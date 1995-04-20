Iceblock Volume
- Indicadores
- Vincent Jose Proenca
- Versão: 1.1
- Atualizado: 5 dezembro 2025
Frase curta:
Iceblock — indicador MT4 que identifica clusters de alto volume com movimento de preço limitado (comportamento tipo iceberg).
TF:
Funciona em todos os timeframes (M1 a D1).
Par:
Compatível com Forex, índices, ouro e CFDs.
Configurações:
-
VolumeLookback – velas para cálculo da média de volume
-
VolumeThreshold – multiplicador para sinalizar volume anormal
-
ClusterSize – número de velas próximas para confirmar um cluster
-
RangeComparisonPeriod – período para média de ranges (high–low)
Conclusão breve:
Iceblock destaca áreas com alto volume e pequena variação de preço — similar a efeitos de ordens iceberg, baseado apenas em volume e preço no MT4. As setas marcam atividade notável, não são sinais de compra/venda.