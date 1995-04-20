Index Statistics and Session Level Analysis

Pare de adivinhar. Comece a operar com vantagem estatística.

Os índices de ações não são negociados como forex. Eles têm sessões definidas, gaps noturnos e seguem padrões estatísticos previsíveis. Este indicador fornece os dados de probabilidade que você precisa para operar índices como DAX, S&P 500 e Dow Jones com confiança.

O que o torna diferente

A maioria dos indicadores mostra o que aconteceu. Este mostra o que provavelmente acontecerá em seguida. Todos os dias de negociação, o indicador analisa sua configuração atual contra 100 dias de dados históricos. Ele encontra dias com gaps semelhantes, posições de abertura semelhantes, e calcula exatamente com que frequência o preço atingiu níveis-chave. Sem mais adivinhações sobre se o gap vai fechar ou se a máxima de ontem será testada. Você obtém porcentagens precisas baseadas em dados reais.

Manual completo com todas as entradas explicadas aqui: https://www.mql5.com/en/blogs/post/766370

Guia de estratégia para ajudá-lo a encontrar ótimas configurações aqui: https://www.mql5.com/en/blogs/post/766371

Combine com o EA Risk Reward Calculation + Fast Trade Management Buttons para day trading de índices de ações sem esforço - https://www.mql5.com/en/market/product/78020

MT5 Version: https://www.mql5.com/en/market/product/159295/

Recursos principais

  • Cálculos filtrados por sessão que ignoram o ruído noturno
  • Detecção automática de controle de alta ou baixa
  • Análise de gaps mostrando taxas históricas de fechamento
  • Correspondência de padrões que encontra dias estatisticamente semelhantes
  • Porcentagens de probabilidade para atingir máximas e mínimas da sessão anterior, níveis diários e semanais
  • Todos os níveis de preço-chave desenhados automaticamente com botões de alternância de um clique

Como os traders usam

Um gap de baixa abre 15% da faixa diária média abaixo do fechamento de ontem. O indicador mostra que 82% dos gaps semelhantes fecharam durante a sessão, tipicamente na vela 8. Você compra perto da abertura, mirando o fechamento do gap, e realiza lucros dentro da primeira hora.

O preço abre abaixo da faixa da sessão de ontem. Dados históricos mostram que 0% dos dias semelhantes alcançaram a máxima de ontem. Você evita manter posições compradas esperando novas máximas e em vez disso foca em alvos de baixa onde a probabilidade favorece você.

O indicador detecta Ursos no Controle após três fechamentos fortes de baixa consecutivos. Combinado com o preço abaixo da média móvel da sessão, você tem confirmação para manter posições vendidas e vender nos ralis.

Construído para traders sérios de índices

Catorze botões de alternância permitem mostrar ou ocultar qualquer elemento instantaneamente. O painel de estatísticas se auto-dimensiona com base no conteúdo. As velas são numeradas a partir da abertura da sessão para que você sempre saiba onde está no dia. A barra 18 é destacada porque estatisticamente, 80% da faixa diária é estabelecida nesse ponto.

A integração com o Strategy Tester captura screenshots a cada fechamento de sessão com nomes de arquivo inteligentes descrevendo o padrão de cada dia, perfeito para construir sua própria vantagem estatística através de backtesting visual.

Opere de forma mais inteligente

Quando você sabe que 75% dos dias que correspondem à sua configuração atual atingiram a mínima diária anterior, você opera diferente. Quando você sabe que apenas 17% alcançaram o fechamento anterior, você define metas realistas. Este indicador transforma como você aborda cada dia de negociação substituindo palpites por probabilidades.

Funciona melhor no timeframe M5. Otimizado para DAX, S&P 500, Dow Jones, Nasdaq e FTSE 100.

Perfeito para estudantes de Price Action de Al Brooks

Incorporado ao indicador está um sistema de numeração de velas que segue a mesma metodologia ensinada por Al Brooks, junto com todos os dados estatísticos extras para ajudá-lo a ler a ação do preço como um profissional. Também possui lógica de corrida multi-barra que ajudará você a identificar se os touros ou ursos estão no controle do mercado. Múltiplas velas seguidas da mesma cor? Aguarde um recuo contra essa direção e entre na tendência. Totalmente configurável ao seu gosto com entradas de força da vela e número de velas consecutivas.


Produtos recomendados
CounterTrend 4
Antony Augustine
Indicadores
The indicator shows buy and sell signals.  The " CounterTrend 4 " is designed to recognize profitable counter trend patterns from your chart. Features: The CounterTrend 4 is a Counter-Trend Trading with Simple Range Exhaustion System. Signals based on the daily trading range. The indicator calculates the trading range for the last few days and compare the price movements on short time intervals and generating short term reversal points.  This is a leading indicator. It works on any instruments.
Calculated
Vitalii Zakharuk
Indicadores
Calculated trend indicator, can be used with an optimal risk to profit ratio, shows successful signals. Uses two options for settings. Shows favorable moments for entering the market with arrows. The probability of a successful trend is not very bad! The indicator can be used both for pipsing on small periods, and for long-term trading. The indicator does not redraw and does not lag. It works on all currency pairs and on all timeframes.
Smart Channels
Ivan Simonika
Indicadores
Smart Channel is a non-redrawing channel indicator based on moving averages. The indicator is used to identify trends in financial markets and indicates the direction of price movement. Smart Channel, in fact, is a miniature trading strategy, since, regardless of the construction methods, it uses the tactics of rebounding from the boundaries of the built channel, and the boundaries themselves are used as guidelines for the correct placement of stop loss and take profit orders. The key differe
Niubility Trend
Qizhen Ma
Indicadores
Niubility Trend  Niubility Trend displays the trend direction for all time frames in real time. You'll see at a glance at which direction the trends are running, how long they last and how powerful they are. All this makes it an easy-to-use trend trading system for beginners, advanced and professional traders. Features Easy to trade Customizable colors and sizes It is non-repainting and non-backpainting It is fantastic as a trailing stop method It implements alerts of all kinds
EMA Dashboard
Chantal Sala
1 (1)
Indicadores
Ema Dashboard is an innovative dashboard that allows you to monitor Moving Average on multiples symbols and different timeframes. This dashboard allows you to analyze information on 28 pairs on an unique chart. Its functionality includes analysis of All Time Frames. This configuration allows you to identify the Long Term Trend with extreme ease. This panel allows you to take very important directional movements. A click on button opens a new chart (symbol and timeframe). Graphic Object Symbol l
Icarus BolliBand Change Display Indicator
James D Scuderi
Indicadores
Icarus Bolli-Band Change Display(TM) Indicator is a simple, but highly effective tool for visually identifying areas where the all-important 'Bollinger Band' values are in a state of expansion, contraction of neither. The traditional Bollinger Bands have been widely applied to trading charts globally since their creation by John Bollinger several decades ago. One of the limitations of the traditional Bollinger Bands is the ability to clearly identify when the bands are in fact expanding or contr
Trend New
Vitalii Zakharuk
Indicadores
Trend New Trend Indicator, shows the signals for entry. Displays both entry points and the trend itself. Shows statistically calculated moments for entering the market with arrows. When using the indicator, it is possible to optimally distribute the risk factor. Settings: Uses all one parameter for settings. Selecting a parameter, it is necessary to visually resemble it so that the appropriate graph has a projection of extremes. Options: Length - the number of bars for calculating the indica
Signals By Levels
Viktor Glovluk
Indicadores
The indicator sends messages to e-mail and mobile terminal when the price approaches the horizontal levels and trend lines that are drawn using the handy panel! The levels and trend lines are deleted and placed to the chart using one click on the panel, and they can be dragged on the chart by mouse! It is possible to set the interval between messages in the settings, the interval is applied to each object separately! Indicator Settings ===*** Main settings ***=== - below is the list of the main
Hydra Trend Rider
INTRAQUOTES
5 (4)
Indicadores
Hydra Trend Rider is a non-repainting, multi-timeframe trend indicator that delivers precise buy/sell signals and real-time alerts for high-probability trade setups. With its color-coded trend line, customizable dashboard, and mobile notifications, it's perfect for traders seeking clarity, confidence, and consistency in trend trading. Download the Metatrader 5 Version Read the User Manual here. HURRY!  Price  increasing soon! Read the product description carefully before purchasing the product. 
Mars 6 The Perfect Wave
Marta Gonzalez
Indicadores
Mars 6 is a  Oscillators  indicator  is a powerful indicator of  Break Zone  for any par and any timeframe. It doesn't requires any additional indicators for the trading setup.The indicator gives clear signals about opening and closing trades.This Indicator is a unique, high quality and affordable trading tool. Perfect For New Traders And Expert Traders Low risk entries. Never repaints signal. Never backpaints signal. Never recalculates signal. For MT4 Only Great For Scalping Great For Swing T
Mars 7 River
Marta Gonzalez
Indicadores
Mars 7 is a    Trend indicator  is a powerful indicator of TREND CHANGE  for any par and any timeframe. It doesn't requires any additional indicators for the trading setup.The indicator gives clear signals about opening and closing trades.This Indicator is a unique, high quality and affordable trading tool. Perfect For New Traders And Expert Traders Low risk entries. Never repaints signal. Never backpaints signal. Never recalculates signal. For MT4 Only Great For Scalping Great For Swing Tradi
OsMA Higher Time Frame mh
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Indicador Crypto_Forex HTF OsMA para MT4. - O HTF OsMA é um dos melhores indicadores de tendência do mercado. HTF significa "Time Frame Superior" (Time Frame Superior). - Este indicador é excelente para sistemas de negociação com múltiplos Time Frames, com entradas baseadas em Price Action ou em combinação com outros indicadores. - O indicador HTF OsMA permite que você adicione o OsMA de um Time Frame superior ao seu gráfico atual --> esta é uma abordagem de negociação profissional. // Excele
Adaptive Trend Line
Alberto Boada
Indicadores
Adaptive Trend Line is not an ordinary moving average. It is an intelligent trend line that changes color based on the internal strength of the market, as measured by the RSI. How does it work? It combines the smoothness of an Exponential Moving Average (EMA) with the sensitivity of the RSI. - Green Line: The RSI is above 55, indicating that buyers are in control. - Red Line: The RSI is below 45, indicating that sellers are in control. - Gray Line: The RSI is in the neutral zone (45-55), indic
Super Candle Close Timer with volume control
Marta Rodriguez Ruiz
Indicadores
Candle close countdown indicator. Almost all indicators work by ticks and therefore stop counting when the price stops in moments of little volatility. This indicator does not stop and remains synchronized with the broker's clock. It also has other functions that can help the trader. All features are configurable and you can choose if you want to use it or not: - Volume control:                         the counter changes color when the current candle has a higher volume of contracts than the pr
Mars 13 The Break Pattern
Marta Gonzalez
Indicadores
Mars 13  is a Break   indicator is a powerful indicator of Pattern trade for any par and any timeframe. It doesn't requires any additional indicators for the trading setup.The indicator gives clear signals about opening and closing trades.This Indicator is a unique, high quality and affordable trading tool.  Can be used in combination with other indicators Perfect For New Traders And Expert Traders Low risk entries. Never repaints signal. Never backpaints signal. Never recalculates signal. For
Strong Pairs
Angelico Jurado
5 (1)
Indicadores
This indicator calculates the strength of the major currencies (EUR, USD, CAD, GBP, CHF, NZD, USD, JPY) and shows the top 4 strongest currency pairs that are currently in a high probability trend for the day or for the week. Usage The indicator displays 8 currency pairs with a trend direction (e.g. "EURUSD-DOWN") and ranked according to strength, with 1 being ths strongest. There will be 4 pairs for intraday and 4 pairs for intraweek If a currency pair is present in the top 4 intraday, it is in
Murrey Math Volume and Market Profile
Csaba Simon
Indicadores
Murrey Math Volume & Market Profile O único sistema completo de análise de estrutura de mercado que você precisará. Este indicador combina Murrey Math , Market Profile , Volume Profile e módulos avançados Forbex em um framework profissional que revela o mercado em 3 dimensões: valor, liquidez, participação do volume e comportamento do leilão. Por que Market Profile & Volume Profile são essenciais O mercado é um leilão. O preço se move para encontrar equilíbrio entre compradores e vendedores. Mar
High low levels
Guner Koca
Indicadores
on demo mode, use date for testing. for people purchase thise indicator, there is bonus price chanell indicator . high low levels indicator is non repaint trend reversal indicator.and works all pairs and all timeframes. there is a histogram move up and down. and there is a level red and blue. when histogram reach the up red level that is top.and reversal is possible. when histogram down and reach blue level that is prices oversold and possible reversal up. this indicator suitable for beginners a
Icarus Reversals Indicator FULL Suite
James D Scuderi
Indicadores
The Icarus Reversals(TM) Indicator is a powerful tool to identify high-probability reversal points, across all instruments.  The Reversals Indicator provides traders and investors with a simple-to-use and highly dynamic insight into points of likely price-action reversals.  Generated by a unique proprietary code-set, the Reversals Indicator generates long and short trade signals, which can be customised for all inputs, allowing for the complete optimisation fitted to any trader or investor style
PTW Non Repaint System
Elvis Kanyama
Indicadores
PTW NON REPAINT TRADING SYSTEM + HISTOGRAM Non-Repainting ,   Non-Redrawing   and   Non-Lagging  Trading System. Does the following: - Gives Accurate Entry and Exit Points - Scalping, Day and Swing Trading  - 95% Accuracy  - Targets, where to take profits. - Shows Trends, Support and resistance levels - Works on All Brokers - Works on All Currencies, CFDs and Stocks - It does not place trades for you, it only shows you what trades to place. - It works on All Timeframes - It is for Trend or ran
Orions Bands Suocera
Umberto Boria
Indicadores
The indicator is like a mother-in-law, who talks often, talks a lot and often inappropriately. The indicator, in addition to giving us an entry signal on parameters which I will then list, monitors the trend of the hourly timeframe, OSMA to understand the entry direction, RSI to sense any overbought or oversold conditions from which to abstain, ATR for the volatility and ADX for the trend. Indicator not recommended for newbies. Only the human judgment of these parameters, combined with the entr
Mars 10 The Bars Signal
Marta Gonzalez
3.5 (4)
Indicadores
Mars 10   is a  Oscillators  indicator is a powerful indicator of CHANGE DIRECCTION for any par and any timeframe. It doesn't requires any additional indicators for the trading setup.The indicator gives clear signals about opening and closing trades.This Indicator is a unique, high quality and affordable trading tool.  Can be used in combination with other indicators Perfect For New Traders And Expert Traders Low risk entries. Never repaints signal. Never backpaints signal. Never recalculates
Mars 15 Break Channel
Marta Gonzalez
Indicadores
Mars 15  is a Break   indicator is a powerful indicator of Pattern trade for any par and any timeframe. It doesn't requires any additional indicators for the trading setup.The indicator gives clear signals about opening and closing trades.This Indicator is a unique, high quality and affordable trading tool.  Can be used in combination with other indicators Perfect For New Traders And Expert Traders Low risk entries. Never repaints signal. Never backpaints signal. Never recalculates signal. For M
Quantum Dynamic Volatility Indicator
QUANTUM TRADING SOFTWARE LIMITED
Indicadores
Have you ever wondered why so many Forex traders get trapped in weak positions on the wrong side of the market? One of the easiest ways the market makers do this, is by using volatility. A currency pair moves suddenly, often on a news release or economic data. Traders jump in, expecting some quick and easy profits, but the move suddenly moves in the opposite direction. This happens in all timeframes, and in all currency pairs. The candle or bar closes, with a wide spread, but then reverses sharp
R Var Moving Average
Rwy Ksyby
Indicadores
O R Var Moving Average Indicator é um indicador de tendência desenvolvido para seguidores obstinados de tendências. É um indicador de negociação forex bastante popular entre os comerciantes de ações, bem como os comerciantes de commodities, e sua popularidade decorre de sua capacidade de fornecer sinais genuínos de geração de dinheiro para seus usuários. O indicador é composto por pontos verdes e vermelhos que são colocados em uma linha sienna. O ponto verde aponta para um sinal de alta, enqu
FREE
Ichimoku Map
Pavel Verveyko
Indicadores
Ichimoku Map (instant look at the markets) - built on the basis of the legendary Ichimoku Kinko Hyo indicator. The task of the Ichimoku Map is to provide information about the market strength on the selected time periods and instruments, from the point of view of the Ichimoku indicator. The indicator displays 7 degrees of buy signal strength and 7 degrees of sell signal strength. The stronger the trend, the brighter the signal rectangle in the table. The table can be dragged with the mouse. The
Twenty Days MT4
ROMAN KIVERIN
Indicadores
The indicator is the main part of Michael Huddleston's ICT (Inner Circle Trader) trading strategy. His legendary trading strategy is based on the concept of "Smart Money". To analyze the medium -term trend , the  ICT offers an analysis based on  twenty -day levels . The indicator builds levels , while showing the turning points with arrows . An important feature of the indicator is the automatic display of levels for different periods . You do not have to change the indicator settings when chang
Reversal High Low
Santi Dankamjad
Indicadores
Inficator MT4 : HiLo Objective : Find Support and Resistance zone How to set up Indicator   HiLo : 1. Indicators type multi time frame are MN1 W1 D1 H4. 2. Customize for use MN1 only or W1 only or D1 only or H4 only or open all. 3. We use MN1 and W1 for set to Key level. 4. For Close price or Open price to high price set for  Resistance zone. 5. For  Close price or Open price to Low price set for  Support zone. How to trade for success : Entry point : Buy / Long position 1. Price bid hit the f
R Signals
Rwy Ksyby
Indicadores
Este indicador usa vários indicadores para gerar negociações de sinal de alta vitória O indicador R Signals é um sistema de negociação FX completo que imprime setas precisas de compra e venda no gráfico. O indicador aparece na janela principal do gráfico MT4 como setas coloridas em verde e vermelho. Usar sinais gerados por um único indicador pode ser arriscado durante a negociação. Isso ocorre porque usar apenas um indicador para negociar pode dar mais sinais falsos. Assim, muitos comerciante
Mars 14 The Trend Signal
Marta Gonzalez
Indicadores
Mars  14  is a Break indicator is a powerful indicator of Pattern trade for any par and any timeframe. It doesn't requires any additional indicators for the trading setup.The indicator gives clear signals about opening and closing trades.This Indicator is a unique, high quality and affordable trading tool.  Can be used in combination with other indicators Perfect For New Traders And Expert Traders Low risk entries. Never repaints signal. Never backpaints signal. Never recalculates signal. For M
Os compradores deste produto também adquirem
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.83 (150)
Indicadores
Gann Made Easy é um sistema de negociação Forex profissional e fácil de usar, baseado nos melhores princípios de negociação usando a teoria do sr. W. D. Gann. O indicador fornece sinais precisos de COMPRA e VENDA, incluindo níveis de Stop Loss e Take Profit. Você pode negociar mesmo em movimento usando notificações PUSH. ENTRE EM CONTATO COMIGO APÓS A COMPRA PARA RECEBER DICAS DE NEGOCIAÇÃO, BÔNUS E O ASSISTENTE EA "GANN MADE EASY" GRATUITAMENTE! Provavelmente você já ouviu muitas vezes sobre os
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (101)
Indicadores
Actualmente 20% OFF ! A melhor solução para qualquer novato ou comerciante especializado! Este software de painel de instrumentos está a funcionar em 28 pares de moedas. É baseado em 2 dos nossos principais indicadores (Advanced Currency Strength 28 e Advanced Currency Impulse). Dá uma grande visão geral de todo o mercado Forex. Mostra valores avançados de força da moeda, velocidade de movimento da moeda e sinais para 28 pares de divisas em todos os (9) períodos de tempo. Imagine como a sua n
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Indicadores
An exclusive indicator that utilizes an innovative algorithm to swiftly and accurately determine the market trend. The indicator automatically calculates opening, closing, and profit levels, providing detailed trading statistics. With these features, you can choose the most appropriate trading instrument for the current market conditions. Additionally, you can easily integrate your own arrow indicators into Scalper Inside Pro to quickly evaluate their statistics and profitability. Scalper Inside
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
Indicadores
O M1 SNIPER é um sistema indicador de negociação fácil de usar. É um indicador de seta projetado para o período M1. O indicador pode ser usado como um sistema independente para scalping no período M1 e pode ser usado como parte do seu sistema de negociação existente. Embora este sistema de negociação tenha sido projetado especificamente para negociação no M1, ele também pode ser usado em outros períodos. Originalmente, desenvolvi este método para negociar XAUUSD e BTCUSD. Mas considero-o útil ta
Game Changer Indicator
Vasiliy Strukov
4.67 (9)
Indicadores
O Game Changer é um indicador de tendências revolucionário, concebido para ser utilizado em qualquer instrumento financeiro, transformando o seu metatrader num poderoso analisador de tendências. O indicador não se retraça nem apresenta atrasos. Funciona em qualquer período de tempo e auxilia na identificação de tendências, sinaliza potenciais reversões, atua como um mecanismo de trailing stop e fornece alertas em tempo real para respostas rápidas do mercado. Quer seja um profissional experiente
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Indicadores
Dynamic Forex28 Navigator - A ferramenta de negociação Forex de última geração. ATUALMENTE 49% DE DESCONTO. Dynamic Forex28 Navigator é a evolução dos nossos indicadores populares de longa data, combinando o poder de três em um: Indicador Advanced Currency Strength28 (695 avaliações) + Advanced Currency IMPULSE com ALERTA (520 avaliações) + Sinais CS28 Combo (Bônus). Detalhes sobre o indicador https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 O que o Next-Generation Strength Indicator oferece?  Tudo
Apollo SR Master
Oleg Rodin
5 (1)
Indicadores
O Apollo SR Master é um indicador de Suporte/Resistência com recursos especiais que tornam a negociação com zonas de Suporte/Resistência mais fácil e confiável. O indicador calcula as zonas de Suporte/Resistência em tempo real, sem qualquer atraso, detectando topos e fundos de preço locais. Em seguida, para confirmar a área de Suporte/Resistência recém-formada, o indicador exibe um sinal especial que indica que a zona pode ser considerada e usada como um sinal de VENDA ou COMPRA. Nesse caso, a f
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (2)
Indicadores
CHRISTMAS SALE OFFER PRICE AT JUST 70 DOLLARS FEW COPIES ONLY From 25TH DECEMBER -27th December MIDNIGHT GRAB YOUR COPY ON THIS CHRISTMAS EVE SMC Blast Signal with FVG, BOS and trend Breakout The SMC Blast Signal  is a  Precise trading system for Meta Trader 4 that uses Smart Money Concepts (SMC) , including Fair Value Gaps (FVG) and Break of Structure (BOS) , to identify high-probability trades. It incorporates a Trend Filter using a higher timeframe moving average, ensuring trades align with
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Indicadores
Atualmente com 33% de desconto! A melhor solução para qualquer Trader Novato ou especialista! Este indicador é uma ferramenta de negociação exclusiva, de alta qualidade e acessível porque incorporamos uma série de recursos proprietários e uma nova fórmula. Com esta atualização, você poderá mostrar fusos horários duplos. Você não só será capaz de mostrar um TF mais alto, mas também mostrar ambos, o TF do gráfico, MAIS o TF mais alto: MOSTRANDO ZONAS ANINHADAS. Todos os traders de Oferta e Demanda
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
4.95 (76)
Indicadores
O indicador Trend Ai é uma ótima ferramenta que irá melhorar a análise de mercado de um trader, combinando a identificação de tendências com pontos de entrada acionáveis e alertas de reversão. Este indicador permite que os usuários naveguem pelas complexidades do mercado forex com confiança e precisão Além dos sinais primários, o indicador Trend Ai identifica pontos de entrada secundários que surgem durante retrações ou retrações, permitindo que os comerciantes capitalizem as correções de preço
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
4.73 (15)
Indicadores
3 copies left at $65, next price is $120 SMC Easy Signal was built to remove the confusion around the smart money concept by turning structural shifts like BOS (Break of Structure) and CHoCH (Change of Character) into simple buy and sell trading signals. It simplifies market structure trading by automatically identifying breakouts and reversals as they happen, allowing traders to focus on execution rather than analysis. Whether the market is continuing its trend or preparing to reverse, the i
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Indicadores
FX Power: Analise a Força das Moedas para Decisões de Negociação Mais Inteligentes Visão Geral FX Power é a sua ferramenta essencial para compreender a força real das principais moedas e do ouro em quaisquer condições de mercado. Identificando moedas fortes para comprar e fracas para vender, FX Power simplifica as decisões de negociação e revela oportunidades de alta probabilidade. Quer você prefira seguir tendências ou antecipar reversões usando valores extremos de Delta, esta ferramenta adap
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Indicadores
Actualmente 20% OFF ! Este painel é uma peça de software muito poderosa que trabalha em múltiplos símbolos e até 9 prazos. Baseia-se no nosso principal indicador (Melhores críticas: Advanced Supply Demand ).   O tablier dá uma óptima visão geral. Mostra:   Valores filtrados da Oferta e da Procura, incluindo a classificação da força da zona, Distâncias de/para as zonas e dentro das zonas, Destaca as zonas aninhadas, Dá 4 tipos de alertas para os símbolos escolhidos em todos os (9) períodos de
Scalper Vault
Oleg Rodin
5 (34)
Indicadores
Scalper Vault é um sistema profissional de escalpelamento que fornece tudo o que você precisa para um escalpelamento bem-sucedido. Este indicador é um sistema de negociação completo que pode ser usado por comerciantes de forex e opções binárias. O período de tempo recomendado é M5. O sistema fornece sinais de seta precisos na direção da tendência. Ele também fornece sinais superiores e inferiores e níveis de mercado Gann. Os indicadores fornecem todos os tipos de alertas, incluindo notificações
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
Indicadores
Uma estratégia intradiária baseada em dois princípios fundamentais do mercado. O algoritmo é baseado na análise de volumes e ondas de preços usando filtros adicionais. O algoritmo inteligente do indicador dá um sinal apenas quando dois fatores de mercado se combinam em um. O indicador calcula ondas de um determinado intervalo no gráfico M1 usando os dados do período de tempo mais alto. E para confirmar a onda, o indicador utiliza a análise por volume. Este indicador é um sistema de negociação pr
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
Indicadores
Currency Strength Wizard é um indicador muito poderoso que fornece uma solução completa para uma negociação bem-sucedida. O indicador calcula o poder deste ou daquele par forex usando os dados de todas as moedas em vários intervalos de tempo. Esses dados são representados em uma forma de índice de moeda fácil de usar e linhas de energia de moeda que você pode usar para ver o poder desta ou daquela moeda. Tudo o que você precisa é anexar o indicador ao gráfico que deseja negociar e o indicador mo
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Indicadores
Volatility Trend System - um sistema de negociação que dá sinais para entradas. O sistema de volatilidade fornece sinais lineares e pontuais na direção da tendência, bem como sinais para sair dela, sem redesenho e atrasos. O indicador de tendência monitora a direção da tendência de médio prazo, mostra a direção e sua mudança. O indicador de sinal é baseado em mudanças na volatilidade e mostra entradas no mercado. O indicador está equipado com vários tipos de alertas. Pode ser aplicado a vários i
PRO Renko System
Oleg Rodin
5 (29)
Indicadores
O sistema PRO Renko é um sistema de negociação altamente preciso especialmente concebido para a negociação de gráficos RENKO. Trata-se de um sistema universal que pode ser aplicado a vários instrumentos de negociação. O sistema neutraliza eficazmente o chamado ruído de mercado, dando-lhe acesso a sinais de inversão precisos. O indicador é muito fácil de usar e tem apenas um parâmetro responsável pela geração de sinal. Você pode facilmente adaptar a ferramenta a qualquer instrumento de negocia
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
Indicadores
O indicador analisa o volume de cada ponto e calcula os níveis de exaustão do mercado para esse volume. Ele consiste em três linhas: Linha de exaustão do volume altista Linha de exaustão do volume baixista Linha que indica a tendência do mercado. Esta linha muda de cor para refletir se o mercado é altista ou baixista. Você pode analisar o mercado a partir de qualquer ponto inicial que escolher. Uma vez que uma linha de exaustão de volume seja atingida, identifique um novo ponto de início para o
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Indicadores
ACTUALMENTE 20% DE DESCONTO ! A melhor solução para qualquer novato ou comerciante especializado! Este Indicador é especializado para mostrar a força da moeda para quaisquer símbolos como Pares Exóticos de Commodities, Índices ou Futuros. É o primeiro do seu género, qualquer símbolo pode ser adicionado à 9ª linha para mostrar a verdadeira força da moeda de Ouro, Prata, Petróleo, DAX, US30, MXN, TRY, CNH etc. Esta é uma ferramenta de negociação única, de alta qualidade e acessível, porque inco
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
Indicadores
Indicador de tendência, solução única inovadora para negociação e filtragem de tendências com todos os recursos de tendências importantes construídos dentro de uma ferramenta! É um indicador multi-timeframe e multi-moedas 100% sem repintura que pode ser usado em todos os símbolos/instrumentos: forex, commodities, criptomoedas, índices e ações. OFERTA POR TEMPO LIMITADO: O indicador Support and Resistance Screener está disponível por apenas US$ 50e vitalício. (Preço original US$ 250) (oferta este
Day Trader Master
Oleg Rodin
5 (15)
Indicadores
Day Trader Master é um sistema de negociação completo para day traders. O sistema é composto por dois indicadores. Um indicador é um sinal de seta para comprar e vender. É o indicador de seta que você obtém. Eu fornecerei o segundo indicador gratuitamente. O segundo indicador é um indicador de tendência especialmente projetado para ser usado em conjunto com essas setas. OS INDICADORES NÃO SE REPETEM E NÃO SE ATRASAM! A utilização deste sistema é muito simples. Você só precisa seguir os sinais de
Angular Trend Lines
Vitalyi Belyh
Indicadores
Os indicadores de tendência são uma das áreas de análise técnica para utilização em negociações em mercados financeiros. Indicador de Angular Trend Lines - determina de forma abrangente a direção da tendência e gera sinais de entrada. Além de suavizar a direção média das velas Também utiliza o ângulo de inclinação das linhas de tendência. O princípio de construção dos ângulos de Gann foi tomado como base para o ângulo de inclinação. O indicador de análise técnica combina a suavização de velas e
PZ Lopez Trend MT4
PZ TRADING SLU
Indicadores
Esse indicador acompanha a tendência do mercado com uma confiabilidade incomparável, ignorando flutuações repentinas e ruídos do mercado. Ele foi projetado para negociar gráficos intradiários e pequenos prazos. Sua proporção de vitórias é de cerca de 85%. [ Guia de instalação | Guia de atualização | Solução de problemas | FAQ | Todos os produtos ] Surpreendentemente fácil de negociar Localizar situações de sobrevenda / sobrecompra Desfrute de negociações sem ruído o tempo todo Evite ser chicote
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
Indicadores
Se você comprar este indicador, receberá meu Gerenciador de Operações Profissional   + EA  GRATUITAMENTE. Primeiramente, vale ressaltar que este Sistema de Trading é um Indicador Não Repintado, Não Redesenho e Não Atrasado, o que o torna ideal tanto para o trading manual quanto para o automatizado. Curso online, manual e download de predefinições. O "Sistema de Trading Inteligente MT5" é uma solução completa de trading projetada para traders novos e experientes. Ele combina mais de 10 indicador
Blahtech Supply Demand
Blahtech Limited
4.58 (36)
Indicadores
Was: $299  Now: $99   Supply Demand uses previous price action to identify potential imbalances between buyers and sellers. The key is to identify the better odds zones, not just the untouched ones. Blahtech Supply Demand indicator delivers functionality previously unavailable on any trading platform. This 4-in-1 indicator not only highlights the higher probability zones using a multi-criteria strength engine, but also combines it with multi-timeframe trend analysis, previously confirmed swings
WaveTheoryFully automatic calculation
Kaijun Wang
5 (3)
Indicadores
Este indicador é um indicador para análise automática de ondas que é perfeito para negociações práticas! Caso... Nota:   Não estou acostumado a usar nomes ocidentais para classificação de ondas. Devido à influência da convenção de nomenclatura de Tang Lun (Tang Zhong Shuo Zen), nomeei a onda básica como   uma caneta   e a banda de onda secundária como   um segmento   . ao mesmo tempo, o segmento tem a direção da tendência.   O segmento de tendência principal   é nomeado (esse método de nomencl
Gartley Hunter Multi MT4
Siarhei Vashchylka
5 (3)
Indicadores
Gartley Hunter Multi - An indicator for searching for harmonic patterns simultaneously on dozens of trading instruments and on all classic timeframes: (m1, m5, m15, m30, H1, H4, D1, Wk, Mn). Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT5 Advantages 1. Patterns: Gartley, Butterfly, Shark, Crab. Bat, Alternate Bat, Deep Crab, Cypher 2. Simultaneous search for patterns on dozens of trading instruments and on all classic timeframes 3. Search for patterns of all possible sizes. From t
Matrix Arrow Indicator MT4
Juvenille Emperor Limited
5 (3)
Indicadores
O Matrix Arrow Indicator MT4 é uma tendência única 10 em 1 seguindo um indicador multi-timeframe 100% sem repintura que pode ser usado em todos os símbolos/instrumentos: forex, commodities, criptomoedas, índices, ações. O Matrix Arrow Indicator MT4 determinará a tendência atual em seus estágios iniciais, reunindo informações e dados de até 10 indicadores padrão, que são: Índice de movimento direcional médio (ADX) Índice de canal de commodities (CCI) Velas clássicas de Heiken Ashi Média Móvel Di
FX Volume
Daniel Stein
4.62 (37)
Indicadores
FX Volume: Vivencie o Verdadeiro Sentimento de Mercado sob a Perspectiva de um Corretor Visão Geral Rápida Quer aprimorar sua abordagem de trading? FX Volume fornece insights em tempo real sobre como traders de varejo e corretores estão posicionados—bem antes de relatórios atrasados como o COT. Seja para buscar ganhos consistentes ou simplesmente ter uma vantagem mais clara no mercado, FX Volume ajuda você a detectar grandes desequilíbrios, confirmar rompimentos e aperfeiçoar sua gestão de ris
Mais do autor
Trade Portfolio Dashboard
LEE SAMSON
Utilitários
Veja instantaneamente o seu histórico de negociações fechadas por dia e semana, as suas negociações abertas atuais e a exposição forex num gráfico! Utilize o mapa de calor para identificar operações lucrativas e onde está o seu drawdown atual dentro do seu portfólio de negociação. Botões de fecho rápido Utilize os botões de fecho rápido para fechar todas as operações num único símbolo, fechar operações individuais por completo ou obter lucros ou perdas parciais com o clique de um botão. Chega
Risk Calculator Fast Trade Management Buttons
LEE SAMSON
Utilitários
O Risk/Reward Tool é um Expert Advisor de nível profissional projetado para revolucionar a forma como você planeja, visualiza e executa operações no MetaTrader 4. Seja você um trader discricionário que valoriza a gestão precisa de risco ou um desenvolvedor de estratégias que precisa testar configurações de trading visualmente, esta ferramenta fornece tudo o que você precisa em uma interface elegante e intuitiva. Diferente das calculadoras de posição básicas, o Risk/Reward Tool combina planejamen
Market Reversal Alerts EA MT5
LEE SAMSON
4.36 (11)
Experts
O Market Reversal Alerts EA é alimentado pelo indicador de mesmo nome ( https://www.mql5.com/en/market/product/57892 ) e negocia com base em mudanças na estrutura do mercado. O EA, por padrão, fará uma negociação toda vez que um alerta de reversão de mercado for enviado pelo indicador e negociará esses alertas com base nas condições e filtros definidos nas configurações do EA. Ele desenha retângulos de suporte à medida que o preço se move na direção da tendência atual e negocia quando o preç
Market Reversal Alerts MT5
LEE SAMSON
4.43 (21)
Indicadores
Torne-se um Negociador Breaker e lucre com as mudanças na estrutura do mercado à medida que o preço reverte. O indicador de quebra de bloco de pedidos identifica quando uma tendência ou movimento de preço está chegando à exaustão e pronto para reverter. Ele o alerta sobre mudanças na estrutura do mercado, que normalmente ocorrem quando uma reversão ou uma grande retração está prestes a ocorrer. O indicador usa um cálculo proprietário que identifica rupturas e momento do preço. Toda vez que um
Market Reversal Alerts EA
LEE SAMSON
4.13 (23)
Experts
O Market Reversal Alerts EA é alimentado pelo indicador de mesmo nome (disponível aqui) e negocia com base em mudanças na estrutura do mercado. O EA, por padrão, fará uma negociação toda vez que um alerta de reversão de mercado for enviado pelo indicador e negociará esses alertas com base nas condições e filtros definidos nas configurações do EA. Ele desenha retângulos de suporte à medida que o preço se move na direção da tendência atual e negocia quando o preço inverte acentuadamente e sina
Index Statistics and Session Level Analysis MT5
LEE SAMSON
Indicadores
Pare de adivinhar. Comece a operar com vantagem estatística. Os índices de ações não são negociados como forex. Eles têm sessões definidas, gaps noturnos e seguem padrões estatísticos previsíveis. Este indicador fornece os dados de probabilidade que você precisa para operar índices como DAX, S&P 500 e Dow Jones com confiança. O que o torna diferente A maioria dos indicadores mostra o que aconteceu. Este mostra o que provavelmente acontecerá em seguida. Todos os dias de negociação, o indicador an
Risk Calculator Fast Trade Management Buttons MT5
LEE SAMSON
Utilitários
O Risk/Reward Tool é um Expert Advisor de nível profissional projetado para revolucionar a forma como você planeja, visualiza e executa operações no MetaTrader 5. Seja você um trader discricionário que valoriza a gestão precisa de risco ou um desenvolvedor de estratégias que precisa testar configurações de trading visualmente, esta ferramenta fornece tudo o que você precisa em uma interface elegante e intuitiva. Diferente das calculadoras de posição básicas, o Risk/Reward Tool combina planejamen
ADR Reversal Indicator
LEE SAMSON
4.23 (13)
Indicadores
O Indicador de Reversão ADR mostra rapidamente onde o preço está sendo negociado atualmente em relação ao seu intervalo médio diário normal. Você receberá alertas instantâneos via pop-up, e-mail ou push quando o preço exceder seu intervalo médio e níveis acima dele de sua escolha, para que você possa saltar rapidamente para retrocessos e reversões. O indicador desenha linhas horizontais no gráfico nos extremos médios do intervalo diário e também extensões acima daqueles níveis que têm probabili
RSI and TDI Alert Dashboard
LEE SAMSON
5 (5)
Indicadores
O painel de alerta RSI / TDI permite monitorar RSIs de uma só vez (selecionável por você) em todos os principais pares que você negocia. Você pode usá-lo de duas maneiras: 1. Selecione vários prazos e o traço mostrará quando houver vários prazos estendidos além das condições normais de negociação. Um ótimo indicador de que o preço aumentou muito recentemente, pois atingiu um nível de sobrecompra ou sobrevenda em vários prazos, de modo que uma retração ou reversão deve ocorrer em breve. 2. U
Trade Portfolio Dashboard MT5
LEE SAMSON
Utilitários
Veja instantaneamente o seu histórico de negociações fechadas por dia e semana, as suas negociações abertas atuais e a exposição forex num gráfico! Utilize o mapa de calor para identificar operações lucrativas e onde está o seu drawdown atual dentro do seu portfólio de negociação. Botões de fecho rápido Utilize os botões de fecho rápido para fechar todas as operações num único símbolo, fechar operações individuais por completo ou obter lucros ou perdas parciais com o clique de um botão. Chega
Market Reversal Alerts
LEE SAMSON
4.2 (115)
Indicadores
Torne-se um Negociador Breaker e lucre com as mudanças na estrutura do mercado à medida que o preço reverte. O indicador de quebra de bloco de pedidos identifica quando uma tendência ou movimento de preço está chegando à exaustão e pronto para reverter. Ele o alerta sobre mudanças na estrutura do mercado, que normalmente ocorrem quando uma reversão ou uma grande retração está prestes a ocorrer. O indicador usa um cálculo proprietário que identifica rupturas e momento do preço. Toda vez que um
Position Trader EA
LEE SAMSON
4.64 (11)
Experts
Transforme qualquer estratégia de negociação em uma estratégia de negociação de posição ou negocie as estratégias comprovadas de negociação de posição baseadas em RSI e ADR, incluindo sistema automatizado de controle de rebaixamento para posições que se movem contra você. Este EA é uma evolução e uma simplificação do EA MRA que tem sido usado para estratégias de negociação de posição ensinadas no site Market Structure Trader há muitos anos. Veja meu perfil para obter um link para o site, curso
Opening Range Breakout
LEE SAMSON
5 (4)
Experts
Lucre com os movimentos explosivos que ocorrem na abertura dos índices de ações e obtenha uma vantagem acionável todos os dias. O intervalo de abertura do EA pode ser ajustado ao seu gosto para capturar as tendências que se formam logo após a abertura todos os dias nos principais índices de ações, como DAX, DOW, NASDAQ e S&P500. Essas aberturas acontecem no mesmo horário todos os dias, para que você saiba quando a volatilidade ocorrerá e, muitas vezes, logo após a formação de fortes tendências
Zone Trader MT4
LEE SAMSON
5 (1)
Utilitários
Negocie o suporte e a resistência ou as zonas de oferta e procura automaticamente depois de identificar as áreas-chave nas quais pretende negociar. Este EA permite-lhe desenhar zonas de compra e venda com um único clique e, em seguida, colocá-las exatamente onde espera que o preço mude. O EA monitoriza então estas zonas e realizará automaticamente negociações com base na ação de preço que especificar para as zonas. Assim que a negociação inicial for realizada, o EA obterá lucro na zona oposta q
ADR Reversal Indicator MT5
LEE SAMSON
4.63 (8)
Indicadores
O Indicador de Reversão ADR mostra rapidamente onde o preço está sendo negociado atualmente em relação ao seu intervalo médio diário normal. Você receberá alertas instantâneos via pop-up, e-mail ou push quando o preço exceder seu intervalo médio e níveis acima dele de sua escolha, para que você possa saltar rapidamente para retrocessos e reversões. O indicador desenha linhas horizontais no gráfico nos extremos médios do intervalo diário e também extensões acima daqueles níveis que têm probabili
Symmetrical Triangle Patterns MT5
LEE SAMSON
3 (2)
Indicadores
Um padrão de gráfico de triângulo simétrico representa um período de contração e consolidação antes que o preço seja forçado a romper para cima ou para baixo. Uma quebra da linha de tendência inferior marca o início de uma nova tendência de baixa, enquanto uma quebra da linha de tendência superior indica o início de uma nova tendência de alta. Versão MT4 disponível aqui: https://www.mql5.com/en/market/product/68709/ Este indicador identifica esses padrões e avisa quando os 4 pontos-chave se f
Opening Range Breakout MT5
LEE SAMSON
3.29 (7)
Experts
Lucre com os movimentos explosivos que ocorrem na abertura dos índices de ações e obtenha uma vantagem acionável todos os dias. O intervalo de abertura do EA pode ser ajustado ao seu gosto para capturar as tendências que se formam logo após a abertura todos os dias nos principais índices de ações, como DAX, DOW, NASDAQ e S&P500. Essas aberturas acontecem no mesmo horário todos os dias, para que você saiba quando a volatilidade ocorrerá e, muitas vezes, logo após a formação de fortes tendências
Position Trader EA MT5
LEE SAMSON
5 (2)
Experts
Transforme qualquer estratégia de negociação em uma estratégia de negociação de posição ou negocie as estratégias comprovadas de negociação de posição baseadas em RSI e ADR, incluindo sistema automatizado de controle de rebaixamento para posições que se movem contra você. Este EA é uma evolução e uma simplificação do EA MRA que tem sido usado para estratégias de negociação de posição ensinadas no site Market Structure Trader há muitos anos. Veja meu perfil para obter um link para o site, curso
Symmetrical Triangle Patterns
LEE SAMSON
5 (4)
Indicadores
Um padrão de gráfico de triângulo simétrico representa um período de contração e consolidação antes que o preço seja forçado a romper para cima ou para baixo. Uma quebra da linha de tendência inferior marca o início de uma nova tendência de baixa, enquanto uma quebra da linha de tendência superior indica o início de uma nova tendência de alta. Obtenha o painel para monitorar todos os instrumentos e prazos que você negocia por padrões de triângulos simétricos de uma só vez! https://www.mql5.com/
Market Reversal Alerts Dashboard MT5
LEE SAMSON
3 (3)
Indicadores
Este painel é uma ferramenta de alerta para uso com o indicador de reversão da estrutura de mercado. Seu objetivo principal é alertá-lo para oportunidades de reversão em prazos específicos e também para os novos testes dos alertas (confirmação) como o indicador faz. O painel foi projetado para ficar em um gráfico por conta própria e funcionar em segundo plano para enviar alertas sobre os pares e prazos escolhidos. Ele foi desenvolvido depois que muitas pessoas solicitaram um traço para monitora
RSI and TDI Alert Dashboard MT5
LEE SAMSON
3.67 (3)
Indicadores
O painel de alerta RSI / TDI permite monitorar RSIs de uma só vez (selecionável por você) em todos os principais pares que você negocia. Você pode usá-lo de duas maneiras: 1. Selecione vários prazos e o traço mostrará quando houver vários prazos estendidos além das condições normais de negociação. Um ótimo indicador de que o preço aumentou muito recentemente, pois atingiu um nível de sobrecompra ou sobrevenda em vários prazos, de modo que uma retração ou reversão deve ocorrer em breve. 2. U
Support Resistance Propulsion Targets
LEE SAMSON
5 (5)
Indicadores
Desenhe automaticamente os níveis de apoio e resistência MAIS espaços de velas de propulsão no seu gráfico, para que possa ver para onde é provável que o preço se dirija a seguir e/ou potencialmente inverta. Este indicador foi concebido para ser utilizado como parte da metodologia de negociação de posições ensinada no meu website (The Market Structure Trader) e exibe informação chave para a segmentação e potenciais entradas. Existem 2 características CORE no indicador e 4 características adic
ADR Alert Dashboard MT5
LEE SAMSON
5 (3)
Indicadores
O Painel de Alerta de ADR mostra rapidamente onde o preço está sendo negociado atualmente em relação ao seu intervalo médio diário normal. Você receberá alertas instantâneos via pop-up, e-mail ou push quando o preço exceder o intervalo médio e os níveis acima de sua escolha, para que você possa pular para retrocessos e reversões rapidamente. O traço foi projetado para ser colocado em um gráfico em branco e apenas ficar no fundo e alertá-lo quando os níveis forem atingidos, para que você não pre
Market Reversal Alerts Dashboard
LEE SAMSON
5 (9)
Indicadores
Este painel é uma ferramenta de alerta para uso com o indicador de reversão da estrutura de mercado. Seu objetivo principal é alertá-lo para oportunidades de reversão em prazos específicos e também para os novos testes dos alertas (confirmação) como o indicador faz. O painel foi projetado para ficar em um gráfico por conta própria e funcionar em segundo plano para enviar alertas sobre os pares e prazos escolhidos. Ele foi desenvolvido depois que muitas pessoas solicitaram um traço para monitora
Stock Index Hedge EA MT5
LEE SAMSON
5 (2)
Experts
Aproveite a volatilidade de abertura dos principais índices de ações e lucre com os movimentos repentinos criados nos momentos em que o mercado rompe ao soar o sino de abertura. O objetivo das estratégias é simplesmente beneficiar daqueles dias em que o mercado se move rápida e fortemente numa direção na abertura e no banco que se move. Se o mercado abrir fraco e sem direção, o EA trava uma perda de hedge e espera que o mercado decida uma direção antes de sair das posições. O EA de hedge de índ
ADR Alert Dashboard
LEE SAMSON
3.83 (12)
Indicadores
O Painel de Alerta de ADR mostra rapidamente onde o preço está sendo negociado atualmente em relação ao seu intervalo médio diário normal. Você receberá alertas instantâneos via pop-up, e-mail ou push quando o preço exceder seu intervalo médio e níveis acima dele de sua escolha, para que você possa saltar rapidamente para retrocessos e reversões. O traço foi projetado para ser colocado em um gráfico em branco e apenas ficar em segundo plano e alertá-lo quando os níveis forem atingidos, para que
Support Resistance Propulsion Targets MT5
LEE SAMSON
3.5 (4)
Indicadores
Desenhe automaticamente os níveis de apoio e resistência MAIS espaços de velas de propulsão no seu gráfico, para que possa ver para onde é provável que o preço se dirija a seguir e/ou potencialmente inverta. Este indicador foi concebido para ser utilizado como parte da metodologia de negociação de posições ensinada no meu website (The Market Structure Trader) e exibe informação chave para a segmentação e potenciais entradas. MT4 Version:  https://www.mql5.com/en/market/product/97246/ Existem 2
Multi Timeframe MTF Visual Stochastics Display
LEE SAMSON
5 (1)
Indicadores
FINALMENTE! Um indicador estocástico para o MT4 que mostra vários períodos de tempo em um gráfico! Veja a posição real das linhas principal e de sinal em quatro períodos de tempo instantaneamente para ajudá-lo a tomar decisões comerciais fundamentadas. Um verdadeiro indicador estocástico do MTF para os comerciantes que precisam ver visualmente o que o indicador está dizendo a eles em vários períodos de tempo, sem setas que aponte para cima ou para baixo ou números exibidos. Não há mais folga e
FREE
The Strat Dashboard MT5
LEE SAMSON
Indicadores
The Strat Dashboard – Scanner de Padrões Multi-Símbolo para a Estratégia Strat de Rob Smith Transforme Seu Trading com Análise Strat Multi-Símbolo em Tempo Real O The Strat Dashboard é um indicador poderoso, de nível profissional, projetado especificamente para traders que utilizam a renomada metodologia “Strat” de Rob Smith. Monitore símbolos ilimitados em múltiplos prazos simultaneamente, identifique configurações de alta probabilidade instantaneamente e nunca perca outro padrão acionável. M
Multi Timeframe ATR ADR
LEE SAMSON
Indicadores
O indicador Multi-Timeframe ATR é uma versão avançada do indicador padrão ATR para MetaTrader 4 que permite aos traders visualizar a volatilidade de   qualquer período de tempo   diretamente no gráfico em que estão trabalhando. Ao contrário do ATR padrão — que só mostra os dados do período ativo do gráfico — esta versão permite escolher outro período, por exemplo exibir o   ATR diário   enquanto opera em um gráfico M15 ou H1. Como funciona: O indicador obtém os valores de ATR a partir do períod
FREE
Filtro:
Sem comentários
Responder ao comentário