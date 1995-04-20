Nexus Signal System

DESCRIÇÃO TÉCNICA

O Nexus Signal System é um indicador para MT4 que combina 12 critérios técnicos para gerar sinais de trading. O sistema analisa a confluência de múltiplos fatores (tendência, momentum, volume, zonas de suporte/resistência) antes de validar um sinal, o que reduz o número de sinais falsos em comparação com indicadores que usam apenas um critério.

CRITÉRIOS DE ANÁLISE (Pontuação 0–15):

  • Detecção de padrões (pin bars, engulfing)

  • Análise Multi-Timeframe (confirmação de tendência em timeframe superior)

  • ADX Market Regime (evita mercados sem tendência)

  • Zonas de Suporte/Resistência (pontos swing automáticos)

  • Médias Móveis 20/50/200 (alinhamento de tendência)

  • RSI 14 períodos (momentum)

  • Volume relativo (confirmação institucional)

  • ATR (volatilidade)

FUNCIONALIDADES:

  • Sinais com pontuação de qualidade transparente (0–15)

  • Zonas de suporte/resistência detectadas automaticamente e exibidas no gráfico

  • Sinais preliminares (barra atual) e confirmados (barra fechada)

  • Stop Loss e Take Profit calculados pelo ATR

  • Painel com informações de mercado em tempo real

  • 8 temas de cores para personalização visual

  • 56 parâmetros configuráveis para adaptar ao seu estilo de trading

USO:

  1. INSTALAÇÃO: Compilar no MetaEditor e carregar no gráfico

  2. PARÂMETROS PRINCIPAIS:

    • Min_Signal_Score : Define o limite mínimo de qualidade (padrão 6,5/15)

    • MTF_Timeframe : Timeframe de confirmação (padrão H4)

    • Color_Theme : Escolha entre 8 temas visuais

  3. INTERPRETAÇÃO:

    • Pontuação alta (≥8) = Mais critérios validados = Maior probabilidade

    • Pontuação baixa (≤6) = Menos critérios = Menor probabilidade

    • [Score] entre colchetes = Sinal preliminar, pode mudar

    • Pontuação sem colchetes = Sinal confirmado, não mudará

  4. TRADING:

    • O indicador NÃO coloca ordens automaticamente

    • O usuário decide se entra conforme sua estratégia

    • Respeitar gestão de risco (recomenda-se 1–2% por operação)

    • Testar em conta demo antes de operar no real

AVISOS IMPORTANTES:

  • Nenhum indicador garante lucro

  • Passado não prevê o futuro

  • Resultados variam conforme condições de mercado

  • Requer conhecimento de trading (não é para iniciantes absolutos)

  • Deve ser combinado com gestão de risco adequada

  • Testes em demo são fortemente recomendados antes do uso real

REQUISITOS TÉCNICOS:

  • MetaTrader 4 (Build 1355 ou superior)

  • Conhecimento básico de MT4 e trading Forex

  • Windows (fonte Consolas obrigatória, instalada por padrão)

TIMEFRAMES RECOMENDADOS: H1, H4 para melhor relação sinal/qualidade


