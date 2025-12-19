Channel Searcher MT5

Como funciona — em termos simples

O indicador analisa as últimas N candles em busca de picos fractais (máximos/mínimos locais), definidos pelo parâmetro "Fractal Among "X" Candles". Em seguida, verifica se é possível traçar uma linha de suporte ou resistência através de dois desses picos, de modo que haja um número suficiente de toques entre eles "Min./Max. Contacts About Border" e a distância entre os picos esteja dentro do intervalo especificado "Min./Max. Bars Between Construction Fractals". Depois, avalia a inclinação do canal e seu «preenchimento». Se todas as condições forem cumpridas, o canal é exibido no gráfico. No modo "Use Following Mode", o indicador continua rastreando o preço: se o canal persistir, permanece ativo; e quando o preço ultrapassa seus limites, é emitido um sinal de término do canal.