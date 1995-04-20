SmartBubbles Accumulation

Indicador de Bolhas — Desaceleração do Preço + Pico de Volume

Uma ferramenta visual simples que exibe quadrados coloridos no gráfico quando o preço desacelera repentinamente acompanhado por um pico de volume.

(Função de preenchimento com efeito de bolhas concêntricas)

Ajuda a identificar momentos em que o mercado se prepara para um movimento importante.

O que o indicador faz:

Detecta momentos em que o mercado “hesita” antes de se mover

Mostra onde entra grande volume sem alteração significativa no preço

Ajuda a antecipar possíveis rompimentos ou reversões

Como funciona:

Analisa prazos menores do que o gráfico atual

Detecta velas anormalmente pequenas (desaceleração do preço)

Verifica volumes anormalmente altos (pico de volume)

Exibe quadrados verdes (altistas) ou vermelhos (baixistas)

Configurações principais:

Sensibilidade do preço: quanto menor o valor, mais sensível é a detecção

Multiplicador de volume: quanto maior o valor, mais seletiva é a análise

Tamanho das bolhas: ajusta a visibilidade do indicador

Por que é útil:

Simples e visual

Sem cálculos complexos

Destaca configurações de mercado interessantes

Totalmente personalizável

Perfeito para operar em faixas, rompimentos ou para compreender melhor a dinâmica do mercado.