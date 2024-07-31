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Машинное обучение и Data Science (Часть 21): Сравниваем алгоритмы оптимизации в нейронных сетях

Машинное обучение и Data Science (Часть 21): Сравниваем алгоритмы оптимизации в нейронных сетях

MetaTrader 5Тестер |
2 015 3
Omega J Msigwa
Omega J Msigwa

                                        «Я не утверждаю, что нейронные сети — это просто. Нужно быть экспертом, чтобы заставить их работать. Но у этого опыта гораздо более широкое применение. Те усилия, которые раньше уходили на разработку функций, теперь направлены на разработку архитектуры, функции потерь и схемы оптимизации. Ручной труд переходит на более высокий уровень абстракции».

Стефано Соатто


Введение

Кажется, сегодня все интересуются искусственным интеллектом. Он повсюду, и крупные игроки в технологической индустрии, такие как Google и Microsoft, стоящие за openAI, продвигают использование ИИ в самых различных аспектах и отраслях, таких как развлечения, индустрия здравоохранения, искусство, творчество, и т. д. 

Идея нейронных сетей и машинного обучения уже давно доступна и в MetaTrader 5. Например, в языке есть нативная поддержка матриц и векторов и архитектуры ONNX. Стало возможным создавать торговые модели с искусственным интеллектом любой сложности. Вам даже не нужно быть экспертом в линейной алгебре или других смежных науках, чтобы понимать все, что происходит в системе.

Несмотря на все это, сейчас труднее найти основы машинного обучения, чем когда-либо. Но без базовых знаний невозможно понять, как работает ИИ и как его можно использовать. Понимание того, что нужно делать и для чего, делает вас гибче и позволяет реализовать разные возможности. Есть очень много вещей, которые нам предстоит обсудить в области машинного обучения. Сегодня мы поговорим об алгоритмах оптимизации, узнаем, что это такое и как они соотносятся друг с другом, когда и какой алгоритм оптимизации следует выбрать для повышения производительности и точности нейронных сетей.

Оптимизаторы нейронных сетей

Тема, обсуждаемая в этой статье, поможет вам понять алгоритмы оптимизации в целом, то есть эти знания пригодятся вам даже при работе с моделями Scikit-Learn,Tensorflow или Pytorch из Python, так как эти оптимизаторы универсальны для всех нейронных сетей, независимо от того, какой язык программирования вы используете.


Что такое оптимизаторы нейронных сетей?

Согласно определению, оптимизаторы — это алгоритмы, которые точно настраивают параметры нейронной сети во время обучения. Их цель — минимизировать функцию потерь, что в конечном итоге приведет к повышению производительности.

Итак, оптимизаторы нейронных сетей:

  1. Являются ключевыми параметрами, которые влияют на нейронную сеть. Определяют, как изменить каждый параметр на каждой итерации обучения.
  2. Измеряют несоответствие между фактическими значениями и прогнозами нейронной сети. Пытаются постепенно уменьшить эту ошибку.

Для начала рекомендую ознакомиться со статьей "Разбираем нейронные сети", если вы ее еще не читали. В данной статье мы будем улучшать модель нейронной сети, которую построили с нуля предыдущей статье, добавив в нее оптимизаторы.

Прежде чем познакомимся с различными типами оптимизаторов, нам необходимо понять алгоритмы обратного распространения ошибки. Обычно выделяют три алгоритма:

  1. Стохастический градиентный спуск (Stochastic Gradient Descent, SGD)
  2. Пакетный градиентный спуск (Batch Gradient Descent BGD)
  3. Мини-пакетный градиентный спуск

01: Алгоритм стохастического градиентного спуска (SGD)

Стохастический градиентный спуск — это фундаментальный алгоритм оптимизации, используемый для обучения нейронных сетей. Он итеративно обновляет веса и смещения сети таким образом, чтобы минимизировать функцию потерь. Функция потерь измеряет несоответствие между предсказаниями сети и фактическими метками (целевыми значениями) в обучающих данных.

Основные процессы, задействованные в этих алгоритмах оптимизации, одинаковы. Они включают в себя следующие этапы:

  1. Итерация
  2. Обратное распространение ошибки
  3. Обновление весов и смещений

Эти алгоритмы различаются тем, как обрабатываются итерации и как часто обновляются веса и смещения. Алгоритм SGD обновляет параметры нейронной сети (веса и смещения) по одному обучающему примеру (точке данных) за раз.

void CRegressorNets::backpropagation(const matrix& x, const vector &y)
 {   
    for (ulong epoch=0; epoch<epochs && !IsStopped(); epoch++)
      { 
        
        for (ulong iter=0; iter<rows; iter++) //iterate through all data points
          {             
             for (int layer=(int)mlp.hidden_layers-1; layer>=0 && !IsStopped(); layer--) //Loop through the network backward from last to first layer
               {    
                // find partial derivatives of each layer WRT the loss function dW and dB
                
                 
                //--- Weights updates
                 
                 optimizer_weights.update(W, dW);
                 optimizer_bias.update(B, dB);
                 
                 this.W_tensor.Add(W, layer);
                 this.B_tensor.Add(B, layer);
               }
         }
     }
 }

Преимущества алгоритма:

  • Вычислительная эффективность при работе с большими наборами данных.
  • Иногда может сходиться быстрее, чем BGD и мини-пакетный градиентный спуск, особенно для невыпуклых функций потерь, поскольку использует одну обучающую выборку за раз.
  • Хорошо избегает локальных минимумов: благодаря зашумленным обновлениям в SGD имеет возможность выходить за пределы локальных минимумов и сходиться к глобальным минимумам.

Минусы:

  • Обновления могут быть зашумленными, что приводит к зигзагообразному поведению во время обучения.
  • Может не всегда сходиться к глобальному минимуму.
  • Медленно сходится, может потребоваться больше эпох, поскольку он обновляет параметры для каждого обучающего примера по одному.
  • Чувствителен к скорости обучения. Выбор скорости обучения может очень сильно повлиять на результаты алгоритма: более высокая скорость обучения может привести к тому, что алгоритм выйдет за пределы глобальных минимумов, а более низкая скорость обучения замедляет процесс сходимости.
Стохастический градиентный спуск больше подходит для оптимизации невыпуклых функций поскольку умеет избегать локальных минимумов и находить глобальный минимум.


02: Пакетный алгоритм градиентного спуска (BGD):

В отличие от SGD, пакетный градиентный спуск (BGD) вычисляет градиенты, используя весь набор данных на каждой итерации.

Преимущества:

Теоретически сходится к минимуму, если функция потерь гладкая и выпуклая.

Минусы:

Для больших наборов данных может быть затратно в вычислительном отношении, так как требуется повторная обработка всего набора данных.

Я не буду реализовывать его в нашей нейронной сети, с которой мы работаем в данный момент, но его можно легко реализовать, как и описанный ниже мини-пакетный градиентный спуск. При желании вы сможете реализовать его самостоятельно.


03: Мини-пакетный градиентный спуск:

Этот алгоритм является компромиссом между SGD и BGD. Он обновляет параметры сети, используя небольшое подмножество (мини-пакет) обучающих данных на каждой итерации.

Преимущества:

  • Обеспечивает хороший баланс между вычислительной эффективностью и стабильностью обновлений по сравнению с SGD и BGD.
  • Может обрабатывать большие наборы данных более эффективно, чем BGD.

Минусы:

  • Может потребоваться дополнительная настройка размера мини-пакета по сравнению с SGD.
  • Вычислительно затратен по сравнению с SGD, потребляет много памяти для пакетного хранения и обработки.
  • При большом количестве больших пакетов обучение может занять много времени.

Ниже приведен псевдокод того, как выглядит алгоритм мини-пакетного градиентного спуска:

void CRegressorNets::backpropagation(const matrix& x, const vector &y, OptimizerSGD *sgd, const uint epochs, uint batch_size=0, bool show_batch_progress=false)
 {

  //....
    for (ulong epoch=0; epoch<epochs && !IsStopped(); epoch++)
      { 
               
            for (uint batch=0, batch_start=0, batch_end=batch_size; batch<num_batches; batch++, batch_start+=batch_size, batch_end=(batch_start+batch_size-1))
               {
                  matrix batch_x = MatrixExtend::Get(x, batch_start, batch_end-1);
                  vector batch_y = MatrixExtend::Get(y, batch_start, batch_end-1);
                  
                  rows = batch_x.Rows();              
                  
                    for (ulong iter=0; iter<rows ; iter++) //replace to rows 
                      {
                        pred_v[0] = predict(batch_x.Row(iter));
                        actual_v[0] = y[iter];
                        
                        // Find derivatives WRT weights dW and bias dB    
                        //....                    
                            
                         //--- Updating the weights using a given optimizer
                           
                           optimizer_weights.update(W, dW); 
                           optimizer_bias.update(B, dB);
                           
                           this.Weights_tensor.Add(W, layer);
                           this.Bias_tensor.Add(B, layer);  
                        }
                   }
       }
 }

В основе этих двух алгоритмов по умолчанию есть Простое правило обновления градиентного спуска, которое обычно называют Оптимизатор SGD или Mini-BGD.

class OptimizerSGD
  {
protected:
   double m_learning_rate;
   
public:
                     OptimizerSGD(double learning_rate=0.01);
                    ~OptimizerSGD(void);
                     
                    virtual void update(matrix &parameters, matrix &gradients);
  };
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
OptimizerSGD::OptimizerSGD(double learning_rate=0.01):
 m_learning_rate(learning_rate)
 {
 
 }
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
OptimizerSGD::~OptimizerSGD(void)
 {
 
 }
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
void OptimizerSGD::update(matrix &parameters, matrix &gradients)
 {
    parameters -= this.m_learning_rate * gradients; //Simple gradient descent update rule
 }
 
 
//+------------------------------------------------------------------+
//|  Batch Gradient Descent (BGD): This optimizer computes the       |
//|  gradients of the loss function on the entire training dataset   |
//|  and updates the parameters accordingly. It can be slow and      |
//|  memory-intensive for large datasets but tends to provide a      |
//|  stable convergence.                                             |
//+------------------------------------------------------------------+


class OptimizerMinBGD: public OptimizerSGD
  {
public:
                     OptimizerMinBGD(double learning_rate=0.01);
                    ~OptimizerMinBGD(void);
  };
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
OptimizerMinBGD::OptimizerMinBGD(double learning_rate=0.010000): OptimizerSGD(learning_rate)
 {
 
 }
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
OptimizerMinBGD::~OptimizerMinBGD(void)
 {
 
 }

Теперь обучим модель с помощью этих двух оптимизаторов и посмотрим на результат, чтобы лучше понять их:

#include <MALE5\MatrixExtend.mqh>
#include <MALE5\preprocessing.mqh>
#include <MALE5\metrics.mqh>
#include <MALE5\Neural Networks\Regressor Nets.mqh>
CRegressorNets *nn;


StandardizationScaler scaler;
vector open_, high_, low_;

vector hidden_layers = {5};
input uint nn_epochs = 100;
input double nn_learning_rate = 0.0001;
input uint nn_batch_size =32;
input bool show_batch = false;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//---

  string headers;
  matrix dataset = MatrixExtend::ReadCsv("airfoil_noise_data.csv", headers);
  
  matrix x_train, x_test;
  vector y_train, y_test;
  
  MatrixExtend::TrainTestSplitMatrices(dataset, x_train, y_train, x_test, y_test, 0.7);
  
  nn = new CRegressorNets(hidden_layers, AF_RELU_, LOSS_MSE_); 
  
  x_train = scaler.fit_transform(x_train);
  
  nn.fit(x_train, y_train, new OptimizerMinBGD(nn_learning_rate), nn_epochs, nn_batch_size, show_batch);
   
  delete nn; 
  }

Если параметру nn_batch_size установлено значение больше нуля, градиентный спуск Mini-Batch активирован независимо от того, какой оптимизатор применяется к функции обучения/обратного распространения ошибки.

backprop CRegressorNets::backpropagation(const matrix& x, const vector &y, OptimizerSGD *optimizer, const uint epochs, uint batch_size=0, bool show_batch_progress=false)
 {
//...
//...

//--- Optimizer use selected optimizer when batch_size ==0 otherwise use the batch gradient descent
      
   OptimizerSGD optimizer_weights = optimizer;
   OptimizerSGD optimizer_bias = optimizer;
   
   if (batch_size>0)
    {
      OptimizerMinBGD optimizer_weights;
      OptimizerMinBGD optimizer_bias;
    }
     
//--- Cross validation

    CCrossValidation cross_validation;      
    CTensors *cv_tensor;
    matrix validation_data = MatrixExtend::concatenate(x, y);
    matrix validation_x;
    vector validation_y;
    
    cv_tensor = cross_validation.KFoldCV(validation_data, 10); //k-fold cross validation | 10 folds selected
    
//---

    matrix DELTA = {};
    double actual=0, pred=0;
    
    matrix temp_inputs ={};
    
    matrix dB = {}; //Bias Derivatives
    matrix dW = {}; //Weight Derivatives
    
   
    for (ulong epoch=0; epoch<epochs && !IsStopped(); epoch++)
      {        
        double epoch_start = GetTickCount(); 

        uint num_batches = (uint)MathFloor(x.Rows()/(batch_size+DBL_EPSILON));
        
        vector batch_loss(num_batches), 
               batch_accuracy(num_batches);
                       
         vector actual_v(1), pred_v(1), LossGradient = {};
         if (batch_size==0) //Stochastic Gradient Descent
          {
           for (ulong iter=0; iter<rows; iter++) //iterate through all data points
             {
               pred = predict(x.Row(iter));
               actual = y[iter];
               
               pred_v[0] = pred; 
               actual_v[0] = actual; 
   //---
                
                DELTA.Resize(mlp.outputs,1);
                
                for (int layer=(int)mlp.hidden_layers-1; layer>=0 && !IsStopped(); layer--) //Loop through the network backward from last to first layer
                  {    
                    //..... backpropagation and finding derivatives code        
                    
                    //-- Observation | DeLTA matrix is same size as the bias matrix
                    
                    W = this.Weights_tensor.Get(layer);
                    B = this.Bias_tensor.Get(layer);
                  
                   //--- Derivatives wrt weights and bias
                  
                    dB = DELTA;
                    dW = DELTA.MatMul(temp_inputs.Transpose());                   
                    
                   //--- Weights updates
                    
                    optimizer_weights.update(W, dW);
                    optimizer_bias.update(B, dB);
                    
                    this.Weights_tensor.Add(W, layer);
                    this.Bias_tensor.Add(B, layer);
                  }
             }
         }
        else //Batch Gradient Descent
          {
               
            for (uint batch=0, batch_start=0, batch_end=batch_size; batch<num_batches; batch++, batch_start+=batch_size, batch_end=(batch_start+batch_size-1))
               {
                  matrix batch_x = MatrixExtend::Get(x, batch_start, batch_end-1);
                  vector batch_y = MatrixExtend::Get(y, batch_start, batch_end-1);
                  
                  rows = batch_x.Rows();              
                  
                    for (ulong iter=0; iter<rows ; iter++) //iterate through all data points
                      {
                        pred_v[0] = predict(batch_x.Row(iter));
                        actual_v[0] = y[iter];
                        
            //---
                        
                      DELTA.Resize(mlp.outputs,1);
                      
                      for (int layer=(int)mlp.hidden_layers-1; layer>=0 && !IsStopped(); layer--) //Loop through the network backward from last to first layer
                        {    
                         //..... backpropagation and finding derivatives code   
                            }
                          
                          //-- Observation | DeLTA matrix is same size as the bias matrix
                          
                          W = this.Weights_tensor.Get(layer);
                          B = this.Bias_tensor.Get(layer);
                        
                         //--- Derivatives wrt weights and bias
                        
                          dB = DELTA;
                          dW = DELTA.MatMul(temp_inputs.Transpose());                   
                          
                         //--- Weights updates
                          
                          optimizer_weights.update(W, dW);
                          optimizer_bias.update(B, dB);
                          
                          this.Weights_tensor.Add(W, layer);
                          this.Bias_tensor.Add(B, layer);
                        }
                    }
                 
                 pred_v = predict(batch_x);
                 
                 batch_loss[batch] = pred_v.Loss(batch_y, ENUM_LOSS_FUNCTION(m_loss_function));
                 batch_loss[batch] = MathIsValidNumber(batch_loss[batch]) ? (batch_loss[batch]>1e6 ? 1e6 : batch_loss[batch]) : 1e6; //Check for nan and return some large value if it is nan
                 
                 batch_accuracy[batch] = Metrics::r_squared(batch_y, pred_v);
                 
                 if (show_batch_progress)
                  printf("----> batch[%d/%d] batch-loss %.5f accuracy %.3f",batch+1,num_batches,batch_loss[batch], batch_accuracy[batch]);  
              }
          }
          
//--- End of an epoch
      
        vector validation_loss(cv_tensor.SIZE);
        vector validation_acc(cv_tensor.SIZE);
        for (ulong i=0; i<cv_tensor.SIZE; i++)
          {
            validation_data = cv_tensor.Get(i);
            MatrixExtend::XandYSplitMatrices(validation_data, validation_x, validation_y);
            
            vector val_preds = this.predict(validation_x);;
            
            validation_loss[i] = val_preds.Loss(validation_y, ENUM_LOSS_FUNCTION(m_loss_function));
            validation_acc[i] = Metrics::r_squared(validation_y, val_preds);
          }
                  
        pred_v = this.predict(x);
        
        if (batch_size==0)
          {      
              backprop_struct.training_loss[epoch] = pred_v.Loss(y, ENUM_LOSS_FUNCTION(m_loss_function));
              backprop_struct.training_loss[epoch] = MathIsValidNumber(backprop_struct.training_loss[epoch]) ? (backprop_struct.training_loss[epoch]>1e6 ? 1e6 : backprop_struct.training_loss[epoch]) : 1e6; //Check for nan and return some large value if it is nan
              backprop_struct.validation_loss[epoch] = validation_loss.Mean();
              backprop_struct.validation_loss[epoch] = MathIsValidNumber(backprop_struct.validation_loss[epoch]) ? (backprop_struct.validation_loss[epoch]>1e6 ? 1e6 : backprop_struct.validation_loss[epoch]) : 1e6; //Check for nan and return some large value if it is nan
          }
        else
          {
              backprop_struct.training_loss[epoch] = batch_loss.Mean();
              backprop_struct.training_loss[epoch] = MathIsValidNumber(backprop_struct.training_loss[epoch]) ? (backprop_struct.training_loss[epoch]>1e6 ? 1e6 : backprop_struct.training_loss[epoch]) : 1e6; //Check for nan and return some large value if it is nan
              backprop_struct.validation_loss[epoch] = validation_loss.Mean();
              backprop_struct.validation_loss[epoch] = MathIsValidNumber(backprop_struct.validation_loss[epoch]) ? (backprop_struct.validation_loss[epoch]>1e6 ? 1e6 : backprop_struct.validation_loss[epoch]) : 1e6; //Check for nan and return some large value if it is nan
          }
          
        double epoch_stop = GetTickCount();  
        printf("--> Epoch [%d/%d] training -> loss %.8f accuracy %.3f validation -> loss %.5f accuracy %.3f | Elapsed %s ",epoch+1,epochs,backprop_struct.training_loss[epoch],Metrics::r_squared(y, pred_v),backprop_struct.validation_loss[epoch],validation_acc.Mean(),this.ConvertTime((epoch_stop-epoch_start)/1000.0));
     }
     
   isBackProp = false;
   
  if (CheckPointer(optimizer)!=POINTER_INVALID)  
    delete optimizer;
    
   return backprop_struct;
 }

Результаты:

Стохастический градиентный спуск (SGD): скорость обучения = 0,0001.

Стохастический градиентный спуск

Batch Gradient Descent(BGD): Learning rate = 0.0001, batch size = 16

Пакетный градиентный спуск

SGD сходился быстрее, был близок к локальным минимумам примерно к 10-й эпохе, в то время как BGD был примерно к 20-й эпохе, SGD сходился примерно с точностью 60 % как при обучении, так и при проверке, в то время как точность BGD составляла 15 % во время обучающей выборки и 13 % на проверочной выборке. Мы пока не можем сделать вывод, поскольку не уверены, что BGD имеет лучшую скорость обучения и размер пакета, подходящий для этого набора данных. Разные оптимизаторы лучше работают при разных скоростях обучения. Это может быть одной из причин неработоспособности SGD. И хотя он хорошо сходился без колебаний вокруг локальных минимумов, чего нельзя увидеть в SGD, так это плавны график как у BGD, что указывает на стабильный процесс обучения. Это связано с тем, что в BGD общая функция потери — это среднее значение потерь в отдельных пакетах.

  backprop_struct.training_loss[epoch] = batch_loss.Mean();
  backprop_struct.training_loss[epoch] = MathIsValidNumber(backprop_struct.training_loss[epoch]) ? (backprop_struct.training_loss[epoch]>1e6 ? 1e6 : backprop_struct.training_loss[epoch]) : 1e6; //Check for nan and return some large value if it is nan
  backprop_struct.validation_loss[epoch] = validation_loss.Mean();
  backprop_struct.validation_loss[epoch] = MathIsValidNumber(backprop_struct.validation_loss[epoch]) ? (backprop_struct.validation_loss[epoch]>1e6 ? 1e6 : backprop_struct.validation_loss[epoch]) : 1e6; //Check for nan and return some large value if it is nan

Возможно, вы заметили на графиках, что к значениям потерь мы применили функцию log10. Эта нормализация гарантирует правильное отображение значений потерь, поскольку в ранние эпохи значения потерь иногда могут быть большими. Штрафуя большие значения, мы добиваемся того, чтобы они хорошо выглядели на графике. Реальные значения потерь можно увидеть во вкладке экспертов, а не на графике.

void CRegressorNets::fit(const matrix &x, const vector &y, OptimizerSGD *optimizer, const uint epochs, uint batch_size=0, bool show_batch_progress=false)
 {
  trained = true; //The fit method has been called
  
  vector epochs_vector(epochs);  for (uint i=0; i<epochs; i++) epochs_vector[i] = i+1;
  
  backprop backprop_struct;
  
  backprop_struct = this.backpropagation(x, y, optimizer, epochs, batch_size, show_batch_progress); //Run backpropagation
  

  CPlots plt;
  
  backprop_struct.training_loss = log10(backprop_struct.training_loss); //Logarithmic scalling
  plt.Plot("Loss vs Epochs",epochs_vector,backprop_struct.training_loss,"epochs","log10(loss)","training-loss",CURVE_LINES);
  backprop_struct.validation_loss = log10(backprop_struct.validation_loss);
  plt.AddPlot(backprop_struct.validation_loss,"validation-loss",clrRed);
  
   while (MessageBox("Close or Cancel Loss Vs Epoch plot to proceed","Training progress",MB_OK)<0)
    Sleep(1);

  isBackProp = false;
 }

Оптимизатор SGD — это общий инструмент для минимизации функций потерь, а алгоритм SGD для обратного распространения ошибки — это особый метод SGD, предназначенный для расчета градиентов в нейронных сетях.

Оптимизатор SGD можно сравнить с плотником, а алгоритмы SGD или Min-BGD для обратного распространения ошибки — со специализированным инструментом в их наборе инструментов.


Типы оптимизаторов нейронных сетей

Помимо оптимизаторов SGD, которые мы только что обсуждали, существуют и другие различные оптимизаторы нейронных сетей, каждый из которых использует разные стратегии для достижения оптимальных значений параметров. Ниже приведены некоторые из наиболее часто используемых оптимизаторов нейронных сетей:

  1. Среднеквадратичное распространение (RMSProp)
  2. Адаптивный градиентный спуск (AdaGrad)
  3. Метод адаптивной оценки моментов (Adam)
  4. Adadelta
  5. Адаптивная оценка момента с ускорением Нестерова (Nadam)
Эти оптимизаторы применяются к алгоритму стохастического градиентного спуска во время обратного распространения ошибки.


01: Среднеквадратичное распространение (RMSProp)

Этот алгоритм оптимизации направлен на устранение ограничений стохастического градиентного спуска (SGD) путем адаптации скорости обучения для каждого параметра веса и смещения на основе их исторических градиентов.

Проблема с SGD:

SGD обновляет веса и смещения, используя текущий градиент и фиксированную скорость обучения. Однако в сложных функциях, коими и являются нейронные сети, величина градиентов может значительно различаться для разных параметров. Это может привести к медленному схождению, поскольку параметры с небольшими градиентами могут обновляться очень медленно, что также затрудняет общее обучение. Кроме того, SGD может вызвать большие колебания, поскольку параметры с большими градиентами могут испытывать чрезмерные колебания во время обновлений, что делает процесс обучения нестабильным.

Теория:

Основная идея RMSprop:

  • Используем для контроля экспоненциальное скользящее среднее (EMA) квадратов градиентов. Для каждого параметра RMSprop отслеживает экспоненциально убывающее среднее значение квадратов градиентов. Это среднее значение отражает необходимое обновление параметра.
    Обновление квадратных градиентов в rms prop
  • Нормализуем градиент. Текущий градиент для каждого параметра делится на квадратный корень из EMA квадратов градиентов вместе с небольшим сглаживающим коэффициентом (обычно обозначаемым ε), который позволяет избежать деления на ноль.
  • Обновляем параметры. Нормализованный градиент умножается на скорость обучения, чтобы определить обновление параметра.
    Обновление параметров в rmsprop

Где:

 EMA квадратов градиентов на временном шаге t

 Скорость затухания (гиперпараметр, обычно от 0,9 до 0,999) — контролирует влияние прошлых градиентов.

 Градиент функции потерь по параметру w на временном шаге t

 Значение параметра на временном шаге t

 Обновленное значение параметра на временном шаге t+1.

η — скорость обучения (гиперпараметр)

ε — коэффициент сглаживания (обычно небольшое значение, например 1e-8).

class OptimizerRMSprop
  {
protected:
   double m_learning_rate;
   double m_decay_rate;
   double m_epsilon;
   
   matrix<double> cache;
   
   //Dividing double/matrix causes compilation error | this is the fix to the issue
   matrix divide(const double numerator, const matrix &denominator)
    {
      matrix res = denominator;
      
      for (ulong i=0; i<denominator.Rows(); i++)
        res.Row(numerator / denominator.Row(i), i);
     return res;
    }
    
public:
                     OptimizerRMSprop(double learning_rate=0.01, double decay_rate=0.9, double epsilon=1e-8);
                    ~OptimizerRMSprop(void);
                    
                    virtual void update(matrix& parameters, matrix& gradients);
  };
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
OptimizerRMSprop::OptimizerRMSprop(double learning_rate=0.01, double decay_rate=0.9, double epsilon=1e-8):
 m_learning_rate(learning_rate),
 m_decay_rate(decay_rate),
 m_epsilon(epsilon)
 {
 
 }
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
OptimizerRMSprop::~OptimizerRMSprop(void)
 {
 
 }
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
void OptimizerRMSprop::update(matrix &parameters,matrix &gradients)
 {
 
   if (cache.Rows()!=parameters.Rows() || cache.Cols()!=parameters.Cols())
    {
     cache.Init(parameters.Rows(), parameters.Cols());
     cache.Fill(0.0);
    }
     
//---
    
    cache += m_decay_rate * cache + (1 - m_decay_rate) * MathPow(gradients, 2);
    parameters -= divide(m_learning_rate, cache + m_epsilon) * gradients;
 }

Мы выбрали 100 эпох и 0,0001 — это те же значения по умолчанию, которые использовались для предыдущих оптимизаторов. Нейронной сети не удалось сойтись в течение 100 эпох, она показала точность примерно -319 и -324 в обучающей и проверочной выборках соответственно. Похоже, что при таком темпе может потребоваться более 1000 эпох, если мы не превысим локальные минимумы для такого большого количества эпох.

HK      0       15:10:15.632    Optimization Algorithms testScript (EURUSD,H1)  --> Epoch [90/100] training -> loss 15164.85487215 accuracy -320.064 validation -> loss 15164.99272 accuracy -325.349 | Elapsed 0.031 Seconds 
HQ      0       15:10:15.663    Optimization Algorithms testScript (EURUSD,H1)  --> Epoch [91/100] training -> loss 15161.78717397 accuracy -319.999 validation -> loss 15161.92323 accuracy -325.283 | Elapsed 0.031 Seconds 
DO      0       15:10:15.694    Optimization Algorithms testScript (EURUSD,H1)  --> Epoch [92/100] training -> loss 15158.07142844 accuracy -319.921 validation -> loss 15158.20512 accuracy -325.203 | Elapsed 0.031 Seconds 
GE      0       15:10:15.727    Optimization Algorithms testScript (EURUSD,H1)  --> Epoch [93/100] training -> loss 15154.92004326 accuracy -319.854 validation -> loss 15155.05184 accuracy -325.135 | Elapsed 0.032 Seconds 
GS      0       15:10:15.760    Optimization Algorithms testScript (EURUSD,H1)  --> Epoch [94/100] training -> loss 15151.84229952 accuracy -319.789 validation -> loss 15151.97226 accuracy -325.069 | Elapsed 0.031 Seconds 
DH      0       15:10:15.796    Optimization Algorithms testScript (EURUSD,H1)  --> Epoch [95/100] training -> loss 15148.77653633 accuracy -319.724 validation -> loss 15148.90466 accuracy -325.003 | Elapsed 0.031 Seconds 
MF      0       15:10:15.831    Optimization Algorithms testScript (EURUSD,H1)  --> Epoch [96/100] training -> loss 15145.56414236 accuracy -319.656 validation -> loss 15145.69033 accuracy -324.934 | Elapsed 0.047 Seconds 
IL      0       15:10:15.869    Optimization Algorithms testScript (EURUSD,H1)  --> Epoch [97/100] training -> loss 15141.85430749 accuracy -319.577 validation -> loss 15141.97859 accuracy -324.854 | Elapsed 0.031 Seconds 
KJ      0       15:10:15.906    Optimization Algorithms testScript (EURUSD,H1)  --> Epoch [98/100] training -> loss 15138.40751503 accuracy -319.504 validation -> loss 15138.52969 accuracy -324.780 | Elapsed 0.032 Seconds 
PP      0       15:10:15.942    Optimization Algorithms testScript (EURUSD,H1)  --> Epoch [99/100] training -> loss 15135.31136641 accuracy -319.439 validation -> loss 15135.43169 accuracy -324.713 | Elapsed 0.046 Seconds 
NM      0       15:10:15.975    Optimization Algorithms testScript (EURUSD,H1)  --> Epoch [100/100] training -> loss 15131.73032246 accuracy -319.363 validation -> loss 15131.84854 accuracy -324.636 | Elapsed 0.032 Seconds

График потерь и эпох: 100 эпох, скорость обучения 0,0001.

Где использовать RMSProp?

Этот алгоритм хорошо подходит для нестационарных целей, с редкими градиентами, он проще алгоритма Adam.


02: Adagrad (алгоритм адаптивного градиента)

Adagrad — оптимизатор нейронных сетей, использующий адаптивную скорость обучения, аналогичную RMSprop. Однако у Adagrad и RMSprop есть некоторые ключевые различия в подходах.

Расчеты, лежащие в основе метода:

  • Накапливает прошлые градиенты. Adagrad отслеживает сумму квадратов градиентов для каждого параметра на протяжении всего процесса обучения. Это накопленное значение отражает, насколько параметр был обновлен в прошлом. 

    cache += MathPow(gradients, 2);
  • Нормализует градиент. Текущий градиент для каждого параметра делится на квадратный корень из накопленной суммы квадратов градиентов вместе с небольшим сглаживающим коэффициентом (обычно обозначаемым ε), который позволяет избежать деления на ноль.
  • Обновление параметра. Нормализованный градиент умножается на скорость обучения, чтобы определить обновление параметра. 

    parameters -= divide(this.m_learning_rate,  MathSqrt(cache + this.m_epsilon)) * gradients;

nn_learning_rate = 0.0001, epochs = 100

  nn.fit(x_train, y_train, new OptimizerAdaGrad(nn_learning_rate), nn_epochs, nn_batch_size, show_batch);

График потерь и эпох:


У Adagrad была более крутая кривая обучения, и он был очень стабильным во время обновлений, но для сходимости потребовалось более 100 эпох. В итоге он получил точность примерно 44% как для обучающей, так и для проверочной выборки.

RK      0       15:15:52.202    Optimization Algorithms testScript (EURUSD,H1)  --> Epoch [90/100] training -> loss 26.22261537 accuracy 0.445 validation -> loss 26.13118 accuracy 0.440 | Elapsed 0.031 Seconds 
ER      0       15:15:52.239    Optimization Algorithms testScript (EURUSD,H1)  --> Epoch [91/100] training -> loss 26.12443561 accuracy 0.447 validation -> loss 26.03635 accuracy 0.442 | Elapsed 0.047 Seconds 
NJ      0       15:15:52.277    Optimization Algorithms testScript (EURUSD,H1)  --> Epoch [92/100] training -> loss 26.11449352 accuracy 0.447 validation -> loss 26.02561 accuracy 0.442 | Elapsed 0.032 Seconds 
IQ      0       15:15:52.316    Optimization Algorithms testScript (EURUSD,H1)  --> Epoch [93/100] training -> loss 26.09263184 accuracy 0.448 validation -> loss 26.00461 accuracy 0.443 | Elapsed 0.046 Seconds 
NH      0       15:15:52.354    Optimization Algorithms testScript (EURUSD,H1)  --> Epoch [94/100] training -> loss 26.14277865 accuracy 0.447 validation -> loss 26.05529 accuracy 0.442 | Elapsed 0.032 Seconds 
HP      0       15:15:52.393    Optimization Algorithms testScript (EURUSD,H1)  --> Epoch [95/100] training -> loss 26.09559950 accuracy 0.448 validation -> loss 26.00845 accuracy 0.443 | Elapsed 0.047 Seconds 
PO      0       15:15:52.442    Optimization Algorithms testScript (EURUSD,H1)  --> Epoch [96/100] training -> loss 26.05409769 accuracy 0.448 validation -> loss 25.96754 accuracy 0.443 | Elapsed 0.046 Seconds 
PG      0       15:15:52.479    Optimization Algorithms testScript (EURUSD,H1)  --> Epoch [97/100] training -> loss 25.98822082 accuracy 0.450 validation -> loss 25.90384 accuracy 0.445 | Elapsed 0.032 Seconds 
PN      0       15:15:52.519    Optimization Algorithms testScript (EURUSD,H1)  --> Epoch [98/100] training -> loss 25.98781231 accuracy 0.450 validation -> loss 25.90438 accuracy 0.445 | Elapsed 0.047 Seconds 
EE      0       15:15:52.559    Optimization Algorithms testScript (EURUSD,H1)  --> Epoch [99/100] training -> loss 25.91146212 accuracy 0.451 validation -> loss 25.83083 accuracy 0.446 | Elapsed 0.031 Seconds 
CN      0       15:15:52.595    Optimization Algorithms testScript (EURUSD,H1)  --> Epoch [100/100] training -> loss 25.87412572 accuracy 0.452 validation -> loss 25.79453 accuracy 0.447 | Elapsed 0.047 Seconds

Преимущества метода Adagrad:

Он сходится быстрее для разреженных функций. В ситуациях, когда многие параметры обновляются нечасто из-за разреженных функций в данных, Adagrad может эффективно снизить скорость их обучения, обеспечивая более быструю сходимость этих параметров.

Ограничения метода Adagrad:

Со временем накопленная сумма квадратов градиентов в Adagrad продолжает расти, что приводит к постоянному снижению скорости обучения для всех параметров. В конечном итоге это может остановить прогресс в обучении.

Когда использовать Adagrad:

В разреженных наборах данных объектов: при работе с наборами данных, в которых многие объекты обновляются нечасто, Adagrad может эффективно ускорить сходимость этих параметров.

На ранних этапах обучения в некоторых случаях первоначальные корректировки скорости обучения с помощью Adagrad могут быть полезны перед переключением на другой оптимизатор на более позднем этапе обучения.


03: Адаптивная оценка момента (Adam)

Эффективный алгоритм оптимизации, широко используемый при обучении нейронных сетей. Сочетает в себе сильные стороны AdaGrad и RMSprop и обеспечивает эффективное и стабильное обучение.

Теория:

У алгоритма Adam есть две ключевые особенности:

  • Экспоненциальное скользящее среднее (EMA) градиентов — как и RMSprop, Adam поддерживает EMA квадратов градиентов (кэш), чтобы фиксировать недавнюю историю обновлений, необходимых для каждого параметра.
  • Экспоненциальное скользящее среднее моментов — метод Adam вводит еще одну EMA (момент), которая отслеживает скользящее среднее самих градиентов. Это позволяет частично облегчить проблему исчезновения градиентов, которая может возникнуть в некоторых сетевых архитектурах.

Нормализация и обновление:

  • Обновление момента — текущий градиент используется для обновления EMA моментов (m_t). 
    this.moment = this.m_beta1 * this.moment + (1 -  this.m_beta1) * gradients;
  • Обновление квадратного градиента — текущий квадратный градиент используется для обновления EMA квадратичных градиентов (cache_t). 


    this.cache = this.m_beta2 * this.cache + (1 -  this.m_beta2) * MathPow(gradients, 2);
  • Коррекция смещения: обе EMA (moment_t и cache_t) корректируются на смещение с использованием коэффициентов экспоненциального затухания (β1 и β2), чтобы гарантировать, что они являются несмещенными оценками истинных моментов. 


    matrix moment_hat = this.moment / (1 - MathPow(this.m_beta1, this.time_step));


    matrix cache_hat = this.cache / (1 - MathPow(this.m_beta2, this.time_step));
  • Нормализация — аналогично RMSprop, градиент тока нормализуется с использованием скорректированных EMA и небольшого сглаживающего коэффициент (ε).
  • Обновления параметров — нормализованный градиент умножается на скорость обучения (η), чтобы определить обновление параметра. 
    parameters -= (this.m_learning_rate * moment_hat) / (MathPow(cache_hat, 0.5) + this.m_epsilon);

Вот как выглядит конструктор оптимизатора Adam:

OptimizerAdam(double learning_rate=0.01, double beta1=0.9, double beta2=0.999, double epsilon=1e-8);

Вызов со скоростью обучения:

nn.fit(x_train, y_train, new OptimizerAdam(nn_learning_rate), nn_epochs, nn_batch_size, show_batch);

Итоговый график потерь и эпох:

Adam график потерь и эпох

Алгоритм Adam показал лучшие результаты, чем предыдущие оптимизаторы, за исключением SGD. Он показал точность примерно 53% и 52% на обучающей и проверочной обучающей выборке соответственно.

MD      0       15:23:37.651    Optimization Algorithms testScript (EURUSD,H1)  --> Epoch [90/100] training -> loss 22.05051037 accuracy 0.533 validation -> loss 21.92528 accuracy 0.529 | Elapsed 0.047 Seconds 
DS      0       15:23:37.703    Optimization Algorithms testScript (EURUSD,H1)  --> Epoch [91/100] training -> loss 22.38393234 accuracy 0.526 validation -> loss 22.25178 accuracy 0.522 | Elapsed 0.046 Seconds 
OK      0       15:23:37.756    Optimization Algorithms testScript (EURUSD,H1)  --> Epoch [92/100] training -> loss 22.12091827 accuracy 0.532 validation -> loss 21.99456 accuracy 0.528 | Elapsed 0.063 Seconds 
OR      0       15:23:37.808    Optimization Algorithms testScript (EURUSD,H1)  --> Epoch [93/100] training -> loss 21.94438889 accuracy 0.535 validation -> loss 21.81944 accuracy 0.532 | Elapsed 0.047 Seconds 
NI      0       15:23:37.862    Optimization Algorithms testScript (EURUSD,H1)  --> Epoch [94/100] training -> loss 22.41965082 accuracy 0.525 validation -> loss 22.28371 accuracy 0.522 | Elapsed 0.062 Seconds 
LQ      0       15:23:37.915    Optimization Algorithms testScript (EURUSD,H1)  --> Epoch [95/100] training -> loss 22.27254037 accuracy 0.528 validation -> loss 22.13931 accuracy 0.525 | Elapsed 0.047 Seconds 
FH      0       15:23:37.969    Optimization Algorithms testScript (EURUSD,H1)  --> Epoch [96/100] training -> loss 21.93193893 accuracy 0.536 validation -> loss 21.80427 accuracy 0.532 | Elapsed 0.047 Seconds 
LG      0       15:23:38.024    Optimization Algorithms testScript (EURUSD,H1)  --> Epoch [97/100] training -> loss 22.41523220 accuracy 0.525 validation -> loss 22.27900 accuracy 0.522 | Elapsed 0.063 Seconds 
MO      0       15:23:38.077    Optimization Algorithms testScript (EURUSD,H1)  --> Epoch [98/100] training -> loss 22.23551304 accuracy 0.529 validation -> loss 22.10466 accuracy 0.526 | Elapsed 0.046 Seconds 
QF      0       15:23:38.129    Optimization Algorithms testScript (EURUSD,H1)  --> Epoch [99/100] training -> loss 21.96662717 accuracy 0.535 validation -> loss 21.84087 accuracy 0.531 | Elapsed 0.063 Seconds 
GM      0       15:23:38.191    Optimization Algorithms testScript (EURUSD,H1)  --> Epoch [100/100] training -> loss 22.29715377 accuracy 0.528 validation -> loss 22.16686 accuracy 0.524 | Elapsed 0.062 Seconds


Преимущества алгоритма Adam:

  • Он сходится быстрее — Adam часто сходится быстрее, чем SGD, и может быть более эффективным, чем RMSprop в различных сценариях.
  • Менее чувствителен к скорости обучения — по сравнению с SGD, Adam менее чувствителен к выбору скорости обучения, что делает его более надежным.
  • Подходит для невыпуклых функций потерь — может эффективно обрабатывать невыпуклые функции потерь, распространенные в задачах глубокого обучения.
  • Широкая применимость — сочетание функций алгоритма Adam делает его широко применимым оптимизатором для различных сетевых архитектур и наборов данных.

Минусы:

  • Настройка гиперпараметров — несмотря на то, что Adam, как правило, менее чувствителен, для оптимальной производительности все же требуется настройка гиперпараметров, таких как скорость обучения и скорость затухания.
  • Использование памяти — использование EMA может привести к несколько большему потреблению памяти по сравнению с SGD.

Где использовать метод Adam?

Метод Adam (Adaptive Moment Estimation) используется в нейронных сетях, когда вам нужно:

Более быстрое схождение. Нужно, чтобы ваша сеть была менее чувствительной к скорости обучения, или когда нужна адаптивная скорость обучения с большой скоростью.


04: Adadelta (Адаптивное обучение с дельтой)

Это еще один алгоритм оптимизации, используемый в нейронных сетях. Он имеет некоторое сходство с SGD и RMSProp, предлагая адаптивную скорость обучения с определенным моментом.

Adadelta стремится решить проблему фиксированной скорости обучения SGD, которая приводит к медленной сходимости и колебаниям. Алгоритм использует адаптивную скорость обучения, которая корректируется на основе прошлых квадратов градиентов, аналогично RMSProp.

Расчеты:

  • Используя экспоненциальное скользящее среднее (EMA) квадратов дельт, Adadelta вычисляет EMA квадратов разностей между последовательными обновлениями параметров (дельтами) для каждого параметра. Это отражает недавнюю историю того, насколько сильно изменился параметр. 


    this.cache = m_decay_rate * this.cache + (1 - m_decay_rate) * MathPow(gradients, 2);
  • Адаптивная скорость обучения — текущий квадрат градиента параметра делится на EMA квадратов дельт (со сглаживающим фактором). Получается адаптивная скорость обучения, при которой контролируется размер обновления для каждого параметра. 


    matrix delta = lr * sqrt(this.cache + m_epsilon) / sqrt(pow(gradients, 2) + m_epsilon);

  • Момент — Adadelta включает в себя импульс, который учитывает предыдущее обновление параметра, аналогично импульсу SGD. Это помогает накапливать градиенты и потенциально избегать локальных минимумов.

    adadelta param update + momentum

    matrix momentum_term = this.m_gamma * parameters + (1 - this.m_gamma) * gradients;

parameters -= delta * momentum_term;

где:

— EMA квадрата дельт на временном шаге t

— скорость затухания (гиперпараметр, обычно от 0,9 до 0,999)

— градиент функции потерь относительно параметра w на временном шаге t

— значение параметра на временном шаге t

— обновленное значение параметра на временном шаге t+1.

ε — коэффициент сглаживания (обычно небольшое значение, например 1e-8).

γ — коэффициент импульса (гиперпараметр, обычно от 0 до 1).

Преимущества оптимизатора Adadelta:

  • Сходится быстрее — по сравнению с SGD с фиксированной скоростью обучения, Adadelta часто может сходиться быстрее, особенно для задач с нестационарными градиентами.
  • Использует импульс для выхода из локальных минимумов — импульс помогает накапливать градиенты и потенциально избегать локальных минимумов в функции потерь.
  • Менее чувствителен к скорости обучения — как и RMSprop, метод Adadelta менее чувствителен к выбранной конкретной скорости обучения, чем SGD.

Недостатки Adadelta:

  • Требуется настройка гиперпараметров, таких как скорость затухания (ρ) и коэффициент импульса (γ), для оптимальной производительности. 
    OptimizerAdaDelta(double learning_rate=0.01, double decay_rate=0.95, double gamma=0.9, double epsilon=1e-8);
  • Вычислительно затратно — поддержание EMA и учет импульса немного увеличивают вычислительные затраты по сравнению с SGD.

Когда использовать Adadelta

Adadelta может быть удобной альтернативой в определенных сценариях:

  • Нестационарные градиенты. Если ваша задача демонстрирует нестационарные градиенты, адаптивная скорость обучения с импульсом Adadelta может оказаться полезной.
  • В ситуациях, когда выход из локальных минимумов имеет решающее значение, использование импульса в Adadelta может помочь.

Я обучал модель с использованием adadelta на 100 эпохах со скоростью обучения 0,0001. Все параметры такие же, как и в других оптимизаторах:

nn.fit(x_train, y_train, new OptimizerAdaDelta(nn_learning_rate), nn_epochs, nn_batch_size, show_batch);

График потерь и эпох:

Adadelta график потерь и эпох

Оптимизатор Adadelta не смог обучиться, поскольку он показывал одинаковое значение потерь 15625 и точность примерно -335 на обучающих и проверочных выборках. Похоже на то, как это было с RMSProp.

NP      0       15:32:30.664    Optimization Algorithms testScript (EURUSD,H1)  --> Epoch [90/100] training -> loss 15625.71263806 accuracy -329.821 validation -> loss 15626.09899 accuracy -335.267 | Elapsed 0.062 Seconds 
ON      0       15:32:30.724    Optimization Algorithms testScript (EURUSD,H1)  --> Epoch [91/100] training -> loss 15625.71263806 accuracy -329.821 validation -> loss 15626.09899 accuracy -335.267 | Elapsed 0.063 Seconds 
IK      0       15:32:30.788    Optimization Algorithms testScript (EURUSD,H1)  --> Epoch [92/100] training -> loss 15625.71263806 accuracy -329.821 validation -> loss 15626.09899 accuracy -335.267 | Elapsed 0.062 Seconds 
JQ      0       15:32:30.848    Optimization Algorithms testScript (EURUSD,H1)  --> Epoch [93/100] training -> loss 15625.71263806 accuracy -329.821 validation -> loss 15626.09899 accuracy -335.267 | Elapsed 0.063 Seconds 
RO      0       15:32:30.914    Optimization Algorithms testScript (EURUSD,H1)  --> Epoch [94/100] training -> loss 15625.71263806 accuracy -329.821 validation -> loss 15626.09899 accuracy -335.267 | Elapsed 0.062 Seconds 
PE      0       15:32:30.972    Optimization Algorithms testScript (EURUSD,H1)  --> Epoch [95/100] training -> loss 15625.71263806 accuracy -329.821 validation -> loss 15626.09899 accuracy -335.267 | Elapsed 0.063 Seconds 
CS      0       15:32:31.029    Optimization Algorithms testScript (EURUSD,H1)  --> Epoch [96/100] training -> loss 15625.71263806 accuracy -329.821 validation -> loss 15626.09899 accuracy -335.267 | Elapsed 0.047 Seconds 
DI      0       15:32:31.086    Optimization Algorithms testScript (EURUSD,H1)  --> Epoch [97/100] training -> loss 15625.71263806 accuracy -329.821 validation -> loss 15626.09899 accuracy -335.267 | Elapsed 0.062 Seconds 
DG      0       15:32:31.143    Optimization Algorithms testScript (EURUSD,H1)  --> Epoch [98/100] training -> loss 15625.71263806 accuracy -329.821 validation -> loss 15626.09899 accuracy -335.267 | Elapsed 0.063 Seconds 
FM      0       15:32:31.202    Optimization Algorithms testScript (EURUSD,H1)  --> Epoch [99/100] training -> loss 15625.71263806 accuracy -329.821 validation -> loss 15626.09899 accuracy -335.267 | Elapsed 0.046 Seconds 
GI      0       15:32:31.258    Optimization Algorithms testScript (EURUSD,H1)  --> Epoch [100/100] training -> loss 15625.71263806 accuracy -329.821 validation -> loss 15626.09899 accuracy -335.267 | Elapsed 0.063 Seconds


05: Адаптивная оценка момента с ускорением Нестерова Nadam

Этот алгоритм оптимизации сочетает в себе сильные стороны двух популярных оптимизаторов: Adam (Adaptive Moment Estimation) и Nesterov Momentum. Он направлен на достижение более быстрой сходимости и потенциально лучшей производительности по сравнению с методом Adam, особенно в ситуациях с зашумленными градиентами.

Подход метода Nadam:

Он наследует основные функции от оптимизатора Adam:

class OptimizerNadam: protected OptimizerAdam
  {
protected:
   double m_gamma;
   
    
public:
                     OptimizerNadam(double learning_rate=0.01, double beta1=0.9, double beta2=0.999, double gamma=0.9, double epsilon=1e-8);
                    ~OptimizerNadam(void);
                    
                    virtual void update(matrix &parameters, matrix &gradients);
  };
//+------------------------------------------------------------------+
//|  Initializes the Adam optimizer with hyperparameters.            |   
//|                                                                  |
//|  learning_rate: Step size for parameter updates                  |
//|  beta1: Decay rate for the first moment estimate                 |
//|     (moving average of gradients).                               |
//|  beta2: Decay rate for the second moment estimate                |
//|     (moving average of squared gradients).                       |
//|  epsilon: Small value for numerical stability.                   |
//+------------------------------------------------------------------+
OptimizerNadam::OptimizerNadam(double learning_rate=0.010000, double beta1=0.9, double beta2=0.999, double gamma=0.9, double epsilon=1e-8)
:OptimizerAdam(learning_rate, beta1, beta2, epsilon),
 m_gamma(gamma)
 {
 
 }

В том числе:

  • EMA (экспоненциальных скользящих средних) — он отслеживает EMA квадратов градиентов (cache_t) и EMA моментов (m_t), как и Adam.



  • Расчеты адаптивной скорости обучения — на основе этих EMA рассчитывается адаптивная скорость обучения, которая корректируется для каждого параметра.
  • Включает в себя импульс Нестерова. Nadam использует концепцию импульса Нестерова. Это включает в себя:
  • Градиент предсказания — перед обновлением параметра на основе текущего градиента Nadam оценивает градиент "заглядывания в будущее", используя текущий градиент и момент импульса. 
  • Обновление с помощью градиента предсказания — затем обновление параметров выполняется с использованием этого градиента "заглядывания в будущее" (peek), что потенциально приводит к более быстрой сходимости и улучшенной обработке зашумленных градиентов.

Расчет Nadam:

  • Обновление EMA импульсов (так же, как у Adam)

  • Обновление EMA квадратов градиентов (как у Adam)

  • Коррекция смещения на импульсы (как у Adam)

  • Коррекция смещения для квадратов градиентов (как у Adam)

  • Импульс Нестерова (с использованием предыдущей оценки градиента)

  • Обновление предыдущей оценки градиента
  • Обновление параметра с помощью импульса Нестерова 
    Обновление момента Нестерова 
    matrix nesterov_moment = m_gamma * moment_hat + (1 - m_gamma) * gradients; // Nesterov accelerated gradient

parameters -= m_learning_rate * nesterov_moment / sqrt(cache_hat + m_epsilon); // Update parameters

Преимущества алгоритма Nadam:

  • Это быстрее — по сравнению с методом Adam, Nadam потенциально может достичь более быстрой сходимости, особенно для проблем с зашумленными градиентами.
  • Лучше справляется с шумными градиентами — импульс Нестерова в алгоритме Nadam может помочь сгладить шумные градиенты и привести к повышению производительности.
  • Также обладает всеми преимуществами Adam, включая адаптивность и меньшую чувствительность к выбору скорости обучения.

Минусы:

  • Для оптимальной производительности требуется настройка гиперпараметров: скорость обучения, скорость затухания и коэффициент импульса.
  • Хотя Nadam кажется довольно перспективным, не во всех случаях работает лучше, чем Adam. Необходимы дальнейшие исследования и эксперименты.

Когда использовать метод Nadam?

Может стать отличной альтернативой алгоритму Adam в задачах, где есть шумные градиенты.

Я добавил вызов алгоритма Nadam с параметрами по умолчанию и той же скоростью обучения, которую мы использовали для всех ранее обсуждавшихся оптимизаторов. В итоге получил вторые по качеству результаты после Adam, точность примерно 47% как на обучающей, так и на проверочной выборке. Nadam совершил больше колебаний вокруг локальных минимумов, чем другие обсуждаемые в этой статье методы.

IL      0       15:37:56.549    Optimization Algorithms testScript (EURUSD,H1)  --> Epoch [90/100] training -> loss 25.23632476 accuracy 0.466 validation -> loss 25.06902 accuracy 0.462 | Elapsed 0.062 Seconds 
LK      0       15:37:56.619    Optimization Algorithms testScript (EURUSD,H1)  --> Epoch [91/100] training -> loss 24.60851222 accuracy 0.479 validation -> loss 24.44829 accuracy 0.475 | Elapsed 0.078 Seconds 
RS      0       15:37:56.690    Optimization Algorithms testScript (EURUSD,H1)  --> Epoch [92/100] training -> loss 24.68657614 accuracy 0.477 validation -> loss 24.53442 accuracy 0.473 | Elapsed 0.078 Seconds 
IJ      0       15:37:56.761    Optimization Algorithms testScript (EURUSD,H1)  --> Epoch [93/100] training -> loss 24.89495551 accuracy 0.473 validation -> loss 24.73423 accuracy 0.469 | Elapsed 0.063 Seconds 
GQ      0       15:37:56.832    Optimization Algorithms testScript (EURUSD,H1)  --> Epoch [94/100] training -> loss 25.25899364 accuracy 0.465 validation -> loss 25.09940 accuracy 0.461 | Elapsed 0.078 Seconds 
QI      0       15:37:56.901    Optimization Algorithms testScript (EURUSD,H1)  --> Epoch [95/100] training -> loss 25.17698272 accuracy 0.467 validation -> loss 25.01065 accuracy 0.463 | Elapsed 0.063 Seconds 
FP      0       15:37:56.976    Optimization Algorithms testScript (EURUSD,H1)  --> Epoch [96/100] training -> loss 25.36663261 accuracy 0.463 validation -> loss 25.20273 accuracy 0.459 | Elapsed 0.078 Seconds 
FO      0       15:37:57.056    Optimization Algorithms testScript (EURUSD,H1)  --> Epoch [97/100] training -> loss 23.34069092 accuracy 0.506 validation -> loss 23.19590 accuracy 0.502 | Elapsed 0.078 Seconds 
OG      0       15:37:57.128    Optimization Algorithms testScript (EURUSD,H1)  --> Epoch [98/100] training -> loss 23.48894694 accuracy 0.503 validation -> loss 23.33753 accuracy 0.499 | Elapsed 0.078 Seconds 
ON      0       15:37:57.203    Optimization Algorithms testScript (EURUSD,H1)  --> Epoch [99/100] training -> loss 23.03205165 accuracy 0.512 validation -> loss 22.88233 accuracy 0.509 | Elapsed 0.062 Seconds 
ME      0       15:37:57.275    Optimization Algorithms testScript (EURUSD,H1)  --> Epoch [100/100] training -> loss 24.98193438 accuracy 0.471 validation -> loss 24.82652 accuracy 0.467 | Elapsed 0.079 Seconds

Ниже приведен график потерь и эпох:

Nadam график потерь и эпох

Заключительные мысли

Выбор лучшего оптимизатора зависит от вашей конкретной проблемы, набора данных, сетевой архитектуры и параметров. Эксперименты — ключ к поиску наиболее эффективного оптимизатора для вашей задачи обучения нейронной сети. Adam показал себя лучшим оптимизатором для многих нейронных сетей благодаря своей способности сходиться быстрее, он менее чувствителен к скорости обучения и адаптирует свою скорость обучения в зависимости от импульса. Это хороший вариант для первого выбора, особенно в случае сложной проблемы или когда вы не уверены, какой оптимизатор использовать изначально.

Удачи.

За развитием этой модели машинного обучения и многого другого из этой серии статей можно следить в моем репозиторий на GitHub.

Содержимое вложения:

Файл Описание/назначение
MatrixExtend.mqh    Дополнительные функции для работы с матрицами.
metrics.mqh         Функции и код для измерения производительности моделей машинного обучения. 
preprocessing.mqh         Библиотека для предварительной обработки необработанных входных данных, чтобы сделать их пригодными для использования в моделях машинного обучения.
plots.mqh  Библиотека для построения векторов и матриц
optimizers.mqh   Include-файл, содержит все оптимизаторы нейронных сетей, обсуждаемые в этой статье.
cross_validation.mqh  Библиотека, содержащая методы перекрестной проверки. 
Tensors.mqh  Библиотека, содержащая тензоры, объекты алгебраических 3D-матриц на простом языке MQL5.
Regressor Nets.mqh  Содержит нейронные сети для решения задачи регрессии.  
Optimization Algorithms testScript.mq5  Скрипт для запуска кода из всех включаемых файлов и набора данных. Это основной файл.
airfoil_noise_data.csv    Данные для задачи регрессии Airfoil


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная статья: https://www.mql5.com/en/articles/14435

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Omega J Msigwa
Omega J Msigwa
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    Andrey Dik
    Andrey Dik | 21 нояб. 2024 в 13:07

    Скрипт из статьи выдаёт ошибку:

    2024.11.21 15:09:16.213    Optimization Algorithms testScript (EURUSD,M1)    Zero divide, check divider for zero to avoid this error in 'D:\Market\MT5\MQL5\Scripts\Optimization Algorithms testScript.ex5'

    Andrey Dik
    Andrey Dik | 21 нояб. 2024 в 13:30
    Andrey Dik #:

    Скрипт из статьи выдаёт ошибку:

    2024.11.21 15:09:16.213    Optimization Algorithms testScript (EURUSD,M1)    Zero divide, check divider for zero to avoid this error in 'D:\Market\MT5\MQL5\Scripts\Optimization Algorithms testScript.ex5'

    Проблема оказалась в том, что скрипт не нашел файл с данными для обучения. Но, в любом случае, программой должен обрабатываться такой случай, если файл с данными не найден.

    Но теперь такая проблема:

    2024.11.21 17:27:37.038    Optimization Algorithms testScript (EURUSD,M1)    50 undeleted dynamic objects found:
    2024.11.21 17:27:37.038    Optimization Algorithms testScript (EURUSD,M1)       10 objects of class 'CTensors'
    2024.11.21 17:27:37.038    Optimization Algorithms testScript (EURUSD,M1)       40 objects of class 'CMatrix'
    2024.11.21 17:27:37.038    Optimization Algorithms testScript (EURUSD,M1)    14816 bytes of leaked memory found

    Похоже, не удалены объекты классов.
    Omega J Msigwa
    Omega J Msigwa | 22 нояб. 2024 в 09:18
    Andrey Dik #:

    Проблема оказалась в том, что скрипт не нашел файл с данными для обучения. Но, в любом случае, программой должен обрабатываться такой случай, если файл с данными не найден.

    Но теперь такая проблема:

    2024.11.21 17:27:37.038    Optimization Algorithms testScript (EURUSD,M1)    50 undeleted dynamic objects found:
    2024.11.21 17:27:37.038    Optimization Algorithms testScript (EURUSD,M1)       10 objects of class 'CTensors'
    2024.11.21 17:27:37.038    Optimization Algorithms testScript (EURUSD,M1)       40 objects of class 'CMatrix'
    2024.11.21 17:27:37.038    Optimization Algorithms testScript (EURUSD,M1)    14816 bytes of leaked memory found

    Похоже, не удалены объекты классов.

    Это связано с тем, что для одного экземпляра класса должна быть вызвана только одна функция «подгонки». Я вызвал несколько функций подгонки, что приводит к созданию нескольких тензоров в памяти. Это было в образовательных целях.

    /*
   Calling multiple fit functions of one neural network class in one program is a bad Idea, too many objects will
   be left undeleted from memory, the best Idea would be to delete each instance of a class and call it again after each 
   fit fuction.
*/

  nn.fit(x_train, y_train, new OptimizerMinBGD(nn_learning_rate), nn_epochs, nn_batch_size, show_batch);
  nn.fit(x_train, y_train, new OptimizerRMSprop(nn_learning_rate, 0.1), nn_epochs, nn_batch_size, show_batch);
  nn.fit(x_train, y_train, new OptimizerAdaGrad(nn_learning_rate), nn_epochs, nn_batch_size, show_batch);
  nn.fit(x_train, y_train, new OptimizerAdam(nn_learning_rate), nn_epochs, nn_batch_size, show_batch);
  nn.fit(x_train, y_train, new OptimizerAdaDelta(nn_learning_rate), nn_epochs, nn_batch_size, show_batch);
  nn.fit(x_train, y_train, new OptimizerNadam(nn_learning_rate), nn_epochs, nn_batch_size, show_batch);
   
  delete nn;

    Это должно быть так;

    //---

  nn = new CRegressorNets(hidden_layers, AF_RELU_, LOSS_MSE_); 
  
  x_train = scaler.fit_transform(x_train);

  nn.fit(x_train, y_train, new OptimizerMinBGD(nn_learning_rate), nn_epochs, nn_batch_size, show_batch);
   
  delete nn; 
  
//---

  nn = new CRegressorNets(hidden_layers, AF_RELU_, LOSS_MSE_); 
  
  x_train = scaler.fit_transform(x_train);

  nn.fit(x_train, y_train, new OptimizerAdam(nn_learning_rate), nn_epochs, nn_batch_size, show_batch);
   
  delete nn;
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