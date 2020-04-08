Position Size Calculator PRO MT5
- Indicadores
- Prime Horizon
- Versão: 2.0
- Atualizado: 11 dezembro 2025
- Ativações: 10
Position Size Calculator PRO V2.0 para MetaTrader 5
Position Size Calculator PRO V2.0 é um indicador de gestão de risco para MetaTrader 5. Ele calcula automaticamente o tamanho de posição ideal (lot size) de acordo com o risco por operação, a distância do Stop Loss e os parâmetros do símbolo (tick value, tick size, margem, etc.).
O indicador exibe um painel completo diretamente no gráfico e zonas visuais de Stop Loss e Take Profit que podem ser ajustadas com o mouse. Foi desenvolvido para ajudar o trader a aplicar um gerenciamento de capital consistente e controlar o risco antes de abrir cada operação.
Objetivo principal do Position Size Calculator PRO V2.0
- Calcular automaticamente o tamanho de posição ideal para respeitar o risco definido por operação.
- Padronizar a gestão de risco em todos os instrumentos (Forex, índices, CFD, etc.).
- Mostrar de forma clara Stop Loss, Take Profit, número de pips, risco e lucro potencial.
- Verificar a relação risco/retorno (Risk/Reward) e a margem necessária antes de abrir uma ordem.
Principais características
- Calculadora profissional de tamanho de posição
- Risco por operação em percentual do saldo ( InpRiskPercent ).
- Risco em valor fixo ( MaxRiskAmount ).
- Opção de tamanho de lote fixo ( UseFixedLotSize e FixedLotSize ).
- Considera tick value, tick size, volume mínimo, máximo e passo de volume do símbolo.
- Zonas de Stop Loss e Take Profit no gráfico
- Criação automática de uma zona de Stop Loss (vermelha) e uma zona de Take Profit (verde).
- As zonas podem ser arrastadas com o mouse para ajustar os níveis de SL e TP.
- Ao mover as zonas, o tamanho do lote, o risco e o lucro potencial são atualizados em tempo real.
- Linha de preço de entrada dedicada, com cor personalizável.
- Stop Loss baseado em ATR ou Stop Loss manual
- Stop Loss baseado no indicador Average True Range, com período configurável ( ATR_Period ).
- Multiplicador de ATR ajustável ( InpATR_Multiplier ).
- Possibilidade de usar um preço de entrada manual ( ManualEntryPrice ), caso contrário é usado o Bid/Ask atual.
- Gestão da relação Risco/Retorno (Risk/Reward)
- Ativar ou desativar o cálculo automático de Risk/Reward ( CalculateRR ).
- Definir uma relação alvo risco/retorno ( InpTargetRR , por exemplo 1:2, 1:3, etc.).
- Cálculo automático do Take Profit com base na distância do Stop Loss e no R:R alvo.
- Painel de controle no gráfico
- Mostra o tamanho de lote calculado em um quadro em destaque.
- Exibe o risco na moeda da conta e em percentual do saldo.
- Mostra os níveis de entrada, Stop Loss e Take Profit com pips e valores monetários.
- Apresenta a margem requerida e o nível de margem em percentual.
- Calcula e mostra o preço de break-even, considerando o spread.
- Indica claramente a direção da operação (compra ou venda).
- Botões interativos
- Troca rápida da direção da operação (BUY ou SELL).
- Ajuste do percentual de risco diretamente pelo painel.
- Ajuste da relação alvo Risk/Reward.
- Ajuste do multiplicador de ATR.
- Ativar ou desativar as zonas visuais no gráfico.
- Botão de reset para voltar aos parâmetros padrão.
- Rótulos de informação no gráfico
- Rótulos próximos ao preço de entrada, Stop Loss e Take Profit.
- Informações sobre preço, número de pips e lucro ou perda potenciais.
- Visualização em tempo real da relação Risk/Reward da operação planejada.
Principais parâmetros de entrada
1. Risk Management
- InpRiskPercent – Risco por operação em percentual do saldo.
- MaxRiskAmount – Valor máximo de risco na moeda da conta.
- UseFixedLotSize – Utilizar ou não um tamanho de lote fixo (true/false).
- FixedLotSize – Tamanho de lote fixo quando a opção anterior está ativada.
2. Direção da operação
- InpIsBuyDirection – Direção inicial para o cálculo (compra ou venda).
3. Modo de cálculo
- CalculationTimeframe – Timeframe utilizado para os cálculos de ATR.
- ManualEntryPrice – Preço de entrada manual; caso contrário é usado o preço de mercado.
- ATR_Period – Período do indicador ATR.
- InpATR_Multiplier – Multiplicador de ATR usado para posicionar o Stop Loss.
4. Risk / Reward
- CalculateRR – Ativar ou desativar o cálculo automático do TP com base em R:R.
- InpTargetRR – Relação alvo risco/retorno.
5. Ajustes visuais e painel
- InpShowZones – Mostrar ou ocultar as zonas de Stop Loss e Take Profit.
- ShowPriceLabels – Mostrar ou ocultar os rótulos de preço no gráfico.
- EntryLineColor, StopLossColor, TakeProfitColor – Cores das linhas e zonas.
- ShowPanel – Mostrar ou ocultar o painel principal da calculadora.
- PanelX / PanelY – Posição do painel no gráfico.
6. Opções adicionais de visualização
- ShowAccountInfo – Mostrar saldo e equity da conta.
- ShowMarginInfo – Mostrar margem requerida e nível de margem.
- ShowRiskReward – Mostrar informações de Risk/Reward.
- ShowBreakEven – Mostrar o preço de break-even.
Uso recomendado
- Selecionar o símbolo e o timeframe da sua estratégia.
- Definir o risco por operação (em percentual ou em valor fixo).
- Escolher a direção da operação (compra ou venda).
- Permitir que o indicador proponha um Stop Loss baseado em ATR ou definir um Stop Loss manual.
- Se necessário, ajustar a relação alvo Risk/Reward ou mover a zona de Take Profit.
- Antes de enviar a ordem, verificar o tamanho de lote recomendado, o risco e o lucro potencial.
- Abrir a posição no MetaTrader 5 utilizando o tamanho de lote calculado pelo indicador.
Compatibilidade
- Plataforma: MetaTrader 5.
- Tipo: indicador de gestão de risco (não abre operações automaticamente).
- Instrumentos: Forex, índices, commodities, CFD, de acordo com o seu corretor.
- Timeframes: todos os timeframes suportados pelo MT5.
Aviso importante
Este indicador é uma ferramenta de apoio à decisão. Não garante resultados nem lucros. Operar em Forex, índices e CFD envolve um elevado nível de risco e pode não ser adequado para todos os investidores. Teste sempre o indicador em conta demo antes de utilizá-lo em conta real e opere apenas com dinheiro que você possa se dar ao luxo de perder.