0.01 , double decay_rate= 0.9 , double epsilon= 1 e- 8 ); ~OptimizerRMSprop( void ); virtual void update( matrix & parameters, matrix & gradients); }; OptimizerRMSprop::OptimizerRMSprop( double learning_rate= 0.01 , double decay_rate= 0.9 , double epsilon= 1 e- 8 ): m_learning_rate(learning_rate), m_decay_rate(decay_rate), m_epsilon(epsilon) { } OptimizerRMSprop::~OptimizerRMSprop( void ) { } void OptimizerRMSprop::update( matrix ¶meters, matrix &gradients) { if (cache.Rows()!=parameters.Rows() || cache.Cols()!=parameters.Cols()) { cache.Init(parameters.Rows(), parameters.Cols()); cache.Fill( 0.0 ); } cache += m_decay_rate * cache + ( 1 - m_decay_rate) * MathPow (gradients, 2 ); parameters -= divide(m_learning_rate, cache + m_epsilon) * gradients; }

Мы выбрали 100 эпох и 0,0001 — это те же значения по умолчанию, которые использовались для предыдущих оптимизаторов. Нейронной сети не удалось сойтись в течение 100 эпох, она показала точность примерно -319 и -324 в обучающей и проверочной выборках соответственно. Похоже, что при таком темпе может потребоваться более 1000 эпох, если мы не превысим локальные минимумы для такого большого количества эпох.

HK 0 15 : 10 : 15.632 Optimization Algorithms testScript (EURUSD,H1) --> Epoch [ 90 / 100 ] training -> loss 15164.85487215 accuracy - 320.064 validation -> loss 15164.99272 accuracy - 325.349 | Elapsed 0.031 Seconds HQ 0 15 : 10 : 15.663 Optimization Algorithms testScript (EURUSD,H1) --> Epoch [ 91 / 100 ] training -> loss 15161.78717397 accuracy - 319.999 validation -> loss 15161.92323 accuracy - 325.283 | Elapsed 0.031 Seconds DO 0 15 : 10 : 15.694 Optimization Algorithms testScript (EURUSD,H1) --> Epoch [ 92 / 100 ] training -> loss 15158.07142844 accuracy - 319.921 validation -> loss 15158.20512 accuracy - 325.203 | Elapsed 0.031 Seconds GE 0 15 : 10 : 15.727 Optimization Algorithms testScript (EURUSD,H1) --> Epoch [ 93 / 100 ] training -> loss 15154.92004326 accuracy - 319.854 validation -> loss 15155.05184 accuracy - 325.135 | Elapsed 0.032 Seconds GS 0 15 : 10 : 15.760 Optimization Algorithms testScript (EURUSD,H1) --> Epoch [ 94 / 100 ] training -> loss 15151.84229952 accuracy - 319.789 validation -> loss 15151.97226 accuracy - 325.069 | Elapsed 0.031 Seconds DH 0 15 : 10 : 15.796 Optimization Algorithms testScript (EURUSD,H1) --> Epoch [ 95 / 100 ] training -> loss 15148.77653633 accuracy - 319.724 validation -> loss 15148.90466 accuracy - 325.003 | Elapsed 0.031 Seconds MF 0 15 : 10 : 15.831 Optimization Algorithms testScript (EURUSD,H1) --> Epoch [ 96 / 100 ] training -> loss 15145.56414236 accuracy - 319.656 validation -> loss 15145.69033 accuracy - 324.934 | Elapsed 0.047 Seconds IL 0 15 : 10 : 15.869 Optimization Algorithms testScript (EURUSD,H1) --> Epoch [ 97 / 100 ] training -> loss 15141.85430749 accuracy - 319.577 validation -> loss 15141.97859 accuracy - 324.854 | Elapsed 0.031 Seconds KJ 0 15 : 10 : 15.906 Optimization Algorithms testScript (EURUSD,H1) --> Epoch [ 98 / 100 ] training -> loss 15138.40751503 accuracy - 319.504 validation -> loss 15138.52969 accuracy - 324.780 | Elapsed 0.032 Seconds PP 0 15 : 10 : 15.942 Optimization Algorithms testScript (EURUSD,H1) --> Epoch [ 99 / 100 ] training -> loss 15135.31136641 accuracy - 319.439 validation -> loss 15135.43169 accuracy - 324.713 | Elapsed 0.046 Seconds NM 0 15 : 10 : 15.975 Optimization Algorithms testScript (EURUSD,H1) --> Epoch [ 100 / 100 ] training -> loss 15131.73032246 accuracy - 319.363 validation -> loss 15131.84854 accuracy - 324.636 | Elapsed 0.032 Seconds

График потерь и эпох: 100 эпох, скорость обучения 0,0001.

Где использовать RMSProp?

Этот алгоритм хорошо подходит для нестационарных целей, с редкими градиентами, он проще алгоритма Adam.





02: Adagrad (алгоритм адаптивного градиента)



Adagrad — оптимизатор нейронных сетей, использующий адаптивную скорость обучения, аналогичную RMSprop. Однако у Adagrad и RMSprop есть некоторые ключевые различия в подходах.

Расчеты, лежащие в основе метода:

Накапливает прошлые градиенты. Adagrad отслеживает сумму квадратов градиентов для каждого параметра на протяжении всего процесса обучения. Это накопленное значение отражает, насколько параметр был обновлен в прошлом. cache += MathPow (gradients, 2 );

Adagrad отслеживает сумму квадратов градиентов для каждого параметра на протяжении всего процесса обучения. Это накопленное значение отражает, насколько параметр был обновлен в прошлом. Нормализует градиент. Текущий градиент для каждого параметра делится на квадратный корень из накопленной суммы квадратов градиентов вместе с небольшим сглаживающим коэффициентом (обычно обозначаемым ε), который позволяет избежать деления на ноль.

Текущий градиент для каждого параметра делится на квадратный корень из накопленной суммы квадратов градиентов вместе с небольшим сглаживающим коэффициентом (обычно обозначаемым ε), который позволяет избежать деления на ноль. Обновление параметра. Нормализованный градиент умножается на скорость обучения, чтобы определить обновление параметра. parameters -= divide( this .m_learning_rate, MathSqrt (cache + this .m_epsilon)) * gradients;

nn_learning_rate = 0.0001, epochs = 100



nn.fit(x_train, y_train, new OptimizerAdaGrad(nn_learning_rate), nn_epochs, nn_batch_size, show_batch);

График потерь и эпох:





У Adagrad была более крутая кривая обучения, и он был очень стабильным во время обновлений, но для сходимости потребовалось более 100 эпох. В итоге он получил точность примерно 44% как для обучающей, так и для проверочной выборки.

RK 0 15 : 15 : 52.202 Optimization Algorithms testScript (EURUSD,H1) --> Epoch [ 90 / 100 ] training -> loss 26.22261537 accuracy 0.445 validation -> loss 26.13118 accuracy 0.440 | Elapsed 0.031 Seconds ER 0 15 : 15 : 52.239 Optimization Algorithms testScript (EURUSD,H1) --> Epoch [ 91 / 100 ] training -> loss 26.12443561 accuracy 0.447 validation -> loss 26.03635 accuracy 0.442 | Elapsed 0.047 Seconds NJ 0 15 : 15 : 52.277 Optimization Algorithms testScript (EURUSD,H1) --> Epoch [ 92 / 100 ] training -> loss 26.11449352 accuracy 0.447 validation -> loss 26.02561 accuracy 0.442 | Elapsed 0.032 Seconds IQ 0 15 : 15 : 52.316 Optimization Algorithms testScript (EURUSD,H1) --> Epoch [ 93 / 100 ] training -> loss 26.09263184 accuracy 0.448 validation -> loss 26.00461 accuracy 0.443 | Elapsed 0.046 Seconds NH 0 15 : 15 : 52.354 Optimization Algorithms testScript (EURUSD,H1) --> Epoch [ 94 / 100 ] training -> loss 26.14277865 accuracy 0.447 validation -> loss 26.05529 accuracy 0.442 | Elapsed 0.032 Seconds HP 0 15 : 15 : 52.393 Optimization Algorithms testScript (EURUSD,H1) --> Epoch [ 95 / 100 ] training -> loss 26.09559950 accuracy 0.448 validation -> loss 26.00845 accuracy 0.443 | Elapsed 0.047 Seconds PO 0 15 : 15 : 52.442 Optimization Algorithms testScript (EURUSD,H1) --> Epoch [ 96 / 100 ] training -> loss 26.05409769 accuracy 0.448 validation -> loss 25.96754 accuracy 0.443 | Elapsed 0.046 Seconds PG 0 15 : 15 : 52.479 Optimization Algorithms testScript (EURUSD,H1) --> Epoch [ 97 / 100 ] training -> loss 25.98822082 accuracy 0.450 validation -> loss 25.90384 accuracy 0.445 | Elapsed 0.032 Seconds PN 0 15 : 15 : 52.519 Optimization Algorithms testScript (EURUSD,H1) --> Epoch [ 98 / 100 ] training -> loss 25.98781231 accuracy 0.450 validation -> loss 25.90438 accuracy 0.445 | Elapsed 0.047 Seconds EE 0 15 : 15 : 52.559 Optimization Algorithms testScript (EURUSD,H1) --> Epoch [ 99 / 100 ] training -> loss 25.91146212 accuracy 0.451 validation -> loss 25.83083 accuracy 0.446 | Elapsed 0.031 Seconds CN 0 15 : 15 : 52.595 Optimization Algorithms testScript (EURUSD,H1) --> Epoch [ 100 / 100 ] training -> loss 25.87412572 accuracy 0.452 validation -> loss 25.79453 accuracy 0.447 | Elapsed 0.047 Seconds

Преимущества метода Adagrad:

Он сходится быстрее для разреженных функций. В ситуациях, когда многие параметры обновляются нечасто из-за разреженных функций в данных, Adagrad может эффективно снизить скорость их обучения, обеспечивая более быструю сходимость этих параметров.

Ограничения метода Adagrad:

Со временем накопленная сумма квадратов градиентов в Adagrad продолжает расти, что приводит к постоянному снижению скорости обучения для всех параметров. В конечном итоге это может остановить прогресс в обучении.

Когда использовать Adagrad:

В разреженных наборах данных объектов: при работе с наборами данных, в которых многие объекты обновляются нечасто, Adagrad может эффективно ускорить сходимость этих параметров.

На ранних этапах обучения в некоторых случаях первоначальные корректировки скорости обучения с помощью Adagrad могут быть полезны перед переключением на другой оптимизатор на более позднем этапе обучения.





03: Адаптивная оценка момента (Adam)



Эффективный алгоритм оптимизации, широко используемый при обучении нейронных сетей. Сочетает в себе сильные стороны AdaGrad и RMSprop и обеспечивает эффективное и стабильное обучение.

Теория:

У алгоритма Adam есть две ключевые особенности:

Экспоненциальное скользящее среднее (EMA) градиентов — как и RMSprop, Adam поддерживает EMA квадратов градиентов (кэш), чтобы фиксировать недавнюю историю обновлений, необходимых для каждого параметра.

Экспоненциальное скользящее среднее моментов — метод Adam вводит еще одну EMA (момент), которая отслеживает скользящее среднее самих градиентов. Это позволяет частично облегчить проблему исчезновения градиентов, которая может возникнуть в некоторых сетевых архитектурах.

Нормализация и обновление:

Обновление момента — текущий градиент используется для обновления EMA моментов (m_t). this .moment = this .m_beta1 * this .moment + ( 1 - this .m_beta1) * gradients;

Обновление квадратного градиента — текущий квадратный градиент используется для обновления EMA квадратичных градиентов (cache_t).

this .cache = this .m_beta2 * this .cache + ( 1 - this .m_beta2) * MathPow (gradients, 2 );

Коррекция смещения: обе EMA (moment_t и cache_t) корректируются на смещение с использованием коэффициентов экспоненциального затухания (β1 и β2), чтобы гарантировать, что они являются несмещенными оценками истинных моментов.

matrix moment_hat = this .moment / ( 1 - MathPow ( this .m_beta1, this .time_step));

matrix cache_hat = this .cache / ( 1 - MathPow ( this .m_beta2, this .time_step));

Нормализация — аналогично RMSprop, градиент тока нормализуется с использованием скорректированных EMA и небольшого сглаживающего коэффициент (ε).

Обновления параметров — нормализованный градиент умножается на скорость обучения (η), чтобы определить обновление параметра. parameters -= ( this .m_learning_rate * moment_hat) / ( MathPow (cache_hat, 0.5 ) + this .m_epsilon);

Вот как выглядит конструктор оптимизатора Adam:

OptimizerAdam( double learning_rate= 0.01 , double beta1= 0.9 , double beta2= 0.999 , double epsilon= 1 e- 8 );

Вызов со скоростью обучения:

nn.fit(x_train, y_train, new OptimizerAdam(nn_learning_rate), nn_epochs, nn_batch_size, show_batch);

Итоговый график потерь и эпох:





Алгоритм Adam показал лучшие результаты, чем предыдущие оптимизаторы, за исключением SGD. Он показал точность примерно 53% и 52% на обучающей и проверочной обучающей выборке соответственно.

MD 0 15 : 23 : 37.651 Optimization Algorithms testScript (EURUSD,H1) --> Epoch [ 90 / 100 ] training -> loss 22.05051037 accuracy 0.533 validation -> loss 21.92528 accuracy 0.529 | Elapsed 0.047 Seconds DS 0 15 : 23 : 37.703 Optimization Algorithms testScript (EURUSD,H1) --> Epoch [ 91 / 100 ] training -> loss 22.38393234 accuracy 0.526 validation -> loss 22.25178 accuracy 0.522 | Elapsed 0.046 Seconds OK 0 15 : 23 : 37.756 Optimization Algorithms testScript (EURUSD,H1) --> Epoch [ 92 / 100 ] training -> loss 22.12091827 accuracy 0.532 validation -> loss 21.99456 accuracy 0.528 | Elapsed 0.063 Seconds OR 0 15 : 23 : 37.808 Optimization Algorithms testScript (EURUSD,H1) --> Epoch [ 93 / 100 ] training -> loss 21.94438889 accuracy 0.535 validation -> loss 21.81944 accuracy 0.532 | Elapsed 0.047 Seconds NI 0 15 : 23 : 37.862 Optimization Algorithms testScript (EURUSD,H1) --> Epoch [ 94 / 100 ] training -> loss 22.41965082 accuracy 0.525 validation -> loss 22.28371 accuracy 0.522 | Elapsed 0.062 Seconds LQ 0 15 : 23 : 37.915 Optimization Algorithms testScript (EURUSD,H1) --> Epoch [ 95 / 100 ] training -> loss 22.27254037 accuracy 0.528 validation -> loss 22.13931 accuracy 0.525 | Elapsed 0.047 Seconds FH 0 15 : 23 : 37.969 Optimization Algorithms testScript (EURUSD,H1) --> Epoch [ 96 / 100 ] training -> loss 21.93193893 accuracy 0.536 validation -> loss 21.80427 accuracy 0.532 | Elapsed 0.047 Seconds LG 0 15 : 23 : 38.024 Optimization Algorithms testScript (EURUSD,H1) --> Epoch [ 97 / 100 ] training -> loss 22.41523220 accuracy 0.525 validation -> loss 22.27900 accuracy 0.522 | Elapsed 0.063 Seconds MO 0 15 : 23 : 38.077 Optimization Algorithms testScript (EURUSD,H1) --> Epoch [ 98 / 100 ] training -> loss 22.23551304 accuracy 0.529 validation -> loss 22.10466 accuracy 0.526 | Elapsed 0.046 Seconds QF 0 15 : 23 : 38.129 Optimization Algorithms testScript (EURUSD,H1) --> Epoch [ 99 / 100 ] training -> loss 21.96662717 accuracy 0.535 validation -> loss 21.84087 accuracy 0.531 | Elapsed 0.063 Seconds GM 0 15 : 23 : 38.191 Optimization Algorithms testScript (EURUSD,H1) --> Epoch [ 100 / 100 ] training -> loss 22.29715377 accuracy 0.528 validation -> loss 22.16686 accuracy 0.524 | Elapsed 0.062 Seconds



Преимущества алгоритма Adam:

Он сходится быстрее — Adam часто сходится быстрее, чем SGD, и может быть более эффективным, чем RMSprop в различных сценариях.

Менее чувствителен к скорости обучения — по сравнению с SGD, Adam менее чувствителен к выбору скорости обучения, что делает его более надежным.

Подходит для невыпуклых функций потерь — может эффективно обрабатывать невыпуклые функции потерь, распространенные в задачах глубокого обучения.

Широкая применимость — сочетание функций алгоритма Adam делает его широко применимым оптимизатором для различных сетевых архитектур и наборов данных.

Минусы:

Настройка гиперпараметров — несмотря на то, что Adam, как правило, менее чувствителен, для оптимальной производительности все же требуется настройка гиперпараметров, таких как скорость обучения и скорость затухания.

Использование памяти — использование EMA может привести к несколько большему потреблению памяти по сравнению с SGD.

Где использовать метод Adam?

Метод Adam (Adaptive Moment Estimation) используется в нейронных сетях, когда вам нужно:

Более быстрое схождение. Нужно, чтобы ваша сеть была менее чувствительной к скорости обучения, или когда нужна адаптивная скорость обучения с большой скоростью.





04: Adadelta (Адаптивное обучение с дельтой)



Это еще один алгоритм оптимизации, используемый в нейронных сетях. Он имеет некоторое сходство с SGD и RMSProp, предлагая адаптивную скорость обучения с определенным моментом.

Adadelta стремится решить проблему фиксированной скорости обучения SGD, которая приводит к медленной сходимости и колебаниям. Алгоритм использует адаптивную скорость обучения, которая корректируется на основе прошлых квадратов градиентов, аналогично RMSProp.

Расчеты:

Используя экспоненциальное скользящее среднее (EMA) квадратов дельт, Adadelta вычисляет EMA квадратов разностей между последовательными обновлениями параметров (дельтами) для каждого параметра. Это отражает недавнюю историю того, насколько сильно изменился параметр.

this .cache = m_decay_rate * this .cache + ( 1 - m_decay_rate) * MathPow (gradients, 2 );

Адаптивная скорость обучения — текущий квадрат градиента параметра делится на EMA квадратов дельт (со сглаживающим фактором). Получается адаптивная скорость обучения, при которой контролируется размер обновления для каждого параметра.

matrix delta = lr * sqrt ( this .cache + m_epsilon) / sqrt ( pow (gradients, 2 ) + m_epsilon);

Момент — Adadelta включает в себя импульс, который учитывает предыдущее обновление параметра, аналогично импульсу SGD. Это помогает накапливать градиенты и потенциально избегать локальных минимумов. matrix momentum_term = this .m_gamma * parameters + ( 1 - this .m_gamma) * gradients; parameters -= delta * momentum_term;

где:

— EMA квадрата дельт на временном шаге t — скорость затухания (гиперпараметр, обычно от 0,9 до 0,999) — градиент функции потерь относительно параметра w на временном шаге t — значение параметра на временном шаге t — обновленное значение параметра на временном шаге t+1. ε — коэффициент сглаживания (обычно небольшое значение, например 1e-8). γ — коэффициент импульса (гиперпараметр, обычно от 0 до 1).

Преимущества оптимизатора Adadelta:

Сходится быстрее — по сравнению с SGD с фиксированной скоростью обучения, Adadelta часто может сходиться быстрее, особенно для задач с нестационарными градиентами.

Использует импульс для выхода из локальных минимумов — импульс помогает накапливать градиенты и потенциально избегать локальных минимумов в функции потерь.

Менее чувствителен к скорости обучения — как и RMSprop, метод Adadelta менее чувствителен к выбранной конкретной скорости обучения, чем SGD.

Недостатки Adadelta:

Требуется настройка гиперпараметров, таких как скорость затухания (ρ) и коэффициент импульса (γ), для оптимальной производительности. OptimizerAdaDelta( double learning_rate= 0.01 , double decay_rate= 0.95 , double gamma= 0.9 , double epsilon= 1 e- 8 );

Вычислительно затратно — поддержание EMA и учет импульса немного увеличивают вычислительные затраты по сравнению с SGD.

Когда использовать Adadelta

Adadelta может быть удобной альтернативой в определенных сценариях:

Нестационарные градиенты. Если ваша задача демонстрирует нестационарные градиенты, адаптивная скорость обучения с импульсом Adadelta может оказаться полезной.

В ситуациях, когда выход из локальных минимумов имеет решающее значение, использование импульса в Adadelta может помочь.

Я обучал модель с использованием adadelta на 100 эпохах со скоростью обучения 0,0001. Все параметры такие же, как и в других оптимизаторах:

nn.fit(x_train, y_train, new OptimizerAdaDelta(nn_learning_rate), nn_epochs, nn_batch_size, show_batch);

График потерь и эпох:





Оптимизатор Adadelta не смог обучиться, поскольку он показывал одинаковое значение потерь 15625 и точность примерно -335 на обучающих и проверочных выборках. Похоже на то, как это было с RMSProp.

NP 0 15 : 32 : 30.664 Optimization Algorithms testScript (EURUSD,H1) --> Epoch [ 90 / 100 ] training -> loss 15625.71263806 accuracy - 329.821 validation -> loss 15626.09899 accuracy - 335.267 | Elapsed 0.062 Seconds ON 0 15 : 32 : 30.724 Optimization Algorithms testScript (EURUSD,H1) --> Epoch [ 91 / 100 ] training -> loss 15625.71263806 accuracy - 329.821 validation -> loss 15626.09899 accuracy - 335.267 | Elapsed 0.063 Seconds IK 0 15 : 32 : 30.788 Optimization Algorithms testScript (EURUSD,H1) --> Epoch [ 92 / 100 ] training -> loss 15625.71263806 accuracy - 329.821 validation -> loss 15626.09899 accuracy - 335.267 | Elapsed 0.062 Seconds JQ 0 15 : 32 : 30.848 Optimization Algorithms testScript (EURUSD,H1) --> Epoch [ 93 / 100 ] training -> loss 15625.71263806 accuracy - 329.821 validation -> loss 15626.09899 accuracy - 335.267 | Elapsed 0.063 Seconds RO 0 15 : 32 : 30.914 Optimization Algorithms testScript (EURUSD,H1) --> Epoch [ 94 / 100 ] training -> loss 15625.71263806 accuracy - 329.821 validation -> loss 15626.09899 accuracy - 335.267 | Elapsed 0.062 Seconds PE 0 15 : 32 : 30.972 Optimization Algorithms testScript (EURUSD,H1) --> Epoch [ 95 / 100 ] training -> loss 15625.71263806 accuracy - 329.821 validation -> loss 15626.09899 accuracy - 335.267 | Elapsed 0.063 Seconds CS 0 15 : 32 : 31.029 Optimization Algorithms testScript (EURUSD,H1) --> Epoch [ 96 / 100 ] training -> loss 15625.71263806 accuracy - 329.821 validation -> loss 15626.09899 accuracy - 335.267 | Elapsed 0.047 Seconds DI 0 15 : 32 : 31.086 Optimization Algorithms testScript (EURUSD,H1) --> Epoch [ 97 / 100 ] training -> loss 15625.71263806 accuracy - 329.821 validation -> loss 15626.09899 accuracy - 335.267 | Elapsed 0.062 Seconds DG 0 15 : 32 : 31.143 Optimization Algorithms testScript (EURUSD,H1) --> Epoch [ 98 / 100 ] training -> loss 15625.71263806 accuracy - 329.821 validation -> loss 15626.09899 accuracy - 335.267 | Elapsed 0.063 Seconds FM 0 15 : 32 : 31.202 Optimization Algorithms testScript (EURUSD,H1) --> Epoch [ 99 / 100 ] training -> loss 15625.71263806 accuracy - 329.821 validation -> loss 15626.09899 accuracy - 335.267 | Elapsed 0.046 Seconds GI 0 15 : 32 : 31.258 Optimization Algorithms testScript (EURUSD,H1) --> Epoch [ 100 / 100 ] training -> loss 15625.71263806 accuracy - 329.821 validation -> loss 15626.09899 accuracy - 335.267 | Elapsed 0.063 Seconds





05: Адаптивная оценка момента с ускорением Нестерова Nadam



Этот алгоритм оптимизации сочетает в себе сильные стороны двух популярных оптимизаторов: Adam (Adaptive Moment Estimation) и Nesterov Momentum. Он направлен на достижение более быстрой сходимости и потенциально лучшей производительности по сравнению с методом Adam, особенно в ситуациях с зашумленными градиентами.

Подход метода Nadam:

Он наследует основные функции от оптимизатора Adam:

class OptimizerNadam: protected OptimizerAdam { protected : double m_gamma; public : OptimizerNadam( double learning_rate= 0.01 , double beta1= 0.9 , double beta2= 0.999 , double gamma= 0.9 , double epsilon= 1 e- 8 ); ~OptimizerNadam( void ); virtual void update( matrix ¶meters, matrix &gradients); }; OptimizerNadam::OptimizerNadam( double learning_rate= 0.010000 , double beta1= 0.9 , double beta2= 0.999 , double gamma= 0.9 , double epsilon= 1 e- 8 ) :OptimizerAdam(learning_rate, beta1, beta2, epsilon), m_gamma(gamma) { }

В том числе:

EMA (экспоненциальных скользящих средних) — он отслеживает EMA квадратов градиентов (cache_t) и EMA моментов (m_t), как и Adam.





Расчеты адаптивной скорости обучения — на основе этих EMA рассчитывается адаптивная скорость обучения, которая корректируется для каждого параметра.

Включает в себя импульс Нестерова. Nadam использует концепцию импульса Нестерова. Это включает в себя:

Градиент предсказания — перед обновлением параметра на основе текущего градиента Nadam оценивает градиент "заглядывания в будущее", используя текущий градиент и момент импульса.

Обновление с помощью градиента предсказания — затем обновление параметров выполняется с использованием этого градиента "заглядывания в будущее" (peek), что потенциально приводит к более быстрой сходимости и улучшенной обработке зашумленных градиентов.

Расчет Nadam:

Обновление EMA импульсов (так же, как у Adam)



Обновление EMA квадратов градиентов (как у Adam)



Коррекция смещения на импульсы (как у Adam)



Коррекция смещения для квадратов градиентов (как у Adam)



Импульс Нестерова (с использованием предыдущей оценки градиента)



Обновление предыдущей оценки градиента

Обновление параметра с помощью импульса Нестерова matrix nesterov_moment = m_gamma * moment_hat + ( 1 - m_gamma) * gradients; parameters -= m_learning_rate * nesterov_moment / sqrt (cache_hat + m_epsilon);

Преимущества алгоритма Nadam:

Это быстрее — по сравнению с методом Adam, Nadam потенциально может достичь более быстрой сходимости, особенно для проблем с зашумленными градиентами.

Лучше справляется с шумными градиентами — импульс Нестерова в алгоритме Nadam может помочь сгладить шумные градиенты и привести к повышению производительности.

Также обладает всеми преимуществами Adam, включая адаптивность и меньшую чувствительность к выбору скорости обучения.

Минусы:

Для оптимальной производительности требуется настройка гиперпараметров: скорость обучения, скорость затухания и коэффициент импульса.

Хотя Nadam кажется довольно перспективным, не во всех случаях работает лучше, чем Adam. Необходимы дальнейшие исследования и эксперименты.

Когда использовать метод Nadam?

Может стать отличной альтернативой алгоритму Adam в задачах, где есть шумные градиенты.

Я добавил вызов алгоритма Nadam с параметрами по умолчанию и той же скоростью обучения, которую мы использовали для всех ранее обсуждавшихся оптимизаторов. В итоге получил вторые по качеству результаты после Adam, точность примерно 47% как на обучающей, так и на проверочной выборке. Nadam совершил больше колебаний вокруг локальных минимумов, чем другие обсуждаемые в этой статье методы.

IL 0 15 : 37 : 56.549 Optimization Algorithms testScript (EURUSD,H1) --> Epoch [ 90 / 100 ] training -> loss 25.23632476 accuracy 0.466 validation -> loss 25.06902 accuracy 0.462 | Elapsed 0.062 Seconds LK 0 15 : 37 : 56.619 Optimization Algorithms testScript (EURUSD,H1) --> Epoch [ 91 / 100 ] training -> loss 24.60851222 accuracy 0.479 validation -> loss 24.44829 accuracy 0.475 | Elapsed 0.078 Seconds RS 0 15 : 37 : 56.690 Optimization Algorithms testScript (EURUSD,H1) --> Epoch [ 92 / 100 ] training -> loss 24.68657614 accuracy 0.477 validation -> loss 24.53442 accuracy 0.473 | Elapsed 0.078 Seconds IJ 0 15 : 37 : 56.761 Optimization Algorithms testScript (EURUSD,H1) --> Epoch [ 93 / 100 ] training -> loss 24.89495551 accuracy 0.473 validation -> loss 24.73423 accuracy 0.469 | Elapsed 0.063 Seconds GQ 0 15 : 37 : 56.832 Optimization Algorithms testScript (EURUSD,H1) --> Epoch [ 94 / 100 ] training -> loss 25.25899364 accuracy 0.465 validation -> loss 25.09940 accuracy 0.461 | Elapsed 0.078 Seconds QI 0 15 : 37 : 56.901 Optimization Algorithms testScript (EURUSD,H1) --> Epoch [ 95 / 100 ] training -> loss 25.17698272 accuracy 0.467 validation -> loss 25.01065 accuracy 0.463 | Elapsed 0.063 Seconds FP 0 15 : 37 : 56.976 Optimization Algorithms testScript (EURUSD,H1) --> Epoch [ 96 / 100 ] training -> loss 25.36663261 accuracy 0.463 validation -> loss 25.20273 accuracy 0.459 | Elapsed 0.078 Seconds FO 0 15 : 37 : 57.056 Optimization Algorithms testScript (EURUSD,H1) --> Epoch [ 97 / 100 ] training -> loss 23.34069092 accuracy 0.506 validation -> loss 23.19590 accuracy 0.502 | Elapsed 0.078 Seconds OG 0 15 : 37 : 57.128 Optimization Algorithms testScript (EURUSD,H1) --> Epoch [ 98 / 100 ] training -> loss 23.48894694 accuracy 0.503 validation -> loss 23.33753 accuracy 0.499 | Elapsed 0.078 Seconds ON 0 15 : 37 : 57.203 Optimization Algorithms testScript (EURUSD,H1) --> Epoch [ 99 / 100 ] training -> loss 23.03205165 accuracy 0.512 validation -> loss 22.88233 accuracy 0.509 | Elapsed 0.062 Seconds ME 0 15 : 37 : 57.275 Optimization Algorithms testScript (EURUSD,H1) --> Epoch [ 100 / 100 ] training -> loss 24.98193438 accuracy 0.471 validation -> loss 24.82652 accuracy 0.467 | Elapsed 0.079 Seconds

Ниже приведен график потерь и эпох:





Заключительные мысли



Выбор лучшего оптимизатора зависит от вашей конкретной проблемы, набора данных, сетевой архитектуры и параметров. Эксперименты — ключ к поиску наиболее эффективного оптимизатора для вашей задачи обучения нейронной сети. Adam показал себя лучшим оптимизатором для многих нейронных сетей благодаря своей способности сходиться быстрее, он менее чувствителен к скорости обучения и адаптирует свою скорость обучения в зависимости от импульса. Это хороший вариант для первого выбора, особенно в случае сложной проблемы или когда вы не уверены, какой оптимизатор использовать изначально.

Удачи.

За развитием этой модели машинного обучения и многого другого из этой серии статей можно следить в моем репозиторий на GitHub.

Содержимое вложения:

Файл Описание/назначение MatrixExtend.mqh Дополнительные функции для работы с матрицами. metrics.mqh Функции и код для измерения производительности моделей машинного обучения. preprocessing.mqh Библиотека для предварительной обработки необработанных входных данных, чтобы сделать их пригодными для использования в моделях машинного обучения. plots.mqh Библиотека для построения векторов и матриц optimizers.mqh Include-файл, содержит все оптимизаторы нейронных сетей, обсуждаемые в этой статье. cross_validation.mqh Библиотека, содержащая методы перекрестной проверки. Tensors.mqh Библиотека, содержащая тензоры, объекты алгебраических 3D-матриц на простом языке MQL5. Regressor Nets.mqh Содержит нейронные сети для решения задачи регрессии. Optimization Algorithms testScript.mq5 Скрипт для запуска кода из всех включаемых файлов и набора данных. Это основной файл. airfoil_noise_data.csv Данные для задачи регрессии Airfoil



