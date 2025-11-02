AuriON AI System EA MT5
- Experts
- Aung Kaung Htet
- Versão: 1.1
- Atualizado: 4 dezembro 2025
- Ativações: 14
O trading redefinido pela inteligência.
Importante: após a compra, por favor envie-me uma mensagem privada para receber o seu pacote de instalação personalizado e as instruções de configuração.
Oferta atual:
As próximas 10 cópias estão disponíveis por $449, depois o preço aumentará para $599.
I. Introdução
AuriON é um sistema de trading cognitivo que integra execução algorítmica, aprendizado de máquina e inteligência artificial.
O sistema é construído sobre a arquitetura Deep Neural Cognition, com o módulo integrado Multilayer GPT Integration Engine, compatível com os modelos GPT-4o, GPT-4.1 e GPT-5.
AuriON representa uma das primeiras soluções avançadas de trading baseadas em IA disponíveis no mercado, combinando um algoritmo autônomo, um assistente inteligente interativo e um ambiente analítico unificado.
O sistema atua como uma inteligência de trading independente, capaz de analisar, adaptar-se e interpretar dados de mercado em tempo real.
O projeto foi desenvolvido como uma solução de nível institucional que combina execução automatizada, controle analítico e tecnologia neural para apoiar a tomada de decisões do trader.
Instrumento de Negociação
Atualmente, o AuriON AI System EA opera exclusivamente no XAUUSD (Ouro) utilizando o timeframe H1 (1 hora), onde demonstra desempenho ideal e estabilidade consistente a longo prazo.
O sistema está sendo ativamente otimizado para incluir outros instrumentos de negociação — incluindo os principais pares de moedas e CFDs de índices — que serão adicionados em futuras atualizações.
Cada nova configuração continuará a refletir os princípios fundamentais do AuriON: inteligência cognitiva, execução adaptativa e estabilidade em nível institucional.
II. Operação em Conta Real
Todas as operações são executadas sob condições reais de mercado, sem contas centavo ou simulações.
O desempenho pode ser acompanhado publicamente através do sinal oficial do MT5.
III. Nebula Assistant (Camada de Interação com IA)
O módulo Nebula Assistant, baseado no Multilayer GPT Integration Engine, permite interação direta entre o trader e a inteligência artificial dentro do MetaTrader 5.
Principais funcionalidades:
-
Análise contextual das condições de mercado.
-
Explicação da lógica e dos fundamentos das decisões de trading.
-
Adaptação dinâmica ao símbolo e à volatilidade atuais.
O Nebula Assistant faz parte do núcleo cognitivo do AuriON, oferecendo suporte analítico e contextual ao usuário.
IV. Inteligência Pré-Operacional
O módulo Trading realiza análise completa antes da abertura de uma operação:
-
Relação Risco/Recompensa (Risk / Reward Ratio).
-
Stop Loss / Take Profit.
-
Ordens OCO (One Cancels Other).
-
Análise de volatilidade baseada no ADR.
O painel fornece estimativas de exposição e retorno potenciais antes da execução da ordem, promovendo uma gestão de risco disciplinada.
V. Painel de Trading Inteligente
O painel do AuriON unifica execução, análise e gerenciamento de risco:
-
Calculadora de risco integrada e módulo de controle de ordens.
-
Visualização Sparkline com timeframes de M1 a D1.
-
Funções de fechamento parcial e trailing dinâmico.
Esse ambiente integrado elimina a necessidade de plataformas analíticas externas.
VI. Gerenciamento de Posições
O módulo de gerenciamento inclui:
-
Close All / Profit / Loss / Pending / Symbol.
-
BE All / BE XAUUSD / Trail Now.
-
Partial Close (10 %, 25 %, 50 %).
-
Adaptive BE+ / Dynamic Trailing Logic.
Essas funções proporcionam controle estruturado e execução precisa em todas as etapas do processo.
VII. Visualização Sparkline
O módulo Sparkline oferece uma visão microestrutural do mercado.
Permite avaliar rapidamente tendências e volatilidade de curto prazo (M1 – D1), sem alternar entre janelas de gráficos.
O design compacto entrega contexto essencial sem sobrecarregar a interface.
VIII. Shield Protocol 3.0
O Shield Protocol 3.0 introduz um método sistemático de controle de risco.
Componentes principais:
-
Política Zero-Martingale — sem grid, sem médias, sem multiplicadores.
-
Dynamic Risk Limiter — ajuste de volume conforme a volatilidade.
-
Smart Equity Lock — bloqueio automático em movimentos anômalos de preço.
O protocolo reforça a estabilidade operacional e a consistência em diferentes condições de mercado.
IX. Arquitetura Cognitiva
AuriON opera sobre uma estrutura cognitiva de três camadas:
-
Algorithmic Core — geração de sinais e processamento de dados.
-
Neural Cognition Layer — lógica de decisão contextual.
-
Human Interaction Layer (Nebula) — interface de comunicação entre o usuário e a IA.
Essa arquitetura mantém equilíbrio entre automação e supervisão humana.
X. Multilayer GPT Integration Engine
AuriON utiliza uma infraestrutura neural multinível, capaz de se adaptar a diferentes cenários analíticos e operacionais.
Modelos suportados:
-
GPT-4o / GPT-4.1 / GPT-5 — análise cognitiva e previsão avançadas.
-
GPT-4o-mini / GPT-4.1-mini — versões otimizadas para respostas em tempo real.
-
GPT-5-Thinking (em desenvolvimento) — módulo experimental de modelagem estratégica de mercado.
O sistema seleciona automaticamente o modelo ideal de acordo com o contexto e a carga computacional.
XI. Visão Geral de Integração com IA
|Componente
|Função
|Características
|Nebula Assistant
|Interface de interação entre humano e IA
|Análise contextual, interpretação de decisões
|Multilayer GPT Integration Engine
|Orquestração e seleção de modelos GPT
|Escolha automática conforme o contexto
|GPT-4o / GPT-4.1
|Camadas cognitivas principais
|Análise profunda do mercado e do contexto
|GPT-4o-mini / GPT-4.1-mini
|Modelos leves e rápidos
|Baixa latência, respostas imediatas
|GPT-5
|Estrutura analítica avançada
|Modelagem de cenários complexos
|GPT-5-Thinking (em desenvolvimento)
|Módulo estratégico
|Previsão comportamental e estrutural
|Adaptive Model Switching
|Gestão de carga computacional
|Equilíbrio entre velocidade e profundidade
|AI Context Layer
|Adaptação contextual
|Ajuste em tempo real ao símbolo e à volatilidade
A arquitetura GPT estabelece um ambiente analítico multinível, permitindo previsão adaptativa e interpretação cognitiva da dinâmica do mercado.
XII. Princípio Cognitivo
AuriON aplica o conceito de Cognitive Trading, combinando análise estatística, modelagem probabilística e interpretação contextual.
O sistema avalia cenários de mercado com base em probabilidade e fornece suporte analítico orientado por dados.
XIII. Conclusão
AuriON AI System EA é um dos primeiros sistemas cognitivos de trading com integração GPT multicamadas disponíveis no ecossistema MetaTrader.
Combina execução em tempo real, análise inteligente e interação com modelos neurais em um único ambiente operacional.
AuriON foi projetado para uma gestão de trading estruturada, disciplinada e orientada por dados.
AuriON AI System EA — um sistema de trading baseado em inteligência, disciplina e precisão computacional.
Aviso Legal (Disclaimer)
Este documento é fornecido exclusivamente para fins informativos e técnicos.
O AuriON AI System EA não constitui recomendação de investimento e não garante qualquer tipo de resultado financeiro.
O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros.
O usuário é inteiramente responsável por suas decisões de trading e pela gestão do risco ao utilizar o sistema.
I’ve been using this EA for a while now and I’m very satisfied with the results. Only positive emotions so far. The advisor trades safely, and sometimes it closes positions at breakeven — which is absolutely normal and even a very good sign of proper risk control. I highly recommend this product and completely disagree with the negative review posted below. It honestly feels like that comment was made without real experience, or simply a biased attempt. The user didn’t suffer any losses at all, yet rated the EA poorly. From my experience, the system works exactly as intended — stable, safe and intelligent. Recommended.