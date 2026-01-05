Sentinel FX MT5

Sentinel FX — Capital Defense System

Sentinel FX — это торговый советник, созданный с акцентом на контроль риска и устойчивую торговлю в реальных рыночных условиях. Его основная задача — защищать капитал и входить в рынок только тогда, когда условия действительно оправданы.

Советник не стремится к высокой частоте сделок и не пытается «поймать каждый тик». Вместо этого он работает избирательно, фильтруя рынок и избегая периодов повышенной неопределённости.

REAL TRADING SIGNAL
https://www.mql5.com/en/signals/2351970

Стартовая цена — $299. После продажи каждой пятой копии стоимость увеличивается на $50.

Ключевые особенности

Фокус на защите капитала
Торговая логика построена вокруг сохранения баланса и ограничения рисков, без агрессивных методов разгона депозита.

Адаптация к рыночным условиям
Советник учитывает текущее состояние рынка, включая волатильность и характер движения цены, и работает только в подходящих фазах.

Чёткая и понятная логика
Без сложных настроек и перегруженных параметров. Установка и использование не требуют постоянного контроля со стороны пользователя.

Контролируемое количество сделок
Система избегает хаотичной торговли и открывает позиции только при подтверждённых условиях.

Подходит для длительной работы
Советник рассчитан на стабильное использование и последовательную торговлю, а не на краткосрочные эксперименты.

Торговая информация

Рабочий инструмент: XAUUSD (Gold)
Рабочий таймфрейм: H1
Минимальный депозит: от $100
Минимальное кредитное плечо: от 1:20
Тип брокера: рекомендуется ECN-брокер

Основные параметры системы

  • Нет мартингала

  • Нет сетки ордеров

  • Нет усреднения убыточных позиций

  • Не используются опасные методы управления капиталом

  • Жёсткий Stop Loss и Take Profit для каждой сделки

  • Стабильная работа при разных брокерских условиях

  • Простая установка и настройка

  • Подходит для FTMO и других prop-компаний

Для кого подойдёт Sentinel FX

  • трейдерам, которым важна надёжность, а не агрессия

  • тем, кто ценит структурный и аккуратный подход

  • пользователям, уставшим от высокой просадки и нестабильного поведения советников

Общая идея

Sentinel FX — это не инструмент для быстрых обещаний. Это спокойная, дисциплинированная торговая система, ориентированная на контроль, логику и последовательность.

Disclaimer
Торговля на финансовых рынках связана с риском. Прошлые результаты не гарантируют будущую доходность.


