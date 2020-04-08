Personnal VWAP V2
- Indicadores
- Vincent Jose Proenca
- Versão: 3.6
- Atualizado: 12 outubro 2025
- Ativações: 5
PVWAP Improved MT5 – Indicador avancado de Volume Weighted Average Price
PVWAP Improved MT5 e uma versao aprimorada e otimizada do meu indicador VWAP pessoal. Ele exibe o preco medio ponderado pelo volume junto com varias bandas de desvio padrao que ajudam a identificar zonas potenciais de suporte, resistencia e perda de impulso. Funciona em todos os timeframes e permanece leve mesmo com grande quantidade de historico.
Proposito do indicador
O VWAP representa o preco medio onde ocorreu a maior parte do volume negociado. E uma referencia central para entender a posicao do mercado em relacao ao seu valor justo.
Principais usos:
-
Preco acima do VWAP: vies de alta
-
Preco abaixo do VWAP: vies de baixa
-
Bandas de desvio padrao (+1, +2, -1, -2) mostram zonas de sobrecompra e sobrevenda
-
Ajuda a identificar pontos provaveis de entrada, saida ou retorno
-
Util para avaliar se o preco esta em modo de tendencia ou em retorno a media
Muito util para traders intraday, scalpers e swing traders.
Caracteristicas principais
-
Calculo baseado no volume real fornecido pelo MetaTrader 5
-
Modo Daily com reset diario para operacoes intraday
-
Modo Continuous para calculo continuo do VWAP
-
Ate 4 bandas de desvio padrao: +1, +2, -1, -2
-
Cores e estilos de linha totalmente personalizaveis
-
Compatibilidade com todos os simbolos e periodos
-
Calculo rapido, ideal para backtests e operacao em tempo real
-
Indicador estavel, claro e facil de integrar em qualquer estrategia