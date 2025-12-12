Callous EA mt5

Callous EA – Sistema de negociação automatizado baseado em regras

O Callous EA é um Expert Advisor baseado em regras, desenvolvido para executar negociações totalmente automatizadas nos mercados financeiros.

O sistema analisa dados de mercado em tempo real e de acordo com regras algorítmicas predefinidas:

Abrir vaga

Gestão de cargos

Encerramento da posição

Ele executa seus processos automaticamente, sem intervenção humana. Este produto não oferece nenhuma garantia de lucro ou retorno. O desempenho pode variar dependendo das condições de mercado, volatilidade, spread, liquidez e infraestrutura da corretora.

Sinal ao vivo (para fins de referência)

A conta de sinais ao vivo da Callous EA, que opera em condições reais de mercado, pode ser visualizada através do seguinte link para usuários que desejam monitorar o comportamento do sistema de forma transparente:

https://www.mql5.com/pt/signals/2349517

Este sinal destina-se apenas a fins informativos e de referência. Os resultados do sinal não constituem qualquer garantia de desempenho ou ganho.

Ambiente de trabalho sugerido

O Callous EA é otimizado para um período de tempo e par de moedas específicos.

Configurações recomendadas:

Par: USD/JPY

Fuso horário: H1 (1 hora)

Os parâmetros padrão são otimizados para a combinação USDJPY – H1. O período gráfico M15 usado em versões anteriores não é mais suportado. O EA pode ser executado em diferentes pares de moedas e períodos gráficos; no entanto, o comportamento e o desempenho do sistema podem variar nesse caso. Qualquer uso fora das configurações padrão é de inteira responsabilidade do usuário.

Política de Preços

Foi adotada uma abordagem de preços transparente.

Cada novo pico de saldo gerado na conta de sinais ao vivo é usado como referência na avaliação de preços.

A cada novo pico, o preço de venda do EA aumenta gradualmente em US$ 5.

Essas atualizações de preço são válidas apenas para o futuro. Usuários que já compraram o produto não serão afetados por essas alterações.

Princípio de funcionamento

O Callous EA analisa continuamente os movimentos de preços e o comportamento do mercado. As decisões de entrada e saída são tomadas por meio de uma estrutura algorítmica proprietária que avalia múltiplos critérios simultaneamente. Os detalhes da estratégia e os métodos de cálculo não são divulgados para proteger a integridade e a propriedade intelectual do sistema.

Disciplina e regras processuais

A Callous EA adota uma abordagem de processo controlada e disciplinada:

O Stop Loss é obrigatório em todas as operações.

Ao mesmo tempo, pode haver no máximo 1 posição aberta para a mesma estratégia.

As transações são intraday (intraday)

As vagas em aberto não são transferidas para o dia seguinte.

No final das contas: As negociações em aberto foram encerradas. Os pedidos pendentes foram cancelados.



Graças a esta estrutura:

Custos de swap

Queda na liquidez durante a noite

alargamento repentino da propagação

Esses riscos são minimizados.

O que a EA NÃO faz?

EA insensível:

Não tem como objetivo abrir operações de forma consistente em todas as condições de mercado.

Eles podem permanecer deliberadamente passivos em condições de mercado desfavoráveis.

O objetivo é evitar transações desnecessárias e proteger o capital.

Gestão de Riscos e Capital

Graças aos mecanismos de gestão de capital em múltiplas camadas da EA:

O valor da transação é calculado automaticamente com base no saldo da conta e nos parâmetros de risco definidos.

Conforme implementado pelo corretor: Lote mínimo Lote máximo Degrau de lote

Essas restrições são levadas em consideração.

O sistema não abrirá novas negociações em condições de mercado ou de conta desfavoráveis.

Condições de mercado e mecanismos de proteção

O Callous EA apresenta filtros de proteção avançados que atendem aos padrões de mercado:

Proteção de Spread: O sistema pode não abrir uma nova negociação se o nível máximo de spread definido for excedido.

Controle de Distância Mínima do Corretor: As regras StopLevel e FreezeLevel são verificadas automaticamente.

Condições de mercado incomuns: Em casos de spreads excessivos ou baixa liquidez, o sistema entra em modo de proteção.

Abordagem de timing e negociação intraday

O EA funciona apenas durante o intervalo de tempo especificado pelo usuário.

Fora desses horários:

Não serão abertas novas vagas.

As negociações em aberto foram encerradas.

Os pedidos pendentes foram cancelados.

Essa estrutura é perfeitamente adequada para negociações intraday.

Divulgação de riscos

As transações nos mercados financeiros envolvem alto risco e podem resultar na perda total ou parcial do capital investido. Este produto não constitui aconselhamento de investimento.

A instalação, configuração e utilização do EA são de inteira responsabilidade do usuário. O usuário é obrigado a ajustar as configurações de acordo com sua própria tolerância ao risco e as condições da corretora.