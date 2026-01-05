Sentinel FX MT5
- Эксперты
- Aung Kaung Htet
- Версия: 1.0
- Активации: 10
Sentinel FX — Capital Defense System
Sentinel FX — это торговый советник, созданный с акцентом на контроль риска и устойчивую торговлю в реальных рыночных условиях. Его основная задача — защищать капитал и входить в рынок только тогда, когда условия действительно оправданы.
Советник не стремится к высокой частоте сделок и не пытается «поймать каждый тик». Вместо этого он работает избирательно, фильтруя рынок и избегая периодов повышенной неопределённости.
REAL TRADING SIGNAL
https://www.mql5.com/en/signals/2351970
Стартовая цена — $299. После продажи каждой пятой копии стоимость увеличивается на $50.
Ключевые особенности
Фокус на защите капитала
Торговая логика построена вокруг сохранения баланса и ограничения рисков, без агрессивных методов разгона депозита.
Адаптация к рыночным условиям
Советник учитывает текущее состояние рынка, включая волатильность и характер движения цены, и работает только в подходящих фазах.
Чёткая и понятная логика
Без сложных настроек и перегруженных параметров. Установка и использование не требуют постоянного контроля со стороны пользователя.
Контролируемое количество сделок
Система избегает хаотичной торговли и открывает позиции только при подтверждённых условиях.
Подходит для длительной работы
Советник рассчитан на стабильное использование и последовательную торговлю, а не на краткосрочные эксперименты.
Торговая информация
Рабочий инструмент: XAUUSD (Gold)
Рабочий таймфрейм: H1
Минимальный депозит: от $100
Минимальное кредитное плечо: от 1:20
Тип брокера: рекомендуется ECN-брокер
Основные параметры системы
-
Нет мартингала
-
Нет сетки ордеров
-
Нет усреднения убыточных позиций
-
Не используются опасные методы управления капиталом
-
Жёсткий Stop Loss и Take Profit для каждой сделки
-
Стабильная работа при разных брокерских условиях
-
Простая установка и настройка
-
Подходит для FTMO и других prop-компаний
Для кого подойдёт Sentinel FX
-
трейдерам, которым важна надёжность, а не агрессия
-
тем, кто ценит структурный и аккуратный подход
-
пользователям, уставшим от высокой просадки и нестабильного поведения советников
Общая идея
Sentinel FX — это не инструмент для быстрых обещаний. Это спокойная, дисциплинированная торговая система, ориентированная на контроль, логику и последовательность.
Disclaimer
Торговля на финансовых рынках связана с риском. Прошлые результаты не гарантируют будущую доходность.