Trend Following EA Simple

Visão Geral

O Trending Following EA Simple é um Consultor Especialista robusto de seguimento de tendência, projetado para capturar os principais movimentos do mercado com uma lógica direta, porém altamente eficaz. Ao focar em configurações de alta probabilidade dentro de tendências sustentadas, ele elimina a complexidade e visa um desempenho consistente. Este EA está otimizado para instrumentos voláteis e populares e funciona perfeitamente no período de tempo H2, tornando-o uma ferramenta confiável tanto para traders iniciantes quanto experientes.

Lógica Central de Negociação

Identifica a tendência dominante do mercado usando um filtro claro de Média Móvel (MA) no gráfico H2. A direção da tendência é definida pela posição do preço em relação a uma MA-chave, garantindo que as negociações estejam alinhadas com o momentum geral do mercado.

Utiliza condições de entrada simplificadas : Aciona negociações apenas quando a MA confirma a direção principal da tendência E o indicador RSI sinaliza um ponto de entrada favorável. Esta combinação poderosa busca entradas em zonas de sobrevenda durante uma tendência de alta confirmada pela MA e em zonas de sobrecompra durante uma tendência de baixa confirmada pela MA .

Possui um mecanismo integrado de Trailing Stop Loss para proteger lucros e capital à medida que a negociação evolui favoravelmente.

Instrumentos e Período de Tempo Otimizados

Símbolos Principais : XAUUSD (Ouro), BTCUSD (Bitcoin), EURUSD.

Período de Tempo Recomendado: H2 (2 Horas) – ideal para equilibrar a qualidade do sinal e a duração da negociação.

Configuração e Gerenciamento de Risco

Configurações Padrão Pré-definidas : Totalmente otimizadas para o máximo desempenho (incluindo período da MA, configurações do RSI e parâmetros do trailing stop) – prontas para uso imediatamente após a instalação.

Dimensionamento Automático de Posição : Calcula lotes com base em um modelo de baixo risco de 0.01 lote por $100 de capital .

Exemplo: Uma conta de $200 sugeriria automaticamente uma posição de 0.02 lotes.

Totalmente ajustável para corresponder à sua tolerância pessoal ao risco.

Capital Mínimo Recomendado: Comece com apenas $100.

Vantagens Principais

✅ Filtro de tendência claro baseado em MA fornece uma definição de tendência objetiva e confiável.

✅ Entradas filtradas pelo RSI aprimoram o timing aproveitando condições de sobrecompra/sobrevenda dentro da tendência estabelecida.

✅ Alto desempenho em pares com tendências fortes como Ouro e Bitcoin.

✅ O Trailing Stop Loss protege os lucros e maximiza o potencial da tendência.

✅ Dimensionamento de posição inteligente e ajustado ao risco protege sua conta.

✅ Funciona imediatamente com configurações padrão otimizadas.

✅ Simples por nome, eficaz por design – perfeito para traders que valorizam clareza e lógica baseada em regras.

Notas Importantes