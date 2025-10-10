Super Signal Market Slayer MT4
- Indicadores
- Shengzu Zhong
- Versão: 5.7
- Atualizado: 12 dezembro 2025
- Ativações: 10
Super Signal Market Slayer
Sem repaint | Alta precisão | Indicador inteligente de tendência multi-mercado
No trading, o verdadeiro desafio não é executar ordens,
mas identificar com clareza quando uma tendência realmente começa.
O Market Slayer foi criado para isso.
É um indicador inteligente sem repaint, desenvolvido especialmente para trading intradiário.
Com confirmações em múltiplas camadas e filtragem de tendência, fornece sinais Buy / Sell claros e confiáveis apenas nos momentos certos.
Principais vantagens
Sem repaint
Os sinais permanecem fixos após aparecerem.
Alta precisão de tendência
Testado em vários mercados, com excelente desempenho no Ouro M5 / M15.
Suporte multi-mercado
Compatível com ouro, forex, índices e criptomoedas.
Otimizado para intraday
Focado em M5 e M15 para reduzir ruído.
Interface clara
Fácil de entender, inclusive para iniciantes.
Visão geral técnica
Market Slayer não utiliza lógica simples de setas.
Ele combina:
Identificação de tendência
Confirmação de momentum
Filtragem de ruído
Ajuste adaptativo de sensibilidade
Apenas oportunidades relevantes são mantidas.
Indicado para
Traders que buscam disciplina
Traders intraday cansados de repaint
Usuários que integram indicadores com EA
Recomendação de uso
Configuração padrão otimizada para ouro e forex.
Uso recomendado em M5 ou M15.
Sensibilidade ajustável conforme o mercado.
Market Slayer
não promete lucros fáceis,
mas precisão no momento certo.
