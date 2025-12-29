Gold Kinetic Reversal PRO MT5
- Experts
- Mohamed Chadlioui Ezzamouri
- Versão: 3.1
- Ativações: 10
Introdução
Gold Kinetic Reversal PRO MT5 é um consultor especializado exclusivamente no mercado do ouro (XAUUSD). Desenvolvido após anos de pesquisa dos padrões únicos deste metal precioso, implementa uma metodologia avançada que combina análise de dinâmica de preços com gestão de risco conservadora.
Filosofia de Trading
A estratégia baseia-se na identificação de momentos específicos onde o mercado do ouro exibe movimentos impulsivos significativos que precedem fases de correção controlada. Nosso sistema opera com base em transições de fase do mercado, capturando oportunidades onde a dinâmica de oferta e procura apresenta desequilíbrios temporários.
Características Técnicas
- Algoritmo de detecção de impulso otimizado para a volatilidade do ouro
- Parâmetros especificamente calibrados para XAUUSD
- Sistema de validação de condições pré-entrada
- Gestão automática de níveis de stop conforme regras da corretora
- Normalização inteligente do tamanho da posição
Gestão de Risco Integrada
- Relação risco/benefício predefinida favorável
- Filtro de spread máximo configurável
- Validação de volume mínimo por operação
- Proteção contra condições adversas do mercado
- Não utiliza martingale, grid ou estratégias de alto risco
Otimização Específica para Ouro
O EA inclui parâmetros otimizados exclusivamente para o mercado do ouro, considerando suas características únicas de volatilidade, comportamento em diferentes sessões e padrões sazonais.
Requisitos Técnicos
- Corretora com spreads competitivos em ouro (ECN/RAW recomendado)
- Conta do tipo liquidação (Netting)
- Alavancagem mínima: 1:100 (1:500 recomendado)
- Depósito mínimo: $500 para alavancagem 1:500
- VPS altamente recomendado para operação contínua
Parâmetros Configuráveis pelo Usuário
- Tamanho da posição (normalizado automaticamente)
- Spread máximo permitido
- Número mágico para identificação
Suporte e Atualizações
- Suporte técnico através do sistema de chat do MQL5
- Atualizações gratuitas por 12 meses
- Manual detalhado de instalação e configuração
- Comunidade de usuários para troca de experiências
Nota Importante
A negociação com metais envolve risco de perda. Este software é uma ferramenta de assistência à negociação e não garante resultados positivos. Recomenda-se testar em conta demo antes de usar em real.