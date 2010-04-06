Bears Power HTF MT5 r
Indicateur Crypto_Forex Bears Power HTF pour MT5.
- L'oscillateur Bears Power HTF est un excellent filtre pour les entrées « VENTE ». HTF signifie « unité de temps supérieure ».
- Les indicateurs Bulls et Bears Power permettent de mesurer la force des tendances correspondantes dans le trading.
- Bears Power mesure la force de la position des vendeurs.
- L'indicateur Bears Power HTF est idéal pour les systèmes de trading multi-unités de temps avec des entrées Price Action ou en combinaison avec d'autres indicateurs.
- Cet indicateur vous permet d'ajouter des Bears Power d'unités de temps supérieures à votre graphique actuel.
- L'indicateur intègre des alertes mobiles et PC en cas de croisement de niveau 0.
