Wavy Grid EA mt5

Wavy Grid EA – Rete intelligente bidirezionale e gestione dinamica del rischio combinate

Se stai cercando un consulente esperto che non si limiti a "aprire le negoziazioni", ma si concentri anche sulla protezione del tuo capitale , Wavy Grid EA è progettato per soddisfare questa esigenza.





Segnale in tempo reale: https://www.mql5.com/it/signals/2347624





Questo EA combina in un unico pacchetto una struttura a griglia intelligente che sfrutta le fluttuazioni intra-trend e la presa di profitto basata sul capitale proprio e il controllo del drawdown .

1. Panoramica

Wavy Grid EA è un sistema di trading a griglia completamente automatizzato in grado di gestire due strategie distinte sullo stesso simbolo:

Strategia 1 – Acquista (BUY) Grid

Utilizza le fluttuazioni dei prezzi per applicare una struttura graduale di acquisto e vendita nei movimenti al rialzo.

Strategia 2 – Griglia di vendita

Si tratta di una struttura a griglia di vendita che può essere invertita quando necessario e che opera nei mercati in calo.

L'utente può scegliere di utilizzare solo la direzione di acquisto, solo quella di vendita o entrambe. Pertanto, l'EA offre un posizionamento flessibile in base alle diverse condizioni di mercato .

2. Caratteristiche principali

Struttura della griglia a doppia strategia

Le opzioni di acquisto e di vendita possono essere aperte e chiuse separatamente.

Ogni strategia ha le sue dimensioni del lotto, la sua spaziatura della griglia e altri parametri.

A seconda della struttura e del simbolo dell'account, l'utente può creare scenari di utilizzo unidirezionali o bidirezionali.

Spaziatura della griglia basata su pip o percentuale

La spaziatura della griglia può essere regolata utilizzando due logiche diverse:

Spaziatura basata sui pip: per chi preferisce il layout a griglia classico.

Distanza percentuale: un approccio più flessibile e scalabile per chi desidera utilizzare una distanza proporzionale in base al livello di prezzo.

Ciò consente di creare intervalli di griglia adattabili sia per strumenti a bassa che ad alta volatilità come XAUUSD.

Gestione dei lotti fissi o basati sul patrimonio netto

Per ogni strategia sono previste due diverse modalità di gestione dei lotti:

Modalità lotto fisso: per chi desidera un utilizzo più controllato e conservativo.

Modalità lotto basata sul capitale: ideale per gli utenti che desiderano scalare automaticamente le dimensioni del lotto man mano che il loro account cresce.

Le dimensioni dei lotti basate sul capitale consentono di aumentare le dimensioni delle posizioni man mano che il tuo account cresce, stabilendo così una strategia di ridimensionamento automatizzata .

Limite massimo dell'ordine (sicurezza rispetto ai limiti del broker)

Wavy Grid EA dispone di un sistema di controllo progettato per evitare di superare i limiti massimi degli ordini imposti dai broker:

L'utente imposta il numero massimo di ordini per l'EA.

Quando il limite impostato viene superato, EA interrompe automaticamente l'apertura di nuovi ordini.

3. Gestione avanzata del rischio e del profitto

Profitto collettivo basato sul capitale proprio (Equity Take Profit)

Wavy Grid EA tiene traccia non solo delle singole transazioni, ma anche dell'intero patrimonio del conto .

Quando il capitale aumenta di una percentuale determinata rispetto al suo livello iniziale,

EA realizza il profitto chiudendo in massa tutte le posizioni su di esso .

Procede quindi facendo riferimento al nuovo livello di patrimonio netto.

Grazie a questa struttura, quando il tuo account prende una lunghezza d'onda verso l'alto, intaschi tutti i profitti della griglia in una volta, non con un solo clic, ma secondo la logica EA .

Protezione basata sul drawdown azionario (Dynamic Draw Stop)

L'aspetto più critico della gestione del rischio è sapere quando è il momento di ritirarsi prima che sia troppo tardi. Wavy Grid EA:

Tiene traccia costantemente del valore patrimoniale più alto raggiunto dal conto.

Quando il capitale si ritira di una certa percentuale da questo picco (ad esempio, il 10%),

Attiva un meccanismo automatico di "controllo dei danni" chiudendo tutti i processi aperti.

Ciò aiuta a evitare che il conto vada fuori controllo durante improvvise inversioni di mercato.

Saldo minimo e controlli del margine libero

EA agisce sempre in modo da proteggere l'utente:

Quando il tuo saldo scende al di sotto del minimo impostato, non saranno più possibili nuove operazioni.

Il sistema verifica il margine libero prima di ogni nuovo ordine e non invia l'ordine se è insufficiente.

Offre un'importante tutela contro il rischio di margin call, soprattutto negli strumenti ad alta volatilità.





4. Tempistica di negoziazione: opzione di esecuzione all'apertura della candela

Se lo si desidera, Wavy Grid EA può essere configurato per prendere decisioni di trading solo all'apertura di nuove candele .

Invece della scansione continua basata sul "tick", c'è un'opzione da attivare quando si apre la barra.

È particolarmente adatto a chi desidera un approccio più calmo, sistematico e verificabile .

Ciò può contribuire a ottenere un comportamento più coerente tra i risultati dei backtest e le prestazioni in tempo reale.

5. Controllo e flessibilità dell'utente

Wavy Grid EA offre opzioni di personalizzazione dettagliate sia per principianti che per utenti esperti:

Entrambe le strategie hanno opzioni di attivazione/disattivazione indipendenti .

Per ogni strategia, è possibile separare le dimensioni dei lotti, la spaziatura della griglia e le modalità percentuale/pip .

Limite massimo dell'ordine

Il TP azionario e il TP di prelievo azionario possono essere attivati/disattivati in modo indipendente.

Funzionalità di trading disponibile solo all'apertura della candela.

Grazie a questa flessibilità, l'utente:

Scenari di crescita aggressivi,

Scenari di rete più protettivi, a basso volume e a lungo termine,

Oppure può creare strutture ibride tra le due.





6. Per chi è adatto?

Wavy Grid EA è particolarmente interessante per gli investitori con il seguente profilo:

Coloro che amano la logica a griglia ma non vogliono trascurare la gestione del rischio,

Chi cerca un sistema completamente automatizzato invece di aprire manualmente gli ordini uno per uno,

Coloro che vogliono trarre vantaggio sia dai periodi di tendenza che da quelli di intervallo ,

Soprattutto per coloro che cercano un approccio di griglia disciplinato e pianificato in strumenti volatili come XAUUSD.

7. Conclusion

Wavy Grid EA è un consulente esperto completamente automatizzato, flessibile e incentrato sulla sicurezza che combina il potenziale di redditività dei sistemi di rete classici con la moderna gestione del rischio.

Strategia di griglia bidirezionale

Raccolta di utili aggregati basata sul capitale proprio e protezione dinamica dai prelievi.

Controllo massimo degli ordini tenendo conto dei limiti degli ordini del broker.

Impostazioni flessibili di lotto, griglia e tempistica.

È uno strumento potente per chiunque voglia operare sui mercati in modo disciplinato, rispettoso delle regole e pianificato .

Che tu preferisca acquistare solo, in entrambe le direzioni o solo in momenti specifici... Personalizzando i parametri del tuo profilo, puoi trasformare Wavy Grid EA in una versione automatizzata del tuo stile di trading .





Funzionalità aggiuntive: sistema di spegnimento FIFO intelligente e vantaggio di scambio

Wavy Grid EA ha una caratteristica molto importante che lo distingue dai classici sistemi a griglia:

Ogni operazione di griglia utilizza la propria struttura TP (take profit) indipendente e le chiusure avvengono secondo la logica FIFO.

Ecco i dettagli di questo sistema:

Struttura TP indipendente per ogni operazione

Ogni posizione aperta in Wavy Grid EA ha i suoi TP (punti di tendenza) univoci:

Man mano che il prezzo scende, la griglia ACQUISTA effettua acquisti graduali.

Quando il prezzo si inverte , ogni operazione si chiude individualmente al proprio livello di profitto.

EA estrae profitti dal mercato a ondate, chiudendo le posizioni gradualmente e in modo controllato , anziché tutte in una volta.

Grazie a questa struttura:

La presa di profitto diventa più stabile.

Si evita la congestione della rete.

Anche con piccoli fatturati si accumulano gradualmente profitti.

Acquista quando il mercato scende - Chiudi quando gira (ciclo ondulato)

Wavy Grid EA apre una nuova posizione di acquisto ogni volta che il prezzo scende.

Queste posizioni sono:

Il costo medio è rafforzato perché viene raccolto dal basso.

Diventa gradualmente redditizio quando inizia il trend rialzista.

Pertanto, anche se il mercato subisce solo una piccola inversione, EA può recuperare le perdite e persino realizzare un profitto.

Questo ciclo di griglia è il meccanismo da cui EA ha preso il nome "Wavy".

Il sistema gestisce automaticamente le fluttuazioni dei prezzi.

Sistema di chiusura FIFO: risparmio sui costi di swap

Uno dei maggiori vantaggi di EA con Wavy Grid è l'utilizzo della logica FIFO (First In – First Out) :

Quando c'è una posizione da chiudere, l'EA chiude sempre prima la transazione più vecchia.

In questo modo puoi liberarti delle posizioni aperte da giorni e che hanno accumulato commissioni di swap elevate.

Le nuove posizioni aperte sono:

Ha prezzi più aggiornati.

È meno costoso.

Genera profitti più velocemente.

Vantaggi del FIFO:

Il carico di swap accumulato diminuisce.

L'account funziona in modo più fluido.

I costi di carry trade negativi sono ridotti al minimo.

La durata della posizione si accorcia, il rischio si riduce.

Questo metodo protegge l'utente da costi significativi, soprattutto con strumenti ad alto swap come le coppie XAUUSD, NAS100 e GBP .

Rete Swap-Friendly – Progettata per la robustezza a lungo termine

Lo scambio è il punto più debole dei sistemi di rete.

Wavy Grid EA si differenzia dagli altri per questo aspetto:

Non accumula posizioni che restano aperte a lungo.

Non appena il prezzo si inverte, le negoziazioni più vecchie vengono rimosse dal sistema grazie al sistema di chiusura FIFO.

La griglia attuale viene sempre mantenuta "aggiornata".

Meno swap significano maggiori utili netti.

Questa struttura garantisce che EA abbia un sistema di rete robusto , adatto al funzionamento a lungo termine .

Risultato: una rete più intelligente, costi più bassi, profitti netti più elevati.

Wavy Grid EA non è solo un robot che compra e vende.

Ogni dettaglio è frutto di un'intelligenza di rete ottimizzata tenendo a mente la logica di un vero investitore.

Sistema TP indipendente

Accumulo durante il calo, chiusura graduale durante l'inversione di tendenza.

Riduzione del carico di swap con FIFO

Una griglia che ruota più velocemente e lavora più leggera.

Sicurezza e sostenibilità a lungo termine

Grazie a questi meccanismi, Wavy Grid EA offre una soluzione di livello professionale che punta a profitti stabili nel breve termine e protegge il capitale dai costi di swap nel lungo termine.