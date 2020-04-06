Carbon Drift

Price today is 70. When 5 copies are sold, the new price will be 90. Don’t miss the early slot. Currently sold: 4. Contact me now to get a demo-account test version.



Entre em uma nova era de negociação automatizada com Carbon Drift—um EA projetado para interpretar a “dinâmica de fluxo” natural do mercado. Projetado para precisão, este sistema foca na leitura de mudanças de momentum em tempo real, detectando zonas de exaustão e executando entradas onde a exaustão da tendência encontra a força de reversão. É uma abordagem não linear e fluida—muito além de configurações mecânicas rígidas.





Junte-se à nossa comunidade crescente de traders no MQL: (Clique Aqui)

Explore mais a fundo as percepções do EA:





Need my assistance? For proper backtest outcomes, I’ll send you the setup file and help notes.

Visão Geral Símbolo do Gráfico: GBPCHF (configuração de gráfico único) Timeframe: M15 Melhor Para: NZDJPY,CHFJPY,EURAUD,GBPCHF,AUDNZD Depósito Mínimo: $500 recomendado Alavancagem: 1:100 a 1:500 ideal

Por Que Carbon Drift Se Destaca

Estratégia Principal: Construído em torno de um sistema conhecido como Eco de Tendência Temporal, este EA analisa múltiplos timeframes para detectar padrões de micro-tendências recorrentes que ecoam através do gráfico. Ele fixa negociações quando movimentos de curto prazo imitam formações históricas de alta probabilidade—transformando repetição em recompensa.

Sistema de Gerenciamento Inteligente Opcional: Para traders que preferem um potencial de lucro adicional, Carbon Drift inclui uma camada de gerenciamento inteligente que se ativa sob condições controladas. Ele nunca adiciona negociações de forma cega—em vez disso, calcula a pressão de entrada, zonas de drawdown e viabilidade de recuperação antes de adicionar exposição. Isso garante que mesmo ao usar a lógica, permaneça seguro, calculado e guiado por limites de risco rigorosos.

Escalonamento Adaptado ao Risco: O tamanho da posição se ajusta com base na volatilidade em tempo real, equidade da conta e sensibilidade do mercado—assim, sua exposição permanece alinhada com as condições do mercado em todos os momentos.

Instalação Facilitada

Passo 1: Anexe Carbon Drift ao gráfico de GBPCHF no MetaTrader.

Passo 2: Use o timeframe M15 para resultados ideais.

Passo 3: Personalize o tamanho do lote e escolha se deseja ativar o modo de gerenciamento inteligente.

Passo 4: Ative o AutoTrading e deixe Carbon Drift operar sem problemas.





Após a Compra:

Entre em contato após sua compra para ter acesso à nossa comunidade privada no Telegram. Obtenha atualizações ao vivo, configurações avançadas, resultados de desempenho e interaja diretamente com outros usuários e a equipe de desenvolvimento.

Carbon Drift é mais do que um EA—é sua nova vantagem na negociação.











