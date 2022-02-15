Использование класса CCanvas в MQL приложениях

В данной статье рассмотрено устройство класса CCanvas, а также использование его в MQL приложениях. Для закрепления полученных знаний рассмотрены практические примеры.





Графика в приложениях



Для работы с графикой в любом приложении нужен доступ к пиксельным данным на дисплее. Если данный доступ существует, то можно как угодно изменять цвета пикселей, создавать всевозможные элементы UI, поля ввода, кнопки, панели, окна и другие элементы либо выводить изображения из файлов, получать данные пикселей и обрабатывать их. Обычно данный механизм организуют в классе со словом Canvas в его названии (холст, канва). В C-подобных языках программирования обычно это CCanvas или Canvas, в зависимости от стиля написания кода. Таким образом, мы приходим к выводу, что для получения доступа к графике любому приложению нужен холст или Canvas.





Canvas в MQL приложениях

В MQL данный инструмент представлен в виде класса CCanvas, который содержит массив пикселей, методы для модификации этого массива пикселей и механизм вывода его в чарт терминала. В качестве механизма вывода используется один из графических объектов, OBJ_BITMAP или OBJ_BITMAP_LABEL. Используемый графический объект берет данные из графического ресурса, в который в свою очередь подгружаются данные из массива пикселей.

С помощью класса CCanvas можно реализовать все возможности десктопных UI. Любые идеи, которые только могут прийти в голову программисту. Помимо пользовательских интерфейсов с помощью CCanvas можно рисовать в чарте буферы индикаторов, бары по ценам Open, Close, Low и High и многое другое... Но это не является темой для обсуждения в рамках данной статьи. Более подробно данная тема будет освещаться в других моих статьях.





Разбор CCanvas

Итак, мы подошли к самому интересному - разбору класса CCanvas. От понимания его устройства будет зависеть ваше дальнейшее освоение этого инструмента. Рассмотрим устройство CCanvas на схеме.





В результате рассмотрения данной схемы мы видим, что класс CCanvas поделен на два основных раздела - данные и методы.

Рассмотрим данные:

Пиксельные данные . Представляют собой массив пикселей m_pixels , в который сохраняются пиксели, обрабатываемые методами рисования , также данные m_width и m_height – ширина и высота изображения, соответственно. Параметры m_width и m_height являются очень важными для работы с массивом m_pixels методов рисования, а также для передачи массива m_pixels графическому ресурсу, в методе Update.

. Представляют собой массив пикселей , в который сохраняются пиксели, обрабатываемые , также данные и – ширина и высота изображения, соответственно. Параметры и являются очень важными для работы с массивом методов рисования, а также для передачи массива графическому ресурсу, в методе Update. Данные шрифта для вывода текста . Состоят из полей m_fontname , m_fontsize , m_fontflags и m_fontangle – название шрифта, размер шрифта, атрибуты шрифта и угол наклона текста, соответственно. Эти данные нужны для установки и получения свойств шрифта (с помощью методов чтения/записи свойств шрифта ) перед вызовом метода TextOut.

. Состоят из полей , , и – название шрифта, размер шрифта, атрибуты шрифта и угол наклона текста, соответственно. Эти данные нужны для установки и получения свойств шрифта (с помощью ) перед вызовом метода TextOut. Данные для рисования линий . Состоят из двух полей: m_style - стиль линий и m_style_idx - текущий индекс бита в шаблоне стиля линий. Нужны для работы методов рисования .

. Состоят из двух полей: - стиль линий и - текущий индекс бита в шаблоне стиля линий. Нужны для работы . Данные по умолчанию . Здесь представлено всего одно поле m_default_colors - массив цветов по умолчанию. В самих методах класса CCanvas он не используется. Но может быть полезен для других функций или методов классов-наследников CCanvas как палитра цветов.

. Здесь представлено всего одно поле - массив цветов по умолчанию. В самих методах класса CCanvas он не используется. Но может быть полезен для других функций или методов классов-наследников CCanvas как палитра цветов. Данные для взаимодействия с чартом. Представляют собой следующие данные: m_chart_id, m_objname, m_objtype, m_rcname и m_format - ID объекта чарта, имя объекта чарта, тип объекта чарта, имя графического ресурса и формат пикселя, соответственно. Предназначены для работы следующих методов: Destroy, Update, Resize. В частности поле m_format нужно для работы метода TextOut.



Рассмотрим методы: Методы создания/прикрепления/удаления . В данной категории собраны разные методы, которые работают с объектом чарта. Это методы создания графического объекта: CreateBitmap и CreateBitmapLabel . Предназначены для создания объекта чарта и связанного с ним графического ресурса, который в свою очередь осуществляет вывод изображения в чарт. Методы прикрепления : Attach . Если в чарте есть графический объект OBJ_BITMAP_LABEL с прикрепленным графическим ресурсом или без него, то CCanvas будет работать с ним точно также, как и с созданным графическим объектом. Достаточно прикрепить его с помощью соответствующего метода Attach . Метод удаления представлен как Destroy . Он удаляет графический объект, освобождает буфер массива пикселей m_pixels, и удаляет графический ресурс, связанный с объектом чарта. Поэтому для корректной работы CCanvas в приложениях нужно всегда вызывать метод Destroy при завершении его работы, поскольку CCanvas не удаляет свой объект чарта и графический ресурс автоматически.

. В данной категории собраны разные методы, которые работают с объектом чарта. Это графического объекта: и . Предназначены для создания объекта чарта и связанного с ним графического ресурса, который в свою очередь осуществляет вывод изображения в чарт. : . Если в чарте есть графический объект OBJ_BITMAP_LABEL с прикрепленным графическим ресурсом или без него, то CCanvas будет работать с ним точно также, как и с созданным графическим объектом. Достаточно прикрепить его с помощью соответствующего метода . представлен как . Он удаляет графический объект, освобождает буфер массива пикселей m_pixels, и удаляет графический ресурс, связанный с объектом чарта. Поэтому для корректной работы CCanvas в приложениях нужно всегда вызывать метод при завершении его работы, поскольку CCanvas не удаляет свой объект чарта и графический ресурс автоматически. Методы загрузки изображений из файла . Здесь представлены следующие методы. Статический метод LoadBitmap , который способен загружать изображение из файла *.bmp в любой uint-массив, переданный ему по адресу в качестве параметра, сохраняя размеры полученного изображения в переменные width и height, которые также передаются в данный метод по адресам в качестве его параметров. Другой метод LoadFromFile загружает изображение из файла *.bmp в массив m_pixels, устанавливая размеры изображения m_width и m_height. Формат пикселя m_format при этом должен быть равен COLOR_FORMAT_ARGB_RAW.

. Здесь представлены следующие методы. Статический метод , который способен загружать изображение из файла *.bmp в любой uint-массив, переданный ему по адресу в качестве параметра, сохраняя размеры полученного изображения в переменные width и height, которые также передаются в данный метод по адресам в качестве его параметров. Другой метод загружает изображение из файла *.bmp в массив m_pixels, устанавливая размеры изображения m_width и m_height. Формат пикселя m_format при этом должен быть равен COLOR_FORMAT_ARGB_RAW. Методы чтения свойств объекта чарта . Состоят из ChartObjectName , ResourceName , Width и Height и возвращают, имя объекта чарта, имя графического ресурса, ширину и высоту изображения, соответственно. Эти методы предоставляют пользователю чтение лишь некоторых данных для взаимодействия с чартом , таких как m_objname, m_rcname, а также данных изображения m_width и m_height.

. Состоят из , , и и возвращают, имя объекта чарта, имя графического ресурса, ширину и высоту изображения, соответственно. Эти методы предоставляют пользователю чтение лишь некоторых , таких как m_objname, m_rcname, а также данных изображения m_width и m_height. Методы чтения/записи свойств шрифта выводимого текста . Рассмотрим сначала методы записи: FontNameSet , FontSizeSet , FontFlagsSet и FontAngleSet . Эти методы устанавливают название шрифта, размер шрифта, атрибуты шрифта и угол наклона выводимого текста, соответственно. Теперь рассмотрим методы чтения: FontSizeGet , FontFlagsGet и FontAngleGet , которые возвращают размер шрифта, атрибуты шрифта и угол наклона выводимого текста, соответственно. Также существуют методы получения/установки свойств шрифта, которые возвращают/устанавливают все свойства шрифта сразу. Метод для установки свойств: FontSet - устанавливает название шрифта, размер шрифта, атрибуты шрифта и угол наклона выводимого текста. Метод для получения свойств: FontGet - возвращает название шрифта, размер шрифта, атрибуты шрифта и угол наклона выводимого текста.

. Рассмотрим сначала методы записи: , , и . Эти методы устанавливают название шрифта, размер шрифта, атрибуты шрифта и угол наклона выводимого текста, соответственно. Теперь рассмотрим методы чтения: , и , которые возвращают размер шрифта, атрибуты шрифта и угол наклона выводимого текста, соответственно. Также существуют методы получения/установки свойств шрифта, которые возвращают/устанавливают все свойства шрифта сразу. Метод для установки свойств: - устанавливает название шрифта, размер шрифта, атрибуты шрифта и угол наклона выводимого текста. Метод для получения свойств: - возвращает название шрифта, размер шрифта, атрибуты шрифта и угол наклона выводимого текста. Методы чтения/записи стиля рисования линий . Для чтения используется метод LineStyleGet . Для записи - LineStyleSet . Стиль линий нужен для работы методов рисования графических примитивов LineAA, PolylineAA, PolygonAA, TriangleAA, CircleAA, EllipseAA, LineWu, PolylineWu, PolygonWu, TriangleWu, CircleWu, EllipseWu, LineThickVertical, LineThickHorizontal, LineThick, PolylineThick, PolygonThick.

. Для чтения используется метод . Для записи - . Стиль линий нужен для работы графических примитивов LineAA, PolylineAA, PolygonAA, TriangleAA, CircleAA, EllipseAA, LineWu, PolylineWu, PolygonWu, TriangleWu, CircleWu, EllipseWu, LineThickVertical, LineThickHorizontal, LineThick, PolylineThick, PolygonThick. Методы рисования в массиве пикселей . Класс CCanvas имеет довольно много методов рисования графических примитивов с использованием различных алгоритмов, что даёт пользователю возможность создавать сложную графику с применением прогрессивных методов сглаживания, таких как антиалиасинг, Ву (Wu’s) алгоритм и кривые Безье. Рассмотрим эти методы. Простые примитивы без сглаживания: LineVertical , LineHorizontal , Line , Polyline , Polygon , Rectangle , Triangle , Circle , Ellipse , Arc и Pie . Методы рисуют следующие примитивы: вертикальная линия, горизонтальная линия, произвольная линия, ломаная линия, полигон, прямоугольник, треугольник, окружность, эллипс, дуга и закрашенный сектор эллипса, соответственно. Закрашенные примитивы: FillRectangle , FillTriangle , FillPolygon , FillCircle , FillEllipse и Fill . Эти методы рисуют: прямоугольник, треугольник, полигон, круг , эллипс и закрашивание области, соответственно. Методы рисования примитивов со сглаживанием с помощью антиалиасинга ( AA ): PixelSetAA , LineAA , PolylineAA , PolygonAA , TriangleAA , CircleAA и EllipseAA . Производят, закрашивание пикселя и выводят такие примитивы как произвольная линия, ломаная линия, полигон, треугольник, окружность и эллипс, соответственно. Методы рисования примитивов с помощью алгоритма Ву ( Wu’s ): LineWu , PolylineWu , PolygonWu , TriangleWu , CircleWu и EllipseWu . Рисуют такие примитивы как произвольная линия, ломаная линия, полигон, треугольник, окружность и эллипс, соответственно. Методы рисования примитивов с предварительно отфильтрованным антиалиасингом и регулируемой толщиной линий: LineThickVertical , LineThickHorizontal , LineThick , PolylineThick и PolygonThick . Рисуют следующие примитивы: вертикальная линия, горизонтальная линия, произвольная линия, ломаная линия и полигон, соответственно. Методы рисования сглаженных примитивов с помощью методов Безье : PolylineSmooth и PolygonSmooth . Рисуют такие примитивы как сглаженная линия и сглаженный полигон, соответственно. Помимо вышеперечисленных методов к данной категории также можно отнести метод для вывода текста TextOut, поскольку он также меняет значения цветов в массиве пикселей, хотя в исходном коде класса CCanvas он относится к методам работы с текстом.

. Класс CCanvas имеет довольно много методов рисования графических примитивов с использованием различных алгоритмов, что даёт пользователю возможность создавать сложную графику с применением прогрессивных методов сглаживания, таких как антиалиасинг, Ву (Wu’s) алгоритм и кривые Безье. Рассмотрим эти методы. Простые примитивы без сглаживания: , , , , , , , , , и . Методы рисуют следующие примитивы: вертикальная линия, горизонтальная линия, произвольная линия, ломаная линия, полигон, прямоугольник, треугольник, окружность, эллипс, дуга и закрашенный сектор эллипса, соответственно. Закрашенные примитивы: , , , , и . Эти методы рисуют: прямоугольник, треугольник, полигон, , эллипс и закрашивание области, соответственно. Методы рисования примитивов со сглаживанием с помощью антиалиасинга ( ): , , , , , и . Производят, закрашивание пикселя и выводят такие примитивы как произвольная линия, ломаная линия, полигон, треугольник, и эллипс, соответственно. Методы рисования примитивов с помощью алгоритма ( ): , , , , и . Рисуют такие примитивы как произвольная линия, ломаная линия, полигон, треугольник, и эллипс, соответственно. Методы рисования примитивов с предварительно отфильтрованным антиалиасингом и регулируемой толщиной линий: , , , и . Рисуют следующие примитивы: вертикальная линия, горизонтальная линия, произвольная линия, ломаная линия и полигон, соответственно. Методы рисования сглаженных примитивов с помощью методов : и . Рисуют такие примитивы как сглаженная линия и сглаженный полигон, соответственно. Помимо вышеперечисленных методов к данной категории также можно отнести метод для вывода текста TextOut, поскольку он также меняет значения цветов в массиве пикселей, хотя в исходном коде класса CCanvas он относится к методам работы с текстом. Методы передачи изображения для вывода в чарт . К данной категории относятся два метода. Метод Update , который передаёт массив пикселей m_pixels графическому ресурсу, связанному с объектом чарта, который выводит в него изображение. Напоминаю, массив пикселей m_pixels изменяется с помощью методов рисования в массиве пикселей, которые описаны выше. А также метод Resize , который изменяет размеры массива m_pixels (размеры изображения) и также передает его графическому ресурсу.

. К данной категории относятся два метода. Метод , который передаёт массив пикселей m_pixels графическому ресурсу, связанному с объектом чарта, который выводит в него изображение. Напоминаю, массив пикселей m_pixels изменяется с помощью методов рисования в массиве пикселей, которые описаны выше. А также метод , который изменяет размеры массива m_pixels (размеры изображения) и также передает его графическому ресурсу. Сервисы . В качестве сервисов в CCanvas существуют два метода: GetDefaultColor , который возвращает предопределенные цвета, и TransparentLevelSet , который меняет прозрачность изображения, изменяя значения альфа-канала в массиве m_pixels.

. В качестве сервисов в CCanvas существуют два метода: , который возвращает предопределенные цвета, и , который меняет прозрачность изображения, изменяя значения альфа-канала в массиве m_pixels. Прочие настройки. Здесь всего один метод FilterFunction – метод установки фильтра для антиалиасинга, который устанавливает фильтр для всех методов рисования, имеющих в своём названии символы AA.

Класс CCanvas имеет поля и методы в области видимости private, которые мы не будем рассматривать в рамках данной статьи, поскольку они являются внутренними и не могут быть использованы в переопределенных методах классов наследников CCanvas. Но их можно изучить, открыв исходный код модуля Canvas.mqh в MetaEditor.





Последовательность действий при использовании CCanvas в MQL приложениях

Исходя из информации, которую мы рассмотрели выше, можно выделить общую последовательность действий для работы с классом CCanvas при его использовании в любых MQL приложениях. Рассмотрим, какие действия нужно выполнить для того, чтобы изображение появилось в чарте.

Создать или прикрепить объект чарта (OBJ_BITMAP или OBJ_BITMAP_LABEL) либо прикрепиться к уже существующему OBJ_BITMAP_LABEL

Задать параметры шрифта и стили рисования примитивов

Произвести рисование в массиве m_pixels с помощью соответствующих методов

Обновить ресурс графического объекта (OBJ_BITMAP или OBJ_BITMAP_LABEL)

В результате на графике появится объект чарта с выведенными в него графическими построениями либо выведенным текстом. Рассмотрим более подробно все эти действия.

Создание объекта чарта и прикрепление к уже существующему объекту чарта

Для того, чтобы MQL приложение могло выводить графику в чарт, следует создать объект на основе класса CCanvas или на основе класса наследника CCanvas. После создания объекта CCanvas можно приступить к созданию объекта чарта OBJ_BITMAP или OBJ_BITMAP_LABEL. Либо прикрепить уже существующий OBJ_BITMAP_LABEL к созданному объекту CCanvas.

Для создания графического объекта у CCanvas есть два метода CreateBitmap и CreateBitmapLabel, каждый со своим вариантом перегрузки для удобства использования.

bool CreateBitmap( const long chart_id, const int subwin, const string name, const datetime time, const double price, const int width, const int height, ENUM_COLOR_FORMAT clrfmt= COLOR_FORMAT_XRGB_NOALPHA ); bool CreateBitmap( const string name, const datetime time, const double price, const int width, const int height, ENUM_COLOR_FORMAT clrfmt= COLOR_FORMAT_XRGB_NOALPHA ); bool CreateBitmapLabel( const long chart_id, const int subwin, const string name, const int x, const int y, const int width, const int height, ENUM_COLOR_FORMAT clrfmt= COLOR_FORMAT_XRGB_NOALPHA ); bool CreateBitmapLabel( const string name, const int x, const int y, const int width, const int height, ENUM_COLOR_FORMAT clrfmt= COLOR_FORMAT_XRGB_NOALPHA );

Метод CreateBitmap создает битмап (тип объекта OBJ_BITMAP), координаты которого задаются в виде времени и цены на графике торгового инструмента, и содержит следующие параметры:

chart_id – идентификатор чарта (0 – текущий чарт)

– идентификатор чарта (0 – текущий чарт) window – номер подокна чарта (0 – главное окно)

– номер подокна чарта (0 – главное окно) name – имя создаваемого графического объекта на чарте

– имя создаваемого графического объекта на чарте time – координата времени графического объекта на чарте

– координата времени графического объекта на чарте price – координата цены графического объекта на чарте

– координата цены графического объекта на чарте width – ширина графического объекта на чарте

– ширина графического объекта на чарте height – высота графического объекта на чарте

Другой вариант метода CreateBitmap - это перегруженный метод, который вызывает CreateBitmap с chart_id и window равными 0 (что соответствует текущему чарту и главному окну).

bool CCanvas::CreateBitmap( const string name, const datetime time, const double price, const int width, const int height, ENUM_COLOR_FORMAT clrfmt) { return (CreateBitmap( 0 , 0 ,name,time,price,width,height,clrfmt)); }

Метод CreateBitmapLabel имеет всё те же параметры, что и CreateBitmap, за исключением time и price. Вместо них мы видим x и y.

Параметры:

chart_id – идентификатор чарта (0 – текущий чарт)

– идентификатор чарта (0 – текущий чарт) window – номер подокна чарта (0 – главное окно)

– номер подокна чарта (0 – главное окно) name – имя создаваемого графического объекта на чарте

– имя создаваемого графического объекта на чарте x – координата по оси X графического объекта на чарте

– координата по оси X графического объекта на чарте y – координата по оси Y графического объекта на чарте

– координата по оси Y графического объекта на чарте width – ширина изображения создаваемого графического объекта

– ширина изображения создаваемого графического объекта height – высота изображения создаваемого графического объекта

– высота изображения создаваемого графического объекта clrfmt – формат цвета пикселей изображения создаваемого графического объекта

Другой вариант метода CreateBitmapLabel - это перегруженный метод, который вызывает CreateBitmapLabel с chart_id и window равными 0 (как в случае с CreateBitmap).

bool CCanvas::CreateBitmapLabel( const string name, const int x, const int y, const int width, const int height, ENUM_COLOR_FORMAT clrfmt) { return (CreateBitmapLabel( 0 , 0 ,name,x,y,width,height,clrfmt)); }

Если на графике есть объект OBJ_BITMAP_LABEL, то его можно прикрепить к CCanvas с помощью метода Attach. В результате объект чарта будет взаимодействовать с объектом CCanvas точно также, как и с объектом чарта, который создан с помощью метода CreateBitmap или CreateBitmapLabel.

virtual bool Attach( const long chart_id, const string objname, const int width, const int height, ENUM_COLOR_FORMAT clrfmt= COLOR_FORMAT_XRGB_NOALPHA ); virtual bool Attach( const long chart_id, const string objname, ENUM_COLOR_FORMAT clrfmt= COLOR_FORMAT_XRGB_NOALPHA );

Данный метод прикрепляет CCanvas к уже существующему объекту чарта OBJ_BITMAP_LABEL.

Параметры:

chart_id – идентификатор чарта (0 – текущий чарт)

– идентификатор чарта (0 – текущий чарт) objname – имя прикрепляемого графического объекта

– имя прикрепляемого графического объекта width – ширина изображения прикрепляемого графического объекта

– ширина изображения прикрепляемого графического объекта height – высота изображения прикрепляемого графического объекта

– высота изображения прикрепляемого графического объекта clrfmt – формат цвета пикселей изображения прикрепляемого графического объекта

Первый вариант метода Attach предполагает, что у объекта чарта нет графического ресурса, и самостоятельно создает его исходя из параметров objname, width, height и clrfmt, заполняя все данные, которые необходимы для дальнейшей работы с прикрепленным графическим объектом.

Второй вариант предполагает существование графического ресурса и просто считывает пиксельные данные изображения в массив m_pixels, также заполняя все данные, необходимые для дальнейшей работы с прикреплённым графическим объектом.

Методы установки и получения параметров шрифта, а также методы установки и получения стиля рисования линий

После того как графический объект создан с помощью метода CreateBitmap или CreateBitmapLabel или прикреплён с помощью метода Attach, чтобы получить нужное изображение в конечном результате, следует задать параметры шрифта и стиль рисования примитивов. Параметры шрифта задаются с помощью следующих методов.

Простые методы установки свойств шрифта:

bool FontNameSet( string name); bool FontSizeSet( int size); bool FontFlagsSet( uint flags); bool FontAngleSet( uint angle);

Простые методы чтения свойств шрифта:

string FontNameGet( void ) const ; int FontSizeGet( void ) const ; uint FontFlagsGet( void ) const ; uint FontAngleGet( void ) const ;

Метод установки всех свойств шрифта

bool FontSet( const string name, const int size, const uint flags= 0 , const uint angle= 0 );

Параметры:

name - название шрифта

- название шрифта size - размер шрифта

- размер шрифта flags - атрибуты шрифта

- атрибуты шрифта angle - угол наклона шрифта

Как можно видеть из листинга, данный метод устанавливает название шрифта, размер шрифта, атрибуты шрифта и угол наклона текста согласно значениям переменных name, size, flags и angle, соответственно, которые передаются ему в качестве параметров.

Метод получения всех свойств шрифта void FontGet( string &name, int &size, uint &flags, uint &angle); Параметры: name - название шрифта

- название шрифта size - размер шрифта

- размер шрифта flags - атрибуты шрифта

- атрибуты шрифта angle - угол наклона шрифта Как можно видеть из листинга, данный метод записывает название шрифта, размер шрифта, атрибуты шрифта и угол наклона текста в соответствующие переменные name, size, flags и angle, которые передаются ему в качестве параметров по адресам.



Методы чтения и записи стиля линий графических построений:

uint LineStyleGet( void ) const ; void LineStyleSet( const uint style);

Параметры:

style - стиль рисования линий

Методы рисования, а также, метод вывода текста

Начнем с рассмотрения метода вывода текста, поскольку он один. В то время как методов рисования графических примитивов в CCanvas достаточно много.

Вывод текста

void TextOut ( int x, int y, string text, const uint clr, uint alignment= 0 );

Параметры:

x - координата по оси X выводимого текста

- y - координата по оси Y выводимого текста

- координата по оси Y выводимого текста text - выводимый текст

- выводимый текст clr - цвет выводимого текста

- цвет выводимого текста alignment - способ привязки выводимого текста

Как видно из листинга, метод выводит текст text, согласно координатам x, y, с заданным цветом clr и способом привязки текста alignment.

Изменение пикселей В CCanvas пиксели, расположенные в массиве m_pixels, можно изменять либо получать их значения согласно заданным координатам. uint PixelGet( const int x, const int y) const ; void PixelSet( const int x, const int y, const uint clr); Параметры: x - координата по оси X пикселя

- y - координата по оси Y пикселя

- clr - цвет пикселя

Рисование графических примитивов

Поскольку методов для рисования примитивов в CCanvas довольно много, то в рамках данной статьи мы разберем только основные из них. Обо всех остальных методах класса CCanvas можно подробно узнать в документации.

Вертикальная линия

void LineVertical( int x, int y1, int y2, const uint clr);

Параметры:

x - координата линии по оси X

- y1 - координата первой точки по оси Y

- y2 - координата второй точки по оси Y

- clr - цвет линии

Горизонтальная линия void LineHorizontal( int x1, int x2, int y, const uint clr); Параметры: x1 - координата первой точки по оси X

- x2 - координата второй точки по оси X

- y - координата линии по оси Y

- координата линии по оси Y clr - цвет линии Произвольная линия void Line( int x1, int y1, int x2, int y2, const uint clr);

Параметры: x1 - координата первой точки по оси X

- X y1 - координата первой точки по оси Y

- Y x2 - координата второй точки по оси X

- X y2 - координата второй точки по оси Y

- Y clr - цвет линии Ломаная линия void Polyline( int &x[], int &y[], const uint clr); Параметры: x - массив координат точек по оси X

- массив координат точек по оси X y - массив координат точек по оси Y

- массив clr - цвет линии Полигон void Polygon( int &x[], int &y[], const uint clr); Параметры: x - массив координат точек по оси X

- массив координат точек по оси X y - массив координат точек по оси Y

- массив clr - цвет полигона Прямоугольник void Rectangle( int x1, int y1, int x2, int y2, const uint clr); Параметры: x1 - координата первой точки по оси X

- координата первой точки по оси X y1 - координата первой точки по оси Y

- координата первой точки по оси Y x2 - координата второй точки по оси X

- координата второй точки по оси X y2 - координата второй точки по оси Y

- координата второй точки по оси Y clr - цвет прямоугольника Треугольник void Triangle( int x1, int y1, int x2, int y2, int x3, int y3, const uint clr); Параметры: x1 - координата первой точки по оси X

- координата первой точки по оси X y1 - координата первой точки по оси Y

- координата первой точки по оси Y x2 - координата второй точки по оси X

- координата второй точки по оси X y2 - координата второй точки по оси Y

- координата второй точки по оси Y x3 - координата третьей точки по оси X

- координата третьей точки по оси X y3 - координата третьей точки по оси Y

- координата точки по оси Y clr - цвет треуголниька

Окружность void Circle( int x, int y, int r, const uint clr); Параметры: x - координата по оси X

- X y - координата по оси Y

- r - радиус окружности

- радиус окружности clr - цвет окружности Эллипс void Ellipse( int x1, int y1, int x2, int y2, const uint clr); Параметры: x1 - координата первой точки по оси X

- координата первой точки по оси X y1 - координата первой точки по оси Y

- координата первой точки по оси Y x2 - координата второй точки по оси X

- координата второй точки по оси X y2 - координата второй точки по оси Y

- координата второй точки по оси Y clr - цвет эллипса Описания остальных методов, таких как Arc и Pie, являются слишком обширными в рамках данной статьи. Поэтому рекомендую смотреть описания этих методов в документации по вышеприведенным ссылкам. Рассмотренные методы выводят простые примитивы с толщиной линий в 1 пиксель и самым обычным стилем линии STYLE_SOLID. Если вас устроит столь простая графика, то можете использовать их. Но если вам нужны примитивы со стилем линий, отличающимся от STYLE_SOLID, то рекомендую выбрать что-нибудь из следующих методов. void PixelSetAA( const double x, const double y, const uint clr); void LineAA( const int x1, const int y1, const int x2, const int y2, const uint clr, const uint style = UINT_MAX ); void PolylineAA( int &x[], int &y[], const uint clr, const uint style = UINT_MAX ); void PolygonAA( int &x[], int &y[], const uint clr, const uint style = UINT_MAX ); void TriangleAA( const int x1, const int y1, const int x2, const int y2, const int x3, const int y3, const uint clr, const uint style = UINT_MAX ); void CircleAA( const int x, const int y, const double r, const uint clr, const uint style = UINT_MAX ); void EllipseAA( const double x1, const double y1, const double x2, const double y2, const uint clr, const uint style = UINT_MAX ); void LineWu( int x1, int y1, int x2, int y2, const uint clr, const uint style = UINT_MAX ); void PolylineWu( const int &x[], const int &y[], const uint clr, const uint style = UINT_MAX ); void PolygonWu( const int &x[], const int &y[], const uint clr, const uint style = UINT_MAX ); void TriangleWu( const int x1, const int y1, const int x2, const int y2, const int x3, const int y3, const uint clr, const uint style = UINT_MAX ); void CircleWu( const int x, const int y, const double r, const uint clr, const uint style = UINT_MAX ); void EllipseWu( const int x1, const int y1, const int x2, const int y2, const uint clr, const uint style = UINT_MAX );

Все эти методы являются схожими с вышерассмотренными простыми методами но имеют один дополнительный параметр style), который можно выбрать из перечисления ENUM_LINE_STYLE). В листинге он выделен желтым. Если параметр style не задан (равен значению UINT_MAX), то вызываемый метод использует значение m_style, которое устанавливается с помощью метода LineStyleSet и которое можно получить с помощью метода LineStyleGet.

Как могли заметить внимательные читатели, у рассмотренных методов есть возможность установки стиля линий, но нет возможности изменения их толщины. Поэтому для рисования примитивов с установкой толщины линий существуют следующие методы.

void LineThickVertical( const int x, const int y1, const int y2, const uint clr, const int size , const uint style ,ENUM_LINE_END end_style ); void LineThickHorizontal( const int x1, const int x2, const int y, const uint clr, const int size , const uint style ,ENUM_LINE_END end_style ); void LineThick( const int x1, const int y1, const int x2, const int y2, const uint clr, const int size , const uint style ,ENUM_LINE_END end_style ); void PolylineThick( const int &x[], const int &y[], const uint clr, const int size , const uint style ,ENUM_LINE_END end_style ); void PolygonThick( const int &x[], const int &y[], const uint clr, const int size , const uint style ,ENUM_LINE_END end_style );

В этих методах, как и в методах, рассмотренных выше, существует возможность установки стиля линий style. Также добавлены новые параметры, такие как size - установка толщины линий, а также end_style - стиль завершения линий, который можно выбрать из перечисления ENUM_LINE_END.

Также в CCanvas есть методы рисования сглаженных примитивов методом Безье. Затем, для улучшения качества финального изображения, получившиеся примитивы обрабатываются с помощью растрового алгоритма сглаживания. Таким образом, вместо прямых линий, как в предыдущих методах, примитивы состоят из кривых Безье. Рассмотрим эти методы.

void PolylineSmooth( const int &x[], const int &y[], const uint clr, const int size , ENUM_LINE_STYLE style = STYLE_SOLID ,ENUM_LINE_END end_style =LINE_END_ROUND, double tension= 0.5 , double step= 10 ); void PolygonSmooth( int &x[], int &y[], const uint clr, const int size , ENUM_LINE_STYLE style = STYLE_SOLID ,ENUM_LINE_END end_style =LINE_END_ROUND, double tension= 0.5 , double step= 10 );

Здесь, помимо уже знакомых нам массивов координат точек x и y примитива, а также цвета clr и толщины линий size, стиля линий style и стиля завершения линий end_style, существуют два дополнительных параметра tension - значение параметра сглаживания и step - шаг аппроксимации.

Помимо рассмотренных выше методов рисования примитивов, состоящих из линий, в CCanvas есть методы рисования закрашенных примитивов.

void FillRectangle( int x1, int y1, int x2, int y2, const uint clr); void FillTriangle( int x1, int y1, int x2, int y2, int x3, int y3, const uint clr); void FillPolygon( int &x[], int &y[], const uint clr); void FillCircle( int x, int y, int r, const uint clr); void FillEllipse( int x1, int y1, int x2, int y2, const uint clr); void Fill( int x, int y, const uint clr); void Fill( int x, int y, const uint clr, const uint threshould);

Эти методы являются простыми методами и не имеют алгоритмов сглаживания. Назначение параметров аналогично параметрам предыдущих рассмотренных нами методов, которые создают аналогичные примитивы из линий.





Формат пикселя и компоненты цвета



Предлагаю вернуться к рассмотренным выше методам и обратить внимание на формат пикселя в методах CreateBitmap и CreateBitmapLabel, за который отвечает параметр clrfmt. Данный параметр задаёт формат пикселя создаваемому графическому ресурсу, который в последующем связывается с объектом чарта, выводящим изображение в него. От того, какой формат пикселя мы зададим графическому ресурсу во время создания Canvas с помощью методов CreateBitmap или CreateBitmapLabel, будет зависеть способ обработки изображения терминалом во время его вывода в чарт. Для того, чтобы понять, какие способы обработки изображения существуют, обратимся к перечислению ENUM_COLOR_FORMAT. Здесь можно выбрать одно из трёх значений констант.

ENUM_COLOR_FORMAT

COLOR_FORMAT_XRGB_NOALPHA - формат XRGB (альфа-канал игнорируется)

- формат (альфа-канал игнорируется) COLOR_FORMAT_ARGB_RAW - "сырой" формат ARGB ( компоненты цвета не обрабатываются терминалом)

- "сырой" формат ARGB ( не обрабатываются терминалом) COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE - формат ARGB (компоненты цвета обрабатываются терминалом)

Теперь рассмотрим порядок представления компонентов цвета в данных форматах.





На представленной схеме мы видим расположение компонентов цвета в байтах ячеек массива пикселей m_pixels, где R - канал красного, G - канал зеленого, B - канал синего, A - альфа-канал, X - неиспользуемый байт. Тип данных пикселя uint, 4 байта. По одному байту на канал. Один байт может хранить числа от 0 до 255. Изменяя значения байт мы устанавливаем цвет пикселя. Так, например, если записать в канал R значение 255, а каналам G и B записать значения 0, то мы получим красный цвет. Если записать значение 255 в канал G, а остальным задавать значения 0, то получим зеленый цвет. А если в канал B записать значение 255, а в остальные записать значения 0, то мы получим синий цвет. Устанавливая значения каналов RGB в различных соотношениях, мы можем получить абсолютно любые цвета. Задавая значение альфа-канала от 0 (абсолютно невидимый, прозрачный) до 255 (абсолютно видимый, непрозрачный), мы можем регулировать непрозрачность пикселя, создавая эффект наложения пикселей изображения на изображение, которое уже выведено в чарт. Сделать это корректно можно в формате COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE. А сейчас перейдем непосредственно к цветам и рассмотрим цветовую палитру.





Здесь можно наглядно увидеть, как изменение соотношения уровней каждого канала влияет на итоговый цвет. Цвета представлены в формате RGB и HEX. Если формат RGB мы с вами уже рассматривали, то HEX нуждается в пояснениях, особенно для начинающих программистов, которые хотят освоить CCanvas. Рассмотрим шестнадцатеричную систему счисления, которая содержит числа от 0 до 15 и сравним её с десятеричной системой счисления, где числа идут от 0 до 9. Для этих чисел в десятеричной системе есть символы: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. Очевидно, у многих начинающих программистов возникнет вопрос, как для шестнадцатеричной системы счисления записать числа, которые больше 9. Здесь на помощь нам приходят символы латинского алфавита от A до F. Таким образом, для записи значений в шестнадцатеричной системе счисления мы получаем следующий набор символов: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F. Теперь можно легко понять, как будет выглядеть байт, в который записывается значение канала, в шестнадцатеричной системе счисления или в HEX-формате. В C-подобных языках программирования HEX записывается как 0x[значение]. Таким образом, диапазон одного байта будет выглядеть как значения от 0x00 до 0xFF.





Примеры создания графики с помощью CCanvas

Вернемся к теме формата пикселя и рассмотрим простейший пример приложения с использованием CCanvas и заодно поэкспериментируем с разными значениями формата пикселя, пробуя задать значения цвета и альфа-канала изображения в разных форматах пикселя. Начнем с наиболее универсального формата COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE. Используя его, мы и построим наше первое приложение. Простое приложение с использованием CCanvas Создадим скрипт и назовем его Erase.mq5.



#include <Canvas\Canvas.mqh> void OnStart () { CCanvas canvas; canvas.CreateBitmapLabel( "canvas" , 15 , 30 , 300 , 250 , COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE ); canvas.Erase( ColorToARGB ( clrWhite , 255 )); canvas.Update( true ); Sleep ( 6000 ); canvas.Destroy(); }

В первой строке мы видим подключение модуля Canvas.mqh. Теперь можно создать объект, экземпляр класса CCanvas, для дальнейшей работы, что и сделано в примере.

CCanvas canvas;

Далее, создаём сам Canvas с параметром clrfmt: COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE.

canvas.CreateBitmapLabel( "canvas" , 15 , 30 , 300 , 250 , COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE );

И заполняем его с помощью метода Erase.

canvas.Erase( ColorToARGB ( clrWhite , 255 ));

После создания Canvas вызываем метод Update.

canvas.Update( true );

С параметром redraw: true. Данный параметр можно не устанавливать, поскольку он и так задан по умолчанию, но предлагаю сделать это для наглядности. Далее ждём 6 секунд, чтобы увидеть результат работы приложения в чарте.

Sleep ( 6000 );

Затем вызываем метод Destroy для освобождения памяти, занимаемой графическим ресурсом и объектом чарта.

canvas.Destroy();

Далее скрипт завершает свою работу. Результат работы можно увидеть на изображении ниже.





Здесь мы видим закрашенный прямоугольник, который можно использовать в качестве основы или фона для рисования более сложных графических построений.

Формат пикселя и способы наложения

Возьмем рассмотренный нами пример Erase.mq5 и попробуем задать цвет напрямую, без функции ColorToARGB. Скопируем весь код примера и создадим на основе него скрипт под названием ARGB_NORMALIZE.mq5. Теперь зададим цвет, выбрав один из цветов в рассмотренной нами цветовой палитре. Например, clrPaleGreen. Возьмём его значение в формате HEX и слева добавим значение альфа-канала 0xFF.

#include <Canvas\Canvas.mqh> void OnStart () { CCanvas canvas; canvas.CreateBitmapLabel( "canvas" , 15 , 30 , 300 , 250 , COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE ); canvas.Erase( 0x FF 98FB98 ); canvas.Update( true ); Sleep ( 6000 ); canvas.Destroy(); }

В листинге компоненты RGB выделены зеленым цветом, компонент A выделен серым цветом. Запустим скрипт и посмотрим, что получилось.





Мы видим, как изменился цвет изображения. Теперь попробуем изменить прозрачность. Установим значение альфа-канала в значение 0xCC.

void OnStart () { CCanvas canvas; canvas.CreateBitmapLabel( "canvas" , 15 , 30 , 300 , 250 , COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE ); canvas.Erase( 0x CC 98FB98 ); canvas.Update( true ); Sleep ( 6000 ); canvas.Destroy(); }

И посмотрим на результат.

На изображении мы видим, что закрашенная область стала полупрозрачной.

Сменим формат пикселя на COLOR_FORMAT_ARGB_RAW и вернем полную непрозрачность изображению. Для этого создадим отдельный пример ARGB_RAW.mq5.

void OnStart () { CCanvas canvas; canvas.CreateBitmapLabel( "canvas" , 15 , 30 , 300 , 250 , COLOR_FORMAT_ARGB_RAW ); canvas.Erase( 0x FF 98FB98 ); canvas.Update( true ); Sleep ( 6000 ); canvas.Destroy(); }

Запустим пример и посмотрим на получившиийся результат.

Мы видим, что результат ничем не отличается от примера с COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE.

Установим значение альфа-канала в 0xFB и изменим цвет фона чарта на белый.

void OnStart () { ChartSetInteger ( 0 , CHART_COLOR_BACKGROUND , clrWhite ); CCanvas canvas; canvas.CreateBitmapLabel( "canvas" , 15 , 30 , 300 , 250 , COLOR_FORMAT_ARGB_RAW ); canvas.Erase( 0x FB 98FB98 ); canvas.Update( true ); Sleep ( 6000 ); canvas.Destroy(); }

В результате мы видим лишь небольшое изменение и никакой разницы с форматом пикселя COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE.

Но стоит уменьшить значение альфа-канала всего на единицу, canvas.Erase( 0xF A 98FB98 );

как мы тут же заметим довольно существенные изменения финального изображения.

Теперь проверим, как ведет себя изображение при полном изменении прозрачности. Для этого создадим новый пример и назовём его ARGB_RAW-2.mq5. Скопируем туда код из предыдущего примера и внесем в него небольшие изменения, так чтобы значение альфа-канала могло меняться от 255 до 0 с заданным интервалом.

void OnStart () { ChartSetInteger ( 0 , CHART_COLOR_BACKGROUND , clrWhite ); CCanvas canvas; canvas.CreateBitmapLabel( "canvas" , 15 , 30 , 300 , 250 , COLOR_FORMAT_ARGB_RAW ); canvas.Erase( 0xFF98FB98 ); for ( int a = 255 ; a >= 0 ; a--) { canvas.TransparentLevelSet((uchar)a); canvas.Update( true ); Sleep ( 100 ); } canvas.Destroy(); }

Как можно увидеть в листинге, в приложение добавлен цикл for, который меняет прозрачность (переменная a цикла), вызывая метод TrancparentLevelSet, изменяя прозрачность всего изображения.

canvas.TransparentLevelSet( (uchar)a);

Затем вызывается уже знакомый нам метод Update.

canvas.Update( true );

Далее, функция Sleep заставляет цикл подождать 100 милисекунд (чтобы пользователь успел увидеть изменение прозрачности).

Sleep ( 100 );

Затем, приложение удаляет Canvas

canvas.Destroy();

и завершает свою работу. Результат можно увидеть на GIF-анимации.

Из рассмотренного примера, а также из всех примеров с использованием формата COLOR_FORMAT_ARGB_RAW мы увидели, что изображение со значением альфа-канала 255 выводится корректно. Но стоит уменьшить это значение, как изображение начинает выводиться с искажениями, поскольку в данном формате нет нормализации значений каналов RGB, которые могут переполняться и таким образом создавать артефакты и искажения, поскольку переполненные значения выше 255 просто отсекаются. Зато изображение с использованием данного формата выводится быстрее, нежели с использованием формата COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE.

Вернемся к нашему примеру с использованием формата пикселя COLOR_FORMAT_ARGB_RAW ARGB_RAW.mq5. Создадим скрипт под названием XRGB_NOALPHA.mq5 и скопируем код из ARGB_RAW.mq5 в него, установив формат пикселя в COLOR_FORMAT_XRGB_NOALPHA, а также в методе Erase установим в ноль значение альфа-канала.

void OnStart () { CCanvas canvas; canvas.CreateBitmapLabel( "canvas" , 15 , 30 , 300 , 250 , COLOR_FORMAT_XRGB_NOALPHA ); canvas.Erase( 0x 00 98FB98 ); canvas.Update( true ); Sleep ( 6000 ); canvas.Destroy(); }

Запустим скрипт и посмотрим результат.

Мы видим, что результат ничем не отличается от примеров с форматами COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE и COLOR_FORMAT_ARGB_RAW, с максимальным значением альфа-канала (0xFF) в методе Erase. Таким образом, мы видим, что в данном формате значение альфа-канала полностью игнорируется и изображение просто накладывается поверх изображения чарта.

Вывод текста

Мы знаем, что в CCanvas существует метод для вывода текста TextOut. Попробуем вывести текст. Создадим скрипт и назовем его TextOut.mq5. Возьмем в качестве основы пример Erase.mq5, который мы рассмотрели ранее, скопировав его код. Добавим метод для установки параметров шрифта FontSet и установим нужные значения, название шрифта "Calibri" и размер шрифта -210.

Чтобы задать размер шрифта в пикселях, size в методах FontSet и FontSizeSet, следует умножить его на -10. Таким образом, для размера шрифта в 21 пиксель size будет равно -210.

Остальные параметры оставим по умолчанию. Далее, добавим метод TextOut с параметром text: "Text". Все остальные строки, которые нужны для работы данного примера остались из скопированного кода.

void OnStart () { CCanvas canvas; canvas.CreateBitmapLabel( "canvas" , 15 , 30 , 300 , 250 , COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE ); canvas.Erase( ColorToARGB ( clrWhite , 255 )); canvas.FontSet( "Calibri" , - 210 ); canvas. TextOut ( 15 , 15 , "Text" , ColorToARGB ( clrLightSlateGray , 255 )); canvas.Update( true ); Sleep ( 6000 ); canvas.Destroy(); }

Посмотрим на результат работы скрипта.

Мы видим, что на изображении появился текст.

Изменим наш пример таким образом, чтобы изображение появлялось ровно в центре чарта и напоминало объект Label (OBJ_LABEL). Создадим новый пример на основе данного скрипта и назовем его TextOut-2.mq5.

void OnStart () { s tring text = "Text" ; int width, height; const int textXDist = 10 , textYDist = 5 ; int canvasX, canvasY; CCanvas canvas; canvas.FontSet( "Calibri" , - 210 ); canvas.TextSize(text, width, height); canvasX = ( int ) ChartGetInteger ( 0 , CHART_WIDTH_IN_PIXELS , 0 ) / 2 - width / 2 ; canvasY = ( int ) ChartGetInteger ( 0 , CHART_HEIGHT_IN_PIXELS , 0 ) / 2 - height / 2 ; canvas.CreateBitmapLabel( "canvas" , canvasX, canvasY, width + textXDist * 2 , height + textYDist * 2 , COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE ); canvas.Erase( ColorToARGB ( clrWhite , 255 )); canvas. TextOut (textXDist, textYDist, text, ColorToARGB ( clrLightSlateGray , 255 )); canvas.Update( true ); Sleep ( 6000 ); canvas.Destroy(); }

В листинге видно, что выводимый текст записан в переменную text (поскольку обращение к ней в коде скрипта производится два раза).

s tring text = "Text" ;

Объявлены переменные width и height для сохранения размеров выводимого текста.

int width, height;

Объявлены две константы textXDist и textYDist, в которые сохранены отступы выводимого теста от правого и от верхнего края изображения, соответственно.

const int textXDist = 10 , textYDist = 5 ;

Далее, объявлены две переменные canvasX и canvasY для хранения результатов вычислений координат изображения.

int canvasX, canvasY;

Затем вызывается метод FontSet, определяющий параметры шрифта (чтобы заранее установить их).

canvas.FontSet( "Calibri" , - 210 );

Затем с помощью метода TextSize определяются размеры выводимого текста на экране (чтобы понять, каких размеров должно быть изображение), которые сохраняются в переменные width и height.

canvas.TextSize(text, width, height);

Затем вычисляются координаты изображения, с помощью которых изображение должно выводиться по центру чарта.

canvasX = ( int ) ChartGetInteger ( 0 , CHART_WIDTH_IN_PIXELS , 0 ) / 2 - width / 2 ; canvasY = ( int ) ChartGetInteger ( 0 , CHART_HEIGHT_IN_PIXELS , 0 ) / 2 - height / 2 ;

Далее создается изображение с помощью метода CreateBitmapLabel, где задаются ранее вычисленные координаты.

canvas.CreateBitmapLabel( "canvas" , canvasX, canvasY, width + textXDist * 2 , height + textYDist * 2 , COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE );

Затем изображение заполняется цветом с помощью метода Erase.

canvas.Erase( ColorToARGB ( clrWhite , 255 ));

Затем выводится текст (text) с помощью метода TextOut с указанием ранее установленных координат textXDist и textYDist.

canvas. TextOut (textXDist, textYDist, text, ColorToARGB ( clrLightSlateGray , 255 ));

Далее идут знакомые уже нам строки, которые не нуждаются в разъяснениях. Запустим скрипт и смотрим получившийся результат.

На изображении мы видим объект, похожий на текстовую метку. Но ей не хватает прозрачного фона. Его можно задать и в нашем текущем формате пикселя COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE. Но мы поступим по-другому. Зададим нашему Canvas быстрый формат пикселя COLOR_FORMAT_ARGB_RAW, поскольку в данном случае смешивание цветов нам не нужно, а цвета со значением альфа-канала 0 и 255 в данном формате будут выводиться без искажений. При том, что цвет со значением альфа-канала 0 вообще никак не будет влиять на финальное изображение. Скопируем скрипт LabelExample.mq5 на основе предыдущего примера.

void OnStart () { string text = "Text" ; int width, height; const int textXDist = 10 , textYDist = 5 ; int canvasX, canvasY; CCanvas canvas; canvas.FontSet( "Calibri" , - 210 ); canvas.TextSize(text, width, height); canvasX = ( int ) ChartGetInteger ( 0 , CHART_WIDTH_IN_PIXELS , 0 ) / 2 - width / 2 ; canvasY = ( int ) ChartGetInteger ( 0 , CHART_HEIGHT_IN_PIXELS , 0 ) / 2 - height / 2 ; canvas.CreateBitmapLabel( "canvas" , canvasX, canvasY, width + textXDist * 2 , height + textYDist * 2 , COLOR_FORMAT_ARGB_RAW ); canvas.Erase( ColorToARGB ( clrWhite , 255 )); canvas.FontSet( "Calibri" , - 210 ); canvas. TextOut (textXDist, textYDist, text, ColorToARGB ( clrLightSlateGray , 255 )); canvas.Update( true ); Sleep ( 6000 ); canvas.Destroy(); }

Значение альфа-канала мы не меняли для того, чтобы убедиться в вышесказанном (что значение альфа-канала 255 будет полностью перекрашивать пиксели чарта).

Теперь установим значение альфа-канала в 0.

void OnStart () { string text = "Text" ; int width, height; const int textXDist = 10 , textYDist = 5 ; int canvasX, canvasY; CCanvas canvas; canvas.FontSet( "Calibri" , - 210 ); canvas.TextSize(text, width, height); canvasX = ( int ) ChartGetInteger ( 0 , CHART_WIDTH_IN_PIXELS , 0 ) / 2 - width / 2 ; canvasY = ( int ) ChartGetInteger ( 0 , CHART_HEIGHT_IN_PIXELS , 0 ) / 2 - height / 2 ; canvas.CreateBitmapLabel( "canvas" , canvasX, canvasY, width + textXDist * 2 , height + textYDist * 2 , COLOR_FORMAT_ARGB_RAW ); canvas.Erase( ColorToARGB ( clrWhite , 0 )); canvas.FontSet( "Calibri" , - 210 ); canvas. TextOut (textXDist, textYDist, text, ColorToARGB ( clrLightSlateGray , 255 )); canvas.Update( true ); Sleep ( 6000 ); canvas.Destroy(); }

Запустим скрипт и посмотрим, что у нас получилось. Мы видим аналог текстовой метки (OBJ_LABEL). Таким образом можно выводить текст поверх изображения, не перекрашивая его полностью, что достаточно широко используется во всевозможных UI для обозначения элементов управления и просто для вывода текстовой информации. Рисование простых примитивов без сглаживания Для того чтобы понять, как рисовать примитивы в CCanvas, рассмотрим пример DrawPrimitives.mq5. void OnStart () { CCanvas canvas; int w, h; int minSize, point; uint color_ = ColorToARGB ( clrDodgerBlue , 255 ); uint fillColor = ColorToARGB ( clrRed , 255 ); int plX[] = { 6 , 8 , 9 , 11 , 12 , 14 }, plY[] = { 14 , 12 , 13 , 11 , 12 , 10 }; int pgX[] = { 15 , 14 , 15 , 17 , 18 , 17 }, pgY[] = { 9 , 7 , 5 , 5 , 7 , 9 }; w = ( int ) ChartGetInteger ( 0 , CHART_WIDTH_IN_PIXELS , 0 ); h = ( int ) ChartGetInteger ( 0 , CHART_HEIGHT_IN_PIXELS , 0 ); minSize = ( int ) fmin (w, h); point = minSize / 15 ; canvas.CreateBitmapLabel( "canvas" , 0 , 0 , w, h, COLOR_FORMAT_XRGB_NOALPHA ); canvas.Erase( ColorToARGB ( clrWhite , 255 )); canvas.LineHorizontal(point, w - point, h - point, color_); canvas.LineVertical(point, point, h - point, color_); canvas.Line(point * 2 , point * 13 , point * 8 , point * 9 , color_); for ( int i = 0 ; i < ( int )plX.Size(); i++) plX[i] *= point; for ( int i = 0 ; i < ( int )plY.Size(); i++) plY[i] *= point; canvas.Polyline(plX, plY, color_); for ( int i = 0 ; i < ( int )pgX.Size(); i++) pgX[i] *= point; for ( int i = 0 ; i < ( int )pgY.Size(); i++) pgY[i] *= point; canvas.Polygon(pgX, pgY, color_); canvas.Rectangle(point * 2 , point * 5 , point * 7 , point, color_); canvas.Triangle(point * 2 , point * 11 , point * 2 , point * 6 , point * 7 , point * 6 , color_); canvas.Circle(point * 10 , point * 3 , point * 2 , color_); canvas.Ellipse(point * 8 , point * 9 , point * 12 , point * 6 , color_); canvas.Arc(point * 15 , point * 2 , point * 2 , point, 45.0 * M_PI / 180 , 180.0 * M_PI / 180 , color_); canvas.Pie(point * 16 , point * 3 , point * 2 , point, 180.0 * M_PI / 180 , 402.5 * M_PI / 180 , color_, fillColor); canvas.Update( true ); Sleep ( 6000 ); canvas.Destroy(); }

Все примитивы удобно рисовать по клеткам, точно таким же образом удобно задавать их координаты и остальные параметры. Поэтому я решил упростить задачу, поделив изображение CCanvas на части, равные по ширине и высоте, для того, чтобы можно было задавать координаты в клетках, а затем переводить их в пиксели, умножая координаты в клетках на размер одной клетки. Для этого я взял размеры чарта в качестве размеров изображения CCanvas и поделил наименьший размер на 15.

CCanvas canvas; int w, h; int minSize, point; uint color_ = ColorToARGB ( clrDodgerBlue , 255 ); uint fillColor = ColorToARGB ( clrRed , 255 ); int plX[] = { 6 , 8 , 9 , 11 , 12 , 14 }, plY[] = { 14 , 12 , 13 , 11 , 12 , 10 }; int pgX[] = { 15 , 14 , 15 , 17 , 18 , 17 }, pgY[] = { 9 , 7 , 5 , 5 , 7 , 9 }; w = ( int ) ChartGetInteger ( 0 , CHART_WIDTH_IN_PIXELS , 0 ); h = ( int ) ChartGetInteger ( 0 , CHART_HEIGHT_IN_PIXELS , 0 ); minSize = ( int ) fmin (w, h); point = minSize / 15 ;

В листинге данный код выделен желтым. Теперь, зная размеры одной клетки (переменна point), можно переводить координаты, заданные в клетках, в их натуральные величины в пикселях. Перед тем, как создавать данный пример, я расчертил изображение графика на клетки и по ним в скрипте прописал координаты всех примитивов.

int plX[] = { 6 , 8 , 9 , 11 , 12 , 14 }, plY[] = { 14 , 12 , 13 , 11 , 12 , 10 }; int pgX[] = { 15 , 14 , 15 , 17 , 18 , 17 }, pgY[] = { 9 , 7 , 5 , 5 , 7 , 9 };

Здесь я задал в массивах координаты для ломаной линии (Polyline) и для полигона (Polygon). Затем перевёл их в пиксели, поочередно перебирая массивы в циклах, и нарисовал ломаную линию и полигон.

for ( int i = 0 ; i < ( int )plX.Size(); i++) plX[i] *= point; for ( int i = 0 ; i < ( int )plY.Size(); i++) plY[i] *= point; canvas.Polyline(plX, plY, color_); for ( int i = 0 ; i < ( int )pgX.Size(); i++) pgX[i] *= point; for ( int i = 0 ; i < ( int )pgY.Size(); i++) pgY[i] *= point; canvas.Polygon(pgX, pgY, color_);

Код вызова методов рисования примитивов выделен желтым. Остальные примитивы выводятся следующим образом.

canvas.Polygon(pgX, pgY, color_); canvas.Rectangle(point * 2 , point * 5 , point * 7 , point, color_); canvas.Triangle(point * 2 , point * 11 , point * 2 , point * 6 , point * 7 , point * 6 , color_); canvas.Circle(point * 10 , point * 3 , point * 2 , color_); canvas.Ellipse(point * 8 , point * 9 , point * 12 , point * 6 , color_); canvas.Arc(point * 15 , point * 2 , point * 2 , point, 45.0 * M_PI / 180 , 180.0 * M_PI / 180 , color_); canvas.Pie(point * 16 , point * 3 , point * 2 , point, 180.0 * M_PI / 180 , 402.5 * M_PI / 180 , color_, fillColor);

Как видно в листинге, для перевода в пиксели все координаты умножаются на point. Рассмотрим результат работы скрипта.

Мы видим примитивы с простым стилем рисования линий (STYLE_SOLID), который нельзя менять.

Рисование примитивов со сглаживанием и изменяемым стилем линий

Для того, чтобы стиль линий можно было менять, воспользуемся методами с алгоритмом фильтрации с помощью антиалиасинга (AA). Создадим скрипт под названием DrawPrimitivesAA.mq5 и скопируем туда код из предыдущего примера. Все методы, которые существуют в классе CCanvas с приставкой AA (LineAA, PolylineAA, PolygonAA, TriangleAA, CircleAA и EllipseAA) оставим, приведя их в полное соответствие. Остальные методы удалим. Поскольку примитивов стало меньше, по сравнению с предыдущим примером, изменим их расположение.

void OnStart () { CCanvas canvas; int w, h; int minSize, point; uint color_ = ColorToARGB ( clrDodgerBlue , 255 ); uint fillColor = ColorToARGB ( clrRed , 255 ); int plX[] = { 6 , 8 , 9 , 11 , 12 , 14 }, plY[] = { 13 , 11 , 12 , 10 , 11 , 9 }; int pgX[] = { 15 , 14 , 15 , 17 , 18 , 17 }, pgY[] = { 7 , 5 , 3 , 3 , 5 , 7 }; ENUM_LINE_STYLE lineStyle = STYLE_SOLID ; w = ( int ) ChartGetInteger ( 0 , CHART_WIDTH_IN_PIXELS , 0 ); h = ( int ) ChartGetInteger ( 0 , CHART_HEIGHT_IN_PIXELS , 0 ); minSize = ( int ) fmin (w, h); point = minSize / 15 ; canvas.CreateBitmapLabel( "canvas" , 0 , 0 , w, h, COLOR_FORMAT_XRGB_NOALPHA ); canvas.Erase( ColorToARGB ( clrWhite , 255 )); canvas.LineStyleSet(lineStyle); canvas.LineAA(point * 2 , point * 12 , point * 8 , point * 8 , color_); for ( int i = 0 ; i < ( int )plX.Size(); i++) plX[i] *= point; for ( int i = 0 ; i < ( int )plY.Size(); i++) plY[i] *= point; canvas.PolylineAA(plX, plY, color_); for ( int i = 0 ; i < ( int )pgX.Size(); i++) pgX[i] *= point; for ( int i = 0 ; i < ( int )pgY.Size(); i++) pgY[i] *= point; canvas.PolygonAA(pgX, pgY, color_); canvas.TriangleAA(point * 2 , point * 9 , point * 2 , point * 4 , point * 7 , point * 4 , color_); canvas.CircleAA(point * 16 , point * 11 , point * 2 , color_); canvas.EllipseAA(point * 8 , point * 4 , point * 12 , point * 7 , color_); canvas.Update( true ); Sleep ( 6000 ); canvas.Destroy(); }

Желтым выделены строки, которые были изменены. Теперь запустим скрипт и посмотрим получившийся результат.

На изображении мы видим результат работы методов с антиалиасингом. Если присмотреться к линиям, то они выглядят более плавными по сравнению с результатом работы предыдущего примера, с простыми примитивами.

Мы увидели результат работы методов рисования примитивов с использованием антиалиасинга, но стиль линий остался по-прежнему STYLE_SOLID. Исправим это, создав скрипт под названием DrawPrimitivesAA-2.mq5, вставив туда код предыдущего примера. Пропишем параметр sleep в качестве input-параметра, который будет задавать задержку после смены стиля линий и вывода примитивов.

#property script_show_inputs input int sleep = 1000 ;

Все методы рисования вынесем в макрос.

#define drawPrimitives canvas.Erase( ColorToARGB ( clrWhite , 255 )); \ canvas.LineAA(point * 2 , point * 12 , point * 8 , point * 8 , color_); \ canvas.PolylineAA(plX, plY, color_); \ canvas.PolygonAA(pgX, pgY, color_); \ canvas.TriangleAA(point * 2 , point * 9 , point * 2 , point * 4 , point * 7 , point * 4 , color_); \ canvas.CircleAA(point * 16 , point * 11 , point * 2 , color_); \ canvas.EllipseAA(point * 8 , point * 4 , point * 12 , point * 7 , color_); \ canvas.Update( true ); \ Sleep (sleep);

Затем поочередно будем изменять стиль рисования линий с помощью метода LineStyleSet и выводить примитивы. Рассмотрим получившийся пример. #property script_show_inputs input int sleep = 1000 ; #include <Canvas\Canvas.mqh> #define drawPrimitives canvas.Erase( ColorToARGB ( clrWhite , 255 )); \ canvas.LineAA(point * 2 , point * 12 , point * 8 , point * 8 , color_); \ canvas.PolylineAA(plX, plY, color_); \ canvas.PolygonAA(pgX, pgY, color_); \ canvas.TriangleAA(point * 2 , point * 9 , point * 2 , point * 4 , point * 7 , point * 4 , color_); \ canvas.CircleAA(point * 16 , point * 11 , point * 2 , color_); \ canvas.EllipseAA(point * 8 , point * 4 , point * 12 , point * 7 , color_); \ canvas.Update( true ); \ Sleep (sleep); void OnStart () { CCanvas canvas; int w, h; int minSize, point; uint color_ = ColorToARGB ( clrDodgerBlue , 255 ); uint fillColor = ColorToARGB ( clrRed , 255 ); int plX[] = { 6 , 8 , 9 , 11 , 12 , 14 }, plY[] = { 13 , 11 , 12 , 10 , 11 , 9 }; int pgX[] = { 15 , 14 , 15 , 17 , 18 , 17 }, pgY[] = { 7 , 5 , 3 , 3 , 5 , 7 }; w = ( int ) ChartGetInteger ( 0 , CHART_WIDTH_IN_PIXELS , 0 ); h = ( int ) ChartGetInteger ( 0 , CHART_HEIGHT_IN_PIXELS , 0 ); minSize = ( int ) fmin (w, h); point = minSize / 15 ; canvas.CreateBitmapLabel( "canvas" , 0 , 0 , w, h, COLOR_FORMAT_XRGB_NOALPHA ); for ( int i = 0 ; i < ( int )plX.Size(); i++) plX[i] *= point; for ( int i = 0 ; i < ( int )plY.Size(); i++) plY[i] *= point; for ( int i = 0 ; i < ( int )pgX.Size(); i++) pgX[i] *= point; for ( int i = 0 ; i < ( int )pgY.Size(); i++) pgY[i] *= point; canvas.LineStyleSet( STYLE_SOLID ); drawPrimitives canvas.LineStyleSet( STYLE_DOT ); drawPrimitives canvas.LineStyleSet( STYLE_DASH ); drawPrimitives canvas.LineStyleSet( STYLE_DASHDOTDOT ); drawPrimitives Sleep ( 6000 ); canvas.Destroy(); }

В выделенном фрагменте кода видно, как меняется стиль и вызываются методы рисования. Посмотрим результат работы скрипта.

На данной GIF-анимации мы видим, как меняется стиль линий примитивов с заданным интервалом sleep.

Теперь предлагаю создать пример рисования примитивов с использованием алгоритма Wu. Создадим скрипт DrawPrimitivesWu.mq5 на основе предыдущего примера. Сочетание символов AA заменим на Wu и закомментируем строки, как показано в листинге.

#property script_show_inputs input int sleep = 1000 ; #include <Canvas\Canvas.mqh> #define drawPrimitives canvas.Erase( ColorToARGB ( clrWhite , 255 )); \ canvas.LineWu(point * 2 , point * 12 , point * 8 , point * 8 , color_); \ canvas.PolylineWu(plX, plY, color_); \ canvas.PolygonWu(pgX, pgY, color_); \ canvas.TriangleWu(point * 2 , point * 9 , point * 2 , point * 4 , point * 7 , point * 4 , color_); \ canvas.CircleWu(point * 16 , point * 11 , point * 2 , color_); \ canvas.EllipseWu(point * 8 , point * 4 , point * 12 , point * 7 , color_); \ canvas.Update( true ); \ Sleep (sleep); void OnStart () { CCanvas canvas; int w, h; int minSize, point; uint color_ = ColorToARGB ( clrDodgerBlue , 255 ); uint fillColor = ColorToARGB ( clrRed , 255 ); int plX[] = { 6 , 8 , 9 , 11 , 12 , 14 }, plY[] = { 13 , 11 , 12 , 10 , 11 , 9 }; int pgX[] = { 15 , 14 , 15 , 17 , 18 , 17 }, pgY[] = { 7 , 5 , 3 , 3 , 5 , 7 }; w = ( int ) ChartGetInteger ( 0 , CHART_WIDTH_IN_PIXELS , 0 ); h = ( int ) ChartGetInteger ( 0 , CHART_HEIGHT_IN_PIXELS , 0 ); minSize = ( int ) fmin (w, h); point = minSize / 15 ; canvas.CreateBitmapLabel( "canvas" , 0 , 0 , w, h, COLOR_FORMAT_XRGB_NOALPHA ); for ( int i = 0 ; i < ( int )plX.Size(); i++) plX[i] *= point; for ( int i = 0 ; i < ( int )plY.Size(); i++) plY[i] *= point; for ( int i = 0 ; i < ( int )pgX.Size(); i++) pgX[i] *= point; for ( int i = 0 ; i < ( int )pgY.Size(); i++) pgY[i] *= point; canvas.LineStyleSet( STYLE_SOLID ); drawPrimitives Sleep ( 6000 ); canvas.Destroy(); }

Все добавленные методы выделены желтым. Запустим пример и посмотрим результат.





Мы видим, что качество прорисовки стало еще лучше, благодаря сглаживанию с помощью алгоритма Wu. Теперь раскомментируем строки в нашем скрипте и снова запустим его.

Мы видим, что стили линий точно также меняются, как и в предыдущем примере, с той лишь разницей, что качество сглаживания изображения примитивов более высокое.

Рисование примитивов с изменяемой толщиной линий

Создадим скрипт на основе предыдущего примера и назовём его DrawPrimitivesThick.mq5. Заменим существующие методы рисования примитивов методами с приставкой "Thick" и удалим те методы у которых нет аналогов, как показано в листинге. И как в предыдущем примере, закомментируем ненужные строки.

#property script_show_inputs input int sleep = 1000 ; #include <Canvas\Canvas.mqh> #define drawPrimitives canvas.Erase( ColorToARGB ( clrWhite , 255 )); \ canvas.LineThickVertical(point, point, h - point, color_, size, lineStyle, endStyle); \ canvas.LineThickHorizontal(point, w - point, h - point, color_, size, lineStyle, endStyle); \ canvas.LineThick(point * 2 , point * 12 , point * 8 , point * 8 , color_, size, lineStyle, endStyle); \ canvas.PolylineThick(plX, plY, color_, size, lineStyle, endStyle); \ canvas.PolygonThick(pgX, pgY, color_, size, lineStyle, endStyle) ; \ canvas.Update( true ); \ Sleep (sleep); void OnStart () { CCanvas canvas; int w, h; int minSize, point; uint color_ = ColorToARGB ( clrDodgerBlue , 255 ); uint fillColor = ColorToARGB ( clrRed , 255 ); int plX[] = { 6 , 8 , 9 , 11 , 12 , 14 }, plY[] = { 13 , 11 , 12 , 10 , 11 , 9 }; int pgX[] = { 17 , 18 , 17 , 15 , 14 , 15 , 17 }, pgY[] = { 7 , 5 , 3 , 3 , 5 , 7 , 7 }; ENUM_LINE_STYLE lineStyle = STYLE_SOLID ; int size = 3 ; ENUM_LINE_END endStyle = LINE_END_ROUND; w = ( int ) ChartGetInteger ( 0 , CHART_WIDTH_IN_PIXELS , 0 ); h = ( int ) ChartGetInteger ( 0 , CHART_HEIGHT_IN_PIXELS , 0 ); minSize = ( int ) fmin (w, h); point = minSize / 15 ; canvas.CreateBitmapLabel( "canvas" , 0 , 0 , w, h, COLOR_FORMAT_XRGB_NOALPHA ); for ( int i = 0 ; i < ( int )plX.Size(); i++) plX[i] *= point; for ( int i = 0 ; i < ( int )plY.Size(); i++) plY[i] *= point; for ( int i = 0 ; i < ( int )pgX.Size(); i++) pgX[i] *= point; for ( int i = 0 ; i < ( int )pgY.Size(); i++) pgY[i] *= point; canvas.LineStyleSet( STYLE_SOLID ); drawPrimitives drawPrimitives Sleep ( 6000 ); canvas.Destroy(); }

В листинге добавленные методы выделены желтым. Как уже заметили внимательные читатели, у рассматриваемых методов есть два дополнительных параметра: size - толщина линий и end_style - стиль завершения линии. Запустим скрипт и посмотрим на получившийся результат.





На изображении мы видим примитивы с толстыми линиями, толщину которых можно изменять, как уже было сказано выше. Создадим новый скрипт на основе предыдущего и назовём его DrawPrimitivesThick-2.mq5. С его помощью мы будем смотреть все возможные сочетания толщины линии, стилей линий, и стилей завершения линии. Для этого раскомментируем строки, которые были закомментированы и добавим их в макрос method1, где будем менять стиль завершения линий и вызывать после каждого изменения макрос method0. В макросе method0 мы будем вызывать методы рисования примитивов. В макросе drawPrimitives будем менять стиль линий и вызывать method1 после каждого изменения стиля линий. Макрос drawPrimitives будем вызывать в цикле, где будем изменять толщину линий в заданном диапазоне.

#property script_show_inputs input int sleep = 1000 ; input int beginSize = 1 ; input int endSize = 4 ; #include <Canvas\Canvas.mqh> #define drawPrimitives lineStyle = STYLE_SOLID ; \ method1 \ lineStyle = STYLE_DOT ; \ method1 \ lineStyle = STYLE_DASH ; \ method1 \ lineStyle = STYLE_DASHDOTDOT ; \ method1 #define method1 endStyle = LINE_END_ROUND; \ method0 \ endStyle = LINE_END_BUTT; \ method0 \ endStyle = LINE_END_SQUARE; \ method0 #define method0 canvas.Erase( ColorToARGB ( clrWhite , 255 )); \ canvas.LineThickVertical(point, point, h - point, color_, size, lineStyle, endStyle); \ canvas.LineThickHorizontal(point, w - point, h - point, color_, size, lineStyle, endStyle); \ canvas.LineThick(point * 2 , point * 12 , point * 8 , point * 8 , color_, size, lineStyle, endStyle); \ canvas.PolylineThick(plX, plY, color_, size, lineStyle, endStyle); \ canvas.PolygonThick(pgX, pgY, color_, size, lineStyle, endStyle); \ canvas. TextOut (point * 2 , point, "Size: " + ( string )size + "; Style: " + EnumToString (lineStyle) + "; End Style: " + EnumToString (endStyle) + ";" , color_); \ canvas.Update( true ); \ Sleep (sleep); void OnStart () { CCanvas canvas; int w, h; int minSize, point; uint color_ = ColorToARGB ( clrDodgerBlue , 255 ); uint fillColor = ColorToARGB ( clrRed , 255 ); int plX[] = { 6 , 8 , 9 , 11 , 12 , 14 }, plY[] = { 13 , 11 , 12 , 10 , 11 , 9 }; int pgX[] = { 17 , 18 , 17 , 15 , 14 , 15 , 17 }, pgY[] = { 7 , 5 , 3 , 3 , 5 , 7 , 7 }; ENUM_LINE_STYLE lineStyle = STYLE_SOLID ; int size = 3 ; ENUM_LINE_END endStyle = LINE_END_ROUND; w = ( int ) ChartGetInteger ( 0 , CHART_WIDTH_IN_PIXELS , 0 ); h = ( int ) ChartGetInteger ( 0 , CHART_HEIGHT_IN_PIXELS , 0 ); minSize = ( int ) fmin (w, h); point = minSize / 15 ; canvas.CreateBitmapLabel( "canvas" , 0 , 0 , w, h, COLOR_FORMAT_XRGB_NOALPHA ); canvas.FontSet( "Calibri" , - 120 ); for ( int i = 0 ; i < ( int )plX.Size(); i++) plX[i] *= point; for ( int i = 0 ; i < ( int )plY.Size(); i++) plY[i] *= point; for ( int i = 0 ; i < ( int )pgX.Size(); i++) pgX[i] *= point; for ( int i = 0 ; i < ( int )pgY.Size(); i++) pgY[i] *= point; for ( int i = beginSize; i <= endSize; i++) { size = i; drawPrimitives } Sleep ( 6000 ); canvas.Destroy(); }

Все изменения в коде, по сравнению с предыдущим примером, выделены желтым. Получившийся в результате скрипт берет диапазон толщины линий из input-параметров beginSize и endSize. И проходит, с помощью макросов, по всем возможным вариантам комбинаций стиля линий и стиля их завершения. В результате получается перебор всех возможных параметров линий примитивов, комбинации которых можно увидеть, запустив скрипт. Результат работы скрипта демонстрирует следующая GIF-анимация.

На анимации мы видим, как изменяются толщина линий, стиль линий и стиль завершения линий. Все эти параметры выводятся на Canvas, и мы также можем их видеть.

Рисование сглаженных примитивов по алгоритму Безье с изменяемой толщиной линий

Возьмем один из предыдущих наших примеров DrawPrimitivesThick.mq5 и создадим скрипт на его основе. Назовем его DrawPrimitivesSmooth.mq5. В скрипте заменим методы PolylineThick и PolygonThick на PolylineSmooth и PolygonSmooth. Сместим координаты ломаной линии и полигона на 2 клетки влево, чтобы примитивы выводились примерно по центру.

void OnStart () { CCanvas canvas; int w, h; int minSize, point; uint color_ = ColorToARGB ( clrDodgerBlue , 255 ); uint fillColor = ColorToARGB ( clrRed , 255 ); int plX[] = { 3 , 5 , 6 , 8 , 9 , 11 }, plY[] = { 13 , 11 , 12 , 10 , 11 , 9 }; int pgX[] = { 14 , 15 , 14 , 12 , 11 , 12 }, pgY[] = { 7 , 5 , 3 , 3 , 5 , 7 };

В листинге выделены значения, которые были изменены. В результате у нас должен получиться скрипт следующего содержания.

#property script_show_inputs input int sleep = 1000 ; #include <Canvas\Canvas.mqh> #define drawPrimitives canvas.Erase( ColorToARGB ( clrWhite , 255 )); \ canvas.PolylineSmooth(plX, plY, color_, size, lineStyle, endStyle); \ canvas.PolygonSmooth(pgX, pgY, color_, size, lineStyle, endStyle); \ canvas.Update( true ); \ Sleep (sleep); void OnStart () { CCanvas canvas; int w, h; int minSize, point; uint color_ = ColorToARGB ( clrDodgerBlue , 255 ); uint fillColor = ColorToARGB ( clrRed , 255 ); int plX[] = { 3 , 5 , 6 , 8 , 9 , 11 }, plY[] = { 13 , 11 , 12 , 10 , 11 , 9 }; int pgX[] = { 14 , 15 , 14 , 12 , 11 , 12 }, pgY[] = { 7 , 5 , 3 , 3 , 5 , 7 }; ENUM_LINE_STYLE lineStyle = STYLE_SOLID ; int size = 3 ; ENUM_LINE_END endStyle = LINE_END_BUTT; w = ( int ) ChartGetInteger ( 0 , CHART_WIDTH_IN_PIXELS , 0 ); h = ( int ) ChartGetInteger ( 0 , CHART_HEIGHT_IN_PIXELS , 0 ); minSize = ( int ) fmin (w, h); point = minSize / 15 ; canvas.CreateBitmapLabel( "canvas" , 0 , 0 , w, h, COLOR_FORMAT_XRGB_NOALPHA ); for ( int i = 0 ; i < ( int )plX.Size(); i++) plX[i] *= point; for ( int i = 0 ; i < ( int )plY.Size(); i++) plY[i] *= point; for ( int i = 0 ; i < ( int )pgX.Size(); i++) pgX[i] *= point; for ( int i = 0 ; i < ( int )pgY.Size(); i++) pgY[i] *= point; canvas.LineStyleSet( STYLE_SOLID ); drawPrimitives Sleep ( 6000 ); canvas.Destroy(); }

Запустим получившийся пример и посмотрим на результат.

На изображении мы видим ломаную линию и полигон, которые построены с помощью кривых Безье. У методов PolylineSmooth и PolygonSmooth есть параметры tension - сглаживание и step - шаг аппроксимации, согласно которым строятся кривые Безье. Создадим пример, где эти параметры будут меняться с заданными интервалами и на экран будет выводиться результат этих изменений. Возьмём пример DrawPrimitivesThick-2.mq5 и на основе него создадим скрипт DrawPrimitivesSmooth-2.mq5. Чтобы долго не рассматривать процесс изменения кода, сразу посмотрим результат.

#property script_show_inputs #include <Canvas\Canvas.mqh> input int sleep = 1000 ; input int lineSize = 3 ; input ENUM_LINE_STYLE lineStyle = STYLE_SOLID ; input ENUM_LINE_END lineEndStyle = LINE_END_BUTT; input double minTension = 0.0 ; input double stepTension = 0.1 ; input double maxTension = 1.0 ; input double minStep = 1.0 ; input double stepStep = 5.0 ; input double maxStep = 21.0 ; void OnStart () { CCanvas canvas; int w, h; int minSize, point; uint color_ = ColorToARGB ( clrDodgerBlue , 255 ); uint fillColor = ColorToARGB ( clrRed , 255 ); int plX[] = { 3 , 5 , 6 , 8 , 9 , 11 }, plY[] = { 13 , 11 , 12 , 10 , 11 , 9 }; int pgX[] = { 14 , 15 , 14 , 12 , 11 , 12 }, pgY[] = { 7 , 5 , 3 , 3 , 5 , 7 }; ENUM_LINE_STYLE style = lineStyle; int size = lineSize; ENUM_LINE_END endStyle = lineEndStyle; w = ( int ) ChartGetInteger ( 0 , CHART_WIDTH_IN_PIXELS , 0 ); h = ( int ) ChartGetInteger ( 0 , CHART_HEIGHT_IN_PIXELS , 0 ); minSize = ( int ) fmin (w, h); point = minSize / 15 ; canvas.CreateBitmapLabel( "canvas" , 0 , 0 , w, h, COLOR_FORMAT_XRGB_NOALPHA ); canvas.FontSet( "Calibri" , - 120 ); for ( int i = 0 ; i < ( int )plX.Size(); i++) plX[i] *= point; for ( int i = 0 ; i < ( int )plY.Size(); i++) plY[i] *= point; for ( int i = 0 ; i < ( int )pgX.Size(); i++) pgX[i] *= point; for ( int i = 0 ; i < ( int )pgY.Size(); i++) pgY[i] *= point; f or ( double tension = minTension; tension <= maxTension; tension += stepTension) for ( double step = minStep; step <= maxStep; step += stepStep) { canvas.Erase( ColorToARGB ( clrWhite , 255 )); canvas.PolylineSmooth(plX, plY, color_, size, style, endStyle, tension, step); canvas.PolygonSmooth(pgX, pgY, color_, size, style, endStyle, tension, step); canvas. TextOut (point * 2 , point, "Size: " + ( string )size + "; Style: " + EnumToString (style) + "; End Style: " + EnumToString (endStyle) + ";" , color_); canvas. TextOut (point * 2 , point * 2 , "Tension: " + DoubleToString (tension, 2 ) + ";" + " Step: " + DoubleToString (step, 2 ) + ";" , color_); canvas.Update( true ); Sleep (sleep); } canvas.Destroy(); }

Мы видим, что код был почти полностью изменен. Среди input-параметров появились следующие настройки: lineSize - размер линий, lineStyle - стиль линий и lineEndStyle - стиль окончания линий (теперь они не принимают участие в цикле). Также добавлены input-параметры для установки параметров рисования кривых Безье: minTension, maxTension и stepTension (диапазон и шаг значений параметра сглаживания tension), а также minStep, maxStep и stepStep (диапазон и шаг значений шага аппроксимации step). Далее эти параметры работают в циклах, задавая все возможные комбинации параметров tension и step согласно заданным stepTension и stepStep, соответственно. Запустим пример и посмотрим, что у нас получилось в результате.

На данной GIF-анимации мы видим сглаженные примитивы с меняющимися параметрами сглаживания, значения которых выводятся на изображение, во второй строке.

Рисование закрашенных примитивов

При разработке приложений, выводящих графику, бывают случаи, когда нужно закрасить тот или иной примитив. В классе CCanvac для подобных случаев существуют методы с префиксом Fill, которые закрашивают соответствующие примитивы в однородный цвет. Возьмем наш предыдущий пример DrawPrimitivesWu.mq5 и создадим на его основе скрипт DrawPrimitivesFill.mq5, где для нужных нам примитивов уже прописаны все координаты и осталось только подставить соответствующие методы и задать цвет заливки. Подставим методы FillPolygon, FillTriangle, FillCircle и FillEllipse. О методе Fill речь пойдет ниже (когда мы будем рассматривать заливку). Посмотрим код, получившийся в результате.

void OnStart () { CCanvas canvas; int w, h; int minSize, point; uint fillColor = ColorToARGB ( clrRed , 255 ); int pgX[] = { 4 , 5 , 7 , 8 , 7 , 5 }, pgY[] = { 12 , 10 , 10 , 12 , 14 , 14 }; w = ( int ) ChartGetInteger ( 0 , CHART_WIDTH_IN_PIXELS , 0 ); h = ( int ) ChartGetInteger ( 0 , CHART_HEIGHT_IN_PIXELS , 0 ); minSize = ( int ) fmin (w, h); point = minSize / 15 ; canvas.CreateBitmapLabel( "canvas" , 0 , 0 , w, h, COLOR_FORMAT_XRGB_NOALPHA ); for ( int i = 0 ; i < ( int )pgX.Size(); i++) pgX[i] *= point; for ( int i = 0 ; i < ( int )pgY.Size(); i++) pgY[i] *= point; canvas.Erase( ColorToARGB ( clrWhite , 255 )); canvas.FillPolygon(pgX, pgY, fillColor); canvas.FillTriangle(point * 4 , point * 8 , point * 4 , point * 3 , point * 9 , point * 3 , fillColor); canvas.FillCircle(point * 13 , point * 12 , point * 2 , fillColor); canvas.FillEllipse(point * 11 , point * 3 , point * 15 , point * 6 , fillColor); canvas.Update( true ); Sleep ( 6000 ); canvas.Destroy(); }

Все измененные и добавленные строки выделены желтым. Запустим скрипт и посмотрим результат.

На изображении мы видим примитивы, закрашенные однородным цветом, поверх которых можно рисовать обычные примитивы в качестве обводки или примитивы с изменяемым стилем линий, которые мы рассмотрели выше.

Заливка

Все, кто пользовались инструментом "Заливка" в графических редакторах, наверняка догадываются, о чём сейчас пойдет речь. Итак, пришло время рассмотреть метод Fill, о котором я говорил выше и который как раз и выполняет заливку области изображения определенного цвета другим заданным цветом. Создадим новый пример в виде индикатора (поскольку, он обрабатывает события чарта (OnChartEvent) в отличии от скрипта). Многие спросят, зачем нам в данном случае обработка событий чарта? Мы создадим пример, в котором можно выбирать цвет заливки и, кликая в любой точке изображения, заливать его выбранным цветом. Создадим новый индикатор и назовем его Filling.mq5. Рассмотрим код индикатора.

#property indicator_chart_window #property indicator_plots 0 #include <Canvas\Canvas.mqh> #include <ChartObjects\ChartObjectsTxtControls.mqh> CCanvas canvas; CChartObjectButton colors[ 14 ]; CChartObjectButton * oldSelected = NULL ; uint fillColor = 0 ; int OnInit () { int w, h; int minSize, point; uint Color1 = ColorToARGB ( clrDodgerBlue , 255 ); uint Color2 = ColorToARGB ( clrRed , 255 ); int pgX[] = { 4 , 5 , 7 , 8 , 7 , 5 }, pgY[] = { 12 , 10 , 10 , 12 , 14 , 14 }; w = ( int ) ChartGetInteger ( 0 , CHART_WIDTH_IN_PIXELS , 0 ); h = ( int ) ChartGetInteger ( 0 , CHART_HEIGHT_IN_PIXELS , 0 ); minSize = ( int ) fmin (w, h); point = minSize / 15 ; canvas.CreateBitmapLabel( "canvas" , 0 , 0 , w, h, COLOR_FORMAT_XRGB_NOALPHA ); canvas.FontSet( "Calibri" , - 120 ); for ( int i = 0 ; i < ( int )pgX.Size(); i++) pgX[i] *= point; for ( int i = 0 ; i < ( int )pgY.Size(); i++) pgY[i] *= point; canvas.Erase( ColorToARGB ( clrWhite , 255 )); canvas.Polygon(pgX, pgY, Color1); canvas.FillTriangle(point * 4 , point * 8 , point * 4 , point * 3 , point * 9 , point * 3 , Color2); canvas.FillCircle(point * 13 , point * 12 , point * 2 , Color2); canvas.Ellipse(point * 11 , point * 3 , point * 15 , point * 6 , Color1); canvas.Update( true ); ChartSetInteger ( 0 , CHART_EVENT_MOUSE_MOVE , true ); for ( int i = 0 ; i < ( int )colors.Size(); i++) { colors[i].Create( 0 , "color-" +( string )i, 0 , ( int )((i + 2.8 ) * point), point, 21 , 21 ); colors[i].SetInteger( OBJPROP_BGCOLOR , ColorToARGB (CCanvas::GetDefaultColor(i), 0 )); } if ((oldSelected = GetPointer (colors[( int )colors.Size()- 1 ])) == NULL ) return ( INIT_FAILED ); oldSelected.State( 1 ); fillColor = ColorToARGB (( color )oldSelected.GetInteger( OBJPROP_BGCOLOR ), 255 ); return ( INIT_SUCCEEDED ); } void OnDeinit ( const int reason) { canvas.Destroy(); } int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const int begin, const double &price[]) { return (rates_total); } void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { uint mouseState = ( uint )sparam; int x = ( int )lparam, y = ( int )dparam; CChartObjectButton * colorBtn; int left, right, bottom, top; if (id == CHARTEVENT_MOUSE_MOVE ) if ((mouseState & 1 ) == 1 ) { for ( int i = 0 ; i < ( int )colors.Size(); i++) { if ((colorBtn = GetPointer (colors[i])) == NULL ) return ; left = colorBtn.X_Distance(); top = colorBtn.Y_Distance(); right = left + colorBtn.X_Size() - 1 ; bottom = top + colorBtn.Y_Size() - 1 ; if (x >= left && x <= right && y >= top && y <= bottom) { fillColor = ColorToARGB (( color )colorBtn.GetInteger( OBJPROP_BGCOLOR ), 255 ); if (oldSelected == NULL ) return ; oldSelected.State( 0 ); oldSelected = GetPointer (colorBtn); ChartRedraw (); return ; } } canvas.Fill(x, y, fillColor); canvas.Update( true ); } }

Как работает пример? Во-первых, переменная canvas была прописана на глобальном уровне для осуществления доступа к ней на всём протяжении работы индикатора.

CCanvas canvas;

Для возможности выбора цветов создан массив из 14 кнопок, нажатие одной из которых определяет цвет заливки.

CChartObjectButton colors[ 14 ];

Далее, объявлен указатель oldSelected.

CChartObjectButton * oldSelected = NULL ;

Для сохранения нажатой кнопки, чтобы вернуть её в исходное положение при выборе другого цвета, а также для сохранения цвета заливки существует следующая переменная.

uint fillColor = 0 ;

Далее, в обработчике OnInit мы видим уже знакомый нам код, который создает Canvas и рисует на нем примитивы.

int OnInit () { int w, h; int minSize, point; uint Color1 = ColorToARGB ( clrDodgerBlue , 255 ); uint Color2 = ColorToARGB ( clrRed , 255 ); int pgX[] = { 4 , 5 , 7 , 8 , 7 , 5 }, pgY[] = { 12 , 10 , 10 , 12 , 14 , 14 }; w = ( int ) ChartGetInteger ( 0 , CHART_WIDTH_IN_PIXELS , 0 ); h = ( int ) ChartGetInteger ( 0 , CHART_HEIGHT_IN_PIXELS , 0 ); minSize = ( int ) fmin (w, h); point = minSize / 15 ; canvas.CreateBitmapLabel( "canvas" , 0 , 0 , w, h, COLOR_FORMAT_XRGB_NOALPHA ); canvas.FontSet( "Calibri" , - 120 ); for ( int i = 0 ; i < ( int )pgX.Size(); i++) pgX[i] *= point; for ( int i = 0 ; i < ( int )pgY.Size(); i++) pgY[i] *= point; canvas.Erase( ColorToARGB ( clrWhite , 255 )); canvas.Polygon(pgX, pgY, Color1); canvas.FillTriangle(point * 4 , point * 8 , point * 4 , point * 3 , point * 9 , point * 3 , Color2); canvas.FillCircle(point * 13 , point * 12 , point * 2 , Color2); canvas.Ellipse(point * 11 , point * 3 , point * 15 , point * 6 , Color1); canvas.Update( true ); ...

Затем включена обработка событий мыши.

ChartSetInteger ( 0 , CHART_EVENT_MOUSE_MOVE , true );

Далее создаются кнопки разных цветов (для возможности смены цвета заливки).

for ( int i = 0 ; i < ( int )colors.Size(); i++) { colors[i].Create( 0 , " color -"+( string )i, 0 , ( int )((i + 2.8 ) * point), point, 21 , 21 ); colors[i].SetInteger( OBJPROP_BGCOLOR , ColorToARGB ( CCanvas::GetDefaultColor(i) , 0 )); }

Предлагаю вам обратить внимание на то, откуда берутся цвета для кнопок. В коде этот фрагмент выделен желтым. Мы видим статический метод CCanvas::GetDefaultColor. Задавая параметр i, начиная от 0, можно получить палитру цветов, что и сделано в данном примере.

Затем инициализируется ссылка для возврата кнопки oldSelected в исходное состояние.

if ((oldSelected = GetPointer (colors[( int )colors.Size()- 1 ])) == NULL ) return ( INIT_FAILED ); oldSelected.State( 1 );

И инициализируется цвет заливки fillColor.

fillColor = ColorToARGB (( color )oldSelected.GetInteger( OBJPROP_BGCOLOR ), 255 ); Далее производится обработка событий чарта в OnChartEvent. В нем объявлены переменные для получения и хранения параметров мыши. void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { u int mouseState = ( uint )sparam; int x = ( int )lparam, y = ( int )dparam; ...

Затем объявлена переменная, указатель для хранения нажатой кнопки,

CChartObjectButton * colorBtn;

которая определяется по вхождению курсора в координаты сторон кнопки при нажатии по ней левой кнопкой мыши. Координаты сторон хранятся в следующих переменных. int left, right, bottom, top;

Далее отслеживается событие CHARTEVENT_MOUSE_MOVE и нажатие левой кнопки мыши.

if (id == CHARTEVENT_MOUSE_MOVE ) if ((mouseState & 1 ) == 1 ) { ... }

Это код, в котором и осуществляется выбор цвета и заливка изображения. Здесь цикл поочередно проходит по всем кнопкам в массиве colors, определяя, по какой кнопке пользователь сделал нажатие, сохраняя цвет этой кнопки в переменную fillColor и возвращая ранее нажатую кнопку oldSelected в исходное положение. Далее производится выход из обработчика (return), поскольку клик был по кнопке, а не по изображению, которое нужно залить. Если клик был сделан но изображению, а не по одной из кнопок colors, управление передаётся далее и осуществляется его заливка с помощью метода Fill выбранным цветом fillColor с последующим обновлением изображения (метод Update).

if (id == CHARTEVENT_MOUSE_MOVE ) if ((mouseState & 1 ) == 1 ) { for ( int i = 0 ; i < ( int )colors.Size(); i++) { if ((colorBtn = GetPointer (colors[i])) == NULL ) return ; left = colorBtn.X_Distance(); top = colorBtn.Y_Distance(); right = left + colorBtn.X_Size() - 1 ; bottom = top + colorBtn.Y_Size() - 1 ; if (x >= left && x <= right && y >= top && y <= bottom) { fillColor = ColorToARGB (( color )colorBtn.GetInteger( OBJPROP_BGCOLOR ), 255 ); if (oldSelected == NULL ) return ; oldSelected.State( 0 ); oldSelected = GetPointer (colorBtn); ChartRedraw (); return ; } } canvas.Fill(x, y, fillColor); canvas.Update( true ); }

Теперь предлагаю вам запустить получившийся пример и попробовать выполнить заливку.

Как видно из представленной GIF-анимации, мы создали заливку средствами CCanvas, которая работает аналогично инструменту "Заливка" в графических редакторах.





Заключение

В данной статье мы рассмотрели устройство класса CCanvas, изучили его методы, рассмотрели их в порядке, который даёт пользователю полное понимание основных принципов работы класса. Рассмотренные примеры наглядно объясняют принципы работы с классом CCanvas, подтверждая рассмотренный материал и проясняя аспекты, которые сложно понять, читая теоретическую часть статьи.



