News Flow Pro Guardian

News Flow Pro: O Seu Guardião Institucional de Capital
News Flow Pro
O Seu Guardião Institucional de Capital

O News Flow Pro não é apenas um indicador de calendário; é um sistema de gestão de risco de execução automática projetado para proteger seu capital contra a volatilidade extrema de notícias de alto impacto.

No mercado atual, a proteção é mais importante do que a entrada.

Funcionalidades Principais

O News Flow Pro oferece um conjunto completo de ferramentas para proteção do seu capital durante eventos de alta volatilidade.

News Blocker (Filtro de Ordens)

Impede a abertura de novas posições minutos antes e depois de eventos importantes, evitando slippage e spreads alargados.

Guardian Mode (Proteção de Lucro)

Monitora suas posições abertas. Se uma notícia estiver prestes a ocorrer, o robô move automaticamente o Stop Loss para o ponto de entrada (Break-even) e realiza uma parcial para garantir lucro no bolso.

Dashboard em Tempo Real

Painel visual moderno com contagem regressiva, níveis de impacto (Alto, Médio, Baixo) e detecção automática de moedas baseada no gráfico ativo.

Compatibilidade Total

Funciona em contas Hedging e Netting, operando em qualquer símbolo (Forex, Metais, Índices).

Por que usar o News Flow Pro?

Muitos traders perdem contas de mesa proprietária ou capital próprio por estarem posicionados durante o FOMC ou NFP sem proteção.

  • Proteção 24/5: O News Flow Pro atua como um "Compliance Officer" garantindo que as regras de segurança sejam seguidas à risca, mesmo que você não esteja na frente da tela.
  • Prevenção de Perdas Catastróficas: Evita exposição a eventos de alta volatilidade que podem resultar em perdas significativas em segundos.
  • Automação Inteligente: Toma decisões de proteção baseadas em dados em tempo real, eliminando o fator emocional.
  • Foco no Trading: Permite que você se concentre em análises e estratégias, enquanto o sistema gerencia os riscos de notícias.

Parâmetros de Entrada (Configuração Facilitada)

Configuração simplificada para proteção automática do seu capital.

InpMagic

Defina o Magic Number do robô que deseja proteger (0 para proteger ordens manuais).

Block Before/After

Tempo em minutos para travar novas negociações antes e depois de notícias importantes.

Protect Trigger

Minutos antes da notícia para ativar o Break-even e a Parcial.

Partial Perc

Porcentagem do lote a ser encerrada para garantir o lucro.

Auto Currencies

Detecta automaticamente as moedas do par atual para filtrar apenas o que importa.

Dicas de Uso

Configure o News Flow Pro para maximizar a proteção do seu capital em diferentes cenários de trading.

Para Prop Firms (Mesas Proprietárias)

Recomendamos configurar o bloqueio para 15 minutos antes e depois de notícias High Impact. Isso garante conformidade com as regras da mesa e proteção contra violações de drawdown durante eventos de alta volatilidade.

Configuração do Guardian Mode

Utilize o Guardian Mode com pelo menos 100 pontos de lucro mínimo para garantir que o Break-even seja posicionado com segurança. Ajuste a Partial Perc conforme sua tolerância ao risco (recomendado entre 30% e 70%).

Proteja Seu Capital Agora

Não deixe que a volatilidade de notícias destrua meses de trabalho. O News Flow Pro é o guardião que seu capital precisa para navegar com segurança pelos eventos de alta impacto do mercado.

