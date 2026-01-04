News Flow Pro Guardian
- Experts
- Jose Castro Dos Santos Neto
- Versão: 2.10
- Ativações: 5
O News Flow Pro não é apenas um indicador de calendário; é um sistema de gestão de risco de execução automática projetado para proteger seu capital contra a volatilidade extrema de notícias de alto impacto.
Funcionalidades Principais
O News Flow Pro oferece um conjunto completo de ferramentas para proteção do seu capital durante eventos de alta volatilidade.
News Blocker (Filtro de Ordens)
Impede a abertura de novas posições minutos antes e depois de eventos importantes, evitando slippage e spreads alargados.
Guardian Mode (Proteção de Lucro)
Monitora suas posições abertas. Se uma notícia estiver prestes a ocorrer, o robô move automaticamente o Stop Loss para o ponto de entrada (Break-even) e realiza uma parcial para garantir lucro no bolso.
Dashboard em Tempo Real
Painel visual moderno com contagem regressiva, níveis de impacto (Alto, Médio, Baixo) e detecção automática de moedas baseada no gráfico ativo.
Compatibilidade Total
Funciona em contas Hedging e Netting, operando em qualquer símbolo (Forex, Metais, Índices).
Por que usar o News Flow Pro?
Muitos traders perdem contas de mesa proprietária ou capital próprio por estarem posicionados durante o FOMC ou NFP sem proteção.
- Proteção 24/5: O News Flow Pro atua como um "Compliance Officer" garantindo que as regras de segurança sejam seguidas à risca, mesmo que você não esteja na frente da tela.
- Prevenção de Perdas Catastróficas: Evita exposição a eventos de alta volatilidade que podem resultar em perdas significativas em segundos.
- Automação Inteligente: Toma decisões de proteção baseadas em dados em tempo real, eliminando o fator emocional.
- Foco no Trading: Permite que você se concentre em análises e estratégias, enquanto o sistema gerencia os riscos de notícias.
Parâmetros de Entrada (Configuração Facilitada)
Configuração simplificada para proteção automática do seu capital.
InpMagic
Defina o Magic Number do robô que deseja proteger (0 para proteger ordens manuais).
Block Before/After
Tempo em minutos para travar novas negociações antes e depois de notícias importantes.
Protect Trigger
Minutos antes da notícia para ativar o Break-even e a Parcial.
Partial Perc
Porcentagem do lote a ser encerrada para garantir o lucro.
Auto Currencies
Detecta automaticamente as moedas do par atual para filtrar apenas o que importa.
Dicas de Uso
Configure o News Flow Pro para maximizar a proteção do seu capital em diferentes cenários de trading.
Para Prop Firms (Mesas Proprietárias)
Recomendamos configurar o bloqueio para 15 minutos antes e depois de notícias High Impact. Isso garante conformidade com as regras da mesa e proteção contra violações de drawdown durante eventos de alta volatilidade.
Configuração do Guardian Mode
Utilize o Guardian Mode com pelo menos 100 pontos de lucro mínimo para garantir que o Break-even seja posicionado com segurança. Ajuste a Partial Perc conforme sua tolerância ao risco (recomendado entre 30% e 70%).
Proteja Seu Capital Agora
Não deixe que a volatilidade de notícias destrua meses de trabalho. O News Flow Pro é o guardião que seu capital precisa para navegar com segurança pelos eventos de alta impacto do mercado.
News Flow Pro
O sistema de gestão de risco automático para traders institucionais e de varejo
© 2023 News Flow Pro Traders Automatizados. Todos os direitos reservados.