Japan AI Exo Scalp EA v5.55

Consenso de IA em três etapas com GPT‑5, o3 e GPT‑4.1 × engenharia financeira japonesa × aprendizado dinâmico de liquidez — EA de scalping algorítmico exclusivo para MT5

Agora com suporte a contas de spread zero, alternância de lote por Risk% e proteção overnight reforçada.

Com calibração totalmente automática, aprendizado de estabilidade em tempo real e filtro dinâmico de spread aprimorado, reforça significativamente a estabilidade em produção, a reprodutibilidade da lógica e a adaptação a mercados de alta frequência.





Visão geral

Aprendizado em tempo real × engenharia financeira japonesa × algoritmo de consenso “AI Arrow” – sinais de consenso triplo de GPT‑5 / o3 / GPT‑4.1

de GPT‑5 / o3 / GPT‑4.1 Consenso selecionável: modo “All Agree” ou 2‑de‑3

Calibração totalmente automática + retuning dinâmico (adapta‑se ao mercado e ao broker)

(adapta‑se ao mercado e ao broker) “v5 Smart Liquidity” – avalia spread, número de ticks, volume e estabilidade de preço para controlar entradas

Aprendizado de estabilidade em tempo real – atualiza dinamicamente os limiares de qualidade com p50/p75/p90

– atualiza dinamicamente os limiares de qualidade com p50/p75/p90 Filtro dinâmico de spread aprimorado – suporte oficial a contas de spread zero

– suporte oficial a contas de spread zero Alternância de lote Fixo/Risk%. Dimensionamento dinâmico com Risk% + SL efetivo

SL/TP com base em ATR/ADR + trailing/BE/fechamento parcial/reconsulta para gestão de risco avançada

Proteções de fim de semana e madrugada, limite de drawdown diário, exportação CSV

Painel de IA com múltiplos magic numbers (desempenho e qualidade em tempo real)

Descrição do EA

No v5.55 foram implementados suporte oficial a contas de spread zero, alternância de lote por Risk% e proteção overnight reforçada.

Mesmo sem a mediana formada, a decisão usa floor pips, estabilizando a operação em momentos de baixa liquidez ou logo após a inicialização. O lote pode ser fixo ou Risk%, melhorando a reprodutibilidade em backtests e contas reais. Para janelas de madrugada/fim de semana, há prevenção de fechamentos incorretos, garantindo robustez em produção.

A gestão de risco avançada automatiza trailing, BE, fechamento parcial, reconsulta e limite diário de perdas conforme ATR/ADR. Períodos de risco (grandes notícias, madrugada, fins de semana) são evitados automaticamente.

Principais atualizações do v5.55

Filtro dinâmico de spread remodelado – suporte oficial a spread zero, fallback automático para floor pips e supressão de logs

– suporte oficial a spread zero, fallback automático para floor pips e supressão de logs Alternância de lote Fixo/Risk% – seleção explícita via UseFixedLot; dimensionamento dinâmico com Risk% + SL

– seleção explícita via UseFixedLot; dimensionamento dinâmico com Risk% + SL Proteção overnight reforçada – tolerância de ±5 minutos, prevenção de execuções duplicadas, apenas posições abertas no dia

– tolerância de ±5 minutos, prevenção de execuções duplicadas, apenas posições abertas no dia Aprendizado de estabilidade em tempo real – cálculo de p50/p75/p90 a partir de 200 amostras com ajuste automático

– cálculo de p50/p75/p90 a partir de 200 amostras com ajuste automático Logs de diagnóstico simplificados para evitar inundação

Melhorias gerais de estabilidade e reprodutibilidade (spreads baixos, mercado ralo e pré/pós‑notícias)

Preço

$699 (impostos inclusos) – campanha 30% OFF

(impostos inclusos) – campanha 30% OFF A cada 10 licenças vendidas, aumenta $100

Preço final: $1,899

Aluguel por 3 meses: $499

*Os preços podem mudar gradualmente conforme a demanda.

Fluxo de trading totalmente automático orientado por IA

Fechamento da barra → cálculo de indicadores e métricas de qualidade de liquidez Painel de IA exibe estatísticas multi‑magic e qualidade de mercado em tempo real Somente após passar pelos filtros dinâmicos de spread/volume/estabilidade ocorre o consenso de IA O consenso decide BUY / SELL / NO SL/TP vinculados ao ATR/ADR → monitoramento automático de BE/Trailing/Partial/PeakDD Antes do DD diário, fins de semana, madrugada ou grandes notícias, novas entradas são interrompidas e posições são fechadas

Ambiente recomendado

EURUSD / USDJPY / XAUUSD / BTCUSD; pares principais em M15–H1; recomendadas contas ECN/Raw (melhor desempenho com spreads ultrabaixos)

Principais recursos

Item Detalhes Consenso de IA em três etapas Sinais de alta precisão com GPT‑5, o3 e GPT‑4.1 Calibração dinâmica Otimização automática em ~15 minutos e adaptação contínua ao mercado Aprendizado de estabilidade Atualiza limiares ideais por par com 200 amostras v5 Smart Liquidity Controle abrangente da qualidade de entrada (spread, tics, volume, estabilidade) Filtro dinâmico de spread Mediana × fator de tolerância + floor pips; suporte oficial a spread zero Técnicos multidimensionais + IA RSI, BB, MACD, S/R, Pivot + tendência de longo prazo, sentimento e resumos de notícias Gestão de risco avançada BE, trailing, fechamento parcial, reconsulta e limite de DD diário com base em ATR/ADR Proteção em fins de semana/madrugada/notícias Detecta períodos de risco e fecha posições automaticamente Painel de IA Exibição no gráfico de todas as posições e métricas de qualidade para múltiplos magic numbers Registro em CSV Salva todo o histórico de trades em CSV para verificação e análise externa

Perguntas frequentes

Q: Funciona no MT4?

A: Este produto é apenas para MT5. O MT4 não é mais suportado.

Q: A chave da OpenAI API está incluída?

A: Não. Crie sua própria conta na OpenAI e obtenha a chave de API.

Q: Posso fazer backtest?

A: Devido às chamadas da API do GPT, o Strategy Tester do MT5 não reproduz totalmente os resultados. Recomendamos teste em conta demo.

Q: Há suporte?

A: Sim. Respondemos rapidamente por mensagens do MQL5 e nos comentários do produto. Publicamos arquivos de configuração e guias continuamente.

Manual, Set Files e FAQ estendido

Isenção de responsabilidade

Os lucros e perdas decorrentes do uso deste EA são de sua inteira responsabilidade. O desempenho pode variar conforme as condições de mercado, o ambiente de rede e as condições do broker.

© 2025 AI Trader KYO