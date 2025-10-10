Super Signal Market Slayer MT4

Super Signal Market Slayer
Sem repaint | Alta precisão | Indicador inteligente de tendência multi-mercado

No trading, o verdadeiro desafio não é executar ordens,
mas identificar com clareza quando uma tendência realmente começa.

O Market Slayer foi criado para isso.

É um indicador inteligente sem repaint, desenvolvido especialmente para trading intradiário.
Com confirmações em múltiplas camadas e filtragem de tendência, fornece sinais Buy / Sell claros e confiáveis apenas nos momentos certos.

Principais vantagens

Sem repaint
Os sinais permanecem fixos após aparecerem.

Alta precisão de tendência
Testado em vários mercados, com excelente desempenho no Ouro M5 / M15.

Suporte multi-mercado
Compatível com ouro, forex, índices e criptomoedas.

Otimizado para intraday
Focado em M5 e M15 para reduzir ruído.

Interface clara
Fácil de entender, inclusive para iniciantes.

Visão geral técnica

Market Slayer não utiliza lógica simples de setas.
Ele combina:

Identificação de tendência
Confirmação de momentum
Filtragem de ruído
Ajuste adaptativo de sensibilidade

Apenas oportunidades relevantes são mantidas.

Indicado para

Traders que buscam disciplina
Traders intraday cansados de repaint
Usuários que integram indicadores com EA

Recomendação de uso

Configuração padrão otimizada para ouro e forex.
Uso recomendado em M5 ou M15.
Sensibilidade ajustável conforme o mercado.

Market Slayer
não promete lucros fáceis,
mas precisão no momento certo.

Produtos recomendados
FinArk Support and Resistance
Tai Kah Sing
Indicadores
FinArk Support and Resistance is an indicator that will detect support and resistance zone that are drawn on the chart by automatic. Supply Demand uses previous price action to identify potential imbalances between buyers and sellers. This trend detection indicator will compliment any strategy and can also be used as an independent tool.  We can enter in good price with this Indicator, in order to follow the   strong demand   on the current instrument. 
Ultimate Supply Demand
Ramon Sobrevals Arce
5 (3)
Indicadores
After working during many months, with the help of Neural Networks, we have perfected the ultimate tool you are going to need for identifying key price levels (Supports and Resistances) and Supply and Demand zones. Perfectly suitable to trigger your trades, set up your future actions, decide your Take Profit and Stop Loss levels, and confirm the market direction. Price will always move between those levels, bouncing or breaking; from one zone to another, all the remaining movements are just mark
YK Fibo Pivot Indicator
Peechanat Chatsermsak
Indicadores
YK-Fibo Pivot Indicator: Trade Smarter with Fibonacci Pivot Points The YK-Fibo Pivot Indicator is a powerful technical analysis tool that combines the precision of Fibonacci retracements with the insights of Pivot Points. Whether you're a novice or seasoned trader, this indicator empowers you to spot profitable opportunities in the market with ease. Why Choose YK-Fibo Pivot? Pinpoint Support & Resistance: By calculating Fibonacci levels based on the previous day's high, low, and close prices, y
PZ Support Resistance
PZ TRADING SLU
3.33 (3)
Indicadores
Cansado de traçar linhas de suporte e resistência? A Resistência de suporte é um indicador de período múltiplo que detecta e plota automaticamente linhas de suporte e resistência no gráfico com um toque muito interessante: conforme os níveis de preços são testados ao longo do tempo e sua importância aumenta, as linhas se tornam mais espessas e mais escuras. [ Guia de instalação | Guia de atualização | Solução de problemas | FAQ | Todos os produtos ] Melhore sua análise técnica da noite para o d
FXTrader Ariel TakeProfit Stoploss Indicator
Ariel Capja
Indicadores
This is the FXTraderariel-TakeProfit - Stop Loss Indicator . It provides you 3 potential Take Profits and 1 Stop Loss. These potential targets are computed based on several methods . The indicator can be used on every time frame, but we advise to use it on H1, H4 and D1. Especially if you are a novice trader. Pro Traders can also you use it for scalping in smaller time frames (M1, M5 and M15). This indicator is not a complete trading system. It doesn't provide you a Signal nor can predict the m
Daily Candle Predictor
Oleg Rodin
5 (11)
Indicadores
Daily Candle Predictor é um indicador que prevê o preço de fechamento de uma vela. O indicador destina-se principalmente ao uso em gráficos D1. Este indicador é adequado tanto para negociação forex tradicional quanto para negociação de opções binárias. O indicador pode ser usado como um sistema de negociação autônomo ou pode atuar como um complemento ao seu sistema de negociação existente. Este indicador analisa a vela atual, calculando certos fatores de força dentro do próprio corpo da vela, be
OB Scanner
Suriya Thammalungka
Indicadores
OB Scanner Indicator — Overview OB Scanner is an enhanced Support & Resistance + Supply & Demand indicator designed to help traders identify where institutions and smart money are placing orders. It scans the chart for: 1. Order Blocks (Improved Demand & Supply Zones) Automatically detects Bullish Order Blocks (Demand) Automatically detects Bearish Order Blocks (Supply) Marks high-probability reversal zones Filters out weak OBs with volume and break-of-structure (BOS) confirmation 2. Buyer
Lines Target ZFS
Vasiliy Smirnov
Indicadores
The main function of the indicator is to draw the target lines (support and resistance lines). The lines are plotted according to a special fractal algorithm. The lines are calculated with consideration of the zero bar. A different, more complicated calculation algorithm is used on the zero bar, in contrast to the other bars. This allows reacting to the market situation in real time, but on the other hand, redrawing is possible on the zero bar. If necessary, the zero bar can be omitted from calc
Morning Star flat indicator PRT
Irina Cherkashina
Indicadores
O indicador Morning Star PRT utiliza o princípio do rompimento plano matinal. O indicador exibe os níveis planos matinais e mostra os possíveis objetivos. Foi adicionado um nível Fibonacci adicional ao indicador, bem como alertas sonoros sobre a interseção de ambos os níveis alvo especificados nas definições e o nível noturno plano. O indicador Morning Star PRT constrói um canal noturno plano no final da noite, bem como dois níveis de preços de Fibonacci para cima e para baixo. Estes níveis p
VR Cub
Vladimir Pastushak
Indicadores
VR Cub é um indicador para obter pontos de entrada de alta qualidade. O indicador foi desenvolvido para facilitar cálculos matemáticos e simplificar a busca por pontos de entrada em uma posição. A estratégia de negociação para a qual o indicador foi escrito tem provado a sua eficácia há muitos anos. A simplicidade da estratégia de negociação é a sua grande vantagem, o que permite que até mesmo os comerciantes novatos negociem com sucesso com ela. VR Cub calcula os pontos de abertura de posição e
Consolidation Bar Pro m
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Indicador Crypto_Forex "Consolidation Bar Pro" para MT4. - O indicador "Consolidation Bar Pro" é um indicador de rompimento muito poderoso para negociação de Price Action. - O indicador detecta a consolidação de preços em uma área estreita durante 1 barra e mostra: Direção do rompimento, localização da ordem pendente e localização do Stop Loss. - Barra de Consolidação de Alta - Sinal de seta azul no gráfico (veja as imagens). - Barra de Consolidação de Baixa - Sinal de seta vermelha no gráfico
Market Perspective Structure Indicator MT4
Mykola Khandus
Indicadores
Overview The Market Perspective Structure Indicator is a comprehensive MetaTrader indicator designed to provide traders with a detailed analysis of market structure across multiple timeframes. It identifies and visualizes key price action elements, including swing highs and lows, Break of Structure (BOS), Change of Character (CHOCH), internal structures, equal highs/lows, premium/discount levels, previous levels from higher timeframes, and trading session zones. With extensive customization opt
Advanced Automatic Fibonacci Retracements
Ridha Benabdallah
Indicadores
Fibonacci retracements can be used to draw support lines, identify resistance levels, place stop-loss orders and set target prices. The Advanced Automatic Fibonacci retracements draws automatically all the levels. You have a lot of options to choose. For exemple you can use the tracements of another time frame (MTF) in the current chart, you can also choose between the closest level or less close to draw the retracements. You can also add 2 levels of your choice. You can add levels extensions o
Auto Fibo mw
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Indicador "Auto FIBO" Crypto_Forex - uma ótima ferramenta auxiliar na negociação! - O indicador calcula e posiciona automaticamente no gráfico os níveis de Fibonacci e as linhas de tendência locais (cor vermelha). - Os níveis de Fibonacci indicam as principais áreas onde o preço pode reverter. - Os níveis mais importantes são 23,6%, 38,2%, 50% e 61,8%. - Você pode usá-lo para scalping de reversão ou para negociação em grade de zona. - Há muitas oportunidades para aprimorar seu sistema atual us
Super Reversal Pattern
Parfait Mujinga Ndalika
Indicadores
Super Reversal Pattern Indicator Unlock the power of advanced pattern recognition with our Super Reversal Pattern Indicator. Designed for traders seeking precision and reliability, this indicator identifies one of the most effective reversal patterns in technical analysis, offering a significant edge in your trading strategy. Key Features: Non-Repainting Accuracy: Enjoy the confidence of non-repainting technology. Once a Super Reversal Pattern is detected, it remains static, providing consiste
Trend Master Chart MT4
Frederic Jacques Collomb
Indicadores
Trend Master Chart é o indicador de tendência que você precisa. Ele se sobrepõe ao gráfico e usa codificação de cores para definir diferentes tendências/movimentos do mercado. Ele usa um algoritmo que combina duas médias móveis e osciladores diferentes. Os períodos desses três elementos são modificáveis. Funciona em qualquer período de tempo e em qualquer par. Num relance você será capaz de identificar uma tendência ascendente ou descendente e os diferentes pontos de entrada nesta tendência. Po
Edge Finder 10
Hassan Al-banna Ahmed Mohamed Ahmed Abdullah
Indicadores
(Strikingly Simple, Powerfully Profitable) Edge Finder i s your all-in-one visual trading assistant, designed to cut through the market noise and highlight high-probability trading opportunities at a glance. How It Works (The Core Idea): Instead of overloading your chart with complex numbers,  Edge Finder uses a unique, color-coded system to paint the market picture clearly. Trend & Momentum Visualization:  The indicator analyzes the market and dynamically colors the price bars. Specific colors
SMC Venom Model BPR
Ivan Butko
Indicadores
O indicador SMC Venom Model BPR é uma ferramenta profissional para os traders que trabalham com o conceito Smart Money (SMC). Identifica automaticamente dois padrões principais no gráfico de preços: FVG   (Fair Value Gap) é uma combinação de três velas, em que existe um gap entre a primeira e a terceira velas. Forma uma zona entre níveis onde não há suporte de volume, o que geralmente leva a uma correção de preço. BPR   (Balanced Price Range) é uma combinação de dois padrões FVG que formam uma “
Intraday Levels Advanced
Expert Lims S.L
Indicadores
Intraday Levels shows intraday levels grid for intraday trading Shows a grid for the day levels, gives you a guide to know the trend and to measure intraday trades (stop-loss and take-profit). Parameters are: Levels Mode: Basic mode: Shows highest, lowest and middle levels. Advanced mode: Shows highest, lowest, middle and intermediate levels. Fibonacci mode: Shows session Fibonacci retracements levels. Momentum mode: Shows delayed Advanced levels to identify momentum. Smooth Period (Momentum m
London Breakout Indicator
Salah Eddine Elkouchi
Indicadores
The London Breakout indicator is a technical analysis tool used in the forex market to help traders identify potential breakouts during the opening of the London trading session. This indicator is designed to help traders take advantage of the volatility and momentum that occurs during this time period, which can lead to significant price movements. The London Breakout indicator works by identifying the range of price movement during the Asian trading session that precedes the London open, and
RTrends
Nikolay Likhovid
Indicadores
The RTrends indicator does two things: first, it automatically draws the layout of the price chart by plotting trend lines and, secondly, it produces bearish and bullish signals. The layout reflects the fractal nature of the market. Trends from different time horizons are applied simultaneously on the chart. Thus, from a single chart a trader can see trend lines of higher timeframes. The lines, depending on the horizon, differ in color and width: the older the horizon, the thicker the line is. T
Antabod Gamechanger
Rev Anthony Olusegun Aboderin
Indicadores
*Antabod GameChanger Indicator – Transform Your Trading!*   Are you tired of chasing trends too late or second-guessing your trades? The *Antabod GameChanger Indicator* is here to *revolutionize your trading strategy* and give you the edge you need in the markets!   Why Choose GameChanger? *Accurate Trend Detection* – GameChanger identifies trend reversals with *pinpoint accuracy*, ensuring you enter and exit trades at the optimal time.   *Clear Buy & Sell Signals* – No more guesswork! T
Fibo Eminence Signal
Ricky Andreas
Indicadores
BONUS INDICATOR HERE :  https://linktr.ee/ARFXTools Trading Flow Using Fibo Eminence Signal 1️⃣ Wait for the Fibonacci to Auto-Draw The system automatically detects swings (from high to low or vice versa) Once the Fibonacci levels appear, the indicator sends an alert notification “Fibonacci detected! Zone is ready.” 2️⃣ Check the Entry Zone Look at the ENTRY LINE (blue zone) This is the recommended SELL entry area (if the Fibonacci is drawn from top to bottom) Wait for the price to enter
Trendlines Chart Patterns Indicator
Shiffolika Kapila
5 (1)
Indicadores
Trendlines Chart Patterns Indicator (MT4) Automated Chart Patterns & Breakout Signals for MT4: Trade with Precision! The "Trendlines Chart Patterns Indicator" is an advanced trading tool for MetaTrader 4 (MT4) , meticulously designed to identify high-probability buy and sell signals based on dynamically forming, robust trend lines and popular chart patterns . This powerful forex indicator automates the complex process of identifying patterns like triangles, flags, ranges, ascending/descending tr
Automatic fibonacci with alerts
Tonny Obare
5 (1)
Indicadores
Automatic fibonacci with alerts is an indicator that automatically plots a fibonacci retracement based on the number of bars you select on the BarsToScan setting in the indicator. The fibonacci is automatically updated in real time as new highest and lowest values appear amongst the selected bars. You can select which level values to be displayed in the indicator settings. You can also select the color of the levels thus enabling the trader to be able to attach the indicator several times with d
Globex 360 Scalping
Andrey Kozak
Indicadores
Globex 360 Scalping is a unique scalping indicator that shows price reversal points. With the help of this indicator, you will see on the chart when the price is reversing, and at this moment you can open deals in the direction of the signal. This is an indispensable assistant for both novice traders and professionals. This indicator shows the trader important and valuable information for effective trading. Globex 360 Scalping - Applies smooth scanning technology for market analysis. The indica
Atomic Analyst
Issam Kassas
5 (3)
Indicadores
Primeiramente, vale ressaltar que este Indicador de Negociação não repinta, não redesenha e não apresenta atrasos, tornando-o ideal tanto para negociação manual quanto automatizada. Manual do utilizador: configurações, entradas e estratégia. O Analista Atômico é um Indicador de Ação de Preço PA que utiliza a força e o momentum do preço para encontrar uma vantagem melhor no mercado. Equipado com filtros avançados que ajudam a remover ruídos e sinais falsos, e aumentam o potencial de negociação.
Support and Resistance Custom
Wen Cheng Wen
5 (1)
Indicadores
Support and Resistance is a very important reference for trading.  This indicator provides customized support and resistance levels, automatic draw line and play music functions.  In addition to the custom RS, the default RS includes Pivot Point, Fibonacci, integer Price, MA, Bollinger Bands. Pivot Point is a resistance and support system. It has been widely used at froex,stocks, futures, treasury bonds and indexes. It is an effective support resistance analysis system. Fibonacci also known as t
Weekly support and resistance levels
Antony Augustine
Indicadores
In the stock market technical analysis, support and resistance is a concept that the movement of the price of a security will tend to stop and reverse at certain predetermined price levels. Support and resistance levels can be identified on any timeframe. However, the most significant ones are found on the higher time frames, such as daily, weekly, and monthly. This indicator using the weekly OHLC data to identify the relevant levels. This is a support and resistance indicator and providing majo
Support and Resistance Levels on AZZD and EF
Sergey Efimenko
5 (4)
Indicadores
Este é um indicador MTF dos níveis de suporte e resistência com base nos   extremos do indicador Advanced ZigZag Dynamic   e / ou   Extended Fractals   com etiquetas de preço (pode ser desativado). TFs mais altos podem ser selecionados para o modo MTF. Por padrão, os níveis são gerados com base nos pontos do indicador ZigZag. Os pontos indicadores fractais também podem ser usados em conjunto com o ZigZag ou em vez dele. Para simplificar o uso e economizar tempo de CPU, o cálculo é realizado uma
Os compradores deste produto também adquirem
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.83 (150)
Indicadores
Gann Made Easy é um sistema de negociação Forex profissional e fácil de usar, baseado nos melhores princípios de negociação usando a teoria do sr. W. D. Gann. O indicador fornece sinais precisos de COMPRA e VENDA, incluindo níveis de Stop Loss e Take Profit. Você pode negociar mesmo em movimento usando notificações PUSH. ENTRE EM CONTATO COMIGO APÓS A COMPRA PARA RECEBER DICAS DE NEGOCIAÇÃO, BÔNUS E O ASSISTENTE EA "GANN MADE EASY" GRATUITAMENTE! Provavelmente você já ouviu muitas vezes sobre os
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (101)
Indicadores
Actualmente 20% OFF ! A melhor solução para qualquer novato ou comerciante especializado! Este software de painel de instrumentos está a funcionar em 28 pares de moedas. É baseado em 2 dos nossos principais indicadores (Advanced Currency Strength 28 e Advanced Currency Impulse). Dá uma grande visão geral de todo o mercado Forex. Mostra valores avançados de força da moeda, velocidade de movimento da moeda e sinais para 28 pares de divisas em todos os (9) períodos de tempo. Imagine como a sua n
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
Indicadores
O M1 SNIPER é um sistema indicador de negociação fácil de usar. É um indicador de seta projetado para o período M1. O indicador pode ser usado como um sistema independente para scalping no período M1 e pode ser usado como parte do seu sistema de negociação existente. Embora este sistema de negociação tenha sido projetado especificamente para negociação no M1, ele também pode ser usado em outros períodos. Originalmente, desenvolvi este método para negociar XAUUSD e BTCUSD. Mas considero-o útil ta
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Indicadores
An exclusive indicator that utilizes an innovative algorithm to swiftly and accurately determine the market trend. The indicator automatically calculates opening, closing, and profit levels, providing detailed trading statistics. With these features, you can choose the most appropriate trading instrument for the current market conditions. Additionally, you can easily integrate your own arrow indicators into Scalper Inside Pro to quickly evaluate their statistics and profitability. Scalper Inside
Game Changer Indicator
Vasiliy Strukov
4.67 (9)
Indicadores
O Game Changer é um indicador de tendências revolucionário, concebido para ser utilizado em qualquer instrumento financeiro, transformando o seu metatrader num poderoso analisador de tendências. O indicador não se retraça nem apresenta atrasos. Funciona em qualquer período de tempo e auxilia na identificação de tendências, sinaliza potenciais reversões, atua como um mecanismo de trailing stop e fornece alertas em tempo real para respostas rápidas do mercado. Quer seja um profissional experiente
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (2)
Indicadores
CHRISTMAS SALE OFFER PRICE AT JUST 70 DOLLARS FEW COPIES ONLY From 25TH DECEMBER -27th December MIDNIGHT GRAB YOUR COPY ON THIS CHRISTMAS EVE SMC Blast Signal with FVG, BOS and trend Breakout The SMC Blast Signal  is a  Precise trading system for Meta Trader 4 that uses Smart Money Concepts (SMC) , including Fair Value Gaps (FVG) and Break of Structure (BOS) , to identify high-probability trades. It incorporates a Trend Filter using a higher timeframe moving average, ensuring trades align with
Apollo SR Master
Oleg Rodin
5 (1)
Indicadores
O Apollo SR Master é um indicador de Suporte/Resistência com recursos especiais que tornam a negociação com zonas de Suporte/Resistência mais fácil e confiável. O indicador calcula as zonas de Suporte/Resistência em tempo real, sem qualquer atraso, detectando topos e fundos de preço locais. Em seguida, para confirmar a área de Suporte/Resistência recém-formada, o indicador exibe um sinal especial que indica que a zona pode ser considerada e usada como um sinal de VENDA ou COMPRA. Nesse caso, a f
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Indicadores
Dynamic Forex28 Navigator - A ferramenta de negociação Forex de última geração. ATUALMENTE 49% DE DESCONTO. Dynamic Forex28 Navigator é a evolução dos nossos indicadores populares de longa data, combinando o poder de três em um: Indicador Advanced Currency Strength28 (695 avaliações) + Advanced Currency IMPULSE com ALERTA (520 avaliações) + Sinais CS28 Combo (Bônus). Detalhes sobre o indicador https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 O que o Next-Generation Strength Indicator oferece?  Tudo
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Indicadores
Atualmente com 33% de desconto! A melhor solução para qualquer Trader Novato ou especialista! Este indicador é uma ferramenta de negociação exclusiva, de alta qualidade e acessível porque incorporamos uma série de recursos proprietários e uma nova fórmula. Com esta atualização, você poderá mostrar fusos horários duplos. Você não só será capaz de mostrar um TF mais alto, mas também mostrar ambos, o TF do gráfico, MAIS o TF mais alto: MOSTRANDO ZONAS ANINHADAS. Todos os traders de Oferta e Demanda
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
4.73 (15)
Indicadores
3 copies left at $65, next price is $120 SMC Easy Signal was built to remove the confusion around the smart money concept by turning structural shifts like BOS (Break of Structure) and CHoCH (Change of Character) into simple buy and sell trading signals. It simplifies market structure trading by automatically identifying breakouts and reversals as they happen, allowing traders to focus on execution rather than analysis. Whether the market is continuing its trend or preparing to reverse, the i
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
4.95 (76)
Indicadores
O indicador Trend Ai é uma ótima ferramenta que irá melhorar a análise de mercado de um trader, combinando a identificação de tendências com pontos de entrada acionáveis e alertas de reversão. Este indicador permite que os usuários naveguem pelas complexidades do mercado forex com confiança e precisão Além dos sinais primários, o indicador Trend Ai identifica pontos de entrada secundários que surgem durante retrações ou retrações, permitindo que os comerciantes capitalizem as correções de preço
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Indicadores
FX Power: Analise a Força das Moedas para Decisões de Negociação Mais Inteligentes Visão Geral FX Power é a sua ferramenta essencial para compreender a força real das principais moedas e do ouro em quaisquer condições de mercado. Identificando moedas fortes para comprar e fracas para vender, FX Power simplifica as decisões de negociação e revela oportunidades de alta probabilidade. Quer você prefira seguir tendências ou antecipar reversões usando valores extremos de Delta, esta ferramenta adap
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Indicadores
Actualmente 20% OFF ! Este painel é uma peça de software muito poderosa que trabalha em múltiplos símbolos e até 9 prazos. Baseia-se no nosso principal indicador (Melhores críticas: Advanced Supply Demand ).   O tablier dá uma óptima visão geral. Mostra:   Valores filtrados da Oferta e da Procura, incluindo a classificação da força da zona, Distâncias de/para as zonas e dentro das zonas, Destaca as zonas aninhadas, Dá 4 tipos de alertas para os símbolos escolhidos em todos os (9) períodos de
RFI levels PRO
Roman Podpora
Indicadores
Indicador antecipado       Determina os níveis e zonas de reversão do mercado   , permitindo que você espere o preço retornar ao nível e entre no início de uma nova tendência, e não no seu fim. Ele mostra       níveis de reversão       onde o mercado confirma uma mudança de direção e inicia um movimento adicional. O indicador funciona sem redesenhar, é otimizado para qualquer instrumento e revela seu potencial máximo quando combinado com o       LINHAS DE TENDÊNCIA PRO       indicador. Scanner
Quantum Trend Sniper Indicator MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.69 (42)
Indicadores
Apresentando       Quantum Trend Sniper Indicator   , o inovador Indicador MQL5 que está transformando a maneira como você identifica e negocia as reversões de tendência! Desenvolvido por uma equipe de traders experientes com experiência comercial de mais de 13 anos,       Indicador de Atirador de Tendência Quântica       foi projetado para impulsionar sua jornada de negociação a novos patamares com sua forma inovadora de identificar reversões de tendência com precisão extremamente alta. ***Com
Katana Scalper Pro
Yuki Miyake
5 (3)
Indicadores
Special Launch Offer: Available at a limited-time price to celebrate the new release. [Concept: Cutting Through the Noise] In a market filled with chaotic movements and lagging indicators, clarity is the ultimate weapon. KATANA Scalper is engineered with a singular philosophy: to cut through market noise like a precision blade. By filtering out non-essential fluctuations, it reveals the pure "Momentum Structure" hidden within the price action, allowing you to execute with surgical precision. 5
Scalper Vault
Oleg Rodin
5 (34)
Indicadores
Scalper Vault é um sistema profissional de escalpelamento que fornece tudo o que você precisa para um escalpelamento bem-sucedido. Este indicador é um sistema de negociação completo que pode ser usado por comerciantes de forex e opções binárias. O período de tempo recomendado é M5. O sistema fornece sinais de seta precisos na direção da tendência. Ele também fornece sinais superiores e inferiores e níveis de mercado Gann. Os indicadores fornecem todos os tipos de alertas, incluindo notificações
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
Indicadores
Currency Strength Wizard é um indicador muito poderoso que fornece uma solução completa para uma negociação bem-sucedida. O indicador calcula o poder deste ou daquele par forex usando os dados de todas as moedas em vários intervalos de tempo. Esses dados são representados em uma forma de índice de moeda fácil de usar e linhas de energia de moeda que você pode usar para ver o poder desta ou daquela moeda. Tudo o que você precisa é anexar o indicador ao gráfico que deseja negociar e o indicador mo
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Indicadores
Volatility Trend System - um sistema de negociação que dá sinais para entradas. O sistema de volatilidade fornece sinais lineares e pontuais na direção da tendência, bem como sinais para sair dela, sem redesenho e atrasos. O indicador de tendência monitora a direção da tendência de médio prazo, mostra a direção e sua mudança. O indicador de sinal é baseado em mudanças na volatilidade e mostra entradas no mercado. O indicador está equipado com vários tipos de alertas. Pode ser aplicado a vários i
PRO Renko System
Oleg Rodin
5 (29)
Indicadores
O sistema PRO Renko é um sistema de negociação altamente preciso especialmente concebido para a negociação de gráficos RENKO. Trata-se de um sistema universal que pode ser aplicado a vários instrumentos de negociação. O sistema neutraliza eficazmente o chamado ruído de mercado, dando-lhe acesso a sinais de inversão precisos. O indicador é muito fácil de usar e tem apenas um parâmetro responsável pela geração de sinal. Você pode facilmente adaptar a ferramenta a qualquer instrumento de negocia
Trend Lines PRO
Roman Podpora
5 (1)
Indicadores
LINHAS DE TENDÊNCIA PRO       Ajuda a entender onde o mercado está realmente mudando de direção. O indicador mostra inversões de tendência reais e pontos onde os principais participantes retornam ao mercado. Você vê     Linhas BOS     Análise de tendências e níveis-chave em prazos maiores — sem configurações complexas ou ruídos desnecessários. Os sinais não são repintados e permanecem no gráfico após o fechamento da barra. O que o indicador mostra: Mudanças reais  tendência (linhas BOS) Uma vez
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
Indicadores
Uma estratégia intradiária baseada em dois princípios fundamentais do mercado. O algoritmo é baseado na análise de volumes e ondas de preços usando filtros adicionais. O algoritmo inteligente do indicador dá um sinal apenas quando dois fatores de mercado se combinam em um. O indicador calcula ondas de um determinado intervalo no gráfico M1 usando os dados do período de tempo mais alto. E para confirmar a onda, o indicador utiliza a análise por volume. Este indicador é um sistema de negociação pr
Market Structure Patterns MT4
Samuel Manoel De Souza
5 (17)
Indicadores
Disponível para   MT4   e   MT5 . Junte-se ao canal Market Structure Patterns para baixar os materiais disponíveis para estudos e informações adicionais. Postagens relacionadas: Market Structure Patterns - Introduction Garanta agora com 50% de desconto | Preço anterior US$ 90 | Oferta válida até 31 de dezembro | Uma grande atualização está chegando em breve, e o preço original será ajustado. Market Structure Patterns   é um indicador baseado em   smart money concepts   que apresenta elementos
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
Indicadores
O indicador analisa o volume de cada ponto e calcula os níveis de exaustão do mercado para esse volume. Ele consiste em três linhas: Linha de exaustão do volume altista Linha de exaustão do volume baixista Linha que indica a tendência do mercado. Esta linha muda de cor para refletir se o mercado é altista ou baixista. Você pode analisar o mercado a partir de qualquer ponto inicial que escolher. Uma vez que uma linha de exaustão de volume seja atingida, identifique um novo ponto de início para o
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Indicadores
ACTUALMENTE 20% DE DESCONTO ! A melhor solução para qualquer novato ou comerciante especializado! Este Indicador é especializado para mostrar a força da moeda para quaisquer símbolos como Pares Exóticos de Commodities, Índices ou Futuros. É o primeiro do seu género, qualquer símbolo pode ser adicionado à 9ª linha para mostrar a verdadeira força da moeda de Ouro, Prata, Petróleo, DAX, US30, MXN, TRY, CNH etc. Esta é uma ferramenta de negociação única, de alta qualidade e acessível, porque inco
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
Indicadores
Indicador de tendência, solução única inovadora para negociação e filtragem de tendências com todos os recursos de tendências importantes construídos dentro de uma ferramenta! É um indicador multi-timeframe e multi-moedas 100% sem repintura que pode ser usado em todos os símbolos/instrumentos: forex, commodities, criptomoedas, índices e ações. OFERTA POR TEMPO LIMITADO: O indicador Support and Resistance Screener está disponível por apenas US$ 50e vitalício. (Preço original US$ 250) (oferta este
Day Trader Master
Oleg Rodin
5 (15)
Indicadores
Day Trader Master é um sistema de negociação completo para day traders. O sistema é composto por dois indicadores. Um indicador é um sinal de seta para comprar e vender. É o indicador de seta que você obtém. Eu fornecerei o segundo indicador gratuitamente. O segundo indicador é um indicador de tendência especialmente projetado para ser usado em conjunto com essas setas. OS INDICADORES NÃO SE REPETEM E NÃO SE ATRASAM! A utilização deste sistema é muito simples. Você só precisa seguir os sinais de
Apollo Secret Trend
Oleg Rodin
5 (7)
Indicadores
Apollo Secret Trend é um indicador de tendência profissional que pode ser usado para encontrar tendências em qualquer par e período de tempo. O indicador pode facilmente se tornar seu principal indicador de negociação, que você pode usar para detectar tendências de mercado, não importa qual par ou período de tempo você prefira negociar. Ao usar um parâmetro especial no indicador, você pode adaptar os sinais ao seu estilo de negociação pessoal. O indicador fornece todos os tipos de alertas, inclu
Angular Trend Lines
Vitalyi Belyh
Indicadores
Os indicadores de tendência são uma das áreas de análise técnica para utilização em negociações em mercados financeiros. Indicador de Angular Trend Lines - determina de forma abrangente a direção da tendência e gera sinais de entrada. Além de suavizar a direção média das velas Também utiliza o ângulo de inclinação das linhas de tendência. O princípio de construção dos ângulos de Gann foi tomado como base para o ângulo de inclinação. O indicador de análise técnica combina a suavização de velas e
Index Statistics and Session Level Analysis
LEE SAMSON
Indicadores
Pare de adivinhar. Comece a operar com vantagem estatística. Os índices de ações não são negociados como forex. Eles têm sessões definidas, gaps noturnos e seguem padrões estatísticos previsíveis. Este indicador fornece os dados de probabilidade que você precisa para operar índices como DAX, S&P 500 e Dow Jones com confiança. O que o torna diferente A maioria dos indicadores mostra o que aconteceu. Este mostra o que provavelmente acontecerá em seguida. Todos os dias de negociação, o indicador an
Mais do autor
Goldwave EA MT5
Shengzu Zhong
5 (1)
Experts
Sinal ao vivo (conta real) IC MARKETS： https://www.mql5.com/en/signals/2339082?source=Site+Signals+My   Este EA utiliza a mesma lógica e as mesmas regras de execução do sinal de negociação real verificado exibido no MQL5. Quando utilizado com as configurações recomendadas e otimizadas , juntamente com um broker ECN / RAW spread confiável , o comportamento em negociação real deve refletir de perto o desempenho e a estrutura do sinal ao vivo. Observe que os resultados individuais podem variar de
Super Signal Skyblade Edition
Shengzu Zhong
5 (2)
Indicadores
Super Signal – Skyblade Edition Sistema profissional de sinais de tendência sem repintar / sem atraso com taxa de acerto excepcional | Para MT4 / MT5 Principais características: Super Signal – Skyblade Edition é um sistema inteligente de sinais desenvolvido especificamente para operações com tendência. Utiliza uma lógica de filtragem em múltiplas camadas para detectar apenas movimentos direcionais fortes sustentados por verdadeiro momentum. Este sistema   não tenta prever topos ou fundos . Ele
Super Signal Market Slayer
Shengzu Zhong
5 (2)
Indicadores
Super Signal Market Slayer Sem repaint | Alta precisão | Indicador inteligente de tendência multi-mercado No trading, o verdadeiro desafio não é executar ordens, mas identificar com clareza quando uma tendência realmente começa. O Market Slayer foi criado para isso. É um indicador inteligente sem repaint, desenvolvido especialmente para trading intradiário. Com confirmações em múltiplas camadas e filtragem de tendência, fornece sinais Buy / Sell claros e confiáveis apenas nos momentos certos. P
Super Signal Skyblade Edition MT4
Shengzu Zhong
5 (1)
Indicadores
Super Signal – Skyblade Edition Sistema profissional de sinais de tendência sem repintar / sem atraso com taxa de acerto excepcional | Para MT4 / MT5 Principais características: Super Signal – Skyblade Edition é um sistema inteligente de sinais desenvolvido especificamente para operações com tendência. Utiliza uma lógica de filtragem em múltiplas camadas para detectar apenas movimentos direcionais fortes sustentados por verdadeiro momentum. Este sistema não tenta prever topos ou fundos . Ele s
Black horse indicator MT5
Shengzu Zhong
5 (2)
Indicadores
Garanta sua cópia enquanto o preço atual ainda está disponível — pode aumentar a qualquer momento. O objetivo do indicador "Black Horse" é identificar divergências entre a ação do preço e o indicador VWAP. Ele utiliza filtros para filtrar possíveis divergências falsas e sinalizar alertas precisos e de alta qualidade. As divergências de baixa são indicadas por pontos vermelhos acima da vela, enquanto as divergências de alta são representadas por pontos verdes abaixo da vela. O principal filtro
Black Horse indicator
Shengzu Zhong
5 (1)
Indicadores
Garanta sua cópia enquanto o preço atual ainda está disponível — pode aumentar a qualquer momento. O objetivo do indicador "Black Horse" é identificar divergências entre a ação do preço e o indicador VWAP. Ele utiliza filtros para filtrar possíveis divergências falsas e sinalizar alertas precisos e de alta qualidade. As divergências de baixa são indicadas por pontos vermelhos acima da vela, enquanto as divergências de alta são representadas por pontos verdes abaixo da vela. O principal filtro
UT BOT Advanced MT5
Shengzu Zhong
Indicadores
Advanced UT BOT ALERTS for MT5 Sistema profissional de detecção de tendência com múltiplos filtros | Motor UT BOT aprimorado Nós fornecemos apenas indicadores de alta qualidade. Advanced UT BOT foi desenvolvido para uso profissional, com lógica de sinal estável e cálculo seguro que evita atrasos ou atualizações incorretas. Ele não redesenha, remove nem altera sinais passados. Todos os sinais de BUY e SELL são gerados somente após o fechamento da vela , garantindo estabilidade e precisão. No modo
UT BOT Advanced MT4
Shengzu Zhong
Indicadores
Advanced UT BOT ALERTS for MT4 Sistema profissional de detecção de tendência com múltiplos filtros | Motor UT BOT aprimorado Nós fornecemos apenas indicadores de alta qualidade. Advanced UT BOT foi desenvolvido para uso profissional, com lógica de sinal estável e cálculo seguro que evita atrasos ou atualizações incorretas. Ele não redesenha, remove nem altera sinais passados. Todos os sinais de BUY e SELL são gerados somente após o fechamento da vela , garantindo estabilidade e precisão. No modo
Multiple Divergence Detection System for MT4
Shengzu Zhong
Indicadores
Multiple Divergence Detection System for MT4 Sistema de detecção e visualização de divergências multi-indicadores (Regular / Hidden, 10 fontes de indicadores, leve e eficiente) Valor principal •   Visualização unificada   – Detecta automaticamente   divergências regulares   e   ocultas   entre preço e indicadores, exibindo linhas de ligação e rótulos claros. •   Análise de múltiplas fontes   – Inclui MACD / MACD Histogram / RSI / Stochastic / CCI / Momentum / OBV / VWMACD / CMF / MFI. É possível
Professional Copy Trading System MT4
Shengzu Zhong
Utilitários
MT4 Professional Copy Trading System O MT4 Professional Copy Trading System é uma ferramenta confiável de cópia de negociações multi-conta, desenvolvida para gestores de fundos, provedores de sinais e traders profissionais. Permite a sincronização em tempo real das operações entre contas mestres e receptoras, com controle de risco preciso, alocação flexível de lotes e recursos avançados de proteção. Projetado com precisão institucional, oferece execução rápida, consistente e segura em múltiplas
Multiple Divergence Detection System for MT5
Shengzu Zhong
Indicadores
Multiple Divergence Detection System for MT5 Sistema de detecção e visualização de divergências multi-indicadores (Regular / Hidden, 10 fontes de indicadores, leve e eficiente) Valor principal •   Visualização unificada   – Detecta automaticamente   divergências regulares   e   ocultas   entre preço e indicadores, exibindo linhas de ligação e rótulos claros. •   Análise de múltiplas fontes   – Inclui MACD / MACD Histogram / RSI / Stochastic / CCI / Momentum / OBV / VWMACD / CMF / MFI. É possível
Filtro:
infinite2025
97
infinite2025 2025.11.20 00:58 
 

O usuário não deixou nenhum comentário para sua avaliação

Aravind Kolanupaka
9769
Aravind Kolanupaka 2025.11.14 13:11 
 

O usuário não deixou nenhum comentário para sua avaliação

Shengzu Zhong
2263
Resposta do desenvolvedor Shengzu Zhong 2025.11.14 15:58
Thanks a lot for your feedback!
Responder ao comentário