Crypto_Forex MT5用インジケーター、Bears Power HTF。





- Bears Power HTFオシレーターは、「売り」エントリーに最適なフィルターです。HTFとは、より長い時間枠を意味します。

- Bulls PowerとBears Powerインジケーターは、取引における対応するトレンドの強さを測定するために使用されます。

- Bears Powerは、売り手のポジションの強さを測定します。

- Bears Power HTFインジケーターは、プライスアクションエントリーや他のインジケーターと組み合わせたマルチタイムフレーム取引システムに最適です。

- このインジケーターを使用すると、より長い時間枠のBears Powerを現在のチャートに表示できます。

- このインジケーターには、モバイルとPCの両方で0レベルクロスのアラートが組み込まれています。





これは、このMQL5ウェブサイトでのみ提供されるオリジナル製品です。