Channel Searcher MT5
- Indicadores
- Evgeniy Ilin
- Versão: 1.0
- Ativações: 5
Channel Searcher MT5 — Indicador multimoeda para detecção de canais de preço
Ferramenta auxiliar para detecção e visualização automáticas de canais de preço com base em picos fractais e análise geométrica. O indicador destina-se exclusivamente à negociação manual e é adequado para traders que seguem uma abordagem estrutural do mercado. Identifica canais com base em múltiplos critérios: número de toques, inclinação, preenchimento, profundidade de rompimento e posição relativa dos fractais. Oferece personalização flexível para qualquer gráfico de preço.
Para quem é este indicador?
- Para traders que procuram estruturas de preço claras e desejam ver canais de qualidade suficiente — sem ruído desnecessário ou linhas aleatórias.
- Para traders que querem obter mais pontos de interesse sem precisar acompanhar visualmente um grande número de gráficos. Um sistema de notificações está disponível para você.
- Para quem valoriza flexibilidade na configuração: você pode ajustar sensibilidade, cores, sons, modos de desenho e até limitar a pesquisa a intervalos específicos de candles.
Conveniências e vantagens
|Abordagem multidimensional
|O indicador busca canais com base em fractais, verificando geometria, densidade de toques, inclinação e resistência a rompimentos — tudo em uma única ferramenta.
|Visualização flexível
|Controle total sobre a exibição: pode ativar/desativar pontos, linhas de canal, modo de acompanhamento, cores e espessura dos elementos.
|Notificações sonoras e textuais
|O indicador pode alertá-lo sobre novos canais, sua continuação ou rompimento — tanto por som quanto por mensagem na aba «Experts» do terminal MetaTrader.
|Economia de recursos
|A limpeza automática de objetos antigos e a limitação do número de canais exibidos "Last Channels In Memory" evitam sobrecarregar o gráfico.
|Interface intuitiva no gráfico
|Botões integrados «REDETECT», «HIDE», «STOP» e seleção do canto do painel.
Recomendações
- Períodos do gráfico: Funciona em qualquer período — de M1 a MN1.
- Múltiplos instrumentos: Pode aplicar o indicador a quantos gráficos desejar. As notificações chegarão simultaneamente de todos eles.
- Configuração: Os parâmetros padrão são simplificados para que possa testá-lo no visualizador do Strategy Tester. Depois disso, pode ajustar manualmente ou deixar como está.
- Desempenho: A detecção de canais e os cálculos são bastante intensivos, portanto, seja cuidadoso ao escolher parâmetros e teste tudo no visualizador antes de usar em conta real.
- Negociação: O indicador é destinado exclusivamente à análise manual e não pode ser usado em sistemas de negociação automáticos.
Como funciona — em termos simples
O indicador analisa as últimas N candles em busca de picos fractais (máximos/mínimos locais), definidos pelo parâmetro "Fractal Among "X" Candles". Em seguida, verifica se é possível traçar uma linha de suporte ou resistência através de dois desses picos, de modo que haja um número suficiente de toques entre eles "Min./Max. Contacts About Border" e a distância entre os picos esteja dentro do intervalo especificado "Min./Max. Bars Between Construction Fractals". Depois, avalia a inclinação do canal e seu «preenchimento». Se todas as condições forem cumpridas, o canal é exibido no gráfico. No modo "Use Following Mode", o indicador continua rastreando o preço: se o canal persistir, permanece ativo; e quando o preço ultrapassa seus limites, é emitido um sinal de término do canal.
Parâmetros de entrada do indicador
|Categoria
|Parâmetro
|Descrição
|Principais
|Search In Last "N" Candles
|Número de candles mais recentes usadas na detecção de canais. Aumentar acelera a análise, mas reduz a profundidade.
|Min. Bars Between Construction Fractals
|Distância mínima (em barras) entre os fractais usados para construir o canal.
|Max. Bars Between Construction Fractals
|Distância máxima entre fractais. Canais construídos com picos muito distantes são ignorados.
|Fractal Among "X" Candles
|Dimensão do fractal: o pico é detectado no centro de um segmento de X candles (apenas valores ímpares: 3, 5, 7...).
|Min. Contacts About Border
|Número mínimo de toques do preço na linha do canal para sua confirmação.
|Max. Contacts About Border
|Número máximo permitido de toques — filtro contra canais «colados».
|Rel. Dev. Of Fractals From The Line
|Desvio relativo máximo de um fractal em relação à linha do canal (em proporção da faixa total de preço).
|Rel. Rem. Of The First Fractal From A Distant Fractal
|Distância relativa mínima entre o fractal inicial e um fractal distante — exclui canais excessivamente «comprimidos».
|Rel. Filling Of A Starting Parallelogram
|Preenchimento mínimo do paralelogramo inicial pelo canal — filtro contra estruturas «vazias».
|Relative Exit For Borders
|Saída máxima permitida do preço além dos limites do canal durante sua atividade (no modo de acompanhamento).
|Min. Inclination Of The Channel
|Inclinação mínima absoluta do canal (em pontos por barra). Filtra o «ruído» horizontal.
|Max. Inclination Of The Channel
|Inclinação máxima permitida — exclui canais abruptos e instáveis.
|Sons
|Play Warn. Sound On Detect
|Reproduzir som ao detectar um novo canal.
|Play Warn. Sound On Following
|Som quando o canal continua com sucesso (o preço não ultrapassa os limites).
|Play Warn. Sound On Following Break
|Som ao romper o limite do canal e finalizá-lo.
|Mensagens
|Message On Detect
|Ao detectar um novo canal, uma mensagem é registrada na aba "Experts" do seu terminal MetaTrader.
|Message On Following
|Quando o canal atual permanece válido, uma mensagem é registrada na aba "Experts" do seu terminal MetaTrader.
|Message On Following Break
|Quando o canal atual é rompido, uma mensagem é registrada na aba "Experts" do seu terminal MetaTrader.
|Modos de exibição
|Draw Points
|Exibir os pontos fractais usados na construção do canal.
|Draw Lower Line
|Desenhar a linha inferior do canal.
|Draw Upper Line
|Desenhar a linha superior do canal.
|Use Following Mode
|Ativar o modo de acompanhamento: o indicador continua rastreando o canal em tempo real.
|Old Line Cleaning
|Excluir automaticamente canais antigos, mantendo apenas os mais recentes.
|Last Channels In Memory
|Número de canais que permanecem simultaneamente no gráfico.
|Estilo visual
|Lower Line Color
|Cor da linha inferior do canal.
|Upper Line Color
|Cor da linha superior do canal.
|Lower Help Line Color
|Cor da linha inferior estendida no modo "Following".
|Upper Help Line Color
|Cor da linha superior estendida no modo "Following".
|Points Color
|Cor dos pontos fractais.
|Lines Width
|Espessura de todas as linhas do canal (de 1 a 50).
|Points Width
|«Espessura» dos pontos fractais.
