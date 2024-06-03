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Машинное обучение и Data Science (Часть 18): Сравниваем эффективность TruncatedSVD и NMF в работе со сложными рыночными данными

Машинное обучение и Data Science (Часть 18): Сравниваем эффективность TruncatedSVD и NMF в работе со сложными рыночными данными

MetaTrader 5Трейдинг |
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Omega J Msigwa
Omega J Msigwa

-- Чем больше имеешь, тем меньше замечаешь.

Содержание:

  1. Что такое NMF?

  1. TruncatedSVD или NMF - сравнение


Уменьшение размерности

По данным Википедии снижение размерности — это преобразование данных, состоящее в уменьшении числа переменных путем получения главных переменных.

Работа в многомерных пространствах несет с собой очень много сложностей, необработанные данные часто бываю разреженными, и, как следствие, они подвержены так называемому проклятию размерности. Кроме того, анализ данных обычно практически невыполним с вычислительной точки зрения (из-за сложности контроля и обработки). Снижение размерности часто применяется в областях, которые имеют дело с большим количеством наблюдений и/или большим количеством переменных, таких как обработка сигналов, распознавание речи, нейроинформатика и биоинформатика (ссылка).

Пример уменьшения размерности

Давайте рассмотрим само понятие уменьшения размерности и его применение.


Данные высокой размерности

Будем честны: в большинстве реальных приложений многие наборы данных, используемые для построения моделей машинного обучения, имеют очень большое количество функций или переменных (размерностей). Данные высокой размерности могут привести к разного рода проблемам, таким как повышение сложности вычислений, риск переобучения и трудности визуализации. При этом набор данных, с которым мы обычно имеем дело, содержит 5 независимых переменных!

Представим, что мы взяли все (38) стандартные индикаторные буферы из платформы MetaTrader 5. При этому у нас наберется данных на 56 буферов. Это очень большая выборка. 

Данные всех индикаторов


Проклятие размерности

Это проклятие реально, и для тех, кто не верит, попробуйте реализовать модель линейной регрессии с большим количеством коррелирующих независимых переменных.

Наличие сильно коррелированных функций может привести к тому, что модели машинного обучения будут улавливать шум и конкретные закономерности, присутствующие в обучающих данных, которые могут плохо обобщаться на новые, незнакомые данные.

Проклятие размерности относится к проблемам, возникающим при работе с многомерными данными, среди которых разреженное распределение данных, повышенные вычислительные требования и риск переобучения модели (ссылка).

Давайте наглядно продемонстрируем это на примере модели линейной регрессии:

Поскольку первые 13 индикаторов в файле CSV являются трендовыми, они, скорее всего, будут коррелировать между собой, а также коррелировать с рынком несмотря на то, что имеют разные величины измерения.

При использовании только 10 трендовых индикаторов для прогнозирования цен закрытия на 100 баров с использованием нашей модели линейной регрессии:

 matrix_utils.TrainTestSplitMatrices(data, train_x, train_y, test_x, test_y);
      
 lr.fit(train_x, train_y, NORM_MIN_MAX_SCALER);
   
 vector preds = lr.predict(train_x);
   
 Print("Train acc = ",metrics.r_squared(train_y, preds));

модель на этапе обучения показала точность 92.2%.

IH      0       16:02:57.760    dimension reduction test (EURUSD,H1)    Train acc = 0.9222314640780123

Даже предсказания были настолько точными.

KE      0       07:10:55.652    GetAllIndicators Data (EURUSD,H1)       Actuals
GS      0       07:10:55.652    GetAllIndicators Data (EURUSD,H1)       [1.100686090182938,1.092937381937508,1.092258894809645,1.092946246629209,1.092958015748051,1.093392517797872,1.091850551839335,1.093040013995282,1.10067748979471,1.09836069904319,1.100275794247118,1.09882067865937,1.098572498565924,1.100543446136921,1.093174625248424,1.092435707204331,1.094128601953777,1.094192935809526,1.100305866167228,1.098452358470866,1.093010702771546,1.098612431849777,1.100827466038129,1.092880150279397,1.092600810699407,1.098722104612313,1.100707460497776,1.09582736814953,1.093765475161778,1.098767398966827,1.099091982657956,1.1006214183736,1.100698195592653,1.092047903797313,1.098661598784805,1.098489471676998,1.0997812203466,1.091954251247136,1.095870956581002,1.09306319770129,1.092915244023817,1.09488564050598,1.094171202526975,1.092523345374652,1.100564904733422,1.094200831112628,1.094001716368673,1.098530017588284,1.094081896433971,1.099230887219729,1.092892028948739,1.093709694144579,1.092862170694582,1.09148709705318,1.098520929394599,1.095105152264984,1.094272325978734,1.098468177450342,1.095849714911251,1.097952718476183,1.100746388049607,1.100114369109941,1.10052138086191,1.096938196194811,1.099992890418429,1.093106549957034,1.095523586088275,1.092801661288758,1.095956895328893,1.100419992807803]
PO      0       07:10:55.652    GetAllIndicators Data (EURUSD,H1)       Preds
DH      0       07:10:55.652    GetAllIndicators Data (EURUSD,H1)       [1.10068609018278,1.092937381937492,1.092258894809631,1.09294624662921,1.092958015748061,1.093392517797765,1.091850551839298,1.093040013995258,1.100677489794526,1.098360699043097,1.100275794246983,1.098820678659222,1.09857249856584,1.1005434461368,1.093174625248397,1.09243570720428,1.094128601953754,1.094192935809492,1.100305866167089,1.098452358470756,1.09301070277155,1.098612431849647,1.100827466038003,1.092880150279385,1.092600810699346,1.098722104612175,1.100707460497622,1.095827368149497,1.093765475161723,1.098767398966682,1.099091982657809,1.100621418373435,1.100698195592473,1.092047903797267,1.098661598784675,1.098489471676911,1.099781220346472,1.091954251247108,1.095870956580967,1.09306319770119,1.092915244023811,1.094885640505868,1.094171202526922,1.092523345374596,1.100564904733304,1.094200831112605,1.094001716368644,1.098530017588172,1.094081896433954,1.099230887219588,1.092892028948737,1.093709694144468,1.092862170694582,1.091487097053125,1.098520929394468,1.09510515226494,1.094272325978626,1.098468177450255,1.095849714911142,1.097952718476091,1.100746388049438,1.100114369109807,1.100521380861786,1.096938196194706,1.099992890418299,1.093106549956975,1.09552358608823,1.092801661288665,1.095956895328861,1.100419992807666]

Думаю, мы с вами можем согласиться, что это слишком хорошо, чтобы быть правдой. Несмотря на то, что модель показала впечатляющую точность в 87,5%, на тестовой выборке точность снизилась примерно на 5%.

IJ      0       16:02:57.760    dimension reduction test (EURUSD,H1)    Test acc = 0.8758590697252272

Мы можем использовать самый популярный метод снижения размерности Анализ главных компонентов (Principal Component Analysis, PCA), чтобы уменьшить размеры нашего набора данных, который теперь содержит 10 столбцов.

//--- Reduce dimension
   
pca = new CPCA(8); //Reduce the dimensions of the data to 8 columns
data = pca.fit_transform(data);
pca.extract_components(data, CRITERION_SCREE_PLOT);

В результате была получена модель линейной регрессии с точностью 88,98% во время обучения, а также с точностью 89,991% во время тестирования. Точность не снизилась.

DJ      0       16:03:23.890    dimension reduction test (EURUSD,H1)    Train acc = 0.8898608919375138
RH      0       16:03:23.890    dimension reduction test (EURUSD,H1)    Test acc = 0.8991693574000851

Это по-прежнему переобученная модель, но она намного лучше, чем модель с точностью 92 %, когда дело касается способности к обобщению, что крайне важно для ML-модели. Вы можете еще больше снизить размерность, чтобы увидеть, какие измерения данных дали лучшие результаты по предсказаниям вне выборки.


Цели снижения размерности

  1. Вычислительная эффективность — снижение размерности может ускорить обучение и исполнение алгоритмов машинного обучения.
  2. Улучшение способности к обобщению — при снижении размерности модель может лучше обобщать новые, незнакомые данные, как мы видели в примере с моделью линейной регрессии.
  3. Визуализация — данные меньшей размерности проще визуализировать и интерпретировать, в связи с чем их легче понять человеку.


Что такое TruncatedSVD?

Усеченное сингулярное разложение (TruncatedSVD) — это метод снижения размерности, способный сохранить большую часть исходной информации. Этот метод особенно полезен в случаях, где данные имеют большое количество функций, что затрудняет выполнение эффективных вычислений или визуализацию данных.

Это вариант сингулярного разложения (SVD), который аппроксимирует исходную матрицу, сохраняя только k верхних сингулярных значений и соответствующие им сингулярные векторы.

Теория:

Источник изображения: Википедия

Для матрицы  с размерностью  x , сингулярная декомпозиция   задается формулой:

Где:

 — ортогональная матрица  ×   (левые сингулярные векторы),

 — диагональная матрица  ×   с сингулярными значениями по диагонали,

 — ортогональная матрица   ×  (правые сингулярные методы).

Усеченный SVD сохраняет только k верхних сингулярных значений и соответствующие им векторы:

Где:

 — матрица   ×   

 — диагональная матрица  ×    

 матрица ×   

Реализация:

matrix CTruncatedSVD::fit_transform(matrix &X)
 {
  n_features = X.Cols();
  
   if (m_components>n_features)
     {
       printf("%s Number of dimensions K[%d] is supposed to be <= number of features %d",__FUNCTION__,m_components,n_features);
       this.m_components = (uint)n_features;
     }
   
    // Center the data (subtract mean)
    matrix X_centered = CDimensionReductionHelpers::subtract(X, X.Mean(0));
        
   // Compute the covariance matrix
    matrix cov_matrix = X_centered.Cov(false);
    
   // Perform SVD on the covariance matrix
    matrix U, Vt;
    vector Sigma;
    
    if (!X_centered.SVD(U,Vt,Sigma))
       Print(__FUNCTION__," Line ",__LINE__," Failed to calculate SVD Err=",GetLastError());    
        
    this.components_ = CDimensionReductionHelpers::Slice(Vt, this.m_components).Transpose();
    
    if (MQLInfoInteger(MQL_DEBUG))
      Print("components\n",CDimensionReductionHelpers::Slice(Vt, this.m_components),"\ncomponents_T\n",this.components_);
    
    this.explained_variance_ = MathPow(CDimensionReductionHelpers::Slice(Sigma, this.m_components), 2) / (X.Rows() - 1);
    
    return X_centered.MatMul(components_);
 }

В MQL5 есть встроенный метод расчета разложения матрицы по сингулярным значениям.

// Singular Value Decomposition.

bool matrix::SVD(
  matrix&  U,                   // unitary matrix 
  matrix&  V,                   // unitary matrix 
  vector&  singular_values      // singular values vector
   );

Функция fit_transform делает следующее:

  • Центрирует данные, вычитая среднее значение.
  • Вычисляет ковариационную матрицу центрированных данных (не важно).
  • Выполняет SVD-разложение на ковариационной матрице.
  • Сохраняет k верхних сингулярных значений и векторов.
  • Строит представление исходной матрицы со сниженной размерностью.
Это действительно работает, но реальный вопрос заключается в том, как найти наилучшее количество k компонентов для сокращения данных?


Вычисление функции объясненной дисперсии

Функция вычисляет общую дисперсию путем суммирования квадратов всех сингулярных значений.

ulong CTruncatedSVD::_select_n_components(vector &singular_values)
 {
    double total_variance = MathPow(singular_values.Sum(), 2);
    
    vector explained_variance_ratio = MathPow(singular_values, 2).CumSum() / total_variance;
    
    if (MQLInfoInteger(MQL_DEBUG))
      Print(__FUNCTION__," Explained variance ratio ",explained_variance_ratio);
    
    vector k(explained_variance_ratio.Size());
    
    for (uint i=0; i<k.Size(); i++)
      k[i] = i+1;
    
    plt.ScatterCurvePlots("Explained variance plot",k,explained_variance_ratio,"variance","components","Variance");
    
   return explained_variance_ratio.ArgMax() + 1;  //Choose k for maximum explained variance
 }
Функция принимает на вход массив сингулярных значений (singular_values). Эти сингулярные значения получаются в результате разложения матрицы по сингулярным значениям (SVD).

Затем функция выбирает количество компонентов (k), находя количество компонентов k с наибольшей дисперсией. Это делается в такой строке кода:

explained_variance_ratio.ArgMax() + 1;

Нам нужно изменить функцию fit_transform, позволяющую обнаруживать наилучшее количество компонентов(когда не указан номер) для снижения размерности данных и применять количество компонентов для усеченного SVD-разложения. 

matrix CTruncatedSVD::fit_transform(matrix &X)
 {
  n_features = X.Cols();
  
   if (m_components>n_features)
     {
       printf("%s Number of dimensions K[%d] is supposed to be <= number of features %d",__FUNCTION__,m_components,n_features);
       this.m_components = (uint)n_features;
     }
   
    // Center the data (subtract mean)
    matrix X_centered = CDimensionReductionHelpers::subtract(X, X.Mean(0));
        
   // Compute the covariance matrix
    matrix cov_matrix = X_centered.Cov(false);
    
   // Perform SVD on the covariance matrix
    matrix U, Vt;
    vector Sigma;
    
    if (!cov_matrix.SVD(U,Vt,Sigma))
       Print(__FUNCTION__," Line ",__LINE__," Failed to calculate SVD Err=",GetLastError());    
        
     if (m_components == 0)
       {
         m_components = (uint)this._select_n_components(Sigma);
         Print(__FUNCTION__," Best value of K = ",m_components);
       }
            
    this.components_ = CDimensionReductionHelpers::Slice(Vt, this.m_components).Transpose();
    
    if (MQLInfoInteger(MQL_DEBUG))
      Print("components\n",CDimensionReductionHelpers::Slice(Vt, this.m_components),"\ncomponents_T\n",this.components_);
    
    this.explained_variance_ = MathPow(CDimensionReductionHelpers::Slice(Sigma, this.m_components), 2) / (X.Rows() - 1);
    
    return X_centered.MatMul(components_);
 }

Значение k по умолчанию установлено на ноль.

CTruncatedSVD::CTruncatedSVD(uint k=0)
:m_components(k)
 {
 
 }


Уменьшение размерности с использованием TruncatedSVD

Теперь посмотрим, как ведут себя данные, уменьшенные в размерах с помощью усеченного SVD-разложения:

   truncated_svd = new CTruncatedSVD();
   
   data = truncated_svd.fit_transform(data);
   Print("Reduced matrix\n",data);

//--- 

   matrix train_x, test_x;
   vector train_y, test_y;
   
   data = matrix_utils.concatenate(data, target); //add the target variable to the dataset that is either normalized or not
   
   matrix_utils.TrainTestSplitMatrices(data, train_x, train_y, test_x, test_y, 0.7, 42);
     
   lr.fit(train_x, train_y, NORM_STANDARDIZATION); //training Linear regression model
   
   vector preds = lr.predict(train_x); //Predicting the training data
   
   Print("Train acc = ",metrics.r_squared(train_y, preds)); //Measuring the performance
  
   
   preds = lr.predict(test_x); //predicting the test data 
   
   Print("Test acc = ",metrics.r_squared(test_y, preds)); //measuring the performance

Результат

LH      0       20:13:41.385    dimension reduction test (EURUSD,H1)    CTruncatedSVD::_select_n_components Explained variance ratio [0.2399955100411572,0.3875113031818686,0.3903532427910986,0.3929609228375971,0.3932960517565894,0.3933072531960168,0.3933072531960282,0.3933072531960282,0.3933072531960282,0.3933072531960282]
EH      0       20:13:41.406    dimension reduction test (EURUSD,H1)    CTruncatedSVD::fit_transform Best value of K = 7
...
...
...
MR      0       20:13:41.407    dimension reduction test (EURUSD,H1)    Train acc = 0.8934645199970468
HP      0       20:13:41.407    dimension reduction test (EURUSD,H1)    Test acc = 0.8988671205298875

Потрясающая и стабильная работа: точность 89,3% при обучении и 89,8% при тестировании. А что насчет NMF?


Что такое NMF?

NMF означает факторизацию неотрицательной матрицы. Это метод уменьшения размерности, который факторизует матрицу на две неотрицательные матрицы. Цель NMF — представить исходную матрицу как произведение двух матриц меньшей размерности, где все элементы неотрицательны.

При входной матрице X с размерностью m×n, метод NMF факторизует ее на две матрицы — W и H. Тогда:

Формула nmf

где:

 это матрица  ×    , где k — количество компонентов или признаков.

 — матрица  ×    .

И  , и  имеют неотрицательные входы, и это ограничение неотрицательности делает NMF особенно подходящим для работы с естественно неотрицательными данными: изображениями, текстовыми данными, спектрограммами.

Факторизация достигается за счет минимизации нормы Фробениуса разности исходной матрицы   и ее аппроксимации  × . Математически это можно выразить так:

 

где   означает норму Фробениуса.


Реализация:

Метод преобразования

matrix CNMF::transform(matrix &X)
 {
  n_features = X.Cols();
  if (m_components>n_features)
     {
       printf("%s Number of dimensions K[%d] is supposed to be <= number of features %d",__FUNCTION__,m_components,n_features);
       this.m_components = (uint)n_features;
     }
     
  if (this.W.Rows()==0 || this.H.Rows()==0)
    {
      Print(__FUNCTION__," Model not fitted. Call fit method first.");
      matrix mat={};
      return mat;
    }
  
  return X.MatMul(this.H.Transpose());
 }

Функция transform преобразует новые данные X, используя уже установленные компоненты NMF.


Метод fit-tranform

matrix CNMF::fit_transform(matrix &X, uint k=2)
 {
  ulong m = X.Rows(), n = X.Cols();
  double best_frobenius_norm = DBL_MIN;
  
   m_components = m_components == 0 ? (uint)n : k;      
   
//--- Initialize Random values 

   this.W = CMatrixutils::Random(0,1, m, this.m_components, this.m_randseed);  
   this.H = CMatrixutils::Random(0,1,this.m_components, n, this.m_randseed);
   
//--- Update factors
      
   vector loss(this.m_max_iter);
    for (uint i=0; i<this.m_max_iter; i++)
      {
        // Update W
         this.W *= MathAbs((X.MatMul(this.H.Transpose())) / (this.W.MatMul(this.H.MatMul(this.H.Transpose()))+ 1e-10));
         
        // Update H
         this.H *= MathAbs((this.W.Transpose().MatMul(X)) / (this.W.Transpose().MatMul(this.W.MatMul(this.H))+ 1e-10));
         
         loss[i] = MathPow((X - W.MatMul(H)).Flat(1), 2);
                    
         // Calculate Frobenius norm of the difference
        double frobenius_norm = (X - W.MatMul(H)).Norm(MATRIX_NORM_FROBENIUS);

         if (MQLInfoInteger(MQL_DEBUG))
           printf("%s [%d/%d] Loss = %.5f frobenius norm %.5f",__FUNCTION__,i+1,m_max_iter,loss[i],frobenius_norm);
         
          // Check convergence
          if (frobenius_norm < this.m_tol)
              break;
      }
  
  return this.W.MatMul(this.H); 
 }

Метод fit_transform производит NMF-факторизацию входной матрицы X и возвращает произведение матриц W и H.

В отличие от усеченного SVD, для которого мы смогли написать код для определения количества компонентов и применить его к себе, что упрощает использование библиотеки, алгоритм обучения NMF работает по-другому. Он требует повторения n итераций, чтобы найти лучшие значения для алгоритма. При этом на протяжении цикла количество k компонентов должно оставаться неизменным, поэтому функция fit_transform принимает значение k компонентов в качестве одного из своих аргументов.

Мы можем получить наилучшее количество компонентов для алгоритма факторизации неотрицательной матрицы, используя функцию select_best_components:

uint CNMF::select_best_components(matrix &X)
{
    uint best_components = 1;
    this.m_components = (uint)X.Cols();
    
    vector explained_ratio(X.Cols());    
    for (uint k = 1; k <= X.Cols(); k++)
    {
       // Calculate explained variance or other criterion 
       matrix X_reduced = fit_transform(X, k);
   
       // Calculate explained variance as the ratio of squared Frobenius norms
       double explained_variance = 1.0 - (X-X_reduced).Norm(MATRIX_NORM_FROBENIUS) / (X.Norm(MATRIX_NORM_FROBENIUS));
        
        if (MQLInfoInteger(MQL_DEBUG))
            printf("k %d Explained Var %.5f",k,explained_variance);
       
       explained_ratio[k-1] = explained_variance;       
    }
    return uint(explained_ratio.ArgMax()+1);
}

Из-за рандомизированного характера обеих матриц — Basic и Coefficient — результаты итеративного мультипликативного алгоритма также будут случайными значениями, поэтому результат должен быть непредсказуемым, если для случайного состояния не установлено значение большее нуля.

class CNMF
  {
protected:
   uint m_components;
   uint m_max_iter;
   int m_randseed;
   ulong n_features;
   matrix W; //Basic matrix
   matrix H; //coefficient matrix
   double m_tol; //loss tolerance
   
public:
                     CNMF(uint max_iter=100, double tol=1e-4, int random_state=-1);
                    ~CNMF(void);
                    
                    matrix fit_transform(matrix &X, uint k=2);
                    matrix transform(matrix &X);
                    uint select_best_components(matrix &X);
                    
  };


Уменьшение размерности с использованием NMF

Теперь давайте посмотрим, как работают данные, уменьшенные в размерах с помощью факторизации неотрицательной матрицы: 

   nmf = new CNMF(30);
   
   data = nmf.fit_transform(data, 10);
   Print("Reduced matrix\n",data);

//--- 

   matrix train_x, test_x;
   vector train_y, test_y;
   
   data = matrix_utils.concatenate(data, target); //add the target variable to the dataset that is either normalized or not
      
   matrix_utils.TrainTestSplitMatrices(data, train_x, train_y, test_x, test_y, 0.7, 42);
      
   lr.fit(train_x, train_y, NORM_STANDARDIZATION); //training Linear regression model
   
   vector preds = lr.predict(train_x); //Predicting the training data
   
   Print("Train acc = ",metrics.r_squared(train_y, preds)); //Measuring the performance
   
   preds = lr.predict(test_x); //predicting the test data 
   
   Print("Test acc = ",metrics.r_squared(test_y, preds)); //measuring the performance
  

Результаты:

DG      0       11:51:07.197    dimension reduction test (EURUSD,H1)    Best k components = 10
LG      0       11:51:07.197    dimension reduction test (EURUSD,H1)    CNMF::fit_transform [1/30] Loss = 187.40949 frobenius norm 141.12462
EG      0       11:51:07.198    dimension reduction test (EURUSD,H1)    CNMF::fit_transform [2/30] Loss = 106.49597 frobenius norm 130.94039
KS      0       11:51:07.198    dimension reduction test (EURUSD,H1)    CNMF::fit_transform [3/30] Loss = 84.38553 frobenius norm 125.05413
OS      0       11:51:07.198    dimension reduction test (EURUSD,H1)    CNMF::fit_transform [4/30] Loss = 67.07345 frobenius norm 118.96900
OR      0       11:51:07.198    dimension reduction test (EURUSD,H1)    CNMF::fit_transform [5/30] Loss = 52.50290 frobenius norm 112.46587
LR      0       11:51:07.198    dimension reduction test (EURUSD,H1)    CNMF::fit_transform [6/30] Loss = 40.14937 frobenius norm 105.48081
RR      0       11:51:07.198    dimension reduction test (EURUSD,H1)    CNMF::fit_transform [7/30] Loss = 29.79307 frobenius norm 98.11626
IR      0       11:51:07.198    dimension reduction test (EURUSD,H1)    CNMF::fit_transform [8/30] Loss = 21.32224 frobenius norm 90.63011
NS      0       11:51:07.198    dimension reduction test (EURUSD,H1)    CNMF::fit_transform [9/30] Loss = 14.63453 frobenius norm 83.36462
HL      0       11:51:07.199    dimension reduction test (EURUSD,H1)    CNMF::fit_transform [10/30] Loss = 9.58168 frobenius norm 76.62838
NL      0       11:51:07.199    dimension reduction test (EURUSD,H1)    CNMF::fit_transform [11/30] Loss = 5.95040 frobenius norm 70.60136
DM      0       11:51:07.199    dimension reduction test (EURUSD,H1)    CNMF::fit_transform [12/30] Loss = 3.47775 frobenius norm 65.31931
LM      0       11:51:07.199    dimension reduction test (EURUSD,H1)    CNMF::fit_transform [13/30] Loss = 1.88772 frobenius norm 60.72185
EN      0       11:51:07.199    dimension reduction test (EURUSD,H1)    CNMF::fit_transform [14/30] Loss = 0.92792 frobenius norm 56.71242
RO      0       11:51:07.199    dimension reduction test (EURUSD,H1)    CNMF::fit_transform [15/30] Loss = 0.39182 frobenius norm 53.19791
NO      0       11:51:07.199    dimension reduction test (EURUSD,H1)    CNMF::fit_transform [16/30] Loss = 0.12468 frobenius norm 50.10411
NH      0       11:51:07.199    dimension reduction test (EURUSD,H1)    CNMF::fit_transform [17/30] Loss = 0.01834 frobenius norm 47.37568
KI      0       11:51:07.199    dimension reduction test (EURUSD,H1)    CNMF::fit_transform [18/30] Loss = 0.00129 frobenius norm 44.96962
KI      0       11:51:07.200    dimension reduction test (EURUSD,H1)    CNMF::fit_transform [19/30] Loss = 0.02849 frobenius norm 42.84850
MJ      0       11:51:07.200    dimension reduction test (EURUSD,H1)    CNMF::fit_transform [20/30] Loss = 0.07289 frobenius norm 40.97668
RJ      0       11:51:07.200    dimension reduction test (EURUSD,H1)    CNMF::fit_transform [21/30] Loss = 0.11920 frobenius norm 39.31975
QK      0       11:51:07.200    dimension reduction test (EURUSD,H1)    CNMF::fit_transform [22/30] Loss = 0.15954 frobenius norm 37.84549
FD      0       11:51:07.200    dimension reduction test (EURUSD,H1)    CNMF::fit_transform [23/30] Loss = 0.19054 frobenius norm 36.52515
RD      0       11:51:07.200    dimension reduction test (EURUSD,H1)    CNMF::fit_transform [24/30] Loss = 0.21142 frobenius norm 35.33409
KE      0       11:51:07.200    dimension reduction test (EURUSD,H1)    CNMF::fit_transform [25/30] Loss = 0.22283 frobenius norm 34.25183
PF      0       11:51:07.200    dimension reduction test (EURUSD,H1)    CNMF::fit_transform [26/30] Loss = 0.22607 frobenius norm 33.26170
GF      0       11:51:07.200    dimension reduction test (EURUSD,H1)    CNMF::fit_transform [27/30] Loss = 0.22268 frobenius norm 32.35028
NG      0       11:51:07.201    dimension reduction test (EURUSD,H1)    CNMF::fit_transform [28/30] Loss = 0.21417 frobenius norm 31.50679
CG      0       11:51:07.201    dimension reduction test (EURUSD,H1)    CNMF::fit_transform [29/30] Loss = 0.20196 frobenius norm 30.72260
CP      0       11:51:07.201    dimension reduction test (EURUSD,H1)    CNMF::fit_transform [30/30] Loss = 0.18724 frobenius norm 29.99074
...
...
FS      0       11:51:07.201    dimension reduction test (EURUSD,H1)    Train acc = 0.604329883526616
IR      0       11:51:07.202    dimension reduction test (EURUSD,H1)    Test acc = 0.5115967009955317

Функция select_best_components обнаружила, что наилучшее количество компонентов равно 10, то есть столько же, сколько столбцов в наборе данных, который мы ей подавали. Справедливости ради стоит сказать, что точность данных, полученная в результате NMF при применении к модели линейной регрессии, дала средние результаты: 61% во время обучения и 51% во время тестирования. Прежде чем мы сделаем вывод, что TruncatedSVD является явным победителем в этой ситуации, необходимо признать тот факт, что факторизация неотрицательной матрицы (NMF) требует большого объема программирования. При правильной реализации и с использованием лучшего алгоритма обучения, такого как стохастический градиентный спуск (SGD) или любого другого интеллектуального алгоритма обучения, он может создать лучший набор данных, но для базовых реализаций обоих алгоритмов! Победитель Truncated SVD (на бумаге)

Давайте посмотрим, как оба метода работают с большими данными:

Применим все данные к нашим алгоритмам и измерим, как они будут работать во всем наборе данных. Это даст представление о том, какой метод следует применить, чтобы получить наиболее сжатые данные для нашей модели линейной регрессии.


Truncated SVD против NMF - сравнение

На этот раз никакие данные не фильтровались, мы пошли ва-банк со всеми индикаторами при использовании Truncated SVD.

void TrainTestLR(int start_bar=1)
 {
   string names;
   matrix data = indicators.GetAllBuffers(names, start_bar, buffer_size);   
   
//--- Getting close values

   MqlRates rates[];
   ArraySetAsSeries(rates, true);
   CopyRates(Symbol(), PERIOD_CURRENT, start_bar, buffer_size, rates);
   
   double targ_Arr[];
   ArrayResize(targ_Arr, buffer_size);
   
   for (int i=0; i<buffer_size; i++)
     targ_Arr[i] = rates[i].close;
   
   vector target = matrix_utils.ArrayToVector(targ_Arr);
      
//--- Dimension reduction process 
   
   switch(dimension_redux)
     {
      case  NMF:
        {
          nmf = new CNMF(nmf_iterations);
         
          uint k = nmf.select_best_components(data);
          //Print("Best k components = ",k);
          data = nmf.fit_transform(data, k);    
        }
        break;
      case TRUNC_SVD:
      
         truncated_svd = new CTruncatedSVD();
         data = truncated_svd.fit_transform(data);  
         
        break;
      case None:
        break;
     }
     
//---

  Print(EnumToString(dimension_redux)," Reduced matrix[",data.Rows(),"x",data.Cols(),"]\n",data);
  
//--- 

   matrix train_x, test_x;
   vector train_y, test_y;
   
   data = matrix_utils.concatenate(data, target); //add the target variable to the dimension reduced data
      
   matrix_utils.TrainTestSplitMatrices(data, train_x, train_y, test_x, test_y, 0.7, 42);
      
   lr.fit(train_x, train_y, NORM_STANDARDIZATION); //training Linear regression model
   
   vector preds = lr.predict(train_x); //Predicting the training data
   
   Print("Train acc = ",metrics.r_squared(train_y, preds)); //Measuring the performance
   
   preds = lr.predict(test_x); //predicting the test data 
   
   Print("Test acc = ",metrics.r_squared(test_y, preds)); //measuring the performance

 }

Во входных параметрах мы выбрали TRUNC_SVD:

Входной параметр truncated svd

Результаты оказались выдающимися, как и ожидалось для метода Truncated SVD. Данные были сжаты в 11 полезных компонентов в центральной точке графика ниже.

График разброса TruncatedSVD

Результат

KI      0       13:35:07.262    dimension reduction test (EURUSD,H1)    [56x56] Covariance
HS      0       13:35:07.262    dimension reduction test (EURUSD,H1)    [[1.659883222775595e-05,0.03248108864728622,0.002260592127494286,0.002331226815118805,0.0473802958063898,0.009411152185446843,-0.0007144995075063451,1.553267567351765e-05,1.94117385500497e-05,1.165361279698562e-05,1.596183979153003e-05,1.56892102141789e-05,1.565786314082391e-05,1.750827764889262e-05,1.568797564383075e-05,1.542116504856457e-05,1.305965012072059e-05,1.184306318548672e-05,0,1.578309112710041e-05,1.620880130984106e-05,3.200794587841053e-07,1.541769717649654e-05,1.582152318930163e-05,5.986572608120619e-07,-7.489818958341503e-07,-1.347949386573036e-07,1.358668593395908,-0.0551110816439555,7.279528408421348e-05,-0.0001838813666139953,5.310112938097826e-07,6.759105066381161e-07,1.755806692036581e-05,-1.448992128283333e-07,0.003656398187537544,-2.423948560741599e-05,1.65581437719033e-05,-0.01251289868226832,-0.007951606834421109,8.315844054428887e-08,-0.02211745766272421,58.3452835083685,-0.004138620879652527,115.0719348800515,0.7113815226449098,-3.467421230325816e-07,1.456828920113124e-05,1.536603660063518e-05,1.576222466715787e-05,6.85495465028602e-07,0,0,1.264184887739262e-06,-8.035590653384948e-05,-6.948836688267333e-07]
DG      0       13:35:07.262    dimension reduction test (EURUSD,H1)     [0.03248108864728622,197.2946284096305,47.5593359902222,-70.84984591299812,113.00968468357,80.50832448214619,-85.73100643892406,0.01887146397983594,0.03089371802428824,0.006849209935383654,0.03467670330041064,0.02416916876582018,0.02412087871833598,0.0345064443900023,0.03070601018237932,0.02036445858890056,0.009641324468627534,0.006973716378187099,0,0.02839705603036633,0.02546230398502955,0.000344615196142723,0.04030780408653764,0.02543558488321825,0.0003508232190957864,0.00918131954773614,0.009950700238139187,18501.50888551419,578.0227911644578,1.963532857377992,7.661630153435527,0.006966837168084083,0.004556433245004339,2.562261625497797,0.002410403923079745,118.382177007498,1.555763207775421,1.620640369180333,97.88352837129584,116.7606184094667,0.0006817870698682788,163.5401896749969,108055.4673427991,140.7005993870342,173684.2642498043,3567.96895955429,0.0026091195479834,0.01088219157686945,0.01632411390047346,0.02372834986595739,0.02071124643451263,0,0,0.003953688163493562,-1.360529605248643,-0.04542261766857811]
IL      0       13:35:07.262    dimension reduction test (EURUSD,H1)     [0.002260592127494286,47.5593359902222,39.19958980374253,-35.49971367926001,7.967839162735706,33.38887983973432,-33.90876164339727,-0.001453063639065681,-0.000297822858867019,-0.002608304419264346,0.002816269112655834,-0.0006711791217058063,-0.0006698381044796457,0.002120545460717355,0.002300146098203005,0.0001826452994732207,-0.0003768483866125172,-0.002445364564315893,0,0.0003665645439668078,-0.003400376924338417,-1.141907378821958e-06,0.006568498854351883,0.0006581929826678372,-0.0005502523415197902,0.00579179204268979,0.006348707171855972,7967.929705662135,452.5996105540225,0.7520153701277594,4.211592829265125,0.001461149548206051,0.0001367863805269901,0.8802824558924612,0.001324363167679062,50.70542641656378,0.6826775813408293,0.5131585731076505,116.3828090044126,97.64469627257866,5.244397974811099e-05,113.6246589165999,13312.60086575102,66.02007474397942,15745.06353439358,3879.735235353455,0.002648988695504766,-0.00244724050922883,-0.00263645588222185,-0.001438073133818628,0.005654239425742305,0,0,-0.000119694862927093,-0.3588916052856576,-0.1059287487094797]
EM      0       13:35:07.262    dimension reduction test (EURUSD,H1)     [0.002331226815118805,-70.84984591299812,-35.49971367926001,60.69058251292376,1.049456584665883,-42.35184208285295,60.90812761343581,0.008675881760275542,0.008620685402656748,0.008731078117894331,-0.000667294720674837,0.005845080481159768,0.005833401998679988,0.002539790385479495,0.001675796458760079,0.00792229604709134,0.01072137357191657,0.01189054942647922,0,0.003518070782066417,0.00809138574827074,0.0002045106345618818,-0.005848319055742076,0.005549764528898804,0.00103946798619902,-0.008604821519805591,-0.007960056731330659,-10509.62154107038,-607.7276555152829,-1.225906326607001,-5.179537786920108,-0.003656220590983723,-0.001714862736227047,-1.657652278786164,-0.001941357854756676,-80.61630801951124,-1.158614351229071,-1.010395372975761,-137.5151461158883,-129.0146405010356,…]
DK      0       13:35:07.264    dimension reduction test (EURUSD,H1)    CTruncatedSVD::_select_n_components Explained variance ratio [0.9718079496976207,0.971876424055512,0.9718966593387935,0.971898669685807,0.9718986697080317,0.9718986697081728,0.9718986697082533,0.9718986697082695,0.9718986697082731,0.9718986697082754,0.9718986697082757,0.9718986697082757,0.9718986697082757,0.9718986697082757,0.9718986697082757,0.9718986697082757,0.9718986697082757,0.9718986697082757,0.9718986697082757,0.9718986697082757,0.9718986697082757,0.9718986697082757,0.9718986697082757,0.9718986697082757,0.9718986697082757,0.9718986697082757,0.9718986697082757,0.9718986697082757,0.9718986697082757,0.9718986697082757,0.9718986697082757,0.9718986697082757,0.9718986697082757,0.9718986697082757,0.9718986697082757,0.9718986697082757,0.9718986697082757,0.9718986697082757,0.9718986697082757,0.9718986697082757,0.9718986697082757,0.9718986697082757,0.9718986697082757,0.9718986697082757,0.9718986697082757,0.9718986697082757,0.9718986697082757,0.9718986697082757,0.9718986697082757,0.9718986697082757,0.9718986697082757,0.9718986697082757,0.9718986697082757,0.9718986697082757,0.9718986697082757,0.9718986697082757]
JJ      0       13:35:07.282    dimension reduction test (EURUSD,H1)    CTruncatedSVD::fit_transform Best value of K = 11
FE      0       13:35:07.282    dimension reduction test (EURUSD,H1)    components
GP      0       13:35:07.282    dimension reduction test (EURUSD,H1)    [[1.187125882554785e-07,1.707109381366902e-07,-2.162493440707256e-08,-3.212808990986057e-07,1.871672229653978e-07,-1.333159242305641e-05,-1.709658791626167e-05,5.106786021196193e-05,2.160157948893384e-05,-1.302989528292599e-06,4.973487699412528e-06,2.354866764130305e-06,0.0001127065022780296,-0.0001141032171988836,-7.674973628685988e-05,4.318893830956814e-06,-8.017085790662858e-05,1.258581118770149e-05,0.001793756756130711,0.0002550931459979332,0.0005154637372606566,0.001801147973070216,0.0001081777898713252,0.1803191282351903,-0.0971245889819613,0.1677985300894154,0.1116153850447159,0.6136670152098842,0.022810600805461,-0.4096528016535661,-0.04163009420605639,-6.077467743293966e-06,-0.01526638316446551,-0.5288520838909793,-0.03965140358106178,-0.1758179670991415,-0.003645717072725773,-0.0587633049540756,0.004124498383003558,-0.1172419838852104,0.06762215235985558,-0.04328191674666172,0.002573659612267772,0.003811049362514162,-0.0659455961610354,-0.02792883463906511,0.008647163802477509,-0.05514899696636823,0.008017364204121686,2.516946811168054e-06,-0.1623798112317545,6.339565837779877e-07,-9.103773865679859e-08,0,0,0]
CH      0       13:35:07.282    dimension reduction test (EURUSD,H1)     [0.000187434605818864,0.002812180913638008,0.000925532096115269,0.003073325320378009,0.009404433538995808,-0.1105512584754667,-0.2590049789665196,0.4726584971639716,0.1447383637844528,-0.05374370025421956,-0.752572111353205,0.04852191253671465,-0.1154729372340165,-0.2700032006603445,0.1267147455792905,-0.04806661586591762,-0.0004106947202907203,-0.001517506503982104,-0.003502569576390078,-0.002616630851275089,-0.0003258690084512006,-1.313122566421376e-05,-0.0009386837340425192,7.909925585103072e-05,-7.798476572374581e-05,-8.126463184191059e-05,5.556082790448295e-05,-2.687039190421141e-05,-6.540787996573879e-06,1.330764390715927e-05,-4.491635420079414e-05,-8.144156726118825e-06,-8.508538790002811e-07,5.307068574641107e-05,8.482440778162809e-06,-2.9724306932086e-05,2.843845070244019e-05,1.220433778827776e-05,4.206331251218703e-06,1.256512854012554e-05,7.365925693883173e-06,-1.116338606511276e-05,-2.071419560390051e-06,-3.218285979262829e-06,-1.138651025910271e-05,-7.728111919788928e-06,-4.653652137908648e-06,-9.580813709785919e-06,-1.028740118967147e-05,-6.979591632948435e-06,8.116615752437345e-06,1.763108270729631e-06,-4.348070304093866e-07,0,0,0]
JR      0       13:35:07.282    dimension reduction test (EURUSD,H1)     [1.848792316776081e-05,0.0008588118715707877,0.001008311173244842,0.002376194713912998,0.03118554398340165,0.07889519945845663,-0.07568381470451135,0.0286506682781276,-0.09873220604411656,-0.09161678196011247,-0.06574722506621368,-0.8477734032486133,-0.2533539865405071,0.01738574140899809,-0.2520128661222155,0.338533576002899,0.03018091859501061,0.03802772499047165,-0.001646103636389454,-0.00230341248842314,0.007310099460075021,-0.006012419384786831,-0.001413152018214914,2.142238614111051e-05,2.944210407515316e-05,-6.521097350129076e-05,4.95794487446122e-05,-8.706533732190571e-06,3.322659358695792e-05,-8.146689287415223e-07,7.338661273889888e-06,6.605547217087068e-06,9.447199984574336e-06,-5.17902002055696e-05,2.513872334761899e-06,-2.256988836110105e-05,-1.911456753589991e-05,-3.264899090321399e-05,-5.800966034108816e-06,1.84157480007614e-05,5.356185659483905e-06,-1.722849771456492e-05,1.407694486288703e-05,-7.853816348797691e-06,-1.555432680785718e-05,1.323568644672602e-05,-6.760913172750632e-06,-1.302135272406512e-05,-3.211793238456227e-06,5.802687671843603e-07,-4.280158053673846e-06,1.549960937140237e-06,-4.919157307518426e-07,0,0,0]
ND      0       13:35:07.282    dimension reduction test (EURUSD,H1)     [4.113935038265459e-05,-0.00163116425762962,-0.0006793200544509552,-0.002550542034446345,-0.0360619764220519,-0.05083503039040507,0.1457232134777539,-0.1319534223026893,-0.1000465688426969,0.03066773678926198,0.211126338548004,0.02610057183969087,-0.4621259104920466,-0.5881871797892803,0.5329599008633419,0.2326293789423069,-0.004192622153062945,-0.05839467173045784,0.002320319216461524,0.007699098543144081,-0.007658991162669676,-0.003166005488782055,-0.002283364895801648,0.0001978857108759482,9.652410400630472e-05,5.391765247424044e-05,-2.114027852314159e-05,-3.571496353187668e-06,6.919610375993553e-06,-2.388732546126286e-05,-1.795211964869842e-05,-4.375012411627235e-05,-6.279526099805299e-05,2.71361750709131e-06,-2.519904126359203e-05,-3.154274545518064e-05,-4.95034356619025e-05,4.982607182957078e-05,2.91223664932767e-05,7.266298957499022e-06,-5.27732883601878e-0…]
QD      0       13:35:07.283    dimension reduction test (EURUSD,H1)    TRUNC_SVD Reduced matrix[100x11]
FJ      0       13:35:07.283    dimension reduction test (EURUSD,H1)    [[3032.510155721446,0.6797958296629614,0.3147476036369294,-1.879105115460979,2.342311343896795,-1.444862488231156,1.72748820545895,9003.45453268309,6583.0037062413,11248.15180107277,7664.89601210886]
QF      0       13:35:07.283    dimension reduction test (EURUSD,H1)     [2613.746957390415,0.8994353272147151,0.2278876639409569,-1.833173521667439,2.422820504229084,-1.194855144516288,1.619766862896731,8730.428168136412,6321.389560496657,10843.26327739175,7319.502533761807]
PE      0       13:35:07.283    dimension reduction test (EURUSD,H1)     [2290.391536977857,0.8379176898463352,0.123448650655239,-1.79572777997295,2.553555290053082,-1.261720012039457,1.872612496522998,9359.431555011421,6628.023623123124,11573.90347441899,7725.564567458286]
MG      0       13:35:07.283    dimension reduction test (EURUSD,H1)     [1793.638587775052,0.8840827856664026,-0.009259140368535656,-1.812929578463889,2.752934946133839,-1.194132624145421,2.137669035967074,10045.24774931484,6958.660329797975,12319.85906895874,8090.242616080116]
IG      0       13:35:07.283    dimension reduction test (EURUSD,H1)     [1067.248927502046,0.9361386848947133,0.2824462001532311,-2.094258230827017,2.302295904768048,-0.9859566963069195,1.849760818059724,8852.426567434784,5936.081092995532,10850.91447636461,7048.244994007338]
NK      0       13:35:07.283    dimension reduction test (EURUSD,H1)     [875.831228770905,1.10630868463423,0.3875078994082357,-2.07189694520072,2.003365098290179,-0.8110375102176066,1.363090061871958,7086.981018896034,4689.12320342304,8755.082428498208,5718.774787652458]
GK      0       13:35:07.283    dimension reduction test (EURUSD,H1)     [750.5105412678478,1.58876151742295,0.4277968820488219,-2.495434492237099,2.546292376170158,-0.5828893757361142,1.468026541982692,8457.543559890122,5579.75159746014,10352.91442474459,6691.476688344664]
EK      0       13:35:07.283    dimension reduction test (EURUSD,H1)     [1028.864261893481,1.737564309663063,0.6859148896559381,-2.576387294650619,2.22158096752311,-0.3483142589026745,0.9424367352835165,7447.770506698205,5028.271311988544,9145.898159310427,5970.749558054185]
MJ      0       13:35:07.283    dimension reduction test (EURUSD,H1)     [1315.206321750198,1.599230058650526,1.006274380327883,-2.7208483981554,1.702262719567507,-0.3336344655640055,0.5851633683692923,6123.681144041253,4208.879528858515,7625.280231352584,5091.190116446857]
PI      0       13:35:07.283    dimension reduction test (EURUSD,H1)     [1040.359603039049,2.015870643904685,1.297584348509677,-3.422661750068991,2.051984203691556,-0.1752179554187868,0.625382499042994,7446.846626605789,4973.286352001192,9200.911151239434,6040.469516939555]
MJ      0       13:35:07.283    dimension reduction test (EURUSD,H1)     [2056.827104147074,0.6969653180001977,0.5026500071613408,-1.539526411095017,1.333168361525386,-1.205142789226661,0.6457357287148752,4362.936467349854,3118.514061447938,5739.541487386377,4094.4444510553]
KI      0       13:35:07.283    dimension reduction test (EURUSD,H1)     [2595.720157415741,0.5163475309230526,0.7707831677360033,-1.609464385287863,0.6391376890497206,-1.091660522613616,0.2434028653397404,2245.471581325966,1932.755290423922,3219.551710692477,2600.234934440349]
FJ      0       13:35:07.283    dimension reduction test (EURUSD,H1)     [2000.813854424802,-0.1645196557230545,0.0271698872028618,-1.136148599089293,1.199419424319289,-1.596267278271581,1.616290624329739,4340.908808342276,3155.426978423527,5643.263654816839,4006.305187235153]
GN      0       13:35:07.283    dimension reduction test (EURUSD,H1)     [714.201770611258,0.3322650152566928,-0.128924730742915,-1.497052055771412,1.889908667964611,-1.18328154703613,2.040965402442796,6411.664479403819,4214.549479233159,7917.864243044486,5153.2871400763]
PN      0       13:35:07.283    dimension reduction test (EURUSD,H1)     [676.7845833423586,0.1119963611895549,-0.4614956061196153,-0.7783442013329294,1.680735950870798,-1.110059082233565,1.926793017792492,5379.745050208609,3591.380424598063,6620.153862582291,4307.434978894435]
GL      0       13:35:07.283    dimension reduction test (EURUSD,H1)     [766.9657214036708,0.3283061830008722,-0.3885600107901345,-1.031650548898253,1.912288786544761,-1.036499883901753,2.01321049032323,6312.725946828255,4249.957068368147,7723.98867795246,5012.0279192467]
LN      0       13:35:07.283    dimension reduction test (EURUSD,H1)     [1272.697206108888,-0.3546159778199272,-0.7521309963906442,-0.1806331494361637,1.527697751794935,-1.486437217294949,2.136800392269752,5073.89079322631,3559.651506707118,6317.965379534476,4229.397904810504]
RM      0       13:35:07.283    dimension reduction test (EURUSD,H1)     [1869.479624807111,-0.0175694426730242,-0.7678796689175619,-0.2643173159395689,1.862033543014759,-1.44967470564508,2.028361828380722,5639.625182760593,4124.447639836587,7033.466549718048,4777.911629224665]
GN      0       13:35:07.283    dimension reduction test (EURUSD,H1)     [1936.02506453734,0.0845940044872068,-0.8282752540396139,-0.2824304083282199,1.982789807497455,-1.350085518779075,2.085883725566998,5911.195073473721,4372.189044548059,7316.534104301676,4945.624347822407]
CR      0       13:35:07.283    dimension reduction test (EURUSD,H1)     [1844.238763352675,-0.4606751585910102,-1.187448989349241,0.2320045292554417,1.900279565663612,-1.62110507361112,2.534343850099422,5907.730651516376,4364.59879103891,7282.962351393813,4893.24121551531]
ER      0       13:35:07.283    dimension reduction test (EURUSD,H1)     [1716.303347926322,-0.2450617860724134,-0.9482067759826802,-0.03979477150523128,1.79416546386642,-1.453641927846228,2.284520496569503,5710.722665215339,4183.828568899002,7048.670774203967,4734.907606214866…]
GP      0       13:35:07.283    dimension reduction test (EURUSD,H1)    Train acc = 0.8087284075835584
ER      0       13:35:07.283    dimension reduction test (EURUSD,H1)    Test acc = 0.7286157353628964

Точность 80 % на обучающей выборке и 72 % на тестовой.

Неотрицательная матричная факторизация (NMF)

Метод NMF не смог показать ничего ценного, поскольку все, что возникло в результате его деятельности, было nan, и на данный момент он больше не является конкурентом. 

LK      0       13:43:09.997    dimension reduction test (EURUSD,H1)    CNMF::fit_transform [1/100] Loss = nan frobenius norm nan
II      0       13:43:09.997    dimension reduction test (EURUSD,H1)    CNMF::fit_transform [2/100] Loss = nan frobenius norm nan
FG      0       13:43:09.997    dimension reduction test (EURUSD,H1)    CNMF::fit_transform [3/100] Loss = nan frobenius norm nan
KF      0       13:43:09.997    dimension reduction test (EURUSD,H1)    CNMF::fit_transform [4/100] Loss = nan frobenius norm nan
PD      0       13:43:09.997    dimension reduction test (EURUSD,H1)    CNMF::fit_transform [5/100] Loss = nan frobenius norm nan
PR      0       13:43:09.998    dimension reduction test (EURUSD,H1)    CNMF::fit_transform [6/100] Loss = nan frobenius norm nan
KP      0       13:43:09.998    dimension reduction test (EURUSD,H1)    CNMF::fit_transform [7/100] Loss = nan frobenius norm nan
NO      0       13:43:09.998    dimension reduction test (EURUSD,H1)    CNMF::fit_transform [8/100] Loss = nan frobenius norm nan
QM      0       13:43:09.998    dimension reduction test (EURUSD,H1)    CNMF::fit_transform [9/100] Loss = nan frobenius norm nan
MH      0       13:43:09.998    dimension reduction test (EURUSD,H1)    CNMF::fit_transform [10/100] Loss = nan frobenius norm nan
....
....
LM      0       13:43:10.006    dimension reduction test (EURUSD,H1)    CNMF::fit_transform [97/100] Loss = nan frobenius norm nan
OO      0       13:43:10.006    dimension reduction test (EURUSD,H1)    CNMF::fit_transform [98/100] Loss = nan frobenius norm nan
NI      0       13:43:10.006    dimension reduction test (EURUSD,H1)    CNMF::fit_transform [99/100] Loss = nan frobenius norm nan
CI      0       13:43:10.006    dimension reduction test (EURUSD,H1)    CNMF::fit_transform [100/100] Loss = nan frobenius norm nan
MI      0       13:43:10.008    dimension reduction test (EURUSD,H1)    NMF Reduced matrix[100x56]
FN      0       13:43:10.008    dimension reduction test (EURUSD,H1)    [[nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan]
EF      0       13:43:10.008    dimension reduction test (EURUSD,H1)     [nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan]
GK      0       13:43:10.008    dimension reduction test (EURUSD,H1)     [nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan]
QO      0       13:43:10.008    dimension reduction test (EURUSD,H1)     [nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan]
CL      0       13:43:10.008    dimension reduction test (EURUSD,H1)     
...
....
EO      0       13:43:10.008    dimension reduction test (EURUSD,H1)     [nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan…]
EL      0       13:43:10.010    dimension reduction test (EURUSD,H1)    Train acc = nan
GJ      0       13:43:10.010    dimension reduction test (EURUSD,H1)    Test acc = nan

Попробуем построить модель линейной регрессии без использования метода TruncatedSVD, просто применим к ней все данные и посмотрим на ее производительность.

GM      0       13:53:03.686    dimension reduction test (EURUSD,H1)    None Reduced matrix[100x56]
MG      0       13:53:03.686    dimension reduction test (EURUSD,H1)    [[1.099900334222465,28.09636760954466,23.62682944559725,20.05254468697356,24.9034642580335,25.12500390358301,19.04617822178984,1.098553499999958,1.102834674021181,1.094272325978734,1.100734208567449,1.100855469999989,1.098655958571417,1.100133799959087,1.09983,1.097395,1.0950725,1.094895,1.10265,1.100030000000004,1.09944087984,0.03659425270713104,1.100626095746222,1.098825209694279,0.001265714285714323,1.705459946510501e-05,0.0009170545994650059,1655.083284093067,24.54629344924639,0.4388379204892836,0.1040346153847089,0.001226921314023466,0.0012463900886654,100.1775875415509,-1.946877464193406e-05,63.53135141907871,0.1040413928121892,0.1171616554839711,43.66576819407196,56.26437671196908,0.000170982627085528,-39.78494623655773,-2966278.270646845,59.66122501825306,-426422,2459,-0.0002127529411762598,1.096805768175659,1.098423909197834,1.099767192241293,0.00330055882353042,1.797693134862316e+308,1.797693134862316e+308,0.001618141022174502,0,0.03660024400162265]
DH      0       13:53:03.687    dimension reduction test (EURUSD,H1)     [1.099895090784212,25.44125240854614,20.47658551951762,17.37887206204375,24.10764337690182,24.31185250851098,18.42976333679036,1.098807999999958,1.102730359493936,1.09488564050598,1.100648597660533,1.100904089999989,1.09870448142856,1.100085345856641,1.09983,1.097395,1.0949775,1.09511,1.10237,1.100145000000004,1.09954,0.03659633771631932,1.100539015261062,1.098860393123325,0.001167857142857174,0.000137475370969975,0.0006774753709699599,1151.094538712408,-2.654176423441059,0.4388379204892836,0.1582615384614039,0.001148578761165142,0.001262448000841409,100.0618688017469,-0.0001138692396762668,61.34588689321424,0.1137518684603838,0.1082289779011129,39.39899833055219,47.44710420521373,0.000170240277350424,-32.25806451612595,-2966207.715091289,53.52331983100873,-424517,1905,-0.0003920588235292355,1.097045324469839,1.098718420548105,1.099909753793035,0.003008823529412785,1.797693134862316e+308,1.797693134862316e+308,0.001673096078265379,0,0.0283464566929126]
LG      0       13:53:03.687    dimension reduction test (EURUSD,H1)     [1.099896454740888,23.0468607955726,17.74637411691527,20.61724467599245,23.13044479515374,23.58127757886977,19.12803587728702,1.099111999999958,1.102374285088665,1.095849714911251,1.100636052620929,1.100962719999989,1.098762994285703,1.100079584777576,1.09983,1.097395,1.0949025,1.09511,1.10224,1.100252000000004,1.10126,0.03659849012444888,1.10032475011848,1.098869304036258,0.001062857142857168,-6.787825345444531e-05,0.0004021217465455251,385.6853260090575,21.57900929644156,0.4735973597359621,0.1358284615387142,0.001095648513071756,0.001261794377734486,100.0745976729165,-0.00016614586466273,63.02688593246703,0.1054308010829696,0.1073759442661703,21.12676056338241,34.73050902933566,0.000167907541851923,-45.79710144927351,-2967636.417218948,63.24364017027852,-427004,2487,-0.0004969529411762387,1.097296453356775,1.098949867979591,1.099885803034428,0.002709058823530563,1.797693134862316e+308,1.797693134862316e+308,0.001653414622816651,1,0.0188982710092469]
OH      0       13:53:03.687    dimension reduction test (EURUSD,H1)     [1.09988711983821,22.27698129412946,15.38019090132657,21.80270494870316,22.00511532835773,22.64977536234809,19.53807060936342,1.099376999999958,1.101815803805105,1.096938196194811,1.100524122300143,1.101012769999989,1.098812944285703,1.100014455800224,1.099825,1.097395,1.09474,1.09511,1.10151,1.100228000000004,1.1012264,0.03660061924403133,1.100053014395182,1.098898955035223,0.0009950000000000245,-0.0002124670743897106,0.0003975329256102889,-665.9989270069636,-29.795012402167,0.4599358974358811,0.1292584615385153,0.001012177253020718,0.001241318811166551,100.0636954266684,-0.000229141558145832,59.22581938383797,0.05654610290371272,0.09982547246710144,18.13186813187058,26.21920900860187,0.0001634553208976355,-53.91304347826081,-2969847.417218948,53.21227207754287,-429215,2211,-0.000519241176470371,1.097569033867792,1.099141134482142,1.099908642427543,0.002445970588236479,1.797693134862316e+308,1.797693134862316e+308,0.001572100614350314,1,0.02758932609678876]
HJ      0       13:53:03.687    dimension reduction test (EURUSD,H1)     [1.099803229128606,19.89136498265082,20.62876885414336,18.89567762220941,21.68993269258447,25.44873831711815,17.83416777391867,1.099577499999958,1.101202281523733,1.097952718476183,…]
EK      0       13:53:03.689    dimension reduction test (EURUSD,H1)    Train acc = -nan
MR      0       13:53:03.689    dimension reduction test (EURUSD,H1)    Test acc = -nan

Модель линейной регрессии не смогла сама по себе дать результаты для этого огромного набора данных. Есть некоторые меры, которые можно предпринять для решения проблем, такие как нормализация входных данных, устранение числовой нестабильности и многое другое, что мы обсудим в следующих статьях. Вы всегда можете отслеживать обновления и будущие изменения библиотек, обсуждаемых в этой статье, в репозитории GitHub:

Давайте посмотрим на преимущества и недостатки каждого метода снижения размерности:


Преимущества метода усеченного разложения по сингулярным значениям TruncatedSVD

Сохранение дисперсии:

Метод SVD стремится сохранить как можно больше различий в исходных данных. Он обеспечивает способ представления данных в пространстве меньшей размерности, сохраняя при этом наиболее важную информацию.

Ортогональность компонентов:

Компоненты (сингулярные векторы), полученные с помощью SVD, ортогональны, что может быть полезно в определенных приложениях. Ортогональность упрощает интерпретацию компонентов.

Численная стабильность:

Одно из преимуществ метода SVD в его числовой стабильности. Он может хорошо обрабатывать редкие и зашумленные данные. Разложение основано на декомпозиции по собственным значениям ковариационной матрицы.

Приложения для сжатия изображений и снижения шума:

SVD обычно используется для сжатия изображений и снижения шума. Сингулярные значения определяют меру важности, а их усечение позволяет выполнить сжатие, минимизируя потерю информации.


Преимущества факторизации неотрицательной матрицы (NMF)

Представление на основе деталей:

NMF применяет ограничения неотрицательности как к базовой матрице, так и к матрице коэффициентов. Это приводит к представлению на основе частей (part-based), что может быть полезно, например, при тематическом моделировании или анализе изображений.

Интерпретируемость:

Ограничение неотрицательности часто приводит к появлению более интерпретируемых факторов. Например, в темах, извлеченных из текстовых данных, каждая тема представлена как неотрицательная линейная комбинация слов, что делает темы более интерпретируемыми.

Применение в анализе документов и обработке изображений:

Метод NMF обычно используется при анализе документов (тематическом моделировании) и обработке изображений. Он может выявлять основные закономерности в данных и особенно полезен, когда данные естественным образом содержат неотрицательные компоненты.

Разреженные представления:

NMF создает разреженные представления, где для представления каждой точки данных используется только подмножество компонентов. Это может быть полезно при работе с многомерными данными.


Общие преимущества

Снижение размерности:

И SVD, и NMF предоставляют эффективные методы уменьшения размерности данных, что может иметь решающее значение для обработки многомерных наборов данных и извлечения значимых функций.

Извлечение признаков:

Методы можно использовать для извлечения признаков, что позволяет идентифицировать важные закономерности или особенности в данных.

Снижение шума:

Оба метода могут помочь в снижении зашумленности данных путем сбора важной информации и фильтрации шума.


Недостатки метода усеченного разложения по сингулярным значениям TruncatedSVD

Чувствительность к выбросам:

Метод SVD может быть чувствителен к выбросам в данных, поскольку стремится минимизировать сумму среднеквадратичной ошибки. Выбросы могут оказать существенное влияние на разложение.

Вычислительная сложность:

Вычисление полного метода SVD может быть дорогостоящим в вычислительном отношении, особенно для больших наборов данных. Усеченный метод TruncatedSVD использует аппроксимацию, но может по-прежнему требовать многомерных данных.

Ограниченная применимость к разреженным данным:

Эффективность SVD ниже при работе с очень разреженными данными, поскольку наличие множества нулевых значений может повлиять на точность разложения.

Сложность интерпретации:

Хотя компоненты, полученные из SVD, ортогональны, интерпретируемость этих компонентов может быть сложной, особенно по сравнению с NMF, который накладывает ограничения на неотрицательность.


Недостатки метода неотрицательной матричной факторизации (NMF)

Неединственность решений:

Решения NMF не уникальны, а это означает, что разные инициализации могут привести к разным факторизациям. Отсутствие уникальности может затруднить сравнение результатов разных прогонов.

Сложность с нулевыми входами:

NMF испытывает сложности при работе с нулевыми записями в матрице данных. Работа с отсутствующими данными или нулевыми значениями требует особого внимания, например, удаление значений Nan и Infinity.

void CDimensionReductionHelpers::ReplaceNaN(matrix &mat)
 {
   for (ulong i = 0; i < mat.Rows(); i++) 
     for (ulong j = 0; j < mat.Cols(); j++) 
       if (!MathIsValidNumber(mat[i][j]))
          mat[i][j] = 0.0;
 }


Выбор ранга (количества компонентов):

Определение соответствующего ранга (количества компонентов) для NMF может оказаться сложной задачей. Неправильный выбор может привести к переобучению или недостаточному подбору данных.

Ограниченная применимость к отрицательным значениям:

NMF накладывает требование неотрицательности, то есть метод не подходит для наборов данных, в которых отрицательные значения имеют смысл. Это ограничение ограничивает типы данных, которые можно эффективно моделировать.

Общие соображения

Интерпретируемость и точность реконструкции:

Метод NMF может предоставить больше интерпретируемых компонентов, но это часто достигается за счет точности реконструкции по сравнению с SVD. Выбор между интерпретируемостью и точностью зависит от конкретных целей анализа.


Компромиссы при уменьшении размерности

Оба метода предполагают компромисс между уменьшением размерности и потерей информации. Задача состоит в том, чтобы найти оптимальный баланс, который сохранит основные функции и минимизирует потери информации.

Алгоритмические гиперпараметры:

Для достижения оптимальных результатов, и SVD, и NMF могут потребовать настройки гиперпараметров, таких как количество компонентов или сила регуляризации. Следует учитывать чувствительность к этим гиперпараметрам.


Частые вопросы по уменьшению размерности

Вопрос. Как работают методы снижения размерности?

Ответ. Они преобразуют данные в новый набор компонентов некоррелированных переменных, которые отражают максимальную дисперсию исходных данных. Они определяют направления, по которым данные варьируются больше всего.


Вопрос. Когда нужно использовать снижение размерности?

Ответ. Снижение размерности полезно при работе с многомерными данными, например, в машинном обучении, обработке изображений и биоинформатике. Оно очень полезно, когда есть избыточные или ненужные функции, а эффективность вычислений, интерпретируемость или визуализация являются приоритетом.


Вопрос. Снижение размерности можно использовать для работы с любым типом данных?

Ответ. Снижение размерности можно применять к различным типам данных, включая числовые, категориальные и текстовые данные. Однако выбор метода может варьироваться в зависимости от характера данных.


Вопрос. Существуют альтернативы методам уменьшения линейной размерности?

Ответ. Да, существуют нелинейные методы, такие как Kernel PCA, t-SNE и автоэнкодеры, которые фиксируют сложные взаимосвязи в данных, выходящие за рамки линейных преобразований.


Вопрос. Всегда ли уменьшение размерности полезно в машинном обучении?

Ответ. Не обязательно. Хотя уменьшение размерности может дать преимущества с точки зрения вычислительной эффективности, интерпретируемости и визуализации, оно не всегда может улучшить производительность модели. Все зависит от конкретных характеристик набора данных и задачи машинного обучения.


Вопрос. Может ли снижение размерности привести к потере информации?

Ответ. Да, снижение размерности может привести к потере информации, особенно если уменьшенное представление отбрасывает соответствующие признаки. Цель состоит в том, чтобы найти баланс между снижением размерности и сохранением важной информации.


Вопрос. Какие проблемы возникают при использовании методов снижения размерности?

Ответ. Проблемы включают возможность переобучения, чувствительность к выбросам, неуникальность решений (особенно в NMF) и необходимость тщательной настройки гиперпараметров.


Содержимое вложения:

Файл Описание/назначение
helpers.mqh  Содержит код, помогающий выполнять операции снижения размерности для NMF.mqh и TruncatedSVD.mqh.
Linear Regression.mqh  Содержит код модели линейной регрессии.
matrix_utils.mqh  Дополнительные матричные операции
metrics.mqh  Библиотека, содержащая код для измерения производительности моделей машинного обучения.
NMF  Содержит класс факторизации неотрицательной матрицы (NMF)
plots.mqh  Библиотека для построения графиков на текущем символе
preprocessing.mqh  Класс, содержащий функции для предварительной обработки данных и подготовки их для машинного обучения 
TruncatedSVD.mqh  Класс Truncated SVD
dimension reduction test.mq5  Скрипт для тестирования всего рассмотренного в статье кода

Peace out.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная статья: https://www.mql5.com/en/articles/13968

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Omega J Msigwa
Omega J Msigwa
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    • Backend web apps developer, ML enthusiast, Algo trader.
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