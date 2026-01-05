Sentinel FX MT5
- Asesores Expertos
- Aung Kaung Htet
- Versión: 1.0
- Activaciones: 10
Sentinel FX — Capital Defense System
(Sistema de Defensa del Capital)
Sentinel FX es un Asesor Experto diseñado con un fuerte enfoque en el control del riesgo y la estabilidad en condiciones reales de mercado. Su objetivo principal es proteger el capital y entrar en el mercado solo cuando las condiciones son realmente justificadas.
El asesor no busca una alta frecuencia de operaciones ni intenta “capturar cada tick”. En su lugar, opera de forma selectiva, filtrando el mercado y evitando periodos de alta incertidumbre.
REAL TRADING SIGNAL (Señal de Trading Real)
https://www.mql5.com/en/signals/2351970
Precio inicial — $299.
Después de cada 5 copias vendidas, el precio aumenta en $50.
Características Clave
Enfoque en la protección del capital
La lógica de trading está construida en torno a la preservación del balance y la limitación del riesgo, evitando métodos agresivos de crecimiento del depósito.
Adaptación a las condiciones del mercado
Sentinel FX evalúa el estado actual del mercado, incluyendo la volatilidad y el comportamiento del precio, y opera únicamente en fases favorables.
Lógica clara y transparente
Sin configuraciones complejas ni parámetros sobrecargados. La instalación y el uso no requieren supervisión constante.
Frecuencia de operaciones controlada
El sistema evita el trading caótico y abre posiciones solo cuando existen condiciones confirmadas.
Diseñado para uso a largo plazo
El asesor está pensado para una operación estable y consistente, no para experimentos de corto plazo.
Información de Trading
Instrumento de trading: XAUUSD (Oro)
Marco temporal: H1
Depósito mínimo: desde $100
Apalancamiento mínimo: desde 1:20
Tipo de bróker: se recomienda bróker ECN
Parámetros Principales del Sistema
-
Sin martingala
-
Sin trading en rejilla (grid)
-
Sin promediar posiciones perdedoras
-
Sin técnicas peligrosas de gestión del capital
-
Stop Loss y Take Profit fijos en cada operación
-
Comportamiento estable con diferentes brókers
-
Instalación y configuración sencillas
-
Apto para FTMO y otras firmas de prop trading
¿Para quién es Sentinel FX?
-
traders que priorizan la fiabilidad sobre la agresividad
-
quienes valoran un enfoque estructurado y disciplinado
-
usuarios cansados de grandes drawdowns y sistemas inestables
Filosofía Central
Sentinel FX no es una herramienta de promesas rápidas.
Es un sistema de trading tranquilo y disciplinado, enfocado en el control, la lógica y la consistencia.
Aviso Legal
El trading en los mercados financieros implica riesgos. Los resultados pasados no garantizan rendimientos futuros.