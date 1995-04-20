Volume Profil MT4

Resumo

Volume Profile Rectangle

Indicador interativo de perfil de volume que exibe uma análise horizontal do volume negociado em cada nível de preço dentro de uma área selecionada. Cria automaticamente um retângulo móvel e mostra barras coloridas que representam a distribuição do volume de compra (bullish) e de venda (bearish).

O que faz:

Exibe o volume horizontal : Visualiza a distribuição do volume em cada nível de preço em forma de barras horizontais

Análise de alta/baixa : Colore as barras em verde (volume comprador predominante) ou vermelho (volume vendedor predominante)

Retângulo interativo : Atualiza-se automaticamente quando o retângulo de seleção é movido

Criação automática: Gera um retângulo padrão ao iniciar, pronto para uso imediato

Como funciona:

Seleção de área: Um retângulo (criado automaticamente ou manualmente) define a área de análise (tempo + preço) Distribuição do volume: Divide a faixa de preço em níveis (resolução configurável) e distribui o volume das velas selecionadas Coloração inteligente: Analisa cada nível para determinar se o volume comprador ou vendedor é predominante Exibição dinâmica: As barras são redesenhadas automaticamente ao mover, dar zoom ou rolar o gráfico Filtro opcional: Pode filtrar velas com base no corpo ou nas sombras (filtro vertical)

Configurações principais:

Retângulo

RectangleName : Nome do retângulo de referência (padrão: "VolumeRect")

AutoCreateRectangle: Criação automática do retângulo ao iniciar

Visual

MaxBarWidthPixels : Largura máxima das barras (padrão: 120 pixels)

PriceLevels : Resolução = número de níveis de preço analisados (padrão: 50)

ColorUp / ColorDown : Cores para volume comprador (verde) e vendedor (vermelho)

OffsetLeftPixels: Distância entre o retângulo e as barras (10 pixels)

Filtragem

IncludePriceFilter : Ativa o filtro vertical de preço

PriceFilterMode : None (0): Todas as velas Body (1): Filtra apenas pelo corpo da vela Full-Wick (2): Filtra pela vela completa (incluindo sombras)



Atualização

UpdateMode : Modo de atualização (OnDrag = ao mover / Timer = automático)

TimerIntervalMs: Intervalo de atualização no modo temporizador (500 ms)

Por que é útil:

Identifica zonas de alta atividade: Mostra instantaneamente os níveis de preço com maior concentração de volume (POC - Point of Control)

Analisa o sentimento do mercado: Distingue zonas de acumulação compradora (verde) e vendedora (vermelho) para antecipar reações do preço

Suportes e resistências dinâmicos: Níveis com alto volume frequentemente atuam como suporte ou resistência

Análise flexível: Mova o retângulo para analisar qualquer período ou faixa de preço sem reconfigurar o indicador

Visão institucional: Revela onde ocorreram grandes volumes de negociação, indicando zonas de interesse institucional

Complemento ao volume tradicional: Fornece uma visão lateral (horizontal) em comparação com os histogramas de volume baseados em tempo

Versões disponíveis: MT4 (.mq4) e MT5 (.mq5) – funcionalidades idênticas