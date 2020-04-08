Personnal VWAP V2


PVWAP Improved MT5 – Indicador avancado de Volume Weighted Average Price

PVWAP Improved MT5 e uma versao aprimorada e otimizada do meu indicador VWAP pessoal. Ele exibe o preco medio ponderado pelo volume junto com varias bandas de desvio padrao que ajudam a identificar zonas potenciais de suporte, resistencia e perda de impulso. Funciona em todos os timeframes e permanece leve mesmo com grande quantidade de historico.

Proposito do indicador

O VWAP representa o preco medio onde ocorreu a maior parte do volume negociado. E uma referencia central para entender a posicao do mercado em relacao ao seu valor justo.

Principais usos:

  • Preco acima do VWAP: vies de alta

  • Preco abaixo do VWAP: vies de baixa

  • Bandas de desvio padrao (+1, +2, -1, -2) mostram zonas de sobrecompra e sobrevenda

  • Ajuda a identificar pontos provaveis de entrada, saida ou retorno

  • Util para avaliar se o preco esta em modo de tendencia ou em retorno a media

Muito util para traders intraday, scalpers e swing traders.

Caracteristicas principais

  • Calculo baseado no volume real fornecido pelo MetaTrader 5

  • Modo Daily com reset diario para operacoes intraday

  • Modo Continuous para calculo continuo do VWAP

  • Ate 4 bandas de desvio padrao: +1, +2, -1, -2

  • Cores e estilos de linha totalmente personalizaveis

  • Compatibilidade com todos os simbolos e periodos

  • Calculo rapido, ideal para backtests e operacao em tempo real

  • Indicador estavel, claro e facil de integrar em qualquer estrategia

