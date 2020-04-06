Wavy Grid EA mt5

Wavy Grid EA – Combinação de Grade Inteligente Bidirecional e Gestão Dinâmica de Riscos

Se você procura um consultor especializado que não apenas "abra negociações", mas também se concentre em proteger seu capital , o Wavy Grid EA foi projetado para atender a essa necessidade.

Este EA combina uma estrutura de grade inteligente que aproveita as flutuações dentro da tendência com a realização de lucros baseada em patrimônio e o controle de drawdown em um único pacote.

1. Visão geral

O Wavy Grid EA é um sistema de negociação em grade totalmente automatizado que pode gerenciar duas estratégias separadas no mesmo símbolo:

Estratégia 1 – Comprar (COMPRAR) Grade
Utiliza as flutuações de preços para aplicar uma estrutura gradual de compra e venda em movimentos ascendentes.

Estratégia 2 – Grade de Vendas
Trata-se de uma estrutura de grade de vendas que pode ser invertida quando necessário e opera em mercados em queda.

O usuário pode optar por usar apenas a direção de compra, apenas a direção de venda ou ambas. Dessa forma, o EA oferece posicionamento flexível de acordo com as diferentes condições de mercado .

2. Principais características

Estrutura de grade de estratégia dupla

As opções de compra e venda podem ser abertas e fechadas separadamente.

Cada estratégia possui seu próprio tamanho de lote, espaçamento da grade e outros parâmetros.

Dependendo da estrutura e do símbolo da conta, o usuário pode criar cenários de uso unidirecional ou bidirecional.

Espaçamento da grade baseado em pips ou porcentagem

O espaçamento da grade pode ser ajustado usando duas lógicas diferentes:

Espaçamento baseado em pips: Para quem prefere o layout de grade clássico.

Distância baseada em porcentagem: Uma abordagem mais flexível e escalável para quem deseja usar a distância proporcional com base no nível de preço.

Isso possibilita a criação de intervalos de grade adaptáveis tanto para instrumentos de baixa volatilidade quanto para instrumentos de alta volatilidade, como o XAUUSD.

Gestão de Lotes Fixos ou Baseada em Capital Próprio

Existem dois modos diferentes de gerenciamento de lotes para cada estratégia:

Modo de lote fixo: Para quem deseja um uso mais controlado e conservador.

Modo de lote baseado em participação acionária: Ideal para usuários que desejam ajustar automaticamente o tamanho de seus lotes à medida que sua conta cresce.

Os tamanhos de lote baseados em participação acionária permitem que você aumente o tamanho das suas posições à medida que sua conta cresce, estabelecendo assim uma estratégia de escalonamento automatizada .

Limite máximo de ordem (segurança contra limites da corretora)

O Wavy Grid EA possui um sistema de controle projetado para evitar ultrapassar os limites máximos de ordens impostos pelas corretoras:

O usuário define o número máximo de ordens para o EA.

Quando o limite definido é excedido, o EA para automaticamente de abrir novas ordens.

3. Gestão Avançada de Riscos e Lucros

Lucro coletivo baseado em participação acionária (participação acionária)

O Wavy Grid EA rastreia não apenas transações individuais, mas também o patrimônio líquido total da conta .

Quando o patrimônio líquido aumenta em uma porcentagem determinada em relação ao seu nível inicial,

O EA realiza o lucro fechando todas as suas posições em massa .

Em seguida, procede fazendo referência ao novo nível de patrimônio líquido.

Graças a essa estrutura, quando sua conta atinge um nível de crescimento, você embolsa os lucros da grade de uma só vez, não com um único clique, mas de acordo com a lógica do EA (Expert Advisor) .

Proteção baseada em redução de capital (Stop dinâmico de redução de capital)

O aspecto mais crítico da gestão de riscos é saber quando recuar antes que seja tarde demais. Wavy Grid EA:

O sistema monitora continuamente o valor patrimonial mais alto que a conta atingiu.

Quando o patrimônio líquido recua em uma determinada porcentagem em relação a esse pico (por exemplo, 10%),

Ele ativa um mecanismo automático de "controle de danos" fechando todos os processos em aberto.

Isso ajuda a evitar que a conta fique fora de controle durante mudanças repentinas no mercado.

Controles de saldo mínimo e margem livre

A EA sempre age de forma a proteger o usuário:

Quando seu saldo cair abaixo do mínimo que você definiu, novas negociações serão interrompidas.

O sistema verifica a margem livre antes de cada nova ordem e não envia a ordem se ela for insuficiente.

Oferece uma importante proteção contra o risco de chamada de margem, especialmente em instrumentos de alta volatilidade.


4. Momento ideal para negociar: Opção para executar na abertura do candle

O Wavy Grid EA pode ser configurado para tomar decisões de negociação somente na abertura de novas velas , se desejado.

Em vez da varredura contínua baseada em "tiques", existe a opção de ativar quando a barra abrir.

É especialmente indicado para quem deseja uma abordagem mais calma, sistemática e passível de testes .

Isso pode ajudar a alcançar um comportamento mais consistente entre os resultados dos testes retrospectivos e o desempenho em tempo real.

5. Controle e flexibilidade do usuário

Wavy Grid EA oferece opções de personalização detalhadas tanto para iniciantes quanto para usuários experientes:

Ambas as estratégias possuem opções independentes de ativação/desativação .

Defina tamanhos de lote, espaçamento da grade e modos de porcentagem/pip separadamente para cada estratégia.

limite máximo de pedido

O TP de ações e o TP de redução de ações podem ser ativados/desativados independentemente.

Funcionalidade de negociação apenas na abertura da vela.

Graças a essa flexibilidade, o usuário:

Cenários de crescimento agressivo,

Cenários de rede mais protetivos, de baixo volume e longo prazo,

Ou pode criar estruturas híbridas entre as duas.


6. Para quem é indicado?

O Wavy Grid EA é particularmente atraente para investidores com o seguinte perfil:

Para aqueles que gostam da lógica de grade, mas não querem negligenciar a gestão de riscos,

Para quem busca um sistema totalmente automatizado em vez de abrir pedidos manualmente, um por um,

Para aqueles que desejam se beneficiar tanto de períodos de tendência quanto de períodos de consolidação ,

Especialmente para aqueles que buscam uma abordagem disciplinada e planejada em instrumentos voláteis como o XAUUSD.

7. Conclusão

O Wavy Grid EA é um consultor especializado totalmente automatizado, flexível e focado na segurança , que combina o potencial de rentabilidade dos sistemas de grid clássicos com a gestão de riscos moderna.

estratégia de grade bidirecional

Arrecadação de lucros agregados com base no patrimônio líquido e proteção dinâmica contra perdas.

Controle máximo de ordens levando em consideração os limites de ordens da corretora.

Configurações flexíveis de lote, grade e tempo.

É uma ferramenta poderosa para qualquer pessoa que queira negociar nos mercados de forma disciplinada, respeitando as regras e de forma planejada .

Quer prefira comprar apenas em uma única operação, em ambas as direções ou apenas em horários específicos… Ao personalizar os parâmetros de acordo com o seu perfil, você pode transformar o Wavy Grid EA em uma versão automatizada do seu próprio estilo de negociação .


Recursos adicionais: Sistema de desligamento FIFO inteligente e vantagem de troca (Swap Advantage).

 

O Wavy Grid EA possui uma característica muito importante que o diferencia dos sistemas de grade clássicos:
Cada operação em grade utiliza sua própria estrutura de TP (take profit) independente, e os fechamentos ocorrem de acordo com a lógica FIFO.

Seguem os detalhes deste sistema:

Estrutura de preços de transferência independente para cada transação.

Cada posição aberta no Wavy Grid EA possui seus próprios TP (Pontos de Tendência) exclusivos:

À medida que o preço cai, a grade de COMPRA realiza compras graduais.

Quando o preço se inverte , cada operação é encerrada individualmente em seu próprio nível de lucro.

A EA extrai lucros do mercado em ondas, fechando posições gradualmente e de forma controlada , em vez de todas de uma vez.

Graças a esta estrutura:

A obtenção de lucros torna-se mais estável.
A congestão da rede é evitada.
Mesmo com pequenos volumes de negócios, os lucros vão se acumulando gradualmente.

Compre quando o mercado cair - Venda quando ele reverter (Ciclo Ondulatório)

O EA Wavy Grid abre uma nova posição de compra sempre que o preço cai.
Essas posições são:

O custo médio é fortalecido porque é coletado de baixo para cima.

Gradualmente, torna-se lucrativo quando a tendência de alta começa.

Portanto, mesmo que o mercado sofra apenas uma pequena reversão, o EA pode recuperar suas perdas e até mesmo obter lucro.

Este circuito em forma de grade é o mecanismo que deu origem ao nome "Wavy" (Ondulado) da EA.
O sistema lida automaticamente com as flutuações de preços.

Sistema de fechamento FIFO – Economia em custos de swap

Uma das maiores vantagens da EA com o Wavy Grid é o uso da lógica FIFO (First In – First Out) :

Quando há uma posição para fechar, o EA sempre fecha primeiro a posição mais antiga.

Dessa forma , você pode se livrar de posições que estão abertas há dias e acumularam altas taxas de swap.

As vagas recém-abertas são:

Possui preços mais atualizados.

É mais barato.

Isso gera lucro mais rapidamente.

Vantagens do FIFO:

  A carga de swap acumulada diminui.
A conta funciona de forma mais fluida.
Os custos negativos das operações de carry trade são minimizados.
A vida útil da posição é reduzida, o risco é diminuído.

Este método protege o usuário de custos significativos, especialmente com instrumentos de alto swap como os pares XAUUSD, NAS100 e GBP .

Rede elétrica com sistema de fácil substituição – Projetada para robustez a longo prazo

A troca de energia é o ponto mais frágil dos sistemas de rede.
O Wavy Grid EA difere dos demais neste aspecto:

Não acumula posições que permaneçam em aberto por muito tempo.

Assim que o preço se inverte, as negociações mais antigas são removidas do sistema graças ao sistema de fechamento FIFO.

A rede elétrica atual é mantida sempre "atualizada".

Menos operações de swap significam maiores lucros líquidos.

Essa estrutura garante que a EA possua um sistema de rede robusto , adequado para operação a longo prazo .

Resultado: Uma rede elétrica mais inteligente, custos mais baixos, lucro líquido maior.

O Wavy Grid EA não é apenas um robô que compra e vende.
Cada detalhe é uma inteligência de rede otimizada com a lógica de um investidor real em mente.

Sistema TP independente

Acumulação na baixa, fechamento gradual na recuperação.

Reduzindo a carga de swap com FIFO

Uma grelha de rotação mais rápida e com funcionamento mais leve.

Segurança e sustentabilidade a longo prazo

Graças a esses mecanismos, o Wavy Grid EA oferece uma solução de nível profissional que visa lucros estáveis no curto prazo e protege o capital dos custos de swap no longo prazo.


