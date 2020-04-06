Wavy Grid EA mt5

Wavy Grid EA – 双方向インテリジェントグリッドと動的リスク管理の融合

「取引を開始する」だけでなく、資本の保護にも重点を置くエキスパートアドバイザーを探している場合、Wavy Grid EA はそのニーズを満たすように設計されています。

この EA は、トレンド内の変動を活用するインテリジェントなグリッド構造と、株式ベースの利益確定およびドローダウン制御の両方を 1 つのパッケージに組み合わせています。

1. 概要

Wavy Grid EA は、同じシンボルで 2 つの異なる戦略を管理できる、完全に自動化されたグリッド取引システムです。

戦略1 – 買い（BUY）グリッド
価格変動を利用して、上昇方向に段階的な売買構造を適用します。

戦略2 – セールスグリッド
これは、必要に応じて反転することができ、下落市場で機能する売りグリッド構造です。

ユーザーは買い方向のみ、売り方向のみ、あるいは両方を選択できます。これにより、EAはさまざまな市場状況に応じて柔軟なポジショニングを提供します。

2. 主な特徴

デュアル戦略グリッド構造

買いオプションと売りオプションは別々に開いたり閉じたりすることができます。

各戦略には独自のロット サイズ、グリッド間隔、その他のパラメーターがあります。

アカウント構造とシンボルに応じて、ユーザーは一方向または双方向の使用シナリオを作成できます。

ピップまたはパーセンテージベースのグリッド間隔

グリッド間隔は、次の 2 つの異なるロジックを使用して調整できます。

ピップベースの間隔:クラシックなグリッド レイアウトを好む人向けです。

パーセンテージベースの距離:価格レベルに基づいて比例距離を使用したい人向けの、より柔軟でスケーラブルなアプローチです。

これにより、XAUUSD のような低ボラティリティおよび高ボラティリティの金融商品の両方に対して適応可能なグリッド範囲を作成できるようになります。

固定ロットまたはエクイティベースのロット管理

各戦略には 2 つの異なるロット管理モードがあります。

固定ロットモード:より制御された、保守的な使用を希望する人向け。

エクイティベースのロットモード:アカウントの拡大に合わせてロットサイズを自動的に拡大したいユーザーに最適です。

株式ベースのロットサイズにより、アカウントの拡大に合わせてポジション サイズを拡大できるため、自動スケーリング戦略を確立できます。

最大注文制限（ブローカーの制限に対するセキュリティ）

Wavy Grid EA には、ブローカーによって課された最大注文制限を超えないように設計された制御システムがあります。

ユーザーは EA の最大注文数を設定します。

設定された制限を超えると、EA は自動的に新しい注文の開始を停止します。

3. 高度なリスクと利益管理

株式ベースの集合利益（株式テイクプロフィット）

Wavy Grid EA は、個々の取引だけでなく、アカウント全体のエクイティも追跡します。

資本が当初のレベルに対して定められた割合だけ上昇すると、

EA は、すべてのポジションを一括してクローズすることで利益を実現します。

次に、新しいエクイティレベルを参照して続行します。

この構造のおかげで、アカウントの波長が上昇すると、 1 回のクリックではなく、EA ロジックに従って、グリッド利益を一度にポケットに入れることができます。

エクイティドローダウンベースの保護（ダイナミックドローストップ）

リスク管理において最も重要なのは、手遅れになる前にいつ撤退すべきかを知ることです。Wavy Grid EA:

アカウントが到達した最高の株式価値を継続的に追跡します。

株価がこのピークから一定の割合（例えば10％）下落すると、

開いているプロセスをすべて閉じることで、自動の「ダメージコントロール」メカニズムを起動します。

これにより、突然の市場の反転時にアカウントが制御不能になるのを防ぐことができます。

最低残高と余剰証拠金の制限

EA は常にユーザーを保護する方法で行動します。

残高が設定した最小値を下回ると、新しい取引の開始が停止されます。

システムは新しい注文の前に空き証拠金をチェックし、不十分な場合は注文を送信しません。

これは、特にボラティリティの高い金融商品におけるマージンコールリスクに対する重要な保護手段となります。


4. 取引タイミング：ローソク足の始値で執行するオプション

Wavy Grid EA は、必要に応じて、新しいローソク足が開いたときにのみ取引の決定を行うように設定できます。

「ティック」に基づいて継続的にスキャンする代わりに、バーを開いたときにアクティブにするオプションがあります。

より穏やかで、より体系的かつテスト可能なアプローチを望む人には特に適しています。

これにより、バックテストの結果とライブ パフォーマンス間の動作の一貫性が向上します。

5. ユーザーコントロールと柔軟性

Wavy Grid EA は、初心者と経験豊富なユーザーの両方に詳細なカスタマイズ オプションを提供します。

両方の戦略は独立してオン/オフに切り替えることができます。

各戦略ごとにロット サイズ、グリッド間隔、パーセンテージ/ピップ モードを個別に設定できます。

最大注文制限

エクイティ TP とエクイティ ドローダウン TP は、個別に有効化/無効化できます。

取引機能はローソク足開始時のみ有効です。

この柔軟性のおかげで、ユーザーは次のことが可能になります。

積極的な成長シナリオ

より保護的で低容量の長期グリッドシナリオ

あるいは、両者のハイブリッド構造を作成することもできます。


6. 誰に適していますか?

Wavy Grid EA は、次のようなプロファイルを持つ投資家にとって特に魅力的です。

グリッドロジックが好きだがリスク管理を怠りたくない人、

手動で注文を一つずつ開くのではなく、完全に自動化されたシステムを探している人は、

トレンドとレンジ期間の両方から利益を得たい人は、

特に、XAUUSD のような変動の激しい金融商品で、規律があり計画されたグリッド アプローチを求める人に適しています。

7. 結論

Wavy Grid EA は、従来のグリッド システムの収益性と最新のリスク管理を組み合わせた、完全に自動化され、柔軟性が高く、安全性を重視したエキスパート アドバイザーです。

双方向グリッド戦略

株式ベースの総利益回収と動的なドローダウン保護。

ブローカーの注文制限を考慮した最大注文制御。

柔軟なロット、グリッド、タイミング設定。

これは、規律正しく、ルールを守り、計画的に市場で取引したい人にとって強力なツールです。

買いのみ、両方向、または特定の時間のみを好むかどうか...プロファイルのパラメータをカスタマイズすることで、Wavy Grid EA を独自の取引スタイルの自動化バージョンに変えることができます。


追加機能: スマートFIFOシャットダウンシステムとスワップアドバンテージ

 

Wavy Grid EA には、従来のグリッド システムとは異なる非常に重要な機能があります。
各グリッド取引は独自の独立した TP (利益確定) 構造を使用し、終了は FIFO ロジックに従って行われます。

このシステムの詳細は次のとおりです。

各取引の独立したTP構造

Wavy Grid EA で開かれた各ポジションには、独自の TP (トレンド ポイント) があります。

価格が下がると、 BUY グリッドは段階的に購入を行います。

価格が反転すると、各取引はそれぞれの利益レベルで個別に終了します。

EA は、ポジションを一度にクローズするのではなく、徐々に制御された方法でクローズすることで、市場から波状に利益を抽出します。

この構造のおかげで:

利益確定がより安定します。
グリッドの混雑を防止します。
売上高は小さくても、着実に利益が蓄積されます。

市場が下落したら買い、反転したら決済（波状サイクル）

Wavy Grid EA は、価格が下がるたびに新しい買いポジションを開きます。
これらのポジションは次のとおりです。

下から徴収するためコスト平均が強化される。

上昇傾向が始まると徐々に利益が出てきます

したがって、市場で小さな反転が起こった場合でも、EA は損失を回復し、利益を上げることさえできます。

このグリッド ループは、EA が「Wavy」という名前を得たメカニズムです。
システムは価格変動を自動的に回避します。

FIFOクロージングシステム - スワップコストの節約

EA の Wavy Grid の最大の利点の 1 つは、 FIFO (先入先出)ロジックを使用していることです。

クローズするポジションがある場合、EA は常に最も古い取引を最初にクローズします。

この方法により、数日間オープンのままで高額のスワップ手数料が蓄積されているポジションを解消できます。

新しく募集するポジションは以下のとおりです。

より最新の価格が掲載されています。

安価です。

より早く利益を生み出します。

FIFO の利点:

 累積スワップ負荷が減少します。
アカウントの動作がよりスムーズになります。
マイナスキャリートレードのコストは最小限に抑えられます。
ポジション寿命が短縮され、リスクが軽減されます。

この方法は、特にXAUUSD、NAS100、GBP ペアなどの高スワップ商品の場合、ユーザーを大きなコストから保護します。

スワップフレンドリーグリッド - 長期的な堅牢性のために設計

スワッピングはグリッド システムの最も弱い点です。
Wavy Grid EA は次の点で他のものと異なります:

長期間オープンのままになっているポジションは蓄積されません。

価格が反転するとすぐに、 FIFO クローズ システムにより、最も古い取引がシステムから削除されます。

現在のグリッドは常に「最新」の状態に保たれます。

スワップが少ないほど、純利益は高くなります。

この構造により、EA は長期運用に適した堅牢なグリッド システムを備えることになります。

結果: よりスマートなグリッド、コストの削減、純利益の増加。

Wavy Grid EA は単なる売買を行うロボットではありません。
あらゆる詳細は、実際の投資家の論理を念頭に置いて最適化されたグリッド インテリジェンスです。

独立したTPシステム

下落時に蓄積し、反転時に徐々に終値します。

FIFOによるスワップ負荷の軽減

回転速度が速く、作業が軽いグリッド。

長期的な安全性と持続可能性

これらのメカニズムのおかげで、Wavy Grid EA は、短期的には安定した利益を目標とし、長期的にはスワップ コストから資本を保護するプロフェッショナル レベルのソリューションを提供します。


