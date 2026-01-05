Sentinel FX MT5
- Experts
- Aung Kaung Htet
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 10
Sentinel FX — Capital Defense System
(Sistema di Difesa del Capitale)
Sentinel FX è un–Expert Advisor progettato con un forte focus sul controllo del rischio e sulla stabilità in condizioni di mercato reali. Il suo obiettivo principale è proteggere il capitale ed entrare nel mercato solo quando le condizioni di trading sono realmente giustificate.
Il sistema non punta a un’elevata frequenza di operazioni e non tenta di “catturare ogni tick”. Al contrario, opera in modo selettivo, filtra il mercato ed evita le fasi di elevata incertezza.
REAL TRADING SIGNAL (Segnale di Trading Reale)
https://www.mql5.com/en/signals/2351970
Prezzo iniziale — $299.
Dopo ogni 5 copie vendute, il prezzo aumenta di $50.
Caratteristiche Principali
Focus sulla protezione del capitale
La logica di trading è costruita attorno alla preservazione del saldo e alla limitazione del rischio, evitando metodi aggressivi di crescita del deposito.
Adattamento alle condizioni di mercato
Sentinel FX analizza lo stato attuale del mercato, inclusi volatilità e comportamento del prezzo, e opera solo nelle fasi di mercato più adatte.
Logica chiara e trasparente
Nessuna configurazione complessa o parametri sovraccarichi. Installazione e utilizzo semplici, senza necessità di supervisione costante.
Frequenza di trading controllata
Il sistema evita il trading caotico e apre posizioni solo quando le condizioni sono confermate.
Progettato per l’uso a lungo termine
L’Expert Advisor è pensato per un funzionamento stabile e coerente, non per esperimenti di breve periodo.
Informazioni di Trading
Strumento di trading: XAUUSD (Oro)
Timeframe: H1
Deposito minimo: da $100
Leva minima: da 1:20
Tipo di broker: broker ECN consigliato
Parametri Principali del Sistema
-
Nessun martingale
-
Nessun grid trading
-
Nessun averaging delle posizioni in perdita
-
Nessuna tecnica di gestione del capitale ad alto rischio
-
Stop Loss e Take Profit fissi per ogni operazione
-
Comportamento stabile con diversi broker
-
Installazione e configurazione semplici
-
Adatto a FTMO e altre prop firm
Per chi è adatto Sentinel FX
-
trader che privilegiano l’affidabilità rispetto all’aggressività
-
utenti che apprezzano un approccio strutturato e disciplinato
-
trader stanchi di drawdown elevati e sistemi instabili
Filosofia Centrale
Sentinel FX non è uno strumento di promesse rapide.
È un sistema di trading calmo e disciplinato, focalizzato su controllo, logica e coerenza.
Disclaimer
Il trading sui mercati finanziari comporta rischi. I risultati passati non garantiscono risultati futuri.