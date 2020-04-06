AuricPercent Grid EA mt5

O AuricPercent Grid EA é um Expert Advisor (EA) baseado em porcentagem para gerenciamento de portfólio e grade, projetado especificamente para o par XAUUSD (Ouro), mas dimensionado para funcionar com todos os instrumentos (pares de moedas Forex, metais, índices, etc.), operando com uma lógica de compra (Long-Only).

A principal diferença deste EA é que as distâncias da grade e as metas de lucro são calculadas como uma porcentagem (%) do preço, em vez de pips/pontos. Isso reduz o comportamento inconsistente causado pelo "valor do pip/dígito/volatilidade" entre diferentes símbolos.


Resumo da estratégia

  1. O EA abre apenas ordens de COMPRA (long).

  2. Quando o preço retorna ao GridStepPercent especificado, uma nova ordem de COMPRA é adicionada.

  3. É calculado o preço médio ponderado por lote das ordens de COMPRA em aberto.

  4. Quando o preço sobe acima da média em BasketTP_Percent, a cesta é fechada com lucro (todas as negociações são encerradas).

  5. Módulos opcionais podem ser usados para ativar recursos como gerenciamento de risco (verdadeiro/falso), proteção contra volatilidade, filtro de tempo, desligamento parcial, etc.


Por que uma grade “baseada em porcentagem”?

A mesma configuração se aplica a sistemas baseados em pip:

  • Em XAUUSD, muito frequentemente/muito raramente,

  • Com o EURUSD é diferente.

  • Pode comportar-se de maneira completamente diferente nos índices.

A abordagem baseada em percentagens, no entanto, é escalável de acordo com o preço:

  • Ela fornece uma resposta "semelhante" a diferentes símbolos.

  • Isso reduz a confusão entre dígitos e pontos.

  • Isso proporciona um comportamento de parâmetros mais consistente em testes de longo prazo.


Alerta de Risco (Muito Importante)

A lógica de grid/martingale pode gerar grandes reduções em tendências fortes e duradouras.
Os seguintes riscos estão sempre presentes:

  • O tamanho da cesta pode aumentar durante longas tendências de baixa.

  • Pode ocorrer insuficiência de margem.

  • Perdas inesperadas podem ocorrer durante períodos de hiato, notícias ou baixa liquidez.

Este EA não oferece garantia de segurança de capital.
Antes de usar em uma conta real, você deve:

  • backtest de longo prazo,

  • teste de avanço (demonstração),

  • Uso gradual com lotes pequenos.
    Recomendado.


Pontos-chave para a conformidade com a auditoria de mercado MQL5

  • O EA inclui lógica de Margin Guard para evitar spam de ordens em casos de margem insuficiente. Ele tenta reduzir automaticamente o tamanho do lote quando a margem está baixa; se isso não for possível, ele interrompe a abertura da negociação.

  • Os valores de retorno de OrderClose() são verificados (evitando os avisos de "deveria ser verificado" que são frequentemente encontrados durante a auditoria).

  • Os filtros de tempo e a opção "fechar todas as operações ao fechar" proporcionam ao usuário um controle claro.


Funcionalidades Principais

  • Somente para compra (Long only)

  • porcentagem de etapa da grade

  • Lucro percentual da cesta de compras (BasketTP_Percent)

  • Expansão de lote (martingale): Com LotMultiplier (controlado pelo usuário)

  • Um símbolo / um controle EA: MagicNumber


Módulos opcionais (verdadeiro/falso)

  • Horário de negociação (filtro de tempo)
    Abre negociações dentro do prazo especificado.
    Opcional: encerrar todas as operações no horário de fechamento (preço fixo diário).

  • Spread Guard (filtro de dispersão percentual)

  • Distância mínima baseada no ATR (se o ATR for muito grande, aumenta o passo/TP)

  • Tempo de pausa (tempo mínimo entre operações)

  • Filtro de Regime (Restringe a adição de negociações com base na força da tendência usando EMA/ADX)

  • Interruptor de Equidade (resfria todos os processos quando o limite máximo do Interruptor de Equidade é excedido)

  • Proteção contra volatilidade (ATR%) (pausa/encerra em caso de volatilidade excessiva)

  • Número máximo de lotes (limite total de lotes)

  • Fechamento parcial (aliviar a pressão da cesta fechando-a parcialmente à medida que se aproxima do alvo)

Proteção adicional: Proteção de margem

  • A elegibilidade da margem é verificada antes do envio do pedido.

  • O tamanho do lote é reduzido automaticamente, se necessário.

  • Caso isso seja insuficiente, as tentativas de pedido são interrompidas (reduzindo os 134 erros observados durante a auditoria).


Instruções de Uso

  1. Abra o terminal MT4 → Baixe o EA (Expert Advisor) da página do produto para o seu terminal.

  2. Reinicie o MT4 / Consulte o EA no Navegador.

  3. Adicione-o a um gráfico (sugestão: XAUUSD H1/H4).

  4. A opção “Negociação Automática” deve estar ativada.

  5. Configure as definições de entrada de acordo com o tamanho da conta.


Configurações iniciais recomendadas

Este EA é gratuito e pode variar dependendo das condições da corretora/conta. Abordagem geral:

  • Para contas pequenas: BaseLot é baixo, LotMultiplier é baixo, MaxOrders é baixo.

  • Para segurança, recomenda-se a seguinte combinação: MaxTotalLots + EquityKillSwitch + TradingHours (valor fixo diário).

  • Primeiro teste: Conta demo + backtesting de longo prazo (pelo menos alguns anos)


Descrição dos parâmetros (Guia rápido) Noções básicas

  • BaseLot: O tamanho do lote da negociação inicial.

  • Multiplicador de lote: Multiplicador de lote a cada adição (valores mais altos aumentam o risco)

  • MaxOrders: Número máximo de ordens de COMPRA em aberto.

  • GridStepPercent: Intervalo de inserção (%) conforme o preço se inverte

  • BasketTP_Percent: Meta de lucro da cesta (%)

Proteção/Filtro

  • UseSpreadGuard / MaxSpreadPercent: Impede negociações se o spread for excessivo.

  • UseATR_MinStep / UseATR_MinTP: Aumenta o passo/TP se o ATR estiver alto.

  • UseTimeBrake: Tempo mínimo entre inserções de transações.

  • UseRegimeFilter: Limita as adições em situações de tendência usando EMA/ADX.

  • UseEquityKillSwitch: Fecha o carrinho quando o limite de saque de capital próprio for excedido.

  • UseVoltageGuard: Pausa/encerra quando o limite de ATR% for excedido.

  • UseMaxTotalLots: Limite total de lotes

  • UsePartialClose: Executa um desligamento parcial ao se aproximar do alvo.

  • UseTradingHours: Não abre negociações fora do intervalo de tempo especificado.

  • CloseAllAtSessionEnd: Encerra todas as sessões no horário de encerramento (horário fixo diário).

  • UseMarginGuard: Reduz o tamanho do lote/interrompe a abertura de negociações se a margem for insuficiente.


Perguntas frequentes

1) Por que o EA às vezes não abre negociações?
Os filtros selecionados (Horário de Negociação, Spread Guard, Filtro de Regime, Margin Guard, etc.) podem estar impedindo você de abrir novas negociações.

2) É possível que apareça a mensagem “Dinheiro insuficiente / erro 134”?
O Margin Guard reduz automaticamente o tamanho do lote ou interrompe as negociações para mitigar essa situação. No entanto, a insuficiência de margem ainda pode ocorrer com configurações excessivamente agressivas.

3) Com quais símbolos ele funciona?
Ele foi projetado para funcionar com todos os símbolos. No entanto, o desempenho pode variar dependendo do símbolo/corretora. Recomenda-se o uso otimizado para XAUUSD.

4) O sistema Martingale é perigoso?
Sim, apresenta um alto risco se configurado incorretamente. Proteções como LotMultiplier, MaxOrders, MaxTotalLots e kill-switch devem ser usadas corretamente.


Isenção de responsabilidade

Este EA não constitui aconselhamento financeiro. O desempenho passado não garante resultados futuros. Todos os riscos são de responsabilidade do usuário. Recomenda-se fortemente o teste em conta demo antes de migrar para uma conta real.

Exemplos de predefinições: Conservador (Recomendado)

  • Lote base: baixo

  • Multiplicador de lote: 1,10–1,20

  • Pedidos máximos: 4–7

  • GridStepPercent: maior

  • MaxTotalLotes: ativado

  • EquityKillSwitch: ativado

  • Horário de negociação + Fechar tudo ao final da sessão: ativado

Agressivo (Alto risco)

  • Multiplicador de lote alto

  • MaxOrders alto

  • Visando um fechamento rápido com uma pequena ponta tripla (TP).

Este modo de operação apresenta alto risco e não é recomendado.


