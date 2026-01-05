Sentinel FX MT5

Sentinel FX — Capital Defense System

（資本防御システム）

Sentinel FX は、実際の市場環境における安定性とリスク管理に重点を置いて設計されたエキスパートアドバイザーです。主な目的は、資本を保護し、取引条件が本当に正当な場合にのみ市場へ参入することです。

本システムは高頻度取引を目的とせず、「すべてのティックを捉える」ことも行いません。代わりに、市場を選別し、不確実性が高い局面を回避しながら、厳選したタイミングで取引を行います。

REAL TRADING SIGNAL（リアルトレードシグナル）
https://www.mql5.com/en/signals/2351970

開始価格：299ドル。
5本販売されるごとに、価格は50ドルずつ上昇します。

主な特徴

資本保護を最優先
取引ロジックは残高の維持とリスク制限を中心に構築されており、攻撃的な資金拡大手法は使用しません。

市場環境への適応
Sentinel FX は、ボラティリティや価格の動きを含む市場状況を評価し、適切なフェーズでのみ取引を行います。

明確で透明なロジック
複雑な設定や過剰なパラメータはありません。インストールと運用はシンプルで、常時監視を必要としません。

取引頻度の管理
無秩序な取引を避け、条件が確認された場合にのみポジションを開きます。

長期運用を想定
短期的な実験ではなく、安定した長期運用を目的として設計されています。

取引情報

取引銘柄：XAUUSD（ゴールド）
時間足：H1
最低入金額：100ドルから
最低レバレッジ：1:20 から
ブローカータイプ：ECNブローカー推奨

システムの主なパラメータ

  • マーチンゲールなし

  • グリッド取引なし

  • 含み損ポジションのナンピンなし

  • 危険な資金管理手法を使用しない

  • すべての取引に固定のストップロスとテイクプロフィット

  • 異なるブローカー環境でも安定した動作

  • 簡単なインストールと設定

  • FTMO およびその他のプロップファームに対応

Sentinel FX が適している方

  • 攻撃性よりも信頼性を重視するトレーダー

  • 構造的で規律ある取引を好む方

  • 大きなドローダウンや不安定なシステムに疲れている方

基本コンセプト

Sentinel FX は、短期間での利益を約束するツールではありません。
制御・論理・一貫性を重視した、冷静で規律あるトレーディングシステムです。

免責事項
金融市場での取引にはリスクが伴います。過去の実績は将来の結果を保証するものではありません。


