Sentinel FX MT5

Sentinel FX — Capital Defense System

(Sistema di Difesa del Capitale)

Sentinel FX è un–Expert Advisor progettato con un forte focus sul controllo del rischio e sulla stabilità in condizioni di mercato reali. Il suo obiettivo principale è proteggere il capitale ed entrare nel mercato solo quando le condizioni di trading sono realmente giustificate.

Il sistema non punta a un’elevata frequenza di operazioni e non tenta di “catturare ogni tick”. Al contrario, opera in modo selettivo, filtra il mercato ed evita le fasi di elevata incertezza.

REAL TRADING SIGNAL (Segnale di Trading Reale)

https://www.mql5.com/en/signals/2351970

Prezzo iniziale — $299.

Dopo ogni 5 copie vendute, il prezzo aumenta di $50.

Caratteristiche Principali

Focus sulla protezione del capitale

La logica di trading è costruita attorno alla preservazione del saldo e alla limitazione del rischio, evitando metodi aggressivi di crescita del deposito.

Adattamento alle condizioni di mercato

Sentinel FX analizza lo stato attuale del mercato, inclusi volatilità e comportamento del prezzo, e opera solo nelle fasi di mercato più adatte.

Logica chiara e trasparente

Nessuna configurazione complessa o parametri sovraccarichi. Installazione e utilizzo semplici, senza necessità di supervisione costante.

Frequenza di trading controllata

Il sistema evita il trading caotico e apre posizioni solo quando le condizioni sono confermate.

Progettato per l’uso a lungo termine

L’Expert Advisor è pensato per un funzionamento stabile e coerente, non per esperimenti di breve periodo.

Informazioni di Trading

Strumento di trading: XAUUSD (Oro)

Timeframe: H1

Deposito minimo: da $100

Leva minima: da 1:20

Tipo di broker: broker ECN consigliato

Parametri Principali del Sistema

Nessun martingale

Nessun grid trading

Nessun averaging delle posizioni in perdita

Nessuna tecnica di gestione del capitale ad alto rischio

Stop Loss e Take Profit fissi per ogni operazione

Comportamento stabile con diversi broker

Installazione e configurazione semplici

Adatto a FTMO e altre prop firm

Per chi è adatto Sentinel FX

trader che privilegiano l’affidabilità rispetto all’aggressività

utenti che apprezzano un approccio strutturato e disciplinato

trader stanchi di drawdown elevati e sistemi instabili

Filosofia Centrale

Sentinel FX non è uno strumento di promesse rapide.

È un sistema di trading calmo e disciplinato, focalizzato su controllo, logica e coerenza.

Disclaimer

Il trading sui mercati finanziari comporta rischi. I risultati passati non garantiscono risultati futuri.