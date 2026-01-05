Sentinel FX MT5

Sentinel FX — Capital Defense System

(Sermaye Savunma Sistemi)

Sentinel FX, gerçek piyasa koşullarında istikrar ve risk kontrolüne güçlü bir şekilde odaklanılarak geliştirilmiş bir Uzman Danışmandır (Expert Advisor). Temel amacı, sermayeyi korumak ve yalnızca işlem koşulları gerçekten uygun olduğunda piyasaya girmektir.

Sistem yüksek işlem sıklığını hedeflemez ve “her tik’i yakalamaya” çalışmaz. Bunun yerine piyasayı seçici şekilde filtreler ve yüksek belirsizlik dönemlerinden bilinçli olarak kaçınır.

REAL TRADING SIGNAL (Gerçek İşlem Sinyali)

https://www.mql5.com/en/signals/2351970

Başlangıç fiyatı — 299 $.

Her 5 kopya satışından sonra fiyat 50 $ artar.

Temel Özellikler

Sermaye korumasına odaklı yapı

İşlem mantığı, bakiyenin korunması ve riskin sınırlandırılması üzerine kuruludur; agresif büyüme yöntemleri kullanılmaz.

Piyasa koşullarına uyum

Sentinel FX, volatilite ve fiyat davranışı dahil olmak üzere mevcut piyasa durumunu analiz eder ve yalnızca uygun piyasa fazlarında işlem yapar.

Net ve şeffaf mantık

Karmaşık ayarlar veya aşırı parametreler yoktur. Kurulum ve kullanım basittir, sürekli kullanıcı takibi gerektirmez.

Kontrollü işlem sıklığı

Sistem düzensiz işlemlerden kaçınır ve yalnızca doğrulanmış koşullar altında pozisyon açar.

Uzun vadeli kullanım için tasarlandı

Kısa vadeli denemeler için değil, istikrarlı ve tutarlı uzun vadeli kullanım için geliştirilmiştir.

İşlem Bilgileri

İşlem aracı: XAUUSD (Altın)

Zaman dilimi: H1

Minimum depozito: 100 $’dan itibaren

Minimum kaldıraç: 1:20’den itibaren

Broker tipi: ECN broker önerilir

Sistemin Temel Parametreleri

Martingale yok

Grid trading yok

Zarardaki pozisyonları ortalama yok

Tehlikeli sermaye yönetimi teknikleri yok

Her işlem için sabit Stop Loss ve Take Profit

Farklı broker koşullarında istikrarlı çalışma

Kolay kurulum ve yapılandırma

FTMO ve diğer prop firmalar için uygun

Sentinel FX Kimler İçin Uygundur?

Agresiflikten ziyade güvenilirliği ön planda tutan trader’lar

Yapılandırılmış ve disiplinli bir yaklaşımı tercih edenler

Yüksek drawdown ve dengesiz sistemlerden yorulmuş kullanıcılar

Temel Felsefe

Sentinel FX, hızlı kazanç vaat eden bir araç değildir.

Kontrol, mantık ve tutarlılık üzerine kurulu sakin ve disiplinli bir işlem sistemidir.

Yasal Uyarı

Finansal piyasalarda işlem yapmak risk içerir. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.