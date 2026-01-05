Sentinel FX MT5

Sentinel FX — Capital Defense System

（资本防御系统）

Sentinel FX 是一款专注于风险控制和真实市场环境下稳定交易表现的智能交易系统。其核心目标是在条件真正合理时入场交易，并始终以保护资金为首要任务。

该系统并不追求高频交易，也不会试图“捕捉每一个价格波动”。相反，它以选择性交易为原则，通过市场过滤机制，主动避开不确定性较高的交易阶段。

REAL TRADING SIGNAL（真实交易信号）

https://www.mql5.com/en/signals/2351970

起始价格为 299 美元。

每售出 5 份拷贝，价格将上涨 50 美元。

核心特点

以资金保护为核心

交易逻辑围绕资金安全与风险限制构建，避免激进的资金放大策略。

适应市场环境变化

Sentinel FX 会综合评估当前市场状态，包括波动性和价格行为，仅在合适的市场阶段进行交易。

清晰、透明的交易逻辑

无复杂设置、无参数堆叠，安装与使用简单，不需要持续人工干预。

受控的交易频率

系统避免无序交易，仅在确认条件满足时才执行交易。

适合长期稳定运行

该系统为长期、持续使用而设计，而非短期实验性交易。

交易信息

交易品种：XAUUSD（黄金）

交易周期：H1

最低入金：100 美元起

最低杠杆：1:20 起

经纪商类型：推荐使用 ECN 经纪商

系统核心参数

无马丁格尔策略

无网格交易

不进行亏损仓位加仓

不使用高风险资金管理方式

每笔交易均设有固定止损与止盈

对不同经纪商环境具备良好稳定性

安装与配置简单

适用于 FTMO 及其他自营交易公司（Prop Firms）

适合人群

重视稳定性而非激进交易的交易者

偏好结构化、纪律化交易方式的用户

已对高回撤和不稳定系统感到疲惫的交易者

核心理念

Sentinel FX 并不是一个承诺快速收益的工具。

它是一套以控制、逻辑和一致性为核心的冷静、纪律化交易系统。

免责声明

金融市场交易存在风险，过往表现不代表未来结果。