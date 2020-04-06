Currency Trade MT4

Currency Trade — Robô de trading setorial baseado em aprendizado de máquina

Apresentamos a você a abordagem de portfólio mais eficaz combinada com um setor estritamente limitado de instrumentos de trading. O objetivo principal é permitir que qualquer pessoa negocie simultaneamente as 28 principais pares de moedas sem preparação prévia. Buscamos operar com o maior número possível de pares de moedas mais estáveis ao mesmo tempo, garantindo a máxima segurança do depósito ao mesmo tempo em que geramos retornos substanciais em um período relativamente curto.

Links que o ajudarão a obter mais informações sobre o produto e ampliar as suas capacidades

Se quiser:

Para quem é este robô?

  • Para quem quer simplesmente anexar o robô a um gráfico e obter lucros rapidamente usando as 28 principais pares de moedas como ativo principal. (O robô funciona imediatamente sem configuração prévia.)
  • Se você se interessa pelas principais pares de moedas e acredita nestes ativos, há boas chances de obter lucro em médio ou longo prazo. (Depende de muitos fatores.)
  • Para traders que já operam com as 28 principais pares de moedas e desejam experimentar novas abordagens ou diversificar seus riscos.

Conveniências e vantagens

Especialização setorial O trading concentra-se exclusivamente em um único setor — as 28 principais pares de moedas.
Treinamento com IA em servidores remotos O aprendizado de máquina é realizado em poderosos servidores remotos. Os resultados da otimização são periodicamente selecionados por mim manualmente e integrados ao robô.
Diversificação de portfólio Dentro do setor de forex principal, o robô distribui riscos por múltiplos instrumentos e timeframes — essa abordagem reduz automaticamente os drawdowns.
Instalação em um clique Basta anexar o Expert Advisor a qualquer gráfico de par de moedas (por exemplo, EURUSD) — ele detectará automaticamente todos os instrumentos disponíveis no setor e iniciará o trading. (Em alguns casos, pode ser necessária configuração adicional.)
Gestão flexível de riscos Adaptação automática do lote ao tamanho do depósito, mantendo a porcentagem anual de rentabilidade do robô.
Modos de trading adicionais Ativados conforme desejo e mais seguros graças à diversificação. Os riscos não se acumulam em um único instrumento de trading.

Recomendações

  • Depósito mínimo: $100.
  • Tipo de conta: Hedging (recomendado, mas Netting também é aceito).
  • Exemplos de corretoras adequadas: RoboForex e muitas outras — praticamente todas as corretoras oferecem esses instrumentos.
  • Antes de iniciar: teste obrigatoriamente no Strategy Tester! Verifique se sua corretora fornece os instrumentos necessários.
  • Configuração de nomes de instrumentos: se sua corretora usa prefixos/sufixos (por exemplo, fx.EURUSD), defina-os nos parâmetros do robô ou peça ajuda ao vendedor.

Como funciona — em termos simples

Meus servidores analisam o comportamento das 28 principais pares de moedas, identificam os padrões de reversão mais estáveis e otimizam os parâmetros para a fase atual do mercado. Em seguida, os melhores resultados são “costurados” em uma única compilação — este é o seu Expert Advisor. Ao invés de negociar um único instrumento, o robô busca negociar todos os pares de moedas disponíveis simultaneamente dentro da compilação embutida: EURUSD, GBPUSD, NZDCHF, etc. Isso melhora a confiabilidade do seu trading e reduz o drawdown. A qualidade do aprendizado de máquina, assim como a lista de instrumentos, será aprimorada com base na situação atual do mercado.

Parâmetros de entrada do robô para quem deseja recursos avançados

Categoria Parâmetro Descrição
Adaptação à nomenclatura de instrumentos To Lower Symbol Converte os nomes dos instrumentos para letras minúsculas. Usado quando a corretora nomeia os símbolos com letras minúsculas (por exemplo, «!eurusd_»).
Symbol Prefix String com a qual o nome do instrumento começa (por exemplo, «!» ou «_»).
Symbol Postfix String com a qual o nome do instrumento termina (por exemplo, «!» ou «_»).
Fuso horário Source Shift Hours Deslocamento de tempo em relação às cotações da corretora RoboForex, usada como referência durante o treinamento. Na maioria das corretoras, este valor é 0.
Gestão de lote e riscos Auto Lot Ativa a adaptação automática do volume ao tamanho do depósito. Quando desativado, o robô comporta-se como se usasse lote fixo.
Middle % of Delta Equity Per M1 Bar (For ONE! Symbol) Parâmetro principal de gestão de risco. Quanto maior o valor, maiores os volumes das posições.
Deposit Percent [1–100] Porcentagem do depósito alocada a este robô (funciona apenas com Auto Lot ativado). Útil ao operar com múltiplos Expert Advisors simultaneamente.
Martingale Lot Mode Modos: SIMPLE_LOT (padrão) e MARTINGALE.
Martin Multiplier Steps Max Número máximo de operações perdedoras cujos lotes são somados para calcular o volume da nova posição. Quanto maior o valor, maior o lucro potencial e o risco.
Mantenha posições em prejuízo Linearization Modo de espera até que uma posição em prejuízo torne-se lucrativa.
Minutes Hold For Linearization Tempo máximo de espera (em minutos). Após o término, a posição pode ser fechada com base em um novo sinal oposto.
Validade das configurações Days To Future Número de dias após o término da otimização durante os quais é permitido abrir novas posições. A data da última otimização é exibida na interface gráfica do Expert Advisor.
Efeitos de recompra Effect Escolha do modo de operação: do trading comum a filtros avançados de portfólio e médias móveis.
First % Of Price Step Distância mínima (em % do preço atual) entre os preços de operações adjacentes durante recompra/venda. Evita abrir posições em zonas de preço idênticas.
Next Step Multiplier Multiplicador que altera o passo entre operações subsequentes. Com valor 1.0, o passo permanece inalterado.
Tipos de efeitos NO_EFFECT — trading comum.
WEAKENING_OF_THE_CURRENCIES — reduz a influência de moedas idênticas para diminuir drawdowns.
COLLECTIVE_REINFORCEMENT — reforça a influência de moedas idênticas.
SAFE_REPURCHASE — média híbrida através de diferentes timeframes (sem aumento de risco).
CLASSIC_REPURCHASE — média clássica (todas as posições fechadas em leque no lucro).
SAFE_REPURCHASE_WEAKENING / REINFORCEMENT — combinações de SAFE_REPURCHASE com enfraquecimento/reforço de moedas.
CLASSIC_REPURCHASE_WEAKENING / REINFORCEMENT — idem para CLASSIC_REPURCHASE.
COST_MINIMIZATION — modo universal para HEDGING e NETTING: uma posição por instrumento, fechamento com base no melhor sinal de qualquer timeframe.
Filtros e proteção Stop Loss % Of Average M1 Stop-loss em % do tamanho médio da barra M1 para o par de moedas atual (não em pips nem em «_Point»). Quando definido como 0, está desativado.
Take Profit % Of Average M1 Take-profit em % do tamanho médio da barra M1 para o par de moedas atual. Quando definido como 0, está desativado.
MAX Spread % Of Average M1 Spread máximo permitido na unidade «_Point». Se excedido, nenhuma operação é aberta ou fechada.
Swaps Opera apenas em direções com swaps positivos — você ganha mesmo mantendo a posição, além de outras variações.
Outros Additional Profit Per Lot Adiciona lucro obrigatório às posições nos modos Linearization e REPURCHASE — compensa comissões e custos. O lucro refere-se a um lote do instrumento de trading.
Filtros de instrumentos e moedas Include Instruments Operar APENAS os instrumentos especificados. (por exemplo: «EURUSD,CHFJPY»).
Exclude Instruments Excluir os instrumentos especificados da negociação. (por exemplo: «EURUSD,CHFJPY»). Todos os demais instrumentos serão negociados.
Exclude Currencies Excluir todos os instrumentos que contenham as moedas especificadas (por exemplo: «EUR,CHF»). Todos os demais instrumentos serão negociados.
Produtos recomendados
Stocks Trade MT4
Evgeniy Ilin
Experts
Stocks Trade — Robô de trading setorial baseado em aprendizado de máquina Apresentamos a você a abordagem de portfólio mais eficaz combinada com um setor estritamente limitado de instrumentos de trading. O objetivo principal é permitir que qualquer pessoa negocie ações dos EUA sem preparação prévia. Buscamos operar com o maior número possível de ações mais estáveis simultaneamente, garantindo a máxima segurança do depósito ao mesmo tempo em que geramos retornos substanciais em um período relati
FREE
Ocean State EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Experts
Ocean State EA - A Customizable SAR-Based Trading System Ocean State EA is a fully automated trading system designed to help traders optimize and fine-tune their strategies. This Expert Advisor is not pre-optimized, giving you full control to adjust its parameters according to your trading style and risk appetite. How It Works: Ocean State EA is built around the Parabolic SAR (Stop and Reverse) indicator, which identifies potential trend reversals based on consistent price movements. The EA det
Market Maker Expert
Oon Kar Lee
Experts
MARKET MAKER EXPERT is an customizable advanced, fully automated Grid Trading Expert Advisor developed to trade on MULTIPAIR MODE ( EURUSD,USDJPY,USDCHF,USDCAD,EURCHF ), by spreading out risks. Expanding Grid is its speciality. It focuses on opening a large number of orders. The currency pairs have been chosen carefully to run this system. Once it analyze the market, it does a hedge order immediately, (so margin levels are not affected on the initial trade) Starts grid when the price move aga
Scalping from levels
Roman Lomaev
Experts
Consultor "Scalping from Levels"   Descrição da Estratégia O consultor "Scalping from Levels" implementa uma estratégia avançada de negociação a partir de níveis de suporte e resistência . Quando o preço toca os níveis-chave, ocorre a abertura de negociações seguindo a tendência com a colocação inteligente de ordens de proteção . ️   Parâmetros de Configuração   Parâmetros de Níveis Parâmetro Descrição LevelPeriod Período para cálculo dos níveis de negociação (em barras) Lev
Project Tiptop Premium
Joel Protusada
Experts
T I P T O P   P R E M I U M    Tiptop is an Expert Advisor that runs its own proprietary analysis & algorithm. No indicator is used to analyze the entry point. It based it only with each price bar movement & closing price. Same logic w/ Volatility Watcher. For the exit plan, it uses the proprietary Sequence Method & implement the cutlosses-let-profit-run strategy. You will be surprised that at the closing of all trades, almost most of them are having a positive profit and almost ha
SR Doji EurUsd
Catalin Zachiu
Experts
This expert uses suport and resistance in combination with ATR to place pending orders at those levels . For closing it uses Doji candle pattern or the closing at the end of the day . It is mainly built for the EUR/USD pair , M 15 Timeframe . Every position has Stop Loss and Take Profit , does not use grid , martingale or other dangerous trading methods . The expert also has Trail Stop and Breakeven functions for users who want to use them .  Recommended on : EUR/USD only - M 15  Timeframe .
Felicity Bot
Yeo Yew Boon Gary
Experts
Felicity Bot  is GBPUSD Specialist trading Robot that designed to work on the GBPUSD only. The basic strategy is based on pullbacks in the direction of trend from both the daily and chart entry timeframe. It is highly accurate with up to over 90% win-rates. The l10% times when it is wrong, the Expert Advisor (EA) will use an   imbalanced hedging strategy to hedge its way out of loses. This EA is one of the few gems in the market that survived 11years of in-and-out of sample of backtest. It is b
Candle Pattern Master
Hong Ling Mu
Experts
<EA main logic> 1. EA reads candle pattern for most profitable of BUY & SELL. 2. If these pattern matches , then EA places the order. 3. If the order was closed with stoploss, then EA should stop trade on that day. 4. Next day EA will re-start again with increasing lot size to recover the loss. <INPUT parameters> Slippage 3 pips MaxPosition 1 BaseLots 0,01 takeprofit 10pips stoploss 20pips Martingale True/False Max martingale 2 (times) Multiplier (lot size) 2,5 <Best pair & time frame>
FREE
Gold Tiger PRT
Irina Cherkashina
Experts
Gold Tiger based on a unique algorithm that will allow you to receive constant profit from binary options trading and scalping, as well as from conservative trading of several instruments simultaneously. This Expert Advisor can be used to trade all instruments without exception on all markets and on any timeframes. The download version uses our standard panel with a black background for the black terminal color. If you want to get an EA with a panel for a white or other color theme, contact us
Monkey EA
Vojtech Svobodnik
Experts
Monkey EA is fully automatic Expert Advisor for trading on GBPUSD . It based on Exponential Moving Average and Bollinger Bands. Monkey EA has been tested from year 2003 to March 2021 . You can download the demo and test it yourself. My test used the real tick data with 99,90% accuracy. I made Monte Carlo test with 200 simulations used too. Monkey EA offers hight profit factor  and small drawndown . All trades are covers by TakeProfit  and StopLoss ! Doesn't use Martingale or other dangerous star
Theranto v3
Hossein Davarynejad
Experts
//////  THEHRANTO V3  /////// ****  Important ****** This robot is equipped with a professional News Filter. During backtests, all important economic events are detected and trades are filtered before and after high-impact news. While backtests show reduced risk during news releases, the best way to verify real performance is through live signals       https://www.nxfx.ca/                                                                                                                         
Big Player EA 10 Symbol
Hulya Cinar
1 (1)
Experts
Big Player EA 10 Symbol    is an EA that generates trading signals with custom strategies. The EA scans 5 months of history and generates signals and buys or sells on these signals. EA works with 10 symbols. Also, cross Takeprofit strategies are implemented in the EA. Single, double, triple and quad TP strategies are applied. Thanks to the cross Takeprofit strategies, the EA works easily even during high activity times. Please download and test the demo version to see the amazing results of EA.
Piramida Grid
Iurii Tokman
Experts
Piramida Grid   Rede Piramida - para entrar no mercado, o consultor analisa as leituras do indicador   Linha de Direção de Declive.   Alterar a grade de ordens quando o mercado se move de reversão. Trabalhe em pedidos pendentes BUYSTOP e SELLSTOP. Usa um sistema de média de perdas com controle do saldo das negociações em aberto e sua produção sem perdas. Detecção automática de 6 e 5 dígitos. Configurações do consultor: período = 32; - período do indicador de linha de direção de inclinação Filte
Divergen Pro
Taman Talappetsakun
Experts
Enhance Your Trading Potential with an Intelligent Combination of Divergence and Grid Strategies. (This EA was developed using fxDreema software by eaforexcenter.com ) Key Features of This EA Professional-Grade Divergence Trading The EA utilizes Bollinger Bands (BB) and RSI to identify highly accurate Divergence signals : Buy Signal : RSI forms a Higher Low while the price makes a Lower Low. Sell Signal : RSI forms a Lower High while the price makes a Higher High. Divergence lines are drawn dire
Trade System
Volodymyr Hrybachov
1 (1)
Experts
This is an adaptive grid Expert Advisor that applies Fractals and Fibo levels and is based on the price behavior. An Average weighted stop loss can be used to limit losses. Average volatility, speed and direction are also applied by the strategy. The Expert Advisor is designed for maximum effective real trading in today's market conditions. It does not require special conditions, does not depend on the trading account type, the broker, or the financial instrument. It works well with small and la
Raschke 3 10 und Friends
Frank Paetsch
Experts
Raschke & Friends – Multi Asset Expert Advisor (MT4) A portfolio-driven, regime-aware trading system Designed for robustness, not perfection Overview Raschke & Friends is a multi-module, multi-asset Expert Advisor for MetaTrader 4, built around a portfolio mindset rather than single-setup optimization. It combines several classical trading concepts — Trend, Mean Reversion, Breakout and Inside Bar — but does not attempt to make every module profitable on every symbol . Instead, the EA focuses on
Smart Hedge Trader MT4
Adil Mohsine
Experts
Smart Hedge Trader – MT4 Expert Advisor Link to MT5 version Smart Hedge Trader MT5 Smart Hedge Trader is an MT4 Expert Advisor that uses a structured hedging strategy to manage trades with precision. It monitors market conditions and applies calculated logic to manage exposure, aiming for consistent trade cycles with defined risk parameters. This EA is designed for traders who prefer an automated system that adapts to volatility while maintaining control over daily trading activity. Features: Dy
Classic Market Surfer EA MT4
Buti Andy Moeng
5 (1)
Experts
Classic Market Surfer EA - A Timeless, Proven Strategy for Gold Trading For years, this powerful trading strategy has been hidden from the public-reserved for a select few. Now, for the first time, the Classic Market Surfer EA is available to traders like you.   Built on pure, time-tested trading principles, this EA doesn't rely on trendy gimmicks like AI or machine learning. Instead, it harnesses a classic, robust strategy that has consistently delivered results over the years. This is not a "g
PipFinite EA Breakout EDGE
Karlo Wilson Vendiola
5 (5)
Experts
The Official Automated Version of the Reliable Indicator PipFinite Breakout EDGE EA Breakout EDGE takes the signal of PipFinite Breakout EDGE indicator and manages the trade for you. Because of numerous financial instruments to consider, many traders want the signals to be fully automated. The EA will make sure all your trades are executed from entry to exit. Saving you time and effort while maximizing your profits. The Edge of Automation Effortless price action trading is now possible acros
Oil Wti Trader M30
Marek Kupka
Experts
This EA has been developed for LIGHT CRUDE OIL (WTI) M30 timeframe. Everything is tested and ready for immediate use on real account. This Expert Advisor is based on   BREAKOUT of the KELTNER CHANNEL   after some time of consolidation   .  It uses   STOP  pending orders with    FIXED STOP LOSS . To catch more profit there is also a    TRAILING PROFIT  function provided. At 9:00 pm we are closing trading every Friday to prevent from weekly gaps. !!!Adjust these times to your broker time. Preset
Trend Magnete
Evgenii Kuznetsov
3.75 (4)
Experts
The Expert Advisor tries to enter the market at the beginning of a trend. If the price moves in the unfavorable direction, the EA hedges the deal by placing an opposite order with a larger volume. The EA will change direction in the course of the trend until it is captured. The minimum distance for changing direction is specified by the Min Turn Step parameter, the actual distance can be longer and depends on the current volatility, it is controlled by the Mult Factor Next Orders parameter. The
PipFinite Trend Grid EA
Karlo Wilson Vendiola
4.67 (36)
Experts
The Official "GRID EA" Using  PipFinite Trend PRO A Smart Trend Following EA Using Trend PRO Indicator Signals In a Unique Grid Strategy. Trend Grid EA takes the signal of Trend PRO Indicator on the first trade then builds succeeding trades if the move goes against it. The innovative grid algorithm manages each position to ensure every basket is closed in a net positive profit. LIVE ACCOUNT MONITORING Real account monitoring   https://t.me/pipfinite/997 Settings Used & Input Descriptions I
STL TradeBooster MT4
Denis Katerenchuk
Experts
STL TradeBooster trades on the currency pairs EUR/USD, GBP/USD, USD/CAD, AUD/USD,   on the 5-minute timeframe. STL TradeBooster works with any deposit STL TradeBooster enters the market on the Stochasic and MA indicators STL TradeBooster has a convenient control panel STL TradeBooster trades in two modes   Safe mode and   Hard mode   Safe mode   - intermediate lot 0.02 is used in a series of orders, trailing stop is activated, which prevents gaining profit, but also does not increase large seri
BlueSwift Grid Rescue MT4
Duc Anh Le
Experts
Make grid trading safe again | Built by a grid trader >> for grid traders.    Walkthrough Video  <== Get Grid Rescue up and running in 5 minutes  This is MT4 version, click  here  for  BlueSwift GridRescue MT5  (settings and logics are same in both versions) BlueSwift Grid Rescue MT4  is a risk management utility  EA  (used together with other grid trading experts) that can help you trade aggressive grid systems with manageable drawdown, therefore reduce substanstially margin call risk as we
NC Strength EA
Liji Chen
Experts
NC Strength EA is a trending single EA system that supports single currency or multi currency operations. The EA's algorithm tries to determine a trend reversal in the short term and send orders. The risk level can be flexibly set. Of course, risk and profit are often proportional too. Parameters MoneyManagementType: Fund management model. Risk: Percentage of funding risk. Lots: Order Lots. MagicNumber: Chart unique identifier (please set different values for multiple charts). RiakLevel: The ri
Plus and plus
Evgeny Vlasov
Experts
The Expert Advisor works on any timeframe and currency pair. A large spectrum of variables and indicators is analyzed during the EA operation. If the required conditions are met, a pending order is placed. The EA does not open the next order until the previous one closes. The EA contains the TrailingStop block making STOPLOSS follow the price. It is the most efficient on the EURUSD, GBPUSD, USDCHF currency pairs, but it can also be used on any other pair. For best results, run the expert at a br
Metusha
Sergey Likho
5 (5)
Experts
Metusha is a grid trading system, that can trade on buy and sell. Profitable trades the advisor pyramids, to increase profits, unprofitable orders it averages and closes quickly in parts.   Main advantages: Automatic market analysis by author's indicators Non-linear algorithm of money management Averaging and pyramiding of deals Various algorithms for capital protection Application in combination with other Expert Advisors Multiple parameters allow to make flexible settings for any financial
Ideal Pips
Yaroslav Varankin
Indicadores
Reliable Tool for the Financial Market This tool delivers high-performance results in trading on financial markets. Advantages: Fast and Accurate Signals: The arrow signals of this tool are easily and accurately analyzed, providing quality signals that you can rely on. No Repainting: This tool does not have any repainting, ensuring reliable trading signals. Quality Guarantee: If any signal repainting is detected, which we cannot correct, we will refund your money without commission. Recommendat
Special Scalpel
Ivan Simonika
Experts
Special Scalpel is an Expert Advisor that provides automatic trading. Special Scalpel is a program that fully or partially automates the process of opening, tracking and closing deals. The main issue, after installing the adviser, becomes its proper installation and configuration. Indeed, the further success of trade, and, as a result, the well-being of the trader depends on the quality of these actions. To avoid errors in this matter, optimal default parameters have been selected. If necessar
Trend Candle Pumper
Murad Nagiev
Experts
Welcome to the trading world with Trend Candle Pumper – your reliable buddy in the financial markets! Trend Candle Pumper is a smart trading bot designed for those who want to dive into the investment scene without being experts in trading. How it Works: Trend Candle Pumper uses advanced artificial intelligence algorithms to analyze trends in financial markets. But what's a trend? Simply put, a trend is the overall direction an asset's price is moving. Our bot keeps an eye on this direction and
Os compradores deste produto também adquirem
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
Experts
Apresentando       Quantum Emperor EA   , o consultor especialista inovador em MQL5 que está transformando a maneira como você negocia o prestigiado par GBPUSD! Desenvolvido por uma equipe de traders experientes com experiência comercial de mais de 13 anos. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compre Quantum Emperor EA e você poderá obter Quantum StarMan  de graça!*** Peça mais detalhes em particular Si
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (16)
Experts
Vortex - o seu investimento no futuro O Consultor Especialista Vortex Gold EA foi criado especificamente para negociar ouro (XAU/USD) na plataforma Metatrader. Construído com indicadores proprietários e algoritmos secretos do autor, este EA emprega uma estratégia de negociação abrangente concebida para captar movimentos lucrativos no mercado do ouro. Os principais componentes de sua estratégia incluem indicadores clássicos como CCI e Indicador Parabólico, que trabalham juntos para sinalizar com
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Experts
Aura Black Edition é um EA totalmente automatizado projetado para negociar apenas OURO. O especialista mostrou resultados estáveis ​​no XAUUSD no período de 2011-2020. Nenhum método perigoso de gerenciamento de dinheiro usado, sem martingale, sem grade ou scalp. Adequado para quaisquer condições de corretor. EA treinado com um perceptron multicamadas A Rede Neural (MLP) é uma classe de rede neural artificial (ANN) de feedforward. O termo MLP é usado de forma ambígua, às vezes vagamente para qual
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
Experts
AI   Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation   Artificial Intelligence   system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in   real time   and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by   artificial intel
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.29 (28)
Experts
Goldex AI: O sucesso de hoje será o fruto de amanhã SUPER DESCONTO POR TEMPO LIMITADO! ÚLTIMOS 2 EXEMPLARES POR 299 USD ANTES DE O PREÇO AUMENTAR. Live Signal > IC Markets Real: Goldex AI Conjunto de alto risco Manual e ficheiros de configuração: Contacte-me após a compra para receber o manual e os ficheiros de configuração. Preço: O preço inicial é de 899 dólares e será aumentado em 199 dólares por cada dez vendas. Cópias disponíveis: 2 Goldex AI - Robô de negociação avançado com redes neura
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
Experts
Quantum King EA — Poder Inteligente, Refinado para Cada Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Preço especial de lançamento Sinal ao vivo:       CLIQUE AQUI Versão MT5:   CLIQUE AQUI Canal Quantum King:       Clique aqui ***Compre Quantum King MT4 e ganhe Quantum StarMan grátis!*** Pergunte no privado para mais detalhes! Regra       Suas negociações com precisão e disciplina. Quantum King EA
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Experts
Aura Neuron é um Expert Advisor distinto que continua a série Aura de sistemas de negociação. Ao alavancar Redes Neurais avançadas e estratégias de negociação clássicas de ponta, Aura Neuron oferece uma abordagem inovadora com excelente desempenho potencial. Totalmente automatizado, este Expert Advisor foi projetado para negociar pares de moedas como XAUUSD (GOLD). Ele demonstrou estabilidade consistente entre esses pares de 1999 a 2023. O sistema evita técnicas perigosas de gerenciamento de din
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.73 (30)
Experts
Tecnologia orientada por IA com ChatGPT Turbo Infinity EA é um Expert Advisor avançado de trading projetado para GBPUSD e XAUUSD. Ele foca em segurança, retornos consistentes e lucratividade infinita. Ao contrário de muitos outros EAs, que dependem de estratégias de alto risco, como martingale ou grid trading. Infinity EA emprega uma estratégia de scalping disciplinada e lucrativa baseada em rede neural incorporada em aprendizado de máquina, tecnologia baseada em IA de análise de dados fornecid
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (2)
Experts
Uma das estratégias de trading automatizado mais poderosas de 2025 Transformámos uma das estratégias de trading manual mais fortes de 2025 num Expert Advisor totalmente automatizado , baseado em TMA (Triangular Moving Average) com lógica CG . Este EA foi desenvolvido para entradas precisas, ordens pendentes inteligentes e controlo rigoroso de risco , sendo adequado para todos os pares Forex e ouro (XAUUSD) . O sistema apresenta o melhor desempenho em contas ECN com spreads inferiores a 10 pontos
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
3.67 (3)
Experts
VERSÃO ULTRA OTIMIZADA – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 , em sua versão para MT4, é o lançamento mais poderoso, estável e refinado até hoje. HFT é um scalper de alta frequência que opera exclusivamente em Ouro (XAUUSD) no TF: M1, executando um grande número de operações diariamente. Ele suporta alavancagem de até 1:500 e opera com tamanhos de lote muito razoáveis para uma verdadeira estratégia de scalping. Por isso, requer contas dedicadas para scalping (RAW ou ECN). ICMarkets é o corretor re
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Experts
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
Javier Gold Scalper V2
Felipe Jose Costa Pereira
5 (2)
Experts
Javier Gold Scalper: Nossa Tecnologia ao seu lado! Manual e arquivos de configuração: entre em contato comigo após a compra para receber o manual e os arquivos de configuração Preço: O preço aumenta de acordo com o número de licenças vendidas Cópias disponíveis: 5 Negociar ouro, um dos ativos mais voláteis do mercado financeiro, exige alta precisão, análise criteriosa e um gerenciamento de risco extremamente eficaz. O Javier Gold Scalper  foi desenvolvido exatamente para integrar esses pilares
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.35 (85)
Experts
O Expert Advisor é um sistema projetado para recuperar posições não rentáveis.   O algoritmo do autor bloqueia uma posição perdedora, divide-a em muitas partes separadas e fecha cada uma delas separadamente. Configuração fácil, lançamento atrasado em caso de rebaixamento, bloqueio, desativação de outros Expert Advisors, média com filtragem de tendência e fechamento parcial de uma posição perdedora são incorporados em uma ferramenta. É o uso de fechamento de perdas em peças que permite reduzir p
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Experts
PROP FIRM PRONTO!   (   baixar SETFILE   ) PROMOÇÃO DE LANÇAMENTO: Restam apenas algumas cópias pelo preço atual! Preço final: 990$ Ganhe 1 EA gratuitamente (para 2 contas comerciais) -> entre em contato comigo após a compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Bem-vindo ao Ceifador de Ouro! Baseado no muito bem-sucedido Goldtrade Pro, este EA foi projetado para funcionar em vários períodos de tempo ao mesmo tempo e tem a opção de definir a frequên
AlphaCore System MT4
Evgeniy Zhdan
5 (1)
Experts
AlphaCore System   is a professional trading advisor for   MetaTrader 4 , utilizing a trading strategy based on   dynamic analysis of local extremes   and   statistical breakout forecasting . === Buy AlphaCore System for MT5 and get AlphaCore System for MT5 for free! === For more details, contact me via private message! Trading Concept The advisor operates using the methodology of   adaptive price corridors . The system continuously monitors the formation of   local liquidity accumulation zones
DCA CycleMax
Jin Sangun
Experts
Introdução ao DCA CYCLEMAX Live Signal MT4 3000 USD start , BUY / SELL Both set :   Click Here Live Signal MT4 1000 USD start , Almost BUY set :   Click Here Visão Geral DCA CYCLEMAX é um programa de trading semiautomático baseado em grid, otimizado para ativos que mostram fortes tendências unidirecionais no mercado. É especialmente eficaz para ativos com alta volatilidade e uma tendência constante em uma direção, como ouro (GOLD), Nasdaq 100 (NS100) e criptomoedas. Usando a estratégia DCA (D
HFT Pass Prop Firm MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (26)
Experts
Venda relâmpago por 24 horas - Apenas $199.99 "HFT Pass Prop Firms" é um Consultor Especialista (EA) projetado especificamente para participar do desafio HFT, negociando com o par US30. Para conhecer mais Consultores Especialistas e Indicadores de destaque, visite: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/seller Eu sou Los, por favor, inscreva-se para receber mais atualizações: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/news 1/ O que é HFT? A negociação de alta frequência (HFT) é um métod
Fundamental Trader
Sara Sabaghi
4.82 (17)
Experts
Comerciante Fundamental Ziwox O Ziwox Fundamental trader é um assistente de negociação que ajuda os traders do mercado financeiro a tomar decisões inteligentes informadas pelos dados de informações do EA. Este EA usa fontes on-line para capturar todas as informações necessárias, como o viés fundamental das moedas, o sentimento do índice de traders de varejo em tempo real em um par, previsão de banco e instituto, dados de relatório COT e outros dados em um painel EA complexo. Resumidamente, é um
The Golden Way
Lin Lin Ma
Experts
O The Golden Way é um software de negociação automática para a plataforma MT4. Ele adota uma estratégia híbrida abrangente, que opera por meio da colaboração de várias subestratégias. Essa abordagem permite capturar com precisão oportunidades de compra (long) e venda (short) no mercado do ouro (XAUUSD), ajudando você a aproveitar momentos de negociação em diferentes cenários de mercado. Com base em uma lógica de negociação madura, ele possibilita operações profissionais e eficientes no mercado
CyNera MT4
Svetlana Pawlowna Grosshans
2.81 (16)
Experts
CyNera: Seu Trading, Nossa Tecnologia Manual e arquivos de configuração: entre em contato comigo após a compra para receber o manual e os arquivos de configuração Preço: O preço aumenta de acordo com o número de licenças vendidas Cópias disponíveis: 4 Negociar ouro, um dos instrumentos mais voláteis do mercado, exige precisão, análise aprofundada e gestão de risco eficiente. O CyNera Expert Advisor integra perfeitamente esses elementos em um sistema sofisticado projetado para a negociação ideal
AW Double Grids EA
AW Trading Software Limited
4.5 (8)
Experts
Advisor AW Double Grids MT4   - é um consultor de grade agressivo e totalmente automatizado, com um painel de negociação de informações e configuração simples. A estratégia consiste em trabalho bidirecional simultâneo, multiplicando o volume de uma direção. Cálculo de lote automático integrado, várias variações de aumento do volume de posições e outras funções são implementadas. Instruções ->   AQUI   /   Resolução de problemas ->   AQUI   / Versão MT5 ->   AQUI Como o consultor negocia: A AW
KonokaSystemNEO
Nobuyoshi Murase
1 (1)
Experts
KonokaSystemNEO é uma das três irmãs ( NEO, JOY, FUN ) baseada em KonokaSystem com uma nova personalidade e é uma EA original. O estilo de negociação é a negociação diurna, visando a meia-noite ao meio-dia, hora do Japão. O par cambial é "USDJPY" e a entrada é feita ao preço de abertura de M5. Cada uma das três irmãs tem uma lógica diferente e está equipada com dois tipos de entradas e dois tipos de saídas. Não é utilizada qualquer lógica de grelha ou de martingale. A lógica interna repete o lu
Golden Mirage mt4
Michela Russo
Experts
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
Titan AI 4All
Amirbehzad Eslami
Experts
Titan AI — Sistema de trading automatizado de nova geração Titan AI é um sistema de trading automatizado de nova geração desenvolvido pela equipe especializada da MX Robots , combinando tecnologia avançada de Inteligência Artificial com profundo conhecimento dos mercados financeiros. Este EA foi treinado com dados de mercado de alta qualidade, incluindo Real Tick , MBP (Market by Price) e MBO (Market by Order) — os mesmos tipos de dados utilizados em sistemas institucionais — para oferecer decis
Infinity Trader EA
Lachezar Krastev
5 (15)
Experts
CHRISTMAS SALE — LIMITED TIME! Get Infinity Trader EA with a huge –65% discount AND receive Trend Matrix EA as a FREE BONUS ! Special Christmas Price: $187 (Regular Price: $547 — You Save $360!) FREE BONUS: Trend Matrix EA A powerful multi-symbol strategy packed with advanced features, supporting 10 trading pairs — real value: $447! After completing your purchase, simply contact me and I will send you your BONUS EA immediately. Don’t miss this once-a-year opportunity! Infinity Trader EA Live
Gold Zenith mt4
Marina Arkhipova
5 (1)
Experts
Gold Zenith — assessor premium para ouro (XAUUSD) Gold Zenith — assessor premium para ouro (XAUUSD) Gold Zenith é um algoritmo potente e disciplinado para XAUUSD (ouro). Ele não utiliza métodos arriscados (grades (grid) , martingale, etc.) e cada operação é protegida por stop loss . Lógica: identifica o movimento de tendência e opera os pullbacks , abrindo apenas uma posição por sinal. Sem configurações complexas — os padrões já estão prontos para uso real: arraste o EA para o gráfico e comece a
DS Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.1 (10)
Experts
Introducing the DS Gold Robot, your ultimate companion in navigating the intricate world of XAUUSD trading. Developed with precision and powered by cutting-edge algorithms, DS Gold is a forex robot meticulously crafted to optimize your trading performance with  XAUUSD pairs . With its advanced analytical capabilities,  DS Gold  Robot   constantly monitors the gold market, identifying key trends , patterns, and price movements with lightning speed. The DS Gold Robot opens positions every day from
Diamond PRO
Fanur Galamov
4.79 (61)
Experts
Festive sale -40% is active! Enjoy :) Happy New Year and Marry Christmas !   Diamond PRO is enhanced powerful version of Diamond for advanced traders. Pro version includes optimized cores, new impoved entry points filters, new multistage profit closure algorithm and сontains number of external control parameter that allows build and fine tune own tradind decisions and algorithms. The system provides more accurate market entries, analyzes and filters upcoming economic news, contains spread prote
Forex Diamond EA
Lachezar Krastev
5 (5)
Experts
CHRISTMAS SALE — LIMITED TIME! Get Forex Diamond EA with a huge –65% discount AND receive Trend Matrix EA as a FREE BONUS ! Special Christmas Price: $187 (Regular Price: $547 — You Save $360!) FREE BONUS: Trend Matrix EA A powerful multi-symbol strategy packed with advanced features, supporting 10 trading pairs — real value: $447! After completing your purchase, simply contact me and I will send you your BONUS EA immediately. Don’t miss this once-a-year opportunity! Forex Diamond EA – Reliab
Stratos Mistral mt4
Michela Russo
Experts
LAUNCH PROMO Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> Tomorrow’s price: $399 Stratos Mistral is a robust forex trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of ADX, Moving Average, and High/Low Level indicators, Stratos Mistral delivers high-quality signals and fully automated trading on the M15 timeframe. It features a robust, pre-optimized configuration, ensuri
Mais do autor
Spline Searcher MT5
Evgeniy Ilin
Indicadores
Spline Searcher MT5 — Indicador multimoeda para detecção precoce de splines de preço e pontos de interesse Ferramenta auxiliar para detecção e visualização automáticas das fases iniciais de formações complexas de preço. O indicador é destinado exclusivamente à negociação manual e é adequado para traders que experimentam a detecção precoce de formações ou tendências de mercado mais complexas, das quais formações mais simples podem fazer parte. O indicador identifica até seis tipos de formações i
Channel Searcher MT5
Evgeniy Ilin
Indicadores
Channel Searcher MT5 — Indicador multimoeda para detecção de canais de preço Ferramenta auxiliar para detecção e visualização automáticas de canais de preço com base em picos fractais e análise geométrica. O indicador destina-se exclusivamente à negociação manual e é adequado para traders que seguem uma abordagem estrutural do mercado. Identifica canais com base em múltiplos critérios: número de toques, inclinação, preenchimento, profundidade de rompimento e posição relativa dos fractais. Ofere
Neon Shadow EA MT5
Evgeniy Ilin
5 (1)
Experts
Neon Shadow — uma solução de trading única que o ajuda a aprender e avançar para o próximo nível Procurei criar uma solução de trading única, acessível a qualquer iniciante ou profissional, independentemente do seu nível atual. A ideia central foi combinar machine learning com técnicas avançadas de trading de forma a extrair o máximo do seu uso conjunto. O sistema é aplicável tanto para impulsionar depósitos pequenos em 1–2 meses quanto para investimento de longo prazo ao longo de vários anos —
FREE
Neon Trade EA MT5
Evgeniy Ilin
Experts
Neon Trade — uma solução de trading ultra-moderna que abre o caminho para a sua liberdade financeira e para o mais alto nível de operação Procurei criar uma solução comercial única, capaz de atender às necessidades de qualquer trader, independentemente dos seus objetivos ou desafios. A ideia central foi unir o aprendizado de máquina com técnicas avançadas de trading, de forma a extrair o máximo da sua combinação. O sistema é adequado tanto para impulsionar depósitos pequenos em 1–2 meses quanto
Neon Shadow EA MT4
Evgeniy Ilin
Experts
Neon Shadow — uma solução de trading única que o ajuda a aprender e avançar para o próximo nível Procurei criar uma solução de trading única, acessível a qualquer iniciante ou profissional, independentemente do seu nível atual. A ideia central foi combinar machine learning com técnicas avançadas de trading de forma a extrair o máximo do seu uso conjunto. O sistema é aplicável tanto para impulsionar depósitos pequenos em 1–2 meses quanto para investimento de longo prazo ao longo de vários anos —
FREE
Crypto Trade MT5
Evgeniy Ilin
Experts
Crypto Trade — Robô de trading setorial baseado em aprendizado de máquina Apresentamos a você a abordagem de portfólio mais eficaz combinada com um setor estritamente limitado de instrumentos de trading. O objetivo principal é permitir que qualquer pessoa negocie criptomoedas sem preparação prévia. Buscamos operar com o maior número possível de criptomoedas mais estáveis simultaneamente, garantindo a máxima segurança do depósito ao mesmo tempo em que geramos retornos substanciais em um período
FREE
Stocks Trade MT5
Evgeniy Ilin
Experts
Stocks Trade — Robô de trading setorial baseado em aprendizado de máquina Apresentamos a você a abordagem de portfólio mais eficaz combinada com um setor estritamente limitado de instrumentos de trading. O objetivo principal é permitir que qualquer pessoa negocie ações dos EUA sem preparação prévia. Buscamos operar com o maior número possível de ações mais estáveis simultaneamente, garantindo a máxima segurança do depósito ao mesmo tempo em que geramos retornos substanciais em um período relati
FREE
Crypto Trade MT4
Evgeniy Ilin
Experts
Crypto Trade — Robô de trading setorial baseado em aprendizado de máquina Apresentamos a você a abordagem de portfólio mais eficaz combinada com um setor estritamente limitado de instrumentos de trading. O objetivo principal é permitir que qualquer pessoa negocie criptomoedas sem preparação prévia. Buscamos operar com o maior número possível de criptomoedas mais estáveis simultaneamente, garantindo a máxima segurança do depósito ao mesmo tempo em que geramos retornos substanciais em um período
FREE
Stocks Trade MT4
Evgeniy Ilin
Experts
Stocks Trade — Robô de trading setorial baseado em aprendizado de máquina Apresentamos a você a abordagem de portfólio mais eficaz combinada com um setor estritamente limitado de instrumentos de trading. O objetivo principal é permitir que qualquer pessoa negocie ações dos EUA sem preparação prévia. Buscamos operar com o maior número possível de ações mais estáveis simultaneamente, garantindo a máxima segurança do depósito ao mesmo tempo em que geramos retornos substanciais em um período relati
FREE
Neon Trade EA MT4
Evgeniy Ilin
Experts
Neon Trade — uma solução de trading ultra-moderna que abre o caminho para a sua liberdade financeira e para o mais alto nível de operação Procurei criar uma solução comercial única, capaz de atender às necessidades de qualquer trader, independentemente dos seus objetivos ou desafios. A ideia central foi unir o aprendizado de máquina com técnicas avançadas de trading, de forma a extrair o máximo da sua combinação. O sistema é adequado tanto para impulsionar depósitos pequenos em 1–2 meses quanto
Channel Searcher MT4
Evgeniy Ilin
Indicadores
Channel Searcher MT5 — Indicador multimoeda para detecção de canais de preço Ferramenta auxiliar para detecção e visualização automáticas de canais de preço com base em picos fractais e análise geométrica. O indicador destina-se exclusivamente à negociação manual e é adequado para traders que seguem uma abordagem estrutural do mercado. Identifica canais com base em múltiplos critérios: número de toques, inclinação, preenchimento, profundidade de rompimento e posição relativa dos fractais. Ofere
Spline Searcher MT4
Evgeniy Ilin
Indicadores
Spline Searcher MT5 — Indicador multimoeda para detecção precoce de splines de preço e pontos de interesse Ferramenta auxiliar para detecção e visualização automáticas das fases iniciais de formações complexas de preço. O indicador é destinado exclusivamente à negociação manual e é adequado para traders que experimentam a detecção precoce de formações ou tendências de mercado mais complexas, das quais formações mais simples podem fazer parte. O indicador identifica até seis tipos de formações i
Currency Trade MT5
Evgeniy Ilin
Experts
Currency Trade — Robô de trading setorial baseado em aprendizado de máquina Apresentamos a você a abordagem de portfólio mais eficaz combinada com um setor estritamente limitado de instrumentos de trading. O objetivo principal é permitir que qualquer pessoa negocie simultaneamente as 28 principais pares de moedas sem preparação prévia. Buscamos operar com o maior número possível de pares de moedas mais estáveis ao mesmo tempo, garantindo a máxima segurança do depósito ao mesmo tempo em que gera
Filtro:
Sem comentários
Responder ao comentário