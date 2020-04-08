Position Size Calculator PRO MT5

Position Size Calculator PRO V2.0 para MetaTrader 5

Position Size Calculator PRO V2.0 é um indicador de gestão de risco para MetaTrader 5. Ele calcula automaticamente o tamanho de posição ideal (lot size) de acordo com o risco por operação, a distância do Stop Loss e os parâmetros do símbolo (tick value, tick size, margem, etc.).

O indicador exibe um painel completo diretamente no gráfico e zonas visuais de Stop Loss e Take Profit que podem ser ajustadas com o mouse. Foi desenvolvido para ajudar o trader a aplicar um gerenciamento de capital consistente e controlar o risco antes de abrir cada operação.

Objetivo principal do Position Size Calculator PRO V2.0

  • Calcular automaticamente o tamanho de posição ideal para respeitar o risco definido por operação.
  • Padronizar a gestão de risco em todos os instrumentos (Forex, índices, CFD, etc.).
  • Mostrar de forma clara Stop Loss, Take Profit, número de pips, risco e lucro potencial.
  • Verificar a relação risco/retorno (Risk/Reward) e a margem necessária antes de abrir uma ordem.

Principais características

  • Calculadora profissional de tamanho de posição
    • Risco por operação em percentual do saldo ( InpRiskPercent ).
    • Risco em valor fixo ( MaxRiskAmount ).
    • Opção de tamanho de lote fixo ( UseFixedLotSize e FixedLotSize ).
    • Considera tick value, tick size, volume mínimo, máximo e passo de volume do símbolo.
  • Zonas de Stop Loss e Take Profit no gráfico
    • Criação automática de uma zona de Stop Loss (vermelha) e uma zona de Take Profit (verde).
    • As zonas podem ser arrastadas com o mouse para ajustar os níveis de SL e TP.
    • Ao mover as zonas, o tamanho do lote, o risco e o lucro potencial são atualizados em tempo real.
    • Linha de preço de entrada dedicada, com cor personalizável.
  • Stop Loss baseado em ATR ou Stop Loss manual
    • Stop Loss baseado no indicador Average True Range, com período configurável ( ATR_Period ).
    • Multiplicador de ATR ajustável ( InpATR_Multiplier ).
    • Possibilidade de usar um preço de entrada manual ( ManualEntryPrice ), caso contrário é usado o Bid/Ask atual.
  • Gestão da relação Risco/Retorno (Risk/Reward)
    • Ativar ou desativar o cálculo automático de Risk/Reward ( CalculateRR ).
    • Definir uma relação alvo risco/retorno ( InpTargetRR , por exemplo 1:2, 1:3, etc.).
    • Cálculo automático do Take Profit com base na distância do Stop Loss e no R:R alvo.
  • Painel de controle no gráfico
    • Mostra o tamanho de lote calculado em um quadro em destaque.
    • Exibe o risco na moeda da conta e em percentual do saldo.
    • Mostra os níveis de entrada, Stop Loss e Take Profit com pips e valores monetários.
    • Apresenta a margem requerida e o nível de margem em percentual.
    • Calcula e mostra o preço de break-even, considerando o spread.
    • Indica claramente a direção da operação (compra ou venda).
  • Botões interativos
    • Troca rápida da direção da operação (BUY ou SELL).
    • Ajuste do percentual de risco diretamente pelo painel.
    • Ajuste da relação alvo Risk/Reward.
    • Ajuste do multiplicador de ATR.
    • Ativar ou desativar as zonas visuais no gráfico.
    • Botão de reset para voltar aos parâmetros padrão.
  • Rótulos de informação no gráfico
    • Rótulos próximos ao preço de entrada, Stop Loss e Take Profit.
    • Informações sobre preço, número de pips e lucro ou perda potenciais.
    • Visualização em tempo real da relação Risk/Reward da operação planejada.

Principais parâmetros de entrada

1. Risk Management

  • InpRiskPercent – Risco por operação em percentual do saldo.
  • MaxRiskAmount – Valor máximo de risco na moeda da conta.
  • UseFixedLotSize – Utilizar ou não um tamanho de lote fixo (true/false).
  • FixedLotSize – Tamanho de lote fixo quando a opção anterior está ativada.

2. Direção da operação

  • InpIsBuyDirection – Direção inicial para o cálculo (compra ou venda).

3. Modo de cálculo

  • CalculationTimeframe – Timeframe utilizado para os cálculos de ATR.
  • ManualEntryPrice – Preço de entrada manual; caso contrário é usado o preço de mercado.
  • ATR_Period – Período do indicador ATR.
  • InpATR_Multiplier – Multiplicador de ATR usado para posicionar o Stop Loss.

4. Risk / Reward

  • CalculateRR – Ativar ou desativar o cálculo automático do TP com base em R:R.
  • InpTargetRR – Relação alvo risco/retorno.

5. Ajustes visuais e painel

  • InpShowZones – Mostrar ou ocultar as zonas de Stop Loss e Take Profit.
  • ShowPriceLabels – Mostrar ou ocultar os rótulos de preço no gráfico.
  • EntryLineColor, StopLossColor, TakeProfitColor – Cores das linhas e zonas.
  • ShowPanel – Mostrar ou ocultar o painel principal da calculadora.
  • PanelX / PanelY – Posição do painel no gráfico.

6. Opções adicionais de visualização

  • ShowAccountInfo – Mostrar saldo e equity da conta.
  • ShowMarginInfo – Mostrar margem requerida e nível de margem.
  • ShowRiskReward – Mostrar informações de Risk/Reward.
  • ShowBreakEven – Mostrar o preço de break-even.

Uso recomendado

  1. Selecionar o símbolo e o timeframe da sua estratégia.
  2. Definir o risco por operação (em percentual ou em valor fixo).
  3. Escolher a direção da operação (compra ou venda).
  4. Permitir que o indicador proponha um Stop Loss baseado em ATR ou definir um Stop Loss manual.
  5. Se necessário, ajustar a relação alvo Risk/Reward ou mover a zona de Take Profit.
  6. Antes de enviar a ordem, verificar o tamanho de lote recomendado, o risco e o lucro potencial.
  7. Abrir a posição no MetaTrader 5 utilizando o tamanho de lote calculado pelo indicador.

Compatibilidade

  • Plataforma: MetaTrader 5.
  • Tipo: indicador de gestão de risco (não abre operações automaticamente).
  • Instrumentos: Forex, índices, commodities, CFD, de acordo com o seu corretor.
  • Timeframes: todos os timeframes suportados pelo MT5.

Aviso importante

Este indicador é uma ferramenta de apoio à decisão. Não garante resultados nem lucros. Operar em Forex, índices e CFD envolve um elevado nível de risco e pode não ser adequado para todos os investidores. Teste sempre o indicador em conta demo antes de utilizá-lo em conta real e opere apenas com dinheiro que você possa se dar ao luxo de perder.

Produtos recomendados
Visual Dolphin Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Indicadores
Visual Dolphin Indicator Unlock the rhythm of the market with the Visual Dolphin Indicator, your ultimate tool for identifying and capitalizing on market trends with clarity and confidence. Designed for both novice and experienced traders, this indicator eliminates the noise and guesswork, providing crystal-clear buy and sell signals directly on your chart. The Logic Behind the Waves The core of the Visual Dolphin Indicator is a sophisticated yet intuitive dual-wave system based on moving avera
Basic Theme Builder MT5
Mehran Sepah Mansoor
5 (2)
Indicadores
Basic Theme Builder: Simplifique a Personalização do Seu Gráfico Transforme sua experiência de negociação com o Basic Theme Builder , um indicador versátil projetado para simplificar a personalização da aparência do seu gráfico no MetaTrader 5. Este indicador intuitivo oferece um painel fácil de usar que permite alternar rapidamente entre vários temas e esquemas de cores, melhorando tanto o apelo visual quanto a funcionalidade do seu ambiente de negociação. Free MT4 version O Basic Theme Builde
FREE
Red Zone Monitor
Tatsuya Otani
Indicadores
RED ZONE Monitor Loss-Cut & Break-Even Risk Monitor for Averaging Traders (MT5) RED ZONE Monitor is a risk management indicator for traders who use averaging, scaling-in, or multiple open positions . It visually displays: The loss-cut (liquidation) risk zone The break-even price Based on current open positions, lots, and margin conditions This indicator does not provide entry signals. It does not promise profits. It shows where your account actually fails if price moves against you. What RED ZO
Matrix Arrow Indicator Multi Timeframe Panel MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (4)
Indicadores
O Matrix Arrow Indicator Multi Timeframe Panel MT5 é um complemento gratuito e um grande trunfo para o seu Matrix Arrow Indicator MT5 . Ele mostra o sinal atual do Matrix Arrow Indicator MT5 para 5 intervalos de tempo personalizados pelo usuário e para 16 símbolos / instrumentos modificáveis ​​no total. O usuário tem a opção de habilitar / desabilitar qualquer um dos 10 indicadores padrão, que compõem o Indicador de Seta de Matriz MT5 . Todos os atributos dos 10 indicadores padrão também são aj
FREE
Symbol Manager for MT5
Taras Slobodyanik
5 (3)
Utilitários
Symbol Manager or Grid Manager, designed to group orders into one position (by Symbol or by Magic Number). This utility will be useful to multi-currency traders (many EAs), who can have multiple orders on several pairs. You will be able to see the total number of lots, the total profit, and set virtual stop loss and virtual take profit. To set a real TP (or SL), you must first set the virtual value, and then enter the command in this cell: "set". If you want to set real TP/SL for all orders at
Multi Currency Strength Dashboard Mini
Prime Horizon
Indicadores
Multi Currency Strength Dashboard Mini (GRÁTIS) – Medidor de Força de Moedas para MetaTrader 5 Multi Currency Strength Dashboard Mini é um indicador gratuito para MetaTrader 5 que exibe em tempo real a força relativa de 8 moedas principais (USD, EUR, GBP, JPY, CHF, CAD, AUD, NZD) em um dashboard visual limpo e fácil de interpretar. Objetivo: ajudar você a identificar rapidamente quais moedas estão fortes e quais estão fracas , para montar sua watchlist e escolher pares com lógica forte vs fraca
FREE
ChangePeriod MT5
Kazuya Yamaoka
Indicadores
You can change the time period of the chart at the touch of a button. You can also change multiple charts at the touch of a button. You can also change multiple charts at the touch of a button,   saving you the trouble of changing time periods. We are live-streaming the actual operation of the system. Please check for yourself if it is usable. Please check it out for yourself. https://www.youtube.com/@ganesha_forex We do not guarantee your investment results. Investments should be made at you
Ind5 InfoPad Information Panel
Vladislav Andruschenko
4.89 (9)
Indicadores
INFOPad é um painel de informações que cria informações sobre o par de moedas selecionado no terminal MetaTrader 5. Existem 5 funções deste indicador: Mostra a informação principal e principal sobre o símbolo selecionado: Pergunte BID, Spread, Stop Nível, Swap, Tick valor, Comissão preços; Mostra os alvos futuros do alvo do SL e do alvo do TP (o número de pontos do stop loss estabelecido e toma o lucro, a quantia em dólar); Mostra o lucro recebido pelos períodos: Hoje, Semana, Mês, Ano, Lucro t
FREE
Proxy OrderFlow MT5
Vincent Jose Proenca
Indicadores
Indicador baseado no desequilíbrio do tick-spread. TF: Funciona em todos os timeframes (de M1 a D1). Par: Compatível com Forex, índices, ouro e CFDs (ajuste automático para instrumentos JPY, Ouro e CFD). Configurações: TickWindow (200) – janela de observação de ticks SpreadWeight (1.5) – peso do spread NormalizationPeriod (20) – período de normalização (z-score) Overbought / Oversold (±3.0) – níveis de alerta AlertCooldown (300s) – intervalo entre alertas Conclusão: Proxy Order Flow – Imbalan
Size Bars
Viktor Loginov
Indicadores
Size Bars – индикатор отображает на графике максимальный, минимальный, текущий и средний размер баров (свечей) за выбранный период. Отображаемые параметры индикатора Size Bars: 1)       Текущий размер бара в писах (по максимум/минимум, тело бара). 2)       Максимальный, минимальный и средний размер свечей BUY . 3)       Максимальный, минимальный, средний размер свечей SELL . 4)       Количество свечей BUY и количество свечей SELL . 5)       Среднее количество свечей подряд BUY и SELL . 6)     
MultiSessionVolumeProfile
Everett Wright
Indicadores
MultiSession Volume Profile is a professional volume profile indicator for MetaTrader 5 that builds separate POC, VAH, VAL and volume histograms for multiple custom trading sessions on the same chart. It helps you see where volume truly concentrated in each part of the day (RTH, Globex, Asia, London, etc.), so you can identify key intraday levels, ranges, and magnets that many standard tools miss. ​ Main advantages Multi-session profiles Build up to 5 fully independent sessions with custom times
Target Smart Order
Markeysuel De Sousa Ferreira
Indicadores
Indicador TARGET SMART ORDER Indicador personalizado para MetaTrader 5 que exibe informações detalhadas de cada operação diretamente no gráfico, mostrando lucro/prejuízo em tempo real, níveis de Take Profit e Stop Loss para cada ordem ativa. Funcionalidades Principais: Exibição de Lucro Real Lucro/Prejuízo em Tempo Real: Mostra o valor atual de cada posição. Atualização Contínua: Valores são atualizados tick a tick Cores Dinâmicas: Verde para lucro, vermelho para prejuízo. Linhas de TP/SL: Dese
Daily Decider BuySell Indicator
Emma-ekong Ben Eshiet
Indicadores
THE DAILY DECIDER BUYSELL PRO INDICATOR OVERVIEW Unlock the Market's Daily Secret: The Daily Decider BuySell Indicator is Here! Tired of analysis paralysis? Struggling with false signals and noisy markets? What if you could know the market's primary intention within the first few hours of the day and trade with unwavering confidence? Introducing the Daily Decider BuySell Indicator for MetaTrader 5. Pro Tip: Never Miss the first signal of the day This isn't just another indicator cluttering yo
Show Pips for MT5
Roman Podpora
4.67 (24)
Indicadores
Este indicador de informação será útil para quem quer estar sempre atento à situação atual da conta. -   Indicadores mais úteis O indicador exibe dados como lucro em pontos, porcentagem e moeda, bem como o spread do par atual e o tempo até o fechamento da barra no período atual. Existem várias opções para colocar a linha de informação no gráfico: À direita do preço (corre atrás do preço); Como comentário (no canto superior esquerdo do gráfico); No canto selecionado da tela. Também é possível se
FREE
Ichimoku Advanced Free
Hoang Ngoc Thach
Indicadores
Ichimoku Kinko Hyo é um sistema de gráficos de negociação de tendência que tem sido utilizado com sucesso em quase todos os mercados negociáveis. Ele é único em muitos aspectos, mas seu principal ponto forte é o uso de vários pontos de dados para dar ao trader uma visão mais abrangente e mais profunda no price action. Este ponto de vista mais profundo, e o fato de que Ichimoku é um sistema muito visual, permite que o comerciante possa discernir e filtra rapidamente "num piscar de olhos" as confi
Smart Fair Value Gap Pro
Joao Luiz Savioli Filho
Indicadores
Unlock the power of Smart Money Concepts (SMC) with the cleanest FVG indicator on the market. Smart FVG Pro is not just another gap detector. It is designed for professional traders who need to filter out noise and focus on high-probability reversal zones. Unlike standard indicators that clutter your chart with every minor gap, Smart FVG Pro uses advanced filtering logic (Trend + Volatility) and a unique "Smart Mitigation" system to automatically remove invalidated zones, keeping your chart clea
SpreadMeter OGT Free
Dmitriy Gurenko
5 (1)
Indicadores
The indicator shows the current spread of the symbol, the minimum, average and maximum values for the current bar in the form of digital, analog and graphic indicators. Has two modes of operation: fixing the system spread, or calculating the spread as the difference between the "Bid" and "Ask" prices on each incoming tick. Parameters  The indicator has a single input parameter: Type of calculation  - type of spread calculation. It can take the following values:  System spread  - the spread value
FREE
Magic Curves MT5
Aleksey Usachev
Indicadores
Indicator shows balance curves based on magic number for portfolio analysis. It allows to visually estimate different strategies performance on a single symbol. Any of magic number can be hidden by clicking on the value in legend. Parameters: HideAllOnStart - all magics are hidden and can be activated by clicking on its value; MAMode - shows average profit from trades; MAPeriod - Moving average period; Magics - a string with magic numbers separated by comma like "1,2,123". If this field is empty
Currency Power Pro
Makarii Gubaydullin
Indicadores
Força atual das 8 principais moedas Minha utilidade multifuncional #1:  inclui 66+ funções, incluindo este indicador  |   Entre em contato comigo  se tiver alguma dúvida   |    Versão MT4 O indicador é exibido em uma janela separada, pode ser movido para qualquer lugar do gráfico. Nos ajustes de entrada   você pode ajustar: Tema da interface : escuro / branco; Prefixo e sufixo,  se os pares de moedas do seu corretor os tiverem: (por exemplo, se o símbolo for "EURUSD .pro ", por favor defina " .
Gamma Bands MT5
Ziheng Zhuang
Indicadores
Gamma Bands   This indcator shows the trend with the color histogram. It is simple and easy to use. Usage: If the histogram changes from the aqua to the fuchsia, which means the trend is up. If the histogram changes from the fuchsia to the aqua,which means the trend is down. Inputs: MaPeriods: the periods of moving average. f1: the multiplier of inner bands f2: the multiplier of outer bands   Popup Window Alert Email Alert Mobile Push Alert Alerts When the trend changes for the long trend to the
Railroad Track
Mihai Onofrei
Indicadores
This is one of my preferred indicators where it plots on the chart Railroad Track candles, i.e. candles that have similar size. It is a very good indicator for trend direction. In the settings there is an option for Max candle size and Min candle size and also for the percentage for the tolerance between the Min and Max candle size. The candles values are calculated for High and Low. Have fun and enjoy trading! P.S. Please send me a message or leave a comment with any suggestions or improvements
Multi Symbol Trailing
Vladimir Karputov
5 (1)
Utilitários
O utilitário "   Multi Symbol Trailing   " move Stop Loss para todas as posições que estão atualmente abertas (multi-symbol trailing). Destina-se principalmente a auxiliar na negociação manual. Não há restrições para o utilitário pelo nome do par de moedas ou pelo identificador individual (número mágico) - o utilitário processa absolutamente todas as posições abertas no momento. A unidade de medida para os parâmetros "   Trailing Stop   " e "   Trailing Step   " é pontos (a diferença entre o pre
Strifor Smart Lot Calculator eng version
Strifor (Mauritius) Ltd
5 (1)
Indicadores
Strifor Lot Calculator is a tool for MetaTrader 5 that helps traders calculate the correct lot size based on risk and stop-loss. It allows you to trade more consciously, manage risks better, and save time on manual calculations. Advantages Accurate risk control – automatically calculates the lot size according to your chosen risk %. Two working modes – manual input or quick calculation using chart lines. Supports all popular instruments – forex pairs, gold (XAUUSD), oil (USOIL/WTI), indices (US
FREE
History Pattern Search mt5
Yevhenii Levchenko
Indicadores
O indicador cria cotações atuais, que podem ser comparadas com as históricas e, com base nisso, fazer uma previsão do movimento dos preços. O indicador possui um campo de texto para navegação rápida até a data desejada. Opções: Símbolo - seleção do símbolo que o indicador exibirá; SymbolPeriod - seleção do período do qual o indicador coletará dados; IndicatorColor - cor do indicador; HorisontalShift - deslocamento das cotações desenhadas pelo indicador pelo número especificado de barras; I
Basic Renko MT5
Mehran Sepah Mansoor
4.63 (8)
Indicadores
O indicador básico Renko é uma ferramenta poderosa para os comerciantes que procuram uma perspetiva de mercado clara e concisa. O nosso indicador não só simplifica a visualização de tendências, como também oferece alertas precisos para inversões, proporcionando uma vantagem estratégica na sua negociação /   Versão MT4 gratuita Características Totalmente personalizável:   Adapte o indicador às suas preferências comerciais com opções avançadas de personalização. Desde as cores às definições do
FREE
OrderBook Cumulative Indicator
Stanislav Korotky
5 (1)
Indicadores
Order Book, known also as Market Book, market depth, Level 2, - is a dynamically updated table with current volumes of orders to buy and to sell specific financial instument at price levels near Bid and Ask. MetaTrader 5 provides the means for receiving market book from your broker, but in real time only, without access to its history. The indicator OrderBook Cumulative Indicator accumulates market book data online and visualizes them on the chart. In addition, the indicator can show the market
Silver Zebra Trading System
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Indicadores
Silver Zebra Trading System - Uncover Market Momentum Unlock a powerful new way to visualize market trends and momentum with the Silver Zebra Trading System. This unique MetaTrader 5 indicator is designed to give you a clear and immediate understanding of market dynamics, helping you make more informed trading decisions. For just $30, you can add this indispensable tool to your trading arsenal. What is the Silver Zebra Trading System? The Silver Zebra Trading System is a sophisticated indicator
Density level indicator MT5
Philippe Pauleau
Indicadores
This indicator is showing level's density prices on background's graph. Theses levels are showing the prices that are the most traded by the market. This means that these levels can be used in order to place stoploss or takeprofit for swing orders, or for scalping manually in short time periods. This gives a statistical advantage as these levels are more likelely to be reached or pullbacked by the market. It is also usefull on VIX for example to determine when to enter local low volatility. Th
Quantum Channel Pro
Teng Fei Zhu
Indicadores
Quantum Channel Pro é uma ferramenta revolucionária de análise de volatilidade multicanal, projetada para identificar tendências, pontos de reversão e ruído do mercado. Com base em canais de desvio padrão adaptativos, ele plota três níveis (interno, médio e externo) para ajudar traders a tomar decisões mais precisas. Principais recursos: Três canais inteligentes (1σ, 2σ, 3σ) Estatísticas de probabilidade em tempo real Filtragem adaptativa de ruído Compatível com todos os timeframes Sinais: Conti
FX Info Spread MT5
Pedro Fernandez
3 (1)
Utilitários
Minimalist and fully customizable info panel. It works on any chart and timeframe, with 2 - 4 digits brokers and with 3 - 5 digits ones. It can show: Current Spread in pips (1 decimal digit if you are on a 3 - 5 digits broker) ATR (Average True Range) in pips Current Server Time Current GMT Time Important Account Info: Current Leverage and Stop-out Level (%) Time left for the current bar. Very useful on 4 h charts All info labels have a tooltip with the same data Available customizations : Ena
FREE
Os compradores deste produto também adquirem
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Indicadores
Se você comprar este indicador, receberá meu Gerenciador de Operações Profissional + EA  GRATUITAMENTE. Primeiramente, vale ressaltar que este Sistema de Trading é um Indicador Não Repintado, Não Redesenho e Não Atrasado, o que o torna ideal tanto para o trading manual quanto para o automatizado. Curso online, manual e download de predefinições. O "Sistema de Trading Inteligente MT5" é uma solução completa de trading projetada para traders novos e experientes. Ele combina mais de 10 indicadores
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indicadores
Power Candles – Sinais de entrada baseados em força para qualquer mercado Power Candles leva a análise de força comprovada da Stein Investments diretamente para o seu gráfico de preços. Em vez de reagir apenas ao preço, cada candle é colorido com base na força real do mercado, permitindo identificar instantaneamente a construção de momentum, aceleração de força e transições limpas de tendência. Uma única lógica para todos os mercados Power Candles funciona automaticamente em todos os símbolos de
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indicadores
Gold Sniper Scalper Pro - Sistema de Negociação de Ouro (XAU/USD) no MetaTrader 5 Para o negociador sério: Aborde a negociação de Ouro com uma metodologia estruturada e baseada em dados que combina múltiplos fatores de análise de mercado. Esta ferramenta foi construída para apoiar a sua análise de negociação de Ouro. Oportunidade de Preço Limitada Esta é uma chance de possuir o Gold Sniper Scalper Pro antes que o preço aumente. O preço do produto aumentará $50 após cada 10 compras subsequentes.
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Indicadores
Cada comprador deste indicador recebe adicionalmente, e de forma gratuita: A ferramenta exclusiva "Bomber Utility", que acompanha automaticamente cada operação, define os níveis de Stop Loss e Take Profit e fecha operações de acordo com as regras da estratégia; Arquivos de configuração (set files) para ajustar o indicador em diferentes ativos; Set files para configurar o Bomber Utility nos modos: "Risco Mínimo", "Risco Balanceado" e "Estratégia de Espera"; Um vídeo tutorial passo a passo que aju
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (32)
Indicadores
***Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe é uma ferramenta de análise de mercado em tempo real desenvolvida com base nos Smart Money Concepts (SMC). Ela foi projetada para ajudar os traders a analisarem a estrutura do mercado de forma sistemática e obterem uma visão mais clara da direção geral do mercado. O sistema analisa automaticamente Pontos de Reversão, Zonas-Chave e a Estrutura de Mercado em múltiplos timeframes, enquanto exibe Points of Interest (POI), sinais sem repaint e níveis autom
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
4.67 (6)
Indicadores
O Game Changer é um indicador de tendências revolucionário, concebido para ser utilizado em qualquer instrumento financeiro, transformando o seu metatrader num poderoso analisador de tendências. O indicador não se retraça nem apresenta atrasos. Funciona em qualquer período de tempo e auxilia na identificação de tendências, sinaliza potenciais reversões, atua como um mecanismo de trailing stop e fornece alertas em tempo real para respostas rápidas do mercado. Quer seja um profissional experiente
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
Indicadores
Primeiramente, vale ressaltar que este Indicador de Negociação não repinta, não redesenha e não apresenta atrasos, tornando-o ideal tanto para negociação manual quanto automatizada. Manual do utilizador: configurações, entradas e estratégia. O Analista Atômico é um Indicador de Ação de Preço PA que utiliza a força e o momentum do preço para encontrar uma vantagem melhor no mercado. Equipado com filtros avançados que ajudam a remover ruídos e sinais falsos, e aumentam o potencial de negociação.
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indicadores
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Indicadores
FX Power: Analise a Força das Moedas para Decisões de Negociação Mais Inteligentes Visão Geral FX Power é a sua ferramenta essencial para compreender a força real das principais moedas e do ouro em quaisquer condições de mercado. Identificando moedas fortes para comprar e fracas para vender, FX Power simplifica as decisões de negociação e revela oportunidades de alta probabilidade. Quer você prefira seguir tendências ou antecipar reversões usando valores extremos de Delta, esta ferramenta adap
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indicadores
Apresentando   Quantum TrendPulse   , a ferramenta de negociação definitiva que combina o poder do   SuperTrend   ,   RSI   e   Stochastic   em um indicador abrangente para maximizar seu potencial de negociação. Projetado para traders que buscam precisão e eficiência, este indicador ajuda você a identificar tendências de mercado, mudanças de momentum e pontos de entrada e saída ideais com confiança. Principais características: Integração SuperTrend:   siga facilmente a tendência predominante do
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Indicadores
PROMOÇÃO DE LANÇAMENTO O preço do Azimuth Pro está inicialmente definido em 299 $ para os primeiros 100 compradores. O preço final será de 499 $. A DIFERENÇA ENTRE ENTRADAS RETAIL E INSTITUCIONAIS NÃO É O INDICADOR — É A LOCALIZAÇÃO. A maioria dos traders entra em níveis de preço arbitrários, perseguindo momentum ou reagindo a sinais atrasados. As instituições esperam o preço atingir níveis estruturados onde oferta e demanda realmente mudam. Azimuth Pro mapeia esses níveis automaticamente: V
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
Indicadores
Desbloqueie o poder da negociação de tendências com o indicador Trend Screener: sua solução definitiva de negociação de tendências, alimentada por lógica difusa e sistema de múltiplas moedas! Eleve sua negociação de tendências com o Trend Screener, o revolucionário indicador de tendências alimentado por lógica difusa. É um poderoso indicador de acompanhamento de tendências que combina mais de 13 ferramentas e recursos premium e 3 estratégias de negociação, tornando-o uma escolha versátil para to
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indicadores
Smart Stop Indicator – Precisão inteligente de stop-loss diretamente no seu gráfico Visão geral O Smart Stop Indicator é a solução ideal para traders que desejam definir seu stop-loss de forma clara e metódica, sem adivinhações ou decisões baseadas apenas na intuição. A ferramenta combina lógica clássica de price action (topos mais altos, fundos mais baixos) com um sistema moderno de detecção de rompimentos para identificar onde realmente deve estar o próximo nível lógico de stop. Seja em tend
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.8 (20)
Indicadores
Apresento a você um excelente indicador técnico: Grabber, que funciona como uma estratégia de trading “tudo incluído”, pronta para usar. Em um único código estão integradas ferramentas poderosas de análise técnica de mercado, sinais de entrada (setas), funções de alertas e notificações push. Cada comprador deste indicador também recebe gratuitamente: Utilitário Grabber: ferramenta para gerenciamento automático de ordens abertas Vídeo tutorial passo a passo: como instalar, configurar e operar com
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indicadores
Antes de tudo, vale ressaltar que esta Ferramenta de Negociação é um Indicador Não Repintante, Não Redesenhante e Não Atrasado, o que a torna ideal para negociação profissional. Curso online, manual do utilizador e demonstração. O Indicador de Conceitos de Ação de Preço Inteligente é uma ferramenta muito poderosa tanto para traders novos quanto experientes. Ele combina mais de 20 indicadores úteis em um único, combinando ideias avançadas de negociação como Análise do Trader do Círculo Interno
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indicadores
O indicador Trend Ai é uma ótima ferramenta que irá melhorar a análise de mercado de um trader, combinando a identificação de tendências com pontos de entrada acionáveis e alertas de reversão. Este indicador permite que os usuários naveguem pelas complexidades do mercado forex com confiança e precisão Além dos sinais primários, o indicador Trend Ai identifica pontos de entrada secundários que surgem durante retrações ou retrações, permitindo que os comerciantes capitalizem as correções de preço
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indicadores
Quantas vezes você comprou um indicador de negociação com ótimos backtests, prova de desempenho em conta real com números fantásticos e estatísticas por toda parte, mas depois de usá-lo, você acaba perdendo sua conta? Você não deve confiar em um sinal por si só, você precisa saber por que ele apareceu em primeiro lugar, e é isso que o RelicusRoad Pro faz de melhor! Manual do Usuário + Estratégias + Vídeos de Treinamento + Grupo Privado com Acesso VIP + Versão Móvel Disponível Uma Nova Maneira d
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
Indicadores
- Real price is 80$ - 45% Discount (It is 45$ now) Contact me for extra bonus   indicator, instruction or any questions! - Lifetime update free - Non-repaint - Related product: Gann Gold EA - I just sell my products in Elif Kaya Profile, any other websites are stolen old versions, So no any new updates or support. Advantages of  M1 Scalper Pro  Profitability: M1 Scalper Pro is highly profitable with a strict exit strategy. Frequent Opportunities: M1 Scalper Pro  takes advantage of numerous smal
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
Indicadores
IX Power: Descubra informações de mercado para índices, commodities, criptomoedas e forex Visão Geral IX Power é uma ferramenta versátil projetada para analisar a força de índices, commodities, criptomoedas e símbolos de forex. Enquanto o FX Power oferece a máxima precisão para pares de moedas ao utilizar dados de todos os pares disponíveis, o IX Power foca exclusivamente nos dados do mercado do símbolo subjacente. Isso torna o IX Power uma excelente escolha para mercados fora do forex e uma o
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indicadores
O indicador Berma Bands (BBs) é uma ferramenta valiosa para traders que buscam identificar e capitalizar tendências de mercado. Ao analisar a relação entre o preço e os BBs, os traders podem discernir se um mercado está em uma fase de tendência ou de variação. Visite o [ Blog Berma Home ] para saber mais. As Bandas de Berma são compostas por três linhas distintas: a Banda de Berma Superior, a Banda de Berma Média e a Banda de Berma Inferior. Essas linhas são plotadas em torno do preço, criando u
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.82 (22)
Indicadores
O Support And Resistance Screener está em um indicador de nível para MetaTrader que fornece várias ferramentas dentro de um indicador. As ferramentas disponíveis são: 1. Screener de estrutura de mercado. 2. Zona de retração de alta. 3. Zona de retração de baixa. 4. Pontos de Pivô Diários 5. Pontos Pivot semanais 6. Pontos Pivot mensais 7. Forte suporte e resistência com base no padrão harmônico e volume. 8. Zonas de nível de banco. OFERTA POR TEMPO LIMITADO: O indicador de suporte e resistência
Macroeconomic Analyzer
DARIO GALLIONE
Indicadores
Prices move for many reasons and these can vary from one operator to another: software, private and institutional traders simultaneously contribute to the formation of the price, making predictive art very difficult. However, there are measurable factors that bind the price to an underlying trend in line with the physical reality that the financial asset represents: these are the macroeconomic indicators. Large investors use this information wisely to set their strategies. Understanding these m
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Indicadores
Matreshka self-testing and self-optimizing indicator: 1. Is an interpretation of the Elliott Wave Analysis Theory. 2. Based on the principle of the indicator type ZigZag, and the waves are based on the principle of interpretation of the theory of DeMark. 3. Filters waves in length and height. 4. Draws up to six levels of ZigZag at the same time, tracking waves of different orders. 5. Marks Pulsed and Recoil Waves. 6. Draws arrows to open positions 7. Draws three channels. 8. Notes support and re
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Indicadores
Atualmente com 33% de desconto! A melhor solução para qualquer Trader Novato ou especialista! Este indicador é uma ferramenta de negociação exclusiva, de alta qualidade e acessível porque incorporamos uma série de recursos proprietários e uma nova fórmula. Com esta atualização, você poderá mostrar fusos horários duplos. Você não só será capaz de mostrar um TF mais alto, mas também mostrar ambos, o TF do gráfico, MAIS o TF mais alto: MOSTRANDO ZONAS ANINHADAS. Todos os traders de Oferta e Demanda
Meravith AUTO
Ivan Stefanov
Indicadores
Meravith Auto é uma versão automatizada do sistema de trading Meravith. O indicador consiste em uma linha de tendência que muda de cor. Quando é altista, é verde, e quando é baixista, é vermelha. Esta é a linha de suporte da tendência. Uma linha de liquidez, onde o volume altista é igual ao volume baixista. Uma linha de desvio altista triplo. Uma linha de desvio baixista triplo. Pontos roxos e azuis que indicam alto volume. O ponto roxo indica um volume superior à média em duas desvios, e o azul
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Indicadores
O TPSproTrend PRO identifica o momento em que o mercado realmente muda de direção e cria um ponto de entrada no início do movimento. Você entra no mercado quando o preço está apenas começando a se mover, e não depois que o movimento já ocorreu.   Indicador       Não redesenha os sinais e exibe automaticamente os pontos de entrada, Stop Loss e Take Profit, tornando a negociação clara, visual e estruturada. INSTRUÇÕES EM RUSSO   -   VERSÃO MT4 Principais vantagens Sinalização sem redesenho.   Tod
Ace Trend
Mikhail Sergeev
5 (2)
Indicadores
Apresentamos-lhe um indicador revolucionário que muda as regras do jogo no mundo da negociação de tendências. O indicador foi projetado para repensar o desempenho e elevar sua experiência de negociação a uma altura sem precedentes. Nosso indicador possui uma combinação única de recursos avançados que o diferenciam da concorrência. A tecnologia de ponta "Real Pricing Factors" oferece estabilidade incomparável, mesmo nas condições de mercado mais desafiadoras e voláteis. Diga adeus a padrões instá
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Indicadores
The Trend Forecaster indicator utilizes a unique proprietary algorithm to determine entry points for a breakout trading strategy. The indicator identifies price clusters, analyzes price movement near levels, and provides a signal when the price breaks through a level. The Trend Forecaster indicator is suitable for all financial assets, including currencies (Forex), metals, stocks, indices, and cryptocurrencies. You can also adjust the indicator to work on any time frames, although it is recommen
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indicadores
Apresentando       Quantum Trend Sniper Indicator   , o inovador Indicador MQL5 que está transformando a maneira como você identifica e negocia as reversões de tendência! Desenvolvido por uma equipe de traders experientes com experiência comercial de mais de 13 anos,       Indicador de Atirador de Tendência Quântica       foi projetado para impulsionar sua jornada de negociação a novos patamares com sua forma inovadora de identificar reversões de tendência com precisão extremamente alta. ***Com
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (12)
Indicadores
FX Levels: Suporte e Resistência com Precisão Excepcional para Todos os Mercados Visão Geral Rápida Procurando um meio confiável de identificar níveis de suporte e resistência em qualquer mercado—incluindo pares de moedas, índices, ações ou commodities? FX Levels combina o método “Lighthouse” tradicional com uma abordagem dinâmica de vanguarda, fornecendo uma precisão quase universal. Baseado em nossa experiência real com corretores e em atualizações automáticas diárias mais as de tempo real,
Mais do autor
Market Structure Order Block Dashboard MT5
Prime Horizon
5 (2)
Indicadores
Market Structure Order Block Dashboard MT5 Market Structure Order Block Dashboard MT5 é um indicador para MetaTrader 5 que automatiza a análise da estrutura de mercado e dos conceitos ICT / Smart Money . Ele não abre posições e não gerencia ordens: é uma ferramenta de análise visual , não um robô de trading automatizado. O que o indicador mostra O indicador varre o gráfico e destaca as seguintes informações : Estrutura de mercado : swings importantes, HH, HL, LH, LL Quebras de estrutura : Break
Market Structure Order Block Dashboard MT4
Prime Horizon
Indicadores
Market Structure Order Block Dashboard MT4 – Indicador ICT / Smart Money Concepts para MetaTrader 4 Market Structure Order Block Dashboard MT4 é um indicador avançado para MetaTrader 4, criado para traders que utilizam Smart Money Concepts (SMC) e a abordagem ICT : estrutura de mercado, Order Blocks , BOS / ChoCH , Fair Value Gaps (FVG) , zonas de liquidez , Kill Zones e Volume Profile , tudo em um único painel visual. Este não é um Expert Advisor, ele não abre nem gerencia operações. É uma ferr
Position Size Calculator ATR
Prime Horizon
Indicadores
Position Size Calculator Lite MT5 – Indicador gratuito de gestão de risco Importante: se você precisa de zonas interativas de Stop Loss / Take Profit (arrastar e soltar no gráfico), um painel avançado com informações de margem e métricas de risco detalhadas, procure no Market por “Position Size Calculator PRO MT5” . Esta versão Lite é uma edição gratuita e simplificada, focada apenas no cálculo do tamanho da posição. Feedback Este indicador é gratuito e é mantido no meu tempo livre. Se ele ajuda
FREE
Multi Currency Strength Dashboard PRO
Prime Horizon
Indicadores
Multi-Currency Strength Dashboard PRO MT5 (v2.6) – Medidor de força de moedas com painel visual Multi-Currency Strength Dashboard PRO é um indicador para MetaTrader 5 que mede em tempo real a força relativa de 8 moedas principais (USD, EUR, GBP, JPY, CHF, CAD, AUD, NZD) analisando até 28 pares Forex (dependendo dos símbolos disponíveis no seu broker). O objetivo é fornecer uma visão rápida e estruturada da força/fraqueza das moedas, ajudando a selecionar pares para análise (moeda forte contra mo
Multi Currency Strength Dashboard Mini
Prime Horizon
Indicadores
Multi Currency Strength Dashboard Mini (GRÁTIS) – Medidor de Força de Moedas para MetaTrader 5 Multi Currency Strength Dashboard Mini é um indicador gratuito para MetaTrader 5 que exibe em tempo real a força relativa de 8 moedas principais (USD, EUR, GBP, JPY, CHF, CAD, AUD, NZD) em um dashboard visual limpo e fácil de interpretar. Objetivo: ajudar você a identificar rapidamente quais moedas estão fortes e quais estão fracas , para montar sua watchlist e escolher pares com lógica forte vs fraca
FREE
Multi Currency Strength Dashboard PRO MT4
Prime Horizon
Utilitários
PROCURANDO A VERSÃO PARA MT5? Se você usa MetaTrader 5, clique aqui para obter a versão nativa: https://www.mql5.com/pt/market/product/155546 Multi-Currency Strength Dashboard PRO — Indicador Profissional de Força das Moedas (MT4) Multi-Currency Strength Dashboard PRO é um indicador avançado para MetaTrader 4 que mede em tempo real a força relativa das principais moedas do mercado Forex. Ele analisa até 28 pares principais, calcula a força normalizada das 8 moedas principais e exibe um pa
Position Size Calculator PRO MT4
Prime Horizon
Indicadores
Position Size Calculator PRO MT4 V2.0 – Cálculo de lote + Zonas visuais SL/TP (Arrastar & Soltar) para um gerenciamento de risco mais rápido e preciso Position Size Calculator PRO MT4 V2.0 é um indicador de position sizing (money management) para MetaTrader 4. Ele calcula automaticamente o tamanho de lote ideal com base no seu risco por operação , na distância do Stop Loss e nas especificações do ativo (tick value, tick size, margem, alavancagem, etc.). A versão 2.0 é uma grande atualização: em
Trailing Stop Manager PRO
Prime Horizon
Utilitários
Trailing Stop Manager PRO — Gestão profissional de trailing stop (MT5) Trailing Stop Manager PRO é um Expert Advisor para MetaTrader 5 que automatiza a gestão de trailing stop nas posições abertas. Ele pode gerenciar todas as posições da conta ou apenas aquelas filtradas por símbolo e/ou MagicNumber. O EA inclui vários recursos: trailing fixo em pips, trailing baseado em ATR, break-even automático, fechamento parcial e um painel visual (dashboard). Objetivo da ferramenta Padronizar a gestão de t
Prop Firm Guardian
Prime Horizon
Utilitários
Prop Firm Guardian PRO - Protetor de Equity Tenha sucesso nos seus desafios de Prop Firm automatizando a sua disciplina. A principal causa de falha no trading financiado não é a estratégia, e sim a gestão de risco. Atingir a Perda Máxima Diária (Daily Drawdown) por erro ou emoção é fatal. Prop Firm Guardian PRO é a sua rede de segurança automática. Ele monitora em tempo real a equity da sua conta e fecha TUDO ANTES que o limite seja ultrapassado. ️ FUNCIONAMENTO Este utilitário roda no seu ter
Filtro:
Sem comentários
Responder ao comentário