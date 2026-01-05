Sentinel FX MT5

Sentinel FX — Capital Defense System

(Système de Défense du Capital)

Sentinel FX est un Expert Advisor conçu avec un accent particulier sur le contrôle du risque et la stabilité dans des conditions de marché réelles. Son objectif principal est de protéger le capital et d’entrer sur le marché uniquement lorsque les conditions de trading sont réellement justifiées.

Le robot ne cherche pas une fréquence élevée de transactions et n’essaie pas de « capturer chaque tick ». Il opère de manière sélective, filtre le marché et évite les périodes de forte incertitude.

REAL TRADING SIGNAL (Signal de Trading Réel)

https://www.mql5.com/en/signals/2351970

Prix de départ — 299 $.

Après chaque tranche de 5 copies vendues, le prix augmente de 50 $.

Caractéristiques principales

Priorité à la protection du capital

La logique de trading est construite autour de la préservation du solde et de la limitation des risques, sans méthodes agressives de croissance du dépôt.

Adaptation aux conditions de marché

Sentinel FX analyse l’état actuel du marché, y compris la volatilité et le comportement des prix, et ne trade que durant des phases favorables.

Logique claire et transparente

Aucune configuration complexe ni paramètres surchargés. L’installation et l’utilisation ne nécessitent pas de surveillance constante.

Fréquence de trading contrôlée

Le système évite le trading chaotique et n’ouvre des positions que lorsque les conditions sont confirmées.

Conçu pour une utilisation à long terme

Le robot est destiné à un fonctionnement stable et cohérent, et non à des expérimentations à court terme.

Informations de trading

Instrument de trading : XAUUSD (Or)

Unité de temps : H1

Dépôt minimum : à partir de 100 $

Effet de levier minimum : à partir de 1:20

Type de courtier : courtier ECN recommandé

Paramètres principaux du système

Pas de martingale

Pas de grid trading

Pas de moyennage des positions perdantes

Aucune méthode dangereuse de gestion du capital

Stop Loss et Take Profit fixes pour chaque position

Comportement stable avec différents courtiers

Installation et configuration simples

Compatible avec FTMO et autres prop firms

À qui s’adresse Sentinel FX ?

aux traders qui privilégient la fiabilité plutôt que l’agressivité

à ceux qui apprécient une approche structurée et disciplinée

aux utilisateurs fatigués des drawdowns élevés et des systèmes instables

Philosophie principale

Sentinel FX n’est pas un outil de promesses rapides.

C’est un système de trading calme et discipliné, axé sur le contrôle, la logique et la constance.

Avertissement

Le trading sur les marchés financiers comporte des risques. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.