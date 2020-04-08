Personnal VWAP V2





PVWAP Improved MT5 – Indicador avancado de Volume Weighted Average Price

PVWAP Improved MT5 e uma versao aprimorada e otimizada do meu indicador VWAP pessoal. Ele exibe o preco medio ponderado pelo volume junto com varias bandas de desvio padrao que ajudam a identificar zonas potenciais de suporte, resistencia e perda de impulso. Funciona em todos os timeframes e permanece leve mesmo com grande quantidade de historico.

Proposito do indicador

O VWAP representa o preco medio onde ocorreu a maior parte do volume negociado. E uma referencia central para entender a posicao do mercado em relacao ao seu valor justo.

Principais usos:

Preco acima do VWAP: vies de alta

Preco abaixo do VWAP: vies de baixa

Bandas de desvio padrao (+1, +2, -1, -2) mostram zonas de sobrecompra e sobrevenda

Ajuda a identificar pontos provaveis de entrada, saida ou retorno

Util para avaliar se o preco esta em modo de tendencia ou em retorno a media

Muito util para traders intraday, scalpers e swing traders.

Caracteristicas principais