Position Size Calculator PRO MT5

Position Size Calculator PRO V2.0 para MetaTrader 5

Position Size Calculator PRO V2.0 é um indicador de gestão de risco para MetaTrader 5. Ele calcula automaticamente o tamanho de posição ideal (lot size) de acordo com o risco por operação, a distância do Stop Loss e os parâmetros do símbolo (tick value, tick size, margem, etc.).

O indicador exibe um painel completo diretamente no gráfico e zonas visuais de Stop Loss e Take Profit que podem ser ajustadas com o mouse. Foi desenvolvido para ajudar o trader a aplicar um gerenciamento de capital consistente e controlar o risco antes de abrir cada operação.

Objetivo principal do Position Size Calculator PRO V2.0

Calcular automaticamente o tamanho de posição ideal para respeitar o risco definido por operação.

Padronizar a gestão de risco em todos os instrumentos (Forex, índices, CFD, etc.).

Mostrar de forma clara Stop Loss, Take Profit, número de pips, risco e lucro potencial.

Verificar a relação risco/retorno (Risk/Reward) e a margem necessária antes de abrir uma ordem.

Principais características

Calculadora profissional de tamanho de posição Risco por operação em percentual do saldo ( InpRiskPercent ). Risco em valor fixo ( MaxRiskAmount ). Opção de tamanho de lote fixo ( UseFixedLotSize e FixedLotSize ). Considera tick value, tick size, volume mínimo, máximo e passo de volume do símbolo.

Zonas de Stop Loss e Take Profit no gráfico Criação automática de uma zona de Stop Loss (vermelha) e uma zona de Take Profit (verde). As zonas podem ser arrastadas com o mouse para ajustar os níveis de SL e TP. Ao mover as zonas, o tamanho do lote, o risco e o lucro potencial são atualizados em tempo real. Linha de preço de entrada dedicada, com cor personalizável.

Stop Loss baseado em ATR ou Stop Loss manual Stop Loss baseado no indicador Average True Range, com período configurável ( ATR_Period ). Multiplicador de ATR ajustável ( InpATR_Multiplier ). Possibilidade de usar um preço de entrada manual ( ManualEntryPrice ), caso contrário é usado o Bid/Ask atual.

Gestão da relação Risco/Retorno (Risk/Reward) Ativar ou desativar o cálculo automático de Risk/Reward ( CalculateRR ). Definir uma relação alvo risco/retorno ( InpTargetRR , por exemplo 1:2, 1:3, etc.). Cálculo automático do Take Profit com base na distância do Stop Loss e no R:R alvo.

Painel de controle no gráfico Mostra o tamanho de lote calculado em um quadro em destaque. Exibe o risco na moeda da conta e em percentual do saldo. Mostra os níveis de entrada, Stop Loss e Take Profit com pips e valores monetários. Apresenta a margem requerida e o nível de margem em percentual. Calcula e mostra o preço de break-even, considerando o spread. Indica claramente a direção da operação (compra ou venda).

Botões interativos Troca rápida da direção da operação (BUY ou SELL). Ajuste do percentual de risco diretamente pelo painel. Ajuste da relação alvo Risk/Reward. Ajuste do multiplicador de ATR. Ativar ou desativar as zonas visuais no gráfico. Botão de reset para voltar aos parâmetros padrão.

Rótulos de informação no gráfico Rótulos próximos ao preço de entrada, Stop Loss e Take Profit. Informações sobre preço, número de pips e lucro ou perda potenciais. Visualização em tempo real da relação Risk/Reward da operação planejada.



Principais parâmetros de entrada

1. Risk Management

InpRiskPercent – Risco por operação em percentual do saldo.

– Risco por operação em percentual do saldo. MaxRiskAmount – Valor máximo de risco na moeda da conta.

– Valor máximo de risco na moeda da conta. UseFixedLotSize – Utilizar ou não um tamanho de lote fixo (true/false).

– Utilizar ou não um tamanho de lote fixo (true/false). FixedLotSize – Tamanho de lote fixo quando a opção anterior está ativada.

2. Direção da operação

InpIsBuyDirection – Direção inicial para o cálculo (compra ou venda).

3. Modo de cálculo

CalculationTimeframe – Timeframe utilizado para os cálculos de ATR.

– Timeframe utilizado para os cálculos de ATR. ManualEntryPrice – Preço de entrada manual; caso contrário é usado o preço de mercado.

– Preço de entrada manual; caso contrário é usado o preço de mercado. ATR_Period – Período do indicador ATR.

– Período do indicador ATR. InpATR_Multiplier – Multiplicador de ATR usado para posicionar o Stop Loss.

4. Risk / Reward

CalculateRR – Ativar ou desativar o cálculo automático do TP com base em R:R.

– Ativar ou desativar o cálculo automático do TP com base em R:R. InpTargetRR – Relação alvo risco/retorno.

5. Ajustes visuais e painel

InpShowZones – Mostrar ou ocultar as zonas de Stop Loss e Take Profit.

– Mostrar ou ocultar as zonas de Stop Loss e Take Profit. ShowPriceLabels – Mostrar ou ocultar os rótulos de preço no gráfico.

– Mostrar ou ocultar os rótulos de preço no gráfico. EntryLineColor, StopLossColor, TakeProfitColor – Cores das linhas e zonas.

– Cores das linhas e zonas. ShowPanel – Mostrar ou ocultar o painel principal da calculadora.

– Mostrar ou ocultar o painel principal da calculadora. PanelX / PanelY – Posição do painel no gráfico.

6. Opções adicionais de visualização

ShowAccountInfo – Mostrar saldo e equity da conta.

– Mostrar saldo e equity da conta. ShowMarginInfo – Mostrar margem requerida e nível de margem.

– Mostrar margem requerida e nível de margem. ShowRiskReward – Mostrar informações de Risk/Reward.

– Mostrar informações de Risk/Reward. ShowBreakEven – Mostrar o preço de break-even.

Uso recomendado

Selecionar o símbolo e o timeframe da sua estratégia. Definir o risco por operação (em percentual ou em valor fixo). Escolher a direção da operação (compra ou venda). Permitir que o indicador proponha um Stop Loss baseado em ATR ou definir um Stop Loss manual. Se necessário, ajustar a relação alvo Risk/Reward ou mover a zona de Take Profit. Antes de enviar a ordem, verificar o tamanho de lote recomendado, o risco e o lucro potencial. Abrir a posição no MetaTrader 5 utilizando o tamanho de lote calculado pelo indicador.

Compatibilidade

Plataforma: MetaTrader 5.

Tipo: indicador de gestão de risco (não abre operações automaticamente).

Instrumentos: Forex, índices, commodities, CFD, de acordo com o seu corretor.

Timeframes: todos os timeframes suportados pelo MT5.

Aviso importante

Este indicador é uma ferramenta de apoio à decisão. Não garante resultados nem lucros. Operar em Forex, índices e CFD envolve um elevado nível de risco e pode não ser adequado para todos os investidores. Teste sempre o indicador em conta demo antes de utilizá-lo em conta real e opere apenas com dinheiro que você possa se dar ao luxo de perder.