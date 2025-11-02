AuriON AI System EA MT5

O trading redefinido pela inteligência.

I. Introdução

AuriON é um sistema de trading cognitivo que integra execução algorítmica, aprendizado de máquina e inteligência artificial.

O sistema é construído sobre a arquitetura Deep Neural Cognition, com o módulo integrado Multilayer GPT Integration Engine, compatível com os modelos GPT-4o, GPT-4.1 e GPT-5.

AuriON representa uma das primeiras soluções avançadas de trading baseadas em IA disponíveis no mercado, combinando um algoritmo autônomo, um assistente inteligente interativo e um ambiente analítico unificado.

O sistema atua como uma inteligência de trading independente, capaz de analisar, adaptar-se e interpretar dados de mercado em tempo real.

O projeto foi desenvolvido como uma solução de nível institucional que combina execução automatizada, controle analítico e tecnologia neural para apoiar a tomada de decisões do trader.

Instrumento de Negociação

Atualmente, o AuriON AI System EA opera exclusivamente no XAUUSD (Ouro) utilizando o timeframe H1 (1 hora), onde demonstra desempenho ideal e estabilidade consistente a longo prazo.

O sistema está sendo ativamente otimizado para incluir outros instrumentos de negociação — incluindo os principais pares de moedas e CFDs de índices — que serão adicionados em futuras atualizações.

Cada nova configuração continuará a refletir os princípios fundamentais do AuriON: inteligência cognitiva, execução adaptativa e estabilidade em nível institucional.

II. Operação em Conta Real

Todas as operações são executadas sob condições reais de mercado, sem contas centavo ou simulações.

O desempenho pode ser acompanhado publicamente através do sinal oficial do MT5.

III. Nebula Assistant (Camada de Interação com IA)

O módulo Nebula Assistant, baseado no Multilayer GPT Integration Engine, permite interação direta entre o trader e a inteligência artificial dentro do MetaTrader 5.

Principais funcionalidades:

Análise contextual das condições de mercado.

Explicação da lógica e dos fundamentos das decisões de trading.

Adaptação dinâmica ao símbolo e à volatilidade atuais.

O Nebula Assistant faz parte do núcleo cognitivo do AuriON, oferecendo suporte analítico e contextual ao usuário.

IV. Inteligência Pré-Operacional

O módulo Trading realiza análise completa antes da abertura de uma operação:

Relação Risco/Recompensa (Risk / Reward Ratio) .

Stop Loss / Take Profit .

Ordens OCO (One Cancels Other) .

Análise de volatilidade baseada no ADR.

O painel fornece estimativas de exposição e retorno potenciais antes da execução da ordem, promovendo uma gestão de risco disciplinada.

V. Painel de Trading Inteligente

O painel do AuriON unifica execução, análise e gerenciamento de risco:

Calculadora de risco integrada e módulo de controle de ordens.

Visualização Sparkline com timeframes de M1 a D1.

Funções de fechamento parcial e trailing dinâmico.

Esse ambiente integrado elimina a necessidade de plataformas analíticas externas.

VI. Gerenciamento de Posições

O módulo de gerenciamento inclui:

Close All / Profit / Loss / Pending / Symbol .

BE All / BE XAUUSD / Trail Now .

Partial Close (10 %, 25 %, 50 %) .

Adaptive BE+ / Dynamic Trailing Logic.

Essas funções proporcionam controle estruturado e execução precisa em todas as etapas do processo.

VII. Visualização Sparkline

O módulo Sparkline oferece uma visão microestrutural do mercado.

Permite avaliar rapidamente tendências e volatilidade de curto prazo (M1 – D1), sem alternar entre janelas de gráficos.

O design compacto entrega contexto essencial sem sobrecarregar a interface.

VIII. Shield Protocol 3.0

O Shield Protocol 3.0 introduz um método sistemático de controle de risco.

Componentes principais:

Política Zero-Martingale — sem grid, sem médias, sem multiplicadores. Dynamic Risk Limiter — ajuste de volume conforme a volatilidade. Smart Equity Lock — bloqueio automático em movimentos anômalos de preço.

O protocolo reforça a estabilidade operacional e a consistência em diferentes condições de mercado.

IX. Arquitetura Cognitiva

AuriON opera sobre uma estrutura cognitiva de três camadas:

Algorithmic Core — geração de sinais e processamento de dados. Neural Cognition Layer — lógica de decisão contextual. Human Interaction Layer (Nebula) — interface de comunicação entre o usuário e a IA.

Essa arquitetura mantém equilíbrio entre automação e supervisão humana.

X. Multilayer GPT Integration Engine

AuriON utiliza uma infraestrutura neural multinível, capaz de se adaptar a diferentes cenários analíticos e operacionais.

Modelos suportados:

GPT-4o / GPT-4.1 / GPT-5 — análise cognitiva e previsão avançadas.

GPT-4o-mini / GPT-4.1-mini — versões otimizadas para respostas em tempo real.

GPT-5-Thinking (em desenvolvimento) — módulo experimental de modelagem estratégica de mercado.

O sistema seleciona automaticamente o modelo ideal de acordo com o contexto e a carga computacional.

XI. Visão Geral de Integração com IA

Componente Função Características Nebula Assistant Interface de interação entre humano e IA Análise contextual, interpretação de decisões Multilayer GPT Integration Engine Orquestração e seleção de modelos GPT Escolha automática conforme o contexto GPT-4o / GPT-4.1 Camadas cognitivas principais Análise profunda do mercado e do contexto GPT-4o-mini / GPT-4.1-mini Modelos leves e rápidos Baixa latência, respostas imediatas GPT-5 Estrutura analítica avançada Modelagem de cenários complexos GPT-5-Thinking (em desenvolvimento) Módulo estratégico Previsão comportamental e estrutural Adaptive Model Switching Gestão de carga computacional Equilíbrio entre velocidade e profundidade AI Context Layer Adaptação contextual Ajuste em tempo real ao símbolo e à volatilidade

A arquitetura GPT estabelece um ambiente analítico multinível, permitindo previsão adaptativa e interpretação cognitiva da dinâmica do mercado.

XII. Princípio Cognitivo

AuriON aplica o conceito de Cognitive Trading, combinando análise estatística, modelagem probabilística e interpretação contextual.

O sistema avalia cenários de mercado com base em probabilidade e fornece suporte analítico orientado por dados.

XIII. Conclusão

AuriON AI System EA é um dos primeiros sistemas cognitivos de trading com integração GPT multicamadas disponíveis no ecossistema MetaTrader.

Combina execução em tempo real, análise inteligente e interação com modelos neurais em um único ambiente operacional.

AuriON foi projetado para uma gestão de trading estruturada, disciplinada e orientada por dados.

AuriON AI System EA — um sistema de trading baseado em inteligência, disciplina e precisão computacional.

Aviso Legal (Disclaimer)

Este documento é fornecido exclusivamente para fins informativos e técnicos.

O AuriON AI System EA não constitui recomendação de investimento e não garante qualquer tipo de resultado financeiro.

O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros.

O usuário é inteiramente responsável por suas decisões de trading e pela gestão do risco ao utilizar o sistema.