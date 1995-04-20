SmartBubbles Accumulation
- Indicadores
- Vincent Jose Proenca
- Versão: 3.50
- Atualizado: 11 dezembro 2025
- Ativações: 5
Indicador de Bolhas — Desaceleração do Preço + Pico de Volume
Uma ferramenta visual simples que exibe quadrados coloridos no gráfico quando o preço desacelera repentinamente acompanhado por um pico de volume.
(Função de preenchimento com efeito de bolhas concêntricas)
Ajuda a identificar momentos em que o mercado se prepara para um movimento importante.
O que o indicador faz:
-
Detecta momentos em que o mercado “hesita” antes de se mover
-
Mostra onde entra grande volume sem alteração significativa no preço
-
Ajuda a antecipar possíveis rompimentos ou reversões
Como funciona:
-
Analisa prazos menores do que o gráfico atual
-
Detecta velas anormalmente pequenas (desaceleração do preço)
-
Verifica volumes anormalmente altos (pico de volume)
-
Exibe quadrados verdes (altistas) ou vermelhos (baixistas)
Configurações principais:
-
Sensibilidade do preço: quanto menor o valor, mais sensível é a detecção
-
Multiplicador de volume: quanto maior o valor, mais seletiva é a análise
-
Tamanho das bolhas: ajusta a visibilidade do indicador
Por que é útil:
-
Simples e visual
-
Sem cálculos complexos
-
Destaca configurações de mercado interessantes
-
Totalmente personalizável
Perfeito para operar em faixas, rompimentos ou para compreender melhor a dinâmica do mercado.