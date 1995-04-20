Iceblock Volume

Frase curta:
Iceblock — indicador MT4 que identifica clusters de alto volume com movimento de preço limitado (comportamento tipo iceberg).

TF:
Funciona em todos os timeframes (M1 a D1).

Par:
Compatível com Forex, índices, ouro e CFDs.

Configurações:

  • VolumeLookback – velas para cálculo da média de volume

  • VolumeThreshold – multiplicador para sinalizar volume anormal

  • ClusterSize – número de velas próximas para confirmar um cluster

  • RangeComparisonPeriod – período para média de ranges (high–low)

Conclusão breve:
Iceblock destaca áreas com alto volume e pequena variação de preço — similar a efeitos de ordens iceberg, baseado apenas em volume e preço no MT4. As setas marcam atividade notável, não são sinais de compra/venda.


