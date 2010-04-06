Bears Power HTF MT5 r

Indicador Crypto_Forex Bears Power HTF para MT5.





- El oscilador Bears Power HTF es un excelente filtro para entradas de "VENTA". HTF significa un marco temporal superior.

- Los indicadores Bulls y Bears Power se utilizan para medir la fuerza de las tendencias correspondientes en el trading.

- Bears Power mide la fuerza de la posición de los vendedores.

- El indicador Bears Power HTF es excelente para sistemas de trading multimarco temporal con entradas de acción del precio o en combinación con otros indicadores.

- Este indicador permite añadir Bears Power de un marco temporal superior a su gráfico actual.

- El indicador cuenta con alertas integradas para móviles y PC en caso de cruce de nivel 0.





Este es un producto original que se ofrece exclusivamente en este sitio web de MQL5.