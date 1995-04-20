Volume Profil MT4
- Indicadores
- Vincent Jose Proenca
- Versão: 2.0
- Ativações: 5
Resumo
Indicador interativo de perfil de volume que exibe uma análise horizontal do volume negociado em cada nível de preço dentro de uma área selecionada. Cria automaticamente um retângulo móvel e mostra barras coloridas que representam a distribuição do volume de compra (bullish) e de venda (bearish).
O que faz:
-
Exibe o volume horizontal: Visualiza a distribuição do volume em cada nível de preço em forma de barras horizontais
-
Análise de alta/baixa: Colore as barras em verde (volume comprador predominante) ou vermelho (volume vendedor predominante)
-
Retângulo interativo: Atualiza-se automaticamente quando o retângulo de seleção é movido
-
Criação automática: Gera um retângulo padrão ao iniciar, pronto para uso imediato
Como funciona:
-
Seleção de área: Um retângulo (criado automaticamente ou manualmente) define a área de análise (tempo + preço)
-
Distribuição do volume: Divide a faixa de preço em níveis (resolução configurável) e distribui o volume das velas selecionadas
-
Coloração inteligente: Analisa cada nível para determinar se o volume comprador ou vendedor é predominante
-
Exibição dinâmica: As barras são redesenhadas automaticamente ao mover, dar zoom ou rolar o gráfico
-
Filtro opcional: Pode filtrar velas com base no corpo ou nas sombras (filtro vertical)
Configurações principais:
Retângulo
-
RectangleName: Nome do retângulo de referência (padrão: "VolumeRect")
-
AutoCreateRectangle: Criação automática do retângulo ao iniciar
Visual
-
MaxBarWidthPixels: Largura máxima das barras (padrão: 120 pixels)
-
PriceLevels: Resolução = número de níveis de preço analisados (padrão: 50)
-
ColorUp / ColorDown: Cores para volume comprador (verde) e vendedor (vermelho)
-
OffsetLeftPixels: Distância entre o retângulo e as barras (10 pixels)
Filtragem
-
IncludePriceFilter: Ativa o filtro vertical de preço
-
PriceFilterMode:
-
None (0): Todas as velas
-
Body (1): Filtra apenas pelo corpo da vela
-
Full-Wick (2): Filtra pela vela completa (incluindo sombras)
-
Atualização
-
UpdateMode: Modo de atualização (OnDrag = ao mover / Timer = automático)
-
TimerIntervalMs: Intervalo de atualização no modo temporizador (500 ms)
Por que é útil:
Identifica zonas de alta atividade: Mostra instantaneamente os níveis de preço com maior concentração de volume (POC - Point of Control)
Analisa o sentimento do mercado: Distingue zonas de acumulação compradora (verde) e vendedora (vermelho) para antecipar reações do preço
Suportes e resistências dinâmicos: Níveis com alto volume frequentemente atuam como suporte ou resistência
Análise flexível: Mova o retângulo para analisar qualquer período ou faixa de preço sem reconfigurar o indicador
Visão institucional: Revela onde ocorreram grandes volumes de negociação, indicando zonas de interesse institucional
Complemento ao volume tradicional: Fornece uma visão lateral (horizontal) em comparação com os histogramas de volume baseados em tempo
Versões disponíveis: MT4 (.mq4) e MT5 (.mq5) – funcionalidades idênticas