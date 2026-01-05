Sentinel FX MT5

Sentinel FX — Capital Defense System

(Sistema de Defesa de Capital)

Sentinel FX é um Expert Advisor desenvolvido com forte foco no controle de risco e na estabilidade em condições reais de mercado. Seu principal objetivo é proteger o capital e entrar no mercado apenas quando as condições forem realmente favoráveis.

O robô não busca alta frequência de operações nem tenta “capturar cada tick”. Em vez disso, opera de forma seletiva, filtrando o mercado e evitando períodos de maior incerteza.

REAL TRADING SIGNAL (Sinal de Trading Real)
https://www.mql5.com/en/signals/2351970

Preço inicial — US$ 299.
Após cada 5 cópias vendidas, o preço aumenta em US$ 50.

Principais Características

Foco na proteção do capital
A lógica de trading é construída em torno da preservação do saldo e da limitação de riscos, evitando métodos agressivos de crescimento do depósito.

Adaptação às condições de mercado
O Sentinel FX avalia o estado atual do mercado, incluindo volatilidade e comportamento do preço, operando apenas em fases adequadas.

Lógica clara e transparente
Sem configurações complexas ou parâmetros excessivos. A instalação e o uso não exigem supervisão constante.

Frequência de operações controlada
O sistema evita negociações caóticas e abre posições somente quando as condições são confirmadas.

Projetado para uso de longo prazo
O robô foi desenvolvido para operação estável e consistente, não para experimentos de curto prazo.

Informações de Trading

Ativo de negociação: XAUUSD (Ouro)
Timeframe: H1
Depósito mínimo: a partir de US$ 100
Alavancagem mínima: a partir de 1:20
Tipo de corretora: corretora ECN recomendada

Parâmetros Principais do Sistema

  • Sem martingale

  • Sem grid trading

  • Sem média de posições perdedoras

  • Sem técnicas perigosas de gestão de capital

  • Stop Loss e Take Profit fixos para cada operação

  • Comportamento estável em diferentes corretoras

  • Instalação e configuração simples

  • Adequado para FTMO e outras prop firms

Para Quem o Sentinel FX é Indicado

  • traders que priorizam segurança em vez de agressividade

  • quem valoriza um método estruturado e disciplinado

  • usuários cansados de grandes drawdowns e sistemas instáveis

Filosofia Central

O Sentinel FX não é uma ferramenta de promessas rápidas.
É um sistema de trading calmo e disciplinado, focado em controle, lógica e consistência.

Aviso Legal
Operar nos mercados financeiros envolve riscos. Resultados passados não garantem resultados futuros.


