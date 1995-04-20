Channel Searcher MT4

Channel Searcher MT5 — Indicador multimoeda para detecção de canais de preço

Ferramenta auxiliar para detecção e visualização automáticas de canais de preço com base em picos fractais e análise geométrica. O indicador destina-se exclusivamente à negociação manual e é adequado para traders que seguem uma abordagem estrutural do mercado. Identifica canais com base em múltiplos critérios: número de toques, inclinação, preenchimento, profundidade de rompimento e posição relativa dos fractais. Oferece personalização flexível para qualquer gráfico de preço.

Para quem é este indicador?

  • Para traders que procuram estruturas de preço claras e desejam ver canais de qualidade suficiente — sem ruído desnecessário ou linhas aleatórias.
  • Para traders que querem obter mais pontos de interesse sem precisar acompanhar visualmente um grande número de gráficos. Um sistema de notificações está disponível para você.
  • Para quem valoriza flexibilidade na configuração: você pode ajustar sensibilidade, cores, sons, modos de desenho e até limitar a pesquisa a intervalos específicos de candles.

Conveniências e vantagens

Abordagem multidimensional O indicador busca canais com base em fractais, verificando geometria, densidade de toques, inclinação e resistência a rompimentos — tudo em uma única ferramenta.
Visualização flexível Controle total sobre a exibição: pode ativar/desativar pontos, linhas de canal, modo de acompanhamento, cores e espessura dos elementos.
Notificações sonoras e textuais O indicador pode alertá-lo sobre novos canais, sua continuação ou rompimento — tanto por som quanto por mensagem na aba «Experts» do terminal MetaTrader.
Economia de recursos A limpeza automática de objetos antigos e a limitação do número de canais exibidos "Last Channels In Memory" evitam sobrecarregar o gráfico.
Interface intuitiva no gráfico Botões integrados «REDETECT», «HIDE», «STOP» e seleção do canto do painel.

Recomendações

  • Períodos do gráfico: Funciona em qualquer período — de M1 a MN1.
  • Múltiplos instrumentos: Pode aplicar o indicador a quantos gráficos desejar. As notificações chegarão simultaneamente de todos eles.
  • Configuração: Os parâmetros padrão são simplificados para que possa testá-lo no visualizador do Strategy Tester. Depois disso, pode ajustar manualmente ou deixar como está.
  • Desempenho: A detecção de canais e os cálculos são bastante intensivos, portanto, seja cuidadoso ao escolher parâmetros e teste tudo no visualizador antes de usar em conta real.
  • Negociação: O indicador é destinado exclusivamente à análise manual e não pode ser usado em sistemas de negociação automáticos.

Como funciona — em termos simples

O indicador analisa as últimas N candles em busca de picos fractais (máximos/mínimos locais), definidos pelo parâmetro "Fractal Among "X" Candles". Em seguida, verifica se é possível traçar uma linha de suporte ou resistência através de dois desses picos, de modo que haja um número suficiente de toques entre eles "Min./Max. Contacts About Border" e a distância entre os picos esteja dentro do intervalo especificado "Min./Max. Bars Between Construction Fractals". Depois, avalia a inclinação do canal e seu «preenchimento». Se todas as condições forem cumpridas, o canal é exibido no gráfico. No modo "Use Following Mode", o indicador continua rastreando o preço: se o canal persistir, permanece ativo; e quando o preço ultrapassa seus limites, é emitido um sinal de término do canal.

Parâmetros de entrada do indicador

Categoria Parâmetro Descrição
Principais
Search In Last "N" Candles Número de candles mais recentes usadas na detecção de canais. Aumentar acelera a análise, mas reduz a profundidade.
Min. Bars Between Construction Fractals Distância mínima (em barras) entre os fractais usados para construir o canal.
Max. Bars Between Construction Fractals Distância máxima entre fractais. Canais construídos com picos muito distantes são ignorados.
Fractal Among "X" Candles Dimensão do fractal: o pico é detectado no centro de um segmento de X candles (apenas valores ímpares: 3, 5, 7...).
Min. Contacts About Border Número mínimo de toques do preço na linha do canal para sua confirmação.
Max. Contacts About Border Número máximo permitido de toques — filtro contra canais «colados».
Rel. Dev. Of Fractals From The Line Desvio relativo máximo de um fractal em relação à linha do canal (em proporção da faixa total de preço).
Rel. Rem. Of The First Fractal From A Distant Fractal Distância relativa mínima entre o fractal inicial e um fractal distante — exclui canais excessivamente «comprimidos».
Rel. Filling Of A Starting Parallelogram Preenchimento mínimo do paralelogramo inicial pelo canal — filtro contra estruturas «vazias».
Relative Exit For Borders Saída máxima permitida do preço além dos limites do canal durante sua atividade (no modo de acompanhamento).
Min. Inclination Of The Channel Inclinação mínima absoluta do canal (em pontos por barra). Filtra o «ruído» horizontal.
Max. Inclination Of The Channel Inclinação máxima permitida — exclui canais abruptos e instáveis.
Sons Play Warn. Sound On Detect Reproduzir som ao detectar um novo canal.
Play Warn. Sound On Following Som quando o canal continua com sucesso (o preço não ultrapassa os limites).
Play Warn. Sound On Following Break Som ao romper o limite do canal e finalizá-lo.
Mensagens Message On Detect Ao detectar um novo canal, uma mensagem é registrada na aba "Experts" do seu terminal MetaTrader.
Message On Following Quando o canal atual permanece válido, uma mensagem é registrada na aba "Experts" do seu terminal MetaTrader.
Message On Following Break Quando o canal atual é rompido, uma mensagem é registrada na aba "Experts" do seu terminal MetaTrader.
Modos de exibição Draw Points Exibir os pontos fractais usados na construção do canal.
Draw Lower Line Desenhar a linha inferior do canal.
Draw Upper Line Desenhar a linha superior do canal.
Use Following Mode Ativar o modo de acompanhamento: o indicador continua rastreando o canal em tempo real.
Old Line Cleaning Excluir automaticamente canais antigos, mantendo apenas os mais recentes.
Last Channels In Memory Número de canais que permanecem simultaneamente no gráfico.
Estilo visual Lower Line Color Cor da linha inferior do canal.
Upper Line Color Cor da linha superior do canal.
Lower Help Line Color Cor da linha inferior estendida no modo "Following".
Upper Help Line Color Cor da linha superior estendida no modo "Following".
Points Color Cor dos pontos fractais.
Lines Width Espessura de todas as linhas do canal (de 1 a 50).
Points Width «Espessura» dos pontos fractais.
