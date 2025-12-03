Wavy Grid EA

Wavy Grid EA – Combinação de Grade Inteligente Bidirecional e Gestão Dinâmica de Riscos

Se você procura um consultor especializado que não apenas "abra negociações", mas também se concentre em proteger seu capital , o Wavy Grid EA foi projetado para atender a essa necessidade.

Este EA combina uma estrutura de grade inteligente que aproveita as flutuações dentro da tendência com a realização de lucros baseada em patrimônio e o controle de drawdown em um único pacote.

1. Visão geral

O Wavy Grid EA é um sistema de negociação em grade totalmente automatizado que pode gerenciar duas estratégias separadas no mesmo símbolo:

Estratégia 1 – Comprar (COMPRAR) Grade
Utiliza as flutuações de preços para aplicar uma estrutura gradual de compra e venda em movimentos ascendentes.

Estratégia 2 – Grade de Vendas
Trata-se de uma estrutura de grade de vendas que pode ser invertida quando necessário e opera em mercados em queda.

O usuário pode optar por usar apenas a direção de compra, apenas a direção de venda ou ambas. Dessa forma, o EA oferece posicionamento flexível de acordo com as diferentes condições de mercado .

2. Principais características

Estrutura de grade de estratégia dupla

As opções de compra e venda podem ser abertas e fechadas separadamente.

Cada estratégia possui seu próprio tamanho de lote, espaçamento da grade e outros parâmetros.

Dependendo da estrutura e do símbolo da conta, o usuário pode criar cenários de uso unidirecional ou bidirecional.

Espaçamento da grade baseado em pips ou porcentagem

O espaçamento da grade pode ser ajustado usando duas lógicas diferentes:

Espaçamento baseado em pips: Para quem prefere o layout de grade clássico.

Distância baseada em porcentagem: Uma abordagem mais flexível e escalável para quem deseja usar a distância proporcional com base no nível de preço.

Isso possibilita a criação de intervalos de grade adaptáveis tanto para instrumentos de baixa volatilidade quanto para instrumentos de alta volatilidade, como o XAUUSD.

Gestão de Lotes Fixos ou Baseada em Capital Próprio

Existem dois modos diferentes de gerenciamento de lotes para cada estratégia:

Modo de lote fixo: Para quem deseja um uso mais controlado e conservador.

Modo de lote baseado em participação acionária: Ideal para usuários que desejam ajustar automaticamente o tamanho de seus lotes à medida que sua conta cresce.

Os tamanhos de lote baseados em participação acionária permitem que você aumente o tamanho das suas posições à medida que sua conta cresce, estabelecendo assim uma estratégia de escalonamento automatizada .

Limite máximo de ordem (segurança contra limites da corretora)

O Wavy Grid EA possui um sistema de controle projetado para evitar ultrapassar os limites máximos de ordens impostos pelas corretoras:

O usuário define o número máximo de ordens para o EA.

Quando o limite definido é excedido, o EA para automaticamente de abrir novas ordens.

3. Gestão Avançada de Riscos e Lucros

Lucro coletivo baseado em participação acionária (participação acionária)

O Wavy Grid EA rastreia não apenas transações individuais, mas também o patrimônio líquido total da conta .

Quando o patrimônio líquido aumenta em uma porcentagem determinada em relação ao seu nível inicial,

O EA realiza o lucro fechando todas as suas posições em massa .

Em seguida, procede fazendo referência ao novo nível de patrimônio líquido.

Graças a essa estrutura, quando sua conta atinge um nível de crescimento, você embolsa os lucros da grade de uma só vez, não com um único clique, mas de acordo com a lógica do EA (Expert Advisor) .

Proteção baseada em redução de capital (Stop dinâmico de redução de capital)

O aspecto mais crítico da gestão de riscos é saber quando recuar antes que seja tarde demais. Wavy Grid EA:

O sistema monitora continuamente o valor patrimonial mais alto que a conta atingiu.

Quando o patrimônio líquido recua em uma determinada porcentagem em relação a esse pico (por exemplo, 10%),

Ele ativa um mecanismo automático de "controle de danos" fechando todos os processos em aberto.

Isso ajuda a evitar que a conta fique fora de controle durante mudanças repentinas no mercado.

Controles de saldo mínimo e margem livre

A EA sempre age de forma a proteger o usuário:

Quando seu saldo cair abaixo do mínimo que você definiu, novas negociações serão interrompidas.

O sistema verifica a margem livre antes de cada nova ordem e não envia a ordem se ela for insuficiente.

Oferece uma importante proteção contra o risco de chamada de margem, especialmente em instrumentos de alta volatilidade.


4. Momento ideal para negociar: Opção para executar na abertura do candle

O Wavy Grid EA pode ser configurado para tomar decisões de negociação somente na abertura de novas velas , se desejado.

Em vez da varredura contínua baseada em "tiques", existe a opção de ativar quando a barra abrir.

É especialmente indicado para quem deseja uma abordagem mais calma, sistemática e passível de testes .

Isso pode ajudar a alcançar um comportamento mais consistente entre os resultados dos testes retrospectivos e o desempenho em tempo real.

5. Controle e flexibilidade do usuário

Wavy Grid EA oferece opções de personalização detalhadas tanto para iniciantes quanto para usuários experientes:

Ambas as estratégias possuem opções independentes de ativação/desativação .

Defina tamanhos de lote, espaçamento da grade e modos de porcentagem/pip separadamente para cada estratégia.

limite máximo de pedido

O TP de ações e o TP de redução de ações podem ser ativados/desativados independentemente.

Funcionalidade de negociação apenas na abertura da vela.

Graças a essa flexibilidade, o usuário:

Cenários de crescimento agressivo,

Cenários de rede mais protetivos, de baixo volume e longo prazo,

Ou pode criar estruturas híbridas entre as duas.


6. Para quem é indicado?

O Wavy Grid EA é particularmente atraente para investidores com o seguinte perfil:

Para aqueles que gostam da lógica de grade, mas não querem negligenciar a gestão de riscos,

Para quem busca um sistema totalmente automatizado em vez de abrir pedidos manualmente, um por um,

Para aqueles que desejam se beneficiar tanto de períodos de tendência quanto de períodos de consolidação ,

Especialmente para aqueles que buscam uma abordagem disciplinada e planejada em instrumentos voláteis como o XAUUSD.

7. Conclusão

O Wavy Grid EA é um consultor especializado totalmente automatizado, flexível e focado na segurança , que combina o potencial de rentabilidade dos sistemas de grid clássicos com a gestão de riscos moderna.

estratégia de grade bidirecional

Arrecadação de lucros agregados com base no patrimônio líquido e proteção dinâmica contra perdas.

Controle máximo de ordens levando em consideração os limites de ordens da corretora.

Configurações flexíveis de lote, grade e tempo.

É uma ferramenta poderosa para qualquer pessoa que queira negociar nos mercados de forma disciplinada, respeitando as regras e de forma planejada .

Quer prefira comprar apenas em uma única operação, em ambas as direções ou apenas em horários específicos… Ao personalizar os parâmetros de acordo com o seu perfil, você pode transformar o Wavy Grid EA em uma versão automatizada do seu próprio estilo de negociação .


Recursos adicionais: Sistema de desligamento FIFO inteligente e vantagem de troca (Swap Advantage).

 

O Wavy Grid EA possui uma característica muito importante que o diferencia dos sistemas de grade clássicos:
Cada operação em grade utiliza sua própria estrutura de TP (take profit) independente, e os fechamentos ocorrem de acordo com a lógica FIFO.

Seguem os detalhes deste sistema:

Estrutura de preços de transferência independente para cada transação.

Cada posição aberta no Wavy Grid EA possui seus próprios TP (Pontos de Tendência) exclusivos:

À medida que o preço cai, a grade de COMPRA realiza compras graduais.

Quando o preço se inverte , cada operação é encerrada individualmente em seu próprio nível de lucro.

A EA extrai lucros do mercado em ondas, fechando posições gradualmente e de forma controlada , em vez de todas de uma vez.

Graças a esta estrutura:

A obtenção de lucros torna-se mais estável.
A congestão da rede é evitada.
Mesmo com pequenos volumes de negócios, os lucros vão se acumulando gradualmente.

Compre quando o mercado cair - Venda quando ele reverter (Ciclo Ondulatório)

O EA Wavy Grid abre uma nova posição de compra sempre que o preço cai.
Essas posições são:

O custo médio é fortalecido porque é coletado de baixo para cima.

Gradualmente, torna-se lucrativo quando a tendência de alta começa.

Portanto, mesmo que o mercado sofra apenas uma pequena reversão, o EA pode recuperar suas perdas e até mesmo obter lucro.

Este circuito em forma de grade é o mecanismo que deu origem ao nome "Wavy" (Ondulado) da EA.
O sistema lida automaticamente com as flutuações de preços.

Sistema de fechamento FIFO – Economia em custos de swap

Uma das maiores vantagens da EA com o Wavy Grid é o uso da lógica FIFO (First In – First Out) :

Quando há uma posição para fechar, o EA sempre fecha primeiro a posição mais antiga.

Dessa forma , você pode se livrar de posições que estão abertas há dias e acumularam altas taxas de swap.

As vagas recém-abertas são:

Possui preços mais atualizados.

É mais barato.

Isso gera lucro mais rapidamente.

Vantagens do FIFO:

  A carga de swap acumulada diminui.
A conta funciona de forma mais fluida.
Os custos negativos das operações de carry trade são minimizados.
A vida útil da posição é reduzida, o risco é diminuído.

Este método protege o usuário de custos significativos, especialmente com instrumentos de alto swap como os pares XAUUSD, NAS100 e GBP .

Rede elétrica com sistema de fácil substituição – Projetada para robustez a longo prazo

A troca de energia é o ponto mais frágil dos sistemas de rede.
O Wavy Grid EA difere dos demais neste aspecto:

Não acumula posições que permaneçam em aberto por muito tempo.

Assim que o preço se inverte, as negociações mais antigas são removidas do sistema graças ao sistema de fechamento FIFO.

A rede elétrica atual é mantida sempre "atualizada".

Menos operações de swap significam maiores lucros líquidos.

Essa estrutura garante que a EA possua um sistema de rede robusto , adequado para operação a longo prazo .

Resultado: Uma rede elétrica mais inteligente, custos mais baixos, lucro líquido maior.

O Wavy Grid EA não é apenas um robô que compra e vende.
Cada detalhe é uma inteligência de rede otimizada com a lógica de um investidor real em mente.

Sistema TP independente

Acumulação na baixa, fechamento gradual na recuperação.

Reduzindo a carga de swap com FIFO

Uma grelha de rotação mais rápida e com funcionamento mais leve.

Segurança e sustentabilidade a longo prazo

Graças a esses mecanismos, o Wavy Grid EA oferece uma solução de nível profissional que visa lucros estáveis no curto prazo e protege o capital dos custos de swap no longo prazo.


Produtos recomendados
Rua TrailingStop BreakEven Little
PHAM KIM QUY RuaCoder
4.5 (2)
Experts
Rua TrailingStop BreakEven Little The EA not for Real Account. You can EA for Real Account with link:   https://www.mql5.com/en/market/product/47635 Uses of EA - Trailingstop: Move stoploss continuously. - Breakeven: Move the stoploss once. Custom parameters: All OrderOpenTime:     + true: acts on all order     + false: only affect the order opened since EA run All OrderType:     + true: acts on all order.     + false: only the order is running (Buy, Sell) TraillingStop: true (Use), false (do n
FREE
ForexEA GOLD
Ahmet Metin Yilmaz
Experts
This expert advisor optimized especially for XAU USD or GOLD. You can also use it other currencies and insturments. Optimized parameters for M5 time frame in XAU USD, ecn broker, low spread and low commission. Other successful results can be found M15 , H1 and H4 timframes with different settings.  I will add other timeframe settings later.  * Before the strategy test, ensure that the data in your platform's history is reliable.
Indicement MT4
Profalgo Limited
5 (2)
Experts
Bem-vindo ao Indicement! PROP FIRM READY! -> baixe os arquivos do conjunto   aqui PROMOÇÃO DE LANÇAMENTO: Restam apenas algumas cópias pelo preço atual! Preço final: 990$ NEW: Choose 1 EA for FREE! (limited to 2 trading account numbers) Oferta de combinação definitiva     ->     clique aqui JUNTE-SE AO GRUPO PÚBLICO:   Clique aqui   VERSION 4.0 LIVE RESULTS OLD VERSION FINAL RESULTS A INDICEMENT   traz meus 15 anos de experiência na criação de algoritmos de negociação profissionais para os mer
AUTO PUT STOPLOSS TAKEPROFIT
Cuong Pham
Experts
This EA will help you to automatically put stop loss and take profit for all your orders. Stop loss point and take profit points can be selected in the tab of the input parameters. You can specify three symbols with SL and TP values (you can see symbol1 , symbol2 ... in the input tab below). The EA performs checks. If a new order with symbol1 appears, it puts SL and TP with stoploss1 and takeprofit1 values (in points). If a new order with symbol2 appears, it puts SL and TP with stoploss2 and tak
MT4 Scalping Machine V1
Settawut Chaydoungrudeeporn
Experts
I would like to share it with you to try. Users should know balance's risk management. You can customize the input values. LOT rS = It's at your risk. TP_PIPS = take pofit GRID_DISTANCE = Distance from the point of entry of the first order CLOSE_PROFIT (Profit Unrealized) = Suppose the total turnover of all buy orders is better than the set value. All will be closed. For example : You set CLOSE_PROFIT = 8 You have buy 5 orders. if Money (total sum) greather than 8 USD . The system will co
Jet Punch
Didit Haryadi Saputra
Experts
Jet Punch is another best expert advisor for MT4,  can help you make money while you sleep by automatically entering and exiting trades. It trades by opening trades every day and closing them at the right time to ensure you always earn a profit. The software is very simple and can be used by both beginner and experienced traders.  Jet Punch was tested and has successfully passed the stress test with slippage and commission approximate to the real market condition. Recommendations: Currency pair:
Team Trading Nzdusd
Hulya Cinar
Experts
Team Trading System     is based on the logic of order strategies and profit-taking strategies working as a team.  In general, EA consists of two parts as strategies and take profits section. Strategies section are special strategies that we create for symbols. Strategies continue to open buy and sell orders independently.  Takeprofits closes orders that are opened by working as a team. Take Profits logic is that profitable orders go by closing lost orders. They never work selfishly. In this wa
Blue CARA MT4
Duc Anh Le
Experts
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT4 version, click  here  for  Blue CARA MT5  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic R esponsive A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhapse most popular) Inn
Pound sterling M5 scalping
Andrey Kozak
Experts
Robot scalper for M5 timeframe. Trades on the GBPUSD currency pair. This robot has been specially developed by a company of professional traders for trading in the pound sterling. The robot approximately opens 5 to 15 trades every day. It is best to trade with brokers that have a low spread on GBPUSD up to 10 pips. The recommended minimum deposit to start is $500 or more. Advantages: does not use martingale. not a net. every trade has a stop loss. professional bot specifically for the GBPUSD p
EA Black Spark
Suparma Suparma
Experts
Introducing Black Spark - Your Path to Informed Investing. Investment decisions can often feel overwhelming for investors. However, with Black Spark, you can seize control and make well-informed choices. Our cutting-edge system is designed to provide you with up-to-the-minute information by analyzing vast amounts of real-time market data. Through advanced algorithms, we identify patterns and trends, delivering personalized recommendations that align with your unique investment preferences. Our a
Gold Label
Tran Thanh Tuyen
Experts
Gold Label  is an Expert Advisor designed specifically for trading gold.  This EA is specifically designed for   XAUUSD  with low risk and can grow your account from small capital. It is based on machine learning cluster analysis and genetic algorithms. EA contains self-adaptive market algorithm, which uses price action patterns and standard trading indicators. Expert showed stable results on XAU in 2011-2020 period. No dangerous methods of money managment used. Suitable for any broker conditi
Grid and MACD
Volodymyr Hrybachov
Experts
This is a grid Expert Advisor. It has several trading strategies based on the MACD indicator. The virtual trailing stop, stop loss, take profit levels can be set pips, in the deposit currency or as a percentage of the balance. Depending on the settings, different orders may be opened for diversifying risks. Their closure can be either an oppositely directed or unidirectional basket of orders. The orders grid is adaptive, only market orders are used in it. If the price moves the distance of Order
Team Trading Usdjpy
Hulya Cinar
Experts
Team Trading System     is based on the logic of order strategies and profit-taking strategies working as a team.  In general, EA consists of two parts as strategies and take profits section. Strategies section are special strategies that we create for symbols. Strategies continue to open buy and sell orders independently.  Takeprofits closes orders that are opened by working as a team. Take Profits logic is that profitable orders go by closing lost orders. They never work selfishly. In this wa
Gold Crazy EA MT4
Nguyen Nghiem Duy
Experts
Gold Crazy EA   is an Expert Advisor designed specifically for trading Gold H1/ EU M15. It use some indicators to find the good Entry. And you can set SL or you can DCA if you want. It can be an Scalping or an Grid/ Martingale depend yours setting. This EA can Auto lot by Balance, set risk per trade. You also can set TP/ SL for earch trade or for basket of trade. - RSI_PERIOD - if = -1, then the default strategy works, if >0, then the RSI strategy works - MAX_ORDERS - to trade with only 1 order,
Gyroscopes
Nadiya Mirosh
Experts
Gyroscope        professional forex expert   (for EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY pairs)   alyzing the market using the Elliot Wave Index. Elliott wave theory is the interpretation of processes in financial markets through a system of visual models (waves) on price charts. The author of the theory, Ralph Elliott, identified eight variants of alternating waves (of which five are in the trend and three are against the trend). The mov
Harvest GOLD
Sayan Vandenhout
Experts
Harvest GOLD USES THE TREND WAVE INDICATOR AND IT CAN IDENTIFY THE BEGINNING AND THE END OF A NEW WAVE TREND MOVEMENT. AS AN OSCILLATOR, THE INDICATOR IDENTIFIES THE OVERBOUGHT AND OVERSOLD ZONES. IT WORKS GREAT TO CATCH THE SHORT TERM PRICE REVERSALS AND USES A MARTINGALE STRATEGY TO CLOSE ALL TRADES IN PROFIT. USE DEFAULT SETTINGS ON H1 OR HIGHER TIME FRAME ON ANY PAIR FOR MORE ACCURATE TRADES WHY THIS EA : Smart entries calculated by 3 great strategies The EA can be run on even a $30000
Moving Average Crossover EA MT4
Biswarup Banerjee
5 (1)
Experts
Moving Average Strategy EA MT4 é uma ferramenta de trading automatizada sofisticada projetada para MetaTrader 4, que utiliza cruzamentos de médias móveis para capturar reversões de tendência e pontos de entrada potenciais. Este consultor especialista oferece aos traders uma solução versátil com configurações personalizáveis, garantindo execução precisa das negociações e gerenciamento robusto de riscos. Extensivamente testado, proporciona métodos de entrada eficientes, regras de saída flexíveis e
Magic Grid
Aliaksandr Charkes
4.52 (29)
Experts
Magic Grid is an indicator-free advisor that uses a grid strategy. The strategy is based on automatic reopening of grid pending orders, after closing their market positions (by Take-Profit, Stop-Loss or manually). Pending orders are placed with a specified step from the initial prices, which can be entered manually or generated automatically ( one time at the beginning of the trade ). The robot can trade on any time frame, on any currency pair, on several currency pairs, and on any number of di
FREE
The Arrow Scalper
Fawwaz Abdulmantaser Salim Albaker
1 (2)
Experts
Dear Friend..  I share with you this simple Expert Adviser .. it is full automatic  this Expert Adviser following the trend of the pair you install on or any stocks or indices , it is works like that: - when the trend on H4 chart show a start of up trend the expert will wait till the 15M & 1H charts show an up trend the EA will open a buy order directly , and do the same for down trend and open a sell order the buy or sell  order lot size and take profit and stop loss will measured manually  by
FREE
Pirate
Anatoliy Lukanin
3.9 (20)
Experts
Deposit :   from 100 deposit units Trading pairs: I recommend currency pairs: EURAUD, CHFJPY, EURCHF, EURGBP, AUDCHF, CADCHF, USDCHF. Trading period :  Any Account: You should use ECN-ECN.Pro accounts with five-digit quotes with a moderate size (spread). Parameters: USING - Choice, trading risk or fixed lot RISK/LOT - Lot Risk Value RESTORING_THE_BALANCE - Restoring balance* HOW_THE_RESET_WINDOW - Reset the Global Variable TAKE_PROFIT - Set profit STOP_LOSS - Set loss COUNT_BUY - The number of s
Psr1EA
Ahmet Metin Yilmaz
Experts
Psr1 EA is the one of Psr series EAs. It works on 5 minutes chart only. You can use this EA any currencies but you should optimize first. Default parameters belongs to my broker databases EURUSD M5 . It uses pivot  and 2 main moving averages.  Moving averages can be adjustable by user. ( for optimizing ) Input Parameters:  MagicNum: Expert will use this number to determine experts orders. Lots: Lots amount which you want to use. Default is 0.01 ( it can be cahnged by expert due to your broker's
Advanced Semi Auto trading
Antonis Michos
3.67 (6)
Experts
-40% OFF Telegram Group: Find the link in my profile or contact me   Welcome. Advanced Semi Auto Trading : You can use the EA at your own will BASED ON YOUR ANALYSIS. ANALYZE THE MARKET and then just press the sell or buy buttons of the EA. The EA will manage the trades based on an advanced algorithm of market analysis,Take profit systems AND A VERY ADVANCED AND SOPHISTICATED OVERLAPPING SYSTEM for avoiding big drawdowns in case YOUR ENTRY is BAD. You can test this in strategy tester and u
BreakOut Grid
Catalin Zachiu
Experts
This expert is a combination between a grid and a scalper and it uses a grid of ten pending orders , five for long and five for short , with a 500 point spacing between them with a 100 point scalp target. It has three working modes , first , the entry by level , the expert starts operation when the price aproaches an important trade level ( a former resistance or support) , second , the entry by time , launches the expert at a specific time (input by user) and the third type is continuous operat
Hedging Adviser EA
Murodil Eminjonov
Experts
Hedging Adviser EA Hedging Adviser EA It allows you to turn unprofitable transactions into profitable ones through the use of an intelligent back-and-forth hedging mechanism. I call this strategy "No more losses". Let the price go where it wants - The Surefire Forex Hedging EA PRO ADVISOR earns in any situation. Guaranteed! The secret of this amazing Expert Advisor is the well-known trading algorithm "Zone recovery algorithm" or "The Surefire Forex Hedging Strategy". Hedging Adviser EA uses
Smart Day Break EA
Sinan Durkan
Experts
Overview IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. SmartDayBreakEA is an advanced Expert Advisor (EA) designed for the MetaTrader 4 (MT4) platform, specifically tailored for forex trading. This EA implements a daily breakout strategy, leveraging the previous day's high and low prices to place pending buy stop and sell stop orders. It aims to capture significant market movements at the start of a new trading day w
Wolf Stream
Vadym Nemo
5 (1)
Experts
Робот Wolf Stream имеет в своей основе особенность "видеть" график так, как его видит человек. Именно поэтому он точно считывает настроение игроков. Страхи и надежды у толпы формируются в текущей момент, в текущих ситуациях. Робот реагирует на них и действует оптимальным образом для каждой из ситуаций.  Торговля в реальном времени принесла 103% прирост с 26 июля 2021 года (3.5 месяца) На рынке есть множество фаз, которые по характеру своему в корне отличаются друг от друга. Поэтому необходим инд
Reversal Monster Mini
Abdulfattah Yahya Mohammed Alhazmi
Experts
The Most advanced and comprehensive EA to trade Trend Reversals/Pullbacks It is a very profitable EA, to trade trends breakout, and manage trades, takeprofit, stoploss, move to breakeven, and trailing stop. The   “Reversal Monster EA”   trades Reversal/Pullbacks when the current price of the pair pullback to a predefined horizontal level or trendline on the currency chart. The opening of the position can be immediate after pullback to the drawn trendline or after closing the candle below/above
FREE
King Scalper USDCAD
Tran Thanh Tuyen
Experts
King Scalper EA  is an automatic trading robot to trade  USACAD . Using advanced calculations it opens and manages trading for you automatically. Its a strategy based on a series of indicators that measure the strength of the market to enter trades, when market conditions allow it. No experience is required and it’s easy to set up.  Using King Scalper is a way to improve your trading result instantly. With an Expert Advisor like King Scalper you can instantly start trading, a working system re
Multi currency EA
Nguyen Nghiem Duy
Experts
Multi currency EA is a fully automated multi-currency Expert Advisor. Does not use Martingale and grid trading. Uses stop loss to protect funds. It trades pending orders at acceptable time. Unengaged pending orders are deleted after the EA stops trading. Market Execution — Market Execution is applied — take profit and stop loss are placed after the order is executed and modified by the EA's settings. The EA is meant for trading EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, USDJPY, USDCHF, USDCAD, NZDUSD, EURJPY, EURG
Smart Funded Hft
Barbaros Bulent Kortarla
4.82 (65)
Experts
!! POR FAVOR, ATUALIZE PARA A ÚLTIMA VERSÃO 2.05 PARA UM DESEMPENHO AINDA MAIS RÁPIDO!! SMART FUNDED HFT ACABOU DE PASSAR NO DESAFIO DE 100K DA KORTANA FX NA ABERTURA DO MERCADO EM 29.01.2024, APESAR DA BAIXA VOLATILIDADE POR FAVOR, VERIFIQUE A SEÇÃO DE CAPTURAS DE TELA, COLOQUEI A PROVA LÁ IMPORTANTE NÃO PERCA O DESCONTO EXCLUSIVO DE 40% DA KORTANA FX PARA PAGAMENTOS EM CRIPTOMOEDAS ATÉ 29.01.2024.  Liberte o seu potencial de trading com o Smart Funded HFT EA!   SEM NECESSIDADE DE VPS / SEM ARQ
Os compradores deste produto também adquirem
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
Experts
Apresentando       Quantum Emperor EA   , o consultor especialista inovador em MQL5 que está transformando a maneira como você negocia o prestigiado par GBPUSD! Desenvolvido por uma equipe de traders experientes com experiência comercial de mais de 13 anos. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compre Quantum Emperor EA e você poderá obter Quantum StarMan  de graça!*** Peça mais detalhes em particular Si
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (16)
Experts
Vortex - o seu investimento no futuro O Consultor Especialista Vortex Gold EA foi criado especificamente para negociar ouro (XAU/USD) na plataforma Metatrader. Construído com indicadores proprietários e algoritmos secretos do autor, este EA emprega uma estratégia de negociação abrangente concebida para captar movimentos lucrativos no mercado do ouro. Os principais componentes de sua estratégia incluem indicadores clássicos como CCI e Indicador Parabólico, que trabalham juntos para sinalizar com
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Experts
Aura Black Edition é um EA totalmente automatizado projetado para negociar apenas OURO. O especialista mostrou resultados estáveis ​​no XAUUSD no período de 2011-2020. Nenhum método perigoso de gerenciamento de dinheiro usado, sem martingale, sem grade ou scalp. Adequado para quaisquer condições de corretor. EA treinado com um perceptron multicamadas A Rede Neural (MLP) é uma classe de rede neural artificial (ANN) de feedforward. O termo MLP é usado de forma ambígua, às vezes vagamente para qual
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
Experts
AI   Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation   Artificial Intelligence   system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in   real time   and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by   artificial intel
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
Experts
Quantum King EA — Poder Inteligente, Refinado para Cada Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Preço especial de lançamento Sinal ao vivo:       CLIQUE AQUI Versão MT5:   CLIQUE AQUI Canal Quantum King:       Clique aqui ***Compre Quantum King MT4 e ganhe Quantum StarMan grátis!*** Pergunte no privado para mais detalhes! Regra       Suas negociações com precisão e disciplina. Quantum King EA
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Experts
Aura Neuron é um Expert Advisor distinto que continua a série Aura de sistemas de negociação. Ao alavancar Redes Neurais avançadas e estratégias de negociação clássicas de ponta, Aura Neuron oferece uma abordagem inovadora com excelente desempenho potencial. Totalmente automatizado, este Expert Advisor foi projetado para negociar pares de moedas como XAUUSD (GOLD). Ele demonstrou estabilidade consistente entre esses pares de 1999 a 2023. O sistema evita técnicas perigosas de gerenciamento de din
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.29 (28)
Experts
Goldex AI: O sucesso de hoje será o fruto de amanhã SUPER DESCONTO POR TEMPO LIMITADO! ÚLTIMOS 2 EXEMPLARES POR 299 USD ANTES DE O PREÇO AUMENTAR. Live Signal > IC Markets Real: Goldex AI Conjunto de alto risco Manual e ficheiros de configuração: Contacte-me após a compra para receber o manual e os ficheiros de configuração. Preço: O preço inicial é de 899 dólares e será aumentado em 199 dólares por cada dez vendas. Cópias disponíveis: 2 Goldex AI - Robô de negociação avançado com redes neura
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.73 (30)
Experts
Tecnologia orientada por IA com ChatGPT Turbo Infinity EA é um Expert Advisor avançado de trading projetado para GBPUSD e XAUUSD. Ele foca em segurança, retornos consistentes e lucratividade infinita. Ao contrário de muitos outros EAs, que dependem de estratégias de alto risco, como martingale ou grid trading. Infinity EA emprega uma estratégia de scalping disciplinada e lucrativa baseada em rede neural incorporada em aprendizado de máquina, tecnologia baseada em IA de análise de dados fornecid
EA Gold Stuff
Vasiliy Strukov
4.73 (1071)
Experts
EA Gold Stuff é um EA projetado especificamente para o comércio de ouro. O trabalho é baseado na abertura de ordens no indicador Gold Stuff, portanto, o consultor trabalha na estratégia "Trend Follow", o que significa seguir a tendência. Importante! Entre em contato comigo imediatamente após a compra para obter instruções e bônus! Você pode obter uma cópia gratuita do nosso indicador Strong Support e Trend Scanner, envie uma mensagem privada. a mim! Os resultados em tempo real podem ser vist
Trend AI EA
Ramil Minniakhmetov
4.76 (41)
Experts
O EA Trend Ai foi projetado para funcionar com o indicador Trend Ai, que realizará sua própria análise de mercado combinando a identificação de tendências com pontos de entrada acionáveis e alertas de reversão, assumindo todos os sinais do indicador de forma totalmente automática! O EA contém diversos parâmetros externos totalmente ajustáveis e permite que o trader personalize o especialista de acordo com sua escolha. Assim que o ponto verde aparecer, o EA se preparará para uma operação de com
EA Game Changer
Vasiliy Strukov
3 (2)
Experts
O Game Change EA é um sistema de negociação de acompanhamento de tendências baseado no indicador Game Changer. Vende automaticamente sempre que se forma um ponto vermelho e continua na direção de venda até que apareça um X amarelo, o que sinaliza um possível fim da tendência. A mesma lógica se aplica às negociações de compra. Quando aparece um ponto azul, o EA começa a comprar e fechará o ciclo de compra assim que for detetado um X amarelo. Este EA é adequado para qualquer par de moedas e qualqu
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (2)
Experts
Uma das estratégias de trading automatizado mais poderosas de 2025 Transformámos uma das estratégias de trading manual mais fortes de 2025 num Expert Advisor totalmente automatizado , baseado em TMA (Triangular Moving Average) com lógica CG . Este EA foi desenvolvido para entradas precisas, ordens pendentes inteligentes e controlo rigoroso de risco , sendo adequado para todos os pares Forex e ouro (XAUUSD) . O sistema apresenta o melhor desempenho em contas ECN com spreads inferiores a 10 pontos
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
3.67 (3)
Experts
VERSÃO ULTRA OTIMIZADA – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 , em sua versão para MT4, é o lançamento mais poderoso, estável e refinado até hoje. HFT é um scalper de alta frequência que opera exclusivamente em Ouro (XAUUSD) no TF: M1, executando um grande número de operações diariamente. Ele suporta alavancagem de até 1:500 e opera com tamanhos de lote muito razoáveis para uma verdadeira estratégia de scalping. Por isso, requer contas dedicadas para scalping (RAW ou ECN). ICMarkets é o corretor re
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Experts
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
Javier Gold Scalper V2
Felipe Jose Costa Pereira
5 (2)
Experts
Javier Gold Scalper: Nossa Tecnologia ao seu lado! Manual e arquivos de configuração: entre em contato comigo após a compra para receber o manual e os arquivos de configuração Preço: O preço aumenta de acordo com o número de licenças vendidas Cópias disponíveis: 5 Negociar ouro, um dos ativos mais voláteis do mercado financeiro, exige alta precisão, análise criteriosa e um gerenciamento de risco extremamente eficaz. O Javier Gold Scalper  foi desenvolvido exatamente para integrar esses pilares
Capybara
Sergey Kasirenko
4.65 (54)
Experts
Capivara EA é um sistema avançado de acompanhamento automatizado de tendências baseado no indicador Hama. Se o mercado ficar em baixa e o indicador ficar vermelho, o EA venderá; se o mercado ficar em alta e o indicador ficar azul, o EA comprará. O EA pode detectar com precisão o início das tendências de alta e de baixa e controlará as negociações abertas em um estilo martingale/grade até atingir TP. Pares recomendados: Todos os pares principais como eurusd; audusd; gbpusd; nzdusd e também pares
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.35 (85)
Experts
O Expert Advisor é um sistema projetado para recuperar posições não rentáveis.   O algoritmo do autor bloqueia uma posição perdedora, divide-a em muitas partes separadas e fecha cada uma delas separadamente. Configuração fácil, lançamento atrasado em caso de rebaixamento, bloqueio, desativação de outros Expert Advisors, média com filtragem de tendência e fechamento parcial de uma posição perdedora são incorporados em uma ferramenta. É o uso de fechamento de perdas em peças que permite reduzir p
Scalp Unscalp MT4
Connor Michael Woodson
3.5 (4)
Experts
Scalp Unscalp é um sistema de scalping bidirecional de curto prazo que tenta extrair lucros rapidamente com entradas altamente precisas. Sinal ao vivo do Scalp Unscalp em breve! O preço atual será aumentado. Preço por tempo limitado 99 USD Sem grid, sem martingale. Cada operação é realizada de forma independente Stop loss fixo disponível, com sistema virtual de trailing stop dinâmico Painel de negociação interativo e configurações precisas de tamanho de lote Recomendado Gráfico: EURUSD, GBPUSD,
Aurum Trader
Vasiliy Strukov
5 (3)
Experts
EA Aurum Trader  combina uma estratégia de breakout e de seguimento de tendências com um máximo de duas negociações por dia.  Contacte-me imediatamente após a compra para obter um bónus pessoal!  Você pode obter uma cópia gratuita do nosso forte apoio e indicador de Scanner de tendência, por favor pm. Eu!   Por favor, note que eu não vendo meus EA ou conjuntos especiais no telegram, ele só está disponível no Mql5 e meus arquivos de Conjunto estão disponíveis apenas no meu blog aqui.  Tenha cuid
AlphaCore System MT4
Evgeniy Zhdan
5 (1)
Experts
AlphaCore System   is a professional trading advisor for   MetaTrader 4 , utilizing a trading strategy based on   dynamic analysis of local extremes   and   statistical breakout forecasting . === Buy AlphaCore System for MT5 and get AlphaCore System for MT5 for free! === For more details, contact me via private message! Trading Concept The advisor operates using the methodology of   adaptive price corridors . The system continuously monitors the formation of   local liquidity accumulation zones
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Experts
PROP FIRM PRONTO!   (   baixar SETFILE   ) PROMOÇÃO DE LANÇAMENTO: Restam apenas algumas cópias pelo preço atual! Preço final: 990$ Ganhe 1 EA gratuitamente (para 2 contas comerciais) -> entre em contato comigo após a compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Bem-vindo ao Ceifador de Ouro! Baseado no muito bem-sucedido Goldtrade Pro, este EA foi projetado para funcionar em vários períodos de tempo ao mesmo tempo e tem a opção de definir a frequên
DCA CycleMax
Jin Sangun
Experts
Introdução ao DCA CYCLEMAX Live Signal MT4 3000 USD start , BUY / SELL Both set :   Click Here Live Signal MT4 1000 USD start , Almost BUY set :   Click Here Visão Geral DCA CYCLEMAX é um programa de trading semiautomático baseado em grid, otimizado para ativos que mostram fortes tendências unidirecionais no mercado. É especialmente eficaz para ativos com alta volatilidade e uma tendência constante em uma direção, como ouro (GOLD), Nasdaq 100 (NS100) e criptomoedas. Usando a estratégia DCA (D
Bitcoin Expert MT4
Elif Kaya
5 (3)
Experts
- Real price is 300$ - Limited Discount (It is 49$) -  Only 1 purchase is 49$. - Lifetime update free Welcome, Bitcoin Expert opens automatically trade with Highly profit, Fixed Stop loss. No Martingale, No Grid, No Scam Bitcoin is a cryptocurrency, a peer-to-peer digital currency that operates independently of a central governing authority . Bitcoin enables direct transactions between users, secured by cryptographic technology and recorded on a transparent and immutable ledger   without centra
Kaufman Smart Regime EA
Davit Beridze
Experts
Configurações padrão para o teste de ouro (Gold M15) a partir do ano de 2024 Kaufman Smart Regime EA: Inteligência de Mercado Adaptativa OFERTA INTRODUTÓRIA ESPECIAL: O poder do Smart Regime EA está sendo lançado por uma fração do seu valor real. Garanta sua licença agora por $50 , antes que o preço comece sua subida gradual e escalonada em direção à avaliação final de $500 . Este é um investimento em uma lógica de mercado sem precedentes. Desbloqueie o poder do trading algorítmico adaptativo.
Theranto v3
Hossein Davarynejad
Experts
//////  THEHRANTO V3  /////// ****  Important ****** This robot is equipped with a professional News Filter. During backtests, all important economic events are detected and trades are filtered before and after high-impact news. While backtests show reduced risk during news releases, the best way to verify real performance is through live signals       https://www.nxfx.ca/                                                                                                                         
HFT Pass Prop Firm MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (26)
Experts
Venda relâmpago por 24 horas - Apenas $199.99 "HFT Pass Prop Firms" é um Consultor Especialista (EA) projetado especificamente para participar do desafio HFT, negociando com o par US30. Para conhecer mais Consultores Especialistas e Indicadores de destaque, visite: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/seller Eu sou Los, por favor, inscreva-se para receber mais atualizações: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/news 1/ O que é HFT? A negociação de alta frequência (HFT) é um métod
Fundamental Trader
Sara Sabaghi
4.82 (17)
Experts
Comerciante Fundamental Ziwox O Ziwox Fundamental trader é um assistente de negociação que ajuda os traders do mercado financeiro a tomar decisões inteligentes informadas pelos dados de informações do EA. Este EA usa fontes on-line para capturar todas as informações necessárias, como o viés fundamental das moedas, o sentimento do índice de traders de varejo em tempo real em um par, previsão de banco e instituto, dados de relatório COT e outros dados em um painel EA complexo. Resumidamente, é um
The Golden Way
Lin Lin Ma
Experts
O The Golden Way é um software de negociação automática para a plataforma MT4. Ele adota uma estratégia híbrida abrangente, que opera por meio da colaboração de várias subestratégias. Essa abordagem permite capturar com precisão oportunidades de compra (long) e venda (short) no mercado do ouro (XAUUSD), ajudando você a aproveitar momentos de negociação em diferentes cenários de mercado. Com base em uma lógica de negociação madura, ele possibilita operações profissionais e eficientes no mercado
CyNera MT4
Svetlana Pawlowna Grosshans
2.81 (16)
Experts
CyNera: Seu Trading, Nossa Tecnologia Manual e arquivos de configuração: entre em contato comigo após a compra para receber o manual e os arquivos de configuração Preço: O preço aumenta de acordo com o número de licenças vendidas Cópias disponíveis: 4 Negociar ouro, um dos instrumentos mais voláteis do mercado, exige precisão, análise aprofundada e gestão de risco eficiente. O CyNera Expert Advisor integra perfeitamente esses elementos em um sistema sofisticado projetado para a negociação ideal
BB Scalping
Vasiliy Strukov
4.33 (6)
Experts
O BB Scalping Expert é minha mais recente e poderosa obra-prima em operações de breakout/scalping e sem martingale, operando ouro com precisão! Este sistema opera em breakouts usando a banda de Bollinger e o indicador Zig-Zag em combinação. Várias ordens pendentes são colocadas na máxima e na mínima das bandas de Bollinger. Quando acionadas, há um trailing stop seguindo o preço de breakout até que as ordens sejam interrompidas. O EA utiliza o indicador Zig-Zag para stop loss dinâmico, protegend
Mais do autor
Callous EA mt5
HUSEYIN CETINEL
5 (1)
Experts
Callous EA – Sistema de negociação automatizado baseado em regras O Callous EA é um Expert Advisor baseado em regras, desenvolvido para executar negociações totalmente automatizadas nos mercados financeiros. O sistema analisa dados de mercado em tempo real e de acordo com regras algorítmicas predefinidas: Abrir vaga Gestão de cargos Encerramento da posição Ele executa seus processos automaticamente, sem intervenção humana. Este produto não oferece nenhuma garantia de lucro ou retorno. O desempe
Wavy Grid EA mt5
HUSEYIN CETINEL
Experts
Wavy Grid EA – Combinação de Grade Inteligente Bidirecional e Gestão Dinâmica de Riscos Se você procura um consultor especializado que não apenas "abra negociações", mas também   se concentre em proteger seu capital   , o Wavy Grid EA foi projetado para atender a essa necessidade. Este EA combina uma estrutura de grade inteligente que aproveita   as flutuações dentro da tendência   com   a realização de lucros baseada em patrimônio e o controle de drawdown   em um único pacote. 1. Visão geral O
AuricPercent Grid EA
HUSEYIN CETINEL
Experts
O AuricPercent Grid EA   é um Expert Advisor (EA) baseado em porcentagem para gerenciamento de portfólio e grade, projetado especificamente para o par XAUUSD (Ouro), mas dimensionado para funcionar com todos os instrumentos (pares de moedas Forex, metais, índices, etc.), operando com uma lógica de compra (Long-Only). A principal diferença deste EA é que as distâncias da grade e as metas de lucro são calculadas como uma porcentagem (%) do preço, em vez de pips/pontos. Isso reduz o comportamento i
Callous EA Fixed
HUSEYIN CETINEL
Experts
Callous EA – Sistema de negociação automatizado baseado em regras O Callous EA é um Expert Advisor baseado em regras, desenvolvido para executar negociações totalmente automatizadas nos mercados financeiros. O sistema analisa dados de mercado em tempo real e de acordo com regras algorítmicas predefinidas: Abrir vaga Gestão de cargos Encerramento da posição Ele executa seus processos automaticamente, sem intervenção humana. Este produto não oferece nenhuma garantia de lucro ou retorno. O desempe
AuricPercent Grid EA mt5
HUSEYIN CETINEL
Experts
O AuricPercent Grid EA   é um Expert Advisor (EA) baseado em porcentagem para gerenciamento de portfólio e grade, projetado especificamente para o par XAUUSD (Ouro), mas dimensionado para funcionar com todos os instrumentos (pares de moedas Forex, metais, índices, etc.), operando com uma lógica de compra (Long-Only). A principal diferença deste EA é que as distâncias da grade e as metas de lucro são calculadas como uma porcentagem (%) do preço, em vez de pips/pontos. Isso reduz o comportamento i
Filtro:
hasancetinel
79
hasancetinel 2025.12.11 19:45 
 

O usuário não deixou nenhum comentário para sua avaliação

HUSEYIN CETINEL
1055
Resposta do desenvolvedor HUSEYIN CETINEL 2025.12.11 19:49
Bol kazançlar kardeşim. Teşekkürler.
Responder ao comentário