DoEasy. Элементы управления (Часть 25): WinForms-объект "Tooltip"

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Концепция

При наведении курсора на элемент управления через некоторое время появляется всплывающая подсказка с описанием. Естественно, не у каждого элемента есть всплывающая подсказка, но возможность её задать для него есть у каждого графического объекта. Создадим такую возможность и для графических элементов библиотеки.

Не каждый графический элемент в библиотеке "знает" о существовании других графических элементов, но все эти объекты могут присоединять к себе управляемые элементы. В составе присоединённых к графическому элементу объектов могут находиться и те объекты, о которых родительский элемент ничего не знает. Так как управление присоединёнными элементами происходит в классе-коллекции графических элементов, то нет никаких проблем с видимостью различных типов элементов управления — класс-коллекция знает о них всё.

Кроме того, если обратиться за примером к MS Visual Studio, то создаваемый объект ToolTip виден в объекте-форме и его можно назначить для объектов, привязанных к этой форме. Мы сделаем таким образом: те объекты, которые будут видеть класс объекта-всплывающей подсказки, будут иметь возможность её создавать, а все остальные объекты будут иметь возможность присоединить к себе ранее созданный такой объект. Для этого им не обязательно его "знать", так как в список ArrayObj можно добавлять любой объект, производный от базового класса Стандартной Библиотеки.

Иными словами: мы сможем в объектах-контейнерах (имеющих возможность создавать и присоединять к себе другие графические объекты) создавать элементы управления "Всплывающая подсказка" и указывать какому элементу в своём составе назначить эту подсказку. В элемент будет записан указатель на объект ToolTip, а в назначенном объекте-всплывающей подсказке базовым будет прописан тот объект, для которого была назначена эта подсказка.

Обычно подсказка появляется после некоторой задержки курсора над элементом управления. И подсказка плавно появляется. Если объекту назначено несколько подсказок, и первая подсказку уже появилась, то при перемещении курсора по таким объектам остальные всплывающие подсказки будут появляться уже практически без задержек. Такое поведение сегодня делать не будем — это темы последующих статей. Сегодня мы лишь создадим элемент управления ToolTip и сделаем возможность его назначения графическим элементам.



Помимо того, что начнём разрабатывать новый элемент управления, сегодня добавим возможность рисования новых графических примитивов, таких как стандартные иконки, стрелки вправо-влево, вверх-вниз... В общем, начнём потихоньку добавлять в библиотеку возможность рисования предопределённых рисунков, с возможностью их использования "как есть". Такие иконки могут использоваться в элементах управления ToolTip, который сегодня создадим, и в других элементах, ранее нами уже созданных. При дальнейшем развитии библиотеки мы добавим возможность использования новых графических примитивов во всех графических элементах библиотеки.







Доработка классов библиотеки

В файле \MQL5\Include\DoEasy\Defines.mqh в список типов графических элементов добавим новый тип графического элемента:

enum ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE { GRAPH_ELEMENT_TYPE_STANDARD, GRAPH_ELEMENT_TYPE_STANDARD_EXTENDED, GRAPH_ELEMENT_TYPE_SHADOW_OBJ, GRAPH_ELEMENT_TYPE_ELEMENT, GRAPH_ELEMENT_TYPE_FORM, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WINDOW, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_UNDERLAY, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_BASE, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_CONTAINER, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_PANEL, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_GROUPBOX, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_TAB_CONTROL, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_SPLIT_CONTAINER, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_COMMON_BASE, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_LABEL, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_BUTTON, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_CHECKBOX, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_RADIOBUTTON, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ELEMENTS_LIST_BOX, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_LIST_BOX, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_CHECKED_LIST_BOX, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_BUTTON_LIST_BOX, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_TOOLTIP, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_LIST_BOX_ITEM, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_TAB_HEADER, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_TAB_FIELD, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_SPLIT_CONTAINER_PANEL, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTON, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTON_UP, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTON_DOWN, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTON_LEFT, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTON_RIGHT, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTONS_UD_BOX, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTONS_LR_BOX, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_SPLITTER, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_HINT_BASE, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_HINT_MOVE_LEFT, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_HINT_MOVE_RIGHT, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_HINT_MOVE_UP, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_HINT_MOVE_DOWN, };





Чтобы была возможность рисования некоторых стандартных изображений, таких как значки "Info", "Warning", "Error" и т.п. создадим перечисление с типами таких значков-иконок:

enum ENUM_CANV_ELEMENT_SPLITTER_ORIENTATION { CANV_ELEMENT_SPLITTER_ORIENTATION_VERTICAL, CANV_ELEMENT_SPLITTER_ORIENTATION_HORISONTAL, }; enum ENUM_CANV_ELEMENT_TOOLTIP_ICON { CANV_ELEMENT_TOOLTIP_ICON_NONE, CANV_ELEMENT_TOOLTIP_ICON_INFO, CANV_ELEMENT_TOOLTIP_ICON_WARNING, CANV_ELEMENT_TOOLTIP_ICON_ERROR, CANV_ELEMENT_TOOLTIP_ICON_USER, };

Сюда будем вписывать наименования новых значков, которые будем создавать в библиотеке. А затем мы сможем просто выбрать из списка тип нужного значка для его рисования на элементе управления. Далее будут созданы методы для рисования каждого конкретного типа значка из этого списка.





Для нового создаваемого элемента управления потребуются новые свойства.

Добавим новые свойства в список целочисленных свойств графического элемента и увеличим их общее количество со 122 до 129:



enum ENUM_CANV_ELEMENT_PROP_INTEGER { CANV_ELEMENT_PROP_ID = 0 , CANV_ELEMENT_PROP_TYPE, CANV_ELEMENT_PROP_SPLIT_CONTAINER_PANEL2_COLLAPSED, CANV_ELEMENT_PROP_SPLIT_CONTAINER_PANEL2_MIN_SIZE, CANV_ELEMENT_PROP_TOOLTIP_INITIAL_DELAY, CANV_ELEMENT_PROP_TOOLTIP_AUTO_POP_DELAY, CANV_ELEMENT_PROP_TOOLTIP_RESHOW_DELAY, CANV_ELEMENT_PROP_TOOLTIP_SHOW_ALWAYS, CANV_ELEMENT_PROP_TOOLTIP_ICON, CANV_ELEMENT_PROP_TOOLTIP_IS_BALLOON, CANV_ELEMENT_PROP_TOOLTIP_USE_FADING, }; #define CANV_ELEMENT_PROP_INTEGER_TOTAL ( 129 ) #define CANV_ELEMENT_PROP_INTEGER_SKIP ( 0 )





В список строковых свойств добавим два новых свойства и увеличим их общее колмчество до 6:

enum ENUM_CANV_ELEMENT_PROP_STRING { CANV_ELEMENT_PROP_NAME_OBJ = (CANV_ELEMENT_PROP_INTEGER_TOTAL+CANV_ELEMENT_PROP_DOUBLE_TOTAL), CANV_ELEMENT_PROP_NAME_RES, CANV_ELEMENT_PROP_TEXT, CANV_ELEMENT_PROP_DESCRIPTION, CANV_ELEMENT_PROP_TOOLTIP_TITLE, CANV_ELEMENT_PROP_TOOLTIP_TEXT, }; #define CANV_ELEMENT_PROP_STRING_TOTAL ( 6 )





В список возможных критериев сортировки графических элементов на канвасе добавим новые свойства:

#define FIRST_CANV_ELEMENT_DBL_PROP (CANV_ELEMENT_PROP_INTEGER_TOTAL-CANV_ELEMENT_PROP_INTEGER_SKIP) #define FIRST_CANV_ELEMENT_STR_PROP (CANV_ELEMENT_PROP_INTEGER_TOTAL-CANV_ELEMENT_PROP_INTEGER_SKIP+CANV_ELEMENT_PROP_DOUBLE_TOTAL-CANV_ELEMENT_PROP_DOUBLE_SKIP) enum ENUM_SORT_CANV_ELEMENT_MODE { SORT_BY_CANV_ELEMENT_ID = 0 , SORT_BY_CANV_ELEMENT_TYPE, SORT_BY_CANV_ELEMENT_SPLIT_CONTAINER_PANEL2_COLLAPSED, SORT_BY_CANV_ELEMENT_SPLIT_CONTAINER_PANEL2_MIN_SIZE, SORT_BY_CANV_ELEMENT_TOOLTIP_INITIAL_DELAY, SORT_BY_CANV_ELEMENT_TOOLTIP_AUTO_POP_DELAY, SORT_BY_CANV_ELEMENT_TOOLTIP_RESHOW_DELAY, SORT_BY_CANV_ELEMENT_TOOLTIP_SHOW_ALWAYS, SORT_BY_CANV_ELEMENT_TOOLTIP_ICON, SORT_BY_CANV_ELEMENT_TOOLTIP_IS_BALLOON, SORT_BY_CANV_ELEMENT_TOOLTIP_USE_FADING, SORT_BY_CANV_ELEMENT_NAME_OBJ = FIRST_CANV_ELEMENT_STR_PROP, SORT_BY_CANV_ELEMENT_NAME_RES, SORT_BY_CANV_ELEMENT_TEXT, SORT_BY_CANV_ELEMENT_DESCRIPTION, SORT_BY_CANV_ELEMENT_TOOLTIP_HEADER, SORT_BY_CANV_ELEMENT_TOOLTIP_TEXT, };

Теперь мы сможем сортировать, фильтровать и выбирать графические элементы по новым свойствам.





В файле \MQL5\Include\DoEasy\Data.mqh добавим индексы новых сообщений:

MSG_FORM_OBJECT_TEXT_NO_SHADOW_OBJ_FIRST_CREATE_IT, MSG_FORM_OBJECT_ERR_FAILED_CREATE_SHADOW_OBJ, MSG_FORM_OBJECT_ERR_FAILED_CREATE_PC_OBJ, MSG_FORM_OBJECT_PC_OBJ_ALREADY_IN_LIST, MSG_FORM_OBJECT_PC_OBJ_NOT_EXIST_LIST, MSG_FORM_OBJECT_ERR_NOT_INTENDED, MSG_FORM_TOOLTIP_OBJ_ALREADY_EXISTS,

...

MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_HINT_MOVE_UP, MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_HINT_MOVE_DOWN, MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_TOOLTIP, MSG_GRAPH_OBJ_BELONG_PROGRAM, MSG_GRAPH_OBJ_BELONG_NO_PROGRAM,

...

MSG_CANV_ELEMENT_PROP_SPLIT_CONTAINER_PANEL2_COLLAPSED, MSG_CANV_ELEMENT_PROP_SPLIT_CONTAINER_PANEL2_MIN_SIZE, MSG_CANV_ELEMENT_PROP_TOOLTIP_INITIAL_DELAY, MSG_CANV_ELEMENT_PROP_TOOLTIP_AUTO_POP_DELAY, MSG_CANV_ELEMENT_PROP_TOOLTIP_RESHOW_DELAY, MSG_CANV_ELEMENT_PROP_TOOLTIP_SHOW_ALWAYS, MSG_CANV_ELEMENT_PROP_TOOLTIP_ICON, MSG_CANV_ELEMENT_PROP_TOOLTIP_IS_BALLOON, MSG_CANV_ELEMENT_PROP_TOOLTIP_USE_FADING, MSG_CANV_ELEMENT_PROP_NAME_OBJ, MSG_CANV_ELEMENT_PROP_NAME_RES, MSG_CANV_ELEMENT_PROP_TEXT, MSG_CANV_ELEMENT_PROP_DESCRIPTION, MSG_CANV_ELEMENT_PROP_TOOLTIP_TITLE, MSG_CANV_ELEMENT_PROP_TOOLTIP_TEXT, };

и текстовые сообщения, соответствующие вновь добавленным индексам:

{ "Отсутствует объект тени. Необходимо сначала его создать при помощи метода CreateShadowObj()" , "There is no shadow object. You must first create it using the CreateShadowObj () method" }, { "Не удалось создать новый объект для тени" , "Failed to create new object for shadow" }, { "Не удалось создать новый объект-копировщик пикселей" , "Failed to create new pixel copier object" }, { "В списке уже есть объект-копировщик пикселей с идентификатором " , "There is already a pixel copier object in the list with ID " }, { "В списке нет объекта-копировщика пикселей с идентификатором " , "No pixel copier object with ID " }, { "Метод не предназначен для создания такого объекта: " , "The method is not intended to create such an object: " }, { "Объект ToolTip уже существует" , "ToolTip object already exists" },

...

{ "Элемент управления \"HintMoveUp\"" , "Control element \"HintMoveUp\"" }, { "Элемент управления \"HintMoveDown\"" , "Control element \"HintMoveDown\"" }, { "Элемент управления \"ToolTip\"" , "Control element \"ToolTip\"" }, { "Графический объект принадлежит программе" , "The graphic object belongs to the program" }, { "Графический объект не принадлежит программе" , "The graphic object does not belong to the program" },

...

{ "Флаг свёрнутости панели 2" , "Flag to indicate that panel 2 is collapsed" }, { "Минимальный размер панели 2" , "Min size of Panel 2" }, { "Задержка отображения подсказки" , "Tooltip initial delay" }, { "Длительность отображения подсказки" , "Tooltip autopoop delay" }, { "Задержка отображения новой подсказки одного элемента" , "Tooltip reshow delay" }, { "Отображать подсказку в неактивном окне" , "Tooltip show always" }, { "Значок, отображаемый в подсказке" , "Tooltip icon" }, { "Подсказка в форме \"облачка\"" , "Tooltip as \"Balloon\"" }, { "Угасание при отображении и скрытии подсказки" , "Tooltip uses fading" }, { "Имя объекта-графического элемента" , "The name of the graphic element object" }, { "Имя графического ресурса" , "Image resource name" }, { "Текст графического элемента" , "Text of the graphic element" }, { "Описание графического элемента" , "Description of the graphic element" }, { "Заголовок подсказки элемента" , "Element tooltip header" }, { "Текст подсказки элемента" , "Element tooltip title" }, };





Для того, чтобы мы могли получить описание графического элемента, в файле \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Graph\GBaseObj.mqh базового графического объекта библиотеки есть метод TypeElementDescription(). Впишем в него возврат описания нового элемента управления:

string CGBaseObj::TypeElementDescription( const ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE type) { return ( type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_STANDARD ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_STANDARD) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_STANDARD_EXTENDED ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_STANDARD_EXTENDED) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_ELEMENT ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_ELEMENT) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_SHADOW_OBJ ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_SHADOW_OBJ) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_FORM ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_FORM) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WINDOW ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WINDOW) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_UNDERLAY ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_UNDERLAY) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_BASE ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_BASE) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_CONTAINER ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_CONTAINER) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_GROUPBOX ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_GROUPBOX) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_PANEL ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_PANEL) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_TAB_CONTROL ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_TAB_CONTROL) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_SPLIT_CONTAINER ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_SPLIT_CONTAINER) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_COMMON_BASE ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_COMMON_BASE) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_LABEL ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_LABEL) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_CHECKBOX ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_CHECKBOX) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_RADIOBUTTON ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_RADIOBUTTON) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_BUTTON ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_BUTTON) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ELEMENTS_LIST_BOX ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ELEMENTS_LIST_BOX) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_LIST_BOX ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_LIST_BOX) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_LIST_BOX_ITEM ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_LIST_BOX_ITEM) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_CHECKED_LIST_BOX ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_CHECKED_LIST_BOX) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_BUTTON_LIST_BOX ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_BUTTON_LIST_BOX) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_TOOLTIP ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_TOOLTIP) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_TAB_HEADER ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_TAB_HEADER) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_TAB_FIELD ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_TAB_FIELD) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTON ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTON) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTON_UP ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTON_UP) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTON_DOWN ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTON_DOWN) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTON_LEFT ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTON_LEFT) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTON_RIGHT ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTON_RIGHT) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTONS_UD_BOX ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTONS_UD_BOX) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTONS_LR_BOX ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTONS_LR_BOX) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_SPLIT_CONTAINER_PANEL ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_SPLIT_CONTAINER_PANEL) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_SPLITTER ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_SPLITTER) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_HINT_BASE ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_HINT_BASE) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_HINT_MOVE_LEFT ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_HINT_MOVE_LEFT) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_HINT_MOVE_RIGHT ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_HINT_MOVE_RIGHT) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_HINT_MOVE_UP ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_HINT_MOVE_UP) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_HINT_MOVE_DOWN ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_HINT_MOVE_DOWN) : "Unknown" ); }

В метод передаётся тип объекта, описание которого необходимо получить, и, в зависимости от переданного типа, выводится текстовое описание по индексу сообщения, добавленного нами выше в файл Data.mqh.



Ранее базовый объект для графического элемента мы вручную прописывали при создании присоединённого графического элемента.

Теперь же (в прошлой статье) мы избавились от необходимости это делать и удалили методы для записи в объект указателей на главный и базовый объекты. Но, как показала практика, такие методы нам всё же нужны. Чтобы прописать в новый объект-подсказку тот элемент, для которого эта всплывающая подсказка создана, нам нужен метод для записи указателя на базовый объект.



В файле \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Graph\GCnvElement.mqh, в его публичной секции напишем опять такой метод:

public : void SetCoordXRelative( const int value ) { this .m_shift_coord_x= value ; } int CoordXRelative( void ) const { return this .m_shift_coord_x; } void SetCoordYRelative( const int value ) { this .m_shift_coord_y= value ; } int CoordYRelative( void ) const { return this .m_shift_coord_y; } void SetBase(CGCnvElement * base ) { this .m_element_base= base ; } virtual void OnChartEvent( const int id, const long & lparam, const double & dparam, const string & sparam);

В метод передаётся указатель на базовый объект, который присваивается переменной m_element_base. Таким образом, чтобы указать для какого объекта создана всплывающая подсказка, мы для объекта-подсказки пропишем указатель на тот элемент, при наведении на который курсора мышки должна появиться всплывающая подсказка.

Методы для установки значения непрозрачности элемента и для установки флага отображения элемента сделаем виртуальными, так как далее нам потребуется их переопределить в наследуемых классах. И добавим методы для установки и возврата текста в подсказке:

void SetActiveAreaLeftShift( const int value ) { this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_ACT_SHIFT_LEFT,fabs( value )); } void SetActiveAreaRightShift( const int value ) { this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_ACT_SHIFT_RIGHT,fabs( value )); } void SetActiveAreaTopShift( const int value ) { this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_ACT_SHIFT_TOP,fabs( value )); } void SetActiveAreaBottomShift( const int value ) { this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_ACT_SHIFT_BOTTOM,fabs( value )); } void SetActiveAreaShift( const int left_shift, const int bottom_shift, const int right_shift, const int top_shift); virtual void SetOpacity( const uchar value , const bool redraw= false ); virtual void SetTooltipText( const string text) { this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_TOOLTIP_TEXT,text); } virtual string TooltipText( void ) { return this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_TOOLTIP_TEXT); } virtual void SetDisplayed( const bool flag) { this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_DISPLAYED,flag); } bool Displayed( void ) const { return ( bool ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_DISPLAYED); }





В теле конструктора у нас есть список методов для рисования различных графических примитивов. В конце списка объявим новые методы для рисования предопределённых "стандартных" изображений:

void GetShiftXYbySize( const int width, const int height, const ENUM_FRAME_ANCHOR anchor, int &shift_x, int &shift_y); void DrawIconInfo( const int coord_x, const int coord_y, const uchar opacity); void DrawIconWarning( const int coord_x, const int coord_y, const uchar opacity); void DrawIconError( const int coord_x, const int coord_y, const uchar opacity); void DrawArrowLeft( const int coord_x, const int coord_y, const color clr, const uchar opacity); void DrawArrowRight( const int coord_x, const int coord_y, const color clr, const uchar opacity); void DrawArrowUp( const int coord_x, const int coord_y, const color clr, const uchar opacity); void DrawArrowDown( const int coord_x, const int coord_y, const color clr, const uchar opacity); };





В обоих конструкторах класса пропишем установку значений по умолчанию для новых свойств графического элемента:

CGCnvElement::CGCnvElement( const ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE element_type, CGCnvElement *main_obj,CGCnvElement *base_obj, const int element_id, const int element_num, const long chart_id, const int wnd_num, const string descript, const int x, const int y, const int w, const int h, const color colour, const uchar opacity, const bool movable= true , const bool activity= true , const bool redraw= false ) : m_shadow( false ) { this .SetTypeElement(element_type); this .m_type=OBJECT_DE_TYPE_GELEMENT; this .m_element_main=main_obj; this .m_element_base=base_obj; this .m_chart_color_bg=( color ):: ChartGetInteger ((chart_id== NULL ? :: ChartID () : chart_id), CHART_COLOR_BACKGROUND ); this .m_name= this .CreateNameGraphElement(element_type); this .m_chart_id=(chart_id== NULL || chart_id== 0 ? :: ChartID () : chart_id); this .m_subwindow=wnd_num; this .SetFont(DEF_FONT,DEF_FONT_SIZE); this .m_text_anchor= 0 ; this .m_text_x= 0 ; this .m_text_y= 0 ; this .SetBackgroundColor(colour, true ); this .SetOpacity(opacity); this .m_shift_coord_x= 0 ; this .m_shift_coord_y= 0 ; if (:: ArrayResize ( this .m_array_colors_bg, 1 )== 1 ) this .m_array_colors_bg[ 0 ]= this .BackgroundColor(); if (:: ArrayResize ( this .m_array_colors_bg_dwn, 1 )== 1 ) this .m_array_colors_bg_dwn[ 0 ]= this .BackgroundColor(); if (:: ArrayResize ( this .m_array_colors_bg_ovr, 1 )== 1 ) this .m_array_colors_bg_ovr[ 0 ]= this .BackgroundColor(); if ( this .Create(chart_id,wnd_num,x,y,w,h,redraw)) { this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_NAME_RES, this .m_canvas.ResourceName()); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_CHART_ID,CGBaseObj:: ChartID ()); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_SPLIT_CONTAINER_PANEL2_COLLAPSED, false ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_SPLIT_CONTAINER_PANEL2_MIN_SIZE, 25 ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_TOOLTIP_INITIAL_DELAY, 500 ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_TOOLTIP_AUTO_POP_DELAY, 5000 ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_TOOLTIP_RESHOW_DELAY, 100 ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_TOOLTIP_SHOW_ALWAYS, false ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_TOOLTIP_ICON,CANV_ELEMENT_TOOLTIP_ICON_NONE); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_TOOLTIP_IS_BALLOON, false ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_TOOLTIP_USE_FADING, true ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_TOOLTIP_TITLE, "" ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_TOOLTIP_TEXT, "" ); this .SetVisibleFlag( false , false ); } else { :: Print (DFUN,CMessage::Text(MSG_LIB_SYS_FAILED_CREATE_ELM_OBJ), "\"" , this .TypeElementDescription(element_type), "\" " , this .NameObj()); } } CGCnvElement::CGCnvElement( const ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE element_type, CGCnvElement *main_obj,CGCnvElement *base_obj, const long chart_id, const int wnd_num, const string descript, const int x, const int y, const int w, const int h) : m_shadow( false ) { this .m_type=OBJECT_DE_TYPE_GELEMENT; this .m_element_main=main_obj; this .m_element_base=base_obj; this .m_chart_color_bg=( color ):: ChartGetInteger ((chart_id== NULL ? :: ChartID () : chart_id), CHART_COLOR_BACKGROUND ); this .m_name= this .CreateNameGraphElement(element_type); this .m_chart_id=(chart_id== NULL || chart_id== 0 ? :: ChartID () : chart_id); this .m_subwindow=wnd_num; this .m_type_element=element_type; this .SetFont(DEF_FONT,DEF_FONT_SIZE); this .m_text_anchor= 0 ; this .m_text_x= 0 ; this .m_text_y= 0 ; this .SetBackgroundColor(CLR_CANV_NULL, true ); this .SetOpacity( 0 ); this .m_shift_coord_x= 0 ; this .m_shift_coord_y= 0 ; if (:: ArrayResize ( this .m_array_colors_bg, 1 )== 1 ) this .m_array_colors_bg[ 0 ]= this .BackgroundColor(); if (:: ArrayResize ( this .m_array_colors_bg_dwn, 1 )== 1 ) this .m_array_colors_bg_dwn[ 0 ]= this .BackgroundColor(); if (:: ArrayResize ( this .m_array_colors_bg_ovr, 1 )== 1 ) this .m_array_colors_bg_ovr[ 0 ]= this .BackgroundColor(); if ( this .Create(chart_id,wnd_num,x,y,w,h, false )) { this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_NAME_RES, this .m_canvas.ResourceName()); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_CHART_ID,CGBaseObj:: ChartID ()); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_SPLIT_CONTAINER_PANEL1_MIN_SIZE, 25 ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_SPLIT_CONTAINER_PANEL2_COLLAPSED, false ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_SPLIT_CONTAINER_PANEL2_MIN_SIZE, 25 ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_TOOLTIP_INITIAL_DELAY, 500 ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_TOOLTIP_AUTO_POP_DELAY, 5000 ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_TOOLTIP_RESHOW_DELAY, 100 ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_TOOLTIP_SHOW_ALWAYS, false ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_TOOLTIP_ICON,CANV_ELEMENT_TOOLTIP_ICON_NONE); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_TOOLTIP_IS_BALLOON, false ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_TOOLTIP_USE_FADING, true ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_TOOLTIP_TITLE, "" ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_TOOLTIP_TEXT, "" ); this .SetVisibleFlag( false , false ); } else { :: Print (DFUN,CMessage::Text(MSG_LIB_SYS_FAILED_CREATE_ELM_OBJ), "\"" , this .TypeElementDescription(element_type), "\" " , this .NameObj()); } }





За пределами тела класса напишем методы рисования предопределённых изображений.

Метод, рисующий иконку Info:



void CGCnvElement::DrawIconInfo( const int coord_x, const int coord_y, const uchar opacity) { int x=coord_x+ 8 ; int y=coord_y+ 8 ; this .DrawCircleFill(x,y, 7 , C'0x00,0x77,0xD7' ,opacity); this .DrawCircleWu(x,y, 7.5 , C'0x00,0x3D,0x8C' ,opacity); this .DrawRectangle(x,y- 5 ,x+ 1 ,y- 4 , C'0xFF,0xFF,0xFF' ,opacity); this .DrawRectangle(x,y- 2 ,x+ 1 ,y+ 4 , C'0xFF,0xFF,0xFF' ,opacity); }

В метод передаются координаты верхнего левого угла очерчивающего изображение прямоугольника. Далее рассчитываются координаты центральной точки окружности, рисуется залитая окружность, а сверху — окружность со сглаживанием методом Wu. После того, как окружности нарисованы, рисуется значок "i", состоящий из двух прямоугольников так, чтобы первый нарисовал точку размером 2х2, а второй — вертикальную линию размером 2х6. К сожалению, рисовать сглаженные линии с заданной толщиной (LineThick) не получается из-за странного алгоритма сглаживания, применяемого при рисовании такой линии, приводящего к некрасивому результату. Поэтому, для рисования линий с толщиной в два пикселя мы просто рисуем прямоугольник шириной в два пикселя и нужной высотой. В методе все цвета заранее предопределены так, чтобы изображение выглядело стандартным как в MS Visual Studio.







Метод, рисующий иконку Warning:



void CGCnvElement::DrawIconWarning( const int coord_x, const int coord_y, const uchar opacity) { int x=coord_x+ 8 ; int y=coord_y+ 1 ; this .DrawTriangleFill(x,y,x+ 8 ,y+ 14 ,x- 8 ,y+ 14 , C'0xFC,0xE1,0x00' ,opacity); this .DrawTriangleWu(x,y,x+ 8 ,y+ 14 ,x- 7 ,y+ 14 , C'0xFF,0xB9,0x00' ,opacity); this .DrawRectangle(x,y+ 5 ,x+ 1 ,y+ 9 , C'0x00,0x00,0x00' ,opacity); this .DrawRectangle(x,y+ 11 ,x+ 1 ,y+ 12 , C'0x00,0x00,0x00' ,opacity); }

В метод передаются координаты верхнего левого угла очерчивающего изображение прямоугольника. Далее рассчитываются координаты верхней точки треугольника, рисуется залитый треугольник, а сверху — треугольник со сглаживанием методом Wu. У второго треугольника координата Х его вершины смещается на один пиксель вправо по сравнению с залитым первым треугольником. Сделано это для того, чтобы визуально вершина была толще, так как значок внутри треугольников должен быть шириной в два пикселя, и его невозможно расположить ровно по центру треугольника. Поэтому вершину треугольника мы как бы "размазываем" на два пикселя, что сделает расположение значка внутри визуально по центру. После того, как треугольники нарисованы рисуется значок "!", состоящий из двух прямоугольников так, чтобы первый нарисовал вертикальную линию размером 2х6, а второй — точку размером 2х2.



Метод, рисующий иконку Error:



void CGCnvElement::DrawIconError( const int coord_x, const int coord_y, const uchar opacity) { int x=coord_x+ 8 ; int y=coord_y+ 8 ; this .DrawCircleFill(x,y, 7 , C'0xF0,0x39,0x16' ,opacity); this .DrawCircleWu(x,y, 7.5 , C'0xA5,0x25,0x12' ,opacity); this .DrawLineWu(x- 3 ,y- 3 ,x+ 3 ,y+ 3 , C'0xFF,0xFF,0xFF' ,opacity); this .DrawLineWu(x+ 3 ,y- 3 ,x- 3 ,y+ 3 , C'0xFF,0xFF,0xFF' ,opacity); }

Метод рисует две окружности — залитую цветом и очерчивающую её сглаженную, а в центре две сглаженные линии, образующие значок "Х". Цвета также, как и в других иконках, предопределены для соответствия MS Visual Studio.







Методы, рисующие стрелки влево, вправо, вверх и вниз:



void CGCnvElement::DrawArrowLeft( const int coord_x, const int coord_y, const color clr, const uchar opacity) { int x=coord_x; int y=coord_y+ 5 ; this .DrawTriangleFill(x,y,x+ 3 ,y- 3 ,x+ 3 ,y+ 3 ,clr,opacity); this .DrawTriangleWu(x,y,x+ 3 ,y- 3 ,x+ 3 ,y+ 3 ,clr,opacity); } void CGCnvElement::DrawArrowRight( const int coord_x, const int coord_y, const color clr, const uchar opacity) { int x=coord_x; int y=coord_y+ 5 ; this .DrawTriangleFill(x+ 3 ,y,x,y+ 3 ,x,y- 3 ,clr,opacity); this .DrawTriangleWu(x+ 3 ,y,x,y+ 3 ,x,y- 3 ,clr,opacity); } void CGCnvElement::DrawArrowUp( const int coord_x, const int coord_y, const color clr, const uchar opacity) { int x=coord_x+ 5 ; int y=coord_y; this .DrawTriangleFill(x,y,x+ 3 ,y+ 3 ,x- 3 ,y+ 3 ,clr,opacity); this .DrawTriangleWu(x,y,x+ 3 ,y+ 3 ,x- 3 ,y+ 3 ,clr,opacity); } void CGCnvElement::DrawArrowDown( const int coord_x, const int coord_y, const color clr, const uchar opacity) { int x=coord_x+ 5 ; int y=coord_y+ 3 ; this .DrawTriangleFill(x,y,x+ 3 ,y- 3 ,x- 3 ,y- 3 ,clr,opacity); this .DrawTriangleWu(x,y,x+ 3 ,y- 3 ,x- 3 ,y- 3 ,clr,opacity); }

Во все методы передаются координаты верхнего левого угла очерчивающего прямоугольника, цвет и непрозрачность рисуемых стрелок. Далее рассчитываются координаты начальной вершины треугольника и рисуются залитый треугольник, а поверх него — сглаженный методом Wu. Для каждой последующей вершины рисуемого треугольника координаты рассчитываются со смещением от первой его вершины. Цвет и непрозрачность указываются для того, чтобы внешний вид рисуемых треугольников можно было менять в соответствии с состоянием графического элемента, на котором рисуется стрелка. Например, для неактивного элемента стрелка должна быть серого цвета. В общем, здесь чуть больше возможностей, чем для иконок.

Объект-тень всегда существует в связке с другим объектом. Непрозрачность подложки, на которой рисуется тень всегда должна быть равна нулю — объект всегда должен быть прозрачным. В то же время тень, рисуемая на этой подложке тоже должна иметь некоторую степень прозрачности, так как странно бы выглядела тень, полностью закрывающая собой объекты, на которые она отбрасывается. Поэтому для объекта-тени введём понятие непрозрачность рисуемой тени. И вот именно эта величина должна меняться при вызове метода SetOpacity(), оставляя подложку всегда прозрачной. Но для подложки тоже работает этот же метод, и он устанавливает именно её значение непрозрачности. Значит — добавим новый метод SetOpacityDraw — непрозрачность рисуемой тени, и скомбинируем эти два метода. При их вызове всегда будет устанавливаться непрозрачность подложки в ноль, а для рисуемого цвета тени — указанное в методе значение.



В файле \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Graph\ShadowObj.mqh переименуем методы SetOpacity() и Opacity() и объявим виртуальный метод SetOpacity():

void Draw( const int shift_x, const int shift_y, const uchar blur_value, const bool redraw); virtual void SetOpacity( const uchar value, const bool redraw= false ); void SetColor( const color colour) { this .m_color=colour; } color Color( void ) const { return this .m_color; } void SetOpacityDraw( const uchar opacity) { this .m_opacity=opacity; } uchar OpacityDraw( void ) const { return this .m_opacity; } void SetBlur( const uchar blur) { this .m_blur=blur; } uchar Blur( void ) const { return this .m_blur; } };





В конструкторе класса установим значения по умолчанию для непрозрачности рисуемой тени и её размытия:

CShadowObj::CShadowObj(CGCnvElement *main_obj,CGCnvElement *base_obj, const long chart_id, const int subwindow, const string name, const int x, const int y, const int w, const int h) : CGCnvElement(GRAPH_ELEMENT_TYPE_SHADOW_OBJ,main_obj,base_obj,chart_id,subwindow,name,x,y,w,h) { this .m_type=OBJECT_DE_TYPE_GSHADOW; CGCnvElement::SetBackgroundColor( clrNONE , true ); CGCnvElement::SetOpacity( 0 ); CGCnvElement::SetActive( false ); this .SetOpacityDraw(CLR_DEF_SHADOW_OPACITY); this .SetBlur(DEF_SHADOW_BLUR); color gray=CGCnvElement::ChangeColorSaturation( this .ChartBackgroundColor(),- 100 ); this .m_color=CGCnvElement::ChangeColorLightness(gray,- 50 ); this .m_shadow= false ; this .SetVisibleFlag( false , false ); CGCnvElement::Erase(); }





В методе, рисующем форму тени объекта, для указания непрозрачности будем использовать значение, установленное для непрозрачности рисуемой тени:

void CShadowObj::DrawShadowFigureRect( const int w, const int h) { CGCnvElement::DrawRectangleFill(OUTER_AREA_SIZE,OUTER_AREA_SIZE,OUTER_AREA_SIZE+w- 1 ,OUTER_AREA_SIZE+h- 1 , this .m_color, this .OpacityDraw() ); CGCnvElement::Update(); }





Напишем новый виртуальный метод, устанавливающий непрозрачность элемента:

void CShadowObj::SetOpacity( const uchar value , const bool redraw= false ) { CGCnvElement::SetOpacity( 0 , false ); this .SetOpacityDraw( value >(uchar)CLR_DEF_SHADOW_OPACITY ? (uchar)CLR_DEF_SHADOW_OPACITY : value ); this .m_canvas.Update(redraw); }

При вызове этого метода сначала установится полная прозрачность для подложки, на которой рисуется тень, а затем уже для рисуемой тени установится переданное в метод значение непрозрачности. При этом, если значение будет превышать установленное для библиотеки значение непрозрачности тени по умолчанию, то будет использовано оно. Это сделано для предотвращения появления непрозрачных теней, полностью перекрывающих собой нижележащие объекты.



В файле \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Graph\WForms\WinFormBase.mqh изменим логику метода, перерисовывающего объект. Ранее тень объекта всегда рисовалась при её наличии. При этом, если флаг перерисовки был сброшен, то тень просто стиралась. Это приводило к тому, что тени у объектов могли пропадать. Сделаем всё внутри проверки флага перерисовки:

void CWinFormBase::Redraw( bool redraw) { if ( this .TypeGraphElement()<GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_BASE || ! this .Displayed()) return ; CShadowObj *shadow= this .GetShadowObj(); if (redraw) { this .Erase( this .m_array_colors_bg, this .Opacity(), this .m_gradient_v, this .m_gradient_c,redraw); this .Done(); if ( this .IsShadow() && shadow!= NULL ) { shadow.Erase(); int x=shadow.CoordXRelative(); int y=shadow.CoordYRelative(); shadow.Draw( 0 , 0 ,shadow.Blur(),redraw); shadow.SetCoordXRelative(x); shadow.SetCoordYRelative(y); } } else this .Erase(); for ( int i= 0 ;i< this .ElementsTotal();i++) { CWinFormBase *element= this .GetElement(i); if (element== NULL ) continue ; if (redraw) element.Redraw(redraw); } if ( this .IsMain() && redraw) :: ChartRedraw ( this . ChartID ()); }





В методе, возвращающем описание целочисленного свойства элемента, добавим блок кода для возврата описаний новых свойств:

string CWinFormBase::GetPropertyDescription(ENUM_CANV_ELEMENT_PROP_INTEGER property, bool only_prop= false ) { return ( property==CANV_ELEMENT_PROP_ID ? CMessage::Text(MSG_CANV_ELEMENT_PROP_ID)+ (only_prop ? "" : ! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( string ) this .GetProperty(property) ) : //---... //---... property==CANV_ELEMENT_PROP_SPLIT_CONTAINER_PANEL2_MIN_SIZE ? CMessage::Text(MSG_CANV_ELEMENT_PROP_SPLIT_CONTAINER_PANEL2_MIN_SIZE)+ (only_prop ? "" : ! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( string ) this .GetProperty(property) ) : property==CANV_ELEMENT_PROP_TOOLTIP_INITIAL_DELAY ? CMessage::Text(MSG_CANV_ELEMENT_PROP_TOOLTIP_INITIAL_DELAY)+ (only_prop ? "" : ! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( string ) this .GetProperty(property) ) : property==CANV_ELEMENT_PROP_TOOLTIP_AUTO_POP_DELAY ? CMessage::Text(MSG_CANV_ELEMENT_PROP_TOOLTIP_AUTO_POP_DELAY)+ (only_prop ? "" : ! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( string ) this .GetProperty(property) ) : property==CANV_ELEMENT_PROP_TOOLTIP_RESHOW_DELAY ? CMessage::Text(MSG_CANV_ELEMENT_PROP_TOOLTIP_RESHOW_DELAY)+ (only_prop ? "" : ! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( string ) this .GetProperty(property) ) : property==CANV_ELEMENT_PROP_TOOLTIP_SHOW_ALWAYS ? CMessage::Text(MSG_CANV_ELEMENT_PROP_TOOLTIP_SHOW_ALWAYS)+ (only_prop ? "" : ! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( string ) this .GetProperty(property) ) : property==CANV_ELEMENT_PROP_TOOLTIP_ICON ? CMessage::Text(MSG_CANV_ELEMENT_PROP_TOOLTIP_ICON)+ (only_prop ? "" : ! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( string ) this .GetProperty(property) ) : property==CANV_ELEMENT_PROP_TOOLTIP_IS_BALLOON ? CMessage::Text(MSG_CANV_ELEMENT_PROP_TOOLTIP_IS_BALLOON)+ (only_prop ? "" : ! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( string ) this .GetProperty(property) ) : property==CANV_ELEMENT_PROP_TOOLTIP_USE_FADING ? CMessage::Text(MSG_CANV_ELEMENT_PROP_TOOLTIP_USE_FADING)+ (only_prop ? "" : ! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( string ) this .GetProperty(property) ) : "" ); }





В методе, возвращающем описание строкового свойства элемента, тоже добавим возврат описаний новых строковых свойств:

string CWinFormBase::GetPropertyDescription(ENUM_CANV_ELEMENT_PROP_STRING property, bool only_prop= false ) { return ( property==CANV_ELEMENT_PROP_NAME_OBJ ? CMessage::Text(MSG_CANV_ELEMENT_PROP_NAME_OBJ)+ ": \"" + this .GetProperty(property)+ "\"" : property==CANV_ELEMENT_PROP_NAME_RES ? CMessage::Text(MSG_CANV_ELEMENT_PROP_NAME_RES)+ ": \"" + this .GetProperty(property)+ "\"" : property==CANV_ELEMENT_PROP_TEXT ? CMessage::Text(MSG_CANV_ELEMENT_PROP_TEXT)+ ": \"" + this .GetProperty(property)+ "\"" : property==CANV_ELEMENT_PROP_DESCRIPTION ? CMessage::Text(MSG_CANV_ELEMENT_PROP_DESCRIPTION)+ ": \"" + this .GetProperty(property)+ "\"" : property==CANV_ELEMENT_PROP_TOOLTIP_TITLE ? CMessage::Text(MSG_CANV_ELEMENT_PROP_TOOLTIP_TITLE)+ ": \"" + this .GetProperty(property)+ "\"" : property==CANV_ELEMENT_PROP_TOOLTIP_TEXT ? CMessage::Text(MSG_CANV_ELEMENT_PROP_TOOLTIP_TEXT)+ ": \"" + this .GetProperty(property)+ "\"" : "" ); }





Так как теперь у нас есть методы для рисования стандартных стрелок, добавим их вызов в методы рисования стрелок DrawArrow() в классы объектов-кнопок со стрелками.

В файле \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Graph\WForms\Helpers\ArrowLeftButton.mqh:

void CArrowLeftButton::DrawArrow( void ) { CGCnvElement::DrawArrowLeft( 5 , 2 , this .ArrowColor(), this .Opacity()); }





В файле \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Graph\WForms\Helpers\ArrowRightButton.mqh:

void CArrowRightButton::DrawArrow( void ) { CGCnvElement::DrawArrowRight( 6 , 2 , this .ArrowColor(), this .Opacity()); }





В файле \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Graph\WForms\Helpers\ArrowUpButton.mqh:



void CArrowUpButton::DrawArrow( void ) { CGCnvElement::DrawArrowUp( 2 , 5 , this .ArrowColor(), this .Opacity()); }





В файле \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Graph\WForms\Helpers\ArrowDownButton.mqh:



void CArrowDownButton::DrawArrow( void ) { CGCnvElement::DrawArrowDown( 2 , 6 , this .ArrowColor(), this .Opacity()); }

Как видим, в каждом классе мы просто вызываем метод рисования нужной стрелки из класса базового графического элемента, соответствующий назначению объекта класса. Если класс создаёт кнопку со стрелкой влево, то вызывается метод рисования стрелки влево, для кнопки со стрелкой вправо вызывается метод рисования стрелки вправо, и т.д.



Приступим к созданию объекта-всплывающей подсказки.







Класс WinForms-объекта ToolTip

В папке библиотеки \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Graph\WForms\Common Controls\ создадим новый файл ToolTip.mqh класса CToolTip. Класс должен быть унаследован от класса базового объекта-подсказки, а его файл должен быть подключен к файлу создаваемого класса:

#property copyright "Copyright 2022, MetaQuotes Ltd." #property link "https://mql5.com/ru/users/artmedia70" #property version "1.00" #property strict #include "..\Helpers\HintBase.mqh" class CToolTip : public CHintBase { }





В приватной секции класса объявим метод, корректирующий размеры подсказки по текстам, установленным для неё. В защищённой секции класса напишем методы, рисующие иконки разных типов, и объявим защищённый конструктор класса:

class CToolTip : public CHintBase { private : void CorrectSizeByTexts( void ); protected : virtual void DrawHint( const int shift); void DrawIcon( void ); void DrawIconInfo( void ) { CGCnvElement::DrawIconInfo( 3 , 1 , this .Opacity()); } void DrawIconWarning( void ) { CGCnvElement::DrawIconWarning( 3 , 1 , this .Opacity()); } void DrawIconError( void ) { CGCnvElement::DrawIconError( 3 , 1 , this .Opacity()); } virtual void DrawIconUser( void ) { return ; } CToolTip( const ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE type, CGCnvElement *main_obj,CGCnvElement *base_obj, const long chart_id, const int subwindow, const string descript, const int x, const int y, const int w, const int h); public :

Методы, рисующие иконки Info, Warning и Error, просто вызывают соответствующие методы класса базового графического элемента, написанные нами выше, а виртуальный метод, рисующий пользовательскую иконку, ничего не делает — он должен переопределяться в наследуемых классах в случае, если потребуется самостоятельно изменить функционал данного объекта.

В публичной секции класса напишем методы для установки и возврата свойств, добавленных нами сегодня для этого объекта. Объявим параметрический конструктор класса и методы для отображения, перерисовки, очистки, рисования рамки и инициализации объекта:

public : void SetInitialDelay( const long delay) { this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_TOOLTIP_INITIAL_DELAY,delay); } long InitialDelay( void ) { return this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_TOOLTIP_INITIAL_DELAY); } void SetAutoPopDelay( const long delay) { this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_TOOLTIP_AUTO_POP_DELAY,delay); } long AutoPopDelay( void ) { return this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_TOOLTIP_AUTO_POP_DELAY); } void SetReshowDelay( const long delay) { this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_TOOLTIP_RESHOW_DELAY,delay); } long ReshowDelay( void ) { return this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_TOOLTIP_RESHOW_DELAY); } void SetShowAlways( const bool flag) { this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_TOOLTIP_SHOW_ALWAYS,flag); } bool ShowAlways( void ) { return ( bool ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_TOOLTIP_SHOW_ALWAYS); } void SetIcon( const ENUM_CANV_ELEMENT_TOOLTIP_ICON ico) { this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_TOOLTIP_ICON,ico); } ENUM_CANV_ELEMENT_TOOLTIP_ICON Icon( void ) { return (ENUM_CANV_ELEMENT_TOOLTIP_ICON) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_TOOLTIP_ICON); } void SetBalloon( const bool flag) { this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_TOOLTIP_IS_BALLOON,flag); } bool Balloon( void ) { return ( bool ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_TOOLTIP_IS_BALLOON); } void SetUseFading( const bool flag) { this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_TOOLTIP_USE_FADING,flag); } bool UseFading( void ) { return ( bool ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_TOOLTIP_USE_FADING); } void SetTitle( const string header); string Title( void ) { return this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_TOOLTIP_TITLE); } virtual void SetTooltipText( const string text); virtual void SetText( const string text) { this .SetTooltipText(text); } CToolTip(CGCnvElement *main_obj,CGCnvElement *base_obj, const long chart_id, const int subwindow, const string descript, const int x, const int y, const int w, const int h); virtual void Show( void ); virtual void Redraw( bool redraw); virtual void Erase( const color colour, const uchar opacity, const bool redraw= false ); virtual void Erase( color &colors[], const uchar opacity, const bool vgradient, const bool cycle, const bool redraw= false ); virtual void DrawFrame( void ); virtual void Initialize( void ); };

Рассмотрим подробнее объявленные методы класса.

Защищённый конструктор с указанием типа объекта, идентификатора чарта и подокна:



CToolTip::CToolTip( const ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE type , CGCnvElement *main_obj,CGCnvElement *base_obj, const long chart_id, const int subwindow, const string descript, const int x, const int y, const int w, const int h) : CHintBase( type ,main_obj,base_obj,chart_id,subwindow,descript,x,y,w,h) { this .SetTypeElement( type ); this .m_type=OBJECT_DE_TYPE_GWF_COMMON; this .Initialize(); }

В конструктор передаётся тип создаваемого графического элемента и остальные параметры объекта, устанавливаемые в родительский класс в строке инициализации. В теле класса устанавливается переданный в метод тип графического элемента и тип графического объекта библиотеки, и вызывается метод для установки всех параметров объекта по умолчанию.



Параметрический конструктор:

CToolTip::CToolTip(CGCnvElement *main_obj,CGCnvElement *base_obj, const long chart_id, const int subwindow, const string descript, const int x, const int y, const int w, const int h) : CHintBase( GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_TOOLTIP ,main_obj,base_obj,chart_id,subwindow,descript,x,y,w,h) { this .SetTypeElement( GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_TOOLTIP ); this .m_type=OBJECT_DE_TYPE_GWF_COMMON; this .Initialize(); }

Здесь точно так же, как и в защищённом конструкторе, но тип графического элемента жёстко задан как ToolTip.







Метод инициализации переменных:

void CToolTip::Initialize( void ) { this .SetBackgroundColor(CLR_DEF_CONTROL_HINT_BACK_COLOR, true ); this .SetBorderColor(CLR_DEF_CONTROL_HINT_BORDER_COLOR, true ); this .SetForeColor(CLR_DEF_CONTROL_HINT_FORE_COLOR, true ); this .SetDisplayed( false ); this .SetBorderSizeAll( 1 ); this .SetBorderStyle(FRAME_STYLE_SIMPLE); this .SetShadow( true ); this .DrawShadow( 2 , 2 ,CLR_DEF_SHADOW_COLOR,CLR_DEF_SHADOW_OPACITY,DEF_SHADOW_BLUR); this .SetOpacity( 255 , false ); this .SetTitle( "" ); this .SetTooltipText( "" ); this .SetInitialDelay( 500 ); this .SetAutoPopDelay( 5000 ); this .SetReshowDelay( 100 ); this .SetShowAlways( false ); this .SetIcon(CANV_ELEMENT_TOOLTIP_ICON_NONE); this .SetBalloon( false ); this .SetUseFading( true ); this .SetTextAlign( ANCHOR_LEFT_UPPER ); this .SetTextAnchor(FRAME_ANCHOR_LEFT_TOP); this .SetFont(DEF_FONT,DEF_FONT_SIZE, FW_NORMAL ); this .SetDisplayed( false ); this .Hide(); }

Здесь устанавливаются все свойства объекта-всплывающей подсказки, которые он должен иметь сразу же после его создания.







Метод, перерисовывающий объект:



void CToolTip::Redraw( bool redraw) { if (! this .Displayed() || this .Text()== "" ) return ; CShadowObj *shadow= this .GetShadowObj(); if (redraw) { this .Erase( this .m_array_colors_bg, this .Opacity(), this .m_gradient_v, this .m_gradient_c, true ); this .Done(); if ( this .IsShadow() && shadow!= NULL ) { shadow.Erase(); int x=shadow.CoordXRelative(); int y=shadow.CoordYRelative(); shadow.Draw( 0 , 0 ,shadow.Blur(), true ); shadow.SetCoordXRelative(x); shadow.SetCoordYRelative(y); } } else { CGCnvElement::Erase(); if ( this .IsShadow() && shadow!= NULL ) shadow.Erase(); } }

Логика метода расписана в комментариях к коду. Здесь практически всё точно так же, как и в одноимённом методе класса базового WinForms-объекта CWinFormBase, за исключением перерисовки привязанных объектов и чарта.





Методы очистки элемента с закрашиванием его цветом фона:

void CToolTip::Erase( const color colour, const uchar opacity, const bool redraw= false ) { CGCnvElement::EraseNoCrop(colour,opacity, false ); if ( this .BorderStyle()!=FRAME_STYLE_NONE) this .DrawFrame(); this .DrawHint( 0 ); this .Update(redraw); } void CToolTip::Erase( color &colors[], const uchar opacity, const bool vgradient, const bool cycle, const bool redraw= false ) { CGCnvElement::EraseNoCrop(colors,opacity,vgradient,cycle, false ); if ( this .BorderStyle()!=FRAME_STYLE_NONE) this .DrawFrame(); this .DrawHint( 0 ); this .Update(redraw); }

Методы идентичны одноимённым методам других графических элементов библиотеки, и в частности — методам родительского объекта. Если в дальнейшем здесь не нужно будет вносить изменений, то они будут удалены из класса.

Метод, рисующий рамку элемента:

void CToolTip::DrawFrame( void ) { if (! this .Displayed() || this .Text()== "" ) return ; this .DrawRectangle( 0 , 0 , this .Width()- 1 , this .Height()- 1 , this .BorderColor(), this .Opacity()); }

Логика метода прокомментирована в коде. Отличие от метода родительского класса здесь лишь в проверке необходимости отображения данного элемента.





Метод, отображающий элемент:

void CToolTip::Show( void ) { if (! this .Displayed() || this .TooltipText()== "" ) return ; CGCnvElement::Show(); CShadowObj *shadow= this .GetShadowObj(); if ( this .IsShadow() && shadow!= NULL ) { shadow.Show(); this .BringToTop(); } this .Redraw( true ); }

В методе проверяется наличие у объекта тени и, если таковая присутствует, то отобразить нужно и её. При этом, после отображения тени сам объект необходимо перенести на передний план, так как после отображения тени объект окажется под ней.







Метод, устанавливающий текст для ToolTip:

void CToolTip::SetTooltipText( const string text) { CGCnvElement::SetTooltipText(text); CWinFormBase::SetText(text); this .CorrectSizeByTexts(); }

Здесь сначала устанавливается текст подсказки в новое свойство объекта, а затем устанавливается тот же самый текст и в свойство "текст объекта", так как можно считать для объекта-всплывающей подсказки эти свойства идентичными. Далее вызывается метод корректировки размеров объекта в соответствии с установленными для него текстами заголовка и подсказки, который рассмотрим чуть ниже.





Метод, устанавливающий текст заголовка для ToolTip:



void CToolTip::SetTitle( const string header) { this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_TOOLTIP_TITLE,header); this .CorrectSizeByTexts(); }

Здесь мы сначала устанавливаем переданный в метод текст в новое строковое свойство объекта, а затем вызываем метод корректировки размеров объекта.





Метод, корректирующий размеры подсказки по размерам текстов:

void CToolTip::CorrectSizeByTexts( void ) { if ( this .TooltipText()== "" || this .TooltipText()== NULL ) return ; int w= this .Width(); int h= this .Height(); int w1= 0 ; int h1= 0 ; int w2=w; int h2=h; if ( this .Title()!= "" && this .Title()!= NULL ) { this .TextSize( this .Title(),w1,h1); if (w1< 6 ) w1= 6 ; if (h1< 19 ) h1= 19 ; } this .TextSize( this .Text(),w2,h2); if (w2< 6 ) w2= 6 ; if (h2< 19 ) h2= 19 ; w= fmax (w1,w2); h=h1+h2; this .Resize(w+ 12 +( this .Icon()>CANV_ELEMENT_TOOLTIP_ICON_NONE && this .Icon()<=CANV_ELEMENT_TOOLTIP_ICON_USER ? 16 : 0 ),h, false ); }

Логика метода расписана в комментариях к коду. Вкратце: если для объекта не задан текст всплывающей подсказки, то подсказка не выводится. Независимо от того, задан ли для объекта текст заголовка, или нет. А если подсказка не выводится, то и её размеры менять не нужно. Поэтому в такой ситуации просто уходим из метода. А далее, если текст подсказки установлен, то нам нужно получить размеры текста заголовка и подсказки. Если ширина полученного текста меньше 6, то ширина объекта будет равна 6, если высота меньше 19, то высота объекта должна быть 19. Далее определяем наибольшую ширину из двух текстов и используем её в качестве ширины объекта. А высота объекта равна сумме высот двух текстов. При изменении размеров учитываем отступ текста от левого края в шесть пикселей. Соответсвенно, отступ и справа тоже должен быть равен шести пикселям. Поэтому к рассчитанной ширине добавляем 12 пикселей и проверяем условие наличия иконки. Если иконка должна рисоваться, то добавляем к ширине объекта ширину иконки в 16 пикселей. В итоге получаем корректный размер объекта, где оба текста — зоголовок и описание и иконка, при её наличии, будут смотреться гармонично.







Метод, рисующий подсказку:

void CToolTip::DrawHint( const int shift) { int y= 3 ; int x= 6 +( this .Icon()>CANV_ELEMENT_TOOLTIP_ICON_NONE ? 16 : 0 ); this .DrawIcon(); if ( this .Title()!= "" && this .Title()!= NULL ) { this .SetFont(DEF_FONT,DEF_FONT_SIZE, FW_BLACK ); this .Text(x,y, this .Title(), this .ForeColor(), this .Opacity(), this .TextAnchor()); this .SetFont(DEF_FONT,DEF_FONT_SIZE, FW_NORMAL ); y+= this .TextHeight( this .Title())+ 4 ; } this .Text(x,y, this .Text(), this .ForeColor(), this .Opacity(), this .TextAnchor()); }

Задаём отступ текста по вертикали в три пикселя, отступ по горизонтали в шесть пикселей. Если должна рисоваться иконка, то к горизонтальному отступу добавляем её ширину в 16 пикселей. Если у подсказки должен быть заголовок, то устанавливаем для фонта "жирный" шрифт, выводим текст заголовка, восстанавливаем толщину шрифта до нормальной и прибавляем к вертикальной координате высоту текста заголовка плюс 4 пикселя. По окончании выводим текст подсказки. Если заголовка нет, то текст подсказки будет выведен на начальной координате Y, а при наличии заголовка — на рассчитанной.







Метод, рисующий иконку:



void CToolTip::DrawIcon( void ) { switch ( this .Icon()) { case CANV_ELEMENT_TOOLTIP_ICON_INFO : this .DrawIconInfo(); break ; case CANV_ELEMENT_TOOLTIP_ICON_WARNING : this .DrawIconWarning(); break ; case CANV_ELEMENT_TOOLTIP_ICON_ERROR : this .DrawIconError(); break ; case CANV_ELEMENT_TOOLTIP_ICON_USER : this .DrawIconUser(); break ; default : break ; } }

В зависимости от установленного для объекта типа иконки вызываем метод рисования соответствующего изображения.



На сегодня это всё, что нужно для работы данного класса. Далее класс будем дорабатывать для получения требуемых результатов его работы.

Доработаем остальные классы библиотеки для возможности работы с новым объектом.





В файле \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Graph\Form.mqh класса объекта-формы, в публичной секции объявим виртуальные методы для установки флага отображения не скрытого элемента управления и для установки непрозрачности элемента:

virtual bool Move( const int x, const int y, const bool redraw= false ); virtual bool SetZorder( const long value , const bool only_prop); virtual void BringToTop( void ); virtual void SetDisplayed( const bool flag); virtual void SetOpacity( const uchar value , const bool redraw= false ); virtual void OnChartEvent( const int id, const long & lparam, const double & dparam, const string & sparam);





Там же, в публичной секции, объявим методы для работы с присоединённым объектом-всплывающей подсказкой и для установки её текста:

bool AddNewElement(CGCnvElement *obj, const int x, const int y); bool AddTooltip(CForm *tooltip); CForm *GetTooltip( void ); CForm *GetTooltipByDescription( const string descript); virtual void SetTooltipText( const string text); void DrawShadow( const int shift_x, const int shift_y, const color colour, const uchar opacity= 127 , const uchar blur=DEF_SHADOW_BLUR);





Подправим метод, создающий новый графический объект:

CGCnvElement *CForm::CreateNewGObject( const ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE type, const int obj_num, const string descript, const int x, const int y, const int w, const int h, const color colour, const uchar opacity, const bool movable, const bool activity) { CGCnvElement *element= NULL ; switch (type) { case GRAPH_ELEMENT_TYPE_ELEMENT : element= new CGCnvElement(type, this .GetMain(), this .GetObject(), this .ID(),obj_num, this . ChartID (), this .SubWindow(),descript,x,y,w,h,colour,opacity,movable,activity); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_FORM : element= new CForm(type, this .GetMain(), this .GetObject(), this . ChartID (), this .SubWindow(),descript,x,y,w,h); break ; default : break ; } if (element== NULL ) :: Print (DFUN,CMessage::Text(MSG_LIB_SYS_FAILED_CREATE_ELM_OBJ), this .TypeElementDescription(type)); else { element.SetMovable(movable); element.SetCoordXRelative(element.CoordX()- this .CoordX()); element.SetCoordYRelative(element.CoordY()- this .CoordY()); } return element; }

Если объект не создан, то выводится об этом запись в журнал. А далее шло обращение к указателю несозданного объекта, что могло привести к критической ошибке. Поэтому блок установки параметров созданного объекта заключим в else {}.



Каждый WinForms-объект должен иметь возможность присоединить к себе указатель на ранее созданный объект-всплывающкю подсказку. Чтобы объект "понимал", что такая подсказка уже к нему присоединена, он их должен различать по описанию, записанному в объекте-подсказке. Таким образом, мы сможем в объекте-контейнере создать несколько объектов-всплывающих подсказок, задавая для каждой из них уникальное описание. Затем мы можем получить указатель на любой иной объект, присоединённый к тому, в котором были созданы подсказки и назначить для этого объекта нужную подсказку по её описанию. Для этого в каждом WinForms-объекте должны быть методы, позволяющие извне присоединить к нему объект с типом CForm и его наследников. Такие методы мы уже объявили в классе объекта-формы. Рассмотрим их реализацию.





Метод, создающий присоединённый объект-ToolTip:

bool CForm::AddTooltip(CForm *tooltip) { if (tooltip== NULL || tooltip.TypeGraphElement()!=GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_TOOLTIP) { CMessage::ToLog(DFUN,MSG_GRAPH_ELM_COLLECTION_ERR_EMPTY_OBJECT); return false ; } if ( this .GetTooltipByDescription(tooltip.Description())!= NULL ) { :: Print (DFUN, this .TypeElementDescription()+ ": " ,CMessage::Text(MSG_FORM_TOOLTIP_OBJ_ALREADY_EXISTS), ": " ,tooltip.Name(), ", Description: \"" ,tooltip.Description(), "\"" ); return false ; } if (! this .m_list_elements.Add(tooltip)) { :: Print (DFUN,CMessage::Text(MSG_LIB_SYS_FAILED_OBJ_ADD_TO_LIST), ": " ,tooltip.NameObj()); return false ; } if (tooltip.Move( this .CoordX()+ 1 , this .CoordY()+ 1 )) { tooltip.SetCoordXRelative(tooltip.CoordX()- this .CoordX()); tooltip.SetCoordYRelative(tooltip.CoordY()- this .CoordY()); } tooltip.SetBase( this .GetObject()); return true ; }

Логика метода полностью расписана в комментариях к коду. В метод передаётся указатель на объект-всплавающую подсказку. Если к объекту уже присоединён объект этого типа с точно таким же описанием, то считаем, что это одна и та же подсказка. Сообщаем об ошибке и возвращаем false. Далее присоединяем указатель на объект-подсказку, переданный в метод, в список присоединённых объектов. При этом сам объект может ничего не знать о типе CToolTip, но так как этот тип является наследником класса CForm, то передача его в метод корректна с типом CForm. А далее — в классе-коллекции, где идёт обработка объектов-вплывающих подсказок, мы сможем получить этот объект из списка и работать с ним как с объектом CToolTip. В конце метода в объект-подсказку записывается указатель на текущий объект — чтобы он стал базовым для объекта-всплывающей подсказки. Так как объекты-подсказки могут создаваться в других объектах, а затем прикрепляться к третьим, то определить к какому объекто он назначен в качестве подсказки нам поможет запись о базовом объекте. Именно базовый объект и является тем объектом, которому назначена эта подсказка.





Метод, возвращающий присоединённый объект-ToolTip:

CForm *CForm::GetTooltip( void ) { CForm *obj= NULL ; for ( int i= this .ElementsTotal()- 1 ;i> WRONG_VALUE ;i--) { obj= this .GetElement(i); if (obj!= NULL && obj.TypeGraphElement()==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_TOOLTIP) break ; } return obj; }

Здесь: в цикле по присоединённым объектм получаем очередной объект по индексу цикла. Если этот объект не пустой и имеет тип CToolTip — прерываем цикл. По окончании цикла возвращаем указатель, записанный в переменной obj.

Одному объекту может быть назначено несколько подсказок с разными описаниями. Чтобы получить указатель на требуемый объект-подсказку создан метод, возвращающий присоединённый объект-ToolTip по описанию:

CForm *CForm::GetTooltipByDescription( const string descript) { CForm *obj= NULL ; for ( int i= this .ElementsTotal()- 1 ;i> WRONG_VALUE ;i--) { obj= this .GetElement(i); if (obj!= NULL && obj.TypeGraphElement()==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_TOOLTIP && obj.Description()==descript) break ; } return obj; }

В метод передаётся текст описания, по которому необходимо найти объект-подсказку. В цикле по списку присоединённых объектов получаем очередной объект и, если он не пустой, его тип CToolTip и описание равно искомому — прерываем цикл. По окончании цикла возвращаем указатель на найденный (или пустой) объект.

Метод, устанавливающий текст для ToolTip:



void CForm::SetTooltipText( const string text) { CGCnvElement::SetTooltipText(text); CForm *tooltip= this .GetTooltip(); if (tooltip!= NULL ) tooltip.SetTooltipText(text); }

Сначала устанавливаем текст подсказки в сам этот объект. Затем получаем указатель на присоединённый объект-подсказку и устанавливаем для него текст подсказки, переданный в метод. Если у объекта всего одна подсказка, то метод установит одинаковый текст как для этого объекта, так и для назначенной для него подсказки.

Виртуальный метод, устанавливающий флаг отображения не скрытого элемента управления:

void CForm::SetDisplayed( const bool flag) { CGCnvElement::SetDisplayed(flag); if ( this .m_shadow && this .m_shadow_obj!= NULL ) this .m_shadow_obj.SetDisplayed(flag); }

Для объекта, в котором может быть тень, которую он отбрасывает на другие объекты, необходимо флаг отображения устанавливать не только для самого объекта, но и для объекта-тени. Иначе тень будет "жить собственной жизнью" независимо от объекта. Поэтому здесь мы сначала устанавливаем флаг отображения самому объекту, а затем, при наличии у него тени — и для неё.







Виртуальный метод, устанавливающий непрозрачность элемента:



void CForm::SetOpacity( const uchar value , const bool redraw= false ) { CGCnvElement::SetOpacity( value ,redraw); if ( this .m_shadow && this .m_shadow_obj!=NULL) this .m_shadow_obj.SetOpacity( value ,redraw); }

Здесь точно так же — сначала устанавливаем значение непрозрачности в сам объект, а зетем, при налачии у него объекта-тени, и в него.





Для работы с новым элементом управления, нам необходимо подключить его файл к файлу класса объекта-формы.

В файле \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Graph\WForms\Containers\Panel.mqh впишем подключение файла класса CToolTip:

#include "Container.mqh" #include "..\Helpers\TabField.mqh" #include "..\Helpers\ArrowUpButton.mqh" #include "..\Helpers\ArrowDownButton.mqh" #include "..\Helpers\ArrowLeftButton.mqh" #include "..\Helpers\ArrowRightButton.mqh" #include "..\Helpers\ArrowUpDownBox.mqh" #include "..\Helpers\ArrowLeftRightBox.mqh" #include "..\Helpers\HintMoveLeft.mqh" #include "..\Helpers\HintMoveRight.mqh" #include "..\Helpers\HintMoveUp.mqh" #include "..\Helpers\HintMoveDown.mqh" #include "GroupBox.mqh" #include "TabControl.mqh" #include "SplitContainer.mqh" #include "..\..\WForms\Common Controls\ListBox.mqh" #include "..\..\WForms\Common Controls\CheckedListBox.mqh" #include "..\..\WForms\Common Controls\ButtonListBox.mqh" #include "..\..\WForms\Common Controls\ToolTip.mqh"





В методе, создающем новый графический объект, впишем строку для создания нового объекта-всплывающей подсказки:

CGCnvElement *CPanel::CreateNewGObject( const ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE type, const int obj_num, const string descript, const int x, const int y, const int w, const int h, const color colour, const uchar opacity, const bool movable, const bool activity) { CGCnvElement *element= NULL ; switch (type) { case GRAPH_ELEMENT_TYPE_ELEMENT : element= new CGCnvElement(type, this .GetMain(), this .GetObject(), this .ID(),obj_num, this . ChartID (), this .SubWindow(),descript,x,y,w,h,colour,opacity,movable,activity); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_FORM : element= new CForm( this .GetMain(), this .GetObject(), this . ChartID (), this .SubWindow(),descript,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_CONTAINER : element= new CContainer( this .GetMain(), this .GetObject(), this . ChartID (), this .SubWindow(),descript,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_GROUPBOX : element= new CGroupBox( this .GetMain(), this .GetObject(), this . ChartID (), this .SubWindow(),descript,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_PANEL : element= new CPanel( this .GetMain(), this .GetObject(), this . ChartID (), this .SubWindow(),descript,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_LABEL : element= new CLabel( this .GetMain(), this .GetObject(), this . ChartID (), this .SubWindow(),descript,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_CHECKBOX : element= new CCheckBox( this .GetMain(), this .GetObject(), this . ChartID (), this .SubWindow(),descript,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_RADIOBUTTON : element= new CRadioButton( this .GetMain(), this .GetObject(), this . ChartID (), this .SubWindow(),descript,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_BUTTON : element= new CButton( this .GetMain(), this .GetObject(), this . ChartID (), this .SubWindow(),descript,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_LIST_BOX : element= new CListBox( this .GetMain(), this .GetObject(), this . ChartID (), this .SubWindow(),descript,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_LIST_BOX_ITEM : element= new CListBoxItem( this .GetMain(), this .GetObject(), this . ChartID (), this .SubWindow(),descript,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_CHECKED_LIST_BOX : element= new CCheckedListBox( this .GetMain(), this .GetObject(), this . ChartID (), this .SubWindow(),descript,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_BUTTON_LIST_BOX : element= new CButtonListBox( this .GetMain(), this .GetObject(), this . ChartID (), this .SubWindow(),descript,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_TAB_HEADER : element= new CTabHeader( this .GetMain(), this .GetObject(), this . ChartID (), this .SubWindow(),descript,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_TAB_FIELD : element= new CTabField( this .GetMain(), this .GetObject(), this . ChartID (), this .SubWindow(),descript,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_TAB_CONTROL : element= new CTabControl( this .GetMain(), this .GetObject(), this . ChartID (), this .SubWindow(),descript,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTON : element= new CArrowButton( this .GetMain(), this .GetObject(), this . ChartID (), this .SubWindow(),descript,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTON_UP : element= new CArrowUpButton( this .GetMain(), this .GetObject(), this . ChartID (), this .SubWindow(),descript,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTON_DOWN : element= new CArrowDownButton( this .GetMain(), this .GetObject(), this . ChartID (), this .SubWindow(),descript,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTON_LEFT : element= new CArrowLeftButton( this .GetMain(), this .GetObject(), this . ChartID (), this .SubWindow(),descript,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTON_RIGHT : element= new CArrowRightButton( this .GetMain(), this .GetObject(), this . ChartID (), this .SubWindow(),descript,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTONS_UD_BOX : element= new CArrowUpDownBox( this .GetMain(), this .GetObject(), this . ChartID (), this .SubWindow(),descript,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTONS_LR_BOX : element= new CArrowLeftRightBox( this .GetMain(), this .GetObject(), this . ChartID (), this .SubWindow(),descript,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_SPLIT_CONTAINER : element= new CSplitContainer( this .GetMain(), this .GetObject(), this . ChartID (), this .SubWindow(),descript,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_SPLITTER : element= new CSplitter( this .GetMain(), this .GetObject(), this . ChartID (), this .SubWindow(),descript,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_HINT_BASE : element= new CHintBase( this .GetMain(), this .GetObject(), this . ChartID (), this .SubWindow(),descript,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_HINT_MOVE_LEFT : element= new CHintMoveLeft( this .GetMain(), this .GetObject(), this . ChartID (), this .SubWindow(),descript,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_HINT_MOVE_RIGHT : element= new CHintMoveRight( this .GetMain(), this .GetObject(), this . ChartID (), this .SubWindow(),descript,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_HINT_MOVE_UP : element= new CHintMoveUp( this .GetMain(), this .GetObject(), this . ChartID (), this .SubWindow(),descript,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_HINT_MOVE_DOWN : element= new CHintMoveDown( this .GetMain(), this .GetObject(), this . ChartID (), this .SubWindow(),descript,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_TOOLTIP : element= new CToolTip( this .GetMain(), this .GetObject(), this . ChartID (), this .SubWindow(),descript,x,y,w,h); break ; default : break ; } if (element== NULL ) :: Print (DFUN,CMessage::Text(MSG_LIB_SYS_FAILED_CREATE_ELM_OBJ), this .TypeElementDescription(type)); return element; }





В файле \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Graph\WForms\Containers\Container.mqh, в метод, устанавливающий параметры присоединённому объекту, напишем блок кода для установки параметров вновь созданного объекта-всплывающей подсказки:

void CContainer::SetObjParams(CWinFormBase *obj, const color colour) { obj.SetForeColor( this .ForeColor(), true ); if (obj.TypeGraphElement()<GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_CONTAINER || obj.TypeGraphElement()>GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_SPLIT_CONTAINER) obj.SetGroup( this .Group()); switch (obj.TypeGraphElement()) { case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_TOOLTIP : obj.SetBackgroundColor(CLR_DEF_CONTROL_HINT_BACK_COLOR, true ); obj.SetBorderColor(CLR_DEF_CONTROL_HINT_BORDER_COLOR, true ); obj.SetForeColor(CLR_DEF_CONTROL_HINT_FORE_COLOR, true ); obj.SetBorderStyle(FRAME_STYLE_SIMPLE); obj.SetOpacity( 0 , false ); obj.SetDisplayed( false ); obj.Hide(); break ; default : break ; } obj.Crop(); }





В файле \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Graph\WForms\Containers\GroupBox.mqh объекта GroupBox, в его методе создания нового графического объекта тоже впишем строку для создания объекта-всплывающей подсказки:

CGCnvElement *CGroupBox::CreateNewGObject( const ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE type, const int obj_num, const string descript, const int x, const int y, const int w, const int h, const color colour, const uchar opacity, const bool movable, const bool activity) { CGCnvElement *element= NULL ; switch (type) { case GRAPH_ELEMENT_TYPE_ELEMENT : element= new CGCnvElement(type, this .GetMain(), this .GetObject(), this .ID(),obj_num, this . ChartID (), this .SubWindow(),descript,x,y,w,h,colour,opacity,movable,activity); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_FORM : element= new CForm( this .GetMain(), this .GetObject(), this . ChartID (), this .SubWindow(),descript,x,y,w,h); break ; //---... //---... case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_HINT_MOVE_UP : element= new CHintMoveUp( this .GetMain(), this .GetObject(), this . ChartID (), this .SubWindow(),descript,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_HINT_MOVE_DOWN : element= new CHintMoveDown( this .GetMain(), this .GetObject(), this . ChartID (), this .SubWindow(),descript,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_TOOLTIP : element= new CToolTip( this .GetMain(), this .GetObject(), this . ChartID (), this .SubWindow(),descript,x,y,w,h); break ; default : break ; } if (element== NULL ) :: Print (DFUN,CMessage::Text(MSG_LIB_SYS_FAILED_CREATE_ELM_OBJ), this .TypeElementDescription(type)); return element; }





В файле \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Graph\WForms\Containers\TabControl.mqh класса объекта TabControl нам нужно добавить методы для получения объектов-кнопок со стрелками, которые используются для прокрутки строки заголовков. Без получения указателей на эти вспомогательные объекты, мы не сможем назначить для них всплывающие подсказки.

В приватной секции класса объявим методы для получения указателей на объекты-кнопки:

CArrayObj *GetListHeaders( void ) { return this .GetListElementsByType(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_TAB_HEADER); } CArrayObj *GetListFields( void ) { return this .GetListElementsByType(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_TAB_FIELD); } CArrowUpDownBox *GetArrUpDownBox( void ) { return this .GetElementByType(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTONS_UD_BOX, 0 ); } CArrowLeftRightBox *GetArrLeftRightBox( void ) { return this .GetElementByType(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTONS_LR_BOX, 0 ); } CArrowUpButton *GetArrowUpButton( void ); CArrowDownButton *GetArrowDownButton( void ); CArrowLeftButton *GetArrowLeftButton( void ); CArrowRightButton*GetArrowRightButton( void ); CTabHeader *GetLastHeader( void ) { return this .GetTabHeader( this .TabPages()- 1 ); } CTabHeader *GetFirstVisibleHeader( void );





В публичной секции объявим методы для установки подсказок в объекты-кнопки со стрелками:

void Select( const int index, const bool flag); int SelectedTabPageNum( void ) const { return ( int ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_TAB_PAGE_NUMBER);} CWinFormBase *SelectedTabPage( void ) { return this .GetTabField( this .SelectedTabPageNum()); } bool AddTooltipToArrowUpButton(CForm *tooltip); bool AddTooltipToArrowDownButton(CForm *tooltip); bool AddTooltipToArrowLeftButton(CForm *tooltip); bool AddTooltipToArrowRightButton(CForm *tooltip); virtual void BringToTop( void ); virtual void Show( void );





В методе, создающем новый графический объект, добавим строку для создания объекта-всплывающей подсказки:

CGCnvElement *CTabControl::CreateNewGObject( const ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE type, const int obj_num, const string descript, const int x, const int y, const int w, const int h, const color colour, const uchar opacity, const bool movable, const bool activity) { CGCnvElement *element= NULL ; switch (type) { case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_TAB_HEADER : element= new CTabHeader( this .GetMain(), this .GetObject(), this . ChartID (), this .SubWindow(),descript,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_TAB_FIELD : element= new CTabField( this .GetMain(), this .GetObject(), this . ChartID (), this .SubWindow(),descript,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTONS_UD_BOX : element= new CArrowUpDownBox( this .GetMain(), this .GetObject(), this . ChartID (), this .SubWindow(),descript,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTONS_LR_BOX : element= new CArrowLeftRightBox( this .GetMain(), this .GetObject(), this . ChartID (), this .SubWindow(),descript,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_TOOLTIP : element= new CToolTip( this .GetMain(), this .GetObject(), this . ChartID (), this .SubWindow(),descript,x,y,w,h); break ; default : break ; } if (element== NULL ) :: Print (DFUN,CMessage::Text(MSG_LIB_SYS_FAILED_CREATE_ELM_OBJ), this .TypeElementDescription(type)); return element; }





Методы, возвращающие указатели на кнопки со стрелками:

CArrowUpButton *CTabControl::GetArrowUpButton( void ) { CArrowUpDownBox *box= this .GetArrUpDownBox(); return (box!= NULL ? box.GetArrowUpButton() : NULL ); } CArrowDownButton *CTabControl::GetArrowDownButton( void ) { CArrowUpDownBox *box= this .GetArrUpDownBox(); return (box!= NULL ? box.GetArrowDownButton() : NULL ); } CArrowLeftButton *CTabControl::GetArrowLeftButton( void ) { CArrowLeftRightBox *box= this .GetArrLeftRightBox(); return (box!= NULL ? box.GetArrowLeftButton() : NULL ); } CArrowRightButton *CTabControl::GetArrowRightButton( void ) { CArrowLeftRightBox *box= this .GetArrLeftRightBox(); return (box!= NULL ? box.GetArrowRightButton() : NULL ); }

Все методы идентичны друг другу. Сначала получаем указатель на соответствующий объект, содержащий пару кнопок влево-вправо или вверх-вниз. И уже из этих объектов получаем и возвращаем указатель на нужную кнопку — вверх, вниз, влево или вправо.







Методы, добавляющие объект-ToolTip к кнопке со стрелкой вверх, вниз, влево, вправо:

bool CTabControl::AddTooltipToArrowUpButton(CForm *tooltip) { CArrowUpButton *butt= this .GetArrowUpButton(); return (butt!= NULL ? butt.AddTooltip(tooltip) : false ); } bool CTabControl::AddTooltipToArrowDownButton(CForm *tooltip) { CArrowDownButton *butt= this .GetArrowDownButton(); return (butt!= NULL ? butt.AddTooltip(tooltip) : false ); } bool CTabControl::AddTooltipToArrowLeftButton(CForm *tooltip) { CArrowLeftButton *butt= this .GetArrowLeftButton(); return (butt!= NULL ? butt.AddTooltip(tooltip) : false ); } bool CTabControl::AddTooltipToArrowRightButton(CForm *tooltip) { CArrowRightButton *butt= this .GetArrowRightButton(); return (butt!= NULL ? butt.AddTooltip(tooltip) : false ); }

Методы идентичны друг другу. Сначала получаем указатель на соответствующую кнопку при помощи вышерассмотренных методов, затем устанавливаем полученному объекту переданный в метод указатель на объект-всплывающую подсказку. При успешном получении указателя на объект-кнопку и добавлении к нему указателя на объект-подсказку, метод возвращает true, в противном случае — false.







В файле \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Graph\WForms\Helpers\TabField.mqh класса объекта TabField, в метод, создающий новый графический объект, добавим строку для создания нового объекта-всплывающей подсказки:

CGCnvElement *CTabField::CreateNewGObject( const ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE type, const int obj_num, const string descript, const int x, const int y, const int w, const int h, const color colour, const uchar opacity, const bool movable, const bool activity) { CGCnvElement *element= NULL ; switch (type) { case GRAPH_ELEMENT_TYPE_ELEMENT : element= new CGCnvElement(type, this .GetMain(), this .GetObject(), this .ID(),obj_num, this . ChartID (), this .SubWindow(),descript,x,y,w,h,colour,opacity,movable,activity); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_FORM : element= new CForm( this .GetMain(), this .GetObject(), this . ChartID (), this .SubWindow(),descript,x,y,w,h); break ; //---... //---... case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_HINT_MOVE_UP : element= new CHintMoveUp( this .GetMain(), this .GetObject(), this . ChartID (), this .SubWindow(),descript,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_HINT_MOVE_DOWN : element= new CHintMoveDown( this .GetMain(), this .GetObject(), this . ChartID (), this .SubWindow(),descript,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_TOOLTIP : element= new CToolTip( this .GetMain(), this .GetObject(), this . ChartID (), this .SubWindow(),descript,x,y,w,h); break ; default : break ; } if (element== NULL ) :: Print (DFUN,CMessage::Text(MSG_LIB_SYS_FAILED_CREATE_ELM_OBJ), this .TypeElementDescription(type)); return element; }





В файле \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Graph\WForms\Containers\SplitContainer.mqh класса объекта SplitContainer объявим метод для установки подсказки для объекта-разделителя:

CSplitter *GetSplitter( void ) { return this .GetElementByType(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_SPLITTER, 0 ); } CHintMoveLeft *GetHintMoveLeft( void ) { return this .GetElementByType(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_HINT_MOVE_LEFT, 0 ); } CHintMoveRight *GetHintMoveRight( void ) { return this .GetElementByType(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_HINT_MOVE_RIGHT, 0 ); } CHintMoveUp *GetHintMoveUp( void ) { return this .GetElementByType(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_HINT_MOVE_UP, 0 ); } CHintMoveDown *GetHintMoveDown( void ) { return this .GetElementByType(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_HINT_MOVE_DOWN, 0 ); } bool AddTooltipToSplitter(CForm *tooltip);





В методе, создающем новый графический объект, добавим строку для создания нового объекта-всплывающей подсказки:

CGCnvElement *CSplitContainer::CreateNewGObject( const ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE type, const int obj_num, const string descript, const int x, const int y, const int w, const int h, const color colour, const uchar opacity, const bool movable, const bool activity) { CGCnvElement *element= NULL ; switch (type) { case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_SPLIT_CONTAINER_PANEL: element= new CSplitContainerPanel( this .GetMain(), this .GetObject(), this . ChartID (), this .SubWindow(),descript,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_SPLITTER : element= new CSplitter( this .GetMain(), this .GetObject(), this . ChartID (), this .SubWindow(),descript,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_HINT_BASE : element= new CHintBase( this .GetMain(), this .GetObject(), this . ChartID (), this .SubWindow(),descript,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_HINT_MOVE_LEFT : element= new CHintMoveLeft( this .GetMain(), this .GetObject(), this . ChartID (), this .SubWindow(),descript,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_HINT_MOVE_RIGHT : element= new CHintMoveRight( this .GetMain(), this .GetObject(), this . ChartID (), this .SubWindow(),descript,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_HINT_MOVE_UP : element= new CHintMoveUp( this .GetMain(), this .GetObject(), this . ChartID (), this .SubWindow(),descript,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_HINT_MOVE_DOWN : element= new CHintMoveDown( this .GetMain(), this .GetObject(), this . ChartID (), this .SubWindow(),descript,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_TOOLTIP : element= new CToolTip( this .GetMain(), this .GetObject(), this . ChartID (), this .SubWindow(),descript,x,y,w,h); break ; default : break ; } if (element== NULL ) :: Print (DFUN,CMessage::Text(MSG_LIB_SYS_FAILED_CREATE_ELM_OBJ), this .TypeElementDescription(type)); return element; }





Метод, добавляющий ToolTip к разделителю:

bool CSplitContainer::AddTooltipToSplitter(CForm *tooltip) { CSplitter *obj= this .GetSplitter(); return (obj!= NULL ? obj.AddTooltip(tooltip) : false ); }

Здесь: получаем указатель на объект-разделитель и возвращаем результат добавления указателя на объект-подсказку в объект-разделитель.







В файле \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Graph\WForms\Helpers\SplitContainerPanel.mqh объекта класса SplitContainerPanel, в методе, создающем новый графический объект, добавим строку для создания нового объекта-всплывающей подсказки:

CGCnvElement *CSplitContainerPanel::CreateNewGObject( const ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE type, const int obj_num, const string descript, const int x, const int y, const int w, const int h, const color colour, const uchar opacity, const bool movable, const bool activity) { CGCnvElement *element= NULL ; switch (type) { case GRAPH_ELEMENT_TYPE_ELEMENT : element= new CGCnvElement(type, this .GetMain(), this .GetObject(), this .ID(),obj_num, this . ChartID (), this .SubWindow(),descript,x,y,w,h,colour,opacity,movable,activity); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_FORM : element= new CForm( this .GetMain(), this .GetObject(), this . ChartID (), this .SubWindow(),descript,x,y,w,h); break ; //---... //---... case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_HINT_MOVE_UP : element= new CHintMoveUp( this .GetMain(), this .GetObject(), this . ChartID (), this .SubWindow(),descript,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_HINT_MOVE_DOWN : element= new CHintMoveDown( this .GetMain(), this .GetObject(), this . ChartID (), this .SubWindow(),descript,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_TOOLTIP : element= new CToolTip( this .GetMain(), this .GetObject(), this . ChartID (), this .SubWindow(),descript,x,y,w,h); break ; default : break ; } if (element== NULL ) :: Print (DFUN,CMessage::Text(MSG_LIB_SYS_FAILED_CREATE_ELM_OBJ), this .TypeElementDescription(type)); return element; }

Теперь в каждом объекте-контейнере мы сможем создать новый объект-всплывающую подсказку и назначить её любому из имеющихся графических элементов.

Для обработки объектов-всплывающих подсказок нужно внести изменения в файл \MQL5\Include\DoEasy\Collections\GraphElementsCollection.mqh класса-коллекции графических элементов.



В приватной секции класса объявим метод для обработки объектов-подсказок:

void FormPostProcessing(CForm *form, const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam); void TooltipProcessing(CForm *form,CForm *tooltip,CForm *tooltip_prev); bool AddCanvElmToCollection(CGCnvElement *element);





В методе, ищущем объекты взаимодействия, добавим пропуск объекта-всплывающей подсказки:

CForm *CGraphElementsCollection::SearchInteractObj(CForm *form, const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (form!= NULL ) { int total=form.CreateListInteractObj(); for ( int i=total- 1 ;i> WRONG_VALUE ;i--) { CForm *obj=form.GetInteractForm(i); if (obj== NULL || !obj.IsVisible() || !obj.Enabled() || !obj.Displayed()) continue ; if (obj.TypeGraphElement()==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_TOOLTIP) { continue ; } if (obj.TypeGraphElement()==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_TAB_CONTROL) { //---... //---...

Когда мы ищем графический элемент, находящийся под курсором, и если нам попался объект-всплывающая подсказка, то чтобы его не обрабатывать, нужно здесь его пропустить. Когда будут сделаны активные объекты-подсказки, допускающие взаимодействие с мышкой, то вместо пропуска здесь будет проверка на доступность такого объекта для взаимодействия с мышкой. А пока мы пропускаем здесь такие объекты.





Метод, обрабатывающий элементы ToolTip:

void CGraphElementsCollection::TooltipProcessing(CForm *form,CForm *tooltip,CForm *tooltip_prev) { int w=( int ):: ChartGetInteger (tooltip. ChartID (), CHART_WIDTH_IN_PIXELS ,tooltip.SubWindow()); int h=( int ):: ChartGetInteger (tooltip. ChartID (), CHART_HEIGHT_IN_PIXELS ,tooltip.SubWindow()); int x= this .m_mouse.CoordX(); int y= this .m_mouse.CoordY(); if (x+tooltip.Width()>w) x=w-tooltip.Width(); if (y+tooltip.Height()>h) y=h-tooltip.Height(); if (!tooltip.IsVisible()) { if (tooltip.Move(x,y)) { CForm *base=tooltip.GetBase(); if (base!= NULL ) { tooltip.SetCoordXRelative(tooltip.CoordX()-base.CoordX()); tooltip.SetCoordYRelative(tooltip.CoordY()-base.CoordY()); } } } tooltip.SetDisplayed( true ); tooltip.SetOpacity( 255 ); tooltip.Show(); if (tooltip_prev!= NULL && tooltip_prev.Name()!=tooltip.Name()) { tooltip_prev.SetDisplayed( false ); tooltip.SetOpacity( 0 ); tooltip_prev.Hide(); } }

Логика метода полностью расписана в комментариях к коду. Когда мы получаем объект, находящийся под курсором, мы проверяем есть ли для него установленный объект-подсказка. Если есть, то вызываем этот метод обработки объекта-подсказки. В метод передаём сам объект, в котором найдена подсказка, указатель на подсказку этого объекта и указатель на прошлый обработанный объект-подсказку.





В обработчике событий OnChartEvent() класса, в месте, где обрабатывается ситуация, когда снят флаг перемещения объекта (курсор находится над объектом, но ещё не нажата ни одна из кнопок), впишем такой блок кода:

else { CForm *tooltip=form.GetTooltip(); static CForm *tooltip_prev= NULL ; if (tooltip!= NULL ) { if (tooltip.TypeGraphElement()==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_TOOLTIP) { CForm *base=tooltip.GetBase(); if (base!= NULL ) { if (base.Name()==form.Name()) { this .TooltipProcessing(form,tooltip,tooltip_prev); tooltip_prev=tooltip; } } } } else { if (tooltip_prev!= NULL ) { if (tooltip_prev.TypeGraphElement()==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_TOOLTIP) { tooltip_prev.SetDisplayed( false ); tooltip_prev.SetOpacity( 0 , false ); tooltip_prev.Hide(); } } } if (mouse_state==MOUSE_FORM_STATE_NONE) mouse_state=MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_ACTIVE_AREA_RELEASED; this .FormPostProcessing(form,id,lparam,dparam,sparam); } } } if (form== NULL ) {

Логика этого блока кода расписана в комментариях. Очень интересно, но после обновления терминала (как мне показалось) не всегда верно отрабатываются логические условия, в которых идёт одновременно проверка указателя на не NULL и какого-либо свойства проверяемого объекта. Поэтому здесь условия, которые можно прописать одной строкой, разбиты на блоки в скобках { }. Я могу и ошибаться, но в любом случае этот блок кода будет перерабатываться при дальнейшей разработке класса объекта-всплывающей подсказки. В данном случае код лишь позволяет найти объект, для которого задана подсказка, и отобразить эту подсказку, скрыв при этом предыдущую. Т.е., никаких задержек при отображении подсказки тут нет, равно как нет и плавного её появления. Это всё будем делать в последующих статьях.

Это всё, что нам сегодня нужно было сделать. Протестируем что у нас получилось.







Тестирование

Для теста возьмём советник из прошлой статьи и сохраним его в новой папке \MQL5\Experts\TestDoEasy\Part125\ под новым именем TestDoEasy125.mq5.

Добавим в настройки советника две новые переменные для указания типа иконки, используемой в подсказке, и для указания текста заголовка подсказки:



sinput bool InpMovable = true ; sinput ENUM_INPUT_YES_NO InpAutoSize = INPUT_YES; sinput ENUM_AUTO_SIZE_MODE InpAutoSizeMode = AUTO_SIZE_MODE_GROW; sinput ENUM_BORDER_STYLE InpFrameStyle = BORDER_STYLE_SIMPLE; sinput ENUM_ANCHOR_POINT InpTextAlign = ANCHOR_CENTER ; sinput ENUM_INPUT_YES_NO InpTextAutoSize = INPUT_NO; sinput ENUM_ANCHOR_POINT InpCheckAlign = ANCHOR_LEFT ; sinput ENUM_ANCHOR_POINT InpCheckTextAlign = ANCHOR_LEFT ; sinput ENUM_CHEK_STATE InpCheckState = CHEK_STATE_UNCHECKED; sinput ENUM_INPUT_YES_NO InpCheckAutoSize = INPUT_YES; sinput ENUM_BORDER_STYLE InpCheckFrameStyle = BORDER_STYLE_NONE; sinput ENUM_ANCHOR_POINT InpButtonTextAlign = ANCHOR_CENTER ; sinput ENUM_INPUT_YES_NO InpButtonAutoSize = INPUT_YES; sinput ENUM_AUTO_SIZE_MODE InpButtonAutoSizeMode= AUTO_SIZE_MODE_GROW; sinput ENUM_BORDER_STYLE InpButtonFrameStyle = BORDER_STYLE_NONE; sinput bool InpButtonToggle = true ; sinput bool InpButtListMSelect = false ; sinput bool InpListBoxMColumn = true ; sinput bool InpTabCtrlMultiline = false ; sinput ENUM_ELEMENT_ALIGNMENT InpHeaderAlignment = ELEMENT_ALIGNMENT_TOP; sinput ENUM_ELEMENT_TAB_SIZE_MODE InpTabPageSizeMode = ELEMENT_TAB_SIZE_MODE_FILL; sinput int InpTabControlX = 10 ; sinput int InpTabControlY = 20 ; sinput ENUM_CANV_ELEMENT_TOOLTIP_ICON InpTooltipIcon = CANV_ELEMENT_TOOLTIP_ICON_NONE; sinput string InpTooltipTitle = "" ;





После того, как будет создан элемент управления TabControl, создадим два объекта-вплывающие подсказки и назначим их для двух кнопок прокрутки строки заголовков влево-вправо:

pnl.CreateNewElement(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_TAB_CONTROL,InpTabControlX,InpTabControlY,pnl.Width()- 30 ,pnl.Height()- 40 , clrNONE , 255 , true , false ); CTabControl *tc=pnl.GetElementByType(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_TAB_CONTROL, 0 ); if (tc!= NULL ) { tc.SetTabSizeMode((ENUM_CANV_ELEMENT_TAB_SIZE_MODE)InpTabPageSizeMode); tc.SetAlignment((ENUM_CANV_ELEMENT_ALIGNMENT)InpHeaderAlignment); tc.SetMultiline(InpTabCtrlMultiline); tc.SetHeaderPadding( 6 , 0 ); tc.CreateTabPages( 15 , 0 , 56 , 20 ,TextByLanguage( "Вкладка" , "TabPage" )); tc.CreateNewElement(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_TOOLTIP, 0 , 0 , 10 , 10 , clrNONE , 0 , false , false ); CToolTip *tooltip=tc.GetElementByType(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_TOOLTIP, 0 ); if (tooltip!= NULL ) { tooltip.SetDescription( "Left Button Tooltip" ); tooltip.SetIcon(InpTooltipIcon); tooltip.SetTitle(InpTooltipTitle); tooltip.SetTooltipText(TextByLanguage( "Нажмите для прокрутки заголовков вправо" , "Click to scroll headings to the right" )); tc.AddTooltipToArrowLeftButton(tooltip); } tc.CreateNewElement(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_TOOLTIP, 0 , 0 , 10 , 10 , clrNONE , 0 , false , false ); tooltip=tc.GetElementByType(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_TOOLTIP, 1 ); if (tooltip!= NULL ) { tooltip.SetDescription( "Right Button Tooltip" ); tooltip.SetIcon(ENUM_CANV_ELEMENT_TOOLTIP_ICON(InpTooltipIcon+ 1 )); tooltip.SetTitle(InpTooltipTitle); tooltip.SetTooltipText(TextByLanguage( "Нажмите для прокрутки заголовков влево" , "Click to scroll headings to the left" )); tc.AddTooltipToArrowRightButton(tooltip); } for ( int j= 0 ;j<tc.TabPages();j++) {

Как видим, после создания объекта ToolTip, мы ему сразу же присваиваем описание, отображаемую иконку, тексты заголовка и подсказки и добавляем его к соответствующей кнопке. Для второго объекта-подсказки в качестве иконки указываем значение, на 1 больше, чем указано в настройках, что даст возможность посмотреть одновременно две иконки.

Скомпилируем советник и запустим его на графике:





При наведении указателя мышки на кнопки со стрелками сразу же появляются всплывающие подсказки. На каждой из них есть своя иконка. Подсказки не выходят за пределы экрана — их координаты правильно корректируются. Теперь на кнопках со стрелками мы видим новые стрелки, рисуемые как стандартные графические примитивы. Естественно, поведение объектов-всплывающих подсказок нельзя назвать верным. Но мы сегодня этого и не добивались. Тест был лишь для того, чтобы посмотреть какими получились сами объекты и как они выглядят.



Что дальше

В следующей статье продолжим работу над объектом ToolTip.



Ниже прикреплены все файлы текущей версии библиотеки, файлы тестового советника и индикатора контроля событий графиков для MQL5.



К содержанию

*Статьи этой серии:





DoEasy. Элементы управления (Часть 20): WinForms-объект SplitContainer

DoEasy. Элементы управления (Часть 21): Элемент управления SplitContainer. Разделитель панелей

DoEasy. Элементы управления (Часть 22): SplitContainer. Изменение свойств созданного объекта

DoEasy. Элементы управления (Часть 23): дорабатываем WinForms-объекты TabControl и SplitContainer

DoEasy. Элементы управления (Часть 24): Вспомогательный WinForms-объект "Подсказка"

