Sentinel FX MT5
- Experts
- Aung Kaung Htet
- Versão: 1.0
- Ativações: 10
Sentinel FX — Capital Defense System
(Sistema de Defesa de Capital)
Sentinel FX é um Expert Advisor desenvolvido com forte foco no controle de risco e na estabilidade em condições reais de mercado. Seu principal objetivo é proteger o capital e entrar no mercado apenas quando as condições forem realmente favoráveis.
O robô não busca alta frequência de operações nem tenta “capturar cada tick”. Em vez disso, opera de forma seletiva, filtrando o mercado e evitando períodos de maior incerteza.
REAL TRADING SIGNAL (Sinal de Trading Real)
https://www.mql5.com/en/signals/2351970
Preço inicial — US$ 299.
Após cada 5 cópias vendidas, o preço aumenta em US$ 50.
Principais Características
Foco na proteção do capital
A lógica de trading é construída em torno da preservação do saldo e da limitação de riscos, evitando métodos agressivos de crescimento do depósito.
Adaptação às condições de mercado
O Sentinel FX avalia o estado atual do mercado, incluindo volatilidade e comportamento do preço, operando apenas em fases adequadas.
Lógica clara e transparente
Sem configurações complexas ou parâmetros excessivos. A instalação e o uso não exigem supervisão constante.
Frequência de operações controlada
O sistema evita negociações caóticas e abre posições somente quando as condições são confirmadas.
Projetado para uso de longo prazo
O robô foi desenvolvido para operação estável e consistente, não para experimentos de curto prazo.
Informações de Trading
Ativo de negociação: XAUUSD (Ouro)
Timeframe: H1
Depósito mínimo: a partir de US$ 100
Alavancagem mínima: a partir de 1:20
Tipo de corretora: corretora ECN recomendada
Parâmetros Principais do Sistema
-
Sem martingale
-
Sem grid trading
-
Sem média de posições perdedoras
-
Sem técnicas perigosas de gestão de capital
-
Stop Loss e Take Profit fixos para cada operação
-
Comportamento estável em diferentes corretoras
-
Instalação e configuração simples
-
Adequado para FTMO e outras prop firms
Para Quem o Sentinel FX é Indicado
-
traders que priorizam segurança em vez de agressividade
-
quem valoriza um método estruturado e disciplinado
-
usuários cansados de grandes drawdowns e sistemas instáveis
Filosofia Central
O Sentinel FX não é uma ferramenta de promessas rápidas.
É um sistema de trading calmo e disciplinado, focado em controle, lógica e consistência.
Aviso Legal
Operar nos mercados financeiros envolve riscos. Resultados passados não garantem resultados futuros.