Sentinel FX MT5

Sentinel FX — Capital Defense System

(Sistema di Difesa del Capitale)

Sentinel FX è un–Expert Advisor progettato con un forte focus sul controllo del rischio e sulla stabilità in condizioni di mercato reali. Il suo obiettivo principale è proteggere il capitale ed entrare nel mercato solo quando le condizioni di trading sono realmente giustificate.

Il sistema non punta a un’elevata frequenza di operazioni e non tenta di “catturare ogni tick”. Al contrario, opera in modo selettivo, filtra il mercato ed evita le fasi di elevata incertezza.

REAL TRADING SIGNAL (Segnale di Trading Reale)
https://www.mql5.com/en/signals/2351970

Prezzo iniziale — $299.
Dopo ogni 5 copie vendute, il prezzo aumenta di $50.

Caratteristiche Principali

Focus sulla protezione del capitale
La logica di trading è costruita attorno alla preservazione del saldo e alla limitazione del rischio, evitando metodi aggressivi di crescita del deposito.

Adattamento alle condizioni di mercato
Sentinel FX analizza lo stato attuale del mercato, inclusi volatilità e comportamento del prezzo, e opera solo nelle fasi di mercato più adatte.

Logica chiara e trasparente
Nessuna configurazione complessa o parametri sovraccarichi. Installazione e utilizzo semplici, senza necessità di supervisione costante.

Frequenza di trading controllata
Il sistema evita il trading caotico e apre posizioni solo quando le condizioni sono confermate.

Progettato per l’uso a lungo termine
L’Expert Advisor è pensato per un funzionamento stabile e coerente, non per esperimenti di breve periodo.

Informazioni di Trading

Strumento di trading: XAUUSD (Oro)
Timeframe: H1
Deposito minimo: da $100
Leva minima: da 1:20
Tipo di broker: broker ECN consigliato

Parametri Principali del Sistema

  • Nessun martingale

  • Nessun grid trading

  • Nessun averaging delle posizioni in perdita

  • Nessuna tecnica di gestione del capitale ad alto rischio

  • Stop Loss e Take Profit fissi per ogni operazione

  • Comportamento stabile con diversi broker

  • Installazione e configurazione semplici

  • Adatto a FTMO e altre prop firm

Per chi è adatto Sentinel FX

  • trader che privilegiano l’affidabilità rispetto all’aggressività

  • utenti che apprezzano un approccio strutturato e disciplinato

  • trader stanchi di drawdown elevati e sistemi instabili

Filosofia Centrale

Sentinel FX non è uno strumento di promesse rapide.
È un sistema di trading calmo e disciplinato, focalizzato su controllo, logica e coerenza.

Disclaimer
Il trading sui mercati finanziari comporta rischi. I risultati passati non garantiscono risultati futuri.


Altri dall’autore
NemyX Core V2
Aung Kaung Htet
5 (2)
Experts
NemyX Core V2 — Trading preciso attraverso l’intelligenza strutturale Importante: Dopo l’acquisto, ti prego di inviarmi un messaggio privato per ricevere il tuo pacchetto di installazione personalizzato e le istruzioni di configurazione ottimizzate in base al tuo broker e al tipo di conto. Segnale live:   https://www.mql5.com/en/signals/2329041 Offerta attuale: Le prossime 10 copie sono disponibili a 329 USD , dopodiché il prezzo aumenterà a 529 USD . NemyX Core V2 è un sistema avanzato di trad
AuriON AI System EA MT5
Aung Kaung Htet
5 (2)
Experts
AuriON AI System EA Il trading ridefinito dall’intelligenza. Importante: dopo l'acquisto, ti prego di inviarmi un messaggio privato per ricevere il tuo pacchetto di installazione personalizzato e le istruzioni per la configurazione. Offerta attuale: Le prossime 10 copie sono disponibili a $449 , dopodiché il prezzo aumenterà a $599 . I. Introduzione AuriON è un sistema di trading cognitivo che integra esecuzione algoritmica, apprendimento automatico e intelligenza artificiale. È basato sull’arc
Filtro:
Nessuna recensione
Rispondi alla recensione