AuriON AI System EA MT5

5
AuriON AI System EA

O trading redefinido pela inteligência.

Importante: após a compra, por favor envie-me uma mensagem privada para receber o seu pacote de instalação personalizado e as instruções de configuração.

Oferta atual:
As próximas 10 cópias estão disponíveis por $449, depois o preço aumentará para $599.

I. Introdução

AuriON é um sistema de trading cognitivo que integra execução algorítmica, aprendizado de máquina e inteligência artificial.
O sistema é construído sobre a arquitetura Deep Neural Cognition, com o módulo integrado Multilayer GPT Integration Engine, compatível com os modelos GPT-4o, GPT-4.1 e GPT-5.

AuriON representa uma das primeiras soluções avançadas de trading baseadas em IA disponíveis no mercado, combinando um algoritmo autônomo, um assistente inteligente interativo e um ambiente analítico unificado.
O sistema atua como uma inteligência de trading independente, capaz de analisar, adaptar-se e interpretar dados de mercado em tempo real.

O projeto foi desenvolvido como uma solução de nível institucional que combina execução automatizada, controle analítico e tecnologia neural para apoiar a tomada de decisões do trader.

Instrumento de Negociação

Atualmente, o AuriON AI System EA opera exclusivamente no XAUUSD (Ouro) utilizando o timeframe H1 (1 hora), onde demonstra desempenho ideal e estabilidade consistente a longo prazo.

O sistema está sendo ativamente otimizado para incluir outros instrumentos de negociação — incluindo os principais pares de moedas e CFDs de índices — que serão adicionados em futuras atualizações.

Cada nova configuração continuará a refletir os princípios fundamentais do AuriON: inteligência cognitiva, execução adaptativa e estabilidade em nível institucional.

II. Operação em Conta Real

Todas as operações são executadas sob condições reais de mercado, sem contas centavo ou simulações.
O desempenho pode ser acompanhado publicamente através do sinal oficial do MT5.

III. Nebula Assistant (Camada de Interação com IA)

O módulo Nebula Assistant, baseado no Multilayer GPT Integration Engine, permite interação direta entre o trader e a inteligência artificial dentro do MetaTrader 5.

Principais funcionalidades:

  • Análise contextual das condições de mercado.

  • Explicação da lógica e dos fundamentos das decisões de trading.

  • Adaptação dinâmica ao símbolo e à volatilidade atuais.

O Nebula Assistant faz parte do núcleo cognitivo do AuriON, oferecendo suporte analítico e contextual ao usuário.

IV. Inteligência Pré-Operacional

O módulo Trading realiza análise completa antes da abertura de uma operação:

  • Relação Risco/Recompensa (Risk / Reward Ratio).

  • Stop Loss / Take Profit.

  • Ordens OCO (One Cancels Other).

  • Análise de volatilidade baseada no ADR.

O painel fornece estimativas de exposição e retorno potenciais antes da execução da ordem, promovendo uma gestão de risco disciplinada.

V. Painel de Trading Inteligente

O painel do AuriON unifica execução, análise e gerenciamento de risco:

  • Calculadora de risco integrada e módulo de controle de ordens.

  • Visualização Sparkline com timeframes de M1 a D1.

  • Funções de fechamento parcial e trailing dinâmico.

Esse ambiente integrado elimina a necessidade de plataformas analíticas externas.

VI. Gerenciamento de Posições

O módulo de gerenciamento inclui:

  • Close All / Profit / Loss / Pending / Symbol.

  • BE All / BE XAUUSD / Trail Now.

  • Partial Close (10 %, 25 %, 50 %).

  • Adaptive BE+ / Dynamic Trailing Logic.

Essas funções proporcionam controle estruturado e execução precisa em todas as etapas do processo.

VII. Visualização Sparkline

O módulo Sparkline oferece uma visão microestrutural do mercado.
Permite avaliar rapidamente tendências e volatilidade de curto prazo (M1 – D1), sem alternar entre janelas de gráficos.
O design compacto entrega contexto essencial sem sobrecarregar a interface.

VIII. Shield Protocol 3.0

O Shield Protocol 3.0 introduz um método sistemático de controle de risco.

Componentes principais:

  1. Política Zero-Martingale — sem grid, sem médias, sem multiplicadores.

  2. Dynamic Risk Limiter — ajuste de volume conforme a volatilidade.

  3. Smart Equity Lock — bloqueio automático em movimentos anômalos de preço.

O protocolo reforça a estabilidade operacional e a consistência em diferentes condições de mercado.

IX. Arquitetura Cognitiva

AuriON opera sobre uma estrutura cognitiva de três camadas:

  1. Algorithmic Core — geração de sinais e processamento de dados.

  2. Neural Cognition Layer — lógica de decisão contextual.

  3. Human Interaction Layer (Nebula) — interface de comunicação entre o usuário e a IA.

Essa arquitetura mantém equilíbrio entre automação e supervisão humana.

X. Multilayer GPT Integration Engine

AuriON utiliza uma infraestrutura neural multinível, capaz de se adaptar a diferentes cenários analíticos e operacionais.

Modelos suportados:

  • GPT-4o / GPT-4.1 / GPT-5 — análise cognitiva e previsão avançadas.

  • GPT-4o-mini / GPT-4.1-mini — versões otimizadas para respostas em tempo real.

  • GPT-5-Thinking (em desenvolvimento) — módulo experimental de modelagem estratégica de mercado.

O sistema seleciona automaticamente o modelo ideal de acordo com o contexto e a carga computacional.

XI. Visão Geral de Integração com IA

Componente Função Características
Nebula Assistant Interface de interação entre humano e IA Análise contextual, interpretação de decisões
Multilayer GPT Integration Engine Orquestração e seleção de modelos GPT Escolha automática conforme o contexto
GPT-4o / GPT-4.1 Camadas cognitivas principais Análise profunda do mercado e do contexto
GPT-4o-mini / GPT-4.1-mini Modelos leves e rápidos Baixa latência, respostas imediatas
GPT-5 Estrutura analítica avançada Modelagem de cenários complexos
GPT-5-Thinking (em desenvolvimento) Módulo estratégico Previsão comportamental e estrutural
Adaptive Model Switching Gestão de carga computacional Equilíbrio entre velocidade e profundidade
AI Context Layer Adaptação contextual Ajuste em tempo real ao símbolo e à volatilidade

A arquitetura GPT estabelece um ambiente analítico multinível, permitindo previsão adaptativa e interpretação cognitiva da dinâmica do mercado.

XII. Princípio Cognitivo

AuriON aplica o conceito de Cognitive Trading, combinando análise estatística, modelagem probabilística e interpretação contextual.
O sistema avalia cenários de mercado com base em probabilidade e fornece suporte analítico orientado por dados.

XIII. Conclusão

AuriON AI System EA é um dos primeiros sistemas cognitivos de trading com integração GPT multicamadas disponíveis no ecossistema MetaTrader.
Combina execução em tempo real, análise inteligente e interação com modelos neurais em um único ambiente operacional.
AuriON foi projetado para uma gestão de trading estruturada, disciplinada e orientada por dados.

AuriON AI System EA — um sistema de trading baseado em inteligência, disciplina e precisão computacional.

Aviso Legal (Disclaimer)

Este documento é fornecido exclusivamente para fins informativos e técnicos.
O AuriON AI System EA não constitui recomendação de investimento e não garante qualquer tipo de resultado financeiro.
O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros.
O usuário é inteiramente responsável por suas decisões de trading e pela gestão do risco ao utilizar o sistema.


Comentários 3
ankurr
19
ankurr 2025.11.21 18:02 
 

I’ve been using this EA for a while now and I’m very satisfied with the results. Only positive emotions so far. The advisor trades safely, and sometimes it closes positions at breakeven — which is absolutely normal and even a very good sign of proper risk control. I highly recommend this product and completely disagree with the negative review posted below. It honestly feels like that comment was made without real experience, or simply a biased attempt. The user didn’t suffer any losses at all, yet rated the EA poorly. From my experience, the system works exactly as intended — stable, safe and intelligent. Recommended.

Mohammad Khaled Abdallah Swedat
169
Mohammad Khaled Abdallah Swedat 2025.11.21 17:13 
 

Aung provides excellent support. I haven’t tried the EA yet, but as I always say, it’s best to give it a few months of live signals to build a solid track record before making a purchase.

Filtro:
ankurr
19
ankurr 2025.11.21 18:02 
 

I’ve been using this EA for a while now and I’m very satisfied with the results. Only positive emotions so far. The advisor trades safely, and sometimes it closes positions at breakeven — which is absolutely normal and even a very good sign of proper risk control. I highly recommend this product and completely disagree with the negative review posted below. It honestly feels like that comment was made without real experience, or simply a biased attempt. The user didn’t suffer any losses at all, yet rated the EA poorly. From my experience, the system works exactly as intended — stable, safe and intelligent. Recommended.

Mohammad Khaled Abdallah Swedat
169
Mohammad Khaled Abdallah Swedat 2025.11.21 17:13 
 

Aung provides excellent support. I haven’t tried the EA yet, but as I always say, it’s best to give it a few months of live signals to build a solid track record before making a purchase.

Ashot_Arutyunyan1980
22
Ashot_Arutyunyan1980 2025.11.05 09:55 
 

O usuário não deixou nenhum comentário para sua avaliação

Aung Kaung Htet
577
Resposta do desenvolvedor Aung Kaung Htet 2025.11.05 09:58
Thank you very much for your honest and detailed feedback.
I’m truly glad that you’re enjoying the system and already seeing positive results. Yes, as mentioned in the description, early buyers can still get AuriON at a lower price, but naturally, the price will continue to rise with each new stage of updates and improvements. I appreciate your trust and support — wishing you continued success in trading!
Responder ao comentário