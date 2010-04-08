Sentinel FX MT5

Sentinel FX — Capital Defense System

(자본 방어 시스템)

Sentinel FX는 실제 시장 환경에서의 안정성과 리스크 관리를 핵심으로 설계된 자동매매 시스템(Expert Advisor)입니다. 주요 목표는 자본을 보호하고, 거래 조건이 실제로 타당할 때만 시장에 진입하는 것입니다.

이 시스템은 높은 거래 빈도를 추구하지 않으며, “모든 틱을 잡으려” 하지도 않습니다. 대신 시장을 선별적으로 분석하여, 불확실성이 높은 구간을 피하고 적절한 국면에서만 거래를 수행합니다.

REAL TRADING SIGNAL (실거래 시그널)

https://www.mql5.com/en/signals/2351970

시작 가격 — $299.

5개 라이선스가 판매될 때마다 가격은 $50씩 인상됩니다.

주요 특징

자본 보호 중심 설계

거래 로직은 잔고 보존과 리스크 제한을 중심으로 구성되어 있으며, 공격적인 자금 증폭 전략을 사용하지 않습니다.

시장 환경 적응

Sentinel FX는 변동성과 가격 움직임을 포함한 현재 시장 상태를 평가하고, 적합한 시장 국면에서만 거래합니다.

명확하고 투명한 로직

복잡한 설정이나 과도한 파라미터가 없습니다. 설치와 사용이 간단하며, 지속적인 사용자 개입이 필요하지 않습니다.

통제된 거래 빈도

무분별한 거래를 피하고, 조건이 확인된 경우에만 포지션을 개설합니다.

장기 운용에 최적화

단기 실험용이 아닌, 안정적이고 일관된 장기 운용을 목표로 설계되었습니다.

거래 정보

거래 상품: XAUUSD (금)

타임프레임: H1

최소 입금액: $100부터

최소 레버리지: 1:20부터

브로커 유형: ECN 브로커 권장

시스템 핵심 파라미터

마틴게일 전략 없음

그리드 트레이딩 없음

손실 포지션 물타기 없음

위험한 자금 관리 기법 미사용

모든 거래에 고정 Stop Loss 및 Take Profit 적용

다양한 브로커 환경에서 안정적인 동작

간단한 설치 및 설정

FTMO 및 기타 프롭 트레이딩 회사에 적합

Sentinel FX가 적합한 대상

공격성보다 안정성을 중시하는 트레이더

구조적이고 규율 있는 트레이딩을 선호하는 사용자

큰 손실폭과 불안정한 시스템에 지친 트레이더

핵심 철학

Sentinel FX는 빠른 수익을 약속하는 도구가 아닙니다.

통제, 논리, 일관성을 중심으로 한 차분하고 규율 있는 트레이딩 시스템입니다.

면책 조항

금융 시장 거래에는 위험이 따르며, 과거의 성과가 미래의 결과를 보장하지 않습니다.