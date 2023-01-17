Th3 BarPlay Signals Mt4

Esta é uma estratégia baseada em ação de preço conhecida como 3Bar_Play e é baseada na formação do padrão de velas 3Bar. Indicadores adicionais são adicionados para filtro e confirmações antes de aparecer as setas de sinal de compra/venda. Pode ser negociado em um mercado de tendência de alta, tendência de baixa ou lateral. Os indicadores adicionados incluem: Estocástico - Momento Fisher - Tendência ATR - Volatilidade que também define claramente a colocação de Stop-Loss na base da seta de sinal (usando o método ATR Stop-loss). Risco para Recompensa pode ser de 1:1 a 1:4 com um bom gerenciamento de risco. Compra - Quando o sinal de compra aparece após 2 barras de baixa e 1 barra de alta. Venda - Quando o sinal de venda aparece após 2 barras de alta e 1 barra de baixa. Recurso adicional Um botão de alternância para ligar/desligar os sinais no gráfico, mas não alerta. Parâmetros ajustáveis ​​no painel de configurações (configuração preferencial no download). Ative as notificações por e-mail/push para alertá-lo sobre sinais quando estiver longe da tela. Um indicador muito simples de usar e para todos os mercados. Instila disciplina e ajuda o trader a se concentrar no processo. Bom para novatos/traders lutando com posições de Stop Loss e Take Profit. Os comerciantes profissionais também não são uma exceção. suporte 24 horas. NB Se o indicador não aparecer na tela do gráfico, você precisará entrar em contato comigo e instalar o indicador de peixe personalizado.



