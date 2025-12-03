Callous EA Fixed

Callous EA – Sistema de negociação automatizado baseado em regras

O Callous EA é um Expert Advisor baseado em regras, desenvolvido para executar negociações totalmente automatizadas nos mercados financeiros.
O sistema analisa dados de mercado em tempo real e de acordo com regras algorítmicas predefinidas:

  • Abrir vaga

  • Gestão de cargos

  • Encerramento da posição

Ele executa seus processos automaticamente, sem intervenção humana. Este produto não oferece nenhuma garantia de lucro ou retorno. O desempenho pode variar dependendo das condições de mercado, volatilidade, spread, liquidez e infraestrutura da corretora.

Sinal ao vivo (para fins de referência)

A conta de sinais ao vivo da Callous EA, que opera em condições reais de mercado, pode ser visualizada através do seguinte link para usuários que desejam monitorar o comportamento do sistema de forma transparente:

https://www.mql5.com/pt/signals/2349517

Este sinal destina-se apenas a fins informativos e de referência. Os resultados do sinal não constituem qualquer garantia de desempenho ou ganho.

Ambiente de trabalho sugerido

O Callous EA é otimizado para um período de tempo e par de moedas específicos.

Configurações recomendadas:

  • Par: USD/JPY

  • Fuso horário: H1 (1 hora)

Os parâmetros padrão são otimizados para a combinação USDJPY – H1. O período gráfico M15 usado em versões anteriores não é mais suportado. O EA pode ser executado em diferentes pares de moedas e períodos gráficos; no entanto, o comportamento e o desempenho do sistema podem variar nesse caso. Qualquer uso fora das configurações padrão é de inteira responsabilidade do usuário.

Política de Preços

Foi adotada uma abordagem de preços transparente.

  • Cada novo pico de saldo gerado na conta de sinais ao vivo é usado como referência na avaliação de preços.

  • A cada novo pico, o preço de venda do EA aumenta gradualmente em US$ 5.

Essas atualizações de preço são válidas apenas para o futuro. Usuários que já compraram o produto não serão afetados por essas alterações.

Princípio de funcionamento

O Callous EA analisa continuamente os movimentos de preços e o comportamento do mercado. As decisões de entrada e saída são tomadas por meio de uma estrutura algorítmica proprietária que avalia múltiplos critérios simultaneamente. Os detalhes da estratégia e os métodos de cálculo não são divulgados para proteger a integridade e a propriedade intelectual do sistema.

Disciplina e regras processuais

A Callous EA adota uma abordagem de processo controlada e disciplinada:

  • O Stop Loss é obrigatório em todas as operações.

  • Ao mesmo tempo, pode haver no máximo 1 posição aberta para a mesma estratégia.

  • As transações são intraday (intraday)

  • As vagas em aberto não são transferidas para o dia seguinte.

  • No final das contas:

    • As negociações em aberto foram encerradas.

    • Os pedidos pendentes foram cancelados.

Graças a esta estrutura:

  • Custos de swap

  • Queda na liquidez durante a noite

  • alargamento repentino da propagação

Esses riscos são minimizados.

O que a EA NÃO faz?

EA insensível:

  • Não tem como objetivo abrir operações de forma consistente em todas as condições de mercado.

  • Eles podem permanecer deliberadamente passivos em condições de mercado desfavoráveis.

O objetivo é evitar transações desnecessárias e proteger o capital.

Gestão de Riscos e Capital

Graças aos mecanismos de gestão de capital em múltiplas camadas da EA:

  • O valor da transação é calculado automaticamente com base no saldo da conta e nos parâmetros de risco definidos.

  • Conforme implementado pelo corretor:

    • Lote mínimo

    • Lote máximo

    • Degrau de lote
      Essas restrições são levadas em consideração.

  • O sistema não abrirá novas negociações em condições de mercado ou de conta desfavoráveis.

Condições de mercado e mecanismos de proteção

O Callous EA apresenta filtros de proteção avançados que atendem aos padrões de mercado:

  • Proteção de Spread: O sistema pode não abrir uma nova negociação se o nível máximo de spread definido for excedido.

  • Controle de Distância Mínima do Corretor: As regras StopLevel e FreezeLevel são verificadas automaticamente.

  • Condições de mercado incomuns: Em casos de spreads excessivos ou baixa liquidez, o sistema entra em modo de proteção.

Abordagem de timing e negociação intraday

O EA funciona apenas durante o intervalo de tempo especificado pelo usuário.

Fora desses horários:

  • Não serão abertas novas vagas.

  • As negociações em aberto foram encerradas.

  • Os pedidos pendentes foram cancelados.

Essa estrutura é perfeitamente adequada para negociações intraday.

Divulgação de riscos

As transações nos mercados financeiros envolvem alto risco e podem resultar na perda total ou parcial do capital investido. Este produto não constitui aconselhamento de investimento.

Isenção de responsabilidade

A instalação, configuração e utilização do EA são de inteira responsabilidade do usuário. O usuário é obrigado a ajustar as configurações de acordo com sua própria tolerância ao risco e as condições da corretora.


Produtos recomendados
Simple RSI Forex Trading Strategy
Victor Manuel Valderrama Zamora
4 (1)
Experts
Diversify the risk in your trading account by combining our Expert Advisors. Build your own custom trading system here:   Simple Forex Trading Strategies The expert advisor opens trades when RSI indicator enter in oversold or overbought areas. The Stop Loss, Take Profit, and Trailing Stop are calculated based on the ATR indicator. The recommended currency pair is EURGBP and the recommended timeframe to operate and to do backtests is H4. This Expert Advisor can be profitable in any TimeFrame an
FREE
SnowyOwlFree
RODION SLOTIN
3 (2)
Experts
The free version of the snowyowl trend adviser, which is based on determining combinations of candle patterns. A virtual trailing stop tracks each open order and groups open orders to close them simultaneously. In the free version, you can only work on one timeframe, while in the paid version, opening orders on the selected TF is a signal to open orders on lower TF.
FREE
Raven
Dmitriy Prigodich
5 (1)
Experts
"Raven" is an expert scalper who does not use dangerous strategies in his work. It trades at the extremes of the pullback, according to the trend. Channel scalping means confidence, reliability and minimal risks. The Expert Advisor implements all types of stops from the percentage of the balance to the signal stop, so you can always control your balance and not worry. It is recommended to use a signal stop - this will optimize losses and increase profits. The first 10 copies are priced at $ 10
FREE
CCI and ATR Trader
Evgeniia Terekhova
2.33 (3)
Experts
Советник работает на двух индикаторах CCI и ADX. Условия для входа в BUY: 1. ADX пересекает уровень 20 2. CCI пересекает уровень 100 снизу вверх 3. Выставляем фиксированный StopLoss и TakeProfit 4. Закрываем позицию по рыночной цене, когда CCI пересекает уровень 100 сверху вниз. Условия для входа в SELL: 1. ADX пересекает уровень 20 2. CCI пересекает уровень -100 сверху вниз 3. Выставляем фиксированный StopLoss и TakeProfit 4. Закрываем позицию по рыночной цене, когда CCI пересекает уровень -10
FREE
Zigzag Extremum points
Oleg Popov
4.81 (32)
Experts
New version 8.00 is available. In this version, I tried to take into account the wishes of the user. Each of you can also take part in the improvement of this advisor. In the default settings, the adviser opens trades when the extremum point is broken       standard indicator       Zigzag. When the upper point of the zigzag extremum is broken, it opens a buy deal, and when the lower point of the zigzag extremum is broken, it opens a sell deal. In addition to the standard ZigZag indicator, which
FREE
Averager NEW
Oleg Popov
4 (7)
Experts
Expert Advisor Features trailing profit in the deposit currency (Trailing Stop Money) closing by a profit or loss in the deposit currency opening orders at a specified time managing positions opened manually or by another Expert Advisor calculating initial lot based on the current balance limiting the maximum lot volume choosing trading type several types and methods of averaging visually displays the current breakeven price, draws horizontal lines "Line break even BUY"-blue, "Line break even S
FREE
OTRX Fimathe Backtest
Fabio Rocha
Utilitários
OTRX Fimathe Backtest é uma ferramenta para o Trader ou Entusiasta que utiliza a técnica Fimathe criada pelo Trader Marcelo Ferreira realizar seu treinamento e validar se consegue obter lucratividade. Nesta ferramenta você vai conseguir: 1. Definir se esta buscando uma entrada de compra ou de venda. (Tendência). 2. Definir clicando 2 vezes sobre as linhas horizontais onde ficará a sua Zona de Referência e sua Zona Neutra. 3. Acompanhar a entrada, subiciclo e saída da negociação. 4. Resumo de Tra
FREE
BBarsio AUDCAD
Aleksandr Butkov
4.5 (2)
Experts
Free version of BBarsio Expert Advisor, which is intended only for AUDCAD pair. Works with a fixed minimum lot ! The Expert Advisor uses a weighted scalping strategy. Currency pair: AUDCAD. Timeframe: M5-M15. The advisor's strategy: the advisor finds possible reversal / trend continuation points; filters out some of the false signals; entry into the deal with only one order !!! exit from a trade by take profit or by a signal of a possible reversal; Default settings for M5. The Expert Advis
FREE
Long Waiting MT4
Aleksandr Davydov
Experts
Expert description Algorithm optimized for Nasdaq trading The Expert Advisor is based on the constant maintenance of long positions with daily profit taking, if there is any, and temporary interruption of work during the implementation of prolonged corrections The Expert Advisor's trading principle is based on the historical volatility of the traded asset. The values of the Correction Size (InpMaxMinusForMarginCallShort) and Maximum Fall (InpMaxMinusForMarginCallLong) are set manually. Recomme
FREE
PZ Goldfinch Scalper EA
PZ TRADING SLU
2.73 (41)
Experts
Esta é a iteração mais recente do meu famoso scalper, Goldfinch EA, publicado pela primeira vez há quase uma década. Ele amplia o mercado em expansões súbitas de volatilidade que ocorrem em curtos períodos de tempo: assume e tenta capitalizar a inércia no movimento dos preços após uma súbita aceleração dos preços. Esta nova versão foi simplificada para permitir que o profissional use o recurso de otimização do testador facilmente para encontrar os melhores parâmetros de negociação. [ Guia de ins
FREE
Email Drawdown Alert
Roman Starostin
5 (12)
Indicadores
Free informative Indicator-helper. It'll be usefull for traders who trade many symbols or using grid systems (Averaging or Martingale). Indicator counts drawdown as percent and currency separate. It has a number of settings: Count deposite drawdown according equity value and send e-mail or notifications to user if DD more than set; Sending e-mail when max open orders reached; Shows price and remaining pips amount before MarginCall on current chart and Account generally; Display summary trade lot
FREE
Auto BE break even EA
Calvin Andile Mahlangu
5 (2)
Utilitários
AUTO BE Utility – Breakeven Manager for MetaTrader 4 The AUTO BE Utility by KALIFX is a compact and efficient trade-management tool for MetaTrader 4. It automatically adjusts the stop-loss level to the breakeven point once the market price reaches a defined profit distance. This ensures that active trades are protected from reversals once they move into profit, without requiring manual intervention. Main Features Automatic Breakeven Control – Moves the stop-loss to breakeven when the price reac
FREE
Smart FVG indicator MT4
Ahmad Kazbar
5 (1)
Indicadores
Smart FVG Indicator MT4 – Detecção Avançada de Fair Value Gap para MetaTrader 4 O Smart FVG Indicator para MetaTrader 4 oferece detecção, monitorização e alertas profissionais de Fair Value Gap (FVG) diretamente nos seus gráficos. Ele combina filtragem baseada em ATR com lógica sensível à estrutura para remover ruído, adaptar‑se à liquidez e manter apenas os desequilíbrios mais relevantes para decisões precisas. Principais vantagens Deteção precisa de FVG: identifica ineficiências reais de pre
FREE
Account Protector MT4
Vladimir Mametov
4.56 (9)
Experts
The Expert Advisor is designed to protect the account, fix profit (loss) and display current information about the account. Trading account protection is carried out by closing all open orders in the terminal and/or closing all charts. When running the Expert Advisor with default parameters, it will only display your account information and will be reduced in size. Next, you can set the conditions under which your trading account will be protected. Profit and loss limits can be set for daily pro
FREE
Support Resistance Multi Time Frame FREE
FXsolutions
4.67 (6)
Indicadores
This indicator shows the latest untouched support and resistance as horizontal lines. The indicator can show support/resistance from higher timeframes. With this indicator you can e.g. easily see the support/resistance of the timeframes H4, D1 and W1 on a H1 chart, which can be a big advantage while time your entry on H1. This is the FREE version of the indicator: Support Resistance Multi Time Frame The free version works only on EURUSD and GBPUSD! Parameters referenceTF: the timeframe from whi
FREE
Super MataELang Limited
Agus Wahyu Pratomo
Experts
EA SUPER MATAELANG Limited Big Promo For 5 first buyer will get $65 price ==>> next price will Up to $XXXXX This is the Free Version of  EA SUPER MATAELANG PRO It cannot set the Lotsize. By default is 0.001. Plase buy Pro version  Link Pro Version :  https://www.mql5.com/en/market/product/87076 This EA uses some very sophisticated indicators. Can detect trend direction with high accuracy. It also has a safety system to anticipate if the price direction is not in the same direction as the posit
FREE
Ultra Scalper Pro
Vadim Korolyuk
4.29 (7)
Experts
Scalping Expert Advisor trades from daily support and resistance levels. Trading expert does not use indicators. Recommended use a broker with 5 signs and a low spread. To protect the account from trading during spread expansion, added parameter: "MaxSpread", in which you specify the maximum allowable spread (15-20 pips). A month opens 16-18 deals on average. Benefits: Expert always uses Takeprofit, Stoploss and Traillingstop; Expert does not use a grid or martingale system; Expert can work with
FREE
Rainbow MT4
Jamal El Alama
Indicadores
Rainbow MT4 is a technical indicator based on Moving average with period 34 and very easy to use. When price crosses above MA and MA changes color to green, it’s a signal to buy. When price crosses below MA and MA changes color to red, it’s a signal to sell. The Expert advisor ( Rainbow EA MT4) based on Rainbow MT4 indicator, as you can see in the short video below is now available here .
FREE
Seine
Andrey Boytsov
3.5 (2)
Experts
This EA does not place pending orders, but forms a virtual grid according to the settings. The EA showed maximum efficiency on a pair of EURJPY. The work of the adviser can be seen on the information panel. For stable work on a cent account you need at least $ 600. With such a deposit, the EA withstands recoilless movement of the price of 4000 pips and does not lose the starting depositю
FREE
Bands Plus
Alexander Chertnik
4.46 (13)
Experts
Designed mainly for  USDCAD 1H market. Minimum trading account 100 $. Expert advisor operates by unique   Bands strategy and transaction algorithm. settings: minBalance - minimum account balance for trading maxSpread - maximum allowed spread for trading  maxLoss - maximum loss for stop trading lotControl - lot control and auto lot activation bandsPeriod - indicator period tradeProfit - profit for exit USEtradeRange - if true, will operate with range between trades tradeRange - range distance
FREE
NAS100 Auto Sl And TP
Moustapha Boulouz
5 (2)
Utilitários
Apresentando o NAS100 Auto SL e TP Maker para MT4: Nunca mais perca a definição de StopLoss e TakeProfit com o nosso NAS100 Auto SL e TP Maker, um assistente indispensável para os traders que navegam no mercado Nasdaq 100 no MetaTrader 4. Esta ferramenta foi concebida para aqueles que procuram uma solução perfeita para automatizar a gestão dos níveis de StopLoss e TakeProfit. Caraterísticas principais: Automação sem esforço: Monitoriza automaticamente as transacções Nasdaq 100 sem StopLoss e/ou
FREE
NeuroExtMT4
Dmytryi Voitukhov
Experts
https://t.me/mql5_neuroExt   actual version Signal  https://www.mql5.com/ru/signals/1516213 You can use any tool. The bases will be automatically created at the start of the Learn. If you need to start learning from 0 - just delete the base files. Initial deposit - from 200 ye. Options: DO NOT ATTEMPT TO TEST WITHOUT NEURAL NETWORK TRAINING! it is enough for the balance graph after training to be horizontal. generating a training base is extremely simple.  there is a ready-made training for
FREE
Donar EA
Walter Ludwig Tengler
Experts
Donar EA is a sophisticated automated trading Expert Advisor (EA) designed for MetaTrader 4 platforms. This algorithmic trading system provides intelligent trade management with customizable parameters to suit various trading strategies and risk profiles. Key Features: Adaptive trading time windows Configurable trade direction (Buy, Sell, or Both) Robust risk management Dynamic lot sizing Comprehensive performance tracking Trading Methodology: The EA employs a strategic approach to market entry
FREE
Harvest FX
Sayan Vandenhout
4.56 (9)
Experts
Harvest FX USES THE TREND WAVE INDICATOR AND IT CAN IDENTIFY THE BEGINNING AND THE END OF A NEW WAVE TREND MOVEMENT. AS AN OSCILLATOR, THE INDICATOR IDENTIFIES THE OVERBOUGHT AND OVERSOLD ZONES. IT WORKS GREAT TO CATCH THE SHORT TERM PRICE REVERSALS AND USES A MARTINGALE STRATEGY TO CLOSE ALL TRADES IN PROFIT. USE DEFAULT SETTINGS ON H1 OR HIGHER TIME FRAME ON ANY PAIR FOR MORE ACCURATE TRADES WHY THIS EA : Smart entries calculated by 3 great strategies The EA can be run on even a $30000 a
FREE
TropangFX Auto TP and SL MT4
Jordanilo Sarili
Utilitários
FREE UNTIL FEBRUARY 14, 2023 SPEND MORE TIME WITH YOUR FAMILY. ENJOY LIFE… DO NOTHING. This version is only auto set of Takeprofit and StopLoss Main Version  of  TropangFX:   MT4 Version  |  MT5 Version Recommended timeframe:   H1 Supported currency pairs:  GBPUSD, EURUSD, EURCHF ,   USDCAD, USDCHF ,  AUDCAD, EURCAD, EURAUD and many more... Requirements The EA requires good brokerage conditions:   low spread   and   slippage   during the rollover time. I advise using a really   good ECN brok
FREE
Proftrader Free
Alexander Nikolaev
4 (3)
Experts
This Expert Advisor analyzes the last candles and determines whether there will be a reversal or a large correction. Also, the readings of some indicators are analyzed (their parameters can be adjusted). Is a free version of Proftrader . Unlike the full version, in the free version of the adviser the initial lot cannot be higher than 0.1, trading pair only EURUSD and also it has fewer configurable parameters. Input parameters Lots - lot size (at 0, the lot will be calculated from the percentage
FREE
Grid Assistant Pro
Alessandro De Cristofaro
Utilitários
Grid Assistant Pro – Utility for Managing Grid Strategies on MetaTrader 4 Grid Assistant Pro is a professional utility that helps traders manage and monitor unidirectional grid strategies directly from the MT4 chart. It provides a visual dashboard , clear controls, and automated risk protection features for precise and efficient grid operation. Key Features Visual Dashboard Real-time metrics: Balance, Equity, Floating P/L, Drawdown %, Free Margin Grid status: active and pending or
FREE
Market Profile 3
Hussien Abdeltwab Hussien Ryad
3 (2)
Indicadores
Market Profile 3 MetaTrader 4 indicator  — is a classic Market Profile implementation that can show the price density over time, outlining the most important price levels, value area, and control value of a given trading session. This indicator can be attached to timeframes between M1 and D1 and will show the Market Profile for daily, weekly, monthly, or even intraday sessions. Lower timeframes offer higher precision. Higher timeframes are recommended for better visibility. It is also possible t
FREE
SL and TP Setter
Giacomo Barone
4 (1)
Utilitários
You can manually open a trade (one click), and this EA will take care of setting the SL and TP. SL and TP are set based on the number of pips you specify in the input screen. You can also choose monetary SL and TP. SL and TP are determined based on the weighted average price (WAP), so if you open a new trade, SL and TP will be updated according to the new WAP. The WAP is not unique but differentiated between buy and sell trades (this is useful only if you open opposite trades on the same chart)
FREE
PZ MA Crossover EA
PZ TRADING SLU
3.83 (24)
Experts
Este EA negocia usando Crossovers de Médias Móveis. Ele oferece configurações totalmente personalizáveis, configurações flexíveis de gerenciamento de posição, além de muitos recursos úteis, como sessões de negociação personalizáveis e um modo de martingale e martingale inverso. [ Guia de instalação | Guia de atualização | Solução de problemas | Perguntas frequentes | Todos os produtos ] Fácil de usar e supervisionar Configurações de média móvel totalmente personalizáveis Ele implementa dois comp
FREE
Os compradores deste produto também adquirem
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
Experts
Apresentando       Quantum Emperor EA   , o consultor especialista inovador em MQL5 que está transformando a maneira como você negocia o prestigiado par GBPUSD! Desenvolvido por uma equipe de traders experientes com experiência comercial de mais de 13 anos. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compre Quantum Emperor EA e você poderá obter Quantum StarMan  de graça!*** Peça mais detalhes em particular Si
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (16)
Experts
Vortex - o seu investimento no futuro O Consultor Especialista Vortex Gold EA foi criado especificamente para negociar ouro (XAU/USD) na plataforma Metatrader. Construído com indicadores proprietários e algoritmos secretos do autor, este EA emprega uma estratégia de negociação abrangente concebida para captar movimentos lucrativos no mercado do ouro. Os principais componentes de sua estratégia incluem indicadores clássicos como CCI e Indicador Parabólico, que trabalham juntos para sinalizar com
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Experts
Aura Black Edition é um EA totalmente automatizado projetado para negociar apenas OURO. O especialista mostrou resultados estáveis ​​no XAUUSD no período de 2011-2020. Nenhum método perigoso de gerenciamento de dinheiro usado, sem martingale, sem grade ou scalp. Adequado para quaisquer condições de corretor. EA treinado com um perceptron multicamadas A Rede Neural (MLP) é uma classe de rede neural artificial (ANN) de feedforward. O termo MLP é usado de forma ambígua, às vezes vagamente para qual
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
Experts
AI   Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation   Artificial Intelligence   system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in   real time   and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by   artificial intel
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.29 (28)
Experts
Goldex AI: O sucesso de hoje será o fruto de amanhã SUPER DESCONTO POR TEMPO LIMITADO! ÚLTIMOS 2 EXEMPLARES POR 299 USD ANTES DE O PREÇO AUMENTAR. Live Signal > IC Markets Real: Goldex AI Conjunto de alto risco Manual e ficheiros de configuração: Contacte-me após a compra para receber o manual e os ficheiros de configuração. Preço: O preço inicial é de 899 dólares e será aumentado em 199 dólares por cada dez vendas. Cópias disponíveis: 2 Goldex AI - Robô de negociação avançado com redes neura
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
Experts
Quantum King EA — Poder Inteligente, Refinado para Cada Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Preço especial de lançamento Sinal ao vivo:       CLIQUE AQUI Versão MT5:   CLIQUE AQUI Canal Quantum King:       Clique aqui ***Compre Quantum King MT4 e ganhe Quantum StarMan grátis!*** Pergunte no privado para mais detalhes! Regra       Suas negociações com precisão e disciplina. Quantum King EA
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Experts
Aura Neuron é um Expert Advisor distinto que continua a série Aura de sistemas de negociação. Ao alavancar Redes Neurais avançadas e estratégias de negociação clássicas de ponta, Aura Neuron oferece uma abordagem inovadora com excelente desempenho potencial. Totalmente automatizado, este Expert Advisor foi projetado para negociar pares de moedas como XAUUSD (GOLD). Ele demonstrou estabilidade consistente entre esses pares de 1999 a 2023. O sistema evita técnicas perigosas de gerenciamento de din
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.73 (30)
Experts
Tecnologia orientada por IA com ChatGPT Turbo Infinity EA é um Expert Advisor avançado de trading projetado para GBPUSD e XAUUSD. Ele foca em segurança, retornos consistentes e lucratividade infinita. Ao contrário de muitos outros EAs, que dependem de estratégias de alto risco, como martingale ou grid trading. Infinity EA emprega uma estratégia de scalping disciplinada e lucrativa baseada em rede neural incorporada em aprendizado de máquina, tecnologia baseada em IA de análise de dados fornecid
EA Gold Stuff
Vasiliy Strukov
4.73 (1071)
Experts
EA Gold Stuff é um EA projetado especificamente para o comércio de ouro. O trabalho é baseado na abertura de ordens no indicador Gold Stuff, portanto, o consultor trabalha na estratégia "Trend Follow", o que significa seguir a tendência. Importante! Entre em contato comigo imediatamente após a compra para obter instruções e bônus! Você pode obter uma cópia gratuita do nosso indicador Strong Support e Trend Scanner, envie uma mensagem privada. a mim! Os resultados em tempo real podem ser vist
Trend AI EA
Ramil Minniakhmetov
4.76 (41)
Experts
O EA Trend Ai foi projetado para funcionar com o indicador Trend Ai, que realizará sua própria análise de mercado combinando a identificação de tendências com pontos de entrada acionáveis e alertas de reversão, assumindo todos os sinais do indicador de forma totalmente automática! O EA contém diversos parâmetros externos totalmente ajustáveis e permite que o trader personalize o especialista de acordo com sua escolha. Assim que o ponto verde aparecer, o EA se preparará para uma operação de com
EA Game Changer
Vasiliy Strukov
3 (2)
Experts
O Game Change EA é um sistema de negociação de acompanhamento de tendências baseado no indicador Game Changer. Vende automaticamente sempre que se forma um ponto vermelho e continua na direção de venda até que apareça um X amarelo, o que sinaliza um possível fim da tendência. A mesma lógica se aplica às negociações de compra. Quando aparece um ponto azul, o EA começa a comprar e fechará o ciclo de compra assim que for detetado um X amarelo. Este EA é adequado para qualquer par de moedas e qualqu
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (2)
Experts
Uma das estratégias de trading automatizado mais poderosas de 2025 Transformámos uma das estratégias de trading manual mais fortes de 2025 num Expert Advisor totalmente automatizado , baseado em TMA (Triangular Moving Average) com lógica CG . Este EA foi desenvolvido para entradas precisas, ordens pendentes inteligentes e controlo rigoroso de risco , sendo adequado para todos os pares Forex e ouro (XAUUSD) . O sistema apresenta o melhor desempenho em contas ECN com spreads inferiores a 10 pontos
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
3.67 (3)
Experts
VERSÃO ULTRA OTIMIZADA – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 , em sua versão para MT4, é o lançamento mais poderoso, estável e refinado até hoje. HFT é um scalper de alta frequência que opera exclusivamente em Ouro (XAUUSD) no TF: M1, executando um grande número de operações diariamente. Ele suporta alavancagem de até 1:500 e opera com tamanhos de lote muito razoáveis para uma verdadeira estratégia de scalping. Por isso, requer contas dedicadas para scalping (RAW ou ECN). ICMarkets é o corretor re
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Experts
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
Javier Gold Scalper V2
Felipe Jose Costa Pereira
5 (2)
Experts
Javier Gold Scalper: Nossa Tecnologia ao seu lado! Manual e arquivos de configuração: entre em contato comigo após a compra para receber o manual e os arquivos de configuração Preço: O preço aumenta de acordo com o número de licenças vendidas Cópias disponíveis: 5 Negociar ouro, um dos ativos mais voláteis do mercado financeiro, exige alta precisão, análise criteriosa e um gerenciamento de risco extremamente eficaz. O Javier Gold Scalper  foi desenvolvido exatamente para integrar esses pilares
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.35 (85)
Experts
O Expert Advisor é um sistema projetado para recuperar posições não rentáveis.   O algoritmo do autor bloqueia uma posição perdedora, divide-a em muitas partes separadas e fecha cada uma delas separadamente. Configuração fácil, lançamento atrasado em caso de rebaixamento, bloqueio, desativação de outros Expert Advisors, média com filtragem de tendência e fechamento parcial de uma posição perdedora são incorporados em uma ferramenta. É o uso de fechamento de perdas em peças que permite reduzir p
Scalp Unscalp MT4
Connor Michael Woodson
3.5 (4)
Experts
Scalp Unscalp é um sistema de scalping bidirecional de curto prazo que tenta extrair lucros rapidamente com entradas altamente precisas. Sinal ao vivo do Scalp Unscalp em breve! O preço atual será aumentado. Preço por tempo limitado 99 USD Sem grid, sem martingale. Cada operação é realizada de forma independente Stop loss fixo disponível, com sistema virtual de trailing stop dinâmico Painel de negociação interativo e configurações precisas de tamanho de lote Recomendado Gráfico: EURUSD, GBPUSD,
Aurum Trader
Vasiliy Strukov
5 (3)
Experts
EA Aurum Trader  combina uma estratégia de breakout e de seguimento de tendências com um máximo de duas negociações por dia.  Contacte-me imediatamente após a compra para obter um bónus pessoal!  Você pode obter uma cópia gratuita do nosso forte apoio e indicador de Scanner de tendência, por favor pm. Eu!   Por favor, note que eu não vendo meus EA ou conjuntos especiais no telegram, ele só está disponível no Mql5 e meus arquivos de Conjunto estão disponíveis apenas no meu blog aqui.  Tenha cuid
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Experts
PROP FIRM PRONTO!   (   baixar SETFILE   ) PROMOÇÃO DE LANÇAMENTO: Restam apenas algumas cópias pelo preço atual! Preço final: 990$ Ganhe 1 EA gratuitamente (para 2 contas comerciais) -> entre em contato comigo após a compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Bem-vindo ao Ceifador de Ouro! Baseado no muito bem-sucedido Goldtrade Pro, este EA foi projetado para funcionar em vários períodos de tempo ao mesmo tempo e tem a opção de definir a frequên
AlphaCore System MT4
Evgeniy Zhdan
5 (1)
Experts
AlphaCore System   is a professional trading advisor for   MetaTrader 4 , utilizing a trading strategy based on   dynamic analysis of local extremes   and   statistical breakout forecasting . === Buy AlphaCore System for MT5 and get AlphaCore System for MT5 for free! === For more details, contact me via private message! Trading Concept The advisor operates using the methodology of   adaptive price corridors . The system continuously monitors the formation of   local liquidity accumulation zones
DCA CycleMax
Jin Sangun
Experts
Introdução ao DCA CYCLEMAX Live Signal MT4 3000 USD start , BUY / SELL Both set :   Click Here Live Signal MT4 1000 USD start , Almost BUY set :   Click Here Visão Geral DCA CYCLEMAX é um programa de trading semiautomático baseado em grid, otimizado para ativos que mostram fortes tendências unidirecionais no mercado. É especialmente eficaz para ativos com alta volatilidade e uma tendência constante em uma direção, como ouro (GOLD), Nasdaq 100 (NS100) e criptomoedas. Usando a estratégia DCA (D
Bitcoin Expert MT4
Elif Kaya
5 (3)
Experts
- Real price is 300$ - Limited Discount (It is 49$) -  Only 1 purchase is 49$. - Lifetime update free Welcome, Bitcoin Expert opens automatically trade with Highly profit, Fixed Stop loss. No Martingale, No Grid, No Scam Bitcoin is a cryptocurrency, a peer-to-peer digital currency that operates independently of a central governing authority . Bitcoin enables direct transactions between users, secured by cryptographic technology and recorded on a transparent and immutable ledger   without centra
Theranto v3
Hossein Davarynejad
Experts
//////  THEHRANTO V3  /////// ****  Important ****** This robot is equipped with a professional News Filter. During backtests, all important economic events are detected and trades are filtered before and after high-impact news. While backtests show reduced risk during news releases, the best way to verify real performance is through live signals       https://www.nxfx.ca/                                                                                                                         
SNeox AI
Anastasiya Morozova
Experts
SNeox AI   é um robô de negociação automatizado de múltiplas moedas para operações estáveis a longo prazo no mercado Forex. O sistema de consultoria foi desenvolvido utilizando algoritmos comprovados para analisar preços e volatilidade de mercado e tem como foco negociações cautelosas com riscos controlados. ATENÇÃO!   Promoção de Ano Novo: as 15 primeiras compras pagam apenas $99 Próximos 15 - $159 Preço final: US$ 229 Aproveite já esta oferta! MT5 Version:  https://www.mql5.com/ru/market/pr
HFT Pass Prop Firm MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (26)
Experts
Venda relâmpago por 24 horas - Apenas $199.99 "HFT Pass Prop Firms" é um Consultor Especialista (EA) projetado especificamente para participar do desafio HFT, negociando com o par US30. Para conhecer mais Consultores Especialistas e Indicadores de destaque, visite: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/seller Eu sou Los, por favor, inscreva-se para receber mais atualizações: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/news 1/ O que é HFT? A negociação de alta frequência (HFT) é um métod
Fundamental Trader
Sara Sabaghi
4.82 (17)
Experts
Comerciante Fundamental Ziwox O Ziwox Fundamental trader é um assistente de negociação que ajuda os traders do mercado financeiro a tomar decisões inteligentes informadas pelos dados de informações do EA. Este EA usa fontes on-line para capturar todas as informações necessárias, como o viés fundamental das moedas, o sentimento do índice de traders de varejo em tempo real em um par, previsão de banco e instituto, dados de relatório COT e outros dados em um painel EA complexo. Resumidamente, é um
BB Scalping
Vasiliy Strukov
4.33 (6)
Experts
O BB Scalping Expert é minha mais recente e poderosa obra-prima em operações de breakout/scalping e sem martingale, operando ouro com precisão! Este sistema opera em breakouts usando a banda de Bollinger e o indicador Zig-Zag em combinação. Várias ordens pendentes são colocadas na máxima e na mínima das bandas de Bollinger. Quando acionadas, há um trailing stop seguindo o preço de breakout até que as ordens sejam interrompidas. O EA utiliza o indicador Zig-Zag para stop loss dinâmico, protegend
The Golden Way
Lin Lin Ma
Experts
O The Golden Way é um software de negociação automática para a plataforma MT4. Ele adota uma estratégia híbrida abrangente, que opera por meio da colaboração de várias subestratégias. Essa abordagem permite capturar com precisão oportunidades de compra (long) e venda (short) no mercado do ouro (XAUUSD), ajudando você a aproveitar momentos de negociação em diferentes cenários de mercado. Com base em uma lógica de negociação madura, ele possibilita operações profissionais e eficientes no mercado
CyNera MT4
Svetlana Pawlowna Grosshans
2.81 (16)
Experts
CyNera: Seu Trading, Nossa Tecnologia Manual e arquivos de configuração: entre em contato comigo após a compra para receber o manual e os arquivos de configuração Preço: O preço aumenta de acordo com o número de licenças vendidas Cópias disponíveis: 4 Negociar ouro, um dos instrumentos mais voláteis do mercado, exige precisão, análise aprofundada e gestão de risco eficiente. O CyNera Expert Advisor integra perfeitamente esses elementos em um sistema sofisticado projetado para a negociação ideal
Kaufman Smart Regime EA
Davit Beridze
Experts
Configurações padrão para o teste de ouro (Gold M15) a partir do ano de 2024 Kaufman Smart Regime EA: Inteligência de Mercado Adaptativa OFERTA INTRODUTÓRIA ESPECIAL: O poder do Smart Regime EA está sendo lançado por uma fração do seu valor real. Garanta sua licença agora por $50 , antes que o preço comece sua subida gradual e escalonada em direção à avaliação final de $500 . Este é um investimento em uma lógica de mercado sem precedentes. Desbloqueie o poder do trading algorítmico adaptativo.
Mais do autor
Callous EA mt5
HUSEYIN CETINEL
5 (1)
Experts
Callous EA – Sistema de negociação automatizado baseado em regras O Callous EA é um Expert Advisor baseado em regras, desenvolvido para executar negociações totalmente automatizadas nos mercados financeiros. O sistema analisa dados de mercado em tempo real e de acordo com regras algorítmicas predefinidas: Abrir vaga Gestão de cargos Encerramento da posição Ele executa seus processos automaticamente, sem intervenção humana. Este produto não oferece nenhuma garantia de lucro ou retorno. O desempe
Wavy Grid EA mt5
HUSEYIN CETINEL
Experts
Wavy Grid EA – Combinação de Grade Inteligente Bidirecional e Gestão Dinâmica de Riscos Se você procura um consultor especializado que não apenas "abra negociações", mas também   se concentre em proteger seu capital   , o Wavy Grid EA foi projetado para atender a essa necessidade. Este EA combina uma estrutura de grade inteligente que aproveita   as flutuações dentro da tendência   com   a realização de lucros baseada em patrimônio e o controle de drawdown   em um único pacote. 1. Visão geral O
Wavy Grid EA
HUSEYIN CETINEL
Experts
Wavy Grid EA – Combinação de Grade Inteligente Bidirecional e Gestão Dinâmica de Riscos Se você procura um consultor especializado que não apenas "abra negociações", mas também   se concentre em proteger seu capital   , o Wavy Grid EA foi projetado para atender a essa necessidade. Este EA combina uma estrutura de grade inteligente que aproveita   as flutuações dentro da tendência   com   a realização de lucros baseada em patrimônio e o controle de drawdown   em um único pacote. 1. Visão geral O
AuricPercent Grid EA
HUSEYIN CETINEL
Experts
O AuricPercent Grid EA   é um Expert Advisor (EA) baseado em porcentagem para gerenciamento de portfólio e grade, projetado especificamente para o par XAUUSD (Ouro), mas dimensionado para funcionar com todos os instrumentos (pares de moedas Forex, metais, índices, etc.), operando com uma lógica de compra (Long-Only). A principal diferença deste EA é que as distâncias da grade e as metas de lucro são calculadas como uma porcentagem (%) do preço, em vez de pips/pontos. Isso reduz o comportamento i
AuricPercent Grid EA mt5
HUSEYIN CETINEL
Experts
O AuricPercent Grid EA   é um Expert Advisor (EA) baseado em porcentagem para gerenciamento de portfólio e grade, projetado especificamente para o par XAUUSD (Ouro), mas dimensionado para funcionar com todos os instrumentos (pares de moedas Forex, metais, índices, etc.), operando com uma lógica de compra (Long-Only). A principal diferença deste EA é que as distâncias da grade e as metas de lucro são calculadas como uma porcentagem (%) do preço, em vez de pips/pontos. Isso reduz o comportamento i
Filtro:
JerGens
79
JerGens 2025.12.10 00:58 
 

O usuário não deixou nenhum comentário para sua avaliação

HUSEYIN CETINEL
1055
Resposta do desenvolvedor HUSEYIN CETINEL 2025.12.10 01:40
Thank you for your review. I'd like to make a general announcement to everyone. As can be seen in the EA's backtests, the EA can experience reasonable dips from time to time. No EA can be profitable all the time. The key here is the EA's ability to compensate for every pullback. Yes, the backtests for XAUUSD (GOLD) are excellent, but XAUUSD (GOLD) is more volatile than other instruments, and when used in a live account, the amount of slippage it experiences during trade entry and exit is significant. An average slippage of 20-30 pips per trade will maintain the EA's profitability. However, if a higher average slippage per trade occurs, the EA may not be profitable for XAUUSD (GOLD). We'll now have the opportunity to test this in our live signal. As I mentioned, if the average slippage per trade is too high, we can suspend the XAUUSD (GOLD) strategy. Please keep this in mind when using it in a live account. The slippage I'm referring to isn't related to the EA itself; it's entirely related to market volatility. However, based on my previous experience, I can say that you should feel free to use the EA for the USDJPY Timeframe M15.
hasancetinel
79
hasancetinel 2025.12.05 13:16 
 

O usuário não deixou nenhum comentário para sua avaliação

HUSEYIN CETINEL
1055
Resposta do desenvolvedor HUSEYIN CETINEL 2025.12.05 13:19
Thanks bro. I wish you good luck.
Konstantin Grihin
268
Konstantin Grihin 2025.12.04 09:55 
 

O usuário não deixou nenhum comentário para sua avaliação

HUSEYIN CETINEL
1055
Resposta do desenvolvedor HUSEYIN CETINEL 2025.12.04 10:52
Спасибо за ваш отзыв. Ни один советник не является прибыльным во все периоды рынка. Некоторые периоды могут привести к убыткам. Я здесь для любых вопросов, которые могут у вас возникнуть относительно бэктестов и других тем.
Responder ao comentário