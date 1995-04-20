Channel Searcher MT4

Principais

Search In Last "N" Candles Número de candles mais recentes usadas na detecção de canais. Aumentar acelera a análise, mas reduz a profundidade.

Min. Bars Between Construction Fractals Distância mínima (em barras) entre os fractais usados para construir o canal.

Max. Bars Between Construction Fractals Distância máxima entre fractais. Canais construídos com picos muito distantes são ignorados.

Fractal Among "X" Candles Dimensão do fractal: o pico é detectado no centro de um segmento de X candles (apenas valores ímpares: 3, 5, 7...).

Min. Contacts About Border Número mínimo de toques do preço na linha do canal para sua confirmação.

Max. Contacts About Border Número máximo permitido de toques — filtro contra canais «colados».

Rel. Dev. Of Fractals From The Line Desvio relativo máximo de um fractal em relação à linha do canal (em proporção da faixa total de preço).

Rel. Rem. Of The First Fractal From A Distant Fractal Distância relativa mínima entre o fractal inicial e um fractal distante — exclui canais excessivamente «comprimidos».

Rel. Filling Of A Starting Parallelogram Preenchimento mínimo do paralelogramo inicial pelo canal — filtro contra estruturas «vazias».

Relative Exit For Borders Saída máxima permitida do preço além dos limites do canal durante sua atividade (no modo de acompanhamento).

Min. Inclination Of The Channel Inclinação mínima absoluta do canal (em pontos por barra). Filtra o «ruído» horizontal.

Max. Inclination Of The Channel Inclinação máxima permitida — exclui canais abruptos e instáveis.

Sons Play Warn. Sound On Detect Reproduzir som ao detectar um novo canal.

Play Warn. Sound On Following Som quando o canal continua com sucesso (o preço não ultrapassa os limites).

Play Warn. Sound On Following Break Som ao romper o limite do canal e finalizá-lo.

Mensagens Message On Detect Ao detectar um novo canal, uma mensagem é registrada na aba "Experts" do seu terminal MetaTrader.

Message On Following Quando o canal atual permanece válido, uma mensagem é registrada na aba "Experts" do seu terminal MetaTrader.

Message On Following Break Quando o canal atual é rompido, uma mensagem é registrada na aba "Experts" do seu terminal MetaTrader.

Modos de exibição Draw Points Exibir os pontos fractais usados na construção do canal.

Draw Lower Line Desenhar a linha inferior do canal.

Draw Upper Line Desenhar a linha superior do canal.

Use Following Mode Ativar o modo de acompanhamento: o indicador continua rastreando o canal em tempo real.

Old Line Cleaning Excluir automaticamente canais antigos, mantendo apenas os mais recentes.

Last Channels In Memory Número de canais que permanecem simultaneamente no gráfico.

Estilo visual Lower Line Color Cor da linha inferior do canal.

Upper Line Color Cor da linha superior do canal.

Lower Help Line Color Cor da linha inferior estendida no modo "Following".

Upper Help Line Color Cor da linha superior estendida no modo "Following".

Points Color Cor dos pontos fractais.

Lines Width Espessura de todas as linhas do canal (de 1 a 50).