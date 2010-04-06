Bears Power HTF MT5 r
- Indicadores
- DMITRII GRIDASOV
- Versão: 5.19
Indicador Crypto_Forex Bears Power HTF para MT5.
- O oscilador Bears Power HTF é um ótimo filtro para entradas de "VENDA". HTF significa - período de tempo superior.
- Os indicadores Bulls e Bears Power são usados para medir a força das tendências correspondentes na negociação.
- O Bears Power mede a força da posição dos vendedores.
- O indicador Bears Power HTF é excelente para sistemas de negociação multi-período com entradas de Ação de Preço ou em combinação com outros indicadores.
- Este indicador permite anexar Bears Power de período de tempo superior ao seu gráfico atual.
- O indicador possui alertas integrados para dispositivos móveis e PC de cruzamento de nível 0.
