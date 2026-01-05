Sentinel FX MT5

Sentinel FX — Capital Defense System

(Sistema de Defensa del Capital)

Sentinel FX es un Asesor Experto diseñado con un fuerte enfoque en el control del riesgo y la estabilidad en condiciones reales de mercado. Su objetivo principal es proteger el capital y entrar en el mercado solo cuando las condiciones son realmente justificadas.

El asesor no busca una alta frecuencia de operaciones ni intenta “capturar cada tick”. En su lugar, opera de forma selectiva, filtrando el mercado y evitando periodos de alta incertidumbre.

REAL TRADING SIGNAL (Señal de Trading Real)

https://www.mql5.com/en/signals/2351970

Precio inicial — $299.

Después de cada 5 copias vendidas, el precio aumenta en $50.

Características Clave

Enfoque en la protección del capital

La lógica de trading está construida en torno a la preservación del balance y la limitación del riesgo, evitando métodos agresivos de crecimiento del depósito.

Adaptación a las condiciones del mercado

Sentinel FX evalúa el estado actual del mercado, incluyendo la volatilidad y el comportamiento del precio, y opera únicamente en fases favorables.

Lógica clara y transparente

Sin configuraciones complejas ni parámetros sobrecargados. La instalación y el uso no requieren supervisión constante.

Frecuencia de operaciones controlada

El sistema evita el trading caótico y abre posiciones solo cuando existen condiciones confirmadas.

Diseñado para uso a largo plazo

El asesor está pensado para una operación estable y consistente, no para experimentos de corto plazo.

Información de Trading

Instrumento de trading: XAUUSD (Oro)

Marco temporal: H1

Depósito mínimo: desde $100

Apalancamiento mínimo: desde 1:20

Tipo de bróker: se recomienda bróker ECN

Parámetros Principales del Sistema

Sin martingala

Sin trading en rejilla (grid)

Sin promediar posiciones perdedoras

Sin técnicas peligrosas de gestión del capital

Stop Loss y Take Profit fijos en cada operación

Comportamiento estable con diferentes brókers

Instalación y configuración sencillas

Apto para FTMO y otras firmas de prop trading

¿Para quién es Sentinel FX?

traders que priorizan la fiabilidad sobre la agresividad

quienes valoran un enfoque estructurado y disciplinado

usuarios cansados de grandes drawdowns y sistemas inestables

Filosofía Central

Sentinel FX no es una herramienta de promesas rápidas.

Es un sistema de trading tranquilo y disciplinado, enfocado en el control, la lógica y la consistencia.

Aviso Legal

El trading en los mercados financieros implica riesgos. Los resultados pasados no garantizan rendimientos futuros.