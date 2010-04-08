AI Stochastic

AI Stochastic Pro — 클래식의 진화. 이는 AI PRO EA 시리즈에 속하며, 코드가 100% 인공 지능에 의해 설계되고 작성되었으며, 기관 수준의 24가지 다양한 포지션 관리 기능을 갖추고 있습니다. 이것은 고유한 Price Action 필터 덕분에 클래식 스토캐스틱 오실레이터를 강력한 추세 및 역추세 시스템으로 변환하는 전문 거래 알고리즘입니다.

거래 로직 및 전략: 스토캐스틱 라인이 교차할 때 맹목적으로 시장에 진입하는 표준 로봇과 달리(이는 종종 강한 추세 중에 손실로 이어짐), AI Stochastic Pro는 3단계 신호 확인 시스템을 사용합니다. 구역 검색: 어드바이저는 스토캐스틱이 과매수 또는 과매도 구역(레벨 20/80)에 들어갈 때까지 기다립니다. 캔들 패턴(Price Action): 신호를 수신한 후 로봇은 필요한 색상의 확인 캔들이 마감되기를 기다립니다(매수는 녹색, 매도는 빨간색). 레벨 돌파(Breakout): 이것이 주요 필터입니다. 어드바이저는 신호 캔들의 고가 또는 저가에 가상 레벨을 설정합니다. 가격이 필요한 방향으로 이 레벨을 돌파할 때만 거래가 시작됩니다. 가격이 레벨을 돌파하지 않고 반전되면 잘못된 신호는 무시됩니다.

로봇의 광범위한 무기고에는 스마트 뉴스 필터, 4가지 SL 변형, 고급 High/Low 트레일링을 포함한 3가지 트레일링 SL 변형, (볼륨 승수 카운트)에 기반한 고유 옵션을 포함한 3가지 다른 변형이 있는 부분 청산 시스템, 그리고 예치금 성장을 위한 유연한 설정이 있는 2가지 볼륨 승수 변형이 있습니다. Price Action(돌파)을 통한 주요 포지션 개설 신호에 대한 고유한 확인 기술은 시장 노이즈를 걸러내어 실제 가격 변동 중에만 거래를 시작합니다. 또한 트레일링 프로핏을 포함한 3가지 테이크 프로핏 변형도 사용할 수 있습니다. 어드바이저는 MT5의 모든 타임프레임 및 거래 자산, 모든 계정 유형, 모든 브로커 및 프롭 트레이딩 회사에서 작동합니다. 완벽한 머신 코드는 인적 오류와 감정을 배제합니다. 이것은 설정의 최대 신뢰성과 유연성이 필요한 전문가를 위한 선택입니다. 순수한 디지털 지능에 거래를 맡기십시오.

====================================================================================

 상세 사용자 가이드 (AI Stochastic PRO v1.00)

1 ===== 정보 대시보드 (DASHBOARD) =====

차트에 표시되는 시각적 정보 패널 설정입니다.

현재 스프레드, 일/주/월/연간 거래 결과, 현재 변동 수익 및 승/패 거래 비율을 보여줍니다.

팁: 전략 테스터에서 최적화하는 동안 패널은 시각적 모드로 작동하지만, 수학적 최적화 속도를 극대화하기 위해 비활성화할 수 있습니다(ShowDashboard = false).

2 ===== 전략 (STRATEGY) =====

(중요 섹션)

이 섹션에서는 시장 진입 로직을 구성합니다.

매개변수: 기간 K, 기간 D, 슬로잉(Slowing) 및 과매수/과매도 레벨(기본값 20 및 80)을 설정합니다.

기본 로직: 라인이 20 미만일 때 매수. 라인이 80 초과일 때 매도.

확인 (Price Action): UseCandleConfirmation 매개변수가 활성화되면 어드바이저는 전술을 변경합니다.

스토캐스틱에서 신호를 수신해도 즉시 진입하지 않습니다.

필요한 색상의 캔들이 마감될 때까지 기다립니다(매수의 경우 녹색, 매도의 경우 빨간색).

해당 캔들이 나타난 후 "브레이크아웃 대기" 모드가 활성화됩니다. 어드바이저는 이 마감된 캔들의 고가(매수 시) 또는 저가(매도 시)에 가상 레벨을 설정합니다.

시장 진입은 가격이 실제로 이 레벨을 돌파할 때만 발생합니다.

돌파가 발생하지 않고 시간이 흐르면 브레이크아웃 레벨은 새로운 캔들에 따라 자동으로 이동("트레일링")하며, 마침내 가격이 올바른 방향으로 급등할 때까지 계속됩니다. 이는 추세에 반하는 잘못된 진입에 대한 강력한 필터입니다.

3 ===== 신호 반전 (REVERSE SIGNAL) =====

지표 로직을 반전시킵니다.

활성화(true)된 경우, 스토캐스틱 매수 신호(과매도)에서 어드바이저는 매도 거래를 시작합니다. 오실레이터가 자주 잘못된 반전 신호를 보내는 강한 추세 시장에서 유용합니다.

4 ===== 포지션 반전 (POSITION REVERSAL) =====

방향 전환 전술.

활성화(true)된 경우, 포지션이 손절매로 청산되면 어드바이저는 즉시 반대 방향으로 새로운 거래를 시작합니다.

참고: 이 새로운 거래의 볼륨(랏)은 섹션 23(볼륨 승수)의 규칙에 따라 계산됩니다.

5 ===== 뉴스 보호 (NEWS PROTECTION) =====

내장 뉴스 필터.

어드바이저는 중요한 경제 뉴스(해당 쌍의 통화 또는 USD만) 발표 전후 지정된 분 동안 자동으로 거래를 일시 중단합니다.

중요: 실시간(Live) 모드에서만 작동합니다. 전략 테스터에서는 뉴스 데이터를 사용할 수 없습니다.

6 ===== 이익/손실 제한 (PROFIT/LOSS LIMITS) =====

전체 자금 보호.

모든 오픈 포지션의 합계에 대해 이익 목표 또는 손실 한도(잔액의 % 또는 포인트 단위)를 설정할 수 있습니다. 한도에 도달하면 모든 거래가 청산되고 어드바이저는 작동을 중지합니다.

7 ===== 운영 타이머 (OPERATION TIMER) =====

장중 시간 필터.

어드바이저의 엄격한 운영 시간을 설정합니다(예: 08:00부터 20:00까지만 거래). 이 시간 외에는 새로운 거래가 시작되지 않습니다.

8 ===== 손절매 (STOP LOSS) =====

각 거래의 리스크 관리.

SL_PERCENT: 시가 대비 % 단위의 손절매.

SL_POINTS: 포인트 단위의 고정 손절매.

SL_ATR: 시장 변동성(ATR)에 기반한 동적 손절매.

SL_HI_LO: 이전 마감 캔들의 고가 또는 저가 뒤에 배치되는 스마트 손절매.

브로커 스톱 레벨 – SL 및 TP까지의 거리는 브로커의 최소 요구 사항과 자동으로 확인됩니다.

9 ===== 테이크 프로핏 (TAKE PROFIT) =====

이익 실현 설정.

포인트, 퍼센트 또는 리스크:리워드 비율(RRR)로 설정할 수 있습니다. 예를 들어 RRR=2.0인 경우 테이크 프로핏은 손절매의 2배가 됩니다.

10 ===== 트레일링 스톱 (TRAILING STOP) =====

가격 변동에 따라 손절매 레벨을 자동으로 끌어올려 확보된 이익을 보호하는 강력한 도구입니다.

매개변수 UseTrailing: 메인 스위치(true/false).

매개변수 Trail_Mode(트레일링 모드): 스톱 이동 알고리즘 선택.

사용 가능한 모드:

TRAIL_STANDARD(표준): 포인트 단위의 클래식 트레일링. 두 가지 매개변수로 작동합니다.

Trail_Start: 트레일링이 활성화되는 이익 거리(포인트 단위).

Trail_Step: 이동 단계. 어드바이저는 가격이 유리한 방향으로 지정된 포인트 수만큼 이동할 때마다 손절매를 이동시킵니다. 예: Start=50, Step=10. 이익이 50포인트에 도달하면 스톱은 손익분기점으로 이동합니다. 가격이 10포인트 더 진행되면 스톱도 그에 따라 이동합니다.

TRAIL_ATR(변동성): 현재 시장 활동에 적응하는 어댑티브 모드. 트레일링 거리는 ATR(Average True Range) 지표를 기반으로 계산됩니다.

변동성이 높은 경우 무작위 "노이즈"에 닿는 것을 피하기 위해 스톱은 멀리 유지됩니다.

변동성이 낮은 경우 스톱은 더 가깝게 조여집니다. 설정 매개변수: Trail_ATR_Period(ATR 지표 기간) 및 Trail_ATR_Mult(ATR 값 승수).

TRAIL_HI_LO(캔들): 추세 매매를 위한 전문가 모드("그림자 트레일링"). 어드바이저는 마감된 캔들의 극값을 엄격히 따르며 손절매를 이동시킵니다.

매수(Buy)의 경우: 스톱은 이전 캔들의 저가(Low) 아래에 배치됩니다.

매도(Sell)의 경우: 스톱은 이전 캔들의 고가(High) 위에 배치됩니다. 이 모드는 추세가 그 구조(상승하는 저점 또는 하락하는 고점)를 유지하는 한 포지션을 가능한 한 오래 유지하고 추세가 깨질 때 즉시 청산할 수 있게 합니다.

11 ===== 트레일링 프로핏 (TRAILING PROFIT) =====

(새로운 독창적인 기능)

이익 목표를 통한 스마트 손실 복구 시스템.

로직: 활성화(UseTrailingProfit = true)된 경우, 어드바이저는 마이너스로 청산된 거래의 손실 비율을 기억합니다.

새로운 거래를 시작할 때, 어드바이저는 자동으로 해당 표준 테이크 프로핏에 이 누적 손실 비율을 추가합니다.

목표: 과거 손실을 만회하고 한 번의 성공적인 거래로 전체 시리즈를 순이익으로 마감하는 것입니다.

초기화: 누적 비율은 다음 두 가지 경우에 0%로 초기화됩니다.

어떤 거래든 순이익(완전)으로 청산될 때.

차트의 버튼으로 어드바이저를 껐다가 다시 켤 때.

12 ===== 부분 청산 (PARTIAL CLOSE) =====

(상세한 포지션 축소 설정)

이익의 일부 확보("금고").

UsePartialClose: 메인 기능 스위치.

Partial_Mode(분할 변형):

MANUAL(클래식): 가격이 고정 거리(PartialStart) 포인트를 통과하면 어드바이저는 포지션의 일부를 청산합니다. 단계(Partial_Close_Step > 0)가 설정된 경우 N 포인트마다 부분 청산을 계속합니다.

EQUAL PARTS(등분): 어드바이저가 레벨을 자동 계산합니다. 시가부터 최종 테이크 프로핏까지의 거리를 가져와 동일한 세그먼트로 나눕니다. 세그먼트 수는 Partial_Parts_Count에서 설정됩니다(예: 10개). 볼륨도 똑같이 나뉩니다.

Unload Lines(시각화):

어드바이저는 포지션이 구체적으로 어디서 축소될지 보여주는 수평선을 차트에 그립니다.

스마트 기능: 가격이 라인에 도달하여 일부가 청산되면 해당 라인은 차트에서 즉시 제거되므로 남은 활성 목표만 표시됩니다.

  • (볼륨 단계 수에 따름)

작동 방식: 이 비표준 모드는 (수동 조정 없이, 이 옵션이 선택된 경우에만) 부분 청산을 위한 "스마트 그리드"를 자동으로 생성합니다. 이는 마틴게일(섹션 23)이 현재 거래의 볼륨을 얼마나 늘렸는지에 직접적으로 의존합니다. 결과적으로 포지션 볼륨이 더 많이 증가할수록 해당 포지션의 청산 부분(분할 수)도 늘어납니다. 어드바이저는 시가부터 테이크 프로핏까지의 거리를 자동으로 등분합니다.

주요 조건: 이 모드는 마틴게일이 활성화(UseMartingale = true)된 경우에만 작동합니다.

13 ===== 손익분기점 (BREAKEVEN) =====

손절매를 시가로 이동합니다.

가격이 지정된 포인트 수(BE_Start)를 통과할 때 트리거됩니다. 가격이 반전될 경우 손실을 방지합니다.

14 ===== 주문 유형 (ORDER TYPE) =====

진입 방법 선택. 즉시 체결을 위해 ENTRY_MARKET_ONLY가 권장됩니다.

15 ===== 메인 설정 (MAIN SETTINGS) =====

기본 매개변수: 매직 넘버(어드바이저가 자신의 거래를 식별하기 위해), 스프레드 필터(MaxSpread) 및 슬리피지(Slippage).

16 ===== 리스크 관리 (RISK MANAGEMENT) =====

초기 포지션 볼륨 계산(손실 시리즈가 없는 경우).

FixedLot: 고정 랏 거래.

UseAutoLot: 잔액의 %로 랏 자동 계산.

17 ===== 거래 시간 (TRADING HOURS) =====

특정 세션(런던이나 뉴욕 등)만 거래하려는 경우 추가 시간 필터(시작 시간 및 종료 시간).

18 ===== 거래 방향 (TRADE DIRECTION) =====

어드바이저에게 한 방향(매수 전용 또는 매도 전용) 또는 양방향(Both) 거래를 허용합니다.

19 ===== 포지션 라인 (LINE MARKER) =====

차트의 시가 레벨과 테이크 프로핏을 색상 라인으로 시각화합니다.

정리 로직 – 라인이 삭제되면 관련 주문도 삭제되고, 주문이 실행되면 해당 라인이 지워집니다.

20 ===== 거래 마커 (TRADE MARKERS) =====

차트의 기록. 과거 거래가 이루어진 위치에 화살표나 마커를 그리고 그 결과(이익/손실)를 라벨링합니다.

21 ===== 사운드 신호 (SOUND SIGNALS) =====

버튼으로 어드바이저를 켜거나 끄거나 작업이 수행될 때의 오디오 알림.

22 ===== 거래일 (TRADING DAYS) =====

요일별 필터.

23 ===== 볼륨 승수 (VOLUME MULTIPLIER) =====

(매우 중요한 섹션)

손실 후 랏 크기 증가 시스템(마틴게일)을 통한 빠른 손실 복구.

스위치 UseMartingale = true인 경우에만 작동합니다.

작동 방식(로직):

거래가 손절매(손실)로 청산되면 어드바이저는 다음 거래의 볼륨을 늘립니다. 다음도 손실이면 볼륨은 다시 증가합니다. 어떤 거래든 이익(테이크 프로핏)으로 청산되는 즉시 볼륨은 초기값(섹션 16 설정)으로 초기화됩니다.

초기화 조건: 차트의 버튼으로 어드바이저를 껐다가 다시 켜는 경우에도 사이클이 초기화됩니다.

MartingaleMode 설정에서 증가 계산식을 선택합니다:

변형 1: MULTIPLY(곱셈)

이전 손실 거래의 랏에 MartingaleValue 숫자를 곱합니다.

예: 초기 랏 0.1, 값 2.0.

거래 1(0.1 랏) -> 손실.

거래 2는 볼륨: 0.2(0.1 * 2)로 시작. -> 손실.

거래 3은 볼륨: 0.4(0.2 * 2)로 시작.

변형 2: ADD(덧셈)

이전 손실 거래의 랏에 MartingaleValue 숫자를 단순히 더합니다(더 부드러운 모드).

예: 초기 랏 0.1, 값 0.1.

거래 1(0.1 랏) -> 손실.

거래 2는 볼륨: 0.2(0.1 + 0.1)로 시작.

Martingale_Max_Steps(단계 제한):

안전 설정. 어드바이저가 연속해서 볼륨을 늘릴 수 있는 횟수를 결정합니다.

0인 경우: 무한 증가(클래식 마틴게일).

5인 경우: 처음 5번의 손실까지는 볼륨이 증가합니다. 6회 연속 손실부터는 볼륨 증가가 멈추고 시리즈가 이익으로 끝날 때까지 5단계 레벨로 고정됩니다.

마진 확인 – 주문을 하기 전에 어드바이저는 충분한 여유 마진이 있는지 자동으로 확인합니다. 없으면 거래를 건너뜁니다.

24 ===== 피라미딩 (PYRAMIDING) =====

(고급 이익 전술)

이익을 공격적으로 쌓는 방법.

포지션이 플러스(이익)가 되면 어드바이저는 동일한 방향으로 추가 주문을 열 수 있습니다.

MaxPositions: 한 방향으로 동시에 열 수 있는 주문의 최대 수.

PyramidStep: 새 주문이 열리는 단계(포인트 단위).

PyramidLotMult: 추가 주문의 랏 승수. 예를 들어 1.0인 경우 볼륨은 동일합니다. 2.0인 경우 추가 볼륨은 2배가 됩니다.

===================================================================================

설정 시 중요 고려 사항:

    • 브로커가 5자리(1.12345)인 경우 1포인트 = 0.00001입니다.

      브로커가 3자리(100.123 — 엔 쌍)인 경우 1포인트 = 0.001입니다.

중요한 뉘앙스: 어드바이저는 설정(손절매, 테이크 프로핏, 트레일링)을 "구형 핍(pips)"이 아닌 "포인트(Points)"로 인식합니다.

5자리 계정에서 설정값 50은 5 "구형" 핍(50포인트)에 해당합니다.

4자리 계정에서 값 50은 50 "구형" 핍에 해당합니다.

설정을 입력할 때 이를 고려해야 합니다.

    • 이 어드바이저는 다른 유형의 계정에서 작동합니까?

네, 보편적이지만 네팅(Netting)에 관해서는 한 가지 주의 사항이 있습니다.

유형별 상세 분석:

헤징(Hedging): 네, 완벽하게 지원됩니다.

어드바이저의 코드(특히 피라미딩 기능 UsePyramiding 및 포지션 수 제한 MaxPositions)는 원래 헤징용으로 설계되어 동일한 상품으로 여러 거래를 동시에 열 수 있습니다.

네팅(Netting): 작동하지만 전략이 변경됩니다.

코드 내에 확인이 있습니다: if(AccountInfoInteger(ACCOUNT_MARGIN_MODE) == ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_NETTING). 어드바이저는 자신이 네팅 계정에 있음을 이해합니다.

제한: 네팅 계정에서는 물리적으로 3개의 다른 포지션을 가질 수 없습니다(MaxPositions = 3 설정처럼). 추가(피라미딩)를 시도하면 어드바이저는 단순히 단일 총 포지션에 평균화(볼륨 추가)합니다. "부분 청산" 모드도 이 총 포지션에서 작동합니다.

Raw, Zero, ECN(수수료 계정): 네, 올바르게 작동합니다.

이 계정들은 스프레드가 좁은 것이 특징이지만 랏당 수수료가 부과됩니다.

이익 계산 함수(CalcProfit, UpdateDashboard, UpdateMartingaleState)에서 어드바이저는 다음 공식을 사용합니다: DealProfit + DealSwap + DealCommission

이는 마틴게일이나 트레일링 프로핏의 손실을 계산할 때 수수료를 보고 고려한다는 의미입니다. 이익은 작지만 수수료가 큰 경우 실수로 거래를 수익성 있는 것으로 간주하지 않습니다.

Cent, Micro, Standard, Premium: 네, 작동합니다.

어드바이저는 상품 설정에서 최소 랏과 랏 단계를 읽습니다(SYMBOL_VOLUME_MIN, SYMBOL_VOLUME_STEP).

이것이 랏 0.1 또는 0.01인 센트 계정인 경우, ValidateVolume 함수 덕분에 어드바이저는 자동으로 조정하고 볼륨을 올바르게 반올림합니다.

결론: 어드바이저는 MetaTrader 플랫폼에서 제공하는 모든 유형의 계정에서 작동할 기술적 준비가 되어 있습니다.


