Wavy Grid EA mt5

Wavy Grid EA——双向智能电网与动态风险管理的结合

如果您正在寻找一位不仅能“开仓交易”还能专注于保护您的资金的专家顾问，那么 Wavy Grid EA 就是为了满足这一需求而设计的。

该EA将利用趋势内波动的智能网格结构与基于净值的止盈和回撤控制结合在一个软件包中。

1. 概述

Wavy Grid EA 是一款全自动网格交易系统，可以管理同一交易品种上的两种不同策略：

策略 1 – 买入 (BUY) 网格
它利用价格波动，在上涨行情中采用渐进式的买卖结构。

策略二——销售矩阵
这是一种卖出网格结构，必要时可以反转，并且适用于下跌的市场。

用户可以选择仅使用买入方向、仅使用卖出方向，或者两者都使用。因此，该EA可根据不同的市场情况提供灵活的仓位选择

2. 主要特点

双策略网格结构

买入期权和平仓可以分别进行。

每种策略都有自己的交易规模、网格间距和其他参数。

根据账户结构和符号的不同，用户可以创建单向或双向使用场景。

基于点数或百分比的网格间距

网格间距可以通过两种不同的逻辑进行调整：

基于点数的间距：适合喜欢经典网格布局的用户。

基于百分比的距离：对于那些希望根据价格水平使用比例距离的人来说，这是一种更灵活、可扩展的方法。

这样就可以为低波动性和高波动性工具（如 XAUUSD）创建可适应的网格范围

固定地块或股权地块管理

每种策略都有两种不同的批次管理模式：

固定地块模式：适用于想要更可控、更保守使用方式的用户。

基于权益的手数模式：非常适合希望随着账户增长自动调整手数大小的用户。

基于权益的交易手数允许您随着账户的增长而增加仓位规模，从而建立自动扩展策略

最高订单限额（防止经纪商限制）

Wavy Grid EA 具有一套控制系统，旨在避免超出经纪商规定的最大订单限额

用户设置EA的最大订单数。

当超过设定的限价时，EA会自动停止开设新订单。

3. 高级风险与利润管理

基于权益的集体利润分配（权益获利）

Wavy Grid EA 不仅跟踪单个交易，还跟踪整个账户的权益

当权益相对于其初始水平上升一定百分比时，

EA通过批量平仓来实现利润。

然后，它会参考新的权益水平继续进行。

由于这种结构，当你的账户向上波动时，你可以一次性获得网格利润，不是通过单击，而是根据 EA 逻辑

基于股票回撤的保护（动态止损）

风险管理最关键的部分在于，要在为时已晚之前知道何时撤退。Wavy Grid EA：

它会持续追踪账户达到的最高净值

当股票价格从峰值回落一定百分比（例如 10%）时，

它会启动自动“损害控制”机制，关闭所有打开的进程。

这有助于防止账户在市场突然反转时失控

最低余额和可用保证金控制

EA始终以保护用户为己任：

当您的账户余额低于您设定的最低限额时，系统将停止开设新的交易。

系统会在每次下单前检查可用保证金，如果保证金不足，则不会发送订单。

它为防范追加保证金风险提供了重要的保障，尤其是在高波动性金融工具中。


4. 交易时机：可选择在K线开盘时执行交易

如果需要，Wavy Grid EA 可以配置为仅在新蜡烛图开盘时做出交易决策。

除了基于“滴答”的连续扫描之外，还可以选择在柱状图打开时激活扫描。

它尤其适合那些想要更冷静、更系统、更可检验的方法的人。

这有助于使回测结果与实际表现更加一致

5. 用户控制和灵活性

Wavy Grid EA 为初学者和经验丰富的用户都提供了详细的自定义选项：

两种策略都具有独立的开启/关闭选项。

每种策略可分别设置不同的手数大小、网格间距和百分比/点数模式

最高订单限额

股票止盈和股票回撤止盈可以独立激活/停用。

交易功能仅在蜡烛图开盘时启用。

得益于这种灵活性，用户可以：

激进的增长方案

更具保护性、低容量、长期的电网方案

或者它可以创造出介于两者之间的混合结构。


6. 它适合哪些人？

Wavy Grid EA 对具有以下特征的投资者尤其具有吸引力：

那些喜欢网格逻辑但又不想忽视风险管理的人，

那些寻求全自动系统而不是手动逐个下单的人，

那些希望同时从趋势行情和震荡行情中获利的人

尤其适合那些希望在波动性较大的金融工具（如 XAUUSD）中采用有纪律、有计划的网格化交易策略的人。

7. 结论

Wavy Grid EA 是一款全自动、灵活且以安全为中心的专家顾问，它将经典电网系统的盈利潜力与现代风险管理相结合。

双向网格策略

基于权益的综合利润收集和动态回撤保护。

在考虑经纪商订单限额的情况下，实现最大限度的订单控制。

灵活的批次、网格和时间设置。

对于任何想要以自律、守规则和有计划的方式进行市场交易的人来说，它都是一个强大的工具。

无论您是喜欢只买入、双向买入，还是只在特定时间买入……通过自定义参数以适应您的个人情况，您可以将 Wavy Grid EA 转变为您自己的交易风格的自动化版本


附加功能：智能先进先出 (FIFO) 停机系统和交换优势

 

Wavy Grid EA 有一个非常重要的特点，使其区别于传统的网格系统：
每个网格交易都使用自己独立的止盈（TP）结构，并按照先进先出（FIFO）逻辑进行平仓。

以下是该系统的详细信息：

每笔交易的独立TP结构

Wavy Grid EA 中开设的每个仓位都有其独特的 TP（趋势点）：

随着价格下跌，买入网格逐步进行买入。

当价格反转时，每笔交易都会在其各自的盈利水平上单独平仓。

EA通过逐步、可控地平仓，而不是一次性全部平仓，从而分批从市场中获取利润。

得益于这种结构：

获利了结变得更加稳定。
避免了电网拥堵。
即使营业额不高，也能逐渐积累利润。

逢低买入，逢高卖出（波动周期）

Wavy Grid EA 会在价格每次下跌时开立一个新的买入仓位。
这些职位包括：

由于成本平均值是从下方收集的，因此其数值更为可靠。

当上升趋势开始时，它就会逐渐盈利

因此，即使市场只出现小幅反转，EA 也能挽回损失，甚至还能盈利。

这种网格循环机制正是EA得名“Wavy”的原因。
该系统能够自动应对价格波动。

先进先出结算系统——节省互换成本

EA 的波浪网格算法最大的优势之一是它采用了FIFO（先进先出）逻辑：

当需要平仓时，EA总是先平掉最早的交易。

这样可以消除那些已经持有数日并累积了高额隔夜利息的仓位。

新开放的职位如下：

它提供更及时的价格信息。

它价格更低。

它能更快地产生利润。

先进先出法的优点：

 累计交换负荷减少。
账户运行更流畅了。
负的套利交易成本被降至最低。
职位寿命缩短，风险降低。

这种方法可以保护用户免受重大成本的影响，尤其是在像XAUUSD、NAS100 和 GBP 货币对这样的高掉期交易品种上。

易于互换的电网——专为长期稳健运行而设计

交换环节是电网系统中最薄弱的环节。
Wavy Grid EA 与其他 EA 的区别在于：

它不会积累长期未平仓的仓位。

价格一旦反转，由于先进先出 (FIFO) 的平仓机制，最早的交易就会从系统中移除。

当前网格始终保持“最新”。

互换交易减少意味着净收益增加。

该结构确保EA拥有一个适合长期运行的强大电网系统。

结果：更智能的电网、更低的成本、更高的净利润。

Wavy Grid EA 不仅仅是一个买卖机器人。
每个细节都经过精心设计，充分考虑了真实投资者的逻辑，并进行了优化。

独立TP系统

逢低买入，逢高买入。

利用先进先出法降低交换负荷

旋转速度更快、工作重量更轻的网格。

长期安全和可持续性

得益于这些机制，Wavy Grid EA 提供了一个专业级的解决方案，旨在短期内实现稳定的利润，并在长期内保护资本免受互换成本的影响。


推荐产品
GoldenRatioX
Serhii Sharlai
专家
GoldenRatioX — Gold Scalping, Refined to Perfection GoldenRatioX is a powerful and intuitive platform for high-speed gold trading, designed specifically for scalpers and active traders who operate on the edge of seconds and aim to squeeze the maximum out of every price movement. After the purchase, please make sure to contact me to receive the settings.  Why gold? Gold is more than just an asset. It’s a highly liquid, volatile instrument with well-defined levels — a perfect match for scalping.
Algocep Grid MT5
Jacob James
专家
PROMO: ONLY 10 LEFT AT $90! Next price:        $199 Price will be kept high to limit number of users for this strategy. This EA starts trading at the open of   London (UK) Session . It is based on analysis of advanced statistical distributions combined with short to medium term reversal patterns which have mean-reversion attributes. The EA includes several smart features and allows you to trade with a fixed or automatic lot size. The EA is not sensitive to spreads but can be backtested on both
RSI Auto Trader
Harun Benge
专家
The RSI-Based Automatic Buy Strategy Expert Advisor (EA) is designed to automatically open buy positions when the RSI indicator enters the oversold zone. It smartly spaces new trades by maintaining a minimum distance between open positions to prevent excessive exposure. With adjustable take profit (TP) levels and lot sizes, this EA is specifically tailored for the XAUUSD (Gold) pair on the M5 timeframe. This Expert Advisor offers reliable and disciplined trade management for traders who want to
SimpleTrade by Gioeste
Giovanni Scelzi
4 (2)
专家
Discover the power of automated trading with **SimpleTradeGioeste**, an Expert Advisor (EA) designed to optimize your trading operations in the Forex market. This innovative EA combines advanced trading strategies with proven technical indicators, offering an unparalleled trading experience. video backtest :  https://youtu.be/OPqqIbu8d3k?si=xkMX6vwOdfmfsE-A ****Strengths**** - **Multi-Indicator Strategy**: SimpleTradeGioeste employs an integrated approach that combines four main technical ind
FREE
Gap Catcher
Mikita Kurnevich
5 (4)
专家
Read more about my products Gap Cather - is a fully automated trading algorithm based on the GAP (price gap) trading strategy. This phenomenon does not occur often, but on some currency pairs, such as AUDNZD, it happens more often than others. The strategy is based on the GAP pullback pattern. Recommendations:  AUDNZD  TF M1  leverage 1:100 or higher  minimum deposit 10 USD Parameters:  MinDistancePoints - minimum height of GAP  PercentProfit - percentage of profit relative to GAP level
FREE
Grid Scalper MA MT5 EA
Allan Munene Mutiiria
4.32 (47)
专家
Grid Scalper MA MT5 EA Step into the fast lane of forex trading with Grid Scalper MA MT5 EA , a powerhouse expert advisor crafted for MetaTrader 5 that turns market volatility into your playground. This isn’t your average EA—it’s a precision scalping machine driven by a dynamic grid trading strategy, blending razor-sharp Moving Average (MA) crossover signals with a robust set of customizable features. Whether you’re a scalper hunting quick pips or a strategist riding market waves, this EA deli
FREE
Gold Zenix
Md Billal Hossain
专家
隆重推出 ZENIX EA — 您的黄金市场精英伴侣 欢迎使用 ZENIX — 专为 XAU/USD（黄金）打造的新一代 EA。ZENIX 不仅仅是一个自动交易系统，更是一个精准的引擎，其使命只有一个： 凭借智能、灵活和强大的功能，主宰黄金市场。 ***限时特惠 - 即将结束*** 下次价格上涨至 200.46 美元 切勿错过以优惠价购买“Zenix”的机会。 每购买 5 次，价格将上涨 100 美元。 无论您是专业的散户交易者、信号提供商还是投资组合经理，ZENIX 都将彻底改变您的黄金交易方式——将波动转化为机遇，将风险转化为可衡量的控制。 第一阶段：核心理念——智能与黄金的碰撞 ZENIX 的核心是一个多层决策引擎，它： 像经验丰富的交易员一样，利用价格行为、波动性和动量动态解读市场。 从市场背景中学习，过滤噪音，避免假突破。 在统计上有利的区域以外科手术般的精准度执行。 这不是一个静态网格或随机入场机器人。这就是 ZENIX： ️ 为黄金而设计。由数据训练。为胜利而部署。 第二阶段：值得信赖的技术 自适应算法逻辑 ZENIX
Hedge Hog
Ofer Dvir
专家
Hedge Scalper EA Hedge Scalper EA is an advanced MQL5 Expert Advisor designed for scalping on volatile indices.Built on the foundation of the popular EA Bull Scalper v4, it extends buy-side grid trading with limited hedging capabilities—allowing long positions for bullish momentum capture, while capping shorts for controlled downside protection. Key Features: Dynamic Grid Spacing : Uses AI-driven calculations (based on candle volatility and bearish sentiment) or manual points to maintain a minim
MT5 Scalping Machine V1
Settawut Chaydoungrudeeporn
专家
I would like to share it with you to try. Users should know balance's risk management. You can customize the input values. LOT rS = It's at your risk. TP_PIPS = take pofit GRID_DISTANCE = Distance from the point of entry of the first order CLOSE_PROFIT (Profit Unrealized) = Suppose the total turnover of all buy orders is better than the set value. All will be closed. For example : You set CLOSE_PROFIT = 8 You have buy 5 orders. if Money (total sum) greather than 8 USD . The system will c
Ultimate Signal Builder Basic
Florea E. Sorin-Mihai Persoana Fizica Autorizata
专家
The Ultimate Signal Builder Basic combines the features of other 3 expert advisors, providing all their trading signals in one single place: 1. the Price Action Builder Basic ; 2. the Bollinger Bands Builder Basic ; 3. the Chart Patterns Builder Basic . The Ultimate Signal Builder Basic expert advisor shares the same characteristics as the 3 underlying experts: usage of stop loss orders, maximum 1 managed open trade, automatic trade closure and configurable validation mechanism. While being ess
FREE
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
专家
Gyroscope        professional forex expert   (for EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY pairs)   alyzing the market using the Elliot Wave Index. Elliott wave theory is the interpretation of processes in financial markets through a system of visual models (waves) on price charts. The author of the theory, Ralph Elliott, identified eight variants of alternating waves (of which five are in the trend and three are against the trend). The mov
Indicement MT5
Profalgo Limited
4.04 (26)
专家
歡迎來到指數！ 道具準備就緒！ -> 在這裡 下載設定文件 推出促銷活動： 目前價格只剩幾本！ 最終價格：990$ NEW: Choose 1 EA for FREE! (limited to 2 trading account numbers) 終極組合優惠   ->   點擊此處 加入公共團體： 點擊此處   VERSION 4.0 LIVE RESULTS OLD VERSION FINAL RESULTS INDICEMENT   將我 15 年在創建專業交易演算法方面的經驗帶入指數市場。 EA 使用經過深思熟慮的演算法來找到最佳入場價格，並在內部運行多種策略來分散交易風險。 所有交易都有停損和止盈，但也使用追蹤停損和追蹤停盈來最小化風險並最大化每筆交易的潛力。 該系統建立在非常流行且經過驗證的策略之上：交易突破重要的支撐位和阻力位。   我很高興地說，在多年的 EA 開發過程中，我已經完善了這個策略 該 EA 專為 US500、US30 和 NAS100 指數交易而開發。 這些市場特別適合這種類型的策略交易。 回測顯示出非常穩定的成長曲線，回撤非常可控且恢復很快。 
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
专家
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
Aurum Trader mt5
Vasiliy Strukov
4.57 (7)
专家
EA Aurum Trader mt5结合了突破和趋势跟踪策略，每天最多两笔交易。 购买后立即与我联系,以获得个人奖金!  您可以免费获得我们的强大支持和趋势扫描仪指标的副本，请pm。 我！  请注意，我不会在telegram上出售我的EA或特殊套件，它仅在Mql5上可用，我的套件文件仅在我的博客上可用。  小心骗子，不要从任何人那里购买任何套装！  设置 符号-输入黄金的确切符号名称,如市场观察ie. XAUUSD Starting_Lot-用于第一个位置的初始手数大小。 每x profit利润增加0.01-在达到指定的美元利润后，手数增加0.01。 TrailStart_Strg1-策略1（突破）的尾随开始的距离（以点为单位）。 TrailStop_Strg1-策略1的尾随步骤（以点为单位）。 TP_Strg1-策略1（突破）的获利水平。 SL_Strg1-策略1（突破）的止损水平。 TrailStart_Strg2-距离（以点为单位），策略2（趋势跟踪）的尾随开始。 TrailStop_Strg2-策略2的尾随步骤（以点为单位）。 TP_Str2-策略2的获利水平。 Ea_
Boom and Crash Upgrade
Godbless C Nygu
专家
Join Deriv link on profile>>> Boom and Crash UPGRADE  BOOM AND CRASH upgrade is a 100% adaptive expert advisor based on price movement. It has a built-in unique Smart Recovery algorithm. Only one trade at a time. Every trade has Stop Loss and Take Profit from very beginning, and they do not change. This is for those, who are looking for stable growth over the long run. SETTINGS SL-1000 TP-10000 TSTOP-7 TSTEP-5 MONEY MANAGEMENT-CONSTANT LOT VALUE FOR "MONEY MANAGEMENT"- 0.2 USE TIME CONTROL-FAL
Moving Average Crossover EA MT5
Biswarup Banerjee
专家
Moving Average Strategy EA MT5 是一款为MetaTrader 5设计的精密自动交易工具，利用移动平均线交叉捕捉趋势反转和潜在进场点。此专家顾问为交易者提供了一个多功能的解决方案，具备可定制的设置，确保精确的交易执行和稳健的风险管理。经过广泛回测，它提供高效的进场方法、灵活的出场规则，并以最小的系统资源消耗实现无缝交易。 该系统包括用于控制交易时段的日期/时间过滤器，并支持历史数据测试以验证性能。实时仪表板显示开放交易、账户净值和系统指标，而直观的输入菜单使配置变得简单。所有设置均提供详细文档。 有关详细文档： 常规设置/输入指南 | 指标设置/输入指南 | 回测和设置文件 您可以在这里下载MT4版本： Moving Average Strategy EA MT4 主要功能： 移动平均线交叉交易系统，参数（MA周期、类型）完全可定制 支持多个时间框架，交易灵活 多种风险管理选项：止损、止盈、跟踪止损 高级仓位规模管理和回撤保护 时间/日期过滤器，控制交易时段 实时监控仪表板 弹出窗口、电子邮件和推送通知 与MQL5 VPS兼容，支持24/7运行 注意 ：Mo
Audcad Dynamic MR
Adrian-paul Bostina
专家
AUDCAD Dynamic MR v.1.0 Overview   AUDCAD Dynamic MR v.1.0 is a simple and intuitive Expert Advisor for MetaTrader 5, crafted for the AUDCAD currency pair on hedging accounts. This EA follows a straightforward mean-reversion strategy, using the Simple Moving Average (SMA) of 192 periods on the last closed H1 bar as the "fair price" point. It calculates entry thresholds dynamically, taking into account recent market conditions relative to historical conditions, ensuring trades follow the market’
Orbit Rage Final 2
BILLY ARANDUQUE ABCEDE
专家
Note : i only sell this EA on MQL5, any other sellers is fake. Orbit Rage Final, a cutting-edge trading strategy meticulously designed around the bull/bear candle approach and divergence analysis. This powerful tool is engineered to empower you to shape the life you desire. To embark on this transformative journey, simply download and seamlessly integrate it into your MetaTrader 4 platform by placing it in the experts advisors folder. Orbit Rage Final revolutionizes trading by offering a risk-f
Shadow Stallion MT5
Mr Numsin Ketchaisri
专家
Introducing Shadow Stallion MT5: automatic GOLD (XAUUSD) trading with clear rules, adaptive risk, and strict protection, I read market flow and act only when conditions align,  , then manage each trade with adaptive risk and safety rules. Saddle up. Specifications Multi Price Actions detected, read the footprint of real capital — following where the big players enter Built-in protection: every trade has SL/TP Auto risk & position sizing managment Very easy to install, does not need any chang
FREE
PZ Goldfinch Scalper EA MT5
PZ TRADING SLU
3.33 (49)
专家
这是我著名的剥头皮机Goldfinch EA的最新版本，它是十年前首次发布。它以短期内突然出现的波动性扩张为市场提供了头条：它假设并试图在突然的价格加速后利用价格变动的惯性。这个新版本已经过简化，使交易者可以轻松使用测试仪的优化功能来找到最佳交易参数。 [ 安装指南 | 更新指南 | 故障排除 | 常见问题 | 所有产品 ] 简单的输入参数可简化优化 可定制的贸易管理设置 交易时段选择 工作日选择 金钱管理 谨防... ick牛黄牛是危险的，因为许多因素都会破坏收益。可变的点差和滑点降低了交易的数学期望，经纪人的低报价密度可能导致幻像交易，止损位破坏了您获取利润的能力，并且网络滞后意味着重新报价。建议注意。 回溯测试 EA交易仅使用报价数据。请以“每笔交易”模式回测。 它根本不使用HLOC（高-低-开-关）数据 交易时间无关紧要 为了获得更好的性能，请为您希望在每个刻度线模式下交易的每个交易品种运行云优化。稍后分享！ 输入参数 触发点：触发点差所需的价格变动。 （预设= 10） 最小时间窗口：价格波动发生的最短时间。 （默认= 3） 最长时间窗口：价格波动发生的最长时间。
FREE
Stormer RSI 2
Ricardo Rodrigues Lucca
专家
This strategy was learned from Stormer to be used on B3. Basically, 15 minutes before closing the market, it will check RSI and decided if it will open an position. This strategy do not define a stop loss. If the take profit reach the entry price it will close at market the position. The same happens if the maximal number of days is reached. It is created to brazilian people, so all configuration are in portuguese. Sorry Activations allowed have been set to 50.
NovaPivot MT5
Phinnustda Warrarungruengskul
专家
NovaPivot MT5: The Dynamic Grid Scalper for NZDCAD NovaPivot MT5 is a professional Expert Advisor (EA) designed for the NZDCAD M15 chart. It is an advanced automated system that utilizes a powerful Scalping strategy combined with a dynamic grid to generate consistent profits from market movements. This EA is built for traders who demand consistency and freedom from continuous market monitoring. Key Features Dynamic Grid Martingale Strategy: NovaPivot MT5 employs a sophisticated dynamic grid sy
GoldWise
Farzad Saadatinia
专家
GoldWise —— 专业级黄金交易智能专家（Expert Advisor） 黄金历来被认为是全球最安全的资产之一，并且在长期内持续呈现增长趋势。在过去一年中，黄金价格大幅上涨，随着全球金价的上升，该资产的波动性也显著增强。 基于近期黄金市场的走势及当前的市场波动性，本 EA 采用了两种完全不同的交易策略进行开发。每种策略都可以根据不同参数和交易风格进行自定义，使交易者能够通过一个功能全面的 EA，在不同市场环境下最大化把握交易机会。 如果您正在寻找一款适用于当今高波动黄金市场的 Expert Advisor（EA），GoldWise 是一款独特的交易系统，同时结合了趋势跟随策略与真正的剥头皮（Scalping）策略。 仅剩 10 份，当前价格   239 美元   -> 下一阶段价格：   699 美元   -> 最终价格：   1299 美元 剥头皮交易策略  该策略基于 H1、H4 和 Daily 周期的日内支撑与阻力位运行，能够高效应对黄金市场的波动，并在最优进场点执行交易。 风险管理通过预设的止盈（TP）与止损（SL）水平，并结合动态移动止损来实现，旨在提升交易表现
Gold Blaster Smart Scalper EA
Himanshu Mukeshbhai Bhatt
专家
Blaster Gold EA is a hybrid gold robot combining RSI-based precision entries with a smart scalper for extra profit. It opens controlled main trades with fixed DCA layers, auto-profit closing, gap protection and optional news filter. Ultra-safe with preset risk modes and strict 1-main + 1-scalper trade control. Designed for stable XAUUSD automation with strong recovery and consistent profit flow. How it work, RSI Two-Layer EA   is a refined, high-precision automated trading system built for tra
CrossPulse EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
专家
Welcome to the World of Precision Trading! CrossPulse EA is crafted with detailed trading logic to empower you, the trader, with a dynamic and customizable tool. Priced at just $65, this EA is designed for those who wish to refine and optimize trading strategies on their own. Please note, CrossPulse is not pre-optimized—it is built to offer a foundation for your optimization, giving you full control of the strategy. Why Choose CrossPulse? CrossPulse employs a two-pronged strategy using MACD and
FXVision
Ahmed Rahmani
2.67 (3)
专家
使用AI智能逻辑进行精准市场入场！ FXVision 4.0 是一款基于布林带（Bollinger Bands）、DeMarker 指标和蜡烛图结构的高级反转交易EA，专为希望以低回撤实现稳定盈利的交易者量身打造。它无需马丁格尔或网格策略，所有交易都经过三重过滤确认，确保精准、干净、可控。 策略简介 此EA通过以下三重确认执行交易： 布林带突破信号 ：价格突破上下轨判断当前市场是否处于极端状态 DeMarker 指标过滤 ：确认市场是否超买/超卖，避免追单 蜡烛图实体确认 ：确保入场蜡烛实体强度至少超过50%，避免弱信号导致亏损 只在最清晰的反转点位入场，无盲目交易，无过度优化，回测和实盘稳定表现。 性能回顾 胜率高达 85%（经真实回测验证） 6个月内账户翻倍（10K → 20K+） 极低最大回撤，风险受控 完美适用于所有类型的外汇经纪商（STP、ECN、RAW） 支持所有账户类型：小账户 / 挑战账户 / 大资金账户 ️ 推荐参数设置 时间周期：H1 推荐交易品种：EURUSD、XAUUSD、USDCAD 等主流货币对 止损：20
FREE
Click Trading
Jawad Tauheed
5 (1)
专家
One Click Trading – Auto TP SL Developer TraderLinkz Version 1.00 Category Utility What it does Adds missing TP and SL to your manual trades and pending orders Sets them once per ticket Lets you move TP and SL afterward Works on hedging and netting accounts Scans on every tick and reacts on trade events Why you want it You place faster entries You get consistent risk and exit targets You reduce fat finger errors You keep full manual control Quick start Attach the EA to any chart Keep TP and SL e
FREE
Bitbot V6 Ultimate Grid
Roelof Roy Methorst
专家
30-DAY FULLY FUNCTIONAL TRIAL – EXPERIENCE THE POWER OF BITBOT V6 ULTIMATE GRID & NEURAL MODEL BRAIN! Bitbot V6 Ultimate Grid is the most advanced and flexible grid trading system for MetaTrader 5, now enhanced with our AI-driven Neural Model Brain for truly adaptive and intelligent trading decisions. Whether you’re a professional algorithmic trader or an ambitious newcomer, Bitbot V6 gives you the performance, safety and transparency you need to scale your results to the next level. Key Featur
FREE
EXPERTteam
Netanel Kahan Abuluf
专家
Expert XAU is an advanced, precision-focused trading robot designed exclusively for XAUUSD on the 1h  timeframe . This EA uses a proprietary logic to identify high-quality buy opportunities, execute trades with calculated precision, and manage risk dynamically — all while keeping strategy details private to protect its competitive edge. Key Features: – 100% automated – High probability long entries – Built-in risk management – Plug & play: attach to 1h chart and go - in 6.5months will do 11
Forex Daily Scalping EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
专家
Forex Daily Scalping EA is a professional scalping advisor for daily work on the FOREX currency market. In trading, along with experience, traders usually come to understand that the levels of accumulation of stop orders, price and time play a significant role in the market. - Recommend ECN broker with LOW SPREAD: IC Market , Exness, NordFX , FXPRIMUS , Alpari , FXTM PARAMETERS: PRICE - the price distance to be covered in the allotted time period; TIME - time allotted in seconds; HL_PERIOD - n
该产品的买家也购买
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (378)
专家
各位交易员好！我是 量子女王 ，整个量子生态系统的璀璨明珠，也是MQL5历史上评分最高、销量最好的智能交易系统。凭借超过20个月的实盘交易记录，我已然成为XAUUSD当之无愧的女王。 我的专长？黄金。 我的使命？持续、精准、智能地交付交易结果。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 折扣 价。 每购买 10 件，价格将增加 50 美元。最终价格为 1999 美元。 实时信号：   点击此处 Quantum Queen mql5 公共频道：   点击此处 ***购买 Quantum Queen MT5，即可免费获得 Quantum StarMan！*** 详情请私信咨询！ 为什么交易员称我为有史以来最好的黄金EA交易系统 我是新一代交易引擎，由精准的计算、远见卓识和多年真实的市场经验精心打造而成。世界各地的交易员都信赖我，因为我的构造与众不同： 6 种先进的内置
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.72 (36)
专家
AOT MT5 - 下一代AI多货币系统 Live Signal: [Main Account] | [Minor Account]  |  [Satellite Signal]  | AOT Official Channel   重要提示!购买后,请向我发送私信以获取安装手册和设置说明: 资源 描述 了解AOT的交易频率 为什么机器人不是每天都交易 如何设置AOT机器人 分步安装指南 Set files AOT MT5是一款先进的Expert Advisor,采用 AI情绪分析 和 自适应优化算法 。经过多年的完善开发,这个全自动系统使用风险管理,从单个AUDCAD M15图表交易16个货币对。 AI驱动技术 与使用静态指标的传统EA不同,AOT通过Claude API集成采用实时AI情绪过滤。这种下一代方法分析多维市场模式,提供卓越的入场时机和自适应回撤控制。该系统24/5运行,不使用危险的方法,如过度网格或马丁格尔策略。 专有的智能损失减少(SLR)系统持续监控持仓,在市场反转期间自动调整止损。版本2.2引入了增强的入场信号暂停控制和改进的恢复距离管理,优化了不同市场条
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (20)
专家
真实交易账户实时信号： 默认 MT4（超过 7 个月的实盘交易）： https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5（超过 5 个月的实盘交易）： https://www.mql5.com/en/signals/2340132 MQL5上的外汇EA交易频道： 加入我的MQL5频道，获取我的最新消息。 我在MQL5上拥有超过14,000名成员的社区 。 仅剩3份（共10份），售价399美元！ 之后，价格将上涨至499美元。 EA将限量销售，以确保所有已购买客户的权益。 AI Gold Sniper应用了最新的GPT-4o模型（OpenAI的GPT-4o），基于多层算法框架设计，集成了非结构化数据处理，用于XAU/USD交易。并进行跨市场分析以优化交易决策。集成于AI Gold Sniper中的GPT-4o将利用卷积神经网络（CNN）和循环神经网络（RNN），通过自然语言处理（NLP）技术，同时分析历史价格数据序列、宏观波动（利率、通胀）、多时间框架技术信号和实时新闻数据。深度强化学习机制使EA能够通过评估XAU/US
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
专家
直播信号每增加10%，价格就会上涨，以保持Zenox的独家地位并保护该策略。最终价格为2999美元。 实时信号 IC Markets 账户，亲自查看其实时表现作为证明！ 下载用户手册（英文版） Zenox是一款先进的人工智能多货币对波段交易机器人，能够追踪趋势，并在16种货币对之间分散风险。多年的专注开发造就了强大的交易算法。 我使用了一个高质量的数据集，时间跨度从2000年至今。人工智能系统在服务器上使用最新的机器学习技术进行训练，随后进行了强化学习。这个过程耗时数周，但结果令人印象深刻。训练周期涵盖2000年至2020年。2020年至今的数据为样本外数据。能够保持多年样本外数据的卓越性能实属罕见。这证明人工智能层能够毫无问题地适应新的市场环境，这一点至关重要。许多智能交易系统只是硬编码的、经过优化的定时炸弹，迟早会失效，而Zenox能够适应新的市场环境。 Zenox 始终使用预设的止损和止盈水平，并采用买入/卖出止损单来获得高回报率。每对交易只允许一个买入仓位和一个卖出仓位，以确保严格的风险管理。不使用追踪止损，从而减少滑点，提高利润和稳定性。避免使用危险的网格策略或马丁格尔
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (16)
专家
XAUUSD 混合交易策略 – 新闻情绪分析与订单簿失衡相结合 该策略结合了两种罕见但极其有效的交易方法，打造出一种专为 XAUUSD（黄金） 在 30 分钟图表 上交易而设计的混合系统。 传统的智能交易系统（EA）往往依赖固定指标或简单的图表结构，而本系统采用一种智能市场接入模型， 在决策过程中融合了实时数据与上下文分析。 经济新闻的实时情绪分析 （基于 GPT-5） 基于 Tick 数据的订单簿失衡（DOM）模拟 这两个组成部分的结合为精准的进出场决策提供了坚实的基础，考虑到了基本面和市场微观结构信息。 请您在购买后立即联系我，以获取设置文件和使用手册。 已验证信号（ECN账户）-  NTRon 2000 稳定版 [特点与建议] 交易品种 ：XAUUSD（黄金） 时间周期 ：30 分钟（响应速度与信号质量的最佳平衡） 杠杆 ：至少 1:50（高效利用波动，同时控制风险） 起始资金 ：230 美元起（允许使用小手数进行保守风险管理） [新闻标题情绪分析] 黄金对通胀报告、就业数据和美联储利率决议等宏观经济数据反应强烈。 与大多数系统在这些时间段回避交易不同，本策略主动将原始
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
专家
Quantum King EA — 智能力量，为每一位交易者精炼 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 特别推出价格 直播信号：       点击这里 MT4版本：   点击此处 量子王者频道：       点击这里 ***购买 Quantum King MT5 即可免费获得 Quantum StarMan !*** 详情请私讯询问！ 用精确和纪律来管理您的交易。 Quantum King EA 将结构化网格的优势和自适应 Martingale 的智能融入一个无缝系统 - 专为 M5 上的 AUDCAD 设计，专为希望实现稳定、可控增长的初学者和专业人士打造。 Quantum King EA 是针对 M5 时间范围内的 AUDCAD 对开发的全自动交易系统。 它将网格策略的结构与马丁格尔的自适应恢复逻辑相结合，形成了一个在所有市场阶段智能管理交易的系
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (9)
专家
使用真实交易账户的实时信号： 默认设置： https://www.mql5.com/en/signals/2344271 MQL5上的外汇EA交易频道： 加入我的 MQL5 频道，获取我的最新消息。 我在 MQL5 上拥有超过 14,000 名成员的社区 。 仅剩 3 套（共 10 套），售价 399 美元！ 之后价格将上涨至 499 美元。 EA为保障所有已购客户的权益，本产品将限量发售。 AI黄金交易系统利用先进的GPT-4o模型，在XAU/USD市场执行复杂的趋势跟踪策略。该系统采用多时间框架收敛分析，结合小波变换降噪和分数阶积分技术来识别真正的趋势持续性。我们专有的算法将动量聚类分析与状态转换检测相结合，从而能够动态适应市场波动状态。该EA利用贝叶斯概率模型评估趋势延续的可能性，并纳入收益率曲线动态、实际利率预期和地缘政治风险溢价。分层风险管理框架基于趋势强度量化和波动状态分类，实施非对称仓位管理。该系统通过广泛的前瞻性分析和机制调整回测，展现了稳健的性能，在各种市场环境下均保持了稳定的风险调整后收益。 EA 实施了多层保护，包括波动率调整止损、基于相关性的仓位限制和回撤
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
专家
交易品种 XAUUSD（金/美元） 时间周期 (周期) H1-M15（任意） 支持单仓位交易 是 最低入金 500 美元 （或其他货币等值） 兼容任何经纪商 是（支持两位或三位小数报价，任何账户货币、符号名称和 GMT 时间） 无需预先配置即可运行 是 如果您对机器学习感兴趣，请订阅频道： 订阅！ Mad Turtle 项目的主要特点： 真正的机器学习 此智能交易系统 (EA) 不会连接到任何 GPT 网站或类似服务。 模型通过内置于 MT5 的 ONNX 库部署。在首次初始化时，您将看到一个系统消息，这是无法伪造的。 CLICK 参见：ONNX（开放神经网络交换格式）。 资金安全性 不使用日切前交易、微型剥头皮或基于低统计样本的窄幅交易； 不使用高风险策略，例如网格或马丁格尔； 也不使用任何可能长时间运行并在一天内失去全部利润甚至全部资金的策略。 独特性 EA 基于我独特的 特征工程 ，采用自定义的奖励与惩罚训练方法，结合元模型级联筛选与多种集成方法。 模型在完整的 24 小时交易格式下于大型 H4 时间框架上训练，可持仓数小时到数天。 它们以点数（pips）而非手数
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
专家
重要提示： 为确保完全透明，我提供与此EA关联的真实投资者账户的访问权限，使您能够实时监控其表现，无任何操纵。 仅在5天内，整个初始资金已全额提取，此后EA仅使用利润资金进行交易，完全不涉及原始余额。 当前价格$199是限时发布优惠，将在售出10份后或发布下一次更新时提高。 现在获取您的副本可保证以此折扣价格终身访问，无论未来如何涨价。 Contact :    t.me/ Novagoldx     or   t.me/NOVA_GOLDX 实时信号： LIVE SIGNAL:   BITCOIN LIVE SIGNAL:   XAUUSD    NOVA GOLD X 1H  Broker: Exness Server: Exness-MT5Real34 Account Number: 253171379 Investor Password:  111@Meta   NOVA GOLD X 5Min  Broker: Exness Server: Exness-MT5Real34 Account Number:   253198898 Investor Password: 
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
专家
介绍     QuantumEmperor EA 是一款突破性的 MQL5 专家顾问，它正在改变您交易著名的 GBPUSD 货币对的方式！由拥有超过13年交易经验的经验丰富的交易者团队开发。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***购买 Quantum Emperor EA，即可免费获得  Quantum StarMan  !*** 私信询问更多详情 已验证信号：   点击此处 MT4版本：   点击这里 量子 EA 通道：       点击这里 每购买 10 件，价格将增加 50 美元。最终价格为 1999 美元 量子皇帝EA     采用独特的策略，将单笔交易连续拆分成五笔较小的交易。这意味着每次 EA 执行一笔交易时，它都会自动将其拆分成五个较小的仓位。 量子皇帝EA     量子帝王EA凭借其卓越的亏损交易处理方法，在众多专家顾问中脱颖而出。
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
专家
Aura Ultimate——神经网络交易的巅峰，通往财务自由的道路。 Aura Ultimate 是 Aura 家族的下一个进化版——融合了尖端的 AI 架构、市场自适应智能和精准的风险控制。它以 Aura Black Edition 和 Aura Neuron 成熟的 DNA 为基础，并更进一步，将两者的优势融合成一个统一的多策略生态系统，同时引入了全新的预测逻辑。 这非常重要！购买专家后，请给我发私信。我会向您发送包含所有必要建议的说明。 接下来的 15 本售价 1000 美元，下一个售价 1250 美元 购买 Aura Ultimate 顾问时，您可以获得 与两个交易账户号码相关联的 Vortex、Oracle 或 Aura Bitcoin Hash 顾问的免费许可证。 私信询问条件 https://www.mql5.com/en/users/stanislav110685 在此处查看实时结果： 10,000 美元真实账户 S1   https://www.mql5.com/en/signals/2336509   3k ICMarkets 两种策略  低风险     htt
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
5 (14)
专家
特 惠价格  $109  (原价: $365) 。 设置和使用指南 :  ABS Channel 。 实时监控:   ABS Signal 。  实盘信号设置文件 基础设置文件 什么是ABS EA? ABS EA是一款专业交易机器人,专为H1时间框架上的 XAUUSD(黄金) 开发。 它基于 马丁格尔系统 ,具有 内置风险控制 . ABS EA专为新手和经验丰富的交易者设计,易于设置,完全自动化,并可根据不同的交易风格进行定制。 主要特点 马丁格尔策略,具有用户自定义的安全设置 灵活的手数管理:固定手数或自动手数 最大回撤限制,在您选择的阈值处暂停交易 简单设置:附加到图表,配置设置并开始交易 技术规格 交易品种: XAUUSD 时间框架: H1 最低存款: $300 推荐存款: $1,000 账户类型: ECN / Raw Spread 杠杆: 1:50或更高(推荐1:100+) VPS: 建议用于持续运行 免责声明 交易涉及重大风险,损失可能超过您的初始投资。 马丁格尔策略具有高风险,过去的表现不能保证未来的结果。使用需自行承担风险。 如需支持或有疑问,请通过评论区或
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
专家
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
专家
长期增长。稳定性。韧性。 Pivot Killer EA 不是一个快速获利的系统，而是一个 为长期可持续增长而设计的专业级交易算法 。 专为 XAUUSD（黄金） 研发，Pivot Killer 是多年研究、测试和系统化开发的结晶。它秉持一个简单的理念： 稳定胜于运气 。该系统经过多周期、波动性变化和流动性环境下的压力测试——它不是为了短期炫耀而生，而是为长期生存而设计。 为持久而生的策略。 无网格。无马丁格尔。无加仓。 100K Live account signal Small Live account signal 市场在变化，波动在改变，趋势来来去去。Pivot Killer EA 专为那些明白 真正的成长来自生存，而非投机 的交易者而设计。 停滞期是正常且预期中的。但随着时间推移，算法总会 重新崛起并变得更强 ，它会不断适应新的市场波动并稳步增长。 这不是一个快速致富的工具，而是一个 以控制、稳定和稳健为核心的长期资本增长引擎 。 核心原则 无网格。无马丁格尔。无加仓。 每笔交易都是独立的，风险明确且有限。EA 永远不会加仓来弥补亏损。生存与稳步增长是其设计核心。 自适应
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (4)
专家
X Fusion AI — 神经自适应混合交易系统 限时折扣。还剩7份（共20份）即将售罄。 目前限时价格为 149美元，即将恢复至 999 美元。 运行演示 实盘表现 购买后，请记得私信我们以获取推荐参数、使用说明、注意事项和使用技巧等信息。 非常感谢你的支持。 1. 产品概述 X Fusion AI 是一款结合经典交易逻辑与类神经自适应机制的自动化交易系统。 系统并不尝试预测市场，而是根据实际市场结构变化调整内部参数，使策略在不同环境中保持稳定性与适应性。 系统重点关注： 适应不同市场环境 在多种行情条件下保持一致性 控制潜在回撤风险 过滤低质量信号与噪音 核心目标是根据市场流动变化进行动态调整，而不是依赖固定模式。 2. 实盘参考（MQL5 内部信号） 您可通过以下 MQL5 官方信号服务了解系统的运行表现： 主信号： https://www.mql5.com/en/signals/2347683 建议用户结合信号表现与自身测试进行评估。 3. 推荐品种与运行环境 推荐交易品种：GBPUSD、EURUSD 周期：M15 大致资金参考： 策略 1：约 500 美元 策略 2：
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
专家
新的前进步伐 | AI 驱动的精确性遇上市场逻辑 借助 Argos Rage ，推出了新的自动化交易水平--由嵌入式 DeepSeek AI 系统 提供支持，实时分析市场行为。 在继承 Argos Fury 优势的同时，这款 EA 采取了不同的战略路径：更灵活、更广泛的市场解读，以及更强的市场参与度。 Live Signal 时间周期: M30 杠杆:  最低 1:20 入金:  最低 $100 交易品种:  XAUUSD, EURUSD 经纪商:  不限 购买 Argos Rage 后，您将有机会免费获得 Argos Fury 。 购买完成后请直接与我联系。 Argos Rage 利用 DeepSeek AI 评估市场结构、节奏和压力--仅在概率一致时执行交易。 与 Argos Fury 相比，它带来更多机会，同时在不确定阶段仍保持智能保护。 当 Argos Fury 专注于干净的反转结构时， Argos Rage 扩大了交易范围。 它专为希望拥有更多信号、更多变化，同时不失去策略控制的交易者设计。 嵌入式 DeepSeek AI 集成的 AI 模型动态评估市场状况。
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (1)
专家
Cryon X-9000 — 量子驱动的自动化交易系统 真实信号： https://www.mql5.com/en/signals/2347543 如今，许多交易者通过在 美分账户 或 极小资金账户 上运行智能交易系统来制造“好看”的成绩 —— 这实际上表明他们 并不真正信任自己的系统 。 而本信号运行在一笔 20,000 美元的真实账户 上。 这代表了 真实的资金投入 ，并提供 透明、无造假成分的表现 ，没有美分账户常见的 人为放大效果 或 低风险失真 。 Cryon X-9000 是一款新一代自主交易架构，专为在高波动市场环境中实现高精度、稳定性和持续性执行而打造。系统基于多层量子分析核心，能够实时重构市场结构，并以冷静的数学逻辑识别最优入场点。 系统的核心是 Cryon Core Engine，它融合了高级形态分析、基于波动性的行为建模以及结构化风险防护逻辑。每一次交易决策都经过多层验证：过滤市场噪音、排除不稳定场景，并仅在结构一致性达到最佳状态时执行。Cryon X-9000 完全基于数据运行，并且 不使用马丁策略、不使用网格、不进行任何形式的非受控加仓 。其架构旨在提供长期
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
专家
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
专家
道具準備就緒！ （ 下載SETFILE ） WARNING ： 目前價格只剩幾本！ 最終價格：990$ 免費取得 1 個 EA（適用於 2 個交易帳號）-> 購買後聯絡我 Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal 歡迎來到黃金收割者！ 該 EA 以非常成功的 Goldtrade Pro 為基礎，設計為同時在多個時間框架上運行，並且可以選擇將交易頻率從非常保守到極端波動設定。 EA 使用多種確認演算法來找到最佳入場價格，並在內部運行多種策略來分散交易風險。 所有交易都有停損和止盈，但也使用追蹤停損和追蹤停盈來最小化風險並最大化每筆交易的潛力。 該系統建立在非常流行且經過驗證的策略之上：交易突破重要的支撐位和阻力位。   黃金非常適合這種策略，因為它是一種波動性很大的貨幣對。 系統根據您的帳戶規模和最大允許提款設定自動調整交易頻率和手數！ 回測顯示出非常穩定的成長曲線，回撤非常可控且恢復很快。  該 EA 已針對黃金的最長可用期限進行了壓力測試，為不同經紀商使
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
专家
BLACK FRIDAY - 20% 折扣 仅限 24 小时。优惠将于 11 月 29 日结束。 这是此产品唯一的一次促销活动。 介绍Syna版本4 - 全球首个代理式AI交易生态系统 我很高兴推出Syna版本4, 外汇交易行业首个真正的多EA代理式协调系统 。这一突破性创新允许多个智能交易系统在不同的MT5终端和经纪商账户之间作为统一的智能网络运作 - 这一功能直到现在才在零售外汇交易中存在。 Syna与AiQ、Mean Machine GPT或其自身的多个实例无缝协作,创建一个协作生态系统,EA共享集体智能,从彼此的交易中学习,并在您的整个投资组合中协调策略 。 在版本3+直接API访问OpenAI、Anthropic、Gemini、X.ai(Grok)、Mistral、DeepSeek、Perplexity和OpenRouter广泛模型生态系统的基础上, 版本4增加了革命性的主从架构,从根本上改变了交易者如何在多个账户之间进行分散和风险管理 。这是协调式多EA投资组合管理的黎明,人工智能将多个专业交易策略编排为单一的自适应有机体。 版本4主要增强功能: 行业首创代理式生态系
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
专家
PROP FIRM READY!  推出促销： 当前价格仅提供数量极其有限！ 最终价格：990美元 349 美元起：免费选择 1 个 EA！（最多 2 个交易账户） 终极组合优惠   ->   点击此处 加入公共群组： 点击此处   LIVE RESULTS 独立审查 欢迎来到“ORB大师” ： 开盘区间突破的优势 利用 ORB Master EA 释放开盘区间突破 (ORB) 策略的力量：一款专为现代交易者设计的精致、高性能专家顾问。 ORB 因其能够捕捉早期市场势头而人气飙升，而这款 EA 代表了我对这种行之有效的方法的个人看法。 ORB Master 如何交付成果 ： ORB Master 在美国和欧洲股市开盘后立即开始行动，瞄准四大主要指数的关键开盘区间：SP500、US30（道琼斯）、纳斯达克和 DAX 这些突破通常预示着当天的主导趋势，提供可靠的方向偏差。 EA 精准地利用这一优势，进入顺势交易，以获得最大利润潜力。 对于每个指数，EA 部署三种不同的策略变化，创建一个由 12 种不相关方法组成的稳健投资组合。 这种多样化可以最大限度地降低风险，同时扩大机会。
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
专家
Aura Black Edition 是一款完全自动化的 EA，仅用于交易黄金。专家在 2011-2020 年期间在 XAUUSD 上表现出稳定的结果。没有使用危险的资金管理方法，没有马丁格尔，没有网格或剥头皮。适用于任何经纪商条件。使用多层感知器神经网络 (MLP) 训练的 EA 是一类前馈人工神经网络 (ANN)。术语 MLP 的使用含糊不清，有时松散地指任何前馈 ANN，有时严格指由多层感知器组成的网络（具有阈值激活）。多层感知器有时被通俗地称为“原始”神经网络，尤其是当它们只有一个隐藏层时。MLP 由至少三层节点组成：输入层、隐藏层和输出层。除了输入节点之外，每个节点都是使用非线性激活函数的神经元。MLP 利用一种称为反向传播的监督学习技术进行训练。多层结构和非线性激活使 MLP 与线性感知器区别开来。它可以区分非线性可分的数据。 此价格还剩 1 份，之后价格将上涨至 3000 美元 如何设定及参数说明 (阅读这里) Live results:   https://www.mql5.com/en/signals/2313678 More Signals:   Check my
EA Pips Hunter
Ihor Otkydach
4.2 (5)
专家
真實監控。誠實測試。零炒作。 LIVE SIGNAL MANUAL and SET FILES 在進入技術細節之前，有兩件事你必須知道： PipsHunter 由真實資金的監控信號所確認。該 EA 已在真實賬戶（Pepperstone）上持續運行數個月，所有監控完全公開。沒有模擬、沒有隱藏賬戶、沒有「完美回測」——真實交易結果證明了它的實際表現。 回測結果 100% 誠實。沒有曲線擬合、沒有歷史操縱、沒有不切實際的建模。你在策略測試器中看到的，正是 EA 在真實市場中的實際行為。沒有魔法、沒有灑金粉式的技巧——只有經過時間驗證的策略，能在實盤與測試中同樣穩定地運作。因此，PipsHunter 是 MQL5 市場上最透明、最誠實的智能交易系統之一，基於一個核心原則打造：構建安全、穩定、真實的交易系統，不做任何人工“增強”。 這個機器人不僅安全——而是超級安全，得益於嚴格的止損保護，以及完全不使用馬丁格爾或加倉平均。 使用說明 — 如何使用 核心策略：日內剝頭皮 + 搖擺反轉邏輯 PipsHunter 在同一引擎中結合兩種專業交易方法： DayTrading 邏輯——捕捉日內波動 , S
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
5 (1)
专家
全球首个黄金与比特币之间的公开套利算法！ 每天都有优惠活动！ 实时信号 -   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA： 长期以来推荐的经纪商：   IC Markets 交易对：   XAUUSD、BTCUSD 附件代码：   XAUUSD H1 请务必检查 交易的货币对是否已添加 到 “市场报价” 窗口中！ 账户类型：ECN/原始价差 前缀设置： 如果您的经纪商提供的货币对带有符号前缀，例如 XAUUSD_i 然后在设置中输入前缀：   “   _i   ” 黄金与比特币套利： 这种策略基于利用这些资产之间的价格差异，尽管它们通常作为相互竞争的“避险资产”而非直接交易对。交易者会在市场不确定或趋势反转时期寻找黄金兑比特币价格被低估的机会（反之亦然），以便买入价格较低的资产，然后在价格较高时卖出。或者，他们也可以在不同的平台上交易与黄金挂钩的加密货币（例如 PAXG、XAUT），以利用黄金（数字黄金和实物黄金）之间的价格差异，但这需要对双方的波动性和风险都有所了解。
Nano Machine
William Brandon Autry
5 (4)
专家
黑色星期五50%折扣 - NANO MACHINE GPT 常规价格:$997 至 黑色星期五:$498.50 (折扣价格将在促销期间体现。) 促销开始:2025年11月27日 - 限时黑色星期五活动。 黑色星期五赠品: 所有在黑色星期五活动期间购买Nano Machine GPT的买家可以参加随机抽奖,奖品包括: 1 x Syna激活码 1 x AiQ激活码 1 x Mean Machine GPT激活码 如何参与: 1) 购买后, 向我发送私信 以获取Nano Machine GPT手册和推荐的设置文件。 2) 然后 在此产品页面发表评论 确认您的购买,即可 正式进入 黑色星期五抽奖活动。 将从符合条件的黑色星期五购买者中随机选出三位独立获奖者,购买者必须同时发送消息并发表评论。 黑色星期五促销结束后,Nano Machine GPT将恢复其常规价格997美元。 Nano Machine GPT - 紧凑型全功能系统中的旗舰级AI DNA Nano Machine GPT由Mean Machine GPT、AiQ和Syna背后的同一开发者打造,这些系统帮助建立了外汇交易中真正
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (28)
专家
重要的 ： 此套装将仅以当前价格出售，且数量非常有限。    价格很快就会涨到 1499 美元    包含 +100 种策略 ，未来还会有更多！ 奖励 ：价格为 999 美元或更高 --> 免费选择我的其他  5  个EA！ 所有设置文件 完整的设置和优化指南 视频指南 实时信号 审查（第三方） 欢迎来到终极突破系统！ 我很高兴向您介绍终极突破系统，这是经过八年精心开发的先进且专有的专家顾问 (EA)。 该系统已成为 MQL5 市场上多个顶级 EA 的基础，包括广受好评的 Gold Reaper EA、 连续七个多月保持第一的位置，以及 Goldtrade Pro、Goldbot One、Indicement 和 Daytrade Pro。 终极突破系统不仅仅是另一个 EA。 它是一种专业级工具，旨在帮助交易者在任何市场和时间范围内创建无限数量的突破策略。 无论您专注于波段交易、剥头皮交易还是构建多元化投资组合，该系统都能提供无与伦比的灵活性和定制性。 可能性无穷无尽！ 对于自营公司交易者：   有了这个系统，您最终可以创建自己独特的交易策略和投资组合，而不会被标记为复制交易
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (7)
专家
概述 Golden Hen EA 是一款专为 XAUUSD (黄金) 设计的专家顾问 (Expert Advisor)。它结合了八种独立的交易策略，每种策略都由不同的市场条件和时间周期 (M5, M30, H2, H4, H6, H12) 触发。 该 EA 旨在自动管理其入场和过滤器。EA 的核心逻辑专注于识别特定的信号。Golden Hen EA 不使用网格 (grid)、马丁格尔 (martingale) 或平均成本技术 。 EA 开启的所有交易都使用预定义的 止损 (Stop Loss) 和 止盈 (Take Profit) 。 实时信号   |   公告频道  | 下载 Set 文件 八种策略概述 EA 同时跨多个时间周期分析 XAUUSD 图表： 策略 1 (M30):   该策略分析最近的一系列特定柱状线，以识别在定义的看跌形态之后的潜在看涨反转信号。 策略 2 (H4):   该策略在持续的下行趋势后识别强劲的看涨动能。它使用前一个 H4 柱的低点作为分析的参考点。 策略 3 (M30):   这是一种基于会话的策略。它监控相对于早期交易时段低点的价格行为，以识别潜在
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
专家
How To Trade Pro (HTTP) EA — 来自拥有25年以上经验的作者的专业交易顾问，用于交易任何资产，无需马丁格尔或网格。 大多数顶级顾问处理上涨黄金。它们在测试中看起来出色……只要黄金上涨。但当趋势耗尽时会怎样？谁来保护您的存款？HTTP EA 不相信永恒增长 — 它适应不断变化的市场，并旨在广泛分散您的投资组合并保护您的存款。它是一个纪律严明的算法，在任何模式下都能同样成功：上涨、下跌、横盘。它像专业人士一样交易。HTTP EA 是精确的风险和时间管理系统。不要根据历史上的漂亮图表选择顾问。根据工作原理选择。 资产 任意，每种资产购买后有自己的 .set 文件 时间框架 M5-H4（在顾问设置中指定） 原理 处理动态价格缺失区域 存款 从 $100 起。杠杆 1:25+ 经纪商 任意，ECN/Raw 低点差 测试 策略测试器：EURUSD，01.01.2025 — 今天，每跳 特性 SL/TP，追踪止损，保本，紧急模式，图形面板。 How To Trade Pro EA 不猜测 — 它跟随变化并适应。这是一个纪律严明、活的算法，随着市场变化而变化，并在其他算法崩溃
Remstone
Remstone
5 (7)
专家
Remstone 并非普通的 EA。 它融合了多年的研究和资产管理经验。 Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex 24H Christmas discount : $1,350 instead of $2,000 ! The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 自2018年以来 ，我的上一家公司Armonia Capital向FCA监管的资产管理公司Darwinex提供了ARF信号，筹集了75万美元。只需一位顾问即可掌控4个资产类别！ 没有承诺，没有曲线拟合，没有幻想。但有丰富的现场经验。 加入日益壮大的成功交易者社区，利用 Remstone 的力量！ Remstone 是一款全自动交易解决方案，旨在挖掘市场趋势。它基于先进的算法，专为追求可靠性和结果的交易者打造。 通过经过验证的精确度增强您的交易优势！ 为什么选择 Remstone？ 高级市场适应性： 处理许多不同的资产和经济新闻，以便在正确的时间挑选出可能流行的资产。 可定制的策略
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.6 (10)
专家
Autorithm AI 技术说明   AUTORITHM 是一款为 MetaTrader 5 设计的先进人工智能交易系统，采用 10 个专用 AI 分析层 对市场进行全面分析。该智能交易顾问（EA）使用协同工作的高级 AI 算法来处理市场数据、识别交易机会，并以智能风险管理协议执行交易。 [guide line]   核心功能 该系统采用 10 个不同的 AI 分析层 协同分析市场状况并执行交易。每个 AI 层专注于市场分析的不同方面， 包括： • 技术分析 • 形态识别 • 价格行为分析 • 趋势分析 • 波动性分析 • 风险管理 • 新闻分析 • 时间分析 • 马丁格尔系统管理 • 最终决策制定 EA 包含可配置的基于时间的交易时段、新闻事件过滤以及 AI 驱动的波动性保护机制。 10 大 AI 智能分析层 1. 技术分析 AI 处理多种技术指标和振荡器，通过高级形态识别算法识别市场动能、超买/超卖状态及潜在反转点。 2. 形态识别 AI 识别和分析图表形态、K线形态及价格结构，基于历史市场数据的机器学习算法进行训练。 3. 价格行为分析 AI 在不依赖传统指标的情况下，分析原
作者的更多信息
Callous EA mt5
HUSEYIN CETINEL
5 (1)
专家
冷酷EA——基于规则的自动交易系统 Callous EA 是一款基于规则的智能交易系统，旨在金融市场中执行全自动交易。 该系统根据预先设定的算法规则，实时分析市场数据： 职位空缺 职位管理 平仓 本产品无需人工干预即可自动执行各项流程。本产品不保证任何盈利或回报。产品表现可能因市场状况、波动性、点差、流动性和经纪商基础设施等因素而有所不同。 实时信号（仅供参考） Callous EA 的实时信号账户是在真实市场条件下运行的，希望透明地监控系统行为的用户可以通过以下链接查看： https://www.mql5.com/cn/signals/2349517 此信号仅供参考。信号结果不构成任何性能或收益保证。 建议的工作环境 冷酷EA针对特定时间范围和货币对进行了优化。 推荐设置： 货币对：美元/日元 时区：H1（1 小时） 默认参数针对美元/日元 (USDJPY) - H1 时间周期组合进行了优化。先前版本中使用的 M15 时间周期已不再支持。该 EA 可以运行在不同的货币对和时间周期上；但是，系统行为和性能可能会有所不同。任何超出默认设置的操作均由用户自行承担全部责任。 定价政策 我们
Wavy Grid EA
HUSEYIN CETINEL
专家
Wavy Grid EA——双向智能电网与动态风险管理的结合 如果您正在寻找一位不仅能“开仓交易”还能 专注于保护您的资金的 专家顾问，那么 Wavy Grid EA 就是为了满足这一需求而设计的。 该EA将利用 趋势内波动的 智能网格结构与 基于净值的止盈和回撤控制 结合在一个软件包中。 1. 概述 Wavy Grid EA 是一款全自动 网格交易系统 ，可以管理同一交易品种上的两种不同策略： 策略 1 – 买入 (BUY) 网格 它利用价格波动，在上涨行情中采用渐进式的买卖结构。 策略二——销售矩阵 这是一种卖出网格结构，必要时可以反转，并且适用于下跌的市场。 用户可以选择仅使用买入方向、仅使用卖出方向，或者两者都使用。因此，该EA可 根据不同的市场情况提供灵活的仓位选择 。 2. 主要特点 双策略网格结构 买入期权和平仓可以分别进行。 每种策略都有自己的交易规模、网格间距和其他参数。 根据账户结构和符号的不同，用户可以创建单向或双向使用场景。 基于点数或百分比的网格间距 网格间距可以通过两种不同的逻辑进行调整： 基于点数的间距： 适合喜欢经典网格布局的用户。 基于百分比的距
AuricPercent Grid EA
HUSEYIN CETINEL
专家
AuricPercent Grid EA 是一款基于百分比的网格和投资组合管理专家顾问，专为 XAUUSD（黄金）设计，但可扩展至所有工具（外汇货币对、金属、指数等），采用仅做多（仅买入）逻辑运行。 这款EA的关键区别在于，网格距离和盈利目标并非以点数计算，而是以价格的百分比（%）计算。这减少了因不同交易品种的“点值/位数/波动性”差异而导致的不一致行为。 战略概要 EA 只开立买入（多头）交易。 当价格回落到指定的 GridStepPercent 时，就会添加一个新的买入信号。 计算未平仓买入交易的加权平均价格。 当价格上涨超过平均价格 BasketTP_Percent 时，该篮子将以盈利平仓（所有交易都将平仓）。 可选模块可用于激活诸如（真/假）风险管理、波动性保护、时间过滤器、部分关闭等功能。 为什么使用“基于百分比”的表格？ 同样的设置也适用于基于 pip 的系统： 在XAUUSD中，非常频繁/非常罕见， 欧元兑美元的情况则不同。 它在索引中的表现可能完全不同。 然而，基于百分比的方法会根据价格进行调整： 它对不同的符号会给出“类似”的反应。 它减少了数字/点数混淆。 它在
Callous EA Fixed
HUSEYIN CETINEL
专家
冷酷EA——基于规则的自动交易系统 Callous EA 是一款基于规则的智能交易系统，旨在金融市场中执行全自动交易。 该系统根据预先设定的算法规则，实时分析市场数据： 职位空缺 职位管理 平仓 本产品无需人工干预即可自动执行各项流程。本产品不保证任何盈利或回报。产品表现可能因市场状况、波动性、点差、流动性和经纪商基础设施等因素而有所不同。 实时信号（仅供参考） Callous EA 的实时信号账户是在真实市场条件下运行的，希望透明地监控系统行为的用户可以通过以下链接查看： https://www.mql5.com/cn/signals/2349517 此信号仅供参考。信号结果不构成任何性能或收益保证。 建议的工作环境 冷酷EA针对特定时间范围和货币对进行了优化。 推荐设置： 货币对：美元/日元 时区：H1（1 小时） 默认参数针对美元/日元 (USDJPY) - H1 时间周期组合进行了优化。先前版本中使用的 M15 时间周期已不再支持。该 EA 可以运行在不同的货币对和时间周期上；但是，系统行为和性能可能会有所不同。任何超出默认设置的操作均由用户自行承担全部责任。 定价政策 我们
AuricPercent Grid EA mt5
HUSEYIN CETINEL
专家
AuricPercent Grid EA 是一款基于百分比的网格和投资组合管理专家顾问，专为 XAUUSD（黄金）设计，但可扩展至所有工具（外汇货币对、金属、指数等），采用仅做多（仅买入）逻辑运行。 这款EA的关键区别在于，网格距离和盈利目标并非以点数计算，而是以价格的百分比（%）计算。这减少了因不同交易品种的“点值/位数/波动性”差异而导致的不一致行为。 战略概要 EA 只开立买入（多头）交易。 当价格回落到指定的 GridStepPercent 时，就会添加一个新的买入信号。 计算未平仓买入交易的加权平均价格。 当价格上涨超过平均价格 BasketTP_Percent 时，该篮子将以盈利平仓（所有交易都将平仓）。 可选模块可用于激活诸如（真/假）风险管理、波动性保护、时间过滤器、部分关闭等功能。 为什么使用“基于百分比”的表格？ 同样的设置也适用于基于 pip 的系统： 在XAUUSD中，非常频繁/非常罕见， 欧元兑美元的情况则不同。 它在索引中的表现可能完全不同。 然而，基于百分比的方法会根据价格进行调整： 它对不同的符号会给出“类似”的反应。 它减少了数字/点数混淆。 它在
筛选:
无评论
回复评论