Sentinel FX MT5
- Uzman Danışmanlar
- Aung Kaung Htet
- Sürüm: 1.0
- Etkinleştirmeler: 10
Sentinel FX — Capital Defense System
(Sermaye Savunma Sistemi)
Sentinel FX, gerçek piyasa koşullarında istikrar ve risk kontrolüne güçlü bir şekilde odaklanılarak geliştirilmiş bir Uzman Danışmandır (Expert Advisor). Temel amacı, sermayeyi korumak ve yalnızca işlem koşulları gerçekten uygun olduğunda piyasaya girmektir.
Sistem yüksek işlem sıklığını hedeflemez ve “her tik’i yakalamaya” çalışmaz. Bunun yerine piyasayı seçici şekilde filtreler ve yüksek belirsizlik dönemlerinden bilinçli olarak kaçınır.
REAL TRADING SIGNAL (Gerçek İşlem Sinyali)
https://www.mql5.com/en/signals/2351970
Başlangıç fiyatı — 299 $.
Her 5 kopya satışından sonra fiyat 50 $ artar.
Temel Özellikler
Sermaye korumasına odaklı yapı
İşlem mantığı, bakiyenin korunması ve riskin sınırlandırılması üzerine kuruludur; agresif büyüme yöntemleri kullanılmaz.
Piyasa koşullarına uyum
Sentinel FX, volatilite ve fiyat davranışı dahil olmak üzere mevcut piyasa durumunu analiz eder ve yalnızca uygun piyasa fazlarında işlem yapar.
Net ve şeffaf mantık
Karmaşık ayarlar veya aşırı parametreler yoktur. Kurulum ve kullanım basittir, sürekli kullanıcı takibi gerektirmez.
Kontrollü işlem sıklığı
Sistem düzensiz işlemlerden kaçınır ve yalnızca doğrulanmış koşullar altında pozisyon açar.
Uzun vadeli kullanım için tasarlandı
Kısa vadeli denemeler için değil, istikrarlı ve tutarlı uzun vadeli kullanım için geliştirilmiştir.
İşlem Bilgileri
İşlem aracı: XAUUSD (Altın)
Zaman dilimi: H1
Minimum depozito: 100 $’dan itibaren
Minimum kaldıraç: 1:20’den itibaren
Broker tipi: ECN broker önerilir
Sistemin Temel Parametreleri
-
Martingale yok
-
Grid trading yok
-
Zarardaki pozisyonları ortalama yok
-
Tehlikeli sermaye yönetimi teknikleri yok
-
Her işlem için sabit Stop Loss ve Take Profit
-
Farklı broker koşullarında istikrarlı çalışma
-
Kolay kurulum ve yapılandırma
-
FTMO ve diğer prop firmalar için uygun
Sentinel FX Kimler İçin Uygundur?
-
Agresiflikten ziyade güvenilirliği ön planda tutan trader’lar
-
Yapılandırılmış ve disiplinli bir yaklaşımı tercih edenler
-
Yüksek drawdown ve dengesiz sistemlerden yorulmuş kullanıcılar
Temel Felsefe
Sentinel FX, hızlı kazanç vaat eden bir araç değildir.
Kontrol, mantık ve tutarlılık üzerine kurulu sakin ve disiplinli bir işlem sistemidir.
Yasal Uyarı
Finansal piyasalarda işlem yapmak risk içerir. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.