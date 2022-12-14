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数据科学与机器学习 — 神经网络（第 02 部分）：前馈神经网络架构设计

数据科学与机器学习 — 神经网络（第 02 部分）：前馈神经网络架构设计

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Omega J Msigwa
Omega J Msigwa

“我并不是说神经网络很容易。 您需要成为该领域专家才能令这些事情发挥作用。 但这些专业知识可助力您跨越广泛的应用边界。 从某种意义上说，以前用于特征设计的所有努力，现在都要投入到架构设计、损失函数设计、以及优化流图设计。 手工劳动已经提升到更高的抽象层次。”

--斯特凡诺·索托（Stefano Soatto）


概述

上一篇文章中，我们讨论了神经网络的基础知识，并构建了一个非常基本的静态 MLP，但我们知道在现实应用中，我们不需要一个简单的 2 个输入层和 2 个隐藏层节点的网络来输出，有些是我们上次构建的

有时，与您的问题最相合的网络可能是输入层中有 10 个节点，隐藏层中有 13 个节点/神经元，输出层中有大约四个节点/神经元，更不必提您将不得不微调整个网络中隐藏层的数量。 

我的观点是，我们需要一些动态的东西。 一个动态代码，我们可以在不打破程序的情况下更改参数及优化。 如果您使用 python-keras 函数库来构建神经网络，即便架构很复杂，您也能减少配置和编译的工作，这就是我希望我们能够在 MQL5 中达成的目标。

就像我在线性回归 第 3 部分（这是本系列文章中必读的内容之一）中所做的那样，我引入了模型的矩阵/向量形式，从而能够拥有无限输入数量的灵活模型。

矩阵来拯救

我们都知道，当涉及到优化新参数时，硬编码模型会落入钝化，整个过程很耗时，会导致头痛、背部疼痛、等等，（太不值了）

神经网络文献图


如果我们抵近观察神经网络背后的操作，您会注意到每个输入都被乘以分配给它的权重，然后它们的输出被添加到乖离之中。 矩阵运算可以很好地处理这一点。

神经网络矩阵乘法

基本上，我们找到输入和权重矩阵的点积，然后最终将其添加到乖离之中。

为了构建一个灵活的神经网络，我将尝试一个奇怪的架构，即输入层中有 2 个节点，第一个隐藏层中有 4 个节点，第二个隐藏层中有 6 个节点，第三个隐藏层中有 1 个节点，最后是输出层中的一个节点。

神经网络架构

这是为了测试我们的矩阵逻辑在所有情况下是否均都能顺利执行

  • 当前一层（输入）的节点数量较少时，下一层（输出层）
  • 当前一层（输入）有较多节点时，下一层
  • 当输入层和下一层（输出）层中的节点数量相等时

为矩阵运算编写代码，并计算值之前，我们先做一些基本事务，从而令整个运算成为可能。

生成随机权重和乖离值。

    //Generate random bias
    for(int i=0; i<m_hiddenLayers; i++)         bias[i] = MathRandom(0,1);
    
    //generate weights 
    int sum_weights=0, L_inputs=inputs;
    double L_weights[];
    
    for (int i=0; i<m_hiddenLayers; i++)
      {
         sum_weights += L_inputs * m_hiddenLayerNodes[i];
         ArrayResize(Weights,sum_weights);
         L_inputs = m_hiddenLayerNodes[i];         
      }
    
    for (int j=0; j<sum_weights; j++) Weights[j] = MathRandom(0,1);

我们在上一部分曾看到过这个操作，但需要注意的一点是，这些权重和乖离值应该一次生成，以便运用在世代周期。


什么是世代？

世代是神经网络中所有数据的完整传递，在前馈中是所有输入的完整前向验算，在反向传播中是完整的前向和后向验算。 简而言之，就是神经网络看过所有数据。

与我们在上一篇文章中看到的 MLP 不同，这次我们带来了一个实现，其考虑到输出层中的激活函数，用过 keras 的人可能熟悉这一点，基本上我们可以在隐藏层中拥有不同的激活函数，且其会在输出层引导输出。

CNeuralNets(fx HActivationFx,fx OActivationFx,int &NodesHL[],int outputs=NULL, bool SoftMax=false);

请注意，输入 HActivationFx 是隐藏层中的激活函数，OActivationFx 是输出层中的激活函数，NodesHL[] 是隐藏层中的节点数量。 如果该数组有 3 个元素，这意味着您有 3 个隐藏层，这些层中的节点数量将由数组中存在的元素决定，请参阅下面的代码。

int hlnodes[3] = {4,6,1};
int outputs = 1;
     
neuralnet = new CNeuralNets(SIGMOID,RELU,hlnodes,outputs);

这是我们刚在上面所见图像上的架构。 outputs 参数是可选的，如果将其保留为 NULL，则以下配置将应用于输出层：

if (m_outputLayers == NULL)
{
  if (A_fx == RELU)     m_outputLayers = 1;
  else                  m_outputLayers = ArraySize(MLPInputs);
}

如果您选择 RELU 作为隐藏层的激活函数，则输出层将有一个节点，否则最后一层中的输出数量将等于第一层中的输入数量。 如果您在隐藏层中使用 RELU 以外的其它激活函数，则您有很高机会用到分类神经网络，那么默认输出层将等于列数。 这是不可靠的，尽管输出必须等同于您的数据集中目标特征的数量，如若您尝试解决分类问题，我会在将来的更新中找到一种方法式来更改它，现在您必须手工选择输出神经元的数量。

现在，我们调用完整的 MLP 函数，并查看输出，然后我会解释为了操作成为可能，已完成的工作。

LI      0       10:10:29.995    NNTestScript (#NQ100,H1)        CNeural Nets Initialized activation = SIGMOID UseSoftMax = No
IF      0       10:10:29.995    NNTestScript (#NQ100,H1)        biases
EI      0       10:10:29.995    NNTestScript (#NQ100,H1)        0.6283 0.2029 0.1004
IQ      0       10:10:29.995    NNTestScript (#NQ100,H1)        Hidden Layer 1 | Nodes 4 | Bias 0.6283
NS      0       10:10:29.995    NNTestScript (#NQ100,H1)        Inputs 2 Weights 8
JD      0       10:10:29.995    NNTestScript (#NQ100,H1)        4.00000 6.00000
FL      0       10:10:29.995    NNTestScript (#NQ100,H1)        0.954 0.026 0.599 0.952 0.864 0.161 0.818 0.765
EJ      0       10:10:29.995    NNTestScript (#NQ100,H1)        Arr size A 2
EM      0       10:10:29.995    NNTestScript (#NQ100,H1)        AxBMatrix[0] = 3.81519 X A[0] = 4.000 B[0] = 0.954
NI      0       10:10:29.995    NNTestScript (#NQ100,H1)        AxBMatrix[0] = 9.00110 X A[1] = 6.000 B[4] = 0.864
IE      0       10:10:29.995    NNTestScript (#NQ100,H1)        AxBMatrix[1] = 0.10486 X A[0] = 4.000 B[1] = 0.026
DQ      0       10:10:29.995    NNTestScript (#NQ100,H1)        AxBMatrix[1] = 1.06927 X A[1] = 6.000 B[5] = 0.161
MM      0       10:10:29.995    NNTestScript (#NQ100,H1)        AxBMatrix[2] = 2.39417 X A[0] = 4.000 B[2] = 0.599
JI      0       10:10:29.995    NNTestScript (#NQ100,H1)        AxBMatrix[2] = 7.29974 X A[1] = 6.000 B[6] = 0.818
GE      0       10:10:29.995    NNTestScript (#NQ100,H1)        AxBMatrix[3] = 3.80725 X A[0] = 4.000 B[3] = 0.952
KQ      0       10:10:29.995    NNTestScript (#NQ100,H1)        AxBMatrix[3] = 8.39569 X A[1] = 6.000 B[7] = 0.765
DL      0       10:10:29.995    NNTestScript (#NQ100,H1)        before rows 1 cols 4
GI      0       10:10:29.995    NNTestScript (#NQ100,H1)        IxWMatrix
QM      0       10:10:29.995    NNTestScript (#NQ100,H1)        Matrix
CH      0       10:10:29.995    NNTestScript (#NQ100,H1)        [ 
HK      0       10:10:29.995    NNTestScript (#NQ100,H1)        9.00110 1.06927 7.29974 8.39569
OO      0       10:10:29.995    NNTestScript (#NQ100,H1)        ] 
CH      0       10:10:29.995    NNTestScript (#NQ100,H1)        rows = 1 cols = 4

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< End of the first Hidden Layer >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

NS      0       10:10:29.995    NNTestScript (#NQ100,H1)        Hidden Layer 2 | Nodes 6 | Bias 0.2029
HF      0       10:10:29.995    NNTestScript (#NQ100,H1)        Inputs 4 Weights 24
LR      0       10:10:29.995    NNTestScript (#NQ100,H1)        0.99993 0.84522 0.99964 0.99988
EL      0       10:10:29.996    NNTestScript (#NQ100,H1)        0.002 0.061 0.056 0.600 0.737 0.454 0.113 0.622 0.387 0.456 0.938 0.587 0.379 0.207 0.356 0.784 0.046 0.597 0.511 0.838 0.848 0.748 0.047 0.282
FF      0       10:10:29.996    NNTestScript (#NQ100,H1)        Arr size A 4
EI      0       10:10:29.996    NNTestScript (#NQ100,H1)        AxBMatrix[0] = 0.00168 X A[0] = 1.000 B[0] = 0.002
QE      0       10:10:29.996    NNTestScript (#NQ100,H1)        AxBMatrix[0] = 0.09745 X A[1] = 0.845 B[6] = 0.113
MR      0       10:10:29.996    NNTestScript (#NQ100,H1)        AxBMatrix[0] = 0.47622 X A[2] = 1.000 B[12] = 0.379
NN      0       10:10:29.996    NNTestScript (#NQ100,H1)        AxBMatrix[0] = 0.98699 X A[3] = 1.000 B[18] = 0.511
MI      0       10:10:29.996    NNTestScript (#NQ100,H1)        AxBMatrix[1] = 0.06109 X A[0] = 1.000 B[1] = 0.061
ME      0       10:10:29.996    NNTestScript (#NQ100,H1)        AxBMatrix[1] = 0.58690 X A[1] = 0.845 B[7] = 0.622
PR      0       10:10:29.996    NNTestScript (#NQ100,H1)        AxBMatrix[1] = 0.79347 X A[2] = 1.000 B[13] = 0.207
KN      0       10:10:29.996    NNTestScript (#NQ100,H1)        AxBMatrix[1] = 1.63147 X A[3] = 1.000 B[19] = 0.838
GI      0       10:10:29.996    NNTestScript (#NQ100,H1)        AxBMatrix[2] = 0.05603 X A[0] = 1.000 B[2] = 0.056
GE      0       10:10:29.996    NNTestScript (#NQ100,H1)        AxBMatrix[2] = 0.38353 X A[1] = 0.845 B[8] = 0.387
GS      0       10:10:29.996    NNTestScript (#NQ100,H1)        AxBMatrix[2] = 0.73961 X A[2] = 1.000 B[14] = 0.356
CO      0       10:10:29.996    NNTestScript (#NQ100,H1)        AxBMatrix[2] = 1.58725 X A[3] = 1.000 B[20] = 0.848
KH      0       10:10:29.996    NNTestScript (#NQ100,H1)        AxBMatrix[3] = 0.59988 X A[0] = 1.000 B[3] = 0.600
OD      0       10:10:29.996    NNTestScript (#NQ100,H1)        AxBMatrix[3] = 0.98514 X A[1] = 0.845 B[9] = 0.456
LS      0       10:10:29.996    NNTestScript (#NQ100,H1)        AxBMatrix[3] = 1.76888 X A[2] = 1.000 B[15] = 0.784
KO      0       10:10:29.996    NNTestScript (#NQ100,H1)        AxBMatrix[3] = 2.51696 X A[3] = 1.000 B[21] = 0.748
PH      0       10:10:29.996    NNTestScript (#NQ100,H1)        AxBMatrix[4] = 0.73713 X A[0] = 1.000 B[4] = 0.737
FG      0       10:10:29.996    NNTestScript (#NQ100,H1)        AxBMatrix[4] = 1.53007 X A[1] = 0.845 B[10] = 0.938
RS      0       10:10:29.996    NNTestScript (#NQ100,H1)        AxBMatrix[4] = 1.57626 X A[2] = 1.000 B[16] = 0.046
OO      0       10:10:29.996    NNTestScript (#NQ100,H1)        AxBMatrix[4] = 1.62374 X A[3] = 1.000 B[22] = 0.047
EH      0       10:10:29.996    NNTestScript (#NQ100,H1)        AxBMatrix[5] = 0.45380 X A[0] = 1.000 B[5] = 0.454
DG      0       10:10:29.996    NNTestScript (#NQ100,H1)        AxBMatrix[5] = 0.95008 X A[1] = 0.845 B[11] = 0.587
PS      0       10:10:29.996    NNTestScript (#NQ100,H1)        AxBMatrix[5] = 1.54675 X A[2] = 1.000 B[17] = 0.597
EO      0       10:10:29.996    NNTestScript (#NQ100,H1)        AxBMatrix[5] = 1.82885 X A[3] = 1.000 B[23] = 0.282
KH      0       10:10:29.996    NNTestScript (#NQ100,H1)        before rows 1 cols 6
RL      0       10:10:29.996    NNTestScript (#NQ100,H1)        IxWMatrix
HI      0       10:10:29.996    NNTestScript (#NQ100,H1)        Matrix
NS      0       10:10:29.996    NNTestScript (#NQ100,H1)        [ 
ND      0       10:10:29.996    NNTestScript (#NQ100,H1)        0.98699 1.63147 1.58725 2.51696 1.62374 1.82885
JM      0       10:10:29.996    NNTestScript (#NQ100,H1)        ] 
LG      0       10:10:29.996    NNTestScript (#NQ100,H1)        rows = 1 cols = 6

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< End of second Hidden Layer >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

ML      0       10:10:29.996    NNTestScript (#NQ100,H1)        Hidden Layer 3 | Nodes 1 | Bias 0.1004
OG      0       10:10:29.996    NNTestScript (#NQ100,H1)        Inputs 6 Weights 6
NQ      0       10:10:29.996    NNTestScript (#NQ100,H1)        0.76671 0.86228 0.85694 0.93819 0.86135 0.88409
QM      0       10:10:29.996    NNTestScript (#NQ100,H1)        0.278 0.401 0.574 0.301 0.256 0.870
RD      0       10:10:29.996    NNTestScript (#NQ100,H1)        Arr size A 6
NO      0       10:10:29.996    NNTestScript (#NQ100,H1)        AxBMatrix[0] = 0.21285 X A[0] = 0.767 B[0] = 0.278
QK      0       10:10:29.996    NNTestScript (#NQ100,H1)        AxBMatrix[0] = 0.55894 X A[1] = 0.862 B[1] = 0.401
CG      0       10:10:29.996    NNTestScript (#NQ100,H1)        AxBMatrix[0] = 1.05080 X A[2] = 0.857 B[2] = 0.574
DS      0       10:10:29.996    NNTestScript (#NQ100,H1)        AxBMatrix[0] = 1.33314 X A[3] = 0.938 B[3] = 0.301
HO      0       10:10:29.996    NNTestScript (#NQ100,H1)        AxBMatrix[0] = 1.55394 X A[4] = 0.861 B[4] = 0.256
CJ      0       10:10:29.996    NNTestScript (#NQ100,H1)        AxBMatrix[0] = 2.32266 X A[5] = 0.884 B[5] = 0.870
HF      0       10:10:29.996    NNTestScript (#NQ100,H1)        before rows 1 cols 1
LR      0       10:10:29.996    NNTestScript (#NQ100,H1)        IxWMatrix
NS      0       10:10:29.996    NNTestScript (#NQ100,H1)        Matrix
DF      0       10:10:29.996    NNTestScript (#NQ100,H1)        [ 
NN      0       10:10:29.996    NNTestScript (#NQ100,H1)        2.32266
DJ      0       10:10:29.996    NNTestScript (#NQ100,H1)        ] 
GM      0       10:10:29.996    NNTestScript (#NQ100,H1)        rows = 1 cols = 1

我来可视化网络，如此我们便可看到第一层上已完成的工作，其余的只是迭代完全相同的过程。

单层神经网络操作

矩阵乘法已经能够精确地将第一层的权重乘以输入，如同它应该做的那样，但是，编码逻辑并不像听起来那么简单，事情可能会变得有点混乱，参阅下面的代码。 忽略其余代码，只需关注 MatrixMultiply 函数。

void   CNeuralNets::FeedForwardMLP(
                    double &MLPInputs[],
                    double &MLPOutput[])
 {    
//---

    m_hiddenLayers = m_hiddenLayers+1;
    
    ArrayResize(m_hiddenLayerNodes,m_hiddenLayers);    
    m_hiddenLayerNodes[m_hiddenLayers-1] = m_outputLayers;
         
    int HLnodes = ArraySize(MLPInputs); 
    int weight_start = 0;
    
    double Weights[], bias[];
    ArrayResize(bias,m_hiddenLayers);
    
//---
    
    int inputs=ArraySize(MLPInputs);
    int w_size = 0; //size of weights

    int cols = inputs, rows=1;
    
    double IxWMatrix[]; //dot product matrix 
    
    //Generate random bias
    for(int i=0; i<m_hiddenLayers; i++)         bias[i] = MathRandom(0,1);
         
    //generate weights 
    int sum_weights=0, L_inputs=inputs;
    double L_weights[];
    
    for (int i=0; i<m_hiddenLayers; i++)
      {
         sum_weights += L_inputs * m_hiddenLayerNodes[i];
         ArrayResize(Weights,sum_weights);
         L_inputs = m_hiddenLayerNodes[i];         
      }
    
    for (int j=0; j<sum_weights; j++) Weights[j] = MathRandom(0,1);
                        
    for (int i=0; i<m_hiddenLayers; i++)
      {          
          w_size = (inputs*m_hiddenLayerNodes[i]);
          ArrayResize(L_weights,w_size);
                     
            ArrayCopy(L_weights,Weights,0,0,w_size);
            ArrayRemove(Weights,0,w_size); 
             
              MatrixMultiply(MLPInputs,L_weights,IxWMatrix,cols,cols,rows,cols);
               
              
              ArrayFree(MLPInputs); ArrayResize(MLPInputs,m_hiddenLayerNodes[i]);
              inputs = ArraySize(MLPInputs); 
              
              for(int k=0; k<ArraySize(IxWMatrix); k++) MLPInputs[k] = ActivationFx(IxWMatrix[k]+bias[i]); 
               
      } 
 }

网络上输入层中的最先一个转化为一个 1xn 矩阵，意味着它是 1 行，但列数未知 (n)。 我们在这一行上的 “for” 循环之前，在外部初始化这个逻辑

  int cols = inputs, rows=1;

为了获得完成乘法过程所需的总权重数，我们将输入层/上一层的数量乘以输出/下一层的数量，在这种情况下，我们在第一个隐藏层中有 2 个输入和 4 个节点，所以最后我们需要 2x4 = 8，八（8）个权重值。 更重要的技巧全可在这里找到：

 MatrixMultiply(MLPInputs,L_weights,IxWMatrix,cols,cols,rows,cols);

为了很更好地理解这一点，我们看看矩阵乘法的作用：

void MatrixMultiply(double &A[],double &B[],double &AxBMatrix[], int colsA,int rowsB,int &new_rows,int &new_cols)

最后一个输入new_rowsnew_cols 为新矩阵的行和列择选新的更新值，然后这些值在下一个矩阵里重用作行数和列数。 还记得，下一层的输入是上一层的输出吗？

这对于矩阵更为重要，因为

  • 在第一层输入矩阵中是 1x2 权重矩阵 = 2x4 ： 输出矩阵 = 1x4
  • 在第二层输入矩阵 1x4 权重矩阵 = 4x6 ： 输出矩阵 = 1x6
  • 第三层输入 1x6 权重矩阵 6x1 输出矩阵 = 1x1

我们知道，矩阵相乘，第一个矩阵中的列数必须等于第二个矩阵中的行数。 结果矩阵的维度则是第一个矩阵的行数，和第二个矩阵的列数。

自上述操作

最先的第一个输入是具有已知维度的输入，但权重矩阵有 8 个元素，这些元素是通过将输入和隐藏层中的节点数相乘得来的，故此我们最终可以得出结论，它的行数等于前一层/输入中的列数，仅此而已。 将 new rowsnew columns 的值修改为旧有数值的过程，会令此逻辑成为可能（内部矩阵相乘函数）

 new_rows = rowsA;  new_cols = colsB;

有关矩阵的更多信息，请尝试标准库里的矩阵部分，或您也许想尝试本文末尾链接的函数库中所用的其它不同之处。

现在我们拥有了一个灵活的架构，我们看看如何训练这个前馈 MLP 网络，以及训练和测试的可能样子。

涉及的过程

  1. 我们训练网络 x 个世代，来查找误差最小的模型。
  2. 我们把模型的参数存储在二进制文件中，这样我们就可在其它程序中读取该文件，例如在智能系统当中。

稍等一下，我刚才是说我们查找误差最少的模型吗？好吧，我们没有，这只是前馈。

MQL5.社区中的一些人更喜欢在输入上采用这些参数来优化 EA，这确实有效，但在其中，我们只生成一次权重和乖离，并在其余的世代中用到它们，就像我们在反向传播中所做的那样，但这里唯一的事情是，一旦设置了这些值，我们就不能更新它们， 它们不可更新 -- 周期。

采用默认世代数，其设置为 1（一）。

void CNeuralNets::train_feedforwardMLP(double &XMatrix[],int epochs=1)

您可以找到一种方式来修改代码，并将权重置于脚本的输入上，您可以从那里将世代数设置为任何值，当然您也不必仅限于这种方式。 顺便说一下，这只是一个演示。 


在从未见过的数据上测试或使用模型

为了能够使用训练过的模型，我们还需要能够与其它程序共享它的参数，这可以利用文件来实现，因为我们的模型参数是数组中的双精度值，故此二进制文件是我们需要的，我们从二进制文件里读取我们存储的权重和乖离，并将它们转存在各自的数组中备用。

好的，这里是负责训练神经网络的函数。

void CNeuralNets::train_feedforwardMLP(double &XMatrix[],int epochs=1)
   {         
      double MLPInputs[]; ArrayResize(MLPInputs,m_inputs);
      double MLPOutputs[]; ArrayResize(MLPOutputs,m_outputLayers);
      
      double Weights[], bias[];
      
      setmodelParams(Weights,bias); //Generating random weights and bias
      
      for (int i=0; i<epochs; i++)
         {
           int start = 0;
           int rows = ArraySize(XMatrix)/m_inputs;
           
               {
                 if (m_debug) printf("<<<< %d >>>",j+1);
                 ArrayCopy(MLPInputs,XMatrix,0,start,m_inputs);
             
                 FeedForwardMLP(MLPInputs,MLPOutputs,Weights,bias);
             
                 start+=m_inputs;
               }
         }
       
       WriteBin(Weights,bias);
   }

函数 setmodelParams() 是一个生成随机权重和乖离值的函数。 训练模型之后，我们得到权重和乖离值，然后将它们存储在二进制文件当中。

WriteBin(Weights,bias);

为了演示 MLP 中的一切都是如何操作的，我们将用此处找到的真实示例数据集。

参数 XMatrix[] 是我们训练模型时打算用到的所有输入值的矩阵，在这种情况下，我们需要将 CSV 文件导入矩阵。

纳斯达克数据集


我们导入数据集

好吧，我帮您做到了。

     double XMatrix[]; int rows,cols;
     
     CSVToMatrix(XMatrix,rows,cols,"NASDAQ_DATA.csv");
     MatrixPrint(XMatrix,cols,3);

上述代码片段的输出：

MN      0       12:02:13.339    NNTestScript (#NQ100,H1)        Matrix
MI      0       12:02:13.340    NNTestScript (#NQ100,H1)        [ 
MJ      0       12:02:13.340    NNTestScript (#NQ100,H1)         4173.800 13067.500 13386.600    34.800
RD      0       12:02:13.340    NNTestScript (#NQ100,H1)         4179.200 13094.800 13396.700    36.600
JQ      0       12:02:13.340    NNTestScript (#NQ100,H1)         4182.700 13108.000 13406.600    37.500
FK      0       12:02:13.340    NNTestScript (#NQ100,H1)         4185.800 13104.300 13416.800    37.100
.....
.....
.....
DK      0       12:02:13.353    NNTestScript (#NQ100,H1)         4332.700 14090.200 14224.600    43.700
GD      0       12:02:13.353    NNTestScript (#NQ100,H1)         4352.500 14162.000 14225.000    47.300
IN      0       12:02:13.353    NNTestScript (#NQ100,H1)         4401.900 14310.300 14226.200    56.100
DK      0       12:02:13.353    NNTestScript (#NQ100,H1)         4405.200 14312.700 14224.500    56.200
EE      0       12:02:13.353    NNTestScript (#NQ100,H1)         4415.800 14370.400 14223.200    60.000
OS      0       12:02:13.353    NNTestScript (#NQ100,H1)        ] 
IE      0       12:02:13.353    NNTestScript (#NQ100,H1)        rows = 744 cols = 4

现在整个 CSV 文件都被转存到 XMatrix[] 中。 干杯！

这个结果矩阵的好处在于您不必再担心神经网络的输入，因为变量 cols 从 Csv 文件中获取列数。 这些将成为神经网络的输入。 那么最后，这是整个脚本的样子：

//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+

#include "NeuralNets.mqh";
CNeuralNets *neuralnet; 

//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
     
     int hlnodes[3] = {4,6,1};
     int outputs = 1;
     int inputs_=2;
     
     double XMatrix[]; int rows,cols;
     
     CSVToMatrix(XMatrix,rows,cols,"NASDAQ_DATA.csv");
     MatrixPrint(XMatrix,cols,3);
     
     neuralnet = new CNeuralNets(SIGMOID,RELU,cols,hlnodes,outputs);     
     
     neuralnet.train_feedforwardMLP(XMatrix);
     
     delete(neuralnet);
    
  }

简单吧？ 但我们仍然需要修复几行代码，在 train_feedforwardMLP 内部，我们在单次世代迭代中添加整个数据集的迭代，这是为了完整地表示一个世代的含义。

       for (int i=0; i<epochs; i++)
         {
           int start = 0;
           int rows = ArraySize(XMatrix)/m_inputs;
           
             for (int j=0; j<rows; j++) //iterate the entire dataset in a single epoch
               {
                 if (m_debug) printf("<<<< %d >>>",j+1);
                 ArrayCopy(MLPInputs,XMatrix,0,start,m_inputs);
             
                 FeedForwardMLP(MLPInputs,MLPOutputs,Weights,bias);
             
                 start+=m_inputs;
               }
         }

现在我们看看在调试模式下运行此程序时的日志。

bool m_debug = true;

调试模式也许会塞满您的硬盘空间，除非您正在调试神经网络，最好将其设置为 false；我运行过一次程序，我的日志占用了多达 21Mb 的空间。

两次迭代的简要概览：

MR      0       12:23:16.485    NNTestScript (#NQ100,H1)        <<<< 1 >>>
DE      0       12:23:16.485    NNTestScript (#NQ100,H1)        Hidden layer nodes plus the output
FS      0       12:23:16.485    NNTestScript (#NQ100,H1)        4 6 1 1
KK      0       12:23:16.485    NNTestScript (#NQ100,H1)        Hidden Layer 1 | Nodes 4 | Bias 0.3903
IN      0       12:23:16.485    NNTestScript (#NQ100,H1)        Inputs 4 Weights 16
MJ      0       12:23:16.485    NNTestScript (#NQ100,H1)         4173.80000 13067.50000 13386.60000    34.80000
DF      0       12:23:16.485    NNTestScript (#NQ100,H1)        0.060 0.549 0.797 0.670 0.420 0.914 0.146 0.968 0.464 0.031 0.855 0.240 0.717 0.288 0.372 0.805
....
PD      0       12:23:16.485    NNTestScript (#NQ100,H1)        MLP Final Output
LM      0       12:23:16.485    NNTestScript (#NQ100,H1)        1.333
HP      0       12:23:16.485    NNTestScript (#NQ100,H1)        <<<< 2 >>>
PG      0       12:23:16.485    NNTestScript (#NQ100,H1)        Hidden layer nodes plus the output
JR      0       12:23:16.485    NNTestScript (#NQ100,H1)        4 6 1 1
OH      0       12:23:16.485    NNTestScript (#NQ100,H1)        Hidden Layer 1 | Nodes 4 | Bias 0.3903
EI      0       12:23:16.485    NNTestScript (#NQ100,H1)        Inputs 4 Weights 16
FM      0       12:23:16.485    NNTestScript (#NQ100,H1)         4179.20000 13094.80000 13396.70000    36.60000
II      0       12:23:16.486    NNTestScript (#NQ100,H1)        0.060 0.549 0.797 0.670 0.420 0.914 0.146 0.968 0.464 0.031 0.855 0.240 0.717 0.288 0.372 0.805
GJ      0       12:23:16.486    NNTestScript (#NQ100,H1)        

一切都已设置完毕，并按预期运行良好。 现在，我们将模型参数存储在二进制文件之中。

模型参数存储在二进制文件之中

bool CNeuralNets::WriteBin(double &w[], double &b[])
 {
      string file_name_w = NULL, file_name_b=  NULL;
      int handle_w, handle_b;
      
      file_name_w = MQLInfoString(MQL_PROGRAM_NAME)+"\\"+"model_w.bin";
      file_name_b =  MQLInfoString(MQL_PROGRAM_NAME)+"\\"+"model_b.bin"; 
      
      FileDelete(file_name_w); FileDelete(file_name_b);
      
       handle_w = FileOpen(file_name_w,FILE_WRITE|FILE_BIN);       
       if (handle_w == INVALID_HANDLE)   {  printf("Invalid %s Handle err %d",file_name_w,GetLastError());  }
       else                                 FileWriteArray(handle_w,w);
      
       FileClose(handle_w);    
       
       handle_b = FileOpen(file_name_b,FILE_WRITE|FILE_BIN);
       if (handle_b == INVALID_HANDLE)   {  printf("Invalid %s Handle err %d",file_name_b,GetLastError());  }
       else                                 FileWriteArray(handle_b,b);
     
       FileClose(handle_b);
     
     return(true);
 }


这一步超级重要。 如前所述，它有助于与其它采用同一函数库的程序共享模型参数。 二进制文件将保存在以您的脚本文件名命名的子目录当中：

神经网络 mql5 二进制文件模型

有关如何在其它程序中访问模型参数的示例：

     double weights[], bias[];
     
     int handlew = FileOpen("NNTestScript\\model_w.bin",FILE_READ|FILE_BIN);
     FileReadArray(handlew,weights);
     FileClose(handlew);
     
     int handleb = FileOpen("NNTestScript\\model_b.bin",FILE_READ|FILE_BIN);
     FileReadArray(handleb,bias);
     FileClose(handleb);
     
     Print("bias"); ArrayPrint(bias,4);
     Print("Weights"); ArrayPrint(weights,4);

输出：

HR      0       14:14:02.380    NNTestScript (#NQ100,H1)        bias
DG      0       14:14:02.385    NNTestScript (#NQ100,H1)        0.0063 0.2737 0.9216 0.4435
OQ      0       14:14:02.385    NNTestScript (#NQ100,H1)        Weights
GG      0       14:14:02.385    NNTestScript (#NQ100,H1)        [ 0] 0.5338 0.6378 0.6710 0.6256 0.8313 0.8093 0.1779 0.4027 0.5229 0.9181 0.5449 0.4888 0.9003 0.2870 0.7107 0.8477
NJ      0       14:14:02.385    NNTestScript (#NQ100,H1)        [16] 0.2328 0.1257 0.4917 0.1930 0.3924 0.2824 0.4536 0.9975 0.9484 0.5822 0.0198 0.7951 0.3904 0.7858 0.7213 0.0529
EN      0       14:14:02.385    NNTestScript (#NQ100,H1)        [32] 0.6332 0.6975 0.9969 0.3987 0.4623 0.4558 0.4474 0.4821 0.0742 0.5364 0.9512 0.2517 0.3690 0.4989 0.5482
太棒了，您现在可以从任何地方访问该文件，只要您知道名称，以及在哪里可以找到它们。

使用模型

这是最容易的部分。 前馈 MLP 函数已修改，添加了新的权重和乖离输入，这将有助于运行模型，从而获取最近的价格数据，或其它什么东西。

void   CNeuralNets::FeedForwardMLP(double &MLPInputs[],double &MLPOutput[],double &Weights[], double &bias[])

有关如何提取权重和乖离，并实时使用模型的完整代码。 首先我们读取参数，然后插入输入值，而非输入矩阵，因为这次我们用经过训练的模型来预测输入值的结果。 MLPOutput[] 为您提供输出数组：

     double weights[], bias[];
     
     int handlew = FileOpen("NNTestScript\\model_w.bin",FILE_READ|FILE_BIN);
     FileReadArray(handlew,weights);
     FileClose(handlew);
     
     int handleb = FileOpen("NNTestScript\\model_b.bin",FILE_READ|FILE_BIN);
     FileReadArray(handleb,bias);
     FileClose(handleb);
     
     double Inputs[]; ArrayCopy(Inputs,XMatrix,0,0,cols); //copy the four first columns from this matrix
     double Output[];
     
     neuralnet = new CNeuralNets(SIGMOID,RELU,cols,hlnodes,outputs);     
     
     neuralnet.FeedForwardMLP(Inputs,Output,weights,bias);
     
     Print("Outputs");
     ArrayPrint(Output);
     
     delete(neuralnet);

理应工作正常。

现在，您可以随意探索各种架构，并探索不同的选项，看看什么最适合您。

前馈神经网络是第一个，也是最简单的人工神经网络类型。 在这个网络中，信息只在一个方向上移动 — 向前移动 — 从输入节点，经过隐藏节点（如果有的话），到输出节点。 网络中没有循环或回路

我们刚刚编写的这个模型是一个基本的模型，除非优化（我 100% 确定），否则不一定能为您提供期望的结果，希望您能发挥创造力，并从中有所作为。

最终思考

理解每种机器学习技术的理论，以及紧闭门户之后的所有内容非常重要，因为我们在 MQL5 中没有数据科学软件包，好在至少我们有 python 框架，但有时我们可能需要在 MetaTrader 中工作，如果没有对这些事情背后的理论有扎实的理解，一个人会很难理清事情，并难以充分利用机器学习，随着我们深入了解理论的重要性，我们在系列文章前面讨论的内容被证明非常重要。

此致敬礼。

GitHub 存储库: https://github.com/MegaJoctan/NeuralNetworks-MQL5

参阅更多关于我的矩阵和向量函数库的信息


延伸阅读 | 书籍 | 参考

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Omega J Msigwa
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    Denis Kirichenko
    Denis Kirichenko | 7 11月 2022 在 19:33

    在我看来，本周期的材料比 "神经网络--很简单 "周期的材料要好得多......

    请教管理员一个问题。是否可以在代码中插入付费书目的链接

    //+------------------------------------------------------------------+
//|NeuralNets.mqh
//|版权所有 2022 年，Omega Joctan。|
//|https://www.mql5.com/en/users/omegajoctan|
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2022, Omega Joctan."
#property link      "https://www.mql5.com/en/users/omegajoctan"
//+------------------------------------------------------------------+

#import "The_Matrix.ex5" //sourcecode here >>https://www.mql5.com/en/market/product/81533
   void MatrixMultiply(double &A[],double &B[],double &AxBMatrix[], int colsA,int rowsB,int &new_rows,int &new_cols);
   void CSVToMatrix(double &Matrix[],int &mat_rows,int &mat_cols,string csv_file,string sep=",");
   void MatrixPrint(double &Matrix[],int cols,int digits=5);
#import

bool m_debug = true;
    Omega J Msigwa
    Omega J Msigwa | 8 11月 2022 在 09:42
    Denis Kirichenko #:

    我认为，本周期的教材比 "神经网络--很简单 "等周期的教材要好得多......

    请教管理员一个问题。是否可以在代码中插入付费书目的链接

    不可以，我忘记删除链接了

    Denis Kirichenko
    Denis Kirichenko | 9 11月 2022 在 09:47

    文章中就有这样的内容：

    Ok so here is the function responsible for training the neural network. 

    void CNeuralNets::train_feedforwardMLP(double &XMatrix[],int epochs=1)

    我特意用作者写这篇文章 的语言摘录了一段。

    我不好意思问，学习 在哪里进行？我认为是直接传播....。

    真有意思：

    CNeuralNets::CNeuralNets(fx HActivationFx, fx OActivationFx, int inputs, int &NodesHL[], int outputs=NULL, bool SoftMax=false)
   {
   e = 2.718281828;
    ...
   }

    )))

    CNeuralNets::CNeuralNets(fx HActivationFx, fx OActivationFx, int inputs, int &NodesHL[], int outputs=NULL, bool SoftMax=false)
   {
    e = M_E;
   ...
   }
    Denis Kirichenko
    Denis Kirichenko | 9 11月 2022 在 09:52

    当我看到文章中有这样一个章节时：

    Матрицы в помощь

    如果突然需要更改静态代码模型的参数，优化工作可能会耗费大量时间--令人头痛、背痛和其他麻烦。

    我以为终于会有人用本地矩阵 来描述 MO 了。但以XMatrix[] 这样的一维数组形式自制矩阵所带来的头痛 只会 增加....。

    Hely Rojas
    Hely Rojas | 19 4月 2024 在 03:34
    这是什么意思？ 
    int hlnodes[3] = {4,6,1};

    4 个输入，1 个有 6 个神经元的隐藏层和 1 个输出？


    你没有很好地解释最重要的事情。 如何声明模型的架构。

    我可以使用多少个隐藏层？

    如何定义每个隐藏层有多少个神经元？
    举例说明：我想要一个有 8 个输入的网络。
    3 个隐藏层，分别有 16、8、4 个神经元。
    和 2 个输出。
    可以吗？
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