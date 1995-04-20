Index Statistics and Session Level Analysis
- Indicadores
- LEE SAMSON
- Versão: 1.0
- Ativações: 10
Pare de adivinhar. Comece a operar com vantagem estatística.
Os índices de ações não são negociados como forex. Eles têm sessões definidas, gaps noturnos e seguem padrões estatísticos previsíveis. Este indicador fornece os dados de probabilidade que você precisa para operar índices como DAX, S&P 500 e Dow Jones com confiança.
O que o torna diferente
A maioria dos indicadores mostra o que aconteceu. Este mostra o que provavelmente acontecerá em seguida. Todos os dias de negociação, o indicador analisa sua configuração atual contra 100 dias de dados históricos. Ele encontra dias com gaps semelhantes, posições de abertura semelhantes, e calcula exatamente com que frequência o preço atingiu níveis-chave. Sem mais adivinhações sobre se o gap vai fechar ou se a máxima de ontem será testada. Você obtém porcentagens precisas baseadas em dados reais.
Recursos principais
- Cálculos filtrados por sessão que ignoram o ruído noturno
- Detecção automática de controle de alta ou baixa
- Análise de gaps mostrando taxas históricas de fechamento
- Correspondência de padrões que encontra dias estatisticamente semelhantes
- Porcentagens de probabilidade para atingir máximas e mínimas da sessão anterior, níveis diários e semanais
- Todos os níveis de preço-chave desenhados automaticamente com botões de alternância de um clique
Como os traders usam
Um gap de baixa abre 15% da faixa diária média abaixo do fechamento de ontem. O indicador mostra que 82% dos gaps semelhantes fecharam durante a sessão, tipicamente na vela 8. Você compra perto da abertura, mirando o fechamento do gap, e realiza lucros dentro da primeira hora.
O preço abre abaixo da faixa da sessão de ontem. Dados históricos mostram que 0% dos dias semelhantes alcançaram a máxima de ontem. Você evita manter posições compradas esperando novas máximas e em vez disso foca em alvos de baixa onde a probabilidade favorece você.
O indicador detecta Ursos no Controle após três fechamentos fortes de baixa consecutivos. Combinado com o preço abaixo da média móvel da sessão, você tem confirmação para manter posições vendidas e vender nos ralis.
Construído para traders sérios de índices
Catorze botões de alternância permitem mostrar ou ocultar qualquer elemento instantaneamente. O painel de estatísticas se auto-dimensiona com base no conteúdo. As velas são numeradas a partir da abertura da sessão para que você sempre saiba onde está no dia. A barra 18 é destacada porque estatisticamente, 80% da faixa diária é estabelecida nesse ponto.
A integração com o Strategy Tester captura screenshots a cada fechamento de sessão com nomes de arquivo inteligentes descrevendo o padrão de cada dia, perfeito para construir sua própria vantagem estatística através de backtesting visual.
Opere de forma mais inteligente
Quando você sabe que 75% dos dias que correspondem à sua configuração atual atingiram a mínima diária anterior, você opera diferente. Quando você sabe que apenas 17% alcançaram o fechamento anterior, você define metas realistas. Este indicador transforma como você aborda cada dia de negociação substituindo palpites por probabilidades.
Funciona melhor no timeframe M5. Otimizado para DAX, S&P 500, Dow Jones, Nasdaq e FTSE 100.
Perfeito para estudantes de Price Action de Al Brooks
Incorporado ao indicador está um sistema de numeração de velas que segue a mesma metodologia ensinada por Al Brooks, junto com todos os dados estatísticos extras para ajudá-lo a ler a ação do preço como um profissional. Também possui lógica de corrida multi-barra que ajudará você a identificar se os touros ou ursos estão no controle do mercado. Múltiplas velas seguidas da mesma cor? Aguarde um recuo contra essa direção e entre na tendência. Totalmente configurável ao seu gosto com entradas de força da vela e número de velas consecutivas.