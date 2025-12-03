Callous EA Fixed
Callous EA – Sistema de negociação automatizado baseado em regras
O Callous EA é um Expert Advisor baseado em regras, desenvolvido para executar negociações totalmente automatizadas nos mercados financeiros.
O sistema analisa dados de mercado em tempo real e de acordo com regras algorítmicas predefinidas:
-
Abrir vaga
-
Gestão de cargos
-
Encerramento da posição
Ele executa seus processos automaticamente, sem intervenção humana. Este produto não oferece nenhuma garantia de lucro ou retorno. O desempenho pode variar dependendo das condições de mercado, volatilidade, spread, liquidez e infraestrutura da corretora.
Sinal ao vivo (para fins de referência)
A conta de sinais ao vivo da Callous EA, que opera em condições reais de mercado, pode ser visualizada através do seguinte link para usuários que desejam monitorar o comportamento do sistema de forma transparente:
https://www.mql5.com/pt/signals/2349517
Este sinal destina-se apenas a fins informativos e de referência. Os resultados do sinal não constituem qualquer garantia de desempenho ou ganho.
Ambiente de trabalho sugerido
O Callous EA é otimizado para um período de tempo e par de moedas específicos.
Configurações recomendadas:
-
Par: USD/JPY
-
Fuso horário: H1 (1 hora)
Os parâmetros padrão são otimizados para a combinação USDJPY – H1. O período gráfico M15 usado em versões anteriores não é mais suportado. O EA pode ser executado em diferentes pares de moedas e períodos gráficos; no entanto, o comportamento e o desempenho do sistema podem variar nesse caso. Qualquer uso fora das configurações padrão é de inteira responsabilidade do usuário.
Política de Preços
Foi adotada uma abordagem de preços transparente.
-
Cada novo pico de saldo gerado na conta de sinais ao vivo é usado como referência na avaliação de preços.
-
A cada novo pico, o preço de venda do EA aumenta gradualmente em US$ 5.
Essas atualizações de preço são válidas apenas para o futuro. Usuários que já compraram o produto não serão afetados por essas alterações.
Princípio de funcionamento
O Callous EA analisa continuamente os movimentos de preços e o comportamento do mercado. As decisões de entrada e saída são tomadas por meio de uma estrutura algorítmica proprietária que avalia múltiplos critérios simultaneamente. Os detalhes da estratégia e os métodos de cálculo não são divulgados para proteger a integridade e a propriedade intelectual do sistema.
Disciplina e regras processuais
A Callous EA adota uma abordagem de processo controlada e disciplinada:
-
O Stop Loss é obrigatório em todas as operações.
-
Ao mesmo tempo, pode haver no máximo 1 posição aberta para a mesma estratégia.
-
As transações são intraday (intraday)
-
As vagas em aberto não são transferidas para o dia seguinte.
-
No final das contas:
-
As negociações em aberto foram encerradas.
-
Os pedidos pendentes foram cancelados.
-
Graças a esta estrutura:
-
Custos de swap
-
Queda na liquidez durante a noite
-
alargamento repentino da propagação
Esses riscos são minimizados.
O que a EA NÃO faz?
EA insensível:
-
Não tem como objetivo abrir operações de forma consistente em todas as condições de mercado.
-
Eles podem permanecer deliberadamente passivos em condições de mercado desfavoráveis.
O objetivo é evitar transações desnecessárias e proteger o capital.
Gestão de Riscos e Capital
Graças aos mecanismos de gestão de capital em múltiplas camadas da EA:
-
O valor da transação é calculado automaticamente com base no saldo da conta e nos parâmetros de risco definidos.
-
Conforme implementado pelo corretor:
-
Lote mínimo
-
Lote máximo
-
Degrau de lote
Essas restrições são levadas em consideração.
-
-
O sistema não abrirá novas negociações em condições de mercado ou de conta desfavoráveis.
Condições de mercado e mecanismos de proteção
O Callous EA apresenta filtros de proteção avançados que atendem aos padrões de mercado:
-
Proteção de Spread: O sistema pode não abrir uma nova negociação se o nível máximo de spread definido for excedido.
-
Controle de Distância Mínima do Corretor: As regras StopLevel e FreezeLevel são verificadas automaticamente.
-
Condições de mercado incomuns: Em casos de spreads excessivos ou baixa liquidez, o sistema entra em modo de proteção.
Abordagem de timing e negociação intraday
O EA funciona apenas durante o intervalo de tempo especificado pelo usuário.
Fora desses horários:
-
Não serão abertas novas vagas.
-
As negociações em aberto foram encerradas.
-
Os pedidos pendentes foram cancelados.
Essa estrutura é perfeitamente adequada para negociações intraday.
Divulgação de riscos
As transações nos mercados financeiros envolvem alto risco e podem resultar na perda total ou parcial do capital investido. Este produto não constitui aconselhamento de investimento.Isenção de responsabilidade
A instalação, configuração e utilização do EA são de inteira responsabilidade do usuário. O usuário é obrigado a ajustar as configurações de acordo com sua própria tolerância ao risco e as condições da corretora.
