AuricPercent Grid EA mt5
- Experts
- HUSEYIN CETINEL
- Versão: 1.0
- Ativações: 5
O AuricPercent Grid EA é um Expert Advisor (EA) baseado em porcentagem para gerenciamento de portfólio e grade, projetado especificamente para o par XAUUSD (Ouro), mas dimensionado para funcionar com todos os instrumentos (pares de moedas Forex, metais, índices, etc.), operando com uma lógica de compra (Long-Only).
A principal diferença deste EA é que as distâncias da grade e as metas de lucro são calculadas como uma porcentagem (%) do preço, em vez de pips/pontos. Isso reduz o comportamento inconsistente causado pelo "valor do pip/dígito/volatilidade" entre diferentes símbolos.
Resumo da estratégia
O EA abre apenas ordens de COMPRA (long).
Quando o preço retorna ao GridStepPercent especificado, uma nova ordem de COMPRA é adicionada.
É calculado o preço médio ponderado por lote das ordens de COMPRA em aberto.
Quando o preço sobe acima da média em BasketTP_Percent, a cesta é fechada com lucro (todas as negociações são encerradas).
Módulos opcionais podem ser usados para ativar recursos como gerenciamento de risco (verdadeiro/falso), proteção contra volatilidade, filtro de tempo, desligamento parcial, etc.
Por que uma grade “baseada em porcentagem”?
A mesma configuração se aplica a sistemas baseados em pip:
Em XAUUSD, muito frequentemente/muito raramente,
Com o EURUSD é diferente.
Pode comportar-se de maneira completamente diferente nos índices.
A abordagem baseada em percentagens, no entanto, é escalável de acordo com o preço:
Ela fornece uma resposta "semelhante" a diferentes símbolos.
Isso reduz a confusão entre dígitos e pontos.
Isso proporciona um comportamento de parâmetros mais consistente em testes de longo prazo.
Alerta de Risco (Muito Importante)
A lógica de grid/martingale pode gerar grandes reduções em tendências fortes e duradouras.
Os seguintes riscos estão sempre presentes:
O tamanho da cesta pode aumentar durante longas tendências de baixa.
Pode ocorrer insuficiência de margem.
Perdas inesperadas podem ocorrer durante períodos de hiato, notícias ou baixa liquidez.
Este EA não oferece garantia de segurança de capital.
Antes de usar em uma conta real, você deve:
backtest de longo prazo,
teste de avanço (demonstração),
Uso gradual com lotes pequenos.
Recomendado.
Pontos-chave para a conformidade com a auditoria de mercado MQL5
O EA inclui lógica de Margin Guard para evitar spam de ordens em casos de margem insuficiente. Ele tenta reduzir automaticamente o tamanho do lote quando a margem está baixa; se isso não for possível, ele interrompe a abertura da negociação.
Os valores de retorno de OrderClose() são verificados (evitando os avisos de "deveria ser verificado" que são frequentemente encontrados durante a auditoria).
Os filtros de tempo e a opção "fechar todas as operações ao fechar" proporcionam ao usuário um controle claro.
Funcionalidades Principais
Somente para compra (Long only)
porcentagem de etapa da grade
Lucro percentual da cesta de compras (BasketTP_Percent)
Expansão de lote (martingale): Com LotMultiplier (controlado pelo usuário)
Um símbolo / um controle EA: MagicNumber
Módulos opcionais (verdadeiro/falso)
Horário de negociação (filtro de tempo)
Abre negociações dentro do prazo especificado.
Opcional: encerrar todas as operações no horário de fechamento (preço fixo diário).
Spread Guard (filtro de dispersão percentual)
Distância mínima baseada no ATR (se o ATR for muito grande, aumenta o passo/TP)
Tempo de pausa (tempo mínimo entre operações)
Filtro de Regime (Restringe a adição de negociações com base na força da tendência usando EMA/ADX)
Interruptor de Equidade (resfria todos os processos quando o limite máximo do Interruptor de Equidade é excedido)
Proteção contra volatilidade (ATR%) (pausa/encerra em caso de volatilidade excessiva)
Número máximo de lotes (limite total de lotes)
Fechamento parcial (aliviar a pressão da cesta fechando-a parcialmente à medida que se aproxima do alvo)
A elegibilidade da margem é verificada antes do envio do pedido.
O tamanho do lote é reduzido automaticamente, se necessário.
Caso isso seja insuficiente, as tentativas de pedido são interrompidas (reduzindo os 134 erros observados durante a auditoria).
Instruções de Uso
Abra o terminal MT4 → Baixe o EA (Expert Advisor) da página do produto para o seu terminal.
-
Reinicie o MT4 / Consulte o EA no Navegador.
Adicione-o a um gráfico (sugestão: XAUUSD H1/H4).
A opção “Negociação Automática” deve estar ativada.
Configure as definições de entrada de acordo com o tamanho da conta.
Configurações iniciais recomendadas
Este EA é gratuito e pode variar dependendo das condições da corretora/conta. Abordagem geral:
Para contas pequenas: BaseLot é baixo, LotMultiplier é baixo, MaxOrders é baixo.
Para segurança, recomenda-se a seguinte combinação: MaxTotalLots + EquityKillSwitch + TradingHours (valor fixo diário).
Primeiro teste: Conta demo + backtesting de longo prazo (pelo menos alguns anos)
Descrição dos parâmetros (Guia rápido) Noções básicas
BaseLot: O tamanho do lote da negociação inicial.
Multiplicador de lote: Multiplicador de lote a cada adição (valores mais altos aumentam o risco)
MaxOrders: Número máximo de ordens de COMPRA em aberto.
GridStepPercent: Intervalo de inserção (%) conforme o preço se inverte
BasketTP_Percent: Meta de lucro da cesta (%)
UseSpreadGuard / MaxSpreadPercent: Impede negociações se o spread for excessivo.
UseATR_MinStep / UseATR_MinTP: Aumenta o passo/TP se o ATR estiver alto.
UseTimeBrake: Tempo mínimo entre inserções de transações.
UseRegimeFilter: Limita as adições em situações de tendência usando EMA/ADX.
UseEquityKillSwitch: Fecha o carrinho quando o limite de saque de capital próprio for excedido.
UseVoltageGuard: Pausa/encerra quando o limite de ATR% for excedido.
UseMaxTotalLots: Limite total de lotes
UsePartialClose: Executa um desligamento parcial ao se aproximar do alvo.
UseTradingHours: Não abre negociações fora do intervalo de tempo especificado.
CloseAllAtSessionEnd: Encerra todas as sessões no horário de encerramento (horário fixo diário).
UseMarginGuard: Reduz o tamanho do lote/interrompe a abertura de negociações se a margem for insuficiente.
Perguntas frequentes
1) Por que o EA às vezes não abre negociações?
Os filtros selecionados (Horário de Negociação, Spread Guard, Filtro de Regime, Margin Guard, etc.) podem estar impedindo você de abrir novas negociações.
2) É possível que apareça a mensagem “Dinheiro insuficiente / erro 134”?
O Margin Guard reduz automaticamente o tamanho do lote ou interrompe as negociações para mitigar essa situação. No entanto, a insuficiência de margem ainda pode ocorrer com configurações excessivamente agressivas.
3) Com quais símbolos ele funciona?
Ele foi projetado para funcionar com todos os símbolos. No entanto, o desempenho pode variar dependendo do símbolo/corretora. Recomenda-se o uso otimizado para XAUUSD.
4) O sistema Martingale é perigoso?
Sim, apresenta um alto risco se configurado incorretamente. Proteções como LotMultiplier, MaxOrders, MaxTotalLots e kill-switch devem ser usadas corretamente.
Isenção de responsabilidade
Este EA não constitui aconselhamento financeiro. O desempenho passado não garante resultados futuros. Todos os riscos são de responsabilidade do usuário. Recomenda-se fortemente o teste em conta demo antes de migrar para uma conta real.Exemplos de predefinições: Conservador (Recomendado)
Lote base: baixo
Multiplicador de lote: 1,10–1,20
Pedidos máximos: 4–7
GridStepPercent: maior
MaxTotalLotes: ativado
EquityKillSwitch: ativado
Horário de negociação + Fechar tudo ao final da sessão: ativado
Multiplicador de lote alto
MaxOrders alto
Visando um fechamento rápido com uma pequena ponta tripla (TP).
Este modo de operação apresenta alto risco e não é recomendado.